aplikacje do zarządzania projektami na iOS: 10 najlepszych rozwiązań usprawniających cykl pracy

Zarządzanie projektami jest jak żonglowanie tuzinem piłek jednocześnie. O ile nie masz magicznych umiejętności w rękawie, samodzielne organizowanie zadań, pilnowanie harmonogramów i zarządzanie Teamsami to prawdziwe wyzwanie. 🤹

Na szczęście nie musisz robić tego sam - aplikacje do zarządzania projektami mogą pomóc w planowaniu, śledzeniu i organizowaniu wszystkich ruchomych części projektu, dzięki czemu działa on jak dobrze naoliwiona maszyna.

Jeśli potrzebujesz aplikacja do zarządzania projektami która dobrze współpracuje z urządzeniami z systemem iOS, zacznijmy odkrywać! Jesteśmy tutaj, aby przedstawić ci 10 najlepszych aplikacji do zarządzania projektami na iOS i ujawnić ich zalety, wady i ceny. Zanurzmy się!

Czego należy szukać w aplikacjach do zarządzania projektami na iOS?

Wybierając aplikację do zarządzania projektami, należy wziąć pod uwagę kilka kluczowych czynników:

Prosty interfejs: Aplikacja powinna mieć intuicyjny i przyjazny dla użytkownika interfejs ułatwiający nawigację Zarządzanie zadaniami: Aplikacja powinna zapewniać wsparcie dla tworzenia, przydzielania i śledzenia zadań oraz umożliwiać ustawienie terminów, przypomnień, priorytetów i zależności Funkcje współpracy: Powinna umożliwiać współpracę w czasie rzeczywistym, a także integrować się z narzędziami do przesyłania wiadomości i komunikacji, takimi jak Slack i e-mail Wizualizacja projektu: Upewnij się, że aplikacja posiada narzędzia do wizualizacji projektów do planowania i śledzenia postępów, takie jak wykresy Gantta i tablice Kanban Możliwości integracji: Sprawdź, czy aplikacja integruje się z innymi narzędziami używanymi przez twój zespół, takimi jak kalendarz, CRM i narzędzia programistyczne Niestandardowość: Aplikacja powinna być konfigurowalna, aby dopasować się do konkretnego cyklu pracy poprzez niestandardowe pola, etykiety i szablony projektów Skalowalność: Aplikacja powinna być w stanie obsługiwać większe i bardziej złożone projekty w miarę rozwoju firmy

10 najlepszych aplikacji do zarządzania projektami na iOS, które warto wdrożyć w swoim Teams

Przeszukaliśmy wiele stron, aby przedstawić crème de la crème wśród aplikacji do zarządzania projektami dla iOS, które usprawnią Twoje wysiłki. 💪

Zapoznamy Cię z ich funkcjami, limitami i cenami, aby pomóc Ci znaleźć idealne rozwiązanie dla Twoich potrzeb biznesowych. Zaczynamy!

1. ClickUp

Użyj ClickUp do zarządzania projektami z ponad 15 widokami, wstępnie zaprojektowanymi szablonami i licznymi funkcjami efektywnej współpracy

Spotkanie z ClickUp - aplikacją kompatybilną z iOS oprogramowanie do zarządzania projektami które ułatwia współpracę i zarządzanie wieloetapowymi cyklami pracy.

Jego adaptowalne Hierarchia projektów struktura organizuje nawet najbardziej skomplikowane projekty w łatwe do zarządzania zadania i podzadania. Dodatkowo, pozwala Teamsom na przełączanie się pomiędzy ponad 15 widoków projektów jak Board, Gantt i List, a wszystko to w ramach jednej, zunifikowanej platformy. 🎯

Bogactwo konfigurowalnych funkcji umożliwia Teams przekształcanie pomysłów w wykonalne zadania i strukturyzowanie map drogowych projektów, koncentrując się na kluczowych kamieniach milowych. Wykorzystaj liczne szablonów do zarządzania projektami dla szybkiego i sprawnego uruchomienia i niestandardowych statusów, aby upewnić się, że Twój zespół jest informowany o każdej scenie projektu.

Użyj ClickUp Executive Raportowanie statusu projektu Szablon do nadzorowania wielu projektów za pomocą przydatnych tablic i list

Szukasz zwięzłego przeglądu wielu projektów, które nadzorujesz? Użyj szablonu Szablon raportu o statusie projektu ClickUp Executive ! Jego niestandardowe pola, takie jak zakres, stan budżetu i ocena projektu, pomagają zaprezentować najważniejsze dane.

Uzyskaj kompleksowy wgląd w cały obszar roboczy dzięki Pulpity ClickUp . Są idealne dla Zwinne zarządzanie projektami i rozwoju produktu, dostarczając widok 360° krytycznych danych i umożliwiając lepsze podejmowanie decyzji. Dzięki konfigurowalnym widżetom można uzyskać dostęp do kluczowych informacji o osobach, sprintach, projektach i zadaniach.

Zobacz pracę swoich zespołów na pierwszy rzut oka, śledząc lub kategoryzując ogólny postęp w ClickUp Dashboards

Zwiększ swoje zarządzanie projektami i szybkość realizacji dzięki ClickUp AI który pomaga

Tworzyć konspekty projektów

Przygotowywać projekty dokumentów

Generować podsumowania notatek ze spotkań

Współpracę w czasie rzeczywistym poprzez dodawanie komentarzy do dowolnego zadania lub dokumentu. Możesz przypisać elementy akcji w komentarzach, czatuj w czasie rzeczywistym, udostępniaj załączniki i bądź na bieżąco dzięki kompleksowym powiadomieniom. Pobierz ClickUp dla urządzeń z systemem iOS i doświadcz jego płynnej wydajności na urządzeniach mobilnych, pulpitach, a nawet Apple Watchach, dzięki czemu utrzymanie wydajności w podróży jest łatwiejsze niż kiedykolwiek! 🏃

ClickUp najlepsze funkcje

Prosta współpraca wizualna z Tablice ClickUp i Mapy myśli Widżety do śledzenia czasu i raportowania dla zarządzanie biznesem Przypomnienia i powiadomienia

Natychmiastowe aktualizacje postępu dzięki Niestandardowe statusy i projekt Kamienie milowe Intuicyjność śledzenie celów funkcje

Łatwe ustawienie priorytetów zadań

Pulpity projektów dla przeglądu zadań z lotu ptaka

Natywny asystent pisania AI

Automatyzacja w celu usprawnienia rutynowych zadań

Integracje z ponad 1000 narzędzi takimi jak Slack, Google Drive, Figma i Loom

Limity ClickUp

Szeroki szyk funkcji może skutkować stromą krzywą uczenia się

Musisz być na płatnym poziomie, aby korzystać z funkcji AI

Cennik ClickUp

Free Forever

Unlimited : $7/miesiąc za użytkownika

: $7/miesiąc za użytkownika Business : $12/miesiąc na użytkownika

: $12/miesiąc na użytkownika Enterprise : Kontakt w sprawie cen

: Kontakt w sprawie cen ClickUp AI jest dostępny we wszystkich płatnych planach za 5 USD na członka obszaru roboczego miesięcznie

*Wszystkie ceny na liście odnoszą się do rocznego modelu rozliczeń

ClickUp oceny i recenzje

G2 :4.7/5 (8,000+ recenzji)

:4.7/5 (8,000+ recenzji) Capterra:4.7/5 (3,000+ opinii)

2. Casual.PM

Via: Casual.PM Casual.PM, znany również jako po prostu Casual, jest prostym wizualnym projektem i zarządzanie procesami narzędzie do indywidualnej organizacji zadań. Zapewnia widok 360° projektu i krystalicznie czyste zrozumienie jego przepływu. 🌊

Wystarczy utworzyć cykl pracy od podstaw za pomocą funkcji Canva, dodając zadania i zależności między nimi. Jeśli Twój biznes rozwija się w oparciu o powtarzalne procesy, Casual.PM pozwoli Ci zaoszczędzić czas, ponieważ możesz łatwo klonować i ponownie uruchamiać każdy utworzony przepływ pracy.

Możesz także dodać członków zespołu do projektu, aby przypisać im zadania, ustawić terminy i śledzić postępy w ramach cyklu pracy. Aplikacja na iOS oferuje nawet widok pulpitu zadań wizualnych i wszystkich trwających projektów.

Najlepsze funkcje Casual.PM

Szablony do zarządzania projektami

widok 360° projektu

Integracja z narzędziami takimi jak Dropbox, Google Drive i Kalendarz Google

Klonowanie projektów

Wizualne planowanie i śledzenie zadań

Limity Casual.PM

Interfejs może być zbyt skomplikowany dla niektórych użytkowników

Przydałoby się więcej opcji integracji

Ceny Casual.PM

Personal : $10/miesiąc za użytkownika

: $10/miesiąc za użytkownika Starter : $25/miesiąc za użytkownika

: $25/miesiąc za użytkownika Teams : $50/miesiąc za użytkownika

: $50/miesiąc za użytkownika Enterprise: Kontakt w sprawie cen

*Wszystkie ceny na liście odnoszą się do rocznego modelu rozliczeniowego

Casual.PM oceny i recenzje

G2 :4.3/5 (poniżej 10 recenzji)

:4.3/5 (poniżej 10 recenzji) Capterra:4.8/5 (ponad 30 recenzji)

3. MeisterTask

Via: MeisterTask MeisterTask to aplikacja do zarządzania zadaniami i projektami, która działa płynnie na wszystkich urządzeniach z systemem iOS. Umożliwia współpracę z zespołem i monitorowanie projektów za pomocą wielu przydatnych widoków.

Wykorzystaj Tablice projektów Kanban, aby zdigitalizować cykl pracy i uzyskać przejrzysty widok postępu zadań. Otwórz widok pulpitu, aby uzyskać konfigurowalny interfejs, który umożliwia szybki wgląd w powiadomienia, projekty i nadchodzące zadania.

Dzięki funkcji Gantt Timeline w MeisterTask, osoby zarządzające projektami mogą zwiększyć wydajność i zapewnić spójność zespołu. Przypisywanie i planowanie zadań w widoku Kalendarza ułatwia identyfikację wąskich gardeł i dotrzymywanie terminów. Ponadto można automatyzować powtarzające się zadania, aby zaoszczędzić czas. ⏳

MeisterTask utrzymuje Cię w pętli dzięki przypomnieniom i powiadomieniom na iPhonie lub iPadzie, a nawet wspiera pracę offline. Następnym razem, gdy wrócisz do trybu online, cała Twoja praca zostanie zsynchronizowana z najnowszym stanem.

Najlepsze funkcje MeisterTask

Automatyzacja zadań

Szablony do zarządzania projektami i zadaniami

Praca offline

Wiele widoków projektów

Śledzenie czasu pracy

Limity MeisterTask

Dodanie kalendarza cyklu pracy może być korzystne

Powiadomienia mobilne mogą być czasami zawodne

Ceny MeisterTask

Podstawowy : Free

: Free Pro : 6,50 USD/miesiąc za użytkownika

: 6,50 USD/miesiąc za użytkownika Business : $12/miesiąc za użytkownika

: $12/miesiąc za użytkownika Enterprise: Kontakt w sprawie cen

*Wszystkie ceny na liście odnoszą się do rocznego modelu rozliczeniowego

MeisterTask oceny i recenzje

G2 :4.6/5 (ponad 150 recenzji)

:4.6/5 (ponad 150 recenzji) Capterra:4.7/5 (ponad 1000 recenzji)

4. TeamWeek

Via: TeamWeek TeamWeek (lub Toggl Plan) pozwala tworzyć wizualne mapy drogowe i harmonogramy projektów w mgnieniu oka, dzięki przyjaznej dla użytkownika funkcji przeciągania i upuszczania osi czasu. A gdy pojawią się nieoczekiwane przeszkody lub plany ulegną zmianie, można łatwo wprowadzić szybkie poprawki.

Dodaj szczegóły, takie jak załączniki do plików, szacunki i komentarze, do swojego cyklu pracy i uporządkuj je w jednym miejscu. Ponadto, nigdy nie stracisz z oczu swoich zadań i planów, dzięki aktualizacjom e-mail i w aplikacji. 📢

Potrzebujesz szerszej perspektywy? Zoom pozwala zobaczyć plan projektu i obciążenie zespołu na nadchodzący miesiąc, kwartał lub rok. W ten sposób można z wyprzedzeniem zauważyć potencjalne wyzwania i stawić im czoła.

Najlepsze funkcje TeamWeek

Osie czasu, które można udostępniać klientom

Konfigurowalne karty zadań

Interfejs "przeciągnij i upuść

Kamienie milowe oznaczone kolorami do śledzenia terminów

Powiadomienia w aplikacji

Limity TeamWeek

Nauka oprogramowania zajmuje trochę czasu

Ograniczone funkcje mobilne

Cennik TeamWeek

Teams : $8/miesiąc za użytkownika

: $8/miesiąc za użytkownika Business: $13.35/miesiąc za użytkownika

*Wszystkie ceny na liście odnoszą się do rocznego modelu rozliczeniowego

TeamWeek oceny i recenzje

G2 :4.3/5 (ponad 30 recenzji)

:4.3/5 (ponad 30 recenzji) Capterra:4.5/5 (ponad 100 recenzji)

5. Nifty

Via: Nifty Nifty to obszar roboczy przeznaczony do planowania projektów, komunikacji w zespole i automatycznego raportowania postępów. Zapewnia idealną równowagę między planowaniem strategicznym na wysokim poziomie a codziennym zarządzaniem współpracą. 🤝

Ustaw wizualną oś czasu dla swoich głównych celów i utrzymuj swój zespół na tej samej stronie poprzez automatyzację aktualizacji postępów, gdy zadania zostaną zakończone. Jeśli chodzi o śledzenie kamieni milowych, Nifty informuje Cię o aktualizacjach statusu w czasie rzeczywistym.

Aplikacja pozwala organizować, ustalać priorytety i śledzić codzienną pracę za pomocą zakresu widoków, takich jak Kanban, Lista, Oś czasu, Kalendarz i Swimlane.

Teams może łatwo udostępniać pomysły i zbierać opinie w czasie rzeczywistym dzięki wbudowanemu czatowi i rozmowom wideo jednym kliknięciem. Ponadto możesz tworzyć dokumenty projektów, notatki i wiki oraz udostępniać je współpracownikom.

Najlepsze funkcje Nifty

Integracja z narzędziami takimi jak Zoom, Slack i Dokumenty Google

Automatyzacja cyklu pracy

Automatyzacja raportowania postępów

Łatwe zarządzanie celami

Wiele widoków projektów

Limity Nifty

Niektórzy użytkownicy mogą uznać interfejs za nieco przytłaczający

Funkcja etykiety mogłaby być bardziej elastyczna

Ceny Nifty

Free Forever

Starter : 5 USD/miesiąc za użytkownika

: 5 USD/miesiąc za użytkownika Pro : $10/miesiąc na użytkownika

: $10/miesiąc na użytkownika Business : $16/miesiąc za użytkownika

: $16/miesiąc za użytkownika Enterprise: Kontakt w sprawie cen

*Wszystkie ceny na liście odnoszą się do rocznego modelu rozliczeń

Oceny i recenzje Nifty

G2 :4.7/5 (400+ recenzji)

:4.7/5 (400+ recenzji) Capterra: 4.7/5 (400+ recenzji)

6. Trello

Via: TrelloTrello jest królem tablic Kanban ! To wizualne narzędzie do zarządzania projektami jest jak interaktywna tablica korkowa, która rewolucjonizuje sposób organizowania i kontrolowania pracy.

Zadania w Trello to cyfrowe notatki samoprzylepne zwane kartami. Za pomocą prostego przeciągania i upuszczania można bez wysiłku zmieniać ich kolejność, podobnie jak w przypadku elementów na wirtualnej tablicy korkowej. 📌

Asystent bezkodowej automatyzacji Trello pozwala tworzyć reguły, przyciski i komendy, które zapewniają, że żadne powtarzające się zadania nie umkną uwadze. Może nawet zidentyfikować powtarzające się procesy i zasugerować rozwiązania automatyzacji jednym kliknięciem.

Użyj klasycznego widoku tablicy Trello do monitorowania zadań, kalendarza do śledzenia terminów, osi czasu do planowania, tabeli do danych lub map do zadań opartych na lokalizacji.

Najlepsze funkcje Trello

ponad 100 szablonów do zarządzania projektami

Asystent automatyzacji bez użycia kodu

Tablice Kanban typu "przeciągnij i upuść

Łatwe do tworzenia listy zadań

Współpraca poprzez komentarze

Limity Trello

Potrzeba więcej wbudowanych raportów i analiz

Działa najlepiej w przypadku mniejszych zadań, w których bierze udział do pięciu osób

Cennik Trello

Free

Standard : 5 USD/miesiąc za użytkownika

: 5 USD/miesiąc za użytkownika Premium : $10/miesiąc na użytkownika

: $10/miesiąc na użytkownika Enterprise: 17,50 USD/miesiąc na użytkownika

*Wszystkie ceny na liście odnoszą się do rocznego modelu rozliczeniowego

Trello oceny i recenzje

G2 :4.4/5 (ponad 13 000 recenzji)

:4.4/5 (ponad 13 000 recenzji) Capterra:4,5/5 (ponad 22 000 recenzji)

7. Jira

Via: Atlassian Jira firmy Atlassian to najlepszy system wsparcia dla zespołów Agile, zwiększający ich wydajność i ułatwiający współpracę nad projektami.

Tablice Scrum w Jira dzielą duże sprinty na łatwe w zarządzaniu zadania, pomagając zespołowi błyskawicznie osiągać wyniki. Interaktywna oś czasu jest jak płótno, które pozwala organizować elementy pracy, dodawać epopeje, ustawiać harmonogramy wydań i śledzić zależności.

Łatwo kontroluj zakładki zadań i współpracuj, tworząc, aktualizując, edytując, śledząc i analizując zadania jako zespół. Gotowe do użycia raporty i pulpity ułatwiają podejmowanie decyzji. 🔮

A jeśli chcesz zaoszczędzić czas i usprawnić swój cykl pracy jira oferuje szablony obejmujące różne zespoły, działy i kategorie, od rozwój oprogramowania do marketingu i zarządzania produktem.

Jira najlepsze funkcje

Płynna współpraca nad zadaniami

Pulpity zapewniające 360-stopniowy przegląd projektu

Ponad 3000 integracji z aplikacjami

Tablice Scrum i oś czasu projektu

Szczegółowe raportowanie

Limity Jira

Początkujący mogą wymagać szkolenia, aby korzystać z platformy

Przydałoby się więcej niestandardowych opcji pulpitu

Ceny Jira

Free : do 10 użytkowników

: do 10 użytkowników Standard : 8,15 USD/miesiąc za użytkownika

: 8,15 USD/miesiąc za użytkownika Premium : $16/miesiąc za użytkownika

: $16/miesiąc za użytkownika Enterprise: Kontakt w sprawie cen

*Wszystkie ceny na liście odnoszą się do rocznego modelu rozliczeniowego

Jira oceny i recenzje

G2 :4,3/5 (ponad 5 500 recenzji)

:4,3/5 (ponad 5 500 recenzji) Capterra:4,4/5 (ponad 13 000 recenzji)

8. Basecamp

Via: Basecamp Basecamp to wydajne i przyjazne dla użytkownika oprogramowanie do zarządzania projektami. Jest jak wirtualny hub, w którym cały zespół może bez wysiłku przechowywać, współpracować, omawiać i realizować zadania projektu.

Zachowaj porządek i ułatw sobie życie zawodowe, przechowując wszystkie zadania, projekty i harmonogramy na jednym pulpicie. Skorzystaj z Widoku LineUp, aby uzyskać duży przegląd projektów od początku do końca.

Łatwe śledzenie zadań dzięki Listom do zrobienia. Jako kierownik projektu, dobrze jest mieć możliwość tworzenia dowolnej liczby list, przypisywania zadań i dotrzymywania terminów dzięki powiadomieniom na czas. 🔔

Wykorzystaj Tablicę ogłoszeń jako cyfrowy pokój spotkań, w którym wszystkie rozmowy na dany temat są zebrane na jednej stronie. A jeśli potrzebujesz szybkich odpowiedzi lub masz palące pytania, możesz skorzystać z czatu grupowego w czasie rzeczywistym.

A co najlepsze? Masz nieograniczoną przestrzeń dla każdego projektu, aby wszystkie dokumenty, pliki i obrazy były uporządkowane i łatwo dostępne.

Najlepsze funkcje Basecamp

Przesyłanie wiadomości w czasie rzeczywistym

Wiele widoków w aplikacji do zarządzania projektami

Wsparcie plików w chmurze za pomocą Figma, Dropbox, Airtable itp.

Nieograniczone przechowywanie danych

Limity aplikacji Basecamp

Przydatnym dodatkiem mogłyby być wideokonferencje

Integracje z innymi narzędziami mogą być limitowane

Cennik Basecamp

Basecamp : $15/miesiąc za użytkownika

: $15/miesiąc za użytkownika Basecamo Pro Unlimited: 299 USD/miesiąc dla nieograniczonej liczby użytkowników

*Wszystkie ceny na liście odnoszą się do rocznego modelu rozliczeniowego

Basecamp oceny i recenzje

G2 :4.1/5 (5,000+ recenzji)

:4.1/5 (5,000+ recenzji) Capterra:4,3/5 (ponad 14 000 recenzji)

9. QuickPlan

Via: QuickPlan QuickPlan stawia łatwość i wydajność na pierwszym miejscu, jeśli chodzi o organizowanie i kontrolowania projektów , planów i celów na urządzeniach z systemem iOS. Ta aplikacja zapewnia najbardziej efektywne planowanie przy minimalnym wysiłku i nauce.

Aplikacja oferuje trzy widoki do zarządzania zadaniami: konspekt, wykres Gantta i widok inspektora. Łatwe organizowanie zadań w grupy i podprojekty, wyświetlanie ich w ramkach grup i przenoszenie wielu zadań jednocześnie. Aplikacja oferuje również dodatkowe pola zadań, takie jak kolor paska zadań, ikona zadania, kontakt i pola URL.

Dzięki Naturalnym Gestom, funkcji wyróżniającej aplikację, można wykonywać typowe czynności, takie jak dodawanie, edytowanie i przenoszenie zadań za pomocą prostych gestów dotykowych. Możesz także użyć skrótów klawiaturowych, aby wykonywać czynności bez odrywania palców od klawiatury, zapewniając płynny cykl pracy. ⌨️

QuickPlan upraszcza również udostępnianie projektów. Importuj pliki z aplikacji Pliki iOS lub użyj funkcji Otwórz w iOS, aby skopiować pliki do innych aplikacji innych firm, takich jak Dropbox i iCloud Drive.

Najlepsze funkcje QuickPlan

Gesty dotykowe ułatwiające zarządzanie zadaniami

skróty klawiaturowe iOS

Łatwe udostępnianie projektów

Łatwiejsze zarządzanie projektami w różnych widokach

Wstępnie zdefiniowane szybkie listy

Limity QuickPlan

Wsparcie użytkownika mogłoby być lepsze

Ceny QuickPlan

Jednorazowy zakup: $49.99

QuickPlan oceny i recenzje

App Store:4.7/5 (ponad 300 recenzji)

10. Matryca priorytetów

Via: Matryca priorytetów Appfluence's Priority Matrix oferuje kompleksowe rozwiązanie do zarządzania priorytetami, zadaniami i projektami, zapewniając przejrzystość, odpowiedzialność i wydajność. Dzięki 4-kwadrantowej strukturze można z łatwością monitorować wiele projektów i setki zadań.

Wizualnie kategoryzuj swoje zadania za pomocą ikon i gwiazdek, co pozwala szybko identyfikować i ustalać priorytety zadań. Ponadto, możesz filtrować zadania według współpracowników, co ułatwia sprawdzenie, kto nad czym pracuje w danym momencie. Aby nigdy nie stracić śledzenia zadania, skorzystaj z funkcji takich jak etykiety, filtry, sortowanie i wyszukiwanie. 🧐

Matryca Priorytetów umożliwia generowanie natychmiastowych raportów w ujęciu dziennym, tygodniowym lub czasowym w celu skutecznego monitorowania statusów Teams i projektów. W przypadku kompleksowych przeglądów wydajności można łatwo tworzyć indywidualne raporty dla każdego członka zespołu.

Najlepsze funkcje matrycy priorytetów

Udostępnianie plików metodą przeciągnij i upuść

Integracja z Office 365, Outlook 365 i Microsoft Teams

Czat w aplikacji

Natychmiastowe raportowanie

Wiele opcji filtrowania

Ograniczenia matrycy priorytetów

Aplikacja komputerowa może być niezgrabna w porównaniu do innych programów do zarządzania projektami z tej listy

Przydałoby się więcej automatyzacji zadań do zarządzania projektami

Ceny Priority Matrix

Pro : 12 USD/miesiąc za użytkownika

: 12 USD/miesiąc za użytkownika Business : $24/miesiąc za użytkownika

: $24/miesiąc za użytkownika PM dla Office 365 : $9/miesiąc za użytkownika

: $9/miesiąc za użytkownika Enterprise: Kontakt w sprawie cen

*Wszystkie ceny na liście odnoszą się do rocznego modelu rozliczeniowego

Oceny i recenzje matrycy priorytetów

G2 :4.7/5 (30+ recenzji)

:4.7/5 (30+ recenzji) Capterra: 4.6/5 (150+ recenzji)

Osiągaj więcej mniejszym wysiłkiem dzięki najlepszym aplikacjom do zarządzania projektami na iOS

Pożegnaj się z chaosem w miejscu pracy i powitaj usprawnioną komunikację, łatwe śledzenie zadań i szybkie generowanie raportów.

To kompleksowe rozwiązanie spełniające wszystkie potrzeby związane z zarządzaniem projektami, wypróbuj ClickUp za darmo ! Z ponad 1000 szablonów ponad 15 widoków, automatyzacja zadań, współpraca w czasie rzeczywistym funkcje, a także pomoc AI, Twój powodzenie projektu jest w zasięgu ręki. 🙌