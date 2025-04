10 najlepszych rozwiązań CRM do zarządzania wydarzeniami w 2025 roku

Organizowanie wydarzeń to jeden z najlepszych sposobów na połączenie się zarówno z nowymi potencjalnymi klientami, jak i obecnymi. Pomaga ci (lub twojemu klientowi, jeśli jesteś profesjonalnym planistą wydarzeń) generować wiarygodność i zaufanie, budować relacje z klientami i - prędzej czy później - zwiększyć sprzedaż. 💰

Marketing wydarzeń wymaga jednak ogromnej ilości czasu i wysiłku. Trzeba zarządzać danymi, organizować logistykę, a potem oczywiście wchodzić w interakcje z klientami przed, w trakcie i po wydarzeniu.

Aby upewnić się, że klienci mają najlepsze doświadczenia - i zoptymalizować możliwości oferowane przez wydarzenie - będziesz potrzebować zarządzania relacjami z klientami (CRM) do marketingu i planowania wydarzeń.

Dowiedzmy się, jak to zrobić oprogramowanie do zarządzania wydarzeniami wsparcie w procesie planowania. Zasugerujemy również niektóre z najlepszych dostępnych obecnie opcji oprogramowania do zarządzania wydarzeniami - ponieważ niezależnie od tego, czy prowadzisz wirtualną konferencję lub wydarzenie hybrydowe z elementami wirtualnymi i na żywo, automatyzacja marketingu jest twoim dobrym przyjacielem. 🪄

Jak używać CRM do zarządzania wydarzeniami

Podstawowy system CRM robi tylko to, co jest napisane na jego pudełku. Platforma CRM zarządza relacjami z klientami poprzez śledzenie ich danych kontaktowych, wymagań i wszelkich interakcji z nimi. 🙋‍♀️

Platforma CRM dla organizatorów wydarzeń przenosi to na wyższy poziom. Oczywiście, śledzi ona informacje o kliencie, ale ułatwia również zrobienie o wiele więcej. Na przykład:

Skorzystaj z narzędzi do zarządzania wydarzeniami, takich jak szablony do planowania wydarzeń aby upewnić się, że pomyślałeś o wszystkim, od rejestracji na wydarzenie po komunikację po jego zakończeniu

Zarządzaj dostawcami usług, aby dokładnie wiedzieć, kto jest za co odpowiedzialny

Korzystaj z wbudowanych narzędzi do komunikacji, aby prowadzić spersonalizowane kampanie e-mail marketingowe, budując z góry zaangażowanie uczestników

Monitoruj rejestrację na wydarzenie, aby planista wydarzenia lub zespół marketingowy mógł w razie potrzeby dostosować kampanię

Nadawaj etykiety VIP-om, nowym lub lojalnym klientom oraz innym kluczowym uczestnikom, aby wiedzieć, jak z nimi postępować

Śledzenie czasu zameldowania się uczestników wydarzenia za pomocą aplikacji mobilnej, która aktualizuje wszystkie informacje w czasie rzeczywistym

Kontynuuj działania po wydarzeniu bezpośrednio z oprogramowania CRM, aby rozwijać powodzenie

Zarządzanie danymi klientów, zadaniami osobistymi i komunikacją w ClickUp z dowolnego urządzenia

Zasadniczo, najlepsze platformy do zarządzania wydarzeniami zapewniają wsparcie przez cały okres ich trwania zarządzanie projektami wydarzeń proces.

Korzyści z narzędzi CRM do zarządzania wydarzeniami

Doskonała platforma do zarządzania wydarzeniami upraszcza zarówno zarządzanie klientami, jak i planowanie wydarzeń. Oszczędza czas i wysiłek organizatorów wydarzeń na wiele sposobów.

Na przykład:

Możesz segmentować swoich klientów, dzięki czemu możesz dokładnie zobaczyć, kim są Twoi odbiorcy, gdy planujesz kampanie marketingowe e-mail i w mediach społecznościowych

Dzięki wszystkim szczegółom dotyczącym dostawców w jednym miejscu, pozyskiwanie najlepszych dostawców jest łatwe

Przydatne gotowe formaty, takie jak szablony planów podróży i szablony programu konferencji zapewniają konfigurowalną strukturę sekwencji wydarzeń

Pozwala śledzić, kto jest obecny, a kto nie, upraszczając zarządzanie uczestnikami w danym dniu

Platforma eventowa usprawnia przepływ pracy w całym cyklu życia wydarzenia poprzez połączenie z innymi elementami stosu technologicznego, takimi jak system zarządzania zadaniami

Dostarcza statystyki po wydarzeniu, takie jak sprzedaż biletów w porównaniu do frekwencji i oferuje funkcję ankiety do zbierania opinii, dzięki czemu można poprawić proces następnym razem

Mając wszystkie informacje o kliencie w jednym miejscu, twój zespół sprzedaży ma wszystkie informacje o kliencie, których potrzebuje do powodzenia działań następczych po wydarzeniu 📞

10 najlepszych CRM dla organizatorów wydarzeń i zarządzania klientami w 2024 roku

Biorąc pod uwagę wszystko, co narzędzie CRM do planowania wydarzeń może dla ciebie zrobić, może być trudno dokładnie określić, która platforma będzie najlepsza dla twoich wydarzeń osobistych lub online. Na szczęście jesteśmy tutaj, aby to wyjaśnić, abyś mógł wybrać najlepszy CRM do zarządzania wydarzeniami dla swojego biznesu.

Pamiętaj, że Twoim celem jest zaoszczędzić czas i wysiłku podczas organizowania najlepszego możliwego wydarzenia dla wszystkich zainteresowanych.

Mając to na uwadze, oto nasze 10 najlepszych rekomendacji na 2024. 🏆

1. ClickUp

Stwórz formularz swoich marzeń i usprawnij proces przyjmowania zgłoszeń dzięki dostosowywanej funkcji formularza ClickUp

ClickUp to kompleksowa platforma do pracy, która upraszcza każdy aspekt Twojego biznesu, w tym rozwiązania do zarządzania powiązaniami z klientami.

The ClickUp darmowe narzędzie CRM jest szczególnie dobre dla małych firm, które nie mogą sobie pozwolić na wydanie fortuny na drogie rozwiązanie. Z zakresem Szablony CRM aby rozpocząć, możesz niestandardowy widok, aby pokazać dokładnie te dane, których szukasz, w formacie, który preferujesz.

Następnie, gdy będziesz gotowy, aby rozpocząć planowanie wydarzenia, Narzędzia ClickUp do zarządzania wydarzeniami pomagają zorganizować każdy szczegół. Zaplanuj oś czasu w kalendarzu z możliwością udostępniania, przydzielaj zadania w systemie zarządzania zadaniami i zarządzaj złożonymi listami do zrobienia w mgnieniu oka.

Zaoszczędź jeszcze więcej czasu dzięki naszym innym szablonom. Od prostego Szablon skrótu wydarzenia ClickUp aż do kompleksowego Szablon do zarządzania wydarzeniami ClickUp już nigdy nie będziesz musiał zaczynać całego cyklu życia wydarzenia od zera. 📝

Użyj dynamicznego Formularze ClickUp aby zautomatyzować rejestrację uczestników, uprościć pozyskiwanie potencjalnych klientów, uzyskać zgodę na warunki i wysłać te informacje bezpośrednio do swojej bazy danych. Formularze umożliwiają przyjmowanie propozycji od potencjalnych dostawców, dzięki czemu można szybko porównać ich oferty. Możesz też użyć ich do zbierania opinii od uczestników, aby upewnić się, że następne wydarzenie będzie jeszcze lepsze.

Śledź wszystko w czasie rzeczywistym na intuicyjnym, scentralizowanym pulpicie. Pulpity ClickUp są w pełni konfigurowalne, dzięki czemu można je zbudować tak, aby zapewnić dogłębny wgląd w postęp i powodzenie wydarzenia. 🙌

ClickUp najlepsze funkcje

Dzielenie dużych zadań na mniejsze, każde z własną datą rozpoczęcia i zakończenia, oraz pokazywanie wszelkich istotnych zależności

Kontroluj dostęp do określonych obszarów roboczych dla gości i klientów

Ustaw powiadomienia, aby przypomnieć sobie i innym o krytycznych zadaniach

Ułatw współpracę i utrzymuj wszystkich na bieżąco dzięki listom kontrolnym i jasnym priorytetom zadań na dzień wydarzenia

Czatuj ze swoim zespołem w ClickUp, przechowując wszystkie rozmowy w jednym miejscu

Korzystaj z urządzeń mobilnych, aby uzyskać dostęp do opartego na chmurze systemu ClickUp z dowolnego miejsca, w tym z miejsca wydarzenia

Poprzez integrację z Salesforce, daj swojemu zespołowi sprzedaży dostęp do informacji, których potrzebują, aby śledzić potencjalnych klientów po wydarzeniu

Limity ClickUp

ClickUp oferuje tak wiele przydatnych funkcji, że ogarnięcie wszystkiego może zająć trochę czasu

Aplikacja mobilna nie dorównuje jeszcze aplikacji komputerowej, ale zespół ClickUp pracuje nad tym

Cennik ClickUp

Free Forever

Unlimited: $7/miesiąc za użytkownika

$7/miesiąc za użytkownika Business: $12/miesiąc za użytkownika

$12/miesiąc za użytkownika Enterprise: Kontakt w sprawie ceny

ClickUp oceny i recenzje

G2: 4,7/5 (ponad 8 700 recenzji)

4,7/5 (ponad 8 700 recenzji) Capterra: 4.7/5 (3,700+ opinii)

2. Cvent

Via Cvent Cvent to dedykowana platforma do zarządzania wydarzeniami, która automatyzuje wszystko, od wyszukiwania miejsca i planowania osi czasu po rejestrację uczestników i śledzenie zwrotu z inwestycji (ROI). Może być używana do organizowania dużych konferencji, małych warsztatów, wydarzeń wirtualnych, takich jak webinary - i wszystkiego pomiędzy. 🧑‍🏫

Dzięki silnemu naciskowi na zaangażowanie uczestników i klientów, system pomaga stworzyć markową stronę internetową i spersonalizować wszystkie działania marketingowe. Na platformie można również zarządzać wnioskami i zatwierdzeniami, współpracować z dostawcami, śledzić budżet i raportować interesariuszom.

Najlepsze funkcje Cvent

Planowanie i promocja wydarzenia bezpośrednio z platformy

Dostęp do globalnej sieci obiektów i dostawców

Współpraca z zespołem w podróży za pośrednictwem aplikacji mobilnej

Meldowanie uczestników z poziomu platformy i drukowanie odznak w razie potrzeby

Korzystaj z Cvent dla wielu wydarzeń w tym samym czasie

Obsługa klienta działa 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu, więc jest zawsze dostępna w razie potrzeby

Limity Cvent

Niektórzy użytkownicy uważają, że platforma jest dość droga i woleliby tańszą opcję pakietu

Jest to bardzo złożony system i może być nieco przytłaczający, jeśli nie jesteś zbyt obeznany z technologią

Ceny Cvent

Kontakt w sprawie cen

Oceny i recenzje Cvent

G2: 4,3/5 (ponad 1700 opinii)

4,3/5 (ponad 1700 opinii) Capterra: 4.4/5 (ponad 900 opinii)

3. Plan Pod

przez Plan Pod Planning Pod to narzędzie do zarządzania relacjami z klientami dla profesjonalnych planistów wydarzeń i obiektów lub zespołów zarządzających dostawcami . Pomaga zbudować stronę internetową wydarzenia i ustawić listy kontrolne, trasy i zadania projektu, a nawet ma wbudowane formularze rejestracji online.

To oprogramowanie do zarządzania wydarzeniami wymaga zarządzanie kontaktami na wyższy poziom, umożliwiając między innymi sprawdzenie wydarzeń, w których uczestniczą klienci, wszelkich powiązanych z nimi dokumentów i faktur. Gdy potencjalny klient znajdzie się w systemie, można zarządzać jego potokiem sprzedaży, ustawić spotkania i spersonalizować komunikację. 📤

Plan Pod najlepsze funkcje

Usprawnienie komunikacji dzięki integracji z pocztą e-mail i platformami mediów społecznościowych

Osadzenie konfigurowalnego formularza na stronie internetowej w celu pozyskiwania potencjalnych klientów

Użyj systemu do zaprojektowania planu piętra i rozmieszczenia licencji

Przyjmowanie płatności online za pośrednictwem platformy

Limity Planning Pod

Planistom wydarzeń nie zawsze jest łatwo znaleźć to, czego szukają w systemie

Komponent strony wydarzenia nie jest zbyt konfigurowalny, więc masz ograniczone możliwości do zrobienia

Cennik Planning Pod

Planner: $59/miesiąc dla nieograniczonej liczby użytkowników (rozliczane rocznie)

$59/miesiąc dla nieograniczonej liczby użytkowników (rozliczane rocznie) Business: $89/miesiąc dla nieograniczonej liczby użytkowników (rozliczane rocznie)

$89/miesiąc dla nieograniczonej liczby użytkowników (rozliczane rocznie) Enterprise 50: $129/miesiąc dla nieograniczonej liczby użytkowników (rozliczane rocznie)

$129/miesiąc dla nieograniczonej liczby użytkowników (rozliczane rocznie) Enterprise 75 i nowsze: Kontakt w sprawie ceny

Pod - oceny i recenzje

G2: 4,2/5 (17 recenzji)

4,2/5 (17 recenzji) Capterra: 4,4/5 (ponad 30 recenzji)

4. EventHub

Via EventHub EventHub pełni funkcję zarówno platformy zarządzania dla organizatorów wydarzeń na żywo, jak i rynku dla sprzedawców, wystawców i sponsorów poszukujących możliwości partnerstwa.

To rozwiązanie do zarządzania relacjami z klientami w zakresie zarządzania wydarzeniami oferuje szereg aplikacji cyfrowych, w tym system dokumentacji umożliwiający składanie podpisów elektronicznych, plany pięter na żywo, które pomagają w projektowaniu układu wydarzenia, oraz funkcję płatności online.

Zapewnia centralny widok operacji za pośrednictwem przyjaznego dla użytkownika pulpitu, a cały system jest konfigurowalny i skalowalny, dzięki czemu można go ustawić tak, aby spełniał potrzeby Twojego biznesu.

Najlepsze funkcje EventHub

Grupowanie zadań według daty lub priorytetu za pomocą niestandardowych filtrów

Znajdowanie dostawców i wystawców oraz zarządzanie całą komunikacją z nimi za pośrednictwem platformy

Zaplanuj aktualizacje partii w czasie rzeczywistym i powiadomienia push, aby wszyscy zaangażowani byli zawsze na bieżąco

Dostęp do informacji o wydarzeniu z dowolnego miejsca, ponieważ cały system jest oparty na chmurze 🌥️

Limity EventHub

Jest przeznaczony głównie do wydarzeń osobistych, a nie wirtualnych

Aplikacja mobilna mogłaby zostać do zrobienia z kilkoma dalszymi ulepszeniami

Cennik EventHub

Kontakt w sprawie cen

EventHub oceny i recenzje

G2: 4.5/5 (1 recenzja)

4.5/5 (1 recenzja) Capterra: Brak jeszcze recenzji

5. EventMobi

Via EventMobi EventMobi to kompleksowa platforma do planowania wydarzeń, skupiająca się na zwiększaniu zaangażowania uczestników.

Przeprowadzi Cię przez proces tworzenia marketingowej strony internetowej wydarzenia i zaproszeń e-mail z konfigurowalnym brandingiem. A jeśli twoje wydarzenie jest wirtualne, możesz zastosować ten sam branding do swojej wirtualnej przestrzeni eventowej.

Uczestnicy mogą zarejestrować się online, a następnie można ich zameldować za pośrednictwem platformy EventMobi podczas wydarzenia. Niestandardowa aplikacja mobilna na wydarzenie pomaga gościom odnaleźć się na miejscu i utrzymuje ich zaangażowanie dzięki funkcjom takim jak grywalizacja i ankiety, nagradzając ich za zaangażowanie.

Narzędzie do zarządzania relacjami z klientami pomaga im również nawiązywać kontakty z innymi uczestnikami, wystawcami i sponsorami, a nawet ustawić spotkania osobiście lub online. 🤝

Najlepsze funkcje EventMobi

Zarządzanie wydarzeniami osobistymi, wirtualnymi lub hybrydowymi z poziomu platformy EventMobi

Tworzenie niestandardowych list zadań związanych z wydarzeniami w oparciu o lokalizację i priorytet

Śledzenie wszystkich statystyk w czasie rzeczywistym z centralnego pulpitu, co ułatwia raportowanie ROI

Zapier do tworzenia połączeń interfejsu programowania aplikacji (API) w celu integracji z innymi częściami stosu technologicznego

Ten CRM dla planistów wydarzeń jest dostępny w 23 językach

Limity EventMobi

Niektórzy użytkownicy uważają, że opcje projektowania są nieco ograniczone, na przykład wybór czcionek i widżetów

Zrozumienie zaawansowanych ustawień, które pozwalają na bardziej niestandardowe ustawienia, może zająć trochę czasu

Cennik EventMobi

Kontakt w sprawie cen

Oceny i recenzje EventMobi

G2: 4,6/5 (ponad 200 recenzji)

4,6/5 (ponad 200 recenzji) Capterra: 4.7/5 (ponad 60 recenzji)

6. Monday

Via Monday Monday został zaprojektowany, aby pomóc w planowaniu wszelkiego rodzaju wydarzeń, od małych wewnętrznych spotkań i spotkań networkingowych po duże konferencje i wydarzenia online. 👪

Korzystaj z platformy do współpracy z własnym zespołem, innymi zespołami i dostawcami w fazie planowania i podczas wydarzenia. Planuj promocje i zarządzaj materiałami marketingowymi, a następnie zintegruj je z mediami społecznościowymi, aby wzbudzić emocje wokół wydarzenia.

Rejestruj uczestników za pomocą konfigurowalnych formularzy, które zasilają twój cykl pracy. Wysyłaj wiadomości powitalne, twórz i zarządzaj zadaniami oraz monitoruj całe wydarzenie w czasie rzeczywistym.

Monday najlepsze funkcje

Jest dość łatwy i intuicyjny w użyciu

Ułatwia zarządzanie zadaniami i współpracę oraz pomaga usprawnić cykl pracy

Aktualizuje się w czasie rzeczywistym, dzięki czemu zawsze dokładnie wiesz, na jakim etapie procesu jesteś Ty i Twój zespół

Jest oparty na chmurze i skalowalny, więc może być używany przez firmy każdej wielkości

Monday limits

Monday to narzędzie do zarządzania projektami które pomaga planować i koordynować wydarzenia, ale nie pozwala event plannerom na rezerwowanie klientów lub otrzymywanie płatności za pośrednictwem systemu

Niektórzy użytkownicy uważają, że pulpit powinien być bardziej dostosowany do ich potrzeb

Monday pricing

Free Forever: Free dla maksymalnie dwóch użytkowników

Free dla maksymalnie dwóch użytkowników Podstawowy: 8 USD/miesiąc za użytkownika (rozliczane rocznie)

8 USD/miesiąc za użytkownika (rozliczane rocznie) Standard: $10/miesiąc za użytkownika (rozliczane rocznie)

$10/miesiąc za użytkownika (rozliczane rocznie) Pro: $16/miesiąc na użytkownika (rozliczane rocznie)

$16/miesiąc na użytkownika (rozliczane rocznie) Enterprise: Skontaktuj się w celu ustalenia ceny

Monday oceny i recenzje

G2: 4,7/5 (ponad 200 recenzji)

4,7/5 (ponad 200 recenzji) Capterra: 4,6/5 (ponad 4 100 opinii)

7. Glue Up

Via Glueup Glue Up to rozwiązanie CRM zaprojektowane do zarządzania zaangażowaniem w organizacjach non-profit i społecznościach. Oferuje cyfrową platformę, która pomaga zrozumieć członków i zarządzać procesami członkostwa, a także połączyć i budować relacje.

Organizowanie wydarzeń offline lub online dla członków lub potencjalnych członków jest proste, ponieważ platforma pomaga usprawnić cykl pracy. Możesz tworzyć strony wydarzeń, oferować różne poziomy cen dla członków i osób niebędących członkami oraz wybierać opcje płatności.

Uczestnicy mogą następnie rejestrować się i płacić online, a wbudowany skaner biletów umożliwia ich sprawdzenie, jeśli wydarzenie jest transmitowane na żywo. 📱

Glue Up najlepsze funkcje

Generowanie szumu wokół wydarzenia i zwiększanie liczby członków dzięki kampaniom e-mail typu "przeciągnij i upuść"

Rejestrowanie nowych członków za pomocą konfigurowalnych cyfrowych formularzy zgłoszeniowych, które również dodają ich bezpośrednio do bazy danych członków

Wysyłanie automatycznych przypomnień e-mail za pośrednictwem systemu, gdy nadejdzie termin opłaty członkowskiej

Ustawienie i pomiar kluczowych wskaźników wydajności wydarzenia w systemie

Limity Glue Up

Ta platforma CRM jest dość złożona, z wieloma funkcjami, co oznacza, że trzeba się jej nauczyć

Niektórzy użytkownicy uważają, że Glue Up jest nieco drogi, zwłaszcza dla małych organizacji i organizacji non-profit

Ceny Glue Up

Kontakt w sprawie cen

Glue Up oceny i recenzje

G2: 4.5/5 (ponad 80 recenzji)

4.5/5 (ponad 80 recenzji) Capterra: 4.5/5 (ponad 110 opinii)

8. Stova

Via Stova Firma Aventri została niedawno połączona z firmą Stova, która opisuje siebie jako "ostateczny ekosystem technologii wydarzeń" Ten CRM do zarządzania wydarzeniami jest niezwykle elastyczny i skalowalny, dzięki czemu może być używany przez wszystkie rodzaje businessu, a także indywidualnych event plannerów.

Platforma Stova umożliwia zarządzanie spotkaniami dotyczącymi planowania wydarzeń, rezerwacjami miejsc, ofertami dostawców oraz budżetem i wydatkami. Masz również dostęp do szablonów, które pomogą Ci zbudować stronę internetową wydarzenia i możesz tworzyć własne szablony e-mail do wielokrotnego użytku.

Proces rejestracji uczestników online przepływa płynnie do procesu rezerwacji podróży i hotelu, a odznaki, zaproszenia i certyfikaty można drukować z systemu. 📃

Wszystkie dane wydarzenia są scentralizowane, co ułatwia monitorowanie i niestandardowe raportowanie.

Najlepsze funkcje Stova

Współpraca ze wszystkimi teamami odpowiedzialnymi za planowanie za pośrednictwem systemu Stova

Wykorzystanie reklam i sponsoringu dzięki narzędziom do zarządzania i aplikacji mobilnej, która udostępnia sponsorowaną zawartość uczestnikom

Integracja z innymi przydatnymi rozwiązaniami programowymi, takimi jak Salesforce lub Marketo, za pomocą wbudowanych API

Limity Stova

Ceny są skierowane do najwyższego segmentu rynku

Wiele funkcji wiąże się z dodatkowymi kosztami, a wybór tego, czego potrzebujesz, może być przytłaczający

Ceny Stova

Kontakt w sprawie cen

Stova oceny i recenzje

G2: 4.2/5 (ponad 160 recenzji)

4.2/5 (ponad 160 recenzji) Capterra: 4.3/5 (80+ opinii)

9. Zoho CRM

przez Zoho CRM Rozwiązanie CRM firmy Zoho jest częścią szerszego ekosystemu Zoho i doskonale nadaje się również do planowania wydarzeń. Pozwala na śledzenie kilku różnych wydarzeń w jednym miejscu.

Użyj niestandardowych kryteriów, aby utworzyć listę celowych kontaktów z istniejącej bazy danych i wysłać je bezpośrednio z platformy. Możesz ustawić automatyzację odpowiedzi, aby po zapisaniu się na wydarzenie, osoby te otrzymywały potwierdzenie i kolejne wiadomości e-mail w celu kontynuowania rozmowy. 📨

Podczas wydarzenia aplikacja skanera, która może odczytać 17 różnych języków, zbiera dane bezpośrednio z kart biznesowych. Nowi potencjalni klienci z wydarzenia są następnie automatycznie dodawani do bazy danych - z etykietą tego wydarzenia - w celu zwiększenia liczby odbiorców.

Najlepsze funkcje Zoho CRM

Monitorowanie wzmianek uczestników w mediach społecznościowych, dzięki czemu można sprawdzić swój zasięg i bezpośrednio odpowiadać na posty

Filtrowanie wszystkich danych w celu analizowania i raportowania potrzebnych informacji

Mierzenie powodzenia wydarzenia poprzez pomiar sprzedaży pochodzącej od nowych potencjalnych klientów

Limity Zoho CRM

Interfejs użytkownika może wydawać się skomplikowany, gdy po raz pierwszy zaczniesz go używać

Niektórzy użytkownicy skarżyli się, że zespół obsługi klienta nie jest skuteczny w rozwiązywaniu ich problemów

Ceny Zoho CRM

Standard: $14/miesiąc za użytkownika (rozliczane rocznie)

$14/miesiąc za użytkownika (rozliczane rocznie) Profesjonalny: $23/miesiąc na użytkownika (rozliczane rocznie)

$23/miesiąc na użytkownika (rozliczane rocznie) Enterprise: $40/miesiąc za użytkownika (rozliczane rocznie)

$40/miesiąc za użytkownika (rozliczane rocznie) Ultimate: $52/miesiąc na użytkownika (rozliczane rocznie)

Oceny i recenzje Zoho CRM

G2: 4.0/5 (ponad 2 400 opinii) - dla Zoho CRM

4.0/5 (ponad 2 400 opinii) - dla Zoho CRM Capterra: 4.3/5 (6,300+ opinii)

10. Bitrix24

Via Bitrix24 Bitrix24 to CRM dla planistów i menedżerów wydarzeń, który może być używany do wydarzeń online lub hybrydowych. Narzędzia do zarządzania projektami i udostępnianie kalendarzy pomagają planować i organizować logistykę. 🗓️

Następnie, gdy będziesz gotowy, możesz połączyć się z istniejącymi kontaktami w swojej bazie danych lub zacząć zbierać dane o potencjalnych nowych potencjalnych klientach, którzy mogą chcieć wziąć udział w Twoich wydarzeniach. Pozwala również zarządzać dostawcami, przechowując informacje o ich usługach i ocenach.

Narzędzia marketingowe ułatwiają połączenie z kontaktami za pośrednictwem poczty e-mail lub rozmów telefonicznych. A 360-stopniowy widok profilu kontaktu zapewnia szczegółowy wgląd w historię powiązań z każdym klientem, dodając głębi do zaangażowania.

Najlepsze funkcje Bitrix24

Skorzystaj z nieograniczonej liczby rekordów - z wieloma niestandardowymi polami - w ich CRM opartym na chmurze

Import lub eksport danych CRM z lub do pliku Excel lub CSV w zależności od potrzeb

Korzystanie z platformy Bitrix za pośrednictwem przeglądarki lub aplikacji komputerowej na pulpicie lub urządzeniu mobilnym z systemem iOS lub Android

Limity Bitrix24

Nowi użytkownicy muszą się sporo nauczyć, a oswojenie się z systemem może zająć trochę czasu

Interfejs użytkownika jest dość skomplikowany i niezbyt intuicyjny

Ceny Bitrix24

Podstawowy: $49/miesiąc dla zespołu do 5 użytkowników

$49/miesiąc dla zespołu do 5 użytkowników Standard: $99/miesiąc dla zespołu do 50 użytkowników

$99/miesiąc dla zespołu do 50 użytkowników Professional: $199/miesiąc dla zespołu do 100 użytkowników

$199/miesiąc dla zespołu do 100 użytkowników Enterprise: $399/miesiąc dla zespołu do 250 użytkowników (dodatkowa opłata za więcej użytkowników)

Bitrix24 oceny i recenzje

G2: 4.1/5 (ponad 500 recenzji)

4.1/5 (ponad 500 recenzji) Capterra: 4.2/5 (ponad 750 recenzji)

Usprawnij planowanie wydarzeń dzięki najlepszemu rozwiązaniu CRM

Planowanie wydarzenia wymaga skrupulatnej dbałości o szczegóły, skutecznych procesów i współpracy z całym zespołem. Począwszy od ustalenia logistyki, ustawienia strony internetowej wydarzenia i rejestracji online, a skończywszy na sprawdzeniu osób w dniu wydarzenia, utrzymaniu ich zaangażowania, a następnie kontynuowaniu działań po zakończeniu wydarzenia, jest wiele do zrobienia.

CRM do zarządzania wydarzeniami automatyzuje wiele z tych zadań, usprawniając cykl pracy i pozostawiając mniej miejsca na błędy. Pozwala to również na szybsze zrobienie wszystkiego, dając ci więcej czasu na poświęcenie się prawdziwym celom wydarzenia: generowaniu leadów, budowaniu relacji i - ostatecznie - sprzedaży, która zwiększy twoje zyski. 📈

ClickUp to kompleksowe rozwiązanie do zarządzania wydarzeniami. Dzięki narzędziom do zarządzania projektami i zadaniami, wbudowanemu systemowi CRM i szablonom dla każdego aspektu planowania wydarzeń (oraz wielu innym), oferuje wszelkie potrzebne wsparcie. Zarejestruj się za Free z ClickUp już dziś - i stwórz wydarzenie, które będzie spektakularne pod każdym względem. 🎆