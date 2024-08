Zarządzanie kodem źródłowym na nowo zdefiniowane: 10 alternatywnych rozwiązań Bitbucket w 2024 roku

Nie ma absolutnie żadnych słów, aby opisać panikę, która pojawia się po nieodwracalnych błędach w kodowaniu. W rzeczywistości dla wielu programistów przypadkowe usunięcie bloku kodu musi być jednym z najgorszych koszmarów. 🙀

Na szczęście repozytoria kodu zmieniły zasady gry w zakresie ochrony integralności Twojej pracy, dzięki opcjom bezpiecznego hostingu kodu i kontroli wersji.

Bitbucket to popularna internetowa usługa hostingu repozytorium do kontroli wersji, przeznaczona dla programistów kodu źródłowego, a w szczególności dla firm zajmujących się prywatnym i zastrzeżonym kodem.

Choć usługa ta może pochwalić się szykiem funkcji, z wielu powodów możesz potrzebować alternatywnego produktu. Na przykład, możesz szukać bezpieczniejszego pulpitu, a może potrzebujesz natywnego wsparcia dla wdrożeń kanaryjskich i flag funkcji.

Starannie przygotowaliśmy listę 10 najlepszych alternatyw dla Bitbucket dostępnych obecnie na rynku. Zapoznaj się z naszymi mini recenzjami, aby znaleźć idealne narzędzie, które wypełni luki Bitbucket i płynnie dostosuje się do twoich potrzeb w zakresie kodowania i rozwoju oprogramowania.

Co to jest Bitbucket i jak działa?

Via: Bitbucket Bitbucket to skalowalna platforma repozytorium kodu oparta na chmurze, która upraszcza przechowywanie kodu, zarządzanie nim i kontrolę wersji. Służy jako scentralizowany hub do nadzorowania repozytoriów Git, umożliwiając zespołom programistów efektywne współtworzenie, inicjowanie, testowanie i wdrażanie kodu. 👩‍💻

Programiści używają repozytoriów takich jak Bitbucket do śledzenia, przeglądania i zatwierdzania zmian wprowadzanych przez współpracowników oraz w razie potrzeby przywracania wcześniejszych wersji. Narzędzia te działają poprzez przechowywanie nie tylko kodu, ale także powiązanych zasobów, takich jak dokumentacja, testy i skrypty, ułatwiając współpracę zespołu poprzez bardziej zorganizowane cykle pracy.

Ogólnie rzecz biorąc, repozytoria mogą być hostowane:

Lokalnie na serwerze Na sieciowej pamięci masowej (NAS) Zdalnie w chmurze (jak w przypadku Bitbucket)

Jakich funkcji szukać w alternatywie dla Bitbucket

Godna alternatywa dla Bitbucket powinna mieć następujące kluczowe funkcje:

Wsparcie dla Git i Mercurial: Powinna wspierać zarówno systemy kontroli wersji Git, jak i Mercurial (VCS), dając użytkownikom elastyczność w wyborze Strategie rozgałęziania: Sprawdź, czy alternatywa wspiera strategie rozgałęziania w celu generowania niezależnych linii pracy z głównej bazy kodu Żądania pull request: Powinien oferować solidny system pull request, który umożliwia przegląd kodu, dyskusje i współpracę między członkami zespołu Potok CI/CD: Poszukaj wbudowanego potoku CI/CD (ciągła integracja i ciągłe wdrażanie) w celu automatyzacji procesów budowania, testowania i dostarczania kodu Kontrola dostępu: Powinna obejmować kontrolę dostępu, która pozwala zezwalać i ograniczać dostęp do repozytoriów, zapewniając bezpieczeństwo danych 🤐 Integracje: Pożądane integracje z narzędziami i usługami, takimi jak bug isystemy śledzenia problemów i narzędzia do zarządzania projektami, usprawniające cykl pracy nad oprogramowaniem

10 najlepszych alternatyw Bitbucket dla potrzeb związanych z kodem źródłowym w 2024 roku

Przedstawiamy nasz wybór najlepszych 10 alternatyw Bitbucket, które zapewniają bezpieczne przechowywanie kodu i umożliwiają płynną współpracę z zespołem - spójrzmy! 🧐

1. GitHub

Via: GitHub GitHub może pochwalić się 100 milionami repozytoriów i 40 milionami użytkowników na całym świecie, co czyni go najlepszym hubem do hostingu kodu źródłowego i kontroli wersji Git. 🎯

Platforma oferuje repozytoria prywatne i publiczne dla programistów, oferując opcje zarządzania repozytoriami, recenzje kodu, śledzenie błędów , pull requesty i edycję inline ze wsparciem dla Markdown. Dzięki włączonemu uwierzytelnianiu dwuskładnikowemu możesz chronić swoje pliki przed nieautoryzowanym dostępem.

Oprogramowanie koncentruje się głównie na kodzie publicznym i jest napisane w modelach językowych Ruby i Erlang, zapewniając wszechstronność dostawcom. Oferuje również klientów desktopowych dla systemów Windows i Mac, bezproblemową integrację z popularnymi aplikacjami oraz wsparcie dla Git i SVN (częściowe), dzięki czemu nadaje się zarówno do osobistych, jak i biznesowych projektów deweloperskich.

Najlepsze funkcje GitHub

Wsparcie dla ponad 200 języków programowania

Oferuje wsparcie dla Git

Uwierzytelnianie dwuskładnikowe

Hostuje wiele projektów open-source

Opcje systematycznego przeglądu kodu

Limity GitHub

Funkcje wyszukiwania i porównywania kodu mogłyby zostać ulepszone

Integracja z innymi narzędziami może stanowić wyzwanie

Cennik GitHub

Free

Teams : 3,67 USD/miesiąc za użytkownika

: 3,67 USD/miesiąc za użytkownika Enterprise: 19,25 USD/miesiąc na użytkownika

*Wszystkie ceny na liście odnoszą się do rocznego modelu rozliczeniowego

Oceny i recenzje GitHub

G2 : 4.7/5 (2,000+ recenzji)

: 4.7/5 (2,000+ recenzji) Capterra: 4.8/5 (5,000+ recenzji)

2. GitLab

Via: GitLab GitLab zmienia sposób współpracy i tworzenia oprogramowania. Zbudowany w oparciu o Git, ten internetowy interfejs o otwartym kodzie źródłowym wykorzystuje własny system kontroli źródeł i działa za pośrednictwem jednej aplikacji, pomagając Teams w całym procesie rozwoju i znacznie skracając czas cyklu .

Platforma przyczynia się do redukcji kosztów w procesie rozwoju i zwiększa wydajność deweloperów. Ponadto oferuje kompleksowe Usługi DevOps z natywnymi funkcjami bezpieczeństwa, takimi jak skanowanie kontenerów i zależności, sprawdzanie zgodności licencji i wykrywanie sekretów. 🤫

Ponadto GitLab oferuje wszechstronne opcje wdrażania, w tym samodzielne zarządzanie, lokalne i oparte na chmurze SaaS. Wynik? Możesz zapewnić spójność funkcji we wszystkich modelach wdrażania, upraszczając niestandardowe przejścia dla klientów przy jednoczesnym zachowaniu nienaruszonej funkcjonalności.

Najlepsze funkcje GitLab

Wbudowana struktura CI/CD

Tablice Kanban do organizacji pracy

Narzędzia DevSecOps zapewniające szybkość i bezpieczeństwo

Narzędzie do kodowania AI do automatyzacji cyklu pracy

Elastyczność wdrażania projektów open source

GitLab Buddy, przydatne narzędzieRozszerzenie dla Chrome GitLab limits

Przydałoby się więcej funkcji interfejsu użytkownika dla CI/CD

Aktualizacja może wymagać znacznej ilości niestandardowych ustawień

Ceny GitLab

Free

Premium : $29/miesiąc za użytkownika

: $29/miesiąc za użytkownika Ultimate: $99/miesiąc na użytkownika

*Wszystkie ceny na liście odnoszą się do rocznego modelu rozliczeń

GitLab oceny i recenzje

G2 : 4.5/5 (700+ recenzji)

: 4.5/5 (700+ recenzji) Capterra: 4.6/5 (1,000+ recenzji)

3. Sourcetree

Via: Drzewo źródłowe Sourcetree od Atlassian to klient Git na pulpit, który usprawnia interakcje z kodem, poprawiając zarządzanie repozytorium poprzez intuicyjne wizualizacje. Jego przyjazny dla użytkownika interfejs jest odpowiedni dla początkujących, oferując jednocześnie funkcje zwiększające wydajność dla doświadczonych użytkowników.

Platforma pozwala bez wysiłku pozostać w synchronizacji z aktualizacjami zespołu za pomocą bogatych diagramów rozgałęzień. Możesz z łatwością wybierać gałęzie, przeglądać zestawy zmian i przechowywać kod. 🌳

Dzięki wsparciu Git Large File Support, Teams mogą wygodnie monitorować istotne zasoby danych z centralnej lokalizacji. Sourcetree upraszcza również złożone zadania kontroli wersji w dystrybucji, pomagając efektywnie obsługiwać większe projekty.

Najlepsze funkcje Sourcetree

Kompatybilność z systemami Windows i Mac

Szczegółowe diagramy branchingu

Współpraca z Git i Mercurial

Lokalne wyszukiwanie poprzez punkty commitów

Wsparcie dla dużych plików

Limity drzewa źródłowego

Sporadyczne opóźnienia

Znacząca krzywa uczenia się dla nowych programistów

Ceny Sourcetree

Free

Sourcetree oceny i recenzje

G2 : 4.3/5 (300+ recenzji)

: 4.3/5 (300+ recenzji) Capterra: 4.7/5 (10+ recenzji)

4. Phabricator

Via: Phabricator Wszechstronność Phabricatora obejmuje rozwój oprogramowania , zarządzanie sprintami , hosting kodu i kompleksowy przegląd kodu. Dzięki pełnemu wsparciu dla Mercurial i repozytoriów SVN, jest to skalowalne, szybkie rozwiązanie. Phabricator jest całkowicie open-source'owy, co odróżnia go od podejścia Bitbucket skoncentrowanego na Enterprise.

W Phabricator można sprawnie przeprowadzać przeglądy kodu za pomocą Differential, hostować repozytoria lokalnie i mieć oko na te hostowane zewnętrznie. Usprawnienie procesów ciągłej integracji poprzez wewnętrzne kanały czatu. 💬

Platforma rozszerza swoją funkcję o audyt kodu źródłowego za pośrednictwem Herald, umożliwiając inicjowanie audytów i śledzenie błędów. Dodatkowo zapewnia elastyczność w rozwiązywaniu błędów poprzez dostosowane formularze zadań i oddelegowane zarządzanie zadaniami .

Najlepsze funkcje Phabricatora

API do pisania skryptów współpracujących z Phabricator

Hostuje wiki dokumentów dla danych powstania tekstu i rozwiązywania konfliktów

Wsparcie dla Git, Mercurial i SVN

Audyty kodu źródłowego

Kanał czatu ułatwiający komunikację

Limity Phabricator

Trudność w dostosowaniu do specyficznych potrzeb Business

Nieco kłopotliwa nawigacja dla nowych użytkowników

Ceny Phabricator

Free

Phabricator oceny i recenzje

G2 : 4.3/5 (20+ recenzji)

: 4.3/5 (20+ recenzji) Capterra: 4.1/5 (10+ recenzji)

5. Azure DevOps Server

Via: Serwer Azure DevOps Usprawnij udostępnianie kodu, śledzenie pracy i dostarczanie oprogramowania dzięki zintegrowanym narzędziom Azure DevOps Server. Jest to serwer klasy korporacyjnej firmy Microsoft, który może służyć jako doskonałe zintegrowane środowisko programistyczne (IDE). 💻

Umożliwia programistom planowanie pracy, współpracę nad tworzeniem kodu oraz budowanie i wdrażanie aplikacji, obejmując takie narzędzia jak:

Azure Repos: Oferuje hostowane w chmurze prywatne repozytoria Git do kontroli kodu źródłowego Azure Pipelines: Wdraża CI/CD w różnych językach, na różnych platformach i w różnych środowiskach chmury Azure Tablica:narzędzia zwinne do planowania i śledzenia pracy, Scrum, Kanban i zarządzania defektami kodu Azure Test Plans: Dostawca narzędzi dotestowania aplikacjiw tym testów ciągłych i manualnych/eksploracyjnych Azure Artifacts: Umożliwia udostępnianie pakietów z publicznych lub prywatnych źródeł, łatwo integrując się z potokiem

Serwer Azure DevOps Server, hostowany lokalnie, ułatwia wielofunkcyjną pracę zespołową, niezależnie od wielkości projektu. Twój zespół pokocha narzędzia do współpracy, takie jak konfigurowalne pulpity, wbudowane wiki oraz konfigurowalne powiadomienia.

Najlepsze funkcje Azure DevOps Server

Integracja z serwerem GitHub Enterprise Server

Wspiera kulturę pracy opartą na współpracy

Dobrze współpracuje z rozszerzeniami, takimi jak Excel, Code Search i Replace Tokens

Kontrola wersji Team Foundation

Ciągła integracja

Limity Azure DevOps Server

Nieco bardziej stroma krzywa uczenia się obsługi elementów zaległości

Ograniczone możliwości pulpitu nawigacyjnego

Cennik usługi Azure DevOps Server

Plan podstawowy : 6 USD/miesiąc na użytkownika

: 6 USD/miesiąc na użytkownika Basic + Test Plan: 52 USD/miesiąc na użytkownika

Azure DevOps Server oceny i recenzje

G2 : 4.2/5 (ponad 100 recenzji)

: 4.2/5 (ponad 100 recenzji) Capterra: 4.5/5 (100+ recenzji)

6. Gitea

Via: Gitea Gitea to praktyczna perełka w świecie usług Git. Jest zbudowany na języku programowania Go, dzięki czemu jest lekki i przyjazny dla użytkownika, a ponadto został wydany na licencji MIT. 💎

Głównym celem tej platformy open-source jest zapewnienie dostawcom szybkiego i prostego sposobu na założenie samodzielnie hostowanej usługi Git. Korzystaj z hostingu kodu w celu utworzenia repozytorium, zarządzania plikami kodowania i obsługi gałęzi.Przeglądaj kod bez wysiłku za pomocą przepływów pracy Pull Request i AGit oraz zarządzaj projektami za pomocą tablic Kanban .

Gitea jest kompatybilna z każdą platformą, która wspiera Go. Oferuje również łatwą instalację i nakłada minimalne wymagania systemowe, co odróżnia ją od wielu konkurentów.

Najlepsze funkcje Gitea

Kompatybilność z głównymi systemami operacyjnymi (Windows, macOS i Linux)

Działa dobrze na procesorach takich jak PowerPC, ARM i i386

Lekki i łatwy w nawigacji interfejs

Wsparcie dla ponad 20 rodzajów menedżerów pakietów, takich jak Cargo, Chef i Conan

Integracja z bazami danych, takimi jak SQLite, MySQL i PostgreSQL

Limity Gitea

Funkcja tworzenia kopii zapasowych i przywracania danych wymaga poprawy

Często trudny start w porównaniu do innych programów dla projektów open-source

Ceny Gitea

Dostępne po kontakcie

Gitea oceny i recenzje

G2 : 4.7/5 (10+ recenzji)

: 4.7/5 (10+ recenzji) AlternativeTo: 4.4/5 (mniej niż 10 recenzji)

7. Assembla

Via: Assembla Assembla wyróżnia się bezpieczeństwem współpraca w ramach projektu i platforma kontroli wersji. Bezpiecznie hostuje repozytoria Git, Apache Subversion i Perforce w chmurze w ramach jednej platformy.

System kontroli wersji platformy pomaga zespołom programistycznym w zachowaniu zgodności ze standardami, takimi jak HIPAA, PCI, SOC2 i GDPR. Łatwa nawigacja w zakresie zgodności w ramach ujednoliconego pulpitu, który zarządza kodem źródłowym i projektami open-source.

Assembla wyróżnia się tym, że jest jedyną platformą na naszej liście, która oferuje NextGen SVN. Ponadto zwiększa komfort użytkowania dzięki takim funkcjom, jak wyszukiwanie kodu, blokowanie i funkcje merge request, płynnie dostępne za pośrednictwem aplikacji mobilnych, pulpitu i aplikacji internetowych.

Wszystko to jest dostarczane w bezpiecznych ramach SOC2. 🔒

Najlepsze funkcje Assembla

Wsparcie NextGen SVN

Integracja z narzędziami takimi jak GitHub, Slack i Zapier

Zaawansowana ochrona branch i biała lista IP

Wysoka wydajność

Globalna skalowalność

Limity Assembla

Proces rejestracji czasami stanowi wyzwanie dla niektórych teamów programistycznych

Trudny do skonfigurowania dla środowiska z wieloma projektami

Ceny Assembla

Perforce Cloud : $52.25/miesiąc za użytkownika

: $52.25/miesiąc za użytkownika Perforce Enterprise : Niestandardowy cennik

: Niestandardowy cennik Subversion Cloud : $19/miesiąc za użytkownika

: $19/miesiąc za użytkownika Subversion Enterprise: Niestandardowy cennik

*Wszystkie ceny na liście odnoszą się do rocznego modelu rozliczeniowego

Assembla oceny i recenzje

G2 : 4.2/5 (100+ recenzji)

: 4.2/5 (100+ recenzji) Capterra: 4.2/5 (90+ recenzji)

8. Gogs

Via: Gogs Gogs to oparty na Go, open-source'owy serwer Git przeznaczony do samodzielnego hostowania. Obsługuje zarówno publiczne, jak i prywatne repozytoria, oferując interfejs sieciowy z rozszerzonymi opcjami konfiguracji. ⚙️

Jego unikalne funkcje obejmują wsparcie dla kluczy SSH i uwierzytelniania HTTP oraz możliwość zarządzania wieloma repozytoriami.

Wbudowany dziennik audytu pomaga monitorować zmiany w kamieniach milowych, uprawnieniach i problemach, a zintegrowana wiki umożliwia porównywanie plików i podświetlanie składni.

Kontrola dostępu na poziomie repozytorium zapewnia zakończone uprawnienia do widoku i modyfikacji plików. Dodatkowo, narzędzie do śledzenia problemów zapewnia kompleksowe narzędzia do śledzenia błędów i kamieni milowych, usprawniając zarządzanie projektami.

Najlepsze funkcje Gogs

Kompatybilność z systemami Windows, Mac, Linux i ARM

Przydatne dzienniki audytu

Umożliwia porównywanie plików

Solidna kontrola widoku

Limity Gogs

Wyszukiwanie danych w raportach może stanowić pewne wyzwanie

Systemy powiadomień mogą być czasami zawodne

Ceny Gogs

Brak dostępnych informacji

Gogs oceny i recenzje

G2 : 4.3/5 (10+ recenzji)

: 4.3/5 (10+ recenzji) AlternativeTo: 4.6/5 (poniżej 10 recenzji)

9. Helix Core

Via: Helix Core Krok w świat Helix Core, silnika wersjonowania klasy Enterprise skoncentrowanego na współpracy programistycznej, bez względu na wielkość zespołu. 🤝

Platforma ta upraszcza złożone cykle pracy dla rozwoju produktów na dużą skalę, zapewniając szybsze daty powstania produktu. Helix Core zapewnia wsparcie dla repozytoriów Mercurial oraz śledzenie i zarządzanie zmianami w zasobach cyfrowych, takich jak kod, wideo, duże pliki binarne i adresy IP. Ponadto skaluje się w nieskończoność przy zachowaniu najwyższej wydajności.

Platforma integruje się z bieżącym przepływem pracy i zestawem narzędzi. Działa dobrze z Git i oferuje interfejsy API, dzięki czemu można ją połączyć z dowolnym narzędziem, nawet jeśli nie ma dostępnej wtyczki.

Najlepsze funkcje Helix Core

Integruje się z popularnymi narzędziami, takimi jak Visual Studio i Git

Wsparcie dla repozytoriów Mercurial

Płynna współpraca w zwinnym ustawieniu

Kompleksowa identyfikowalność w całym cyklu życia oprogramowania

Limity Helix Core

Zarządzanie wieloma obszarami roboczymi może być wymagające

Interfejs nie jest łatwy do opanowania

Ceny Helix Core

Free dla maksymalnie 20 użytkowników - ceny dostępne po kontakcie dla większych teamów

Helix Core oceny i recenzje

G2 : 4.2/5 (90+ recenzji)

: 4.2/5 (90+ recenzji) Capterra: 4.6/5 (20+ recenzji)

10. Beanstalk

Via: Beanstalk Wznieś się na nowe wyżyny kodowania dzięki magicznym mocom Beanstalk. 🌱

Platforma zapewnia kompleksowy cykl pracy, umożliwiając dostawcom tworzenie, przeglądanie i wdrażanie kodu bez stresu. Ta hostowana usługa kontroli wersji oferuje wsparcie zarówno dla repozytoriów SVN, jak i Git.

Jest to świetne rozwiązanie dla startupów i freelancerów poszukujących funkcji bezpieczeństwa, takich jak ograniczenia dostępu i IP, wraz z priorytetowym wsparciem i elastycznymi opcjami wdrażania.

Proces przeglądu kodu Beanstalk został fachowo zaprojektowany, aby inicjować wczesne dyskusje i płynnie integrować się z Twoim branch, zachęcając do większego wkładu i opinii ze strony Twojego zespołu. Możesz również sprawdzić statystyki przeglądu kodu, aby dostosować konfiguracje wdrażania dla każdego środowiska w oparciu o swoje potrzeby.

Najlepsze funkcje Beanstalk

Hosting SVN i Git

Płynny przegląd kodu poprzez problemy i dyskusje

Szyfrowanie na poziomie bankowym

Wsparcie dla Heroku, DreamObjects, FTP i Shell

limity #### Beanstalk

Mógłby skorzystać z ulepszeń interfejsu

Oferuje ograniczony zestaw funkcji w porównaniu do konkurencji

Ceny Beanstalk

Brązowy : $15/miesiąc

: $15/miesiąc Silver : $25/miesiąc

: $25/miesiąc Gold : $50/miesiąc

: $50/miesiąc Platynowy : $100/miesiąc

: $100/miesiąc Diament: $200/miesiąc

Beanstalk oceny i recenzje

G2 : 4.1/5 (20+ recenzji)

: 4.1/5 (20+ recenzji) Capterra: 4/5 (mniej niż 10 recenzji)

Inne narzędzia

Podczas gdy Bitbucket i jego alternatywy służą jako solidne platformy repozytorium kodu źródłowego, nadal potrzebujesz niezawodnego narzędzia do współpracy i zarządzania zadaniami, aby odnieść sukces w swoich przedsięwzięciach programistycznych. Według statystyk, 77% wysokowydajnych projektów jest realizowanych z pomocą rozwiązania do zarządzania projektami.

Właśnie dlatego wprowadzamy ClickUp, najwyżej ocenianą platformę do zarządzania projektami o wysokiej skalowalności. Dzięki funkcjom zarządzania danymi za pomocą dostosowywalnych Dokumentów oraz wsparciu AI i automatyzacji codziennych zadań, może ona odciążyć przepracowane zespoły programistyczne. ✅

Zarządzaj każdym projektem z łatwością, współpracuj płynnie i przyspiesz swój cykl pracy dzięki ClickUp

ClickUp umożliwia zespołowi dostarczanie oprogramowania z maksymalną prędkością! 💨

Użycie Dokumenty ClickUp jako repozytorium dla map drogowych kodowania, planów obciążenia pracą i notatek dotyczących wydań. Przechowuj, organizuj i udostępniaj wymagania produktowe i informacje zwrotne swojemu zespołowi oraz precyzyjnie usprawniaj potok DevOps i CI/CD. Dokumenty mają wsparcie dla edycji w czasie rzeczywistym i inteligentnej kategoryzacji ułatwiającej wyszukiwanie.

Z Kontrolki oparte na hierarchii możesz zarządzać uprawnieniami, aby zachować prywatny charakter swoich zapisów - użyj połączonego linku, aby przyznać dostęp wybranym członkom zespołu. ClickUp jest dostępny w chmurze, dzięki czemu można płynnie współpracować nad kodowaniem i planami wdrożenia niezależnie od tego, czy jesteś w biurze, czy na stronie głównej . 🏠

Zbuduj stabilny i dobrze połączony zespół programistów z ClickUp!

The ClickUp Software Teams Suite został zaprojektowany w celu konsolidacji rozproszonej pracy deweloperskiej wielofunkcyjnych członków zespołu . Użyj Mapy myśli i Tablice do współpracy z teamami produktowymi i łatwe przeprowadzanie burzy mózgów w celu przyspieszenia wydajności.

Platforma oferuje szablony do szybkiego śledzenia pracy - zakończony każdy projekt kodowania z maksymalną prędkością dzięki zarządzanie produktem i zwinne szablony . Masz trudności z obsługą rejestrów sprintów?

The Szablon do śledzenia błędów i problemów ClickUp może usprawnić cykl pracy, tworząc przegląd usterek, zbierając raportowanie błędów i gromadząc limity produktu wraz z potencjalnymi rozwiązaniami. 🐞

Zoptymalizuj śledzenie błędów i problemów za pomocą szablonu ClickUp Bug & Issue Tracking Template

Można również użyć formularze dla zespołów programistycznych do raportowania błędów, przeglądania kodu i zarządzania żądaniami funkcji. Śledź pracę swoich zespołów programistycznych za pomocą ClickUp Dashboards, obejmujących narzędzia do śledzenia czasu i raportowania.

Natywna platforma Dane dotyczące powstania AI mogą zmienić sposób, w jaki pracujesz. Dzięki ClickUp AI , możesz przyspieszyć swoje strategie rozwoju i procesy dokumentacji dzięki gotowym podpowiedziom.

Generowanie pomysłów na produkty, oś czasu wdrożenia, dokumenty techniczne a nawet mapy drogowe, aby zoptymalizować przegląd kodu i proces testowania. Narzędzie AI może również pomóc w burzy mózgów przypadków testowych dla dowolnego produktu lub systemu - wystarczy podać mu informacje o bazie danych, a w ciągu kilku sekund wygeneruje schemat reprezentujący model danych.

Usprawnij swoją podróż programistyczną dzięki Integracje ClickUp . Połącz się z GitLab, GitHub i Bitbucket lub użyj integracji Slack i Microsoft Teams, aby ułatwić sprawną komunikację w zespole .

ClickUp najlepsze funkcje

Scentralizowane wsparcie dokumentacji

Wysoce wyszkolony asystent AI do pisania i generowania pomysłów

ponad 1000 szablonów z dedykowanymi opcjami dla teamów programistycznych

Automatyzacja zadań w celu zaoszczędzenia czasu

Śledzenie postępów z wykresami burndown i burnup

Bezproblemowe śledzenie błędów i problemów

Tablice ClickUp do wspólnej burzy mózgów

ponad 15 konfigurowalnychWidoki ClickUpw tym Lista, Tablica Kanban, Wykres Gantta orazWidok czatu* Integruje się z ponad 1000 narzędzi

Pulpity ClickUp z widżetami dla sprintów i śledzenia czasu

Limity ClickUp

Aplikacja mobilna nie jest jeszcze w pełni funkcjonalna

Mnogość funkcji może początkowo przytłaczać

Cennik ClickUp

Free Forever

Unlimited : $7/miesiąc za użytkownika

: $7/miesiąc za użytkownika Business : $12/miesiąc na użytkownika

: $12/miesiąc na użytkownika Enterprise : Kontakt w sprawie cen

: Kontakt w sprawie cen ClickUp AI jest dostępny we wszystkich płatnych planach za 5 USD na członka obszaru roboczego miesięcznie

*Wszystkie ceny na liście odnoszą się do rocznego modelu rozliczeń

ClickUp oceny i recenzje

G2: 4,7/5 (ponad 8 000 recenzji)

4,7/5 (ponad 8 000 recenzji) Capterra: 4.7/5 (3,000+ opinii)

Wybierz alternatywę dla Bitbucket i rozpocznij swój projekt z ClickUp

Zmierzenie się z Bitbucket może być wyzwaniem, ale nasze 10 najlepszych alternatyw Bitbucket jest dobrze przygotowanych do zrobienia tego. Po wybraniu idealnego narzędzia, wypróbuj ClickUp !

To kompleksowe rozwiązanie może usprawnić zadania związane z zarządzaniem kodem jak żadne inne, zapewniając skupienie i wydajność zespołu przez cały czas! ❤️‍🔥