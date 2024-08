10 najlepszych programów do obsługi zleceń serwisowych w 2024 roku

Business opiera się na wymianie wartości. Gdy tworzysz wartość w postaci wydajności lub usługi, Twoi niestandardowi klienci za nią płacą. Codzienną reprezentacją tego są zlecenia pracy.

Niezależnie od tego, czy są to zlecenia od klienta, czy wewnętrzne, prewencyjne czy naprawcze, sprawne przetwarzanie zleceń zapewnia płynny cykl biznesowy.

Oprogramowanie do obsługi zleceń pomaga w łatwej obsłudze zleceń bez ręcznej pracy, która często prowadzi do błędów, nadmiarowości i niezgodności. W każdej chwili możesz stanąć w obliczu audytu - musisz upewnić się, że masz przejrzysty rejestr wszystkich informacji, postępujesz zgodnie z właściwymi procesami i masz odpowiednie zabezpieczenia.

Odpowiednie oprogramowanie do obsługi zleceń pomoże w przetwarzaniu i śledzeniu przychodzących i wychodzących zleceń pracy, poprawiając koordynację zespołu i zarządzanie zasobami.

Przygotowaliśmy listę 10 najlepszych programów do obsługi zleceń pracy na rok 2024. Lista ta obejmuje różne opcje, od zaawansowanych funkcji po przyjazne dla użytkownika projekty, i pomoże Ci znaleźć idealne dopasowanie do potrzeb Twojej organizacji.

Czego należy szukać w oprogramowaniu do zarządzania zleceniami pracy?

Wybierając oprogramowanie do obsługi zleceń, należy wziąć pod uwagę funkcje, które usprawniają zarządzanie konserwacją i poprawiają wydajność operacyjną. Oto najważniejsze aspekty, na które należy zwrócić uwagę:

Przyjazny dla użytkownika interfejs: Oprogramowanie musi mieć proste pulpity i intuicyjny przepływ procesów, co ułatwia nawigację

Oprogramowanie musi mieć proste pulpity i intuicyjny przepływ procesów, co ułatwia nawigację Kompleksowe zarządzanie konserwacją: Poszukaj takich funkcji, jak automatyczne planowanie konserwacji i aktualizacje statusu w czasie rzeczywistym, które zapewniają wsparcie dla szczegółowego śledzenia wniosków o konserwację, planowania i realizacji

Poszukaj takich funkcji, jak automatyczne planowanie konserwacji i aktualizacje statusu w czasie rzeczywistym, które zapewniają wsparcie dla szczegółowego śledzenia wniosków o konserwację, planowania i realizacji Narzędzia komunikacji w czasie rzeczywistym: Kanały komunikacji, takie jak wiadomości w aplikacji i powiadomienia w oprogramowaniu, poprawią koordynację między członkami zespołu

Kanały komunikacji, takie jak wiadomości w aplikacji i powiadomienia w oprogramowaniu, poprawią koordynację między członkami zespołu Dostępność mobilna: Funkcje przyjazne dla urządzeń mobilnych, takie jak powiadomienia push i responsywna konstrukcja, umożliwiają zdalny dostęp i aktualizacje

Funkcje przyjazne dla urządzeń mobilnych, takie jak powiadomienia push i responsywna konstrukcja, umożliwiają zdalny dostęp i aktualizacje Raportowanie i analityka: Wgląd w działania konserwacyjne, takie jak śledzenie przestojów i analiza kosztów, oraz ich wpływ mają kluczowe znaczenie dla ciągłego doskonalenia

Wgląd w działania konserwacyjne, takie jak śledzenie przestojów i analiza kosztów, oraz ich wpływ mają kluczowe znaczenie dla ciągłego doskonalenia Konfigurowalne cykle pracy: Możliwość dostosowania oprogramowania do konkretnych procesów operacyjnych, takich jak dostosowanie zasad priorytetyzacji zadań lub niestandardowe formularze zgłoszeń

Możliwość dostosowania oprogramowania do konkretnych procesów operacyjnych, takich jak dostosowanie zasad priorytetyzacji zadań lub niestandardowe formularze zgłoszeń Skalowalność: Zapewnienie, że oprogramowanie poradzi sobie ze zwiększonym obciążeniem pracą i dodatkowymi funkcjami, takimi jak zarządzanie wieloma lokalizacjami i zaawansowane niestandardowe role użytkowników

Zapewnienie, że oprogramowanie poradzi sobie ze zwiększonym obciążeniem pracą i dodatkowymi funkcjami, takimi jak zarządzanie wieloma lokalizacjami i zaawansowane niestandardowe role użytkowników Efektywność kosztowa: Należy rozważyć strukturę cenową, aby upewnić się, że jest ona dostosowana do budżetu i oferuje wartość w stosunku do ceny

10 najlepszych programów do zarządzania zleceniami w 2024 roku

Przygotowaliśmy listę 10 najlepszych rozwiązań w zakresie oprogramowania do obsługi zleceń pracy. Konstrukcja tych narzędzi pomaga usprawnić procesy i poprawia koordynację pracy zespołu, zapewniając efektywne zarządzanie konserwacją.

1. ClickUp

ClickUp to popularne narzędzie typu "wszystko w jednym" oprogramowanie do zarządzania projektami . Ma wszystko, czego organizacja potrzebuje do zarządzania projektami i pomaga zespołom konserwacyjnym współpracować.

Zobacz ponad 15 widoków w ClickUp, aby niestandardowo dostosować cykl pracy do swoich potrzeb Funkcja widoku formularza w ClickUp jest idealna do obsługi zleceń pracy. Dzięki oferowanemu przez nią widokowi 360 stopni można bez wysiłku zarządzać zleceniami pracy i gromadzić szczegółowe informacje. Przechwytuje odpowiedzi i natychmiast kieruje pracę do właściwego zespołu we właściwym czasie.

Twórz szczegółowe formularze w ClickUp 3.0 z możliwością przeciągania i upuszczania, aby wstawiać pola i dodawać logikę warunkową w celu zbierania lepszych opinii

Funkcja widoku formularza pomaga tworzyć niestandardowe formularze do przechwytywania określonych, istotnych danych lub informacji potrzebnych do zgłoszeń serwisowych.

Menedżerowie ds. konserwacji mogą dostosowywać formularze za pomocą niestandardowych pól, aby kategoryzować i organizować typy danych. Dzięki temu mogą zbierać informacje zwrotne dotyczące ulepszeń zamówień, zgłoszeń serwisowych i zgłoszeń serwisowych.

Widok formularza wyróżnia się funkcją automatycznego tworzenia możliwych do śledzenia zadań na podstawie odpowiedzi z formularza. Przekłada to wszystkie informacje z żądania zlecenia pracy na możliwe do wykonania zadania.

Widok automatyzacja funkcja ta proaktywnie oszczędza czas, organizując całą komunikację i dane w ramach jednej platformy.

Niestandardowe automatyzacje zadań za pomocą ClickUp

Dla doświadczonych użytkowników, ClickUp Form View oferuje elastyczność w przechwytywaniu odpowiednich danych przy użyciu logiki warunkowej. Formularze są dynamicznie aktualizowane na podstawie odpowiedzi, dzięki czemu lepiej przechwytują istotne informacje.

Jeśli utkniesz z funkcją widoku formularza lub znajdziesz coś skomplikowanego, Szablon formularza prośby o pracę ClickUp jest przydatny. Korzystanie z szablonu formularza prośby o pracę pomaga wyeliminować potrzebę wysyłania próśb e-mailem, dobrze zarządzać zasobami i łatwo śledzić postępy różnych projektów.

Logika warunkowa w formularzach ClickUp Przykład opinii o produkcie

Te szablony formularzy zamówień pomagają używać formularza do przyjmowania potencjalnych prac, zbierania wymagań przed zatwierdzeniem zadań i śledzenia pracy od początku do końca.

funkcje #### ClickUp

Korzystaj z ClickUp AI, aby pisać szybciej, streszczać i dopracowywać teksty, generować odpowiedzi na e-maile i nie tylko

Limity ClickUp

Free Plan oferuje ograniczone obciążenie pamięci masowej

Wyższe plany premium są drogie dla małych firm

Cennik ClickUp

Free Forever

Unlimited: $7/miesiąc za użytkownika

$7/miesiąc za użytkownika Business: $12/miesiąc za użytkownika

$12/miesiąc za użytkownika Enterprise: Skontaktuj się w sprawie wyceny

Skontaktuj się w sprawie wyceny ClickUp Brain: Dostępny we wszystkich płatnych planach za $5/członka obszaru roboczego/miesiąc

ClickUp oceny i recenzje

G2: 4.7/5 (ponad 2,000 recenzji)

4.7/5 (ponad 2,000 recenzji) Capterra: 4.7/5 (ponad 2,000 recenzji)

2. MaintainX

przez MaintainX MaintainX to internetowe oprogramowanie do obsługi zleceń pracy, konserwacji i CMMS, które usprawnia zakończenie cyklu pracy i komunikację zespołową w zadaniach konserwacyjnych.

Jest łatwo dostępny z pulpitu i urządzeń mobilnych, co czyni go praktyczną opcją dla branży produkcyjnej, zarządzania obiektami i hotelarskiej.

MaintainX najlepsze funkcje

Przejrzysty interfejs użytkownika ułatwiający nawigację

Zarządzanie wszystkim w podróży za pomocą aplikacji mobilnej

Tworzenie i zarządzanie zleceniami pracy z załączonymi zdjęciami

Uzyskaj dynamiczne SOP, które dostosowują się do danych wprowadzanych przez użytkownika

Korzystaj z wbudowanego czatu dla lepszej komunikacji w zespole

Limity MaintainX

Zaawansowane funkcje, takie jak integracja czujników IoT, są dostępne tylko w planach Enterprise Plan

Problemy z kompatybilnością z określonymi systemami lub urządzeniami

Ceny MaintainX

Podstawowy : Free

: Free Essential: $16/miesiąc na użytkownika

$16/miesiąc na użytkownika Premium: $49/miesiąc za użytkownika

$49/miesiąc za użytkownika Enterprise: Niestandardowy cennik

MaintainX oceny i recenzje

G2: 4.8/5 (ponad 500 recenzji)

4.8/5 (ponad 500 recenzji) Capterra: 4.8/5 (ponad 500 recenzji)

3. BlueFolder

przez Bluefolder BlueFolder to kompleksowe oprogramowanie do zarządzania usługami w terenie, znane z łatwego ustawienia i niestandardowych funkcji.

Optymalizuje operacje serwisowe dzięki przyjaznym dla użytkownika funkcjom, od śledzenia zleceń pracy po zaangażowanie klientów.

Najlepsze funkcje BlueFolder

Śledzenie zleceń pracy od początku do końca, w tym zadań i dzienników

Synchronizacja zespołu harmonogramy powrotu do pracy i wysyłki z Outlookiem i Kalendarzem Google

Zarządzanie zasobami, śledzenie historii usług i załączanie zdjęć

Wsparcie dla wielu zadań w jednym zleceniu pracy

Ustawienie powtarzających się zadań dla powtarzających się zadań

Tworzenie klientówzatwierdzanie cykli pracy na smartfonach i tabletach

Limity BlueFolder

Potencjalna krzywa uczenia się dla nowych użytkowników

Kompatybilność z istniejącymi systemami lub specyficzne wymagania Business są różne

Ceny BlueFolder

Pro: Zaczyna się od $100/miesiąc

Zaczyna się od $100/miesiąc Pro Plus: Od 210 USD/miesiąc

Od 210 USD/miesiąc Enterprise: Od 440 USD/miesiąc

BlueFolder oceny i recenzje

G2: 4.3/5 (ponad 25 recenzji)

4.3/5 (ponad 25 recenzji) Capterra: 4.7/5 (ponad 60 recenzji)

4. UpKeep

przez Pulpit obsługi technicznej Oprogramowanie UpKeep oferuje zakończone rozwiązanie do zarządzania zleceniami prac konserwacyjnych. Pomaga organizować harmonogramy konserwacji i upraszcza optymalizację cyklu pracy zwiększając wydajność.

Oprogramowanie umożliwia użytkownikom zarządzanie zleceniami pracy bezpośrednio ze smartfonów i ułatwia obsługę zadań na miejscu.

UpKeep najlepsze funkcje

Usprawnienie danych dotyczących powstania, oceny, priorytetyzacji i pomiaru zleceń prac konserwacyjnych

Przypisywanie i filtrowanie zleceń pracy według kryteriów takich jak technik, lokalizacja i priorytet

Skrócenie czasu rozwiązywania i automatyzacja gromadzenia danych i raportowania

Funkcje przyjazne dla urządzeń mobilnych do zarządzania zleceniami w podróży

Limity UpKeep

Potencjalna krzywa uczenia się dla nowych użytkowników

Kompatybilność z istniejącymi systemami lub specyficznymi potrzebami biznesowymi wymaga dodatkowych niestandardowych wysiłków lub integracji

Ceny UpKeep

Lite: 20 USD/miesiąc za podstawowe zarządzanie zamówieniami

20 USD/miesiąc za podstawowe zarządzanie zamówieniami Starter: 45 USD/miesiąc z zarządzaniem zapasami

45 USD/miesiąc z zarządzaniem zapasami Profesjonalny: 75 USD/miesiąc z zaawansowaną analityką

75 USD/miesiąc z zaawansowaną analityką Business +: Niestandardowy cennik

UpKeep oceny i recenzje

G2: 4,5/5 (ponad 800 recenzji)

4,5/5 (ponad 800 recenzji) Capterra: 4.7/5 (ponad 1300 opinii)

5. Fracttal

przez Fraktal Fracttal One, oprogramowanie do zarządzania zleceniami pracy firmy Fracttal, to rozwiązanie do planowania, dokumentowania, śledzenia i zakończenia zadań konserwacyjnych i zleceń pracy.

Jest to rozwiązanie mobilne dostępne na głównych systemach operacyjnych, takich jak Android i iOS. Wyróżnia się responsywną konstrukcją zapewniającą wygodne zarządzanie zleceniami pracy i maksymalny wykorzystanie zasobów .

Najlepsze funkcje Fracttal

Tworzenie planów konserwacji w oparciu o konkretne lokalizacje, przypisywanie zadań i zasobów

Digitalizacja procesów zarządzania w celu lepszego śledzenia zadań i zleceń pracy

Wsparcie bezpiecznej integracji z innym oprogramowaniem

Mobilny dostęp do obsługi i podejmowania decyzji z dowolnego urządzenia

Limity Fracttal

Niektórzy użytkownicy uważają, że metoda obliczania szacunkowej średniej wartości licznika jest nieodpowiednia

Brakuje funkcji pauzy do zrobienia zadania i nie podaje powodów pauz, gdy się pojawią

Ceny Fracttal

Community: Free

Free Starter: $229/miesiąc rozliczane rocznie lub $2,748/rok

$229/miesiąc rozliczane rocznie lub $2,748/rok Plan Pro: $539/miesiąc rozliczane rocznie lub $6,468/rok

$539/miesiąc rozliczane rocznie lub $6,468/rok Enterprise: Niestandardowy cennik

Fracttal oceny i recenzje

G2: 4.6/5 (390+ recenzji)

4.6/5 (390+ recenzji) Capterra: 4.6/5 (850+ opinii)

6. Connecteam

przez Connecteam Connecteam to oprogramowanie do zarządzania pracownikami i zleceniami, które usprawnia zarządzanie siłą roboczą. Upraszcza planowanie, komunikację i rozwój pracowników.

Connecteam słynie z narzędzi skoncentrowanych na pracownikach, które zwiększają wydajność i zaangażowanie zespołu. Kompleksowe funkcje platformy zapewniają płynność codziennych operacji i pomagają rozwijać siłę roboczą.

Najlepsze funkcje Connecteam

Tworzenie harmonogramów, śledzenie godzin pracy i łatwa integracja z systemami płacowymi

Tworzenie niestandardowych formularzy i list kontrolnych do zarządzania zadaniami w czasie rzeczywistym i raportowania w terenie

Uzyskaj wiele narzędzi do połączenia pracowników, w tym czat roboczy, ankiety i menedżera wydarzeń

Ułatwianie wdrażania, szkolenia i nagradzania pracowników w celu utrzymania zmotywowanej siły roboczej

Limity Connecteam

Niektóre zaawansowane funkcje wymagają planów wyższego poziomu

Należy ocenić kompatybilność z istniejącymi systemami lub specyficznymi wymaganiami Business

Ceny Connecteam

Small Business Plan: Free

Free Podstawowy: 29 USD/miesiąc

29 USD/miesiąc Zaawansowany: 49 USD/miesiąc

49 USD/miesiąc Ekspert: $99/miesiąc

Connecteam oceny i recenzje

G2: 4.4/5 (ponad 40 recenzji)

4.4/5 (ponad 40 recenzji) Capterra: 4.8/5 (ponad 300 recenzji)

7. FMX

przez FMX Oprogramowanie FMX do obsługi zleceń serwisowych wyposaża techników w narzędzia niezbędne do wydajnej pracy w terenie.

Oprogramowanie usprawnia zarządzanie zadaniami, zarządzanie kontraktami i koordynację, zapewniając terminowe zakończenie prac i skuteczną komunikację w zespole. Jego zdolność do integracji z wieloma systemami oprogramowania przy jednoczesnym oferowaniu niestandardowych usług integracyjnych sprawia, że jest to godne polecenia oprogramowanie do zleceń pracy.

FMX najlepsze funkcje

Tworzenie i edytowanie formularzy zleceń w celu uchwycenia istotnych szczegółów

Dostęp do zakończonego produktu FMX na urządzeniach mobilnych

Usprawnienie procesów zleceń pracy dzięki automatycznemu przekierowywaniu

Efektywne zarządzanie i śledzenie stanów magazynowych

Załączanie kodów kreskowych do sprzętu w celu łatwego dostępu do informacji dzięki etykiecie z kodem QR

Generowanie raportów w czasie rzeczywistym w celu uzyskania wglądu w wskaźniki wydajności za pomocą pulpitów do raportowania

Limity FMX

Sporadyczne opóźnienia w rozwijanych polach

Inspekcje nie powodują automatycznego tworzenia zleceń pracy dla nieudanych inspekcji

Ceny FMX

Niestandardowy cennik

FMX oceny i recenzje

G2: 4.8/5 (4+ recenzji)

4.8/5 (4+ recenzji) Capterra: 4.7/5 (ponad 400 recenzji)

8. ManagerPlus

przez ManagerPlus Oprogramowanie zleceń pracy ManagerPlus upraszcza procesy skomputeryzowanego systemu zarządzania konserwacją poprzez scentralizowaną platformę do generowania, przypisywania, śledzenia i przechowywania zleceń pracy.

Jest znane z dostępu w chmurze, umożliwiając kierownikom utrzymania ruchu, operatorom i technikom pobieranie niezbędnych danych z połączonych urządzeń za pomocą aplikacji mobilnych.

Oprogramowanie posiada również funkcje zarządzania zapasami, śledzenia części potrzebnych do zleceń pracy i optymalizacji programów konserwacji.

ManagerPlus najlepsze funkcje

Planowanie krytycznych i prewencyjnych prac konserwacyjnych w celu uniknięcia awarii i śledzenie kosztów zleceń pracy

Zabezpieczanie i udostępnianie wiedzy na temat konserwacji w sposób niestandardowy szablony zleceń pracy* Uproszczenie systemu zarządzania zleceniami dostawcy poprzez automatyzację i centralizację procesów

Optymalizacja zasobów w celu uzyskania lepszego zwrotu z inwestycji dzięki dostępowi do danych w czasie rzeczywistym w chmurze

Limity ManagerPlus

Niektórzy użytkownicy uważają, że oprogramowanie jest trudne w nawigacji

Brak elastyczności w tworzeniu niestandardowych raportów w celu uzyskania konkretnych informacji

Brak raportowania przestojów

Ceny ManagerPlus

Lightning Plus: $85/miesiąc za użytkownika

$85/miesiąc za użytkownika Lightning Experience: $125/miesiąc za użytkownika

ManagerPlus oceny i recenzje

G2: 3.4/5 (9+ recenzji)

3.4/5 (9+ recenzji) Capterra: 4.8/5 (ponad 300 recenzji)

9. Wrike

przez Wrike Wrike to narzędzie do zarządzania projektami typu Software-as-a-Service (SaaS), które zapewnia użytkownikom wsparcie w zarządzaniu i śledzeniu projektów, terminów, harmonogramy pracy i różne procesy cyklu pracy.

Wyróżnia się wertykalnym podejściem - narzędziem zbudowanym dla wyspecjalizowanych funkcji, oferującym bardziej dogłębne doświadczenie niż jego konkurenci.

Najlepsze funkcje Wrike

Ponad 400 integracji z różnymi aplikacjami

Wiele opcji widoku, takich jak wykresy Gantta i tablice Kanban

Zaawansowane możliwości raportowania w planach Enterprise i Pinnacle

Elastyczna oś czasu do śledzenia postępów w projekcie

Poznaj możliwości śledzenia problemów

Limity Wrike

Zaawansowane funkcje bezpieczeństwa są dostępne tylko w planie Enterprise

Droższy w porównaniu doKonkurenci Wrike Ceny Wrike

Free: Unlimited użytkowników i projektów, 2GB przestrzeni dyskowej

Unlimited użytkowników i projektów, 2GB przestrzeni dyskowej Teams: $9.80/miesiąc za użytkownika dla małych zespołów

$9.80/miesiąc za użytkownika dla małych zespołów Business: 24,80 USD/miesiąc za użytkownika dla zaawansowanych narzędzi

24,80 USD/miesiąc za użytkownika dla zaawansowanych narzędzi Enterprise: Niestandardowy cennik dla zaawansowanych zabezpieczeń i skalowalności

Niestandardowy cennik dla zaawansowanych zabezpieczeń i skalowalności innacle: Niestandardowy cennik dla zakończonego dostępu do funkcji

Oceny i recenzje Wrike

G2: 4,2/5 (ponad 3500 recenzji)

4,2/5 (ponad 3500 recenzji) Capterra: 4,3/5 (ponad 2500 recenzji)

10. EZOfficeInventory

przez EZOfficeInventory EZOfficeInventory to oparte na chmurze oprogramowanie, wiodące rozwiązanie do zarządzania zleceniami pracy, aktywami i konserwacją, odpowiednie dla firm każdej wielkości.

Oferuje funkcje takie jak śledzenie elementów w różnych lokalizacjach, skanowanie kodów kreskowych za pomocą urządzeń mobilnych, zoptymalizowane zarządzanie poziomami zapasów oraz kompleksowe zarządzanie użytkownikami i dostawcami. Śledzenie GPS jest idealne do monitorowania lokalizacji zasobów.

Najlepsze funkcje EZOfficeInventory

Śledzenie wszystkich licencji w jednej lokalizacji

Dostęp w chmurze dla wielu użytkowników

Projektowanie i drukowanie etykiet zasobów przy wsparciu kodów kreskowych, kodów QR i tagów RFID

Limity EZOfficeInventory

Zapory płatne dla niektórych kluczowych funkcji

Błędna aplikacja mobilna

Ceny EZOfficeInventory

Essential: $35/miesiąc

$35/miesiąc Zaawansowany: $45/miesiąc

$45/miesiąc Premium: $55/miesiąc

$55/miesiąc Enterprise: Niestandardowy cennik

EZOfficeInventory oceny i recenzje

G2: 4.4/5 (190+ recenzji)

4.4/5 (190+ recenzji) Capterra: 4.6/5 (ponad 1400 recenzji)

Twoja droga do inteligentniejszego zarządzania zleceniami pracy i konserwacją

Widziałeś najlepsze oprogramowanie do zleceń pracy w 2024 roku, a odpowiednie narzędzie może zmienić sposób obsługi zgłoszeń serwisowych. Nie chodzi tylko o szybsze naprawianie rzeczy; chodzi o inteligentne zarządzanie, wyczyszczoną komunikację i wyprzedzanie.

Niezależnie od tego, czy jesteś małym zespołem, czy dużą operacją, rozwiązanie tutaj będzie pasować jak ulał. Jeśli jednak chcesz czegoś, co nie tylko pasuje, ale wnosi coś więcej, zarejestruj się w ClickUp i przekonaj się sam! 🎉