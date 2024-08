10 najlepszych alternatyw i konkurentów Odoo w 2024 roku

Niezależnie od tego, czy chodzi o fakturowanie, produkcję, zarządzanie relacjami z klientami, zarządzanie projektami czy inne obowiązki, oprogramowanie pomaga utrzymać wszystko na właściwym torze.

Chociaż Odoo jest potężnym narzędziem do zarządzania biznesem, może nie być najlepiej dopasowane do twoich potrzeb. Być może potrzebujesz konkretnego ustawienia funkcji, rozwiązania bardziej przyjaznego dla budżetu lub innego doświadczenia użytkownika.

Niezależnie od przypadku, nasuwa się następujące pytanie: Jakie są najlepsze alternatywy dla Odoo?

Jak się okazuje, mamy odpowiedź. 🤩

Zbadaliśmy i przeanalizowaliśmy wiele rozwiązań programowych, aby skompilować tę listę 10 najlepszych alternatyw dla Odoo, abyś mógł uprościć swoje procesy i przejść do Business.

Czym jest Odoo?

Odoo to narzędzie do planowania zasobów przedsiębiorstwa (ERP) zaprojektowane w celu usprawnienia każdego obszaru działalności firmy. Jest dostarczane z wyspecjalizowanymi aplikacje do zarządzania relacjami z klientami (CRM) , zasobów ludzkich, sprzedaży, księgowości, handlu elektronicznego i innych.

Via Odoo Jedną z wyróżniających się funkcji Odoo jest jego modułowa konstrukcja. Wystarczy wybrać aplikacje, których potrzebujesz teraz i dodawać kolejne w miarę rozwoju. Odoo jest dostępne zarówno w wersji open-source, jak i w wersji dla przedsiębiorstw, dzięki czemu zaspokaja potrzeby firm, dla których priorytetem jest nieograniczona elastyczność, a nie tych, które chcą outsourcować hosting i konserwację.

Odoo może jednak nie każdemu przypaść do gustu. ☕️

Aplikacje w wersji Enterprise mogą być pozbawione pewnych zaawansowanych funkcji, których potrzebuje firma. Wersja społecznościowa blokuje dostęp do niektórych z tych aplikacji i ogranicza funkcje innych. Problemem może być również cena - dodanie większej liczby modułów lub użytkowników może szybko podnieść koszty.

Czego szukać w alternatywnych rozwiązaniach do zarządzania relacjami z klientami Odoo?

Wybór idealnego

oprogramowanie do zarządzania biznesem

nie jest małym zadaniem. Ale posiadanie krótkiej listy kluczowych funkcji może to ułatwić. Na początek, oto kilka elementów, o których należy pamiętać, szukając alternatywy dla Odoo:

Funkcjonalność : Narzędzie powinno obsługiwać specyficzne dla Twojej branży potrzeby i podstawowe procesy biznesowe, np CRM i zarządzanie projektami księgowość i inwentaryzacja

Narzędzie powinno obsługiwać specyficzne dla Twojej branży potrzeby i podstawowe procesy biznesowe, np CRM i zarządzanie projektami księgowość i inwentaryzacja Dostosowanie: Wybierz niestandardowe narzędzie do modelowania unikalnych procesów i cykli pracy. Obejmuje to tworzenie niestandardowych pól, widoków, pulpitów, raportów lub reguł automatyzacji

Wybierz niestandardowe narzędzie do modelowania unikalnych procesów i cykli pracy. Obejmuje to tworzenie niestandardowych pól, widoków, pulpitów, raportów lub reguł automatyzacji Integracja: Wybierz rozwiązanie do zarządzania biznesem, które można łatwo połączyć z obecnym stosem technologicznym, aby zapewnić płynne przejście i płynny przepływ danych po ustawieniu (zarządzanie finansami, zarządzanie łańcuchem dostaw, zarządzanie projektami itp.)

Wybierz rozwiązanie do zarządzania biznesem, które można łatwo połączyć z obecnym stosem technologicznym, aby zapewnić płynne przejście i płynny przepływ danych po ustawieniu (zarządzanie finansami, zarządzanie łańcuchem dostaw, zarządzanie projektami itp.) Skalowalność: Platforma powinna rozwijać się wraz z twoim biznesem, obsługując więcej użytkowników i danych bez żadnych problemów

Platforma powinna rozwijać się wraz z twoim biznesem, obsługując więcej użytkowników i danych bez żadnych problemów Wdrożenie: Zdecyduj, czy wolisz rozwiązanie oparte na chmurze, czy hostowane samodzielnie i sprawdź, jakie opcje są dostępne

Zdecyduj, czy wolisz rozwiązanie oparte na chmurze, czy hostowane samodzielnie i sprawdź, jakie opcje są dostępne Dostępność: Zależnie od potrzeb, narzędzie powinno mieć aplikację mobilną umożliwiającą dostęp w podróży

Zależnie od potrzeb, narzędzie powinno mieć aplikację mobilną umożliwiającą dostęp w podróży Zasoby i wsparcie: Wybierz oprogramowanie do zarządzania, które zapewnia kompleksową dokumentację, samouczki i niezawodny zespół obsługi klienta

10 najlepszych alternatyw Odoo do wykorzystania w 2024 roku

Znalezienie oprogramowania do zarządzania biznesem, które spełnia wszystkie wymagania, może być trudne. Na szczęście nie musisz robić tego sam. Oto 10 najlepszych opcji, które mogą zastąpić Odoo, w tym mocne strony, limity i recenzje użytkowników każdego narzędzia, które pomogą Ci dokonać właściwego wyboru.

Użyj ClickUp do efektywnego zarządzania projektami z ponad 15 widokami, wstępnie zaprojektowanymi szablonami i licznymi funkcjami współpracy

Wdrożenie: Tylko w chmurze

ClickUp to kompleksowe rozwiązanie do zarządzania projektami

pakiet wydajności

zaprojektowany, aby pomóc małym i średnim przedsiębiorstwom (MŚP) w zarządzaniu ich podstawowymi operacjami. Dzięki ponad 15 niestandardowym polom i widokom (takim jak Tabela, Kanban, Kalendarz i Gantt) można łatwo dostosować interfejs do cyklu pracy dowolnego działu w firmie.

Zarządzanie

Cykle pracy CRM

to pestka z ClickUp.

Teams sprzedaży

mogą używać

Formularze ClickUp

do przechwytywania i śledzenia potencjalnych klientów w wizualnym potoku sprzedaży. Po zamknięciu transakcji można płynnie przejść do zarządzania kontami klientów i projektami. 🙌

Twórz zadania, ustawiaj terminy i przypisuj role, aby każdy członek zespołu dokładnie wiedział, co ma zrobić. Nie musisz powtarzać tych kroków za każdym razem - automatyzacja ClickUp poradzi sobie z ciężką pracą, pozwalając ci skupić się na tym, co ważne.

A dzięki ponad 100 natywnym integracjom możesz połączyć się ze swoimi ulubionymi narzędziami i w pełni niestandardowy cykl pracy. ⚒️

Jeśli szukasz przystępnej cenowo alternatywy dla Odoo z zaawansowanymi funkcjami CRM, sprzedażowymi i

zarządzanie projektami

funkcji, krok do ClickUp.

ClickUp najlepsze funkcje:

Tworzenie i zarządzanie dokumentami Business wewnątrz Dokumenty ClickUp

Użyj ClickUp AI do generowania opisów zadań, podsumowań dokumentów i elementów działań z notatek

Współpracuj ze swoim zespołem za pomocą @wzmianek, komentarzy i czatu

Dostęp do ClickUp za pośrednictwem Internetu, pulpitu (Windows, macOS i Linux) oraz urządzeń mobilnych (Android i iOS)

Tworzenie niestandardowych pulpitów do monitorowania projektów, wydajności zespołu oraz kluczowych wskaźników biznesowych i KPI

ponad 1000 integracji zapewniających wszystko, czego potrzebujesz, w jednym wygodnym miejscu

Limity ClickUp:

Aplikacja mobilna nie posiada niektórych funkcji dostępnych w wersji internetowej i komputerowej

Brak zaawansowanych funkcji księgowych, inwentaryzacyjnych i e-commerce

Cennik ClickUp:

Free Forever

Unlimited: $7/miesiąc za użytkownika

$7/miesiąc za użytkownika Business: $12/miesiąc za użytkownika

$12/miesiąc za użytkownika Enterprise: Skontaktuj się w sprawie ceny

Skontaktuj się w sprawie ceny ClickUp Brain: Dostępny we wszystkich płatnych planach za $5/członka obszaru roboczego/miesiąc

ClickUp oceny i recenzje:

G2: 4.7/5 (9,000+ recenzji)

4.7/5 (9,000+ recenzji) Capterra: 4.7/5 (3,800+ recenzji)

2. Acumatica

przez Acumatica Wdrożenie: Chmura lub on-premise

Acumatica to ERP w chmurze dla średnich i dużych firm, które chcą zarządzać zapasami, punktami sprzedaży (POS), śledzeniem czasu, listą płac i relacjami niestandardowymi. Można wybierać spośród pięciu edycji branżowych: General Business, Manufacturing, Distribution, Retail E-commerce i Construction.

Podobnie jak Odoo, Acumatica pozwala wybrać tylko te aplikacje, które są aktualnie potrzebne. Zamiast jednak naliczać opłaty za każdego użytkownika, rozlicza się na podstawie używanych aplikacji i obciążenia systemu. Taka polityka cenowa jest idealna dla właścicieli szybko rozwijających się firm - nie trzeba płacić więcej za dodawanie kolejnych użytkowników. 💰

Najlepsze funkcje Acumatica:

Dostęp do Acumatica za pośrednictwem aplikacji mobilnych na iOS i Androida

Generowanie niestandardowych raportów finansowych i operacyjnych w formatach HTML, PDF, Excel i Word

Automatyczne wysyłanie faktur i wyciągów do klientów w niestandardowych odstępach czasu

Połączenie Acumatica z ponad 100 aplikacjami innych firm, w tym Shopify, Amazon, BigCommerce, Velixo i Avalara

Limity Acumatica:

Brak planu Free lub wersji próbnej

Niestandardowe raportowanie za pomocą kreatora raportów jest skomplikowane

Ceny Acumatica:

Kontakt w sprawie cen

Oceny i recenzje Acumatica:

G2: 4.4/5 (836 opinii)

4.4/5 (836 opinii) Capterra: 4.4/5 (100 opinii)

3. Quickbooks Online

przez Quickbooks Online Wdrożenie: Tylko chmura

QuickBooks Online to oprogramowanie księgowe w chmurze przeznaczone dla małych Businessów. Za jego pomocą można tworzyć profesjonalne faktury, akceptować płatności online, a nawet ustawić regularne cykle rozliczeniowe. Pomaga również w śledzeniu wydatków, obsłudze listy płac i zarządzaniu podstawowymi zapasami. 💸

Wielu księgowych zna QuickBooks Online, więc jeśli zdecydujesz się na outsourcing księgowości, łatwo znajdziesz pomoc.

Najlepsze funkcje Quickbooks Online:

Połączenie kont bankowych i kart kredytowych w celu automatycznego rejestrowania transakcji

Generowanie różnych raportów finansowych, w tym zestawień zysków i strat, bilansów i należności

Zapraszanie księgowych do przeglądania ksiąg i współpracy w celu rozwiązywania problemów 🧑‍💻

Połączenie z setkami aplikacji innych firm, w tym Shopify, eBay, Square i PayPal

Limity Quickbooks Online:

Niektórzy użytkownicy zgłaszają, że obsługa klienta nie jest niezawodna

Narzędzia do zarządzania zapasami są dostępne tylko w najdroższych planach

Ceny Quickbooks Online:

Simple Start: $30/miesiąc

$30/miesiąc Essentials: $60/miesiąc

$60/miesiąc Plus: 90 USD/miesiąc

90 USD/miesiąc Zaawansowany: $200/miesiąc

Oceny i recenzje Quickbooks Online:

G2: 4.0/5 (3,160 reviews)

4.0/5 (3,160 reviews) Capterra: 4.3/5 (6,377 opinii)

4. Zoho One

przez Zoho One Wdrożenie: Tylko w chmurze_

Zoho One to system zarządzania biznesem dla małych i średnich przedsiębiorstw. Posiada ponad 40 aplikacji, które pomagają zarządzać sprzedażą, marketingiem, HR, wsparciem, księgowością i

Operacje IT

działów przy jednoczesnym zapewnieniu płynnego przepływu danych między nimi.

Płacisz jedną cenę za dostęp do wszystkich aplikacji. Podobnie jak w przypadku Odoo, można zacząć od kilku aplikacji i dodawać kolejne w miarę potrzeb. Możesz również przypisać określone aplikacje do pracowników i zdefiniować ich role w tych aplikacjach.

Jeśli szukasz alternatywy dla Odoo z dostępem do wielu aplikacji, ale w znacznie niższej cenie, Zoho One może być dla Ciebie idealnym rozwiązaniem.

Najlepsze funkcje Zoho One:

Płynna współpraca w ramach międzyfunkcyjnych Teams za pośrednictwem czatu, udostępniania ekranu i połączeń wideo

Automatyzacja procesów sprzedażowych i rozliczeniowych, takich jak przypisywanie potencjalnych klientów, wysyłanie e-maili oraz tworzenie ofert i faktur

Zapewnij niestandardowym klientom dostęp do portalu płatności oraz dostęp do wcześniejszych ofert i faktur

Uzyskaj kompleksowy wgląd, pobierając dane ze wszystkich aplikacji Zoho i aplikacji innych firm do pulpitu nawigacyjnego

Limity Zoho One:

Platforma czasami działa wolno i zawiera błędy

Niektórzy użytkownicy zgłaszają niespójną jakość wsparcia i czas reakcji

Cennik Zoho One:

Wszyscy pracownicy Cena : 35 USD/miesiąc za pracownika

35 USD/miesiąc za pracownika Użytkownik elastyczny Cena : 90 USD/miesiąc za użytkownika

Oceny i recenzje Zoho One:

G2: 4.4/5 (18,400+ recenzji)

4.4/5 (18,400+ recenzji) Capterra: 4.2/5 (106 recenzji)

5. SAP Business One

przez SAP Business One Wdrożenie: Chmura lub on-premise

SAP Business One to system ERP dla małych i średnich przedsiębiorstw z funkcjami specyficznymi dla branży produkcyjnej, produktów konsumenckich, usług profesjonalnych, sprzedaży hurtowej i detalicznej.

Posiada 15 modułów obejmujących CRM, sprzedaż, serwis, wydajność i zapasy. Od wysyłania automatycznych alertów po zaawansowaną analitykę, ta alternatywa dla Odoo zapewnia wszystko, czego potrzebujesz do zarządzania i optymalizacji operacji. 🌻

W przeciwieństwie do Odoo, będziesz musiał zakupić wszystkie moduły. W związku z tym to oprogramowanie biznesowe i system ERP jest idealny dla konkretnych branż, do których jest skierowany.

SAP Business One najlepsze funkcje:

Synchronizacja zapasów w wielu magazynach w celu dokładnego zarządzania zapasami

Bezpośrednie połączenie z bankiem, śledzenie wszystkich transakcji i automatyzacja uzgodnień

Otrzymywanie powiadomień o odchyleniach w obszarach takich jak zysk brutto, limit kredytowy i minimalny stan zapasów za pośrednictwem alertów w aplikacji, e-maila lub SMS-a

Niestandardowy pulpit do śledzenia kosztów, wyników sprzedaży, przychodów i przepływów pieniężnych

Limity SAP Business One:

Limit funkcji HR i CRM

Potrzeba konsultantów do automatyzacji raportowania

Ceny SAP Business One:

Kontakt w sprawie wyceny

Oceny i recenzje SAP Business One:

G2: 4.3/5 (505 recenzji)

4.3/5 (505 recenzji) Capterra: 4,3/5 (284 opinie)

6. SuiteCRM

przez SuiteCRM Wdrożenie: Chmura lub on-premise

SuiteCRM to open-source'owy CRM usprawniający sprzedaż,

CRM marketing

i procesy obsługi klienta. Posiada 26 modułów do zarządzania leadami, szablony PDF do ofert i faktur,

Raportowanie CRM

i nie tylko. Dodawaj lub usuwaj moduły, zmieniaj ich nazwy i niestandardowo dostosowuj ich pola, układy i powiązania.

SuiteCRM można pobrać za darmo i korzystać z niego bez limitów, ale istnieje też możliwość zakupu hostowanej wersji SuiteCRM w chmurze. Jeśli szukasz open-source'owej alternatywy dla Odoo z wszechstronnymi funkcjami CRM i natywnymi integracjami, SuiteCRM może być strzałem w dziesiątkę. 🍬

Najlepsze funkcje SuiteCRM:

Planowanie spotkań, rejestrowanie rozmów i tworzenie e-maili bezpośrednio z platformy

Widok osi czasu wszystkich interakcji, które miały miejsce z każdym kontem w Twojej firmie niestandardowa baza danych klientów

Tworzenie ról dla każdego użytkownika, aby mógł zobaczyć tylko istotne informacje do wykonania swoich zadań

Połączenie SuiteCRM z ponad 120 aplikacjami, w tym Quickbooks, Xero, Twilio, WhatsApp i Telegram

Limity SuiteCRM:

Limit dokumentacji dotyczącej modułów

Wolne działanie podczas pracy z dużymi bazami danych

Ceny SuiteCRM:

Starter: £95 ($117.59)/miesiąc

£95 ($117.59)/miesiąc Business: £332.50 ($411.55)/miesiąc

£332.50 ($411.55)/miesiąc Premium: £475 ($587.93)/miesiąc

SuiteCRM oceny i recenzje:

G2: 4.2/5 (88 recenzji)

4.2/5 (88 recenzji) Capterra: 4.1/5 (46 opinii)

7. Microsoft Dynamics 365

przez Microsoft Dynamics 365 Wdrożenie: Chmura lub_ on-premise

Microsoft Dynamics 365 jest wiodącym Narzędzie oprogramowania ERP dla średnich i dużych organizacji. Obejmuje finanse, sprzedaż, magazynowanie, zarządzanie łańcuchem dostaw, produkcję i zarządzanie projektami.

Dynamics 365 jest wysoce konfigurowalny dla różnych branż, w szczególności produkcji, usług finansowych, opieki zdrowotnej i handlu detalicznego. Jeśli jesteś częścią dużego Enterprise, Dynamics 365 będzie prawdopodobnie łatwiejszy, szybszy i bardziej przystępny cenowo do wdrożenia niż podobne narzędzia ERP.

Najlepsze funkcje Microsoft Dynamics 365:

Płynna integracja z aplikacjami Microsoft 365, Power BI i LinkedIn

Priorytetyzacja potencjalnych klientów według potencjału przychodów i śledzenie niestandardowe podróże klientów dla optymalnych odnowień i sprzedaży 📈

Zarządzanie i śledzenie projektów za pomocą kart czasu pracy, zaawansowanej kalkulacji kosztów i kontroli budżetu w celu zapewnienia rentowności

Dostosowywanie pulpitów do wyświetlania działań i wskaźników dla poszczególnych ról

Limity Microsoft Dynamics 365:

Integracja z systemami innych firm może stanowić wyzwanie

Aplikacja mobilna nie ma wszystkich funkcji i czasami się zawiesza

Ceny Microsoft Dynamics 365:

Business Central Essentials: Od 70 USD/miesiąc za użytkownika

Od 70 USD/miesiąc za użytkownika Business Central Premium: Zaczyna się od $100/miesiąc za użytkownika

Oceny i recenzje Microsoft Dynamics 365:

G2: 3.8/5 (1,500+ recenzji)

3.8/5 (1,500+ recenzji) Capterra: 4,4/5 (ponad 5 200 recenzji)

8. Epicor Kinetic

przez Epicor Kinetic Wdrożenie: Chmura lub_ on-premise

Epicor Kinetic to kolejne rozwiązanie ERP dla branży produkcyjnej, dystrybucji i handlu detalicznego. Doskonale radzi sobie ze złożonymi procesami produkcji na zamówienie lub od inżyniera do inżyniera.

Można go używać do zarządzania funkcjami biznesowymi, takimi jak finanse, relacje z klientami, łańcuch dostaw i zarządzanie magazynem. Jest to świetna alternatywa Odoo dla średnich i dużych przedsiębiorstw, które potrzebują pomocy w zakresie zaawansowanych potrzeb produkcyjnych bardziej niż HR i CRM.

Najlepsze funkcje Epicor Kinetic:

Łatwy dostęp na urządzeniach mobilnych

Ustawienie konfiguratora produktów w celu zbierania niestandardowych zamówień od klientów i zarządzania nimi

Używanie tekstu, obrazu i poleceń głosowych do pobierania informacji z bazy danych i wykonywania działań (np. przekształcania wyceny w zamówienie)

Połączenie z popularnymi platformami, takimi jak BigCommerce, Quickbooks, Salesforce i Avalara

Limity Epicor Kinetic:

Złożone ustawienia i niestandardowa konfiguracja

Niektórzy użytkownicy zgłaszają niespójną i opóźnioną obsługę klienta, zwłaszcza w przypadku złożonych problemów

Cennik Epicor Kinetic:

Kontakt w sprawie cen

Oceny i recenzje Epicor Kinetic:

G2: 3.7/5 (423 recenzje)

3.7/5 (423 recenzje) Capterra: 3.8/5 (176 opinii)

9. Sage 100

przez Sage 100 Deployment: On-premise only

Sage 100 to rozwiązanie księgowe dla małych i średnich Businessów, szczególnie tych z sektora produkcji, dystrybucji hurtowej, usług profesjonalnych i budownictwa. 👷

Oprócz księgowości, Sage 100 obsługuje również listę płac, relacje z klientami i zarządzanie zapasami. Kluczową funkcją jest śledzenie zapasów w czasie rzeczywistym i powiadomienia o statusie. Pomagają one utrzymać stały poziom zapasów i płynne operacje magazynowe.

Chociaż Sage 100 jest dostępny tylko do wdrożenia lokalnego, platforma współpracuje z firmami zewnętrznymi, aby w razie potrzeby pomóc w przejściu do chmury.

Najlepsze funkcje Sage 100:

Ocena rentowności projektów i monitorowanie budżetów za pomocą funkcji kalkulacji kosztów zadań

Przegląd operacji biznesowych i wydajności na pulpicie nawigacyjnym

Automatyzacja powtarzalnych zadań, takich jak generowanie zamówień zakupu i raportowanie księgowe

Zapisywanie często używanych funkcji i raportów w jednym miejscu dla łatwego dostępu

Limity Sage 100:

Wymaga strony trzeciej do ustawień i aktualizacji

Limit natywnych integracji

Ceny Sage 100:

Kontakt w sprawie cen

Sage 100 oceny i recenzje:

G2: 3.6/5 (193 opinie)

3.6/5 (193 opinie) Capterra: 4.1/5 (305 opinii)

10. Oracle Netsuite

przez Oracle Netsuite Wdrożenie: Tylko chmura

Oracle NetSuite to ERP w chmurze przeznaczony dla startupów i MŚP. Łączy zarządzanie finansami, CRM, e-commerce, zarządzanie zamówieniami i HR pod jednym dachem.

Aby rozpocząć korzystanie z NetSuite, należy zapłacić za podstawową platformę, wszelkie potrzebne moduły branżowe, liczbę użytkowników i jednorazową opłatę za ustawienia. W miarę rozwoju firmy można dodawać kolejne moduły i użytkowników do narzędzi modelowania procesów biznesowych. ✨

Jeśli szukasz najbardziej podobnej alternatywy Odoo dla złożonych operacji i możesz sobie na nią pozwolić, NetSuite może być świetnym rozwiązaniem.

Najlepsze funkcje Oracle Netsuite:

Zarządzanie operacjami w wielu podmiotach prawnych

Uruchamianie globalnych wyszukiwań i zapisywanie częstych wyszukiwań w celu łatwego dostępu

Tworzenie niestandardowych danych finansowych i raportowanie sprzedaży do śledzenia wskaźników biznesowych i KPI

Połączenie z setkami zewnętrznych aplikacji w zakresie e-commerce, CRM, obsługi klienta i nie tylko

Limity Oracle Netsuite:

Wolne ładowanie nowych stron

Niestandardowa konfiguracja jest złożona i może wymagać zatrudnienia konsultanta

Ceny Oracle Netsuite:

Kontakt w sprawie cen

Oceny i recenzje Oracle Netsuite:

G2: 4.0/5 (2,700+ opinii)

4.0/5 (2,700+ opinii) Capterra: 4,1/5 (ponad 1 300 opinii)

Zwiększ możliwości swojego Businessu dzięki lepszym opcjom

Każda z naszych najlepszych alternatyw dla Odoo ma swoje kluczowe zalety i jest przeznaczona dla określonych rozmiarów i branż Business. Oceń je dokładnie, aby znaleźć najlepsze rozwiązanie dla swojego Businessu. Odpowiednie narzędzie powinno zaspokajać podstawowe potrzeby, ułatwiać pracę i wspierać rozwój. 🌱

Jeśli szukasz intuicyjnego i wszechstronnego narzędzia do zarządzania operacjami dla swojego małego lub średniego biznesu, nie szukaj dalej niż ClickUp.

Nie musisz rezerwować demo ani otwierać portfela. Załóż konto już dziś i odkryj wszystkie funkcje ClickUp za darmo!