10 najlepszych programów do zarządzania ofertami do zamknięcia transakcji w 2024 roku

Czy Twój zespół sprzedaży polega na ręcznym tworzeniu ofert?

Czy spędzają godziny na projektowaniu ofert i wycen oraz uzyskiwaniu zgód od kierownictwa, zamiast sprzedawać i rozwiązywać zapytania klientów?

Jeśli odpowiedziałeś twierdząco na oba pytania, posłuchaj.

Oprogramowanie do ofertowania pomaga zmaksymalizować każdą okazję, umożliwiając zespołowi tworzenie profesjonalnych ofert w ciągu kilku minut i realizowanie wielu transakcji jednocześnie.

Nie musisz już borykać się z codziennymi problemami towarzyszącymi tradycyjnym ofertom. Blokady, takie jak konfigurowanie produktów i usług, błędy cenowe, nadmierne rabaty, powolny czas reakcji lub słaba obsługa użytkownika, staną się przeszłością.

Automatyzacja ofert i propozycji to pierwszy krok do przyspieszenia cyklu sprzedaży. Zaniechanie tego jest jak trzymanie otwartych drzwi dla potencjalnych klientów.

Przeprowadzimy Cię przez funkcje, których należy szukać w oprogramowaniu do ofertowania i najlepszym dostępnym oprogramowaniu do zarządzania ofertami, wraz z ich funkcjami, limitami i cenami.

Czym jest oprogramowanie do ofertowania?

Oprogramowanie do zarządzania ofertami to narzędzie do automatyzacji usprawniające proces generowania ofert. Eliminuje długotrwałe procesy ofertowania sprzedaży dzięki wbudowanym szablonom, które zespoły sprzedaży mogą edytować w celu dostosowania do swoich wymagań i wysyłania ich do niestandardowych klientów.

Innymi słowy, oprogramowanie do ofertowania to karta atutowa dla zespołu sprzedaży

Pomyśl o oprogramowaniu do zarządzania ofertami jako o repozytorium, dostarczającym zespołowi informacje o produktach i cenach. Zespół zbiera odpowiednie dane, dodaje je do propozycji sprzedaży i udostępnia je klientowi. Śledzenie postępu prac nad propozycjami i ofertami, w tym sprawdzanie, czy klient zapoznał się z ich widokiem.

Twoje oferty wyglądają bardziej profesjonalnie, ponieważ każdy szablon oferty sprzedaży jest zgodny ze standardowym formatem i wytycznymi.

Cały cykl sprzedaży staje się płynny dzięki współpracy w czasie rzeczywistym i integrację z systemem CRM.

Funkcja współpracy pozwala innym teamom dzielić się swoimi przemyśleniami, a integracja z CRM zapewnia płynny przepływ między procesem ofertowania a działaniami sprzedażowymi.

**Czego należy szukać w oprogramowaniu do zarządzania ofertami?

Oto kluczowe funkcje, których należy szukać w oprogramowaniu do zarządzania ofertami.

Integracja z CRM i innymi narzędziami : Poszukaj oprogramowania do ofertowania, które integruje się z CRM i innymi narzędziami oprogramowanie do zarządzania projektami . Twój zespół sprzedaży powinien mieć dostęp do postępów potencjalnego klienta w trakcie cyklu sprzedaży. Dodatkowo, na ujednoliconej platformie, można śledzić komunikację innych grup, takich jak generowanie popytu. Twój zespół może łatwo ustawić płynny cykl pracy, zamiast chodzić tam i z powrotem po rozłącznych systemach

: Poszukaj oprogramowania do ofertowania, które integruje się z CRM i innymi narzędziami . Twój zespół sprzedaży powinien mieć dostęp do postępów potencjalnego klienta w trakcie cyklu sprzedaży. Dodatkowo, na ujednoliconej platformie, można śledzić komunikację innych grup, takich jak generowanie popytu. Twój zespół może łatwo ustawić płynny cykl pracy, zamiast chodzić tam i z powrotem po rozłącznych systemach Przyjazny dla użytkownika interfejs: Dzięki przyjaznemu dla urządzeń mobilnych interfejsowi, dział sprzedaży będzie czuł się komfortowo poruszając się po narzędziu, aby samodzielnie tworzyć oferty i propozycje

Dzięki przyjaznemu dla urządzeń mobilnych interfejsowi, dział sprzedaży będzie czuł się komfortowo poruszając się po narzędziu, aby samodzielnie tworzyć oferty i propozycje Opcje personalizacji: Wybierz rozwiązanie do kosztorysowania oparte na chmurze, które umożliwia personalizację kosztorysów. Dodaj swoje logo, kolory marki i czcionkę, aby zachować ten sam profesjonalny standard dla każdego klienta

Wybierz rozwiązanie do kosztorysowania oparte na chmurze, które umożliwia personalizację kosztorysów. Dodaj swoje logo, kolory marki i czcionkę, aby zachować ten sam profesjonalny standard dla każdego klienta Cykle pracy do zatwierdzania ofert: Cykle pracy ustanawiają standardowy proces zatwierdzania ofert i utrzymują spójność i zgodność z polityką firmy. Poszukaj oprogramowania do wyceny online, które automatycznie wysyła powiadomienia do przełożonych i osób zatwierdzających w celu sprawdzenia wyceny przed wysłaniem jej do niestandardowych klientów

Cykle pracy ustanawiają standardowy proces zatwierdzania ofert i utrzymują spójność i zgodność z polityką firmy. Poszukaj oprogramowania do wyceny online, które automatycznie wysyła powiadomienia do przełożonych i osób zatwierdzających w celu sprawdzenia wyceny przed wysłaniem jej do niestandardowych klientów Funkcje współpracy: Współpraca i praca zespołowa stanowią podstawę dla wszystkich interesariuszy do udostępniania swoich pomysłów i opinii oraz bycia na tej samej stronie w procesie tworzenia oferty. Propozycja oprogramowanie do automatyzacji powinno umożliwiać uczestnikom udostępnianie komentarzy, notatek, wideo i emoji, tak aby komunikacja między wszystkimi zaangażowanymi w projekt była wyczyszczona

Współpraca i praca zespołowa stanowią podstawę dla wszystkich interesariuszy do udostępniania swoich pomysłów i opinii oraz bycia na tej samej stronie w procesie tworzenia oferty. Propozycja powinno umożliwiać uczestnikom udostępnianie komentarzy, notatek, wideo i emoji, tak aby komunikacja między wszystkimi zaangażowanymi w projekt była wyczyszczona Koszty i ROI: Przeanalizuj całkowitą cenę, jaką płacisz za korzystanie z oprogramowania, w tym opłaty za subskrypcję, koszty utrzymania i wszelkie inne powtarzające się koszty. Porównaj całkowity wydatek ze wzrostem liczby zamkniętych transakcji. Pozytywny ROI będzie wtedy, gdy nastąpi wzrost w wynikach sprzedaży

10 najlepszych programów do zarządzania ofertami do wykorzystania w 2024 roku

Znajomość kluczowych funkcji jest kluczowa przy wyborze odpowiedniego rozwiązania do ofertowania. Przy tak wielu opcjach analiza każdego dostępnego oprogramowania do zarządzania ofertami jest żmudna.

Uprościliśmy to zadanie dla Ciebie. Oto nasza lista 10 najlepszych programów do zarządzania ofertami, które powinieneś sprawdzić w 2024 roku.

1. ClickUp

Twórz oferty w ciągu kilku minut dzięki oprogramowaniu do zarządzania ofertami ClickUp i AI

ClickUp to kompleksowe narzędzie do zarządzania ofertami, centralizujące cały proces sprzedaży.

Gdy Twój zespół sprzedaży korzysta z ClickUp, nie musi żonglować różnymi narzędziami do tworzenia ofert, uzyskiwania informacji o potencjalnym kliencie za pośrednictwem CRM lub dokumentowania podróży przez ścieżkę sprzedaży za pomocą narzędzia do zarządzania projektami.

ClickUp jest w pełni konfigurowalny szablony cytatów umożliwiają im zachowanie spójności i dokładności w ustalaniu cen dla różnych klientów.

Niezależnie od tego, czy prowadzisz biznes usługowy, czy zajmujesz się oprogramowaniem, ClickUp umożliwia wysyłanie faktur z możliwością dostosowania i szczegółową wycenę z wyraźnym zarysem produktu lub usługi.

Wysyłaj oferty online wieloma kanałami lub preferowanym kanałem klienta w wielu formatach plików. Szablony ofert ClickUp posiadają niestandardowe statuty do śledzenia postępów oraz niestandardowe pola, etykiety i ostrzeżenia o zależnościach.

ClickUp to kompleksowe rozwiązanie do zarządzania ofertami i projektami, które umożliwia wysyłanie ofert i zarządzanie ich postępem w ramach tej samej platformy.

ClickUp najlepsze funkcje

Organizuj i wizualizuj dane klientów za pomocą responsywnych i intuicyjnych tabel. Rysowanie relacji między zadaniami poprzez połączenie klientów z ofertami sprzedaży i zamówieniami

Wizualizacja całości sprzedaż pipeline w jednym miejscu, od śledzenia leadów po wdrażanie niestandardowych klientów i współpracę przy transakcjach. Automatycznie przydzielaj zadania członkom zespołu w poszczególnych ofertach i propozycjach, wyzwalaj aktualizacje statusu i nadawaj priorytety potencjalnym klientom

pipeline w jednym miejscu, od śledzenia leadów po wdrażanie niestandardowych klientów i współpracę przy transakcjach. Automatycznie przydzielaj zadania członkom zespołu w poszczególnych ofertach i propozycjach, wyzwalaj aktualizacje statusu i nadawaj priorytety potencjalnym klientom Tworzenie ofert sprzedaży i umów przy użyciuDokumenty ClickUp. Połącz je ze swoimi cyklami pracy, współpracuj z członkami zespołu w czasie rzeczywistym i bezpiecznie udostępniaj je swoim klientom

Łatwe formatowanie i współpraca nad dokumentami Docs wraz z zespołem bez nakładania się w ClickUp

ClickUp AI generuje zawartość ofert i dokumentów sprzedażowych na podstawie kontekstu zadania

generuje zawartość ofert i dokumentów sprzedażowych na podstawie kontekstu zadania Użyj kalendarz zasobów aby ustalić, ile godzin członkowie zespołu mają na zakończenie projektu w określonym czasie i pewnie dzielić się terminami z klientami

aby ustalić, ile godzin członkowie zespołu mają na zakończenie projektu w określonym czasie i pewnie dzielić się terminami z klientami Twórz listy kontrolne w ramach zadań, aby upewnić się, że Twój zespół postępuje zgodnie ze wszystkimi krokami podczas przygotowywania oferty i wyeliminować błędy w wycenie

Ustaw przypomnienia, aby uniknąć niedotrzymania terminów składania ofert lub niestandardowych kontaktów z klientami

Limity ClickUp

ClickUp ma ograniczone możliwości pracy w trybie offline

W planie Free dostępne są tylko podstawowe funkcje analityczne

Cennik ClickUp

Free Forever

Unlimited: $7/miesiąc za użytkownika

$7/miesiąc za użytkownika Business: $12/miesiąc za użytkownika

$12/miesiąc za użytkownika Enterprise: Niestandardowy cennik

ClickUp AI jest dostępny we wszystkich płatnych planach za 5 USD za członka miesięcznie.

ClickUp oceny i recenzje

G2: 4.7/5 (9000+ recenzji)

4.7/5 (9000+ recenzji) Capterra: 4.7/5 (3800+ opinii)

2. Salesforce Revenue Lifecycle Management

przez Salesforce Zarządzanie cyklem życia przychodów Salesforce łączy operacje związane ze sprzedażą pod jednym dachem, aby zmaksymalizować potencjał przychodów. Wbudowane kontrole pomagają uniknąć błędów w ofertowaniu.

Oprogramowanie do wyceny rekomenduje kompatybilne dodatki i aktualizacje, które mogą potencjalnie zwiększyć wielkość transakcji. Ujednolicony katalog produktów ułatwia zespołowi ds. wejścia na rynek i partnerom dostęp do ofert i wycen w jednym miejscu.

Wyciek przychodów jest częstym wyzwaniem w procesie sprzedaży. Wystarczy kilka kliknięć, aby ustawić ceny progowe i zapobiec nadmiernym rabatom.

Gdy zespół ds. sprzedaży ma do czynienia z klientami międzynarodowymi, obsługa wielu walut ułatwia wycenę produktów w dowolnej walucie w przypadku płatności jednorazowych, subskrypcji lub modeli użytkowania.

Najlepsze funkcje Salesforce

Odnawianie ofert i powiadomienia o zmianach w połowie okresu zmniejszają liczbę rezygnacji

Ujednolicenie zespołów sprzedażowych, finansowych i prawnych w celu zarządzania cyklem życia sprzedaży

Zespoły prawne tworzą szablony i zarządzają biblioteką klauzul dla przedstawicieli handlowych, aby szybko odnawiać lub aktualizować umowy

Wsparcie dla wielu walut za pośrednictwem różnych bramek płatniczych

Limity Salesforce

Wdrożenie jest trudne, jeśli nie masz wcześniejszego doświadczenia

Funkcja rozliczeń wygląda słabo

Brak wersji Free

Potrzeba lepszych wbudowanych przepływów procesu od wyceny do gotówki

Cennik zarządzania cyklem życia przychodów Salesforce

Starter: $25/użytkownika/miesiąc

$25/użytkownika/miesiąc Profesjonalista: $80/użytkownika/miesiąc

$80/użytkownika/miesiąc Enterprise: 165 USD/użytkownika/miesiąc

165 USD/użytkownika/miesiąc Unlimited: $330/użytkownika/miesiąc

$330/użytkownika/miesiąc Unlimited+: 500$/użytkownika/miesiąc

Salesforce revenue lifecycle management oceny i recenzje

G2: 4.2/5 (1224 recenzji)

4.2/5 (1224 recenzji) Capterra: Za mało opinii

3. QuoteWerks

przez QuoteWerks QuoteWerks to łatwe w użyciu, oparte na chmurze oprogramowanie do tworzenia ofert dla małych Business, umożliwiające tworzenie profesjonalnie wyglądających ofert i propozycji w ciągu kilku minut. Zwiększa przejrzystość procesu sprzedaży poprzez śledzenie danych powstania, dostarczenia i postępu.

Przechwytywanie podpisów elektronicznych pozwala klientom akceptować oferty w ciągu kilku sekund. Nie muszą już pobierać PDF, drukować, fizycznie podpisywać dokumentu, skanować go i wysyłać kopii e-mailem. Gdy transakcja zostanie sfinalizowana, odbierz pełną lub częściową płatność z jednej z 80 bramek płatniczych, z którymi integruje się QuoteWerks.

Najlepsze funkcje QuoteWerks

Otrzymuj powiadomienia, gdy niestandardowi klienci zobaczą Twoje oferty

Przechowuj wszystkie dokumenty w centralnej bibliotece, aby mieć do nich dostęp w razie potrzeby. Dodawanie filtrów, takich jak data, nazwa firmy i informacje o kliencie dla przedstawicieli handlowych, aby szybko znaleźć to, czego szukasz

Twórz listy elementów i pakiety, aby mieć ustandaryzowaną ofertę produktów

Przepływy pracy zatwierdzania zmniejszają liczbę błędów podczas tworzenia ofert sprzedaży

Limity QuoteWerks

Brak wersji Free

Ustawienie niestandardowych formularzy czasami zajmuje więcej czasu

Interfejs użytkownika wygląda na przestarzały

Ceny QuoteWerks

Standard: $15/użytkownika/miesiąc

$15/użytkownika/miesiąc Profesjonalny: $21/użytkownika/miesiąc

$21/użytkownika/miesiąc Korporacyjny: $30/użytkownika/miesiąc

QuoteWerks oceny i recenzje

G2: 4.3/5 (181 recenzji)

4.3/5 (181 recenzji) Capterra: 4.6/5 (169 opinii)

4. Oprogramowanie do wyceny HubSpot

przez Cytat HubSpot Oprogramowanie do wyceny HubSpot umożliwia rozpoczęcie automatyzacji, jeśli Twój zespół sprzedaży tworzy oferty ręcznie. Dzięki natywnej integracji z HubSpot CRM, to przyjazne dla początkujących oprogramowanie do ofertowania generuje markowe oferty w kilka sekund, ponieważ większość szczegółów, w tym informacje o niestandardowych klientach i produktach, jest automatycznie wypełniana.

Po otrzymaniu niestandardowych danych klienta Zapytanie ofertowe (RFQ) , natychmiast udostępniając im gotowe szablony ofert przy minimalnej interwencji ręcznej.

HubSpot Quote najlepsze funkcje

Niestandardowy branding umożliwiający wysyłanie pięknych ofert dopasowanych do wyglądu i stylu marki

Osadzanie połączonych płatności w ofertach, aby otrzymywać płatności

Gromadzenie podpisów elektronicznych poprzez przypisywanie sygnatariuszy i kontrasygnatariuszy

HubSpot Quote Limity

Ograniczone funkcje projektowania

Brak analityki i niestandardowych informacji o klientach

Cennik HubSpot Quote

Professional: $450/miesiąc

$450/miesiąc Enterprise: $1,500/miesiąc

HubSpot Quote oceny i recenzje

G2: 4.4/5 (10,880 recenzji)

4.4/5 (10,880 recenzji) Capterra: 4.5/5 (349 opinii)

5. Responsive.io (dawniej RFPIO)

Via Responsywny Trzy słowa podsumowują Responsive.io - informacja, współpraca i automatyzacja. W przeciwieństwie do HubSpot, to kompleksowe oprogramowanie do zarządzania pracą może obsługiwać więcej niż zapytania RFP.

Narzędzie do zarządzania odpowiedziami strategicznymi zostało stworzone z myślą o różnych zapytaniach o informacje, takich jak RFI, DSG, EEQ, kwestionariusze bezpieczeństwa i inne.

Usprawnia współpracę poprzez centralizację całej zawartości i dokumentów o kluczowym znaczeniu. Po zaimportowaniu RFP do systemu, AI podsumowuje RFP, ułatwiając zespołowi podjęcie decyzji, czy chcą kontynuować.

Korzystając z biblioteki zawartości, oprogramowanie sugeruje odpowiedzi na złożone pytania i powiązane dane wraz z ekspertami merytorycznymi dostępnymi do współpracy. Wbudowany tłumacz i wielojęzyczny interfejs sprawiają, że język nie stanowi bariery.

Najlepsze funkcje Responsive.io

Funkcja oparta na sztucznej inteligencji odpowiada najlepszą zawartością na zapytania, dzięki czemu można szybko reagować

Przypisywanie zadań i automatyzacja sprzedaży procesy przepływu pracy, aby być na bieżąco ze wszystkimi projektami

procesy przepływu pracy, aby być na bieżąco ze wszystkimi projektami Daj dostęp całemu zespołowi od sprzedaży lub narzędzia wydajności takich jak Slack, Salesforce, Teams i inne

takich jak Slack, Salesforce, Teams i inne Podejmowanie bardziej inteligentnych i opartych na danych decyzji dzięki analityce i niestandardowym raportowaniom

Limity Responsive.io

Interfejs nie jest przyjazny dla użytkownika i wymaga nauki

W bibliotece zawartości brakuje funkcji sortowania

Ceny Responsive.io

Niestandardowy cennik

Oceny i recenzje Responsive.io

G2: 4.6/5 (632 opinie)

4.6/5 (632 opinie) Capterra: 4.7/5 (120 opinii)

6. MonetizeNow

przez MonetizeNow MonetizeNow integruje wycenę, rozliczenia i użytkowanie dla B2B SaaS enterprise. Oprogramowanie do zarządzania ofertami dla B2B SaaS umożliwia przedstawicielom handlowym obsługę złożonych transakcji, poprawek i odnowień.

Wieloetapowe i oparte na zespołach zatwierdzenia zapewniają spójność decyzji, zwłaszcza że zespoły finansowe i prawne są zaangażowane w cykle sprzedaży Enterprise. Interesariusze zatwierdzają ofertę z poziomu scentralizowanego pulpitu i szybko przechodzą do działania.

Odsetkową funkcją jest mechanizm rozliczeń SaaS, który automatyzuje cały proces od wyceny do fakturowania. Aktualizacje katalogu produktów i reguł cenowych w czasie rzeczywistym zapewniają, że przedstawiciele handlowi mają najbardziej aktualne informacje o cenach.

Najlepsze funkcje MonetizeNow

Eksperymentowanie z cenami i opakowaniami w czasie rzeczywistym

Tworzenie notatek kredytowych, przetwarzanie zwrotów płatności i obsługa złożonych operacji na fakturach

Planowanie zmian w wycenach w celu oferowania niestandardowych rozwiązań nawet w połowie okresu obowiązywania umowy

Limity MonetizeNow

Brak bazy wiedzy dla początkujących użytkowników

Brak integracji z DocuSign i Stripe do podpisów online i pobierania płatności

Cennik MonetizeNow

Niestandardowy cennik

MonetizeNow oceny i recenzje

G2: Za mało recenzji

Za mało recenzji Capterra: Za mało recenzji

7. PandaDoc

Via PandaDoc PandaDoc usprawnia zarządzanie dokumentami niezależnie od tego, czy jest to wycena, oferta, umowa czy formularz. Twórz spersonalizowane oferty dla swoich klientów w ciągu kilku minut, korzystając z biblioteki zawartości typu "przeciągnij i upuść", gotowych szablonów i danych z CRM.

Podpisy online w aplikacji oprogramowanie propozycji zapewnia bezproblemowy proces podpisywania umów dla klientów, zwłaszcza gdy jesteś nowym biznesem z limitem siły roboczej.

Uzyskaj szczegółowy widok swojego potoku ofert. Dowiedz się, kiedy oferta została otwarta, wyświetlona i podpisana. Jeśli potencjalny klient nie ma pewności co do produktu i jego wydajności, może dodać komentarz do oferty, eliminując błędy w komunikacji zwrotnej.

Najlepsze funkcje PandaDoc

Automatyzacja sporządzania umów, ich edycji i współpracy w celu tworzenia niestandardowych, wolnych od błędów umów

Migawka wszystkich umów ze szczegółami i analizą dokumentów w jednym miejscu bez konieczności otwierania każdej z nich

Zgodność z ESIGN, UETA i HIPAA oraz certyfikat SOC 2 Type II dla bezpieczeństwa Enterprise

Limity PandaDoc

Brak opcji edycji obrazów w dokumentach

Brak wersji próbnej Free

Brak odpowiedniego wsparcia technicznego i brak aktualizacji e-mail podczas usterek technicznych

Cennik PandaDoc

Essentials: $19/miesiąc za użytkownika

$19/miesiąc za użytkownika Business: $49/miesiąc za użytkownika

$49/miesiąc za użytkownika Enterprise: Niestandardowy cennik

Oceny i recenzje PandaDoc

G2: 4.7/5 (2,261 recenzji)

4.7/5 (2,261 recenzji) Capterra: 4.5/5 (1,066 opinii)

8. Scoro

przez Scoro Scoro to kompleksowe oprogramowanie do zarządzania pracą zaprojektowane dla firm konsultingowych i profesjonalnych firm usługowych w celu zwiększenia widoczności ich projektów i maksymalizacji przychodów.

Oszacuj zakres prac , śledzenie wyników, wystawianie faktur i łączenie sprzedaży i finansów, aby uzyskać przegląd wyników w czasie rzeczywistym.

Optymalizacja alokacji zasobów poprzez monitorowanie dostępności i przydzielanie zadań w celu terminowej realizacji projektu. Wizualizuj realizację projektu za pomocą wykresów Gantta i udostępniaj je interesariuszom w celu ustalenia jasnych oczekiwań.

Najlepsze funkcje Scoro

Analizowanie wyników w całym portfolio projektów i decydowanie, które usługi należy ulepszyć, aby zapewnić dokładność wyceny

Konwersja potwierdzonych ofert na rachunki i możliwość dostosowywania faktur

Wstępne wypełnianie kart czasu pracy indywidualnymi listami zadań do zrobienia w celu dostosowania całego zespołu do wyników pracy

Limity Scoro

Limit niestandardowych szablonów PDF dla ofert, zamówień zakupu i faktur

Brak elastyczności cenowej dla małych firm

Ceny Scoro

Essential: $26/użytkownika/miesiąc

$26/użytkownika/miesiąc Standard: $37/użytkownika/miesiąc

$37/użytkownika/miesiąc Pro: $63/użytkownika/miesiąc

$63/użytkownika/miesiąc Ultimate: Cennik niestandardowy

Scoro oceny i recenzje

G2: 4.5/5 (391 recenzji)

4.5/5 (391 recenzji) Capterra: 4.6 (230 opinii)

9. Proposify

przez Propozycja Proposify automatyzuje szablony propozycji i pozwala skupić się na szybkim i łatwym zamykaniu większej liczby transakcji. Korzystaj z gotowych, profesjonalnych szablonów, aby wysyłać imponujące propozycje w ciągu kilku minut.

Używaj czcionek i kolorów swojej marki w propozycjach, aby uzyskać spójny wygląd. Dodawaj obrazy i wideo, osadzając je w dokumentach. Ustaw uprawnienia do zatwierdzania, aby żadne oferty nie były wysyłane do klientów bez należytej staranności.

Najlepsze funkcje Proposify

Funkcje prywatności klasy Enterprise i uprawnienia użytkowników z opcjami bezpieczeństwa danych

Organizowanie opisów produktów, studiów przypadku i grafik za pomocą folderów i filtrów, aby każdy mógł je łatwo znaleźć

Synchronizacja kontaktów i używanie niestandardowych zmiennych do wstępnego wypełniania pól w dokumentach

Limity Proposify

Kilku użytkowników raportowało przypadki awarii i nienaprawionych błędów

Projektowanie propozycji na podstawie układu może zająć więcej czasu niż oczekiwano

Ceny Proposify

Teams: $49/użytkownika/miesiąc

$49/użytkownika/miesiąc Business: Ceny niestandardowe

Oceny i recenzje Proposify

G2: 4.6/5 (942 opinie)

4.6/5 (942 opinie) Capterra: 4.5/5 (273 opinie)

10. Quoter

za pośrednictwem Cytat Quoter to internetowe, oparte na chmurze i przyjazne dla urządzeń mobilnych oprogramowanie do wyceny, które optymalizuje proces wyceny do gotówki dla zespołów sprzedaży IT. Alternatywa ConnectWise Sell ma intuicyjne ustawienia i jest wyposażona w inteligentne szablony, które zespół sprzedaży może ponownie wykorzystać do tworzenia ofert w ciągu kilku sekund.

Konfigurator produktów spełnia wymagania CPQ (Configure, Price, Quote), umożliwiając teamom sprzedażowym tworzenie konfigurowalnych produktów i automatyzację kalkulacji cen w oparciu o niestandardowe potrzeby klientów.

Quoter najlepsze funkcje

Grupowanie produktów, usług i robocizny oraz korzystanie z funkcji przeciągania i upuszczania w celu zmiany ich kolejności

Łączenie wielu produktów i usług w pakiety i łatwe dodawanie ich do szablonów i ofert

Dodawanie produktów do ofert bezpośrednio z CRM lub oprogramowania księgowego, aby uniknąć powielania i błędów danych

Ograniczenia Quoter

Ograniczone opcje brandingu

Brak szablonów wiadomości e-mail

Ceny Quoter

Podstawowy: $99/miesiąc

$99/miesiąc Standard: $199/miesiąc

$199/miesiąc Pro: 299 USD/miesiąc

299 USD/miesiąc Enterprise: 399 USD/miesiąc

Quoter oceny i recenzje

G2: 4.7/5 (43 recenzje)

4.7/5 (43 recenzje) Capterra: 4.7/5 (52 opinie)

Wszystkie ustawienia, aby rozpocząć korzystanie z oprogramowania do zarządzania ofertami? 🏋️

Oprogramowanie do zarządzania ofertami ma kluczowe znaczenie dla zespołów myślących przyszłościowo, aby zamykać więcej transakcji i osiągać cele związane z przychodami.

Wybór odpowiedniego rozwiązania jest zniechęcający; wybierz oprogramowanie do ofertowania, które pozwoli Twojemu zespołowi szybko i łatwo rozpocząć tworzenie ofert. Poświęcaj mniej czasu na tworzenie szablonów ofert, a więcej na zamykanie transakcji i budowanie powiązań z klientami.

ClickUp do zarządzania ofertami to najlepszy wybór dla małych Businessów, profesjonalnych organizacji usługowych i Enterprise. Intuicyjny interfejs, przyjazne dla początkujących i zaawansowane funkcje, przyjazne dla urządzeń mobilnych strony internetowe oraz możliwość przeciągania i upuszczania sekcji w ofercie sprawiają, że jest to najlepsze oprogramowanie do ofertowania. Wypróbuj ClickUp za darmo aby wysyłać najlepsze w swojej klasie oferty z niesamowitą prędkością i zamykać więcej transakcji.