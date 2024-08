10 najlepszych narzędzi do zarządzania projektami Waterfall w 2024 roku

Istnieje wiele sposobów zarządzania projektami - od Agile po Lean, od Scrum po Kanban. Każdy z nich ma swoje mocne strony, ale jedną z najpopularniejszych metodologii zarządzania projektami jest model kaskadowy.

Podejście to preferuje staranne planowanie i badania w celu zapewnienia powodzenia. Aby tak się stało, zespoły projektowe potrzebują oprogramowania zaprojektowanego dla tego modelu - z funkcjami dostosowanymi do kroków zaangażowanych w cały projekt.

Istnieje wiele modeli kaskadowych oprogramowanie do zarządzania projektami ale które z nich są najlepsze?

Zanurzmy się, aby się dowiedzieć! 🏊‍♀️

Co to jest narzędzie do zarządzania projektami wodospadowymi?

metodologia zarządzania projektami kaskadowymi koncentruje się na jednej liniowej ścieżce od początku do końca, z następnymi faza projektu rozpoczyna się dopiero po zakończeniu poprzedniej fazy. Jest to idealne rozwiązanie dla złożonych projektów z wieloma zadaniami. ✅

Różne elementy metodologii kaskadowej

Oprogramowanie do zarządzania projektami wodospadowymi i narzędzia do planowania sprintów dają zespołom projektowym i programistycznym łatwy sposób na planowanie projektów zgodnie z tą metodologią.

Ten rodzaj zarządzania projektami jest zazwyczaj podzielony na pięć odrębnych scen:

Wymagania projektu Faza: gromadzenia wiedzy i danych wymaganych dozakres projektu na początku projektu

gromadzenia wiedzy i danych wymaganych dozakres projektu na początku projektu Faza projektowania : faza projektowania technicznego produktu lub rozwiązania

faza projektowania technicznego produktu lub rozwiązania Faza wdrożenia : scena, w której produkt jest kodowany lub budowany

scena, w której produkt jest kodowany lub budowany Faza weryfikacji lub testowania : solidny proces testowania przed udostępnieniem produktu użytkownikom końcowym

: solidny proces testowania przed udostępnieniem produktu użytkownikom końcowym Faza wdrożenia i Faza utrzymania : bieżąca konserwacja i wdrażanie aktualizacji w ramach procesu rozwoju

Główna funkcja kaskadowe zarządzanie projektami jest planowanie z wyprzedzeniem, aby uniknąć potencjalnych wyzwań w dalszej części projektu. Ponieważ planowanie jest tak istotnym elementem, najlepsze oprogramowanie do zarządzania projektami wodospadowymi zawiera funkcje, które wspierają i usprawniają ten proces, takie jak zarządzanie projektami, biblioteki dokumentów, wykresy Gantta i harmonogramy projektów. 📚

Czego należy szukać w narzędziu do zarządzania projektami wodospadowymi?

Przy tak wielu różnych scenach, zespoły projektowe potrzebują platformy oprogramowania, która została zaprojektowana z myślą o modelu kaskadowym.

Zastanawiając się nad wyborem narzędzia, które najlepiej sprawdzi się w przypadku metodologii zarządzania projektami opartej na modelu kaskadowym, należy wziąć pod uwagę:

Funkcje: Czy oprogramowanie posiada konkretne funkcje do zarządzania projektami, których potrzebujesz?

Czy oprogramowanie posiada konkretne funkcje do zarządzania projektami, których potrzebujesz? Użyteczność: Czy jest łatwe w użyciu? Czy wszyscy członkowie zespołu mogą nauczyć się efektywnie z niego korzystać?

Czy jest łatwe w użyciu? Czy wszyscy członkowie zespołu mogą nauczyć się efektywnie z niego korzystać? Dostosowanie: Czy możesz niestandardowo dostosować doświadczenie do swoich potrzeb?

Czy możesz niestandardowo dostosować doświadczenie do swoich potrzeb? Cena : Czy dostępny jest plan Free? Czy ceny miesięczne są przystępne?

: Czy dostępny jest plan Free? Czy ceny miesięczne są przystępne? Integracje: Czy narzędzie integruje się z innymi? Czy pasuje do istniejących narzędzi?

Czy narzędzie integruje się z innymi? Czy pasuje do istniejących narzędzi? Rozwój: Czy oprogramowanie będzie skalowalne w miarę rozwoju firmy? Czy może zastąpić inne narzędzia?

Aby znaleźć najlepszy waterfall narzędzie do zarządzania projektami dla swojego zespołu lub firmy, zastanów się nad celami i czynnikami, które są dla Ciebie najważniejsze. Zdecyduj, czy koszt jest kluczowym czynnikiem, czy też z przyjemnością zainwestujesz więcej w bardziej w pełni funkcjonalne narzędzie, które obejmuje optymalizację cyklu pracy zalecenia. Zastanów się, czy potrzebujesz tylko funkcji zarządzania projektami, czy też oprogramowanie może zastąpić również inne aspekty Twojego zestawu narzędzi.

10 najlepszych narzędzi do zarządzania projektami Waterfall w 2024 roku

Istnieje ogromna różnorodność, jeśli chodzi o rozwiązania do zarządzania projektami dla metody kaskadowej. Niektóre koncentrują się na jednym obszarze, takim jak planowanie projektu, podczas gdy inne mogą zastąpić wiele innych narzędzi. Oto nasza krótka lista najlepszych rozwiązań Waterfall narzędzia do zarządzania projektami do wypróbowania w 2024 roku.

Monitoruj swój projekt wodospadowy na wykresie Gantta za pomocą ClickUp

Jeśli chodzi o zarządzanie projektami nie ma lepszego narzędzia niż ClickUp. To wizualna platforma oprogramowania do zarządzania projektami jest wysoce konfigurowalna, co oznacza, że można jej używać do dowolnej metody zarządzania projektami - w tym do zarządzania projektami Agile i wodospadu metodologia doskonalenia procesów .

Wizualizacja całego cyklu pracy na pierwszy rzut oka na wiele różnych sposobów dzięki Widoki ClickUp . Użyj wykresu Gantta, aby zobaczyć oś czasu projektu, pracuj nad zadaniami w widoku Listy lub użyj naszego widoku Tablicy, aby szybko zobaczyć, które zadania należą do której sceny procesu. Skorzystaj z naszego potężnego widoku Formularza, aby przekształcić przesłane błędy w możliwe do wykonania zadania. ClickApp pozwalają budować relacje między zadaniami, ustawiać kamienie milowe oraz zarządzać i rozbijać sprinty projektów. Możesz też od razu rozpocząć pracę z profesjonalnie zaprojektowaną aplikacją Szablon Waterfall Management firmy ClickUp .

Współpracuj z członkami Teams w czasie rzeczywistym dzięki ClickUp Chat . Udostępnianie zasobów, dzielenie się pomysłami i radzenie sobie z wyzwaniami w bardziej efektywny sposób niż wysyłanie e-maili lub wiadomości tam i z powrotem.

Połączenie ClickUp z ponad 1000+ narzędzi pracy poprzez Integracje ClickUp z mieszanką natywnych i wspieranych przez Zapier integracji - w tym narzędzi takich jak GitHub, Bitbucket, Figma i Sentry. 🧰

ClickUp najlepsze funkcje

Wizualizacja projektu, organizowanie zaległości i monitorowanie zadań projektowych w wielu widokach, w tym na wykresach Gantta i Tablicach

Tworzenie relacji i zależności między zadaniami w celu dodania struktury do cyklu pracy

ClickUp może być używany jakonarzędzie do ciągłego wdrażania do wydawania aktualizacji w ramach ostatniej sceny w modelu kaskadowym

Tworzenie raportowania projektów za pomocąDokumenty ClickUp i łatwo z członkami Teams i interesariuszami

UstawienieCele ClickUp do śledzenia postępów w trakcie realizacji projektu imotywować swój Teams w kierunku powodzenia

Uzyskaj inspirację i praktyczne rozwiązania z naszegoBiblioteka szablonóww tymszablony do codziennego planowania do codziennego zarządzania zadaniami

Limity ClickUp

ClickUp ma wiele niestandardowych opcji, ale na początku może to być przytłaczające dla nowych użytkowników

ClickUp AI to nowa funkcja, więc w przyszłości pojawi się więcej funkcji skoncentrowanych na zarządzaniu projektami

Ceny ClickUp

Free Forever

Unlimited: $7/miesiąc za użytkownika

$7/miesiąc za użytkownika Business: $12/miesiąc za użytkownika

$12/miesiąc za użytkownika Enterprise: Kontakt w sprawie wyceny

Kontakt w sprawie wyceny ClickUp AI jest dostępny we wszystkich płatnych planach za 5 USD za obszar roboczy

ClickUp oceny i recenzje

G2: 4,7/5 (ponad 9 000 recenzji)

4,7/5 (ponad 9 000 recenzji) Capterra: 4,6/5 (ponad 3 800 recenzji)

2. Jira

przez JiraJira to narzędzie do zarządzania projektami preferowane przez Teams, które stosują metodologię Agile, ale może być również niestandardowe dla modelu kaskadowego. Jira ułatwia zespołom programistycznym planowanie projektów, śledzenie zadań, rejestrowanie problemów i wdrażanie aktualizacji w całym cyklu życia projektu. 📊

Najlepsze funkcje Jira

Widok całego postępu prac na osi czasu projektu

Śledzenie przepływów projektu od początku do końca, zgodnie z metodologią kaskadową

Uniemożliwianie otwartych przejść, dzięki czemu sceny muszą zostać zakończone przed przejściem dalej

Limity Jira

Niektórzy użytkownicy zgłaszają, że Jira nie jest łatwa w użyciu dla początkujących

Trudno jest niestandardowo dostosowywać wbudowane raporty bez korzystania z aplikacji innych firm

Ceny Jira

**Free

Standard: $8.15/miesiąc za użytkownika

$8.15/miesiąc za użytkownika Premium: $16/miesiąc za użytkownika

$16/miesiąc za użytkownika Enterprise: Kontakt w sprawie wyceny

Jira oceny i recenzje

G2: 4,3/5 (ponad 5 500 recenzji)

4,3/5 (ponad 5 500 recenzji) Capterra: 4,4/5 (ponad 13 500 opinii)

3. Asana

via AsanaAsana to popularne narzędzie do zarządzania projektami, które pozwala zespołom ograniczyć efekt silosu, koordynować i uruchamiać projekty oraz zarządzać kampaniami dowolnej wielkości. Jest również przydatna dla zespołów zarządzających projektami do śledzenia kamieni milowych, monitorowania celów i zarządzania nowymi wdrożeniami. 🎯

Najlepsze funkcje Asana

Widok kaskadowych zadań na osi czasu

Wyświetlanie ścieżki krytycznej projektu w celu monitorowania kluczowych kamieni milowych

Wyświetlanie nieukończonych zadań w podziale na sceny, aby sprawdzić, czy nie ma przeszkód

Limity Asany

Do każdego podzadania można przypisać tylko jednego członka zespołu, co może utrudniać zarządzanie nim, jeśli odpowiada za nie wiele osób

Niektórzy użytkownicy uważają, że ilość powiadomień dotyczących zadań jest przytłaczająca

Ceny Asany

**Free

Premium: $10.99/miesiąc za użytkownika

$10.99/miesiąc za użytkownika Business: $24.99/miesiąc za użytkownika

Oceny i recenzje Asana

G2: 4,3/5 (ponad 9 500 recenzji)

4,3/5 (ponad 9 500 recenzji) Capterra: 4,5/5 (ponad 12 200 opinii)

4. Microsoft Project

przez Projekt MicrosoftMicrosoft Project to narzędzie online do zarządzania projektami, które ma wbudowane funkcje zaprojektowane z myślą o metodologii kaskadowej, takie jak wykresy wypalenia i możliwość zobaczenia ścieżki krytycznej harmonogramu. Teams projektowe pozostaną na dobrej drodze od początku do końca z tym oprogramowaniem. 🙌

Najlepsze funkcje Microsoft Project

Przeglądanie kluczowych danych na pierwszy rzut oka dzięki szablonom z możliwością dostosowania

Aktualizowanie zadań i kamieni milowych oraz natychmiastowe informowanie zespołu o zmianach

Identyfikacja sytuacji awaryjnych i monitorowanie ścieżki krytycznej

Limity Microsoft Project

Oprogramowanie jest przeznaczone do projektów na dużą skalę, więc inne oprogramowanie może być bardziej przystępne dla mniejszych projektów kaskadowych lub nowych kierowników projektów

Niektórzy użytkownicy zgłaszają, że możliwości niestandardowej konfiguracji są ograniczone

Ceny Microsoft Project

Project Plan 1: $10/miesiąc za użytkownika

$10/miesiąc za użytkownika Project Plan 3: $30/miesiąc na użytkownika

$30/miesiąc na użytkownika Project Plan 5: $55/miesiąc na użytkownika

$55/miesiąc na użytkownika Project Standard 2021: $679.99 jednorazowy zakup

$679.99 jednorazowy zakup Project Professional 2021: $1,129.99 jednorazowy zakup

Oceny i recenzje Microsoft Project

G2: 4/5 (ponad 1600 recenzji)

Capterra: 4,4/5 (ponad 1700 recenzji)

Sprawdź te Microsoft Project alternatywy !

5. Nifty

przez NiftyNifty to oparte na chmurze narzędzie do zarządzania projektami, które sprawdza się w przypadku Teams, które chcą korzystać z modelu kaskadowego. Funkcje Nifty pozwalają kierownikom projektów na monitorowanie postępów projektu, śledzenie wykorzystania zasobów, pozostawanie w kontakcie z zespołem i pobieranie cotygodniowych raportów z postępów. 📝

Najlepsze funkcje Nifty

Zbieranie pomysłów, informacji zwrotnych i danych, aby pomóc w planowaniu projektu lub rozwoju

Wizualizacja projektu na kaskadowym widoku osi czasu lub wykresie Gantta

Zarządzanie plikami i zasobami projektu w jednym miejscu

Limity Nifty

Niektórzy użytkownicy zgłaszają, że niektóre kluczowe funkcje zarządzania projektami, takie jakalokacja zasobów i śledzenie kosztów, nie zostały uwzględnione

Liczba integracji jest ograniczona, co utrudnia połączenie z innymi narzędziami, z których już korzystasz

Ceny Nifty

**Free

Starter: $9/miesiąc za użytkownika

$9/miesiąc za użytkownika Pro: $16/miesiąc za użytkownika

$16/miesiąc za użytkownika Business: $25/miesiąc za użytkownika

$25/miesiąc za użytkownika Enterprise: Skontaktuj się w celu wyceny

Nifty oceny i recenzje

G2: 4.7/5 (ponad 400 recenzji)

4.7/5 (ponad 400 recenzji) Capterra: 4.7/5 (ponad 400 recenzji)

6. Trello

przez Trello Trello to narzędzie projektowe, które jest zwykle używane do tworzenia tablic Kanban, ale jest na tyle wszechstronne, że może być również używane do zarządzania projektami wodospadowymi. Wybór opcji widoku i automatyzacja przepływu pracy w oprogramowaniu sprawiają, że jest ono przydatne dla zespołów projektowych, które chcą usprawnić przepływ pracy w projekcie. 🙌

Najlepsze funkcje Trello

Użyj widoku osi czasu, aby zwizualizować, jak poszczególne sceny projektu pasują do siebie

Włącz funkcje automatyzacji, aby przenosić zadania lub sceny na podstawie wyzwalaczy

Uzyskiwanie przydatnych informacji na temat wąskich gardeł i problemów na pulpicie nawigacyjnym

Limity Trello

Niektórzy użytkownicy uważają ilość powiadomień za frustrującą

Istnieją niestandardowe możliwości w porównaniu z innymi narzędziami do zarządzania projektami, takimi jak ClickUp

Cennik Trello

**Free

Standardowy: $5/miesiąc za użytkownika

$5/miesiąc za użytkownika Premium: $10/miesiąc za użytkownika

$10/miesiąc za użytkownika Enterprise: Od $17.50/miesiąc na użytkownika

Trello oceny i recenzje

G2: 4,4/5 (ponad 13 400 opinii)

4,4/5 (ponad 13 400 opinii) Capterra: 4,5/5 (ponad 22 900 opinii)

7. Smartsheet

przez SmartsheetSmartsheet to współczesna alternatywa dla popularnego Microsoft Excel, ale zespoły projektowe mogą również uznać to oprogramowanie za przydatne do zarządzania projektami zgodnie z podejściem kaskadowym. Współpracuj z członkami Teams w czasie rzeczywistym przy planowaniu, zarządzaniu projektami, dostarczaniu i raportowaniu. 📈

Najlepsze funkcje Smartsheet

Tworzenie planów projektów za pomocą wykresów Gantta w celu wizualizacji różnych scen

Dzielenie projektów na zadania, podzadania, kamienie milowe i ścieżki krytyczne

Tworzenie standardowych procesów i szablonów oraz powtarzanie ich dla przyszłych projektów

Limity Smartsheet

Niektórzy użytkownicy wyrażają frustrację z powodu konieczności tworzenia wszystkich projektów w jednym arkuszu lub posiadania ich wszystkich całkowicie oddzielnie

Niektórzy użytkownicy uważają, że krzywa uczenia się jest stroma

Ceny Smartsheet

**Free

Pro: $7/miesiąc za użytkownika

$7/miesiąc za użytkownika Business: $25/miesiąc za użytkownika

$25/miesiąc za użytkownika Enterprise: Kontakt w sprawie wyceny

Smartsheet oceny i recenzje

G2: 4,4/5 (ponad 14 800 recenzji)

4,4/5 (ponad 14 800 recenzji) Capterra: 4,5/5 (ponad 3 000 recenzji)

8. MindManager

przez MindManager MindManager różni się od innych narzędzi na tej liście, ponieważ jest to oprogramowanie do tworzenia map myśli zamiast bardziej tradycyjnego narzędzia do zarządzania projektami. MindManager pozwala zespołom projektowym wizualnie planować oś czasu projektu, tworzyć schematy blokowe i burze mózgów na etapie planowania. 🧠

Najlepsze funkcje MindManager

Burza mózgów w zakresie rozwoju i wprowadzania produktów na rynek

Tworzenie schematów blokowych zarządzania procesami w celu poinstruowania zespołu, co ma zrobić w następnej kolejności

Wyświetlanie kamieni milowych projektu i śledzenie postępów za pomocą wykresów Gantta i osi czasu

Limity MindManager

Integracja z oprogramowaniem innych firm w celu uzyskania dodatkowych funkcji jest ograniczona

Niektórzy użytkownicy sugerują, że trudno jest wyrównać pola, aby mapy myśli wyglądały na uporządkowane

Ceny MindManager

Essentials: 99 USD/rok dla 1 użytkownika

99 USD/rok dla 1 użytkownika Profesjonalny: Od 179 USD/rok dla 1+ użytkowników

Od 179 USD/rok dla 1+ użytkowników Enterprise: Kontakt w sprawie ceny

MindManager oceny i recenzje

G2: 4,5/5 (ponad 100 recenzji)

4,5/5 (ponad 100 recenzji) Capterra: 4,6/5 (ponad 60 recenzji)

9. Wrike

przez WrikeWrike to internetowe narzędzie do zarządzania projektami, które dobrze nadaje się do dostosowania do modelu kaskadowego. Narzędzie ułatwia członkom zespołu planowanie i zarządzanie projektami, a także zawiera szczegółowe zależności zadań, które stanowią wsparcie dla metodologii projektów kaskadowych. 🌻

Najlepsze funkcje Wrike

Wykorzystanie wykresu Gantta do wizualizacji kaskadowego przepływu pracy nad projektem

Tworzenie zależności, które uniemożliwiają przejście dalej, dopóki zadanie nie zostanie zakończone

Otrzymywanie powiadomień e-mail o rozpoczęciu zadania

Limity Wrike

Brakuje niektórych oczekiwanych funkcji zarządzania projektami, takich jak możliwość rozliczania kosztów materiałów

Niektórzy użytkownicy wzmiankują, że funkcje automatyzacji są mniej zaawansowane w porównaniu z innymi narzędziami do zarządzania projektami

Ceny Wrike

Free

Teams: $9.80/miesiąc za użytkownika

$9.80/miesiąc za użytkownika Business: $24.80/miesiąc za użytkownika

$24.80/miesiąc za użytkownika Enterprise: Kontakt w sprawie ceny

Kontakt w sprawie ceny Pinnacle: Kontakt w sprawie wyceny

Oceny i recenzje Wrike

G2: 4,2/5 (ponad 3400 recenzji)

4,2/5 (ponad 3400 recenzji) Capterra: 4,3/5 (ponad 2 500 opinii)

10. Hive

przez UlHive to narzędzie do zarządzania projektami, które zostało zaprojektowane tak, aby zapewnić płynną pracę. Oprogramowanie obejmuje śledzenie celów i kamieni milowych, aktualizacje statusu i alerty, śledzenie czasu i zasobów oraz konfigurowalne pulpity do monitorowania. ⚒️

Najlepsze funkcje Hive

Tworzenie, przypisywanie i monitorowanie postępu zadań

Śledzenie czasu spędzonego nad konkretnymi zadaniami

Sprawdzanie na pierwszy rzut oka, które zadania oczekują na zakończenie poprzednich

Limity Hive

Użytkownicy zgłaszają, że funkcje aplikacji mobilnej są bardziej ograniczone niż w wersji webowej

Niektórzy użytkownicy chcieliby, aby sposób organizacji i widoku hierarchii projektów był bardziej przyjazny dla użytkownika

Ceny Hive

**Free

Teams: $12/miesiąc za użytkownika

$12/miesiąc za użytkownika Enterprise: Kontakt w sprawie wyceny

Hive oceny i recenzje

G2: 4.6/5 (ponad 400 recenzji)

4.6/5 (ponad 400 recenzji) Capterra: 4.5/5 (ponad 100 recenzji)

Wzmocnij swój Teams lepszym rozwiązaniem

Podczas gdy o metodologiach takich jak Scrum i Agile mówi się coraz częściej, kaskadowe zarządzanie projektami jest nadal modelem wybieranym przez wiele zespołów projektowych. Idealne narzędzie do zarządzania projektami kaskadowymi powinno obejmować wiele opcji widoku, zarządzanie projektami i możliwość ustawienia reguł określających, kiedy zadania mogą lub nie mogą postępować - jak wiele narzędzi z tej listy.

Jeśli zdecydujesz, że potrzebujesz narzędzia, które zapewnia zarządzanie projektami w stylu kaskadowym i nie tylko, wypróbuj ClickUp za darmo . ClickUp to wszechstronne narzędzie, którego można używać do zarządzania projektami, zadaniami i zasobami - i nie tylko. ✨