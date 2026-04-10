Hoe u met behulp van AI alumni-relaties kunt onderhouden

Amerikaanse hogescholen en universiteiten ontvingen in het boekjaar 2024 61,5 miljard dollar aan donaties, maar het aantal donerende alumni is met 30% gedaald, ook al blijft het totale bedrag op peil. Fondsenwervingsafdelingen raken de brede basis van betrokken alumni kwijt die langetermijndonaties in stand houdt.

Een AI-agent die in een projectmanagementplatform is ingebouwd, kan engagementscores, het bijhouden van fondsenwervingscampagnes, coördinatie van gebeurtenissen en donorbeheer automatiseren, waardoor gefragmenteerde alumnigegevens worden omgezet in een georganiseerd systeem.

Hieronder vind je een kant-en-klare AI-agentprompt die je in ClickUp kunt plakken om binnen enkele minuten een complete werkruimte voor alumni-relaties op te zetten. Maar voordat je deze gebruikt, is het handig om te kijken naar de operationele kloof die dit soort systemen moeten dichten. Voor de meeste fondsenwervingsteams is het probleem niet een gebrek aan alumni-gegevens. Het is dat betrokkenheid, campagnes, gebeurtenissen en donateursbeheer allemaal verspreid zijn over te veel losstaande systemen, waardoor niemand het volledige beeld van de relatie duidelijk kan zien.

Voor wie is deze installatie voor alumni-relaties bedoeld? Deze installatie is bedoeld voor teams die zich bezighouden met alumni-relaties, medewerkers van de afdeling fondsenwerving, teams voor jaarlijkse donaties, medewerkers die donateurs begeleiden, engagement officers en leidinggevenden op universiteiten die verantwoordelijk zijn voor alumni-outreach, gebeurtenissen, campagnes en het opvolgen van donateurs. Het is vooral nuttig voor instellingen die al een CRM-systeem hebben, maar nog steeds afhankelijk zijn van handmatige coördinatie voor het beheren van engagementscores, campagne-uitvoering en werkstroom voor donateursbegeleiding.

Het probleem: uw afdeling fondsenwerving beheert 200.000 alumni-records verspreid over vijf losstaande systemen

Als je werkzaam bent in alumni-relaties, is het gebrek aan alumni niet de uitdaging. Het is het gebrek aan zichtbaarheid over wie betrokken is, wie afhaakt en wie bereid is om te doneren. Je team beheert tienduizenden (soms honderdduizenden) alumni-records, verspreid over je CRM, e-mailplatform, evenementregistratiesysteem, vrijwilligersdatabase en welke spreadsheet dan ook die je donatiedagcoördinator vorig jaar heeft gemaakt.

Het resultaat is voorspelbaar: de participatiegraad van alumni is gedaald van ongeveer 20% in de jaren 80 tot ongeveer 7,8%, fondsenwervingscampagnes worden op basis van intuïtie uitgevoerd in plaats van op basis van engagementgegevens, de follow-up van gebeurtenissen vindt weken te laat plaats (of helemaal niet), en 70% van de alumniverenigingen zegt dat het vergroten van de betrokkenheid hun belangrijkste doel is, terwijl 27% toegeeft dat ze geen specifieke strategie hebben om dit te bereiken. Ondertussen blijven de CASE-normen zich ontwikkelen en is uw team nog steeds bezig met het handmatig afstemmen van gegevens.

Het diepere probleem is dat alumni-relaties een kwantiteitsspel zijn geworden dat wordt gespeeld met tools uit de ambachtelijke sector. Je kunt je contacten met 100.000 alumni niet personaliseren met dezelfde methoden die werkten voor 10.000. En je kunt geen duurzame donatiepijplijn opbouwen als je team meer tijd besteedt aan gegevensinvoer dan aan het opbouwen van relaties.

Hoe Wake Forest University dit heeft opgelost: De afdeling Alumni and Donor Services van Wake Forest University heeft teams die verspreid waren over verschillende platforms samengebracht in één systeem, waardoor realtime datarapportage via ClickUp Dashboards en afdelingsoverschrijdende afstemming binnen University Advancement mogelijk werd. Morey Graham, directeur, Project Alumni- en Donateursdiensten: We kunnen nu binnen één systeem samenwerken en hebben inzicht in cruciale gegevens. Hierdoor kunnen onze verschillende teams voortgang rapporteren, problemen met de werklast en capaciteit signaleren en nauwkeuriger plannen.

Dat is de kans die hier ligt. Niet het vervangen van fondsenwervingssystemen, maar het creëren van één zichtbare operationele laag rondom het werk dat tussen die systemen plaatsvindt. De snelste manier om dat model te testen, is door een werkende alumni-relatie-installatie te genereren binnen uw projectmanagementplatform. Wilt u een soortgelijk model testen in uw eigen fondsenwervingsactiviteiten? Begin met de onderstaande prompt en pas deze aan uw alumnibestand, campagnemix en betrokkenheidsdoelen aan.

De opdracht: Bouw uw werkruimte voor alumni-engagement met AI

Kopieer deze prompt, plak hem in ClickUp Brain om je eigen ClickUp Super Agent te bouwen, vul de gegevens van je instelling in en je krijgt een complete werkruimte voor alumni-relaties met engagement-scores, campagnetracking, beheer van gebeurtenissen en werkstroombeheer.

Het resultaat zou u een solide eerste ontwerp van uw operationele structuur moeten opleveren, inclusief segmentatielogica, controlepunten voor campagnes, werkstroom voor gebeurtenissen en de opvolging van donateursbeheer. Uw team kan dit vervolgens aangepast aanpassen aan uw alumnipopulatie, fondsenwervingsprioriteiten en communicatiekanalen.

Superagent voor alumni-relaties

Prompt:

→ Klaar om uw eerste Super Agent te bouwen? Open ClickUp Brain en plak de bovenstaande prompt om een aangepaste Super Agent voor je werkruimte te maken.

Zodra uw agentblauwdruk is gegenereerd, is de volgende stap deze om te zetten in een praktische werkruimte die uw fondsenwervingsteam dagelijks kan gebruiken.

Hoe u deze instelling instelt in ClickUp (4 stappen)

Verzamel, voordat je je Space instelt, de informatie die je team al gebruikt om de betrokkenheid van alumni te beheren. Dat omvat meestal betrokkenheidscategorieën, campagnekalenders, donateursniveaus, gebeurtenissen, communicatiesegmenten en verwachtingen op het gebied van donateursbeheer. Door te beginnen met schone input worden je automatiseringen, dashboards en outreach-werkstroomen veel bruikbaarder.

Creëer uw werkruimte-structuur. Maak een speciale ruimte aan met de naam Alumni Relations & Advancement. Voeg vier mappen toe om het werk te organiseren gedurende de hele levenscyclus van alumni-betrokkenheid: Engagement & Outreach voor alumnisegmentatie, communicatie, regionale afdelingen en affiniteitsgroepen, Fundraising Campaigns voor jaarlijkse fondsenwerving, donatiedagen, kapitaalcampagnes, geplande donaties en donaties bij reünies, Gebeurtenissen & Programma's voor reünies, homecoming, regionale gebeurtenissen, mentorprogramma's en vrijwilligerscoördinatie, en Stewardship & Recognition voor werkstroom voor het bedanken van donateurs, rapportage over impact, het bijhouden van erkenning en het opnieuw betrekken van donateurs die zijn weggevallen. Configureer aangepaste velden voor elke alumnitaak Voeg aangepaste velden toe aan uw sjablonen voor alumnitaken, zodat elk record de belangrijkste gegevens bevat die uw team nodig heeft om betrokkenheid bij te houden en outreach te coördineren. Voeg velden toe voor betrokkenheidsscore, afstudeerjaar, donorniveau, datum van laatste interactie, geografische regio, communicatievoorkeur, toegewezen campagne en totale donaties. Deze consistente structuur maakt dashboards, automatiseringen en rapportages over het donateursportfolio veel betrouwbaarder. Plak de prompt in ClickUp Brain Open ClickUp Brain in je nieuwe ruimte en plak de bovenstaande prompt. Vul je variabelen in, waaronder de naam van de instelling, het aantal alumni, de grootte van het personeelsbestand, de huidige tools, het jaarlijkse fondsenwervingsdoel, het deelnamepercentage en de engagementkanalen. Gebruik de gegenereerde output om een eerste concept te maken van je engagement-scoremodel, werkstroomen voor campagnes, sjablonen voor gebeurtenissen en beheer-structuur, en verfijn dit vervolgens voor je fondsenwervingsactiviteiten. Stel automatiseringen in voor doorlopend beheer Creëer automatiseringen om het werk op het gebied van alumni-relaties op gang te houden zonder constante handmatige opvolging. Gebruik regels om op betrokkenheid gebaseerde outreach te triggeren, mijlpalen in campagnes te lanceren, follow-up van gebeurtenissen in te plannen, mentoring-check-ins te stimuleren en beheerprocessen te starten nadat donaties zijn ontvangen.

Klaar om deze werkstroomen om te zetten in een herhaalbaar systeem? Bouw je ClickUp-werkruimte voor subsidiebeheer.

💡 Pro-tip: Begin met één werkstroom, zoals een donatiedag, het opnieuw betrekken van voormalige donateurs of de follow-up van alumni-gebeurtenissen, voordat je het systeem uitrolt naar de volledige fondsenwervingsactiviteiten. Een kleinschalige pilot helpt je team om sjablonen, de scoringslogica en communicatieregels te verfijnen voordat je opschaalt.

Aanbevolen aangepaste velden voor taken op het gebied van alumni-relaties

Deze velden zorgen voor een consistent overzicht van de activiteiten op het gebied van engagementscores, campagnes, gebeurtenissen, mentoring en donateursbeheer in de werkstroom voor engagementscores, campagnes, gebeurtenissen, mentoring en donateursbeheer.

Veld Type Doel Betrokkenheidsscore Aantal Gewogen score op basis van alumni-activiteit Afstudeerjaar Nummer of keuzelijst Alumni-lichting Donateurscategorie Dropdown Eerste donateur, Terugkerende donateur, Jaarlijkse donatie van leidinggevenden, Grote donatie, Geplande donatie Laatste interactiedatum Datum Meest recente interactie met alumni Geografische regio Dropdown Regio of locatie van de afdeling Communicatievoorkeuren Dropdown E-mail, direct mail, telefoon, tekst, sociale media Toegewezen aan campagne Dropdown Jaarlijkse fondsenwerving, Giving Day, Kapitaalcampagne, Reüniedonaties, Geplande schenkingen Levenslange donaties Valuta Totaal historisch donatiebedrag Engagementsegment Dropdown Zeer betrokken, Betrokken, Licht betrokken, Niet betrokken, Contact verloren Affinity Group Labels Atletiek, studentenverenigingen, academisch programma, vrijwilligerswerk, jonge alumni, regionale afdeling Status van deelname aan gebeurtenissen Dropdown Uitgenodigd, geregistreerd, aanwezig, niet verschenen, follow-up voltooid Status van donateursbeheer Dropdown Ontvangstbevestiging verzonden, bedankbericht verzonden, impactrapport verzonden, herbetrokkenheid actief

📘 Lees ook: Bekijk alle soorten aangepaste velden om te bepalen welke velden het beste werken voor uw subsidiewerkstroom.

Voorbeelden van kernautomatisering voor alumni-relaties

Nadat uw aangepaste velden zijn ingesteld, kunt u automatiseringen opzetten die het bijhouden van betrokkenheid, campagnes, gebeurtenissen en donateursbeheer in gang houden zonder herhaaldelijke handmatige follow-up.

Wanneer… Vervolgens… Een alumnus doet een gift Trigger de donateursbegeleidingsreeks op basis van het donateursniveau en wijs vervolgtaaken toe Een engagementscore daalt tot in het 'niet-betrokken'-bereik Maak een Taak voor herbetrokkenheid aan en wijs het juiste outreach-segment toe De aftelling naar de donatiedag bereikt een mijlpaal Stel de checklist voor de volgende campagne op en wijs kanaalspecifieke taken toe Een gebeurtenis is gemarkeerd als Voltooid Stuur de enquête na afloop van de gebeurtenis en maak follow-up-taken aan voor deelnemers en no-shows Een donateur is al 13, 18 of 24 maanden inactief Trigger de volgende re-engagementreeks voor donateurs die zijn weggevallen Er wordt een mentor-mentor-match gemaakt Plan taaken voor check-in-taken en follow-upbeoordelingen bij mijlpalen

📘 Lees ook: Ontdek hoe aangepaste velden werken in automatiseringen

Wat de Agent omvat gedurende de hele levenscyclus van alumni-engagement

Een AI-agent voor alumni-relaties is geen chatbot die vragen over uw alma mater beantwoordt. Het is een systeem dat binnen uw werkruimte voor projectmanagement draait en het gestructureerde, herhaalbare werk uitvoert dat uw fondsenwervingsteam momenteel handmatig doet, waaronder het scoren van betrokkenheid, het coördineren van campagnes, het opvolgen van gebeurtenissen en het voorkomen dat donateursbeheer door de mazen van het net glipt.

Levenscyclusfase Wat de Agent nog doet Wat het vervangt Betrokkenheid bijhouden Beoordeelt de activiteit van alumni op basis van CASE-engagementmodi en werkt de status van het segment bij Versnipperde engagementgegevens verspreid over spreadsheets en losstaande tools Fondsenwervingscampagnes Houdt campagne-doelen, pijplijnen, mijlpalen en donateursopvolging bij Eenmalige campagneformulieren en handmatige coördinatie tussen teams Gebeurtenissen en programma's Beheert planning van gebeurtenissen, registratie, rollen van vrijwilligers, enquêtes en follow-up E-mailthreads, gedeelde schijven en aantekeningen over gebeurtenissen die nooit worden meegenomen in de volgende gebeurtenis Mentorprogramma's Houdt contacten, vergaderingen, tevredenheid en blijvende betrokkenheid bij Ad-hocspreadsheets voor mentoren en inconsistente opvolging van programma's Communicatie Coördineert doelgroepsegmenten, campagnetiming, kanaalmix en naleving van opt-out-regels Gescheiden kalenders voor communicatie en handmatig beheer van doelgroepen Donorbeheer en erkenning Houdt de timing van bedankjes, impactrapporten, erkenning en triggers voor herbetrokkenheid bij Vertraagde follow-up en donateursbeheer die verdwijnen in de inbox

Variaties voor verschillende soorten instellingen

De bovenstaande prompt werkt voor alle instellingen voor hoger onderwijs die ClickUp gebruiken. Pas de prompt aan voor uw instelling:

Type instelling Belangrijke aanpassingen R1-onderzoeksuniversiteit Gebruik de volledige prompt zoals deze is. Voeg complexere campagnsegmentatie, grotere alumnipopulaties en een betere coördinatie van het portfolio van fondsenwervers toe. R2 University Behoud de volledige structuur, maar vereenvoudig bepaalde campagnelagen waar de teams kleiner zijn. Leg de nadruk op het jaarlijkse fonds, gebeurtenissen en regionale betrokkenheid. Liberal Arts College Richt u op intensieve betrokkenheid van alumni, donaties bij reünies, vrijwilligersprogramma's en sterk donateursbeheer binnen kleinere populaties alumni. Community college Leg de nadruk op lokale betrokkenheid van alumni, mentoring afgestemd op het personeelsbestand, kleinere campagnestructuren en het opbouwen van relaties in plaats van de complexiteit van grote donaties. Carrière- of beroepsopleiding Richt u op de carrièreresultaten van alumni, mentoring door de sector, betrokkenheid via werkgevers en gerichte donateurszorg gekoppeld aan succesverhalen over carrières.

Beheer alumni-relaties op één plek

Alumni-relaties lopen spaak wanneer de betrokkenheidsgeschiedenis, campagnes, gebeurtenissen, mentorprogramma's en donateursbeheer in afzonderlijke systemen staan zonder gedeelde weergave. Met ClickUp Brain, aangepaste velden en automatiseringen kan uw instelling de betrokkenheid van alumni omzetten in één herhaalbaar systeem dat de opvolging ondersteunt, duidelijkere segmentatie biedt, betere coördinatie van gebeurtenissen mogelijk maakt en consistent donateursbeheer biedt.

Het doel is niet om uw CRM- of fondsenwervingsdatabase te vervangen. Het is bedoeld om het werk rondom deze systemen te verminderen, meer zichtbaarheid te krijgen over wie betrokken is en wie afhaakt, en uw team te helpen meer tijd te besteden aan relaties in plaats van aan het opschonen van gegevens. Begin met de bovenstaande prompt, pas deze aan uw alumnibestand en fondsenwervingsprioriteiten aan, en bouw een installatie op die uw team het hele jaar door daadwerkelijk kan gebruiken.

Veelgestelde vragen

Kan AI de participatiegraad van alumni echt verbeteren?

AI-agenten bellen geen alumni en schrijven geen hartelijke bedankbriefjes. Ze automatiseren het operationele werk dat gepersonaliseerde betrokkenheid op grote schaal mogelijk maakt: het meten van betrokkenheid, het segmenteren van doelgroepen, het tijdig triggeren van contacten en het signaleren van donateurs die op het punt staan weg te vallen voordat ze verdwijnen. Wanneer uw team minder tijd kwijt is aan gegevensinvoer, heeft het meer tijd voor het onderhouden van relaties. Zo worden de participatiegraad en betrokkenheid verbeterd.

Werkt dit met ons bestaande CRM-systeem, zoals Raiser’s Edge of Salesforce?

De AI-agent-werkruimte werkt samen met uw bestaande CRM-systeem voor fondsenwerving. Betrokkenheidsgegevens uit Raiser’s Edge, Blackbaud of Salesforce worden synchroniseerd met aangepaste velden in alumnitaken. De agent vervangt uw primaire systeem niet. Het vormt de operationele laag waarop uw team campagnes bijhoudt, gebeurtenissen coördineert en werkstroombeheer uitvoert bovenop die donorgegevens.

Hoe zit het met de veiligheid van de gegevens voor gevoelige donorgegevens?

ClickUp is gecertificeerd volgens SOC 2, ISO 27001, ISO 27017, ISO 27018 en ISO 42001 en ondersteunt SSO, op rollen gebaseerde toestemmingen en versleuteling van gegevens in rust en tijdens verzending. Dankzij toestemmingen op donorniveau zien fondsenwervers alleen de portefeuilles die aan hen zijn toegewezen. Er worden geen gegevens gebruikt om AI-modellen te trainen. Volledige details vindt u op de pagina over veiligheid.

Hoe wordt hiermee voldaan aan de rapportagevereisten van CASE?

Het engagementscoringssysteem sluit aan bij de vier engagementmodi van CASE (filantropisch, vrijwilligerswerk, ervaringsgericht, communicatie). Aangepaste velden houden elke modus afzonderlijk bij, zodat u rechtstreeks vanuit uw werkruimte CASE-conforme engagementrapporten kunt genereren. De agent structureert gegevens op de manier die CASE verwacht, wat het opstellen van enquêtereacties vereenvoudigt.

Is dit alleen nuttig voor grote fondsenwervingsafdelingen?

Nee. De prompt bevat variabelen voor het type instelling, het aantal alumni en de grootte van het personeelsbestand. Een alumnibureau met twee medewerkers bij een community college profiteert van dezelfde automatiseringen voor het bijhouden van campagnes en donateursbeheer als een afdeling voor fondsenwerving met 50 medewerkers bij een R1-universiteit. Het systeem schaalt mee met uw alumnibestand en uw team.