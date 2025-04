10 najlepszych programów do modelowania procesów w 2025 roku (recenzje i ceny)

Procesy operacyjne w Business ewoluują, aby stać się bardziej wydajne i zrównoważone. Modelowanie procesów ma kluczowe znaczenie w identyfikowaniu i eliminowaniu wąskich gardeł, usprawnianiu cykli pracy i zwiększaniu wydajności, aby przyczynić się do ich ewolucji.

**Czym jest modelowanie procesów?

Modelowanie procesów to obrazowe lub graficzne przedstawienie procesów biznesowych lub cykli pracy w określonym środowisku biznesowym. Mogą one być liniowe lub nieliniowe. Pomyśl o poszczególnych krokach procesu narysowanych na formularzu przepływu lub podobnej reprezentacji, aby uchwycić cały proces w jednej wizualizacji.

Modelowanie procesów jest również bardziej formalnie znane jako notacja modelowania procesów biznesowych.

Czy to wszystko brzmi trochę zbyt skomplikowanie? Oprogramowanie do modelowania procesów zmniejsza złożoność.

Na tej liście wyróżniliśmy 10 najlepszych programów do modelowania procesów w 2024 roku. Zapoznaj się z zakresem oprogramowania do modelowania procesów na podstawie funkcji, limitów, cen i ocen użytkowników.

Czego należy szukać w oprogramowaniu do modelowania procesów biznesowych?

Przed przeanalizowaniem listy rekomendowanych narzędzi, podzielmy się kluczowymi funkcjami, które należy wziąć pod uwagę przy wyborze narzędzia do modelowania procesów.

Użyteczność: Wybierz intuicyjne narzędzie do modelowania procesów, które pozwoli Twojemu zespołowi tworzyć i modyfikować modele procesów biznesowych, takie jak diagramy cyklu pracy i schematy organizacyjne, bez żadnych kłopotów

Wybierz intuicyjne narzędzie do modelowania procesów, które pozwoli Twojemu zespołowi tworzyć i modyfikować modele procesów biznesowych, takie jak diagramy cyklu pracy i schematy organizacyjne, bez żadnych kłopotów Dostosowanie: Wybierz rozwiązanie z funkcjami, które umożliwiają dostosowanie widoków do potrzeb biznesowych, takich jak widoki specyficzne dla roli lub szablony specyficzne dla branży

Wybierz rozwiązanie z funkcjami, które umożliwiają dostosowanie widoków do potrzeb biznesowych, takich jak widoki specyficzne dla roli lub szablony specyficzne dla branży Możliwości integracji: Oprogramowanie do modelowania procesów musi mieć płynne połączenie z systemami CRM lub ERP w celu kompleksowego zarządzania danymi

Oprogramowanie do modelowania procesów musi mieć płynne połączenie z systemami CRM lub ERP w celu kompleksowego zarządzania danymi Współpraca w czasie rzeczywistym: Wybierz narzędzie do modelowania procesów, które usprawnia współpracę między zespołem i umożliwia szybsze podejmowanie decyzji.

Wybierz narzędzie do modelowania procesów, które usprawnia współpracę między zespołem i umożliwia szybsze podejmowanie decyzji. Raportowanie i analityka: Szczegółowy wgląd w celu zidentyfikowania nieefektywności i błędów optymalizację cyklu pracy procesy mają kluczowe znaczenie przy wyborze rozwiązania

Szczegółowy wgląd w celu zidentyfikowania nieefektywności i błędów optymalizację cyklu pracy procesy mają kluczowe znaczenie przy wyborze rozwiązania Skalowalność : Wybierz oprogramowanie, które dostosuje się do rosnących wymagań Twojego biznesu, pozwoli zaoszczędzić koszty i zapewni długoterminową użyteczność

: Wybierz oprogramowanie, które dostosuje się do rosnących wymagań Twojego biznesu, pozwoli zaoszczędzić koszty i zapewni długoterminową użyteczność Efektywność kosztowa: Oceń cenę oprogramowania w stosunku do jego funkcji, aby zapewnić wartość w stosunku do ceny

Oceń cenę oprogramowania w stosunku do jego funkcji, aby zapewnić wartość w stosunku do ceny Obsługa klienta: Oceń usługi wsparcia klienta, aby uzyskać podpowiedź w zakresie oprogramowania i rozwiązywania problemów

10 najlepszych programów do modelowania procesów w 2024 roku

Rynek jest zalany tak wieloma narzędziami i platformami, że trudno jest znaleźć niezawodne. Ułatwiliśmy ci to jednak, wykonując pewne prace przygotowawcze. Te 10 narzędzi do modelowania procesów biznesowych ma najlepsze z dzisiejszych funkcji, aby sprostać różnorodnym wymaganiom biznesowym.

1. ClickUp

ClickUp wyróżnia się na tej liście oprogramowania do modelowania procesów ze względu na swoje funkcje i wszechstronność. Platforma oferuje różne funkcje, takie jak ClickUpChat , ClickUpDocs oraz ClickUpTasks które pomagają w realizacji wielu zadań.

Jednak dwie funkcje są w centrum uwagi, jeśli chodzi o modelowanie procesów: Mapy myśli ClickUp oraz ClickUp Whiteboards.

Możesz łatwo tworzyć i łączyć zadania z mapy myśli

ClickUp Mind Maps pozwala na tworzenie diagramów cyklu pracy za pomocą zadań lub węzłów, a dzięki temu wizualnego procesu krok po kroku dla projektów.

Funkcja ta usprawnia planowanie i pozwala zespołom na widok całego cyklu pracy na jednym ekranie, skupienie się na poszczególnych zadaniach i efektywną współpracę w czasie rzeczywistym. Jest to szczególnie korzystne w przypadku burzy mózgów i planowania projektów.

Burza mózgów, strategie lub mapa cyklu pracy z wizualnie współpracującymi tablicami ClickUp

As for Tablice ClickUp służy jako wizualne narzędzie do współpracy dla Teams. Dostarcza dynamiczną i elastyczną cyfrową kanwę do burzy mózgów, planowania i współpracy nad pomysłami, zadaniami i projektami.

Tablice ClickUp są pomocne w tworzeniu map faz cyklu życia projektu. Ponadto, Tablic można używać do współpracy z Teams w czasie rzeczywistym, wizualnej burzy mózgów i opracowywania zwinnych cykli pracy.

Przejdź od pomysłu do realizacji, tworząc Zadania ClickUp z poziomu Tablic.

Uwolnij więcej czasu na pracę wymagającą dużej wiedzy, usprawniając powtarzające się zadania dzięki automatyzacji ClickUp

ClickUp najlepsze funkcje

Śledzenie postępów w czasie rzeczywistym za pomocą funkcji Pulpity ClickUp Uprość złożone cykle pracy dzięki Automatyzacja ClickUp z konfigurowalnymi wyzwalaczami, aby zminimalizować liczbę zadań wykonywanych ręcznie

Zwiększ wydajność dzięki codziennym zadaniom i listom priorytetów poprzez Listy do zrobienia ClickUp Przechwytuj i integruj pomysły i notatki w swoim cyklu pracy dzięki Notatnik ClickUp



Automatyzacja pisania dokumentacji za pomocą AI, monitorowanie postępów za pomocą wykresów i sprintów oraz szybkie rozwiązywanie błędów kodowania za pomocą ClickUp

Generuj zadania, podsumowuj notatki i twórz przypomnienia, aby zaoszczędzić czas dzięki ClickUp AI Dostęp do wstępnie zaprojektowanych i konfigurowalnych Szablony ClickUp dla różnych typów projektów i cykli pracy



Limity ClickUp

Niektórzy użytkownicy raportowali stromą krzywą uczenia się

Cennik ClickUp

Free Forever

Unlimited: $7/miesiąc za użytkownika

$7/miesiąc za użytkownika Business: $12/miesiąc za użytkownika

$12/miesiąc za użytkownika Enterprise: Skontaktuj się w sprawie wyceny

Skontaktuj się w sprawie wyceny ClickUp AI: $5 za obszar roboczy we wszystkich płatnych planach

ClickUp oceny i recenzje

G2: 4.7/5 (9000+ recenzji)

4.7/5 (9000+ recenzji) Capterra: 4.7/5 (ponad 2000 recenzji)

2. Creatio

przez Creatio Creatio oferuje platformę bez kodu, Studio Creatio zaprojektowane do automatyzacji cykli pracy i tworzenia aplikacji. Platforma ta pozwala użytkownikom tworzyć złożone aplikacje i procesy bez umiejętności kodowania, co czyni ją idealną dla małych Businessów.

Najlepsze funkcje Creatio

Usprawniony cykl pracy do tworzenia aplikacji w hubie aplikacji

Dostawca zestawu narzędzi do tworzenia aplikacji bez użycia kodu narzędzi projektowych do tworzenia i modyfikowania stron, modeli danych i cykli pracy

Oferuje bibliotekę predefiniowanych widoków, widżetów i szablonów

Umożliwia datę powstania złożonych procesów za pomocą narzędzi no-code

Limity Creatio

Ograniczone możliwości niestandardowe i niestandardowe opcje

Brak intuicyjnego interfejsu

Nieaktualna dokumentacja i zasoby

Ceny Creatio

Wzrost: $25/miesiąc za automatyzacja cyklu pracy dla małych i średnich firm

$25/miesiąc za automatyzacja cyklu pracy dla małych i średnich firm Enterprise: $55/miesiąc za automatyzację na pełną skalę

$55/miesiąc za automatyzację na pełną skalę Unlimited: $85/miesiąc za nieograniczoną automatyzację

Oceny i recenzje Creatio

G2: NA

NA Capterra: NA

3. Lucidchart

przez Lucidchart Wszechstronne narzędzie do tworzenia diagramów i modelowania procesów biznesowych, Lucidchart pozwala użytkownikom tworzyć i współpracować nad różnymi dokumentami wizualnymi. Ma intuicyjny wygląd i solidne ustawienie funkcji, aby pomóc w wizualizacji złożonych procesów i pomysłów.

Najlepsze funkcje Lucidchart

Wsparcie dla importu i łączenia danych, co ułatwia integrację i wizualizację złożonych informacji

Oferuje zakres szablonów i aktualizacje w czasie rzeczywistym dla łatwego data powstania

Aplikacja mobilna i zarządzanie dostępem do pracy w podróży

Limity Lucidchart

Brak opcji jednorazowego zakupu

Ograniczone funkcje adnotacji

Ceny Lucidchart

Basic: Free

Free Indywidualny: 7,95 USD miesięcznie/użytkownika, oparty na chmurze, do indywidualnego użytku profesjonalnego

7,95 USD miesięcznie/użytkownika, oparty na chmurze, do indywidualnego użytku profesjonalnego Team: $9.00 miesięcznie, w chmurze, wymaga minimum 3 użytkowników

$9.00 miesięcznie, w chmurze, wymaga minimum 3 użytkowników Enterprise: Niestandardowy cennik

Oceny i recenzje Lucidchart

G2: NA

NA Capterra: 4.5/5 (2000+ recenzji)

4. Jira

przez Oprogramowanie Jira Jira, opracowana przez Atlassian, to dynamiczne oprogramowanie do modelowania procesów biznesowych, służące do śledzenia problemów i projektów, przeznaczone głównie dla zwinnych teamów.

Zapewnia wsparcie dla różnych metodologii śledzenia projektów i oferuje zakres funkcji do planowania, śledzenia i wydawania oprogramowania.

Jira najlepsze funkcje

Oferuje interaktywne osie czasu i mapy drogowe do planowania i śledzenia

Dostarcza zwinne tablice (Scrum i Kanban) do wizualizacji podziału projektu i cyklu pracy

Widoczność na poziomie DevOps

Zaprojektowany z myślą o bezpieczeństwie i skalowalności, z funkcjami takimi jak odzyskiwanie po awarii

Limity Jira

Integracja różnych narzędzi i zapewnienie ich sprawnego działania może być skomplikowane

Problemy z wydajnością przy wdrożeniach na dużą skalę

Ceny Jira

Basic: Free (do 10 użytkowników)

Free (do 10 użytkowników) Standard: $81.50/miesiąc (do 35000 użytkowników)

$81.50/miesiąc (do 35000 użytkowników) Premium: $160/miesiąc (nieograniczona przestrzeń dyskowa, wsparcie 24/7 i umowa SLA na 99,9% czasu pracy)

$160/miesiąc (nieograniczona przestrzeń dyskowa, wsparcie 24/7 i umowa SLA na 99,9% czasu pracy) Enterprise: Ceny niestandardowe

Jira oceny i recenzje

G2: 4.3/5 (5610 recenzji)

4.3/5 (5610 recenzji) Capterra: 4.5/5 (13760 opinii)

5. Miro

przez Miro Miro to gładki wizualna platforma współpracy przeznaczona dla osób indywidualnych, Teams i Enterprise do burzy mózgów, planowania i realizacji projektów.

Oferuje ona zakres funkcji, takich jak cyfrowe tablice, interaktywny szablony map myśli oraz integracje z różnymi aplikacjami do mapowania procesów biznesowych.

Miro najlepsze funkcje

Zapewnia obszar roboczy z trzema edytowalnymi tablicami w planie Free i nieograniczoną liczbą tablic w planie płatnym

Ponad 2500 szablonów dla różnych przypadków użycia

Oferuje ponad 100 aplikacji i integracji, w tym Zoom, Slack, Google Drive i Sketch

Zawiera wbudowany timer, głosowanie, wideo czat i inne funkcje do efektywnych spotkań

Limity Miro

Duże tablice mogą prowadzić do powolnego ładowania i obniżonej wydajności

Tryb offline jest minimalny

Użytkownicy nie mogą tworzyć i zapisywać niestandardowych szablonów

Sesje mogą niespodziewanie wygasać, powodując potencjalną utratę niezapisanej pracy

Ceny Miro

Basic: Free (dla osób indywidualnych i teamów z nieograniczoną liczbą członków)

Free (dla osób indywidualnych i teamów z nieograniczoną liczbą członków) Starter: 8 USD za członka/miesiąc rozliczane rocznie lub 10 USD miesięcznie dla Teams

8 USD za członka/miesiąc rozliczane rocznie lub 10 USD miesięcznie dla Teams Business: 16 USD za członka miesięcznie rozliczane rocznie lub 20 USD miesięcznie dla profesjonalistów

16 USD za członka miesięcznie rozliczane rocznie lub 20 USD miesięcznie dla profesjonalistów Enterprise: Ceny niestandardowe

Miro oceny i recenzje

G2: 4.8/5 (5211 recenzji)

4.8/5 (5211 recenzji) Capterra: 4.7/5 (1410 opinii)

6. Figma

przez Figma Ulubione przez projektantów UI/UX, Figma to oparte na chmurze narzędzie do prototypowania i modelowania procesów, które ułatwia wspólne tworzenie, testowanie i dostarczanie projektów produktów.

Figma oferuje zaawansowane funkcje, takie jak historia wersji, biblioteki zespołów, rozmowy audio, zarządzanie zawartością, nakładki, komentowanie na płótnie i automatyzacja dostarczania.

Najlepsze funkcje Figma

Dostawca opartego na chmurze środowiska do wspólnego projektowania

Wsparcie dla sieci wektorowych i projektów łukowych za pomocą narzędzia pióra

Usprawnia współpracę dzięki rozmowom audio i komentowaniu na płótnie

Wsparcie aplikacji mobilnych dla systemów iOS i Android

Oferuje integrację z aplikacjami innych firm, takimi jak Maze, Zeplin, Pendo, Confluence i nie tylko

Limity Figma

Ograniczona przestrzeń dyskowa, wymagająca od Teams regularnego tworzenia nowych plików

Wydajność ma tendencję do opóźnień w systemach Windows

Dodawanie obrazów w projekcie może być trudne dla użytkowników przyzwyczajonych do Photoshopa i XD

Ceny Figma

Starter: Free (do dwóch redaktorów i trzech projektów)

Free (do dwóch redaktorów i trzech projektów) Profesjonalista: 12 USD za redaktora/miesiąc (rozliczenie roczne) lub 15 USD za redaktora/miesiąc (rozliczenie miesięczne)

12 USD za redaktora/miesiąc (rozliczenie roczne) lub 15 USD za redaktora/miesiąc (rozliczenie miesięczne) Organizacja: 45 USD za redaktora/miesiąc (rozliczenie roczne)

45 USD za redaktora/miesiąc (rozliczenie roczne) Enterprise: 75 USD za redaktora/miesiąc (tylko rozliczenie roczne)

Oceny i recenzje Figma

G2: 4.7/5 (996 recenzji)

4.7/5 (996 recenzji) Capterra: 4.7/5 (689 recenzji)

7. Microsoft Visio

przez Microsoft Visio Microsoft Visio jest idealny do tworzenia różnych diagramów, takich jak schematy blokowe, schematy organizacyjne, plany pięter, diagramy sieciowe, diagramy UML, i mapy myśli .

Jest znany z solidnych możliwości wizualizacji danych. Użytkownicy mogą tworzyć diagramy z danych Excel i osadzać diagramy Visio za pośrednictwem pulpitów Power BI.

Najlepsze funkcje Microsoft Visio

Wsparcie dla szerokiego zakresu typów diagramów

Oferuje zaawansowane możliwości wizualizacji danych

Ulepszona reprezentacja danych dzięki integracji z programami Excel i Power BI

Zawiera dodatkowe szablony, diagramy i inne zaawansowane możliwości w edycji Professional

Dobra integracja z innymi aplikacjami Microsoft

Limity Microsoft Visio

Znalezienie konkretnych ustawień ikon do zastosowań innych niż ogólne może okazać się trudne

Ograniczona interoperacyjność z innymi aplikacjami do tworzenia diagramów

Usunięto funkcję inżynierii wstecznej obecną we wcześniejszych wersjach

Ceny Microsoft Visio

Visio Plan 1: 5,00 USD za użytkownika miesięcznie za podstawowe dane powstania i szczegółowe diagramy

5,00 USD za użytkownika miesięcznie za podstawowe dane powstania i szczegółowe diagramy Visio Plan 2: $15.00 za użytkownika miesięcznie dla wyspecjalizowanych potrzeb tworzenia diagramów

Oceny i recenzje Microsoft Visio

G2: 4.2/5 (657 recenzji)

4.2/5 (657 recenzji) Capterra: 4,5/5 (3070 recenzji)

8. Process Street

przez Ulica procesu Process Street to platforma do modelowania procesów dla Teams do tworzenia, zarządzania i śledzenia standardowych procedur operacyjnych, list kontrolnych i cykli pracy.

Przekształca ona wiedzę zespołu w praktyczne cykle pracy i jest repozytorium wiedzy operacyjnej.

Najlepsze funkcje Process Street

Dostawca nieograniczonej liczby cykli pracy i stron we wszystkich planach

Obciążenie przechowywania danych w zakresie od 5000 rekordów w planie Startup do konfigurowalnych limitów w planie Enterprise

Oferuje nieograniczone przechowywanie plików we wszystkich planach

Limity Process Street

Oprogramowanie może być czasami nieco wadliwe

Niezadowalający wygląd skrzynki odbiorczej

Brak złożonego programowania warunkowego i lepiej dostosowanych doświadczeń

Ceny Process Street

Startup: $100 miesięcznie lub $1,000 rocznie

$100 miesięcznie lub $1,000 rocznie Pro: 415 USD miesięcznie lub 5 000 USD rocznie

415 USD miesięcznie lub 5 000 USD rocznie Enterprise: 1 660 USD miesięcznie lub 20 000 USD miesięcznie

Process Street oceny i recenzje

G2: 4.6/5 (387 recenzji)

4.6/5 (387 recenzji) Capterra: 4.7/5 (617 opinii)

9. ProcessModel

przez ProcessModel Business regularnie potrzebuje dogłębnego wglądu w swoje procesy, a ProcessModel jest narzędziem do analizy i usprawniania procesów zaprojektowanym właśnie w tym celu.

Umożliwiając użytkownikom stworzenie cyfrowego bliźniaka ich procesu, ProcessModel sprawia, że poprawa wydajności procesu między Teams i łatwiejsze testowanie potencjalnych ulepszeń.

Najlepsze funkcje ProcessModel

Modelowanie, symulowanie i analizowanie złożonych procesów biznesowych przed ich wdrożeniem w świecie rzeczywistym

Niestandardowe szkolenia w zakresie doskonalenia procesów

Wszechstronne narzędzie z aplikacjami dla różnych sektorów

Dedykowane kanały wsparcia

Limity ProcessModel

Złożoność oprogramowania może wymagać znacznej nauki

Kompatybilność z różnymi systemami operacyjnymi może stanowić problem

Ceny ProcessModel

Pojedynczy pakiet: $2,995

$2,995 Project Teams Package: $12,995

$12,995 Process Teams Package: $25,995

ProcessModel oceny i recenzje

G2: NA

NA Capterra: NA

10. Modelio Open Source

przez Modelio Modelio to rozwiązanie do modelowania o otwartym kodzie źródłowym, przeznaczone głównie dla programistów, analityków i architektów. Ponieważ jest to oprogramowanie typu open source, programiści mogą niestandardowo dostosowywać narzędzie do swoich wymagań.

Do zrobienia i uruchomienia narzędzia potrzeba jednak trochę czasu, a ponadto brakuje w nim różnych przydatnych funkcji, takich jak symulacja modeli i integracje.

Najlepsze funkcje Modelio Open Source

Oferuje szeroki zakres modeli i diagramów procesów biznesowych z asystą modelu i sprawdzaniem spójności

Integruje zarządzanie procesami biznesowymi (BPM) z UML do modelowania procesów biznesowych

Wsparcie dla generowania kodu Java i Javadoc

Umożliwia wymianę modeli UML2 pomiędzy różnymi narzędziami do zarządzania procesami biznesowymi

Modelio Open Source limits

Doświadczenie użytkownika (UX) może okazać się przeciętne

Brak wsparcia dla podstawowej symulacji modelu

Problemy z interoperacyjnością XMI z konkurencyjnymi narzędziami

Użytkownicy raportują kilka błędów, które utrudniają obsługę systemu

Ceny Modelio Open Source

Free: Jest open source i można go pobrać z GitHub

Modelio Open Source oceny i recenzje

G2: NA

NA Capterra: NA

Znalezienie dopasowania do modelowania procesów nie jest już wyzwaniem!

Znalezienie i wybranie najlepszego oprogramowania do modelowania procesów dla swojego biznesu jest przytłaczające, ale jasne jest, że istnieje narzędzie na każdą potrzebę.

Niezależnie od tego, czy jesteś małym zespołem, czy dużą organizacją ze złożonymi procesami, te 10 najlepszych narzędzi do modelowania procesów biznesowych narzędzi do modelowania procesów biznesowych oferuje zakres funkcji usprawniających i poprawiających cykl pracy.

Wśród tych narzędzi ClickUp wyróżnia się doskonałymi możliwościami modelowania procesów i pakietem funkcji, które pomagają tworzyć i utrzymywać krytyczne procesy biznesowe z poziomu jednej platformy.

Pamiętaj, że najlepsze oprogramowanie to takie, które spełnia określone wymagania, więc przed podjęciem decyzji rozważ unikalne potrzeby swojego zespołu.

Kto wie? Idealne narzędzie do modelowania procesów jest o jedno kliknięcie stąd!