10 Niesamowitych alternatyw i konkurentów Plutio w 2024 r

Zebraliśmy kilka najlepszych alternatyw dla Plutio, aby pomóc Ci znaleźć idealne dopasowanie. Przygotuj się więc na uprzyjemnienie sobie życia zawodowego.

Co to jest alternatywa dla Plutio?

Plutio to kompleksowa platforma do zarządzania biznesem. Różne alternatywy dla Plutio na tej liście oferują podobne kompleksowe rozwiązania do zarządzania biznesem, klientami i projektami.

Oto niektóre z udostępnianych funkcji, których szukaliśmy w następnym narzędziu do zarządzania biznesem:

Narzędzia do zarządzania projektami

Narzędzia do współpracy zespołowej w czasie rzeczywistym

Dane powstania propozycji

Dane powstania faktury

Przetwarzanie płatności

Zarządzanie relacjami z klientami (CRM)

Optymalizacja cyklu pracy i automatyzacja

Zasadniczo, Twoje następne narzędzie do zarządzania biznesem lub projektami powinno zapewniać elastyczną przestrzeń do obsługi zadań administracyjnych, dając Ci więcej czasu na skupienie się na ważniejszych rzeczach.

Czego należy szukać w alternatywach dla Plutio?

Istnieje kilka kluczowych funkcji, na które należy zwrócić uwagę, szukając najlepszej alternatywy Plutio dla swojego zespołu lub biznesu:

Dokładne narzędzia do śledzenia czasu w celu zwiększenia wydajności

Automatyzacja codziennych zadań w trybie autopilota, co pozwala zaoszczędzić wiele godzin miesięcznie

Wbudowane funkcje Business ioprogramowanie do zarządzania operacjami lub funkcje

Wszechstronna biblioteka szablonów dla różnych przypadków użycia

Bogate w funkcje oprogramowanie CRM do efektywnego zarządzania potencjalnymi klientami

Formularze i ankiety do śledzenia satysfakcji klientów

Integracje z innymi popularnymi narzędziami

Dane powstania i przetwarzanie faktur

Zarządzanie zadaniami, planowanie i śledzenie postępów prac

Intuicyjny interfejs użytkownika z konfigurowalnymi widokami

Oprogramowanie do planowania siły roboczej i narzędzia

10 najlepszych alternatyw Plutio do wykorzystania w 2024 roku

Wiesz, jak ważne jest połączenie potrzeb związanych z biznesem i zarządzaniem projektami za pomocą jednej platformy. Tak więc, bez zbędnych ceregieli, przejdźmy do 10 najlepszych alternatyw dla Plutio, aby przekształcić swój cykl pracy i usprawnić swój biznes.

Przekształć zarządzanie projektami za pomocą ClickUp - jest to najlepsza platforma typu "wszystko w jednym" dla zespołów i firm

Jeśli potrzebujesz kompleksowej platformy wydajności, która pomoże Ci efektywnie organizować i ustalać priorytety zadań, potrzebujesz ClickUp . To popularne narzędzie do zarządzania projektami jest wyposażone we wszystkie funkcje, których potrzebują zarówno Enterprise, jak i małe firmy, aby zarządzać zasobami, współpracować i usprawniać wszelkiego rodzaju cykle pracy.

ClickUp jest w pełni konfigurowalny Zadania to jedna z jego największych funkcji, która pozwala kierownikom projektów na ustalanie priorytetów Elementy działań , ustaw przypomnienia, śledź wyniki i informuj wszystkich członków zespołu o postępach w realizacji zadań. Pulpity ClickUp są również wysoce konfigurowalne i cenne w tworzeniu idealnej komendy dla każdego projektu. Używaj ich do przeglądów wysokiego poziomu, głębszego wglądu, lepszego zarządzania zasobami i zwiększonej wydajności w całym biznesie.

Połączenie pulpitów z widokami daje nieograniczone możliwości zarządzania projektami. Na przykład:

Widok Tablicy to idealne rozwiązanie dla zwinnych cykli pracy, tablic Kanban i wykresów Gantta

Widok listy zapewnia lepszy przegląd terminów i zadań

Widok kalendarza pomaga zespołom i właścicielom firm uzyskać przegląd ich przepływu pracy

Niestandardowe widoki pozwalają na przekształcenie dowolnej istniejącej opcji w oparciu o to, czego zespół potrzebuje, a czego nie

Na koniec dostępne są ClickUp AI jedyny w swoim rodzaju asystent oparty na AI, dostosowany do zarządzania projektami. Pozwól ClickUp AI podsumowywać spotkania w Dokumentach, generować elementy działań w Zadaniach, nakreślać kamienie milowe projektu, redagować e-maile do obsługi klienta i szybciej kończyć pracę.

ClickUp najlepsze funkcje

Biblioteka szablonów zawiera ponad 1000 szablonów ze wszystkim, czego potrzebujesz do zarządzania projektami. Na przykładSzablon pulpitu zarządzania projektami ClickUp pozwala stworzyć widok z góry na postępy zespołu, aby projekty przebiegały sprawnie

Asystent AI dostosowany do zarządzania projektami - od raportowania statusów po briefy projektowe, ClickUp AI zrobi wszystko

Ponad 100 gotowych automatyzacji, które pozwalają na autopilotowanie cykli pracy, rutynowych zadań, przekazywania projektów i nie tylko, a także możliwość tworzenia własnych

Integracja z ponad 1000 innych narzędzi, w tym Monday.com, Microsoft Teams, Wrike, Asana, Trello i innymi. Wszystko, czego nie mamy, można utworzyć za pomocą Zapier (nie jest wymagane API)

Kompatybilność z niemal każdym urządzeniem i systemem operacyjnym, w tym z aplikacjami komputerowymi dla systemów macOS, Windows i Linux, aplikacjami mobilnymi dla systemów Android i iOS oraz dostępem przez przeglądarkę internetową dla popularnych przeglądarek

Limity ClickUp

Niektóre recenzje wzmiankują o członkach zespołu, którzy czasami napotykają krzywą uczenia się podczas zapoznawania się z funkcjami ClickUp (rozwiązane za pomocą darmowych samouczków do wszystkiego)

Niektórzy klienci zgłaszają potrzebę niestandardowych ustawień ze względu na otrzymywanie zbyt wielu powiadomień przy ustawieniach domyślnych

Cennik ClickUp

Free Forever

Unlimited: $7/miesiąc za użytkownika płatne rocznie; $10/miesiąc za użytkownika płatne miesięcznie

$7/miesiąc za użytkownika płatne rocznie; $10/miesiąc za użytkownika płatne miesięcznie Business: $12/miesiąc za użytkownika

$12/miesiąc za użytkownika Enterprise: Kontakt w sprawie ceny

Kontakt w sprawie ceny ClickUp AI jest dostępny we wszystkich płatnych planach za 5 USD za członka obszaru roboczego miesięcznie

ClickUp oceny i recenzje

G2: 4,7/5 (ponad 9 000 recenzji)

4,7/5 (ponad 9 000 recenzji) Capterra: 4,6/5 (ponad 3 800 recenzji)

2. HoneyBook

przez HoneyBook HoneyBook jest oprogramowanie do zarządzania biznesem platforma dla kreatywnych przedsiębiorców, startupów i właścicieli małych firm. Oferuje cel projektu między innymi narzędzia do zarządzania, zarządzania zadaniami, fakturowania i przetwarzania płatności.

Najlepsze funkcje HoneyBook

Oprogramowanie portalu klienta funkcje przesyłania wiadomości, przetwarzania płatności i przeglądania plików

Funkcje biblioteki szablonów, takie jakszablony harmonogramów pracy aby pomóc w szybszym wprowadzaniu rzeczy do ksiąg przy mniejszej liczbie zwrotów

Pulpit automatyzacji umożliwia zastosowanie niestandardowych automatyzacji do dowolnej części cyklu życia projektu

Integracje z narzędziami takimi jak Gmail, Calendly, QuickBooks i Zapier w celu ujednolicenia cyklu pracy

Limity HoneyBook

Niektórzy użytkownicy zgłaszają dezorientację podczas wysyłania e-maili i trudności z ustaleniem, czy wiadomość została powodzenie wysłana

Opinie niektórych kierowników projektów mówią, że członkowie zespołu mają trudności z przejściem na HoneyBook z innego oprogramowania do zarządzania projektami

Ceny HoneyBook

Starter: $19/miesiąc za użytkownika

$19/miesiąc za użytkownika Essentials: $39/miesiąc za użytkownika

$39/miesiąc za użytkownika Premium: $79/miesiąc za użytkownika

HoneyBook oceny i recenzje

G2: 4.5/5 (ponad 100 recenzji)

4.5/5 (ponad 100 recenzji) Capterra: 4.8/5 (ponad 500 recenzji)

3. Dubsado

przez Dubsado Dubsado to platforma do zarządzania projektami dla freelancerów i małych firm, które chcą usprawnić swoje działania. Pełni ona funkcję prostego, konfigurowalnego portal klienta oprogramowanie do zarządzania projektami dla lepszej organizacji, fakturowania, umów, komunikacji i nie tylko.

Dubsado najlepsze funkcje

Funkcje współpracy, takie jak role wielu użytkowników, indywidualne uprawnienia i niestandardowe pulpity, poprawiają komunikację i wydajność zespołu

Niestandardowe rozwiązania w zakresie ofert i fakturowania z możliwością tworzenia pakietów dodatkowych dla określonych usług profesjonalnych, dzięki czemu klienci mogą wybierać opcje, które chcą

Automatyzacja wysyłania e-maili, planowania zaproszeń i tworzenia formularzy pomaga usprawnić dzień pracy

Integracje z narzędziami takimi jak Zapier, Xero i QuickBooks, aby wszyscy byli na tej samej stronie

Limity Dubsado

Niektóre opinie użytkowników wzmiankują o braku różnorodności typów faktur

Opinie niektórych kierowników projektów wskazują na zamieszanie i przytłoczenie podczas ustawiania cykli pracy

Ceny Dubsado

Starter: $20/miesiąc za użytkownika

$20/miesiąc za użytkownika Premier: $40/miesiąc za użytkownika

Dubsado oceny i recenzje

G2: 4.3/5 (ponad 60 recenzji)

4.3/5 (ponad 60 recenzji) Capterra: 4.3/5 (ponad 40 recenzji)

4. SuiteDash

przez SuiteDash SuiteDash to oprogramowanie do zarządzania pracą dla firm każdej wielkości i popularna alternatywa dla Plutio. Oferuje funkcje takie jak wykorzystanie zasobów szacowany czas, śledzenie czasu, automatyczne fakturowanie, komunikacja w czasie rzeczywistym i konfigurowalne cykle pracy. 🙌

Najlepsze funkcje SuiteDash

Zaawansowane funkcje rozliczeniowe obejmują zaawansowane fakturowanie, cyfrowe propozycje, płatności online, opcje subskrypcji i wiele innych

Oprogramowanie portalu klienta umożliwia spersonalizowane pulpity klienta do udostępniania plików, współpracy i komunikacji

Automatyzacja cyklu pracy bez użycia kodu umożliwia przydzielanie zadań i niestandardową automatyczną komunikację

Integracja z Zapier, WordPress, Kalendarzem Google i innymi popularnymi platformami pomaga ujednolicić zadania zarządzania projektami na jednym pulpicie

Limity SuiteDash

Niektórzy użytkownicy zgłaszają problemy zkomunikacja z klientem wiadomości e-mail były oznaczane jako spam

Opinie niektórych firm wzmiankują o stromej krzywej uczenia się dla członków zespołu i kierowników projektów

Ceny SuiteDash

Start: $19/miesiąc za użytkownika

$19/miesiąc za użytkownika Thrive: $49/miesiąc za użytkownika

$49/miesiąc za użytkownika Pinnacle: $99/miesiąc za użytkownika

SuiteDash oceny i recenzje

G2: 4.8/5 (ponad 500 recenzji)

4.8/5 (ponad 500 recenzji) Capterra: 4.8/5 (ponad 500 recenzji)

5. 17hats

przez 17hats 17hats to kompleksowe rozwiązanie do zarządzania biznesem dla właścicieli małych firm i przedsiębiorców, będące popularną alternatywą dla Plutio. Można go używać do wszystkiego, od księgowości i komunikacji z klientem po szczegółowe zarządzanie projektami i śledzenie postępów.

17hats najlepsze funkcje

Pulpity, strony projektów, karty kontaktów i etykiety pomagają w organizacji projektów w celu zapewnienia wydajnego cyklu pracy

Pełny pakiet CRM obejmuje szablony pozyskiwania potencjalnych klientów, natychmiastowe odpowiedzi, plany płatności, harmonogramy online i wiele innych

Zautomatyzowane e-maile do komunikacji z klientami, listy rzeczy do zrobienia i tworzenie zadań z wieloma niestandardowymi opcjami

Integracja z popularnymi narzędziami, takimi jak Kalendarz Google, Fundy, QuickBooks i Zoom

17hats limits

Recenzje firm produkcyjnych donoszą o braku wyspecjalizowanych funkcji do zarządzania projektami

Niektóre recenzje wspominają o trudnościach w ustawieniu oprogramowania do użytku z ich teamami i kierownikami projektów

17hats ceny

Essentials: $15/miesiąc za użytkownika

$15/miesiąc za użytkownika Standard: $30/miesiąc za użytkownika

$30/miesiąc za użytkownika Premier: $60/miesiąc na użytkownika

17hats oceny i recenzje

G2: 4.4/5 (ponad 70 recenzji)

4.4/5 (ponad 70 recenzji) Capterra: 4.4/5 (ponad 100 recenzji)

6. Paperbell

przez Paperbell Paperbell to narzędzie do zarządzania projektami dla coachów i innych profesjonalistów z branży usługowej. Zostało zaprojektowane w celu usprawnienia procesów coachingowych, dzięki czemu właściciele firm mogą skupić się na coachingu swoich klientów.

Najlepsze funkcje Paperbell

Funkcje CRM obejmują planowanie, zarządzanie klientami, fakturowanie, podpisywanie umów i narzędzia do współpracy

Szablony pomagają tworzyć pakiety coachingowe online, które zachęcają klientów do planowania, płacenia i angażowania się w usługi

Zautomatyzowane e-maile obsługują komunikację z klientem i generowanie leadów, aby pomóc w rozwoju biznesu

Integracje z Xero, Sage, Wave Accounting i innymi popularnymi narzędziami księgowymi

Limity Paperbell

Niektórzy użytkownicy zgłaszają klientów, którzy wolą płacić za swoje plany coachingowe za pomocą platform nie wspieranych przez integracje Paperbell

Niektóre recenzje wzmiankują o potrzebie ulepszenia projektu wizualnego na stronach skierowanych do klienta

Cennik Paperbell

Subskrypcja Paperbell: $57/miesiąc na użytkownika

Oceny i recenzje Paperbell

G2: 4,7/5 (ponad 60 recenzji)

4,7/5 (ponad 60 recenzji) Capterra: 4.6/5 (ponad 100 recenzji)

7. Freedcamp

przez Freedcamp Freedcamp to narzędzie do zarządzania projektami dla freelancerów, przedsiębiorców i małych firm. Pełni funkcję szeregu narzędzi, które pomagają zredukować czas i energię potrzebną do zarządzania biznesem i projektami.

Jak sama nazwa wskazuje, Freedcamp pełni funkcję darmowego planu. To sprawia, że jest to jedna z trzech alternatyw Plutio na tej liście, która oferuje bezpłatną subskrypcję, a ClickUp i Teamwork to pozostałe dwie. 🤑

Najlepsze funkcje Freedcamp

Konfigurowalne kalendarze umożliwiają śledzenie wielu projektów o różnej wielkości w jednym wygodnym miejscu

Funkcje zarządzania projektami obejmują opcje tworzenia zadań, śledzenia kamieni milowych, przeglądu projektów i nie tylko

Funkcje współpracy, takie jak etykiety, komentarze i dyskusje, pomagają usprawnić cykl pracy każdego członka zespołu

Integracje z Slack, Dropbox, Zapier i innymi popularnymi platformami, aby połączyć wszystko w jedną całość

Limity Freedcamp

Niektóre opinie użytkowników wzmiankują o potrzebie prostszego ustawienia i dodatkowych samouczków, aby zmniejszyć krzywą uczenia się

Recenzje niektórych użytkowników donoszą o ograniczonej funkcji aplikacji mobilnej

Cennik Freedcamp

**Free

Pro: $2.49/miesiąc za użytkownika

$2.49/miesiąc za użytkownika Business: $8.99/miesiąc za użytkownika

$8.99/miesiąc za użytkownika Enterprise: $19.99/miesiąc za użytkownika

Freedcamp oceny i recenzje

G2: 4.5/5 (ponad 100 recenzji)

4.5/5 (ponad 100 recenzji) Capterra: 4.6/5 (ponad 400 recenzji)

8. Praca zespołowa

przez Praca zespołowaPraca zespołowa to oprogramowanie do zarządzania projektami dla firm i freelancerów. Jego funkcje są ukierunkowane na operacje klienta i współpracę zespołu, z narzędziami do wdrażania klientów, zarządzania zadaniami, śledzenia czasu i nie tylko.

Najlepsze funkcje Teamwork

Śledzenie budżetu pozwala na ustawienie i śledzenie budżetów dla każdego projektu klienta

Konfigurowalne cykle pracy umożliwiają użytkownikom wybór funkcji, które odpowiadają konkretnym potrzebom każdego projektu i członka zespołu

Funkcje automatyzacji mogą wykonywać takie czynności, jak tworzenie zadań, przypisywanie zadań i tworzenie powiadomień

Integracje z popularnymi platformami, takimi jak Dropbox, Google Drive, Trello, Slack i Zapier, pomagają usprawnić cykl pracy

Limity pracy zespołowej

Niektórzy użytkownicy zgłaszają trudności z dostępem i zakończeniem zależnych zadań

Opinie niektórych kierowników projektów wzmiankują o niespójnym API i powolnym czasie reakcji

Ceny pracy zespołowej

Free Forever

Starter: $8.99/miesiąc za użytkownika

$8.99/miesiąc za użytkownika Dostarczanie: $13.99/miesiąc na użytkownika

$13.99/miesiąc na użytkownika Grow: $25.99/miesiąc na użytkownika

$25.99/miesiąc na użytkownika Skala: Kontakt w sprawie cen

Teamwork oceny i recenzje

G2: 4,4/5 (ponad 1000 recenzji)

4,4/5 (ponad 1000 recenzji) Capterra: 4.5/5 (ponad 800 recenzji)

9. Bonsai

przez Bonsai Bonsai to platforma do zarządzania biznesem dla freelancerów, przedsiębiorców i samozatrudnionych profesjonalistów. Służy do zarządzania zadaniami administracyjnymi, wystawiania faktur klientom, śledzenia czasu, tworzenia umów, wysyłania propozycji i nie tylko.

Najlepsze funkcje Bonsai

Funkcje zarządzania umowami pozwalają użytkownikom tworzyć niestandardowe umowy, korzystać z szablonów, akceptować podpisy elektroniczne i przechowywać je bezpiecznie w chmurze

Funkcje fakturowania umożliwiają użytkownikom tworzenie faktur, planowanie automatycznych przypomnień o płatnościach i akceptowanie płatności za pośrednictwem popularnych dostawców

Funkcje automatyzacji umożliwiają automatyczne przypomnienia o płatnościach, fakturowanie, śledzenie czasu, monitorowanie propozycji i zarządzanie umowami

Integracje z Calendly, QuickBooks, Zapier, Google Drive, Stripe i PayPal

Limity Bonsai

Niektórzy użytkownicy zgłaszają potrzebę niestandardowego fakturowania, umów i innych zaawansowanych funkcji CRM

Opinie niektórych użytkowników wzmiankują o wydłużonych opóźnieniach w przetwarzaniu płatności i braku natychmiastowych transakcji

Ceny Bonsai

Starter: $25/miesiąc za użytkownika

$25/miesiąc za użytkownika Profesjonalista: $39/miesiąc za użytkownika

$39/miesiąc za użytkownika Business: $79/miesiąc za użytkownika

Bonsai oceny i recenzje

G2: 4.3/5 (60+ recenzji)

4.3/5 (60+ recenzji) Capterra: 4.6/5 (60+ opinii)

10. ManyRequests

przez ManyRequests ManyRequests to platforma obsługi klienta dla właścicieli firm i agencji. Oferuje portal klienta i funkcje takie jak formularze kasowe, wirtualna pomoc, czat na żywo i wiadomości w mediach społecznościowych.

Najlepsze funkcje ManyRequests

Zorientowane na klienta narzędzia usprawniające cykl pracy i takie rzeczy jak generowanie leadów, planowanie spotkań i wprowadzanie danych

Wielokanałowa obsługa klienta może przetwarzać żądania klientów z czatu na żywo, mediów społecznościowych, e-maili i innych

Aplikacja wirtualnego asystenta może zapewnić wsparcie 24/7, obsługując zapytania klientów i prośby o wsparcie

Integracje z narzędziami takimi jak Slack, HubSpot, Stripe i Shopify ułatwiają zarządzanie zadaniami związanymi z obsługą klienta

Limity ManyRequests

Niektórzy użytkownicy zgłaszają trudności w korzystaniu z funkcji ze względu na powolny czas reakcji

Brak opinii użytkowników na popularnych platformach z recenzjami

Ceny ManyRequests

Starter: $99/miesiąc dla dwóch użytkowników

$99/miesiąc dla dwóch użytkowników Core: 149 USD/miesiąc dla pięciu użytkowników

149 USD/miesiąc dla pięciu użytkowników Pro: 399 USD/miesiąc dla 10 użytkowników

ManyRequests oceny i recenzje

G2: N/A

N/A Capterra: N/A

Gotowy na transformację cyklu pracy?

W dzisiejszym wysoce konkurencyjnym świecie biznesu musisz znaleźć przewagę, aby wyprzedzić konkurencję.

Dzięki najlepsze narzędzia do zarządzania projektami i oprogramowanie CRM na wyciągnięcie ręki, będziesz gotowy do zarządzania złożonymi projektami, przydzielania zadań, współpracy z zespołem i dbania o zadowolenie klientów. 🌻

Nadszedł czas, aby zobaczyć, co te narzędzia mogą zrobić dla Twojego biznesu, cyklu pracy i wyników finansowych. Dowiedz się za Free zarejestruj się w ClickUp już dziś!