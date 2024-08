10 najlepszych programów do rozliczania czasu pracy w 2024 roku (recenzje i ceny)

Czas jest cennym towarem, a podczas rozliczania klientów liczy się każda sekunda. I tu z pomocą przychodzi oprogramowanie do rozliczania czasu pracy!

Znalezienie odpowiedniego narzędzia do rozliczania czasu pracy ułatwia śledzenie godzin podlegających rozliczeniu, dzięki czemu można usprawnić cykl pracy i poprawić rentowność. Niezależnie od tego, czy jesteś kierownikiem projektu, account managerem, czy kimkolwiek innym, kogo zadaniem jest rozliczanie klientów za czas spędzony na pracy, zwróć uwagę na tych superbohaterów. 🦸⏲️

Przeszukaliśmy rynek, aby znaleźć 10 najlepszych opcji oprogramowania do rozliczania czasu pracy, które poprawiają wydajność i zwiększają zyski.

Gotowy, aby pozbyć się bólu głowy związanego z rozliczaniem klientów?

Czego należy szukać w oprogramowaniu do rozliczania czasu pracy?

Wybór odpowiedniego oprogramowania do rozliczania czasu pracy może znacząco usprawnić pracę. Zacznij od zawężenia wyboru, szukając funkcji, które odpowiadają Twoim potrzebom.

Oto kilka kluczowych funkcji, których należy szukać, aby znaleźć najlepsze oprogramowanie do śledzenia czasu dla siebie i swojego biznesu:

Szablony : Chodzi o coś więcej niż śledzenie czasu - chcesz narzędzia, które da ci więcej wolnego czasu. Szukajszablony do zarządzania czasem aby uprościć proces tworzenia wpisów czasu pracy i faktur

Chodzi o coś więcej niż śledzenie czasu - chcesz narzędzia, które da ci więcej wolnego czasu. Szukajszablony do zarządzania czasem aby uprościć proces tworzenia wpisów czasu pracy i faktur Elastyczność: Niezależnie od tego, czy wolisz ręczne, czy automatyczne śledzenie czasu (lub oba), elastyczność wyboru sposobu śledzenia godzin zapewnia dokładność bez zakłócania rutyny

Niezależnie od tego, czy wolisz ręczne, czy automatyczne śledzenie czasu (lub oba), elastyczność wyboru sposobu śledzenia godzin zapewnia dokładność bez zakłócania rutyny Analityka: Poszukaj opcji ze szczegółowymi raportowaniami i analizami, aby uzyskać wgląd w wykorzystanie czasu,planowanie projektówi zarządzanie wydatkami

Poszukaj opcji ze szczegółowymi raportowaniami i analizami, aby uzyskać wgląd w wykorzystanie czasu,planowanie projektówi zarządzanie wydatkami Integracje : Poszukaj intuicyjnego narzędzia, które integruje się z innymi używanymi narzędziami, dzięki czemu możesz zebrać wszystko w jednym miejscu

Poszukaj intuicyjnego narzędzia, które integruje się z innymi używanymi narzędziami, dzięki czemu możesz zebrać wszystko w jednym miejscu Fakturowanie : Rozliczanie czasu pracy i fakturowanie idą ze sobą w parze. Znajdź narzędzie, które sprawi, że przyjmowanie płatności online będzie proste dzięki możliwości tworzenia i wysyłania faktur

Rozliczanie czasu pracy i fakturowanie idą ze sobą w parze. Znajdź narzędzie, które sprawi, że przyjmowanie płatności online będzie proste dzięki możliwości tworzenia i wysyłania faktur Harmonogramowanie: Sprawne planowanie czasu pracy pracowników jest koniecznością, aby utrzymać swoją firmę na wysokim poziomieoś czasu projektu więc poszukaj oprogramowania z opcjami ułatwiającymi zarządzanie czasem zespołu

10 najlepszych programów do rozliczania czasu pracy do wykorzystania w 2024 roku

Rynek jest pełen innowacyjnych oprogramowanie do śledzenia czasu dla małych Businessów . Narzędzia te mogą zrewolucjonizować sposób śledzenia czasu i zarządzania nim.

Niezależnie od tego, czy chcesz połączyć aplikację do śledzenia czasu z matrycą zarządzania czasem jeśli zależy Ci na bardziej dynamicznym podejściu lub chcesz uzyskać szczegółowy wgląd w to, jak Twój zespół spędza czas, mamy dla Ciebie rozwiązanie.

Od wglądów opartych na AI po prostą funkcję clock-in/clock-out, narzędzia te mają funkcje potrzebne do odniesienia sukcesu.

Rejestruj czas na bieżąco lub wprowadzaj go ręcznie dzięki śledzeniu czasu w ClickUp

ClickUp to oparty na chmurze narzędzie do zarządzania projektami do zrobienia wszystkiego.

Użyj Śledzenie czasu projektu ClickUp do śledzenia rozliczalnych godzin pracy, usprawniania rozliczeń z klientem i śledzenia wydatków. Uruchamiaj i zatrzymuj timery z dowolnego urządzenia, dodawaj notatki do wpisów czasu, ręcznie wprowadzaj wpisy czasu, twórz niestandardowe karty czasu pracy i synchronizuj inne narzędzia do śledzenia czasu z ClickUp - możliwości są nieograniczone. 💰🌻

W celu dokładnego budżetowania projektów i prowadzenia księgowości, mapuj rozliczalne zadania za pomocą aplikacji ClickUp ClickUp dla teamów zarządzających czasem . Dzięki konfigurowalnemu raportowaniu czasu pracy, prostym kartom czasu pracy, kamieniom milowym, ponownemu mapowaniu terminów i nie tylko, ułatwiamy rejestrowanie godzin, przydzielanie zasobów i uzyskiwanie cennego wglądu w oś czasu projektu.

Widok obciążenia pracą pozwala zobaczyć zadania i obciążenia pracą członków zespołu, oferując szybki przegląd alokacja zasobów i potencjalnych wąskich gardeł, aby usprawnić zarządzanie projektami.

Nasze funkcje zarządzania projektami obejmują tysiące gotowych automatyzacji i szablonów do szacowania czasu, zwiększania wydajności pracowników, ustawienia uczciwych stawek rozliczeniowych i nie tylko.

Chcesz precyzyjnie zarządzać czasem w środowisku pracy opartym na współpracy? The Szablon karty czasu pracy ClickUp Services ma wszystko pod kontrolą. Pomoże Ci on śledzić godziny pracy i czas podlegający rozliczeniu w wielu projektach.

Pulpity ClickUp są intuicyjne, konfigurowalne i zaprojektowane z myślą o efektywnym zarządzaniu projektami oraz optymalizacja procesów . Oferujemy również oprogramowanie księgowe, raportowanie w czasie rzeczywistym, zaawansowaną analitykę i wszystko inne, czego potrzebuje Twój biznes, aby się rozwijać.

Najlepsze funkcje ClickUp

Biblioteka ponad 1000 szablonów do śledzenia czasu pracowników, zarządzania projektami i księgowości pozwala zaoszczędzić czas

Dokładne śledzenie czasu i funkcje fakturowania zapewniają, że otrzymasz zapłatę, na jaką zasługujesz za swoje profesjonalne usługi

ClickUp's Time Tracker pozwala śledzić każdą minutę spędzoną na pracy, dzięki czemu możesz zobaczyć, jak każdy członek zespołu spędził swój dzień i szybciej zatwierdzać karty czasu pracy

Integracja z ponad 1000 narzędzi - w tym HubSpot, Microsoft Excel, Slack, Asana, Jira, Trello, Dropbox, Sentry, Harvest i Zapier - umożliwia połączenie ClickUp z resztą stosu technologicznego

Wieloplatformowa kompatybilność z aplikacjami mobilnymi dla systemów Android i iOS, aplikacjami komputerowymi dla systemów Mac, Windows i Linux oraz rozszerzeniami do przeglądarek Chrome, Firefox i Edge umożliwia śledzenie czasu z dowolnego urządzenia

limity ClickUp

Zgodnie z recenzjami, niektórzy użytkownicy mogą napotkać trudności w nauce wielu funkcji ClickUp (ale jest to rozwiązane dzięki darmowym samouczkom i często zadawanym pytaniom)

Brak funkcji geofencing w czasie rzeczywistym dla teamów pracujących w terenie

ClickUp cena

Free Forever

Unlimited: $7/miesiąc na użytkownika

$7/miesiąc na użytkownika Business: $12/miesiąc za użytkownika

$12/miesiąc za użytkownika Enterprise: Kontakt w sprawie ceny

Kontakt w sprawie ceny ClickUp AI jest dostępny we wszystkich płatnych planach za 5 USD na członka obszaru roboczego miesięcznie

oceny i recenzje ClickUp

G2: 4,7/5 (ponad 9 100 recenzji)

4,7/5 (ponad 9 100 recenzji) Capterra: 4,7/5 (ponad 3 900 recenzji)

2. Śledzenie Toggl

przez Toggl Track Toggl Track to aplikacja do śledzenia czasu pracy przeznaczona dla zespołów różnej wielkości z funkcjami synchronizacji z wieloma urządzeniami. Twórz raporty gotowe dla klientów, eksportuj karty czasu pracy i otrzymuj raporty, które możesz udostępniać za pośrednictwem poczty e-mail lub przyjaznych dla użytkownika łączy internetowych w celu zwiększenia przejrzystości.

Skorzystaj z wielopoziomowej struktury danych Toggl, aby zorganizować śledzenie czasu swojego zespołu, tak aby raporty były zawsze gotowe na potrzeby klienta.

Toggl Śledzenie najlepszych funkcji

Szablony dzienników , szablony do zarządzania projektami i inne gotowe dokumenty pomagają zaoszczędzić czas zespołu

Wykresy śledzenia czasu i funkcje prognozy ułatwiają szacowanie czasu zakończenia projektu na podstawie bieżących danych

Możliwość dostosowaniaprojekty i zadania ułatwiają organizację pracy i śledzenie postępów w realizacji projektów

Narzędzia analityczne i wgląd w wydajność pozwalają błyskawicznie zidentyfikować potencjalne obszary wymagające poprawy

Toggl Śledzenie limitów

Brak funkcji fakturowania i księgowości

Free Plan pozwala tylko na podstawowe funkcje śledzenia czasu, jednocześnie ograniczając liczbę klientów i projektów, którymi można zarządzać

Toggl Śledzenie Ceny

Free

Starter: $10/miesiąc na użytkownika

$10/miesiąc na użytkownika Premium: $20/miesiąc za użytkownika

$20/miesiąc za użytkownika Enterprise: Kontakt w sprawie ceny

Toggl Śledzenie ocen i recenzji

G2: 4,6/5 (ponad 1 500 recenzji)

4,6/5 (ponad 1 500 recenzji) Capterra: 4.7/5 (2,200+ recenzji)

3. Clockify

przez Clockify Clockify to oprogramowanie do rozliczania czasu pracy zaprojektowane z myślą o wielu teamach i projektach. Użyj go, aby usprawnić zarządzanie zasobami, śledzenie czasu podlegającego rozliczeniu i wdrożenie skutecznego techniki zarządzania czasem dla członków Twojego zespołu.

Najlepsze funkcjeClockify

Funkcje księgowości i automatycznego fakturowania skracają czas spędzany na drobiazgach i poprawiają wyniki finansowe

Zawiera integracje z ponad 80 narzędziami i aplikacjami, takimi jak Paymo, YouTrack, Asana, Trello, Gmail i Wrike

Funkcje śledzenia pracowników pozwalają menedżerom przeglądać zrzuty ekranu, odwiedzane strony internetowe i korzystanie z aplikacji, aby zrozumieć, w jaki sposób członkowie zespołu spędzają czas

Szczegółowe funkcje raportowania i analizy pomagają członkom zespołu i kierownikom projektów przeglądać cotygodniową aktywność i zwiększać wydajność

Lokowanie limitów

Opinie niektórych użytkowników mówią, że trudno jest zmienić karty czasu pracy, jeśli pracownik popełni błąd podczas ręcznego rejestrowania godzin

Free Plan nie zapewnia zaawansowanych funkcji śledzenia czasu wolnego, fakturowania klientów, śledzenia GPS i planowania pracowników

Clockify ceny

Podstawowy: $3.99/miesiąc za użytkownika

$3.99/miesiąc za użytkownika Standardowy: 5,49 USD/miesiąc za użytkownika

5,49 USD/miesiąc za użytkownika Pro : $7.99/miesiąc za użytkownika

: $7.99/miesiąc za użytkownika Enterprise: $11.99/miesiąc za użytkownika

Oceny i recenzje Clockify

G2: 4.5/5 (150+ recenzji)

4.5/5 (150+ recenzji) Capterra: 4,7/5 (ponad 4 700 recenzji)

4. HoneyBook

przez HoneyBook HoneyBook to kompleksowe oprogramowanie do zarządzania klientami z funkcjami takimi jak fakturowanie, zarządzanie projektami i śledzenie czasu. Można go również używać do zarządzania wydatkami, automatyzacji wpisów czasu, poprawy zarządzania zadaniami i generowania szczegółowych raportów, które mogą pomóc poprawić wyniki finansowe. 📈

Najlepsze funkcje HoneyBook

Funkcje automatyzacji pozwalają na automatyczne planowanie spotkań, fakturowanie i wysyłanie e-maili

Szablony i gotowe formularze ułatwiają tworzenie dokładnych kart czasu pracy, komunikację z klientami i poprawę wydajności pracowników

Funkcje raportowania oferują wgląd, który pomoże ci analizować stawki godzinowe, zrozumieć zadowolenie klientów i poprawić wyniki biznesowe

Aplikacja integruje się z popularnymi narzędziami, takimi jak Gmail, QuickBooks, Zapier, Calendly i Zoom

HoneyBook limit

Użytkownicy nie mogą przetwarzać płatności za pośrednictwem kont osobistych w serwisach PayPal, Venmo, Stripe itp.

Niektóre recenzje zgłaszają potrzebę niestandardowego dostosowywania faktur, aby móc dodawać opłaty za karty kredytowe w celu dokładnego rozliczania klientów

HoneyBook ceny

Starter: $19/miesiąc za użytkownika

$19/miesiąc za użytkownika Essentials: $39/miesiąc za użytkownika

$39/miesiąc za użytkownika Premium: $79/miesiąc za użytkownika

oceny i recenzje HoneyBook

G2: 4.5/5 (ponad 150 recenzji)

4.5/5 (ponad 150 recenzji) Capterra: 4.8/5 (ponad 500 recenzji)

5. Wave Accounting

przez Księgowość falowa Wave Accounting to oparte na chmurze narzędzie przeznaczone do zarządzania finansami w małych firmach. Jego funkcje śledzenia czasu pomagają określić szacowany czas pracy i zapewnić dokładne raporty czasu pracy. Narzędzie to zmniejsza również wprowadzanie danych wymagane do przetwarzania płatności, listy płac, fakturowania i prowadzenia ksiąg rachunkowych, dzięki czemu możesz skupić się na tym, co ważne.

Najlepsze funkcje Wave Accounting

Możliwość pracy z wieloma walutami i akceptowania ich w celu sprawnego prowadzenia międzynarodowego biznesu

Po ręcznym wprowadzeniu godzin pracy pracowników do kart czasu pracy, można skorzystać z funkcji automatycznego generowania miesięcznych list płac

Solidne możliwości fakturowania mają konfigurowalne szablony i dokładne śledzenie płatności

Wave integruje się z procesorami płatności, takimi jak PayPal i Stripe, aby ułatwić przyjmowanie płatności online od klientów

Limity Wave Accounting

Dostęp do wszystkich funkcji wymaga uiszczenia wielu opłat i zarejestrowania się w kilku różnych planach

Niektóre opinie użytkowników donoszą o powolnym czasie reakcji ze strony obsługi klienta

Wave Accounting cena

Fakturowanie : Free

: Free Księgowość: Free

Free Płatności: 1%-3,4% opłaty za transakcję

1%-3,4% opłaty za transakcję Rachunki mobilne: 8 USD/miesiąc

8 USD/miesiąc Lista płac: 40 USD/miesiąc

40 USD/miesiąc Doradcy: 149 USD/miesiąc

Oceny i recenzje Wave Accounting

G2: 4.4/5 (ponad 250 recenzji)

4.4/5 (ponad 250 recenzji) Capterra: 4,5/5 (ponad 1400 recenzji)

6. TimeCamp

przez TimeCamp TimeCamp to oparte na chmurze oprogramowanie do rozliczania czasu pracy, które pomaga monitorować i optymalizować dni robocze w celu zwiększenia wydajności i odpowiedzialności. Solidne funkcje, takie jak zarządzanie frekwencją, elastyczne stawki rozliczeniowe, budżetowanie i kompleksowe raportowanie czasu pracy sprawiają, że jest on pomocny zarówno dla zespołów pracujących na miejscu, jak i w domu.

TimeCamp najlepsze funkcje

Aplikacja umożliwia śledzenie rozliczanych godzin w zespołach i automatyzację fakturowania w celu zapewnienia dokładności i zgodności z przepisami

Funkcja kiosku pozwala na proste rejestrowanie i rozliczanie godzin dla pracowników na miejscu i w terenie

Funkcje Free Plan obejmują nieograniczoną liczbę użytkowników, projektów i zadań - idealne dla małych firm i przedsiębiorców

Integruje się z popularnymi narzędziami biznesowymi, takimi jak Gmail, Asana i ClickUp (to my!)

TimeCamp limity

Free Plan nie oferuje dostępu do zaawansowanych funkcji i może nie być przydatny dla wszystkich osób zarządzających projektami

Według recenzentów, interfejs aplikacji mógłby skorzystać z aktualizacji, aby naprawić niezgrabne funkcje i zmniejszyć krzywą uczenia się

TimeCamp cena

Free

Starter: $3.99/miesiąc za użytkownika

$3.99/miesiąc za użytkownika Basic: $6.99/miesiąc za użytkownika

$6.99/miesiąc za użytkownika Pro : $10.99/miesiąc za użytkownika

: $10.99/miesiąc za użytkownika Enterprise: Kontakt w sprawie ceny

ClockShark oceny i recenzje

G2: 4.7/5 (ponad 100 recenzji)

4.7/5 (ponad 100 recenzji) Capterra: 4.7/5 (ponad 500 recenzji)

7. ClockShark

przez ClockShark ClockShark to oprogramowanie do rozliczania czasu pracy, które jest przeznaczone dla pracowników mobilnych i zdalnych. Posiada zaawansowane funkcje, takie jak śledzenie czasu za pomocą GPS, wnioski o urlop i funkcje włączania i wyłączania urządzeń mobilnych.

Najlepsze funkcje ClockShark

Śledzenie czasu dla konkretnych projektów pomaga w dokładnym rozliczaniu klientów i planowaniu zmian dla dużych Teams

Integracja z popularnymi platformami płacowymi, takimi jak QuickBooks i Xero, upraszcza księgowość i prowadzenie ksiąg rachunkowych

Funkcje przypomnień i geofencing pomagają pracownikom prowadzić dokładne karty czasu pracy

Członkowie Teams mogą korzystać z zegara czasu pracy na swoich urządzeniach mobilnych lub udostępniać kiosk na tablecie

limity LockShark

Użytkownicy zgłaszają trudności w niestandardowej ocenie stawek godzinowych dla różnych zadań i projektów, co skutkuje opóźnieniami w rozliczeniach

Pracownicy mogą wyłączyć śledzenie GPS, co według niektórych użytkowników wynika z niedokładnego śledzenia czasu

ClockShark ceny

Standard: 20 USD/miesięczna opłata podstawowa plus 8 USD/miesięcznie za użytkownika

20 USD/miesięczna opłata podstawowa plus 8 USD/miesięcznie za użytkownika Pro : 40 USD/miesięczna opłata podstawowa plus 10 USD/miesięcznie za użytkownika

oceny i recenzje ClockShark

G2: 4.6/5 (ponad 300 recenzji)

4.6/5 (ponad 300 recenzji) Capterra: 4.8/5 (1,800+ recenzji)

8. TrackingTime

przez TrackingTime TrackingTime to oprogramowanie do rozliczania czasu pracy, które pomaga w zarządzaniu projektami, wydajności i budżetowaniu. Jest przeznaczony dla freelancerów i kierowników projektów, którzy muszą planować i śledzić pracę, identyfikować konflikty i dostarczać dokładne dane dotyczące obecności pracowników i godzin podlegających/nie podlegających rozliczeniu.

Najlepsze funkcje TrackingTime

Aplikacja umożliwia tworzenie wielu zadań, śledzenie czasu spędzonego nad każdym zadaniem, ustawienie szacowanego czasu i generowanie szczegółowych raportów w celu analizy wydajności

Zegar czasu pracy umożliwia monitorowanie i rejestrowanie godzin pracy w celu dokładnego rozliczania klientów i zwiększenia przejrzystości

Konfigurowalne ustawienia, oceny do rozliczenia i przypomnienia pomagajązaoszczędzić czas i utrzymać wszystkich na właściwym torze

Integracja z narzędziami takimi jak Trello, Asana i Slack ułatwia śledzenie harmonogramu i zarządzanie obciążeniem pracą

TrackingTime limit

Niektóre recenzje wskazują na stromą krzywą uczenia się, która może utrudniać nowym użytkownikom rozpoczęcie korzystania z platformy

Według niektórych opinii, aplikacja mobilna może mieć problemy z powolnym ładowaniem, awariami i błędami

TrackingTime cena

Free

Pro : $7/miesiąc za użytkownika

: $7/miesiąc za użytkownika Business: $12/miesiąc za użytkownika

Oceny i recenzje TrackingTime

G2: 4.4/5 (ponad 70 recenzji)

4.4/5 (ponad 70 recenzji) Capterra: 4.6/5 (ponad 30 recenzji)

9. RescueTime

przez RescueTime RescueTime to narzędzie do śledzenia czasu i wydajności dostosowane do potrzeb freelancerów i indywidualnych profesjonalistów. Śledzi czas trwania zadań i czas spędzony na określonych stronach internetowych i aplikacjach, generując kompleksowe raporty zapewniające szybki wgląd w sposób spędzania czasu.

Najlepsze funkcje RescueTime

Aplikacja pozwala ograniczyć dostęp do rozpraszających witryn i aplikacji, aby poprawić koncentrację podczas pracy 🙌 ✨

Funkcje ustawiania celów i raportowania czasu pozwalają sprawdzić, jak można efektywniej wykorzystać czas

Szczegółowe rejestry czasu pracy ułatwiają przejrzyste rozliczanie klientów i dokładne fakturowanie

Integracje z narzędziami takimi jak Slack i Kalendarz Google pomagają utrzymać porządek i usprawniają współpracę

RescueTime limit

Brakuje niektórych zaawansowanych funkcji dostępnych w innych programach do rozliczania czasu pracy stworzonych dla firm i agencji

Według recenzji, aplikacja pełni funkcję przestarzałego interfejsu, który czasami jest trudny w nawigacji

RescueTime cena

RescueTime Lite: Free

Free RescueTime: $6.50+/miesiąc

RescueTime oceny i recenzje

G2: 4.1/5 (ponad 90 recenzji)

4.1/5 (ponad 90 recenzji) Capterra: 4.6/5 (ponad 100 recenzji)

10. ClickTime

przez ClickTime ClickTime to oparte na chmurze oprogramowanie do rozliczania czasu pracy z funkcjami zarządzania wydatkami i budżetowania w celu lepszego zarządzania projektami. Umożliwia efektywne śledzenie czasu pracy zespołu, monitorowanie wydatków związanych z projektem, generowanie dokładnych faktur i wystawianie rachunków klientom.

Najlepsze funkcje ClickTime

Zegar pozwala śledzić czas spędzony na konkretnych zadaniach i projektach, aby usprawnić zarządzanie projektami i zapewnić, że projekty zostaną zakończone na czas, za każdym razem

Funkcje prognozy rentowności i szczegółowego raportowania pomagają podejmować świadome decyzje i poprawiać wyniki finansowe firmy

Funkcja zarządzania wydatkami umożliwia pracownikom przesyłanie wydatków i paragonów do zatwierdzenia i zwrotu

Integracja z platformami takimi jak Salesforce, Sage, Slack i Dropbox pozwala zaoszczędzić czas i ujednolicić pracowników

ClickTime limit

W aplikacji mobilnej brakuje niektórych zaawansowanych funkcji dostępnych w aplikacji komputerowej

Niektóre raporty użytkowników wskazują na potrzebę zaktualizowania interfejsu aplikacji o bardziej przyjazne dla użytkownika funkcje

ClickTime ceny

Starter: $10/miesiąc za użytkownika

$10/miesiąc za użytkownika Teams: $13/miesiąc za użytkownika

$13/miesiąc za użytkownika Premier: $24/miesiąc za użytkownika

$24/miesiąc za użytkownika Enterprise: Kontakt w sprawie ceny

ClickTime oceny i recenzje

G2: 4,6/5 (ponad 700 recenzji)

4,6/5 (ponad 700 recenzji) Capterra: 4.6/5 (ponad 200 recenzji)

Maximize Your Billable Hours

Dzięki mocy tych narzędzi na wyciągnięcie ręki będziesz w stanie usprawnić procesy śledzenia czasu i utorować drogę do świadomego podejmowania decyzji, planowania strategicznego i bardziej dochodowego biznesu. 🌈💸

Powitaj powodzenie i więcej wolnego czasu. Zarejestruj się w ClickUp -to Free!