10 najlepszych alternatyw 17Hats dla zarządzania klientami w 2024 r

Tak więc, już dawno zobowiązałeś się do 17Hats jako swojego biznesu zarządzanie procesami oprogramowanie, ale jesteś gotowy na zmianę.

Prawdopodobnie potrzebujesz porównywalnego narzędzia do zarządzania relacjami z klientami, aby usprawnić komunikację z klientami, fakturowanie i zarządzanie projektami.

Na rynku dostępnych jest kilka alternatyw dla 17Hats, ale co wybrać? Które narzędzie CRM pozwoli zaoszczędzić najwięcej czasu i pieniędzy? Nie martw się. Przeprowadziliśmy już badania. ✅

Ten artykuł przedstawia 10 najlepszych alternatyw dla 17Hats dla zarządzanie niestandardowe w 2024. Wszystko, co musisz zrobić, to sprawdzić tę listę i wybrać narzędzie, które robi to, czego potrzebujesz. Gotowy?

Co to jest alternatywa dla 17Hats?

17Hats jest alternatywą dla 17Hats oprogramowanie do zarządzania procesami biznesowymi dla mniejszych Teams i przedsiębiorców. Idealna alternatywa powinna oferować praktycznie wszystko, co może zapewnić 17Hats, a także dodatkowe narzędzia, integracje i automatyzacje, których potrzebuje Twoja firma.

Zarządzanie projektami, danymi klientów, zadaniami osobistymi i komunikacją w ClickUp z dowolnego urządzenia

Oto niektóre z jego najlepszych funkcji:

Czego powinieneś szukać w alternatywach 17Hats?

Najlepsza alternatywa 17Hats dla twojego biznesu może różnić się od właściwej opcji dla innego biznesu. Chodzi o znalezienie czegoś, co ma wszystko, czego potrzebujesz, w cenie, która pasuje do twojego budżetu.

Oto kilka krytycznych punktów, których szukaliśmy podczas badania najlepszych alternatyw dla 17Hats:

Szablony : Szablony CRM które pomogą Ci udoskonalićStrategia CRMplus mnóstwo szablonów dla innych funkcji biznesowych, aby ułatwić życie 🌻

Szablony CRM które pomogą Ci udoskonalićStrategia CRMplus mnóstwo szablonów dla innych funkcji biznesowych, aby ułatwić życie 🌻 Komunikacja: Jakośćkomunikacja z klientem i funkcje komunikacji wewnętrznej są koniecznością w przypadku oprogramowania CRM

Jakośćkomunikacja z klientem i funkcje komunikacji wewnętrznej są koniecznością w przypadku oprogramowania CRM Zarządzanie operacjami: Najlepsze narzędzia dostarczająoprogramowanie do zarządzania operacjami które mogą obniżyć koszty i usprawnić procesy biznesowe

Najlepsze narzędzia dostarczająoprogramowanie do zarządzania operacjami które mogą obniżyć koszty i usprawnić procesy biznesowe Integracje: Narzędzia do zarządzania biznesem, które integrują się z innym używanym oprogramowaniem, aby zebrać wszystko w jednym miejscu i ułatwić życie

Narzędzia do zarządzania biznesem, które integrują się z innym używanym oprogramowaniem, aby zebrać wszystko w jednym miejscu i ułatwić życie Zarządzanie finansami : Funkcje fakturowania, śledzenia wydatków i budżetowania są niezbędne

Pamiętaj, że nie jest to wyczerpująca lista. Możesz również potrzebować time trackera lub kompatybilności z PayPal. Cokolwiek to jest, zanotuj w pamięci i przygotuj się na znalezienie wymarzonego rozwiązania.

10 najlepszych alternatyw dla 17Hats w 2024 roku

Gotowy na zmiany i znalezienie nowej platformy do zarządzania biznesem? Oto 10 najlepszych alternatyw dla 17Hats do wykorzystania w 2024 roku.

Kompleksowe rozwiązanie CRM firmy ClickUp automatyzuje zadania, usprawnia wzrost liczby klientów wsparcie i integracja z ponad 1000 narzędzi

As Zwycięzca G2 dla najlepszego narzędzie do zarządzania projektami w 2024 roku, System zarządzania przedsiębiorstwem ClickUp oferuje tysiące funkcji i integracji dla freelancerów i firm. Pomyśl, co mógłbyś zrobić, mając wszystko, czego potrzebujesz na wyciągnięcie ręki. ✨ Narzędzia CRM firmy ClickUp mogą przyspieszyć wzrost liczby klientów, zwiększyć ich zadowolenie i usprawnić obsługę klienta. To wszystko w jednym oprogramowanie do zarządzania projektami które pomoże Ci usprawnić cykl pracy, zarządzać wieloma projektami, wizualizować potoki i współpracować w czasie rzeczywistym, jak nigdy dotąd.

Będziesz mieć również proste oprogramowanie portalu klienta i wszystko, czego potrzebujesz do zarządzania kontaktami z Obsługa klienta ClickUp funkcje - wszystkie są częścią zakończonego rozwiązania do zarządzania biznesem.

Mówimy tu o kwestionariuszach dla klientów, bezpiecznym udostępnianiu dokumentów za pomocą ClickUp Docs, szablonach optymalizujących cykl pracy, integracjach i konfigurowalnych widokach.

Istnieją również mapy myśli i tablice do burzy mózgów i współpracy, przypisane komentarze, aby wszyscy byli na bieżąco z zadaniami, oraz (drumroll, proszę) plan Free Forever, który daje ci to wszystko za darmo. 🥁

ClickUp najlepsze funkcje

Narzędzia oddelegowane pozwalają na dodanie wielu osób przypisanych, aby uzyskać szybką pomoc i omówić bilety w czasie rzeczywistym

Ponad 50 widżetów pulpitu do wizualizacji i ujednolicenia wszystkich danych klienta w celu lepszego wsparcia i zarządzania potencjalnymi klientami

ClickUp Automatyzacja pozwala na automatyzację powtarzalnych zadań dozaoszczędzić czas i pieniądze

Biblioteka szablonów z ponad 1000 opcji usprawniających optymalizację cyklu pracy, optymalizację mediów społecznościowych, zarządzanie projektami, burze mózgów, budżetowanie i nie tylko 📚

Ponad 1000 integracji z popularnymi narzędziami, a jeśli jakichś brakuje, możesz użyć Zapier, aby dodać swoje integracje bez zajmowania się technicznymi dokumentami API

Zgodność z systemami Windows, macOS, Linux, Android, iOS, Chrome i innymi, dzięki czemu każdy klient i zespół ma do nich dostęp

Limity ClickUp

Niektóre recenzje użytkowników wzmiankują o krzywej uczenia się przy pierwszym uruchomieniu

Niektórzy recenzenci wspominali o potrzebie zmiany ustawień powiadomień, aby uniknąć przytłoczenia w przypadku dużego obciążenia pracą

Ceny ClickUp

Free Forever

Unlimited: $7/miesiąc za użytkownika

$7/miesiąc za użytkownika Business: $12/miesiąc za użytkownika

$12/miesiąc za użytkownika Enterprise: Kontakt w sprawie wyceny

Kontakt w sprawie wyceny ClickUp AI jest dostępny we wszystkich płatnych planach za 5 USD na członka obszaru roboczego miesięcznie

ClickUp oceny i recenzje

G2: 4,7/5 (ponad 8 900 recenzji)

4,7/5 (ponad 8 900 recenzji) Capterra: 4.6/5 (3,800+ recenzji)

2. HoneyBook

przez HoneyBook HoneyBook jest oprogramowanie do zarządzania biznesem dla właścicieli małych firm i kreatywnych przedsiębiorców. Jego funkcje pozwalają zarządzać zadaniami, planować spotkania, tworzyć faktury, śledzić wydatki i usprawniać zarządzanie projektami. HoneyBook ułatwia również sprawną komunikację z klientami i zarządzanie potencjalnymi klientami.

Najlepsze funkcje HoneyBook

Kompleksowe funkcje zarządzania klientami przechowują wszystkie informacje związane z potencjalnymi klientami w jednym miejscu

Automatyzacja cyklu pracy może obsługiwać kolejne e-maile, planowanie spotkań i tworzenie faktur

Szablony i formularze pomagają w tworzeniu ofert i generowaniu potencjalnych klientów

Funkcja analityczna zapewnia wgląd w wyniki biznesowe, przychody, zadowolenie klientów i zarządzanie projektami

Limity HoneyBook

Niektórzy użytkownicy zgłaszają mylący interfejs e-mail, który utrudnia wydajną pracę przy pierwszym przejściu na HoneyBook

Recenzje wzmiankują o braku niestandardowych opcji fakturowania (np. dodawania opłat za karty kredytowe)

Ceny HoneyBook

Starter: $19/miesiąc za użytkownika

$19/miesiąc za użytkownika Essentials: $39/miesiąc za użytkownika

$39/miesiąc za użytkownika Premium: $79/miesiąc za użytkownika

HoneyBook oceny i recenzje

G2: 4.5/5 (ponad 100 recenzji)

4.5/5 (ponad 100 recenzji) Capterra: 4.8/5 (ponad 500 recenzji)

3. Bloom

przez Bloom Bloom to platforma do generowania leadów i e-mail marketingu, która pomaga firmom angażować niestandardowych klientów i zarządzać leadami. Platforma specjalizuje się w umożliwieniu klientom natychmiastowej rezerwacji za pośrednictwem strony internetowej o każdej porze dnia.

Najlepsze funkcje Bloom

Formularze marketingowe i przechwytywanie potencjalnych klientów pełnią funkcję estetycznych projektów i konfigurowalnych szablonów

Funkcje osadzania umożliwiają dodawanie formularzy przechwytywania potencjalnych klientów do witryny internetowej i stron społecznościowych w celu zwiększenia zaangażowania odbiorców

W zestawie znajdują się dziesiątki integracji, a do dodania brakujących można użyć Zapier (nie jest wymagane API)

Testy A/B pozwalają analizować i porównywać wydajność kampanii e-mail i pozyskiwania potencjalnych klientów

Limity Bloom

Niektóre opinie użytkowników wzmiankują o braku opcji szablonów i funkcji galerii

Recenzje wzmiankują potrzebę dodatkowych motywów i niestandardowych ustawień

Ceny Bloom

Starter: $13/miesiąc na użytkownika

$13/miesiąc na użytkownika Standard: $29/miesiąc za użytkownika

$29/miesiąc za użytkownika Pełna obsługa: Kontakt w sprawie wyceny

Bloom oceny i recenzje

G2: 4.5/5 (ponad 80 recenzji)

4.5/5 (ponad 80 recenzji) Capterra: 4.5/5 (ponad 10 recenzji)

4. FreshBooks

przez FreshBooks FreshBooks to oparte na chmurze oprogramowanie księgowe dla przedsiębiorców i małych Businessów. Jest to system zarządzania biznesem i finansami bez funkcji CRM. Za jego pomocą można zarządzać finansami, wydatkami, fakturowaniem, śledzeniem czasu i zarządzaniem projektami z poziomu jednej, łatwej w obsłudze platformy.

Najlepsze funkcje FreshBooks

Opcje raportowania dostarczają przydatnych informacji na temat wyników finansowych i zarządzania czasem, aby poprawić wyniki finansowe

Narzędzia do zarządzania projektami pomagają śledzić i organizować zadania, jednocześnie usprawniając współpracę

Dostępne są szablony do fakturowania, śledzenia czasu i zarządzania finansami, z których większość jest kompatybilna z Microsoft Excel, Microsoft Word, Dokumentami Google, Arkuszami Google i Adobe PDF

Istnieją integracje z narzędziami oprogramowania Business, takimi jak Stripe, Shopify i Zapier

Limity FreshBooks

W recenzjach wspomina się o trudnościach z opcją płatności elektronicznych, która działa tylko z niektórymi bankami

Niektórzy użytkownicy zgłaszają problemy z korzystaniem z wbudowanej funkcji czytnika w aplikacji

Cennik FreshBooks

Lite: 17 USD/miesiąc za użytkownika

17 USD/miesiąc za użytkownika Plus: 30 USD/miesiąc na użytkownika

30 USD/miesiąc na użytkownika Premium: $55/miesiąc na użytkownika

$55/miesiąc na użytkownika Wybierz: Kontakt w sprawie cen

FreshBooks oceny i recenzje

G2: 4,5/5 (ponad 600 opinii)

4,5/5 (ponad 600 opinii) Capterra: 4,5/5 (ponad 4 200 opinii)

5. Insightly

przez Insightly Insightly to oparte na chmurze narzędzie do zarządzania relacjami z klientami, które śledzi projekty, sprzedaż i komunikację z klientami. Freelancerzy, przedsiębiorcy, startupy i małe firmy mogą używać go do zarządzania e-mail marketingiem, projektami, indywidualnymi zadaniami, kontaktami i potencjalnymi klientami.

Najlepsze funkcje Insightly

Funkcje zarządzania kontaktami i potencjalnymi klientami pomagają scentralizować informacje i śledzić możliwości sprzedaży oraz niestandardowe interakcje z klientami

Biblioteka szablonów zawiera opcje zarządzania projektami, kampaniami marketingowymi, wglądem w pipeline sprzedaży, zarządzaniem kontaktami, raportowaniem biznesowym i nie tylko

Integracje obejmują popularne narzędzia biznesowe, takie jak QuickBooks, Gmail i Outlook

Zaawansowane funkcje raportowania zapewniają wgląd w dane dotyczące projektów, marketingu i wyników sprzedaży

Limity Insightly

Niektórzy użytkownicy zgłaszają trudności w korzystaniu z interfejsu i dostępie do śledzenia e-maili w aplikacji mobilnej

Dostęp do pełnego pakietu Insightly może być zbyt drogi dla startupów, małych firm i freelancerów

Ceny Insightly

CRM Plus: $29/miesiąc za użytkownika

$29/miesiąc za użytkownika CRM Professional: $49/miesiąc za użytkownika

$49/miesiąc za użytkownika CRM Enterprise: $99/miesiąc za użytkownika

$99/miesiąc za użytkownika All-in-One Plus: 349 USD/miesiąc

349 USD/miesiąc All-in-One Professional: $899/miesiąc

$899/miesiąc All-in-One Enterprise: $2,599/miesiąc

Oceny i recenzje Insightly

G2: 4.2/5 (ponad 800 recenzji)

4.2/5 (ponad 800 recenzji) Capterra: 4.0/5 (ponad 600 opinii)

6. HubSpot CRM

przez HubSpot CRM HubSpot CRM został zaprojektowany do zarządzania niestandardowymi interakcjami z klientami i usprawnienia procesu sprzedaży, i jest fantastyczną alternatywą dla 17Hats. Można go używać do śledzenia transakcji, zarządzania kontaktami, analizy sprzedaży i e-mail marketingu, a także korzystać z dostępu w chmurze z dowolnego tabletu, urządzenia mobilnego lub komputera z połączeniem internetowym.

HubSpot umożliwia również dodawanie innych przydatnych narzędzi do zarządzania biznesem. 🏆

Najlepsze funkcje HubSpot CRM

Kompleksowy system zarządzania kontaktami śledzi informacje kontaktowe, umożliwia dodawanie szczegółowych notatek i usprawnia interakcje z klientami

Biblioteka szablonów zawiera darmowe, konfigurowalne opcje, takie jak e-mail marketing, komunikacja z klientem, śledzenie potencjalnych klientów, strony docelowe i formularze kontaktowe

Dostępne są integracje z innymi narzędziami, w tym Salesforce, Mailchimp, Shopify, Gmail, Outlook, Microsoft Dynamics i innym oprogramowaniem HubSpot

Automatyzacja dlakampanie marketingowe i śledzenie leadów pomagają usprawnić proces sprzedaży

Limity HubSpot CRM

Niektóre recenzje małych firm wzmiankują o problemach z uaktualnieniem planów, dodatkami marketingowymi i innymi dodatkowymi opłatami

Opinie użytkowników wzmiankują o trudnościach w korzystaniu i zrozumieniu funkcji cyklu pracy

Ceny HubSpot CRM

Free Tools: $0

$0 CRM Suite dla osób fizycznych i Małych Business Starter: $30/miesiąc na użytkownika

$30/miesiąc na użytkownika CRM Suite for Individuals and Mall Business -Professional: $1,781/miesiąc na użytkownika

$1,781/miesiąc na użytkownika CRM Suite for Business and Enterprise-Professional: $1,781/miesiąc na użytkownika

$1,781/miesiąc na użytkownika CRM Suite for Business and Enterprises-Enterprise: $5,000/miesiąc na użytkownika

HubSpot CRM oceny i recenzje

G2: 4.4/5 (ponad 2,000 recenzji)

4.4/5 (ponad 2,000 recenzji) Capterra: 4,5/5 (ponad 3 800 recenzji)

7. Dubsado

przez Dubsado Dubsado to platforma do zarządzania biznesem dla małych firm i przedsiębiorców z funkcjami zaprojektowanymi w celu automatyzacji procesów i usprawnienia cyklu pracy. Użytkownicy mogą tworzyć umowy i niestandardowe formularze, automatyzować komunikację e-mail z klientami i przetwarzać faktury z jednego pakietu.

Dubsado najlepsze funkcje

Funkcje zarządzania projektami organizują szczegóły projektu, informacje kontaktowe, historię komunikacji i nie tylko

Biblioteka szablonów zawiera wstępnie zaprojektowane formularze, umowy, faktury, marketingowe wiadomości e-mail i propozycje projektów

Funkcje automatyzacji cyklu pracy pozwalają na ustawienie wyzwalaczy i działań dla komunikacji z klientem i danych powstania projektu

Integracje obejmują popularne aplikacje i usługi, takie jak QuickBooks, Zapier i Xero

Limity Dubsado

Niektóre recenzje wspominają o problemach z tworzeniem różnych typów faktur i potrzebie dodatkowych niestandardowych ustawień

Użytkownicy zgłaszają trudności w nauce korzystania z cyklu pracy, a błędy skutkują takimi problemami, jak przypadkowe wysyłanie automatycznych e-maili w niewłaściwych momentach

Ceny Dubsado

Starter: $20/miesiąc za użytkownika

$20/miesiąc za użytkownika Premier: $40/miesiąc za użytkownika

Dubsado oceny i recenzje

G2: 4.3/5 (ponad 60 recenzji)

4.3/5 (ponad 60 recenzji) Capterra: 4.3/5 (ponad 40 recenzji)

8. HelloLeads

przez HelloLeads HelloLeads to platforma do zarządzania leadami zaprojektowana w celu usprawnienia komunikacji z klientem dla firm każdej wielkości. Wykorzystaj ją do generowania leadów, ich pozyskiwania, analizy i nie tylko, usprawniając swój cykl pracy, aby zaoszczędzić czas i sprzedawać więcej.

Najlepsze funkcje HelloLeads

Biblioteka szablonów oferuje dziesiątki opcji e-mail marketingu i kampanii

Funkcje integracji z popularnymi platformami generowania leadów innych firm, dostawcami SMS-ów i usługami połączeń w chmurze

Narzędzia do zarządzania kontaktami i leadami pomagają śledzić wszystkie leady i kontakty w jednym miejscu, aby poprawić wyniki sprzedaży

Analityka sprzedaży zapewnia szczegółowe raportowanie, które pomaga zidentyfikować potencjalne obszary wymagające poprawy

Limity HelloLeads

Niektóre opinie właścicieli małych firm wskazują na potrzebę ulepszenia analityki i bardziej przyjaznego dla użytkownika interfejsu w aplikacji mobilnej

Free Plan jest ograniczony do 250 leadów lub rekordów niestandardowych klientów i 10 list

Ceny HelloLeads

**Free

Essential: $5/miesiąc za użytkownika

$5/miesiąc za użytkownika Enterprise: $9/miesiąc za użytkownika

HelloLeads oceny i recenzje

G2: N/A

N/A Capterra: 4/5 (3+ recenzji)

9. Agiled

przez Agiled Agiled to platforma do zarządzania biznesem przeznaczona dla freelancerów i małych firm. Jest to doskonała alternatywa dla 17Hats z narzędziami do fakturowania, śledzenia czasu, zarządzania projektami, współpracy w zespole i poprawy relacji z klientami.

Najlepsze funkcje Agiled

Kompleksowe funkcje zarządzania projektami umożliwiają tworzenie zadań, ustawienie terminów i śledzenie postępów w realizacji zadań dla poszczególnych członków zespołu

Dziesiątki konfigurowalnych szablonów do fakturowania, ofert, umów, szacunków projektów, zamówień zakupu i raportowania sprzedaży

Ponad dwa tuziny integracji z popularnymi narzędziami, takimi jak Wise, TimeCamp, ZohoBooks i Asana

Narzędzia do współpracy pozwalają użytkownikom tworzyć listy zadań, udostępniać pliki i komunikować się w czasie rzeczywistym w celu usprawnienia cyklu pracy zespołu

Szczegółowe limity

Niektóre recenzje wzmiankują o potrzebie lepszej niestandardowej wizualizacji, śledzenia wydatków i integracji płatności

Free Plan jest ograniczony do dwóch klientów i 100 leadów

Ceny Agiled

Basic: Free

Free Pro: $9.99/miesiąc na użytkownika

$9.99/miesiąc na użytkownika Premium: $14.99/miesiąc na użytkownika

Agiled oceny i recenzje

G2: 4.7/5 (380+ recenzji)

4.7/5 (380+ recenzji) Capterra: 4.7/5 (ponad 330 recenzji)

10. Salesforce

przez SalesforceSalesforce CRM to popularne, oparte na chmurze oprogramowanie do zarządzania powiązaniami z klientami. Zapewnia pełny zestaw narzędzi, które usprawniają procesy biznesowe, poprawiają wyniki sprzedaży i utrzymują korzystne relacje z klientami. Użytkownicy mają również możliwość dodania kilku innych pomocnych opcji oprogramowania do zarządzania biznesem.

Najlepsze funkcje Salesforce

Liczne integracje z narzędziami takimi jak Slack, obszar roboczy Google, DocuSign, Jira i Dropbox

Analityka inarzędzia do raportowania dostarczają cennych informacji na temat sprzedaży, marketingu i obsługi klienta

Narzędzia do automatyzacji marketingu umożliwiają zarządzanie mediami społecznościowymi i e-mail marketingiem na zasadzie autopilota

Kompleksowy system zarządzania obsługą klienta skutecznie obsługuje zgłoszenia wsparcia, zapytania klientów i komunikację

Limity Salesforce

Niektóre opinie właścicieli małych firm donoszą o rocznych podwyżkach opłat, które są zbyt wysokie dla ich budżetów

Niektórzy użytkownicy wzmiankują o opłatach za dodatkowe funkcje, które zwiększają cenę ponad cenę reklamowaną

Ceny Salesforce

Small Business CRM Starter: $25/miesiąc za użytkownika

$25/miesiąc za użytkownika Small Business CRM Sales Professional: $80/miesiąc za użytkownika

$80/miesiąc za użytkownika Small Business CRM Service Professional: 80 USD/miesiąc za użytkownika

80 USD/miesiąc za użytkownika Small Business CRM Marketing Cloud Account Engagement: $1,250/miesiąc na użytkownika

Oceny i recenzje Salesforce

G2: 4,5/5 (ponad 1600 recenzji)

4,5/5 (ponad 1600 recenzji) Capterra: 4.3/5 (ponad 200 opinii)

Gotowy na zmiany?

Mając tak wiele alternatyw dla 17Hats, nie ma wątpliwości, że Twój zespół znajdzie idealne narzędzie do zarządzania biznesem, spełniające wszystkie Twoje najważniejsze potrzeby.

Nadal nie wiesz od czego zacząć? Może na szczycie naszej listy, z najlepszym oprogramowaniem typu "wszystko w jednym" do zarządzania projektami, zakończenia zadań i oszczędzania czasu - ClickUp.

Dzięki setkom elastycznych funkcji do efektywnego zarządzania projektami, klientami i cyklem pracy, jest to idealna alternatywa dla praktycznie każdego zespołu. Dlaczego więc czekać? Zarejestruj się w ClickUp już dziś i obserwuj, jak Twoja wydajność wznosi się na nowe wyżyny. 💸