Najlepsze szablony FMEA do wykrywania i naprawiania potencjalnych problemów (PowerPoint, Excel i ClickUp)

Bez względu na wydajność produktu lub usługi, potrzebny jest mechanizm identyfikacji ryzyka awarii i planowania strategii zapobiegania. Analiza przyczyn i skutków awarii (FMEA), opracowana przez wojsko Stanów Zjednoczonych pod koniec lat 40-tych XX wieku jest jednym z najstarszych narzędzi do wykrywania i ograniczania ryzyka.

Ćwiczenia FMEA mogą być przeprowadzane dla każdej inicjatywy, czy to projektu, produktu, systemu czy świadczenia usług. Analiza ułatwia systematyczne rozbicie krytycznych problemów, opracowanie praktycznych kroków w celu ich rozwiązania i zestawienie wnioski aby ograniczyć przyszłe ryzyko.

Ponieważ FMEA jest przedsięwzięciem proaktywnym i zorientowanym na przyszłość, większość menedżerów polega na szablonach, aby nadać strukturę całej operacji. Szablony te mogą być wyposażone we wstępnie zaprojektowane układy, tablice Kanban i kroki procesu, aby pomóc w dokładnym rozliczeniu odpadów, wad lub szkodliwych wyników.

W tym artykule przedstawimy 10 przyjaznych dla użytkownika szablonów FMEA do skutecznego identyfikowania awarii i zapobiegania niepotrzebnym stratom. ✨

Czym jest analiza przyczyn i skutków awarii?

Analiza przyczyn i skutków awarii jest ustrukturyzowaną technika zarządzania ryzykiem stosowana w celu określenia i oceny potencjalnego wpływu błędów lub usterek w ramach procesu. Metoda ta identyfikuje potencjalne tryby awarii, śledzi ich pochodzenie i reperkusje, a także pomaga sformułować strategie minimalizowania, łagodzenia lub ograniczania ryzyka skorygować te awarie . ☑️

Podejście FMEA koncentruje się głównie na trzech kluczowych czynnikach:

Występowanie: Przyczyny i częstotliwość występowania awarii w danym procesie projektowania, montażu, produkcji lub dostawy Surowość: Wpływ wynikających z nich konsekwencji Zapobieganie: Kroki mające na celu zapobieżenie lub złagodzenie problemu

Po dokonaniu tych ocen można zająć się możliwymi do uniknięcia awariami za pomocą proaktywnych środków. Możesz również chcieć plany awaryjne w celu zarządzania nieprzewidywalnymi zagrożeniami.

Istnieją przede wszystkim dwa rodzaje FMEA:

Design FMEA (DFMEA) : Używany w początkowej lub końcowej scenie projektowania produktu w celu zidentyfikowania potencjalnych błędów projektowych, które mogą stanowić zagrożenie dla bezpieczeństwa, zdrowia lub środowiska

: Używany w początkowej lub końcowej scenie projektowania produktu w celu zidentyfikowania potencjalnych błędów projektowych, które mogą stanowić zagrożenie dla bezpieczeństwa, zdrowia lub środowiska FMEA procesu (PFMEA): Ujawnia ryzyko połączone ze zmianami procesu, które mogą mieć negatywny wpływ na zależność procesu, jakość produktu, bezpieczeństwo publiczne, zawartość niestandardową i finanse

Jakie są kroki w ćwiczeniu FMEA?

Proces FMEA można przeprowadzić na wiele sposobów. Oto standardowe kroki dla szczegółowego zatrudnienia:

10 szablonów FMEA Free dla proaktywnych menedżerów

Jak widać, przeprowadzenie FMEA jest zarówno czasochłonne, jak i intensywne, dlatego korzystne jest posiadanie specjalnie zaprojektowanych szablonów.

Przygotowaliśmy listę 10 najlepszych szablonów w PowerPoint, Excel i ClickUp szablony, które pomogą Ci dostrzec potencjalne pułapki i bez wysiłku wyznaczyć kurs na powodzenie. Przyjrzyjmy się ich przydatnym funkcjom poniżej. 👀

1. Szablon FMEA procesu ClickUp Lean Six Sigma

Szybko wykrywaj potencjalne zagrożenia i twórz plan działania dzięki szablonowi ClickUp Process FMEA Lean Six Sigma

Eksperci ds. doskonalenia procesów uwielbiają korzystać z ram Lean Six Sigma w celu usprawnienia organizacyjnych cykli pracy. Jest to jeszcze skuteczniejsze narzędzie w połączeniu z procesem FMEA!

The Szablon FMEA procesu Lean Six Sigma ClickUp to Twoja tajna broń do precyzyjnego wykrywania zagrożeń procesowych, rzucania światła na obszary poprawy i opracowywania idealnego planu działań naprawczych. 💡

Szablon umożliwia ustawienie wizualnie upakowanej struktury do oceny procesów. Otwórz widok listy FMEA, aby nadzorować zarejestrowane awarie procesów, każda z kontekstowymi szczegółami (takimi jak funkcja, dotkliwość, prawdopodobieństwo występowania i potencjalne przyczyny) przechowywanymi w polach niestandardowych.

W widoku By Occurrence Tablica, ułóż awarie procesu jako karty Kanban w oparciu o prawdopodobieństwo ich występowania. Widok można przełączyć na skupić się na wykrywaniu lub ryzyku dotkliwości .

Wreszcie, w widoku RPN Computation Table, znajdziesz tabelę z listą wszystkich awarii wraz z przypisanymi im wynikami dla Severity, Probability of Occurrence, Probability of Detection i wynikającym z nich Risk Priority Number (RPN). Użyj go, aby obliczyć RPN i zidentyfikować, które proces powinien być traktowany priorytetowo w planie działania.

Zadania do wykonania można tworzyć bezpośrednio w szablonie i używać automatyzacja przypomnień aby je śledzić.

2. Szablon ClickUp 5 Whys

Szablon do tablicy ClickUp 5 Whys

Rozwiąż złożone przypadki przepływu procesów jak prawdziwy detektyw, korzystając z szablonu Szablon ClickUp 5 Whys . 🕵️

To Szablon tablicy ogłoszeń pomaga odkryć pierwotną przyczynę problemów przy jednoczesnym zachowaniu atrakcyjnego wizualnie i kreatywnego formatu FMEA. Tablica ClickUp to tablice, które pozwalają wizualizować cykle pracy poprzez dodawanie kształtów, mapy myśli , obrazy, notatki i wykresy. Wykorzystaj to narzędzie do tworzenia skomplikowanych map procesów krok po kroku.

Szablon ma wstępnie zaprojektowaną mapę, która zadaje pytanie "Dlaczego?" pięć razy, aby pomóc Ci dotrzeć do pierwotnej przyczyny problemu. Zacznij od wpisania problemu w wyznaczonym polu i przeprowadź burzę mózgów na temat Dlaczego. Mapa przypomina schody - im dalej idziesz, tym bardziej zbliżasz się do ustalenia powtarzających się wzorców lub przyczyn źródłowych.

Aby to zilustrować, pierwsze trzy przyczyny mogą wyglądać mniej więcej tak:

Problem: Powolny czas reakcji działu obsługi klienta.

Pierwszy powód: Dlaczego czasy reakcji są wolne?

Odpowiedź : Kierownicy ds. wsparcia są przytłoczeni dużą liczbą pytań.

Drugi powód : Dlaczego jest tak wiele pytań?

Odpowiedź : Kampanie marketingowe zwiększyły odsetki klientów.

3rd Why : Dlaczego kampanie marketingowe zwiększyły odsetki klientów?

Odpowiedź : Miały na celu szerszą grupę odbiorców niż zwykle.

: Kierownicy ds. wsparcia są przytłoczeni dużą liczbą pytań.

Szablon jest oznaczony kolorami, co umożliwia wizualną segregację problemów, powodów i przyczyn. Ponadto zachęca Teams do tworzenia sprytnych rozwiązań poprzez edycję i korektę w czasie rzeczywistym.

Otrzymujesz również kolorową legendę, aby usprawnić nawigację po mapie. Możesz przesuwać ją po tablicy, zmieniać kształty i kolory elementów lub zastępować tekst zastępczy własnym.

3. Szablon Tablicy Przyczyn i Skutków ClickUp

Podziel swoje problemy na główne i podstawowe przyczyny, aby dotrzeć do sedna każdego problemu dzięki szablonowi ClickUp Cause and Effect Tablica Template

Wskaż źródła problemów, obszary wymagające poprawy i potencjalne zagrożenia za pomocą szablonu Szablon Tablicy Przyczyn i Skutków ClickUp potężne narzędzie do wizualizacji i ustalania priorytetów zadań.

Dostarczany jest z gotowym diagramem przyczynowo-skutkowym na tablicy. Można go w pełni dostosować do swoich potrzeb - wystarczy podzielić złożone problemy na mikroprocesy, aby zidentyfikować czynniki ryzyka. Oto jak korzystać z diagramu na praktycznym przykładzie:

Główny problem: Zidentyfikuj główny problem, np. Sprzedaż koszulek spadła o 20% w ciągu ostatnich dwóch miesięcy

Zidentyfikuj główny problem, np. Sprzedaż koszulek spadła o 20% w ciągu ostatnich dwóch miesięcy Główne przyczyny: Użyj łączników, aby rozgałęzić i połączyć główny problem z przyczynami, takimi jak słaby popyt lub słaba reklama

Użyj łączników, aby rozgałęzić i połączyć główny problem z przyczynami, takimi jak słaby popyt lub słaba reklama Przyczyny źródłowe: Połączenie głównych przyczyn z głęboko zakorzenionymi przyczynami problemu. W naszej próbce przyczynami mogą być agresywne reklamy konkurencji lub nieaktualne wzory koszulek

Stwórz tyle gałęzi i łączników, ile potrzebujesz, aby dotrzeć do sedna problemu. Skorzystaj z kodowania kolorami, aby wyraźnie rozróżnić przyczyny każdego problemu i podkreślić połączenie dla swojego zespołu. Jeśli chcesz, możesz utworzyć zadanie do przeanalizowania każdego powiązania przyczynowo-skutkowego i burzy mózgów nad potencjalnymi rozwiązaniami na tej samej tablicy. 🧠

4. Szablon analizy ścieżki krytycznej ClickUp

Z łatwością ustalaj priorytety zadań za pomocą wielu widoków, korzystając z szablonu ClickUp Critical Pathway Analysis Template

Szablon Szablon analizy ścieżki krytycznej ClickUp jest idealny do mapowania zadań, które nie podlegają negocjacjom w celu terminowego zakończenia projektu oraz tych, które mogą odetchnąć z ulgą, jeśli trzeba przesunąć zasoby, aby dotrzymać harmonogramu. 📅

Użyj szablonu Widok kalendarza aby sprawdzić nadchodzące zadania i zmodyfikować daty końcowe, przeciągając pasek końcowy zadania. Sprawdź atrybuty zadania za pomocą pól niestandardowych, takich jak Duration, Delivering Team i Progress.

W polu Widok wykresu Gantta można wizualizować zależności projektu , czasy trwania i przerwy poprzez kodowanie kolorami. Dostępne opcje obejmują:

Zadania oznaczone blokiem z niebieskimi ukośnymi liniami oznaczają, że zadanie jest zakończone

szare linie ze strzałkami_ łączące zadania oznaczają zależności między nimi

Czerwony owalny kształt symbolizuje zadanie z zależnością blokującą

Po włączeniu funkcji Reschedule Dependencies, przesunięcie zadania z zależnościami automatycznie dostosuje harmonogramy kolejnych połączonych zadań.

Monitoruj całe projekty w widoku By Department Tablica, który grupuje zadania według odpowiednich działów lub zespołów realizujących. Możesz też otworzyć Widok listy, aby wyświetlić prostą listę zadań uporządkowanych według ich statusów.

5. Szablon matrycy decyzyjnej ClickUp Assumption Grid

Podejmuj decyzje, wizualizując ryzyko związane z każdym zadaniem za pomocą szablonu matrycy decyzyjnej ClickUp Assumptions Grid Decision Matrix Template

Podejmowanie decyzji może być prawdziwą łamigłówką, ale z szablonem Szablon matrycy decyzyjnej ClickUp Assumption Grid staniesz się profesjonalistą w radzeniu sobie z nimi! Szablon ten pozwala zbadać różne możliwości danego problemu poprzez usprawnienie założeń i ocenę związanych z nimi niepewności wraz z Teams przed dokonaniem rozsądnych wyborów.

Kategoryzuj pomysły według poziomów ryzyka na przejrzystej i atrakcyjnej wizualnie tablicy. Zapoznaj się z wbudowanym przewodnikiem, aby poruszać się po osi ryzyka za pomocą gotowych boxów (kwadrantów), z których każdy jest oznaczony kolorem, aby przedstawić wiele perspektyw:

Żółty: Pewne, wysokie ryzyko 💛 Czerwony: Niepewne, wysokie ryzyko ❤️ Zielony: Pewny, Niskie ryzyko 💚 Szary: Niepewne, Niskie Ryzyko 🖤

Użyj Puli pomysłów, aby współpracować z zespołem i ułóż wkłady jako karty. Po dokonaniu oceny ryzyka i pewności, przenieś je do odpowiedniego pola za pomocą akcji przeciągnij i upuść.

Przeglądaj Widok listy, aby zobaczyć swoje zadania pogrupowane według statusu (Do zrobienia, W trakcie lub Zrobione). Dla wielu osób zarządzających projektami wygodniejszy jest widok Tablicy do podejmowania decyzji , ponieważ wyświetla elementy dyskusji jako przeciągalne karty w jednym oknie.

6. Szablon PowerPoint FMEA autorstwa SlideTeam

Przeprowadź FMEA, aby podjąć działania naprawcze i znaleźć potencjalne awarie za pomocą tego szablonu PowerPoint firmy SlideTeam

Chcesz przekazać swojemu zespołowi plan analizy przyczyn i skutków awarii? Przyciągnij ich uwagę dzięki szablonowi PowerPoint FMEA od SlideTeam.

Użyj tego ilustracyjnego narzędzia, aby przejść przez wszystkie kroki FMEA jeden po drugim, kończąc na przekonującym planie działania. Zalecamy dostarczenie opisu i przykładu dla każdego kroku przy użyciu tabel w celu przejrzystej wizualizacji.

Szablon zawiera wstępnie zaprojektowane slajdy dla DFMEA i PFMEA, z funkcjami tabel i wykresów kołowych, a także tabelę do obliczania ryzyka FMEA, do przedstawiania poziomów ryzyka w zorganizowany i łatwy do zrozumienia sposób.

Ten szablon od razu zachwyca bogatymi ikonami i grafiką. Jego pięćdziesiąt cztery slajdy można dostosować pod względem zawartości, wzoru kolorów, rozmiaru tekstu i czcionki. Dodaj elementy takie jak kształty, wykresy i obrazy, wstaw notatki Post-it, aby podkreślić ważne punkty, lub dodaj wykresy słupkowe i liniowe, aby pokazać postęp. 📊

7. Wykres matrycy PowerPoint do interpretacji FMEA przez SlideTeam

Prezentowanie ryzyka FMEA całemu zespołowi to pestka dzięki PowePoint Matrix Chart for FMEA Interpretations by SlideTeam

Poinformuj swoich odbiorców o tym, jak zapobiegać potencjalnym awariom, korzystając z PowerPoint Matrix Chart for FMEA Interpretations by SlideTeam. Ten szablon pojedynczego slajdu pomaga ocenić dotkliwość i prawdopodobieństwo występowania awarii oraz kategoryzować priorytety jako wysokie, średnie lub niskie, aby stworzyć skutecznego planu działania . 📈

Użyj wykresu matrycy, aby przedstawić dotkliwość ryzyka w skali od 1 (niski wpływ) do 10 (wysoki wpływ) oraz poziom występowania, w zakresie od 1 (mało prawdopodobne wystąpienie) do 10 (bardzo prawdopodobne wystąpienie). Teams będzie będzie wiedział, którym procesom nadać priorytet podążając za przewodnikiem po prawej stronie szablonu dla potencjalnych awarii.

Niestandardowe dostosowanie slajdu do konkretnych wymagań Business lub odbiorców. Zmień schemat kolorów wykresu matrycy, dodaj lub edytuj elementy tekstu lub dołącz ikony i kształty, aby zilustrować krytyczne sekcje FMEA.

8. Szablon FMEA Excel firmy Visual-Paradigm

Szablon FMEA w programie Excel firmy Visual-Paradigm pozwala uwzględnić każdy krok w procesie analizy trybów i rodzajów awarii

Miłośnicy arkuszy kalkulacyjnych mogą teraz dokumentować proces FMEA na jednym arkuszu przy użyciu szablonu FMEA Excel firmy Visual-Paradigm. Pełni on funkcję obszernych sekcji dla każdego kroku FMEA, wraz z pytaniami służącymi jako wytyczne podczas całego procesu.

Szablon składa się z dwóch głównych sekcji: nagłówka i kolumn. Nagłówek zawiera dane administratora, takie jak nazwa procesu, osoba odpowiedzialna i data, na potrzeby analizy FMEA i śledzenia dokumentów. Kolumny w treści szablonu są zgodne z hierarchią, aby zachować spójność zapisów we wszystkich formularzach FMEA.

Użyj treści arkusza, aby przyjrzeć się badanemu procesowi, potencjalnym trybom awarii, skutkom i przyczynom. Oceń dotkliwość, występowanie i wykrywanie w skali od 1 do 10 i oblicz RPN. 🧮

Szablon ten można w razie potrzeby rozszerzyć o dodatkowe sekcje. Można na przykład dodać więcej wierszy, aby uwzględnić dodatkowe kroki procesu lub komponenty produktu. Można również usunąć wiersze, zmienić układ tabeli lub wybrać inną czcionkę.

9. Szablon analizy przyczyn i skutków awarii w programie Excel firmy GoLeanSixSigma

Skorzystaj z szablonu Excel Failure Mode & Effect Analysis Template firmy GoLeanSixSigma, aby przeprowadzić FMEA za pomocą w pełni konfigurowalnej tabeli

Jeśli dopiero zaczynasz przeprowadzać FMEA, szablon Excel Failure Mode & Effect Analysis firmy GoLeanSixSigma jest świetnym miejscem do rozpoczęcia. Zawiera on oddzielne arkusze z praktycznymi przykładami wdrożenia FMEA dla różnych scenariuszy.

Szablon ten jest w pełni edytowalny i zawiera przygotowane pytania, które pomogą ci efektywniej wypełnić tabelę. Niezależnie od tego, czy pracujesz w finansach, opiece zdrowotnej czy hotelarstwie, oferuje wgląd w to, co powinieneś notować w każdej scenie FMEA. Istnieją również oddzielne arkusze wyjaśniające dotkliwość, występowanie i skalę wykrywania.

Szablon zawiera sekcję nagłówka opisującą procesy oraz główną tabelę zawierającą etapy FMEA. Chociaż nie zawiera żadnych współpracy w czasie rzeczywistym narzędzia, zawsze możesz udostępniać je swoim współpracownikom za pośrednictwem poczty e-mail.

10. Szablon analizy przyczyn i skutków awarii w programie Excel autorstwa CIToolKit

Zidentyfikuj potencjalne awarie bez wysiłku i stwórz idealny plan działania dzięki szablonowi analizy przyczyn i skutków awarii Excel firmy CIToolKit

Identyfikuj kroki procesu, analizuj przyczyny awarii i twórz plany działań następczych za pomocą szablonu Excel Failure Mode and Effect Analysis Template by CIToolKit. Ten łatwy w użyciu szablon zawiera wstępnie sformatowaną tabelę FMEA, którą można modyfikować w zależności od potrzeb wymagań projektu .

Szablon wspiera pięciokrokowy proces FMEA. Załóżmy, że prowadzisz firmę dostarczającą jedzenie. W takim przypadku można zidentyfikować następujące elementy:

Krok procesu: _Jak prowadzony jest proces (przyjmowanie zamówień)? Potencjalny tryb awarii: Jak proces może pójść źle? (brakuje wymaganych informacji) Potencjalny skutek awarii: Jaki będzie wpływ, jeśli proces pójdzie nie tak? (nieprawidłowe zamówienie) Potencjalne przyczyny: _Co może spowodować wystąpienie awarii? Bieżące kontrole: _Jak temu zapobiec w przyszłości? (użyj listy kontrolnej składania zamówień)

Szablon zawiera wiersze dotyczące powagi, występowania, wykrywania i działań naprawczych. Możesz usunąć lub dodać wiersze lub zmienić typografię tabeli, aby dopasować ją do swojego brandingu. 🔠

Wykrywaj, zapobiegaj i wygrywaj dzięki tym szablonom

Pożegnaj się z zaczynaniem od zera i rozpocznij skuteczną analizę ryzyka i planowanie działań dzięki przedstawionym przez nas najwyższej jakości szablonomFMEA

Dla dodatkowej wygody, zanurz się w Biblioteka szablonów ClickUp funkcja ponad 1000 wstępnie zaprojektowanych, przyjaznych dla użytkownika szablonów, obejmujących wszystko od dokumentacja projektu i zarządzanie wdrażaniem planów działań naprawczych . 🏇