Hoe u studentencasemanagement uitvoert met behulp van AI

Meer dan 60% van de studenten voldoet tegenwoordig aan de criteria voor ten minste één psychisch probleem, en 97% van de instellingen heeft een gedragsinterventieteam op de campus. Toch coördineren de meeste CARE-teams hun casussen nog steeds via e-mailketens, losstaande Maxient-rapporten en aantekeningen van vergaderingen die in iemands inbox blijven hangen.

Een AI-agent die in een projectmanagementplatform is ingebouwd, kan de intake van casussen, triage op risiconiveau, doorverwijzingen tussen afdelingen en het bijhouden van resultaten automatiseren, terwijl de toegangsbeperkingen in overeenstemming met de FERPA worden gehandhaafd.

Hieronder vind je een kant-en-klare AI-agentprompt die je in ClickUp kunt plakken om binnen enkele minuten een complete werkruimte voor studentencasemanagement op te zetten. Maar voordat je deze gebruikt, is het handig om te kijken naar de coördinatieproblemen die dit soort systemen moeten oplossen. Voor de meeste studentenondersteuningsteams is het probleem niet dat er doorverwijzingen ontbreken. Het probleem is dat die doorverwijzingen via te veel losstaande afdelingen binnenkomen, waardoor het moeilijk is om vroeg genoeg het volledige plaatje te zien om goed te kunnen reageren.

Voor wie is deze installatie voor casemanagement voor studenten bedoeld? Deze installatie is bedoeld voor CARE-teams, teams voor gedragsinterventie, decanaten, teams voor studentengedrag, medewerkers die de begeleiding coördineren, casemanagers en leidinggevenden op het gebied van studentenzaken die verantwoordelijk zijn voor triage, doorverwijzingen en follow-up binnen meerdere afdelingen. Het is vooral handig voor instellingen die al doorverwijzingen via verschillende systemen ontvangen, maar nog steeds afhankelijk zijn van handmatige coördinatie voor het beheren van risico's, overdrachten en de zichtbaarheid van casussen.

Het probleem: uw CARE-team coördineert crisissituaties bij studenten via e-mail en spreadsheets

Professionals in studentenzaken kennen de realiteit al. Een docent dient een rapport in over zorgwekkend gedrag. Een resident advisor meldt een student die al dagenlang zijn kamer niet heeft verlaten. Er komt een Title IX-melding binnen via het online portaal. Een studieadviseur merkt op dat een student niet meer naar de les komt. Elk van deze doorverwijzingen komt in een ander systeem terecht, wordt doorgestuurd naar een ander kantoor, en het CARE-team of BIT moet het volledige plaatje zien tijdens een wekelijkse vergadering die afhankelijk is van wie eraan gedacht heeft om zijn aantekeningen mee te nemen.

De vraag blijft groeien. Het nummer van studenten dat hulp zoekt bij counselingcentra op de campus is tussen 2009 en 2015 met bijna 40% gestegen en bleef stijgen tot aan de pandemie. Uit de Healthy Minds Study 2024–25 bleek dat bijna 40% van de studenten te maken heeft met matige tot ernstige depressies, waarbij 68% aangaf dat mentale of emotionele problemen hun studieresultaten beïnvloedden. Deze studenten zijn niet eenvoudig te labelen. Ze komen binnen als gedragsproblemen, klachten over huisvesting, waarschuwingen voor studievertraging en verzoeken om aanpassingen voor een beperking, vaak bij meerdere afdelingen tegelijk.

Het resultaat is voorspelbaar: dubbele contacten waarbij drie afdelingen dezelfde student benaderen zonder te weten dat de anderen dat al hebben gedaan, mislukte overdrachten tussen de afdeling studentengedrag en de counseling, interventieplannen die alleen in notulen bestaan, en geen systematische manier om bij te houden of een doorverwezen student daadwerkelijk gebruik heeft gemaakt van de hulpbronnen waarnaar hij of zij werd doorverwezen.

Hoe Miami University dit heeft opgelost: Het Center for Career Exploration and Success van Miami University gebruikte ClickUp om meer dan 200 studentengebeurtenissen per jaar te beheren met een succespercentage van 98%, waarbij 19.107 studenten werden betrokken via gestandaardiseerde processen en gecentraliseerd bijhouden. Michael Turner, adjunct-directeur: ClickUp is een geweldige tool die we gebruiken om georganiseerd te blijven en de gebeurtenissen op schema te houden. Het platform biedt ons een opslagplaats voor kennis.

Diezelfde waarde is van belang bij het casemanagement voor studenten. Niet om gedrags- of begeleidingssystemen te vervangen, maar om één zichtbare operationele laag te creëren rond doorverwijzingen, overdrachten en follow-up. De snelste manier om dat model te testen, is door een werkende installatie voor casemanagement voor studenten te genereren binnen uw projectmanagementplatform. Wilt u een soortgelijk model testen in uw eigen CARE- of BIT-werkstroom? Begin met de onderstaande prompt en pas deze aan uw teamstructuur, doorverwijzingsvolume en nalevingsvereisten aan.

Wilt u een soortgelijk model testen in uw eigen CARE- of BIT-werkstroom? Begin met de onderstaande prompt en pas deze aan uw teamstructuur, doorverwijzingsvolume en nalevingsvereisten aan.

De opdracht: Bouw uw werkruimte voor studentencasemanagement met AI

Kopieer deze prompt, plak deze in ClickUp Brain om je eigen ClickUp Super Agent te bouwen, vul de gegevens van je instelling in en je krijgt een voltooide werkruimte voor studentencasemanagement met intake-werkstroom, kaders voor risicobeoordeling, het bijhouden van doorverwijzingen en documentatie van resultaten.

Het resultaat zou een solide eerste ontwerp van uw operationele structuur moeten opleveren, inclusief taakhierarchieën, triagelogica, werkstroomen op toestemming gebaseerd en follow-upcontrolepunten. Uw team kan dit vervolgens aanpassen aan uw caseload, campusstructuur en compliance-omgeving.

Superagent voor casemanagement van studenten

Prompt:

→ Klaar om je eerste Super Agent te bouwen? Open ClickUp Brain en plak de bovenstaande prompt om een aangepaste Super Agent voor je werkruimte te maken.

Zodra je agent-blauwdruk is gegenereerd, is de volgende stap om deze om te zetten in een praktische werkruimte die je casemanagementteam dagelijks kan gebruiken.

Hoe u deze instelling instelt in ClickUp (4 stappen)

Voordat je je Space instelt, verzamel je de gegevens voor studentenondersteuning die je team al gebruikt voor doorverwijzingen, casusnotities, vroegtijdige waarschuwingen, overdrachten tussen afdelingen en nalevingsrapportages. Dat omvat meestal student-ID-gegevens, doorverwijzingsbronnen, soorten zorgen, huidige risiconiveaus, toegewezen casemanagers, eerdere interventiegeschiedenis, doorverwijzingsbestemmingen en eventuele FERPA- of Title IX-vereisten voor de verwerking. Door te beginnen met schone invoer worden je automatiseringen, dashboards en werkstroomen veel betrouwbaarder.

Maak uw werkruimte-structuur aan Maak een speciale ruimte aan met de naam Student Case Management. Voeg vanaf het begin vier mappen toe met strikte instellingen voor toestemming: 'Actieve zaken' voor openstaande zaken geordend op risiconiveau, 'Verwijzingen en vroege waarschuwingen' voor nieuwe verwijzingen, academische waarschuwingen en zelfverwijzingen die wachten op beoordeling, 'Afdelingsoverschrijdende coördinatie' voor verwijzingen die zijn verzonden naar counseling, diensten voor studenten met een beperking, gedrag, Title IX en externe hulpbronnen, en 'Rapportage en naleving' voor geaggregeerde rapportage, Clery-bijhouden, Title IX-tijdlijnen en samenvattingen van de uitkomsten van zaken. Configureer aangepaste velden voor elke casustaken Voeg aangepaste velden toe aan je casustaken-sjablonen, zodat elke studentencase de belangrijkste gegevens bevat die je team nodig heeft om ondersteuning consistent te triëren, te coördineren en te documenteren. Voeg velden toe voor student-ID, verwijzingsbron, type zorg, risiconiveau, casemanager, FERPA-vrijgavestatus, datum van laatste contact, verzonden verwijzingen en uitkomststatus. Deze consistente structuur maakt dashboards, automatiseringen en casecoördinatie veel betrouwbaarder. Plak de prompt in ClickUp Brain Open ClickUp Brain in je nieuwe ruimte en plak de bovenstaande prompt. Vul je variabelen in, waaronder de naam van de instelling, de samenstelling van het team, het maandelijkse doorverwijzingsvolume, nalevingsvereisten en huidige tools. Gebruik de gegenereerde output om een eerste concept te maken van je intake-werkstroom, risicobeoordelingskader, doorverwijzingstracker en nalevingsdashboard, en verfijn dit vervolgens voor het casemanagementproces van je instelling. Stel automatiseringen in voor doorlopend beheer Creëer automatiseringen om het werk van studenten op gang te houden zonder constante handmatige opvolging. Gebruik regels om dienstdoende medewerkers te waarschuwen bij crisissituaties, risico's te escaleren wanneer meerdere doorverwijzingen zich opstapelen, opvolgingstaken te activeren na vergaderingen, no-shows bij doorverwijzingen te markeren en afsluitende evaluaties in te plannen, zodat geen enkele student tussen wal en schip valt.

Klaar om deze werkstroomen om te zetten in een herhaalbaar systeem? Bouw je werkruimte in ClickUp.

💡 Pro-tip: Begin met één werkstroom, zoals intake-triage of doorverwijzingen tussen afdelingen, voordat je het systeem uitrolt naar de volledige CARE- of BIT-operatie. Een kleinschalige pilot helpt je team om sjablonen, toestemmingen en escalatielogica te verfijnen voordat je opschaalt.

Aanbevolen aangepaste velden voor taken op het gebied van casemanagement voor studenten

Deze velden zorgen voor een consistent werkdossier voor intake, triage, doorverwijzingen, interventies en casusresultaten.

Veld Type Doel Studenten-ID Korte tekst Unieke student-ID Verwijzingsbron Dropdown Docenten, medewerkers, studenten, zelfverwijzing, anoniem Soort zorg Dropdown Academisch, Gedrag, Geestelijke gezondheid, Gedrag, Veiligheid, Financieel, Huisvesting Risiconiveau Dropdown Niveau 1, Niveau 2, Niveau 3, Niveau 4, Niveau 5 Casemanager Mensen Hoofdlid voor de coördinatie FERPA-status Dropdown In dossier, Niet in dossier, Niet vereist Datum van laatste contact Datum Meest recente contact met student of kantoor Verwijzingen verzonden Labels of Relaties Begeleiding, advies, gedrag, Title IX, financiële steun, diensten voor studenten met een beperking, externe hulpbronnen Status van het resultaat Dropdown Actief, In behandeling, Opgelost, Extern doorverwezen, Ingetrokken Urgentieniveau Dropdown Direct/Crisis, Hoog, Matig, Laag/Informatief Betrokkenheidsstatus Dropdown Verbonden, Niet opgedaagd, Afgewezen diensten, Op de wachtlijst, In uitvoering Toestemmingsstatus Dropdown Toestemming van de student verkregen, beperkte toestemming, geen toestemming vereist

Voorbeelden van kernautomatisering voor casemanagement van studenten

Nadat je aangepaste velden zijn ingesteld, kun je automatiseringen bouwen die de werkstroom voor triage, doorverwijzingen, interventies en follow-up in gang houden zonder herhaaldelijke handmatige follow-up.

Wanneer… Vervolgens… Een nieuwe doorverwijzing wordt gemarkeerd als 'Onmiddellijk/Crisis' Breng het personeel van de oproepdienst en de campusbeveiliging onmiddellijk op de hoogte en wijs de casus vervolgens toe aan de crisiswerkstroom Een student krijgt een tweede open doorverwijzing terwijl er al een actieve zaak bestaat Markeer de casus voor dubbele beoordeling en verhoog de prioriteit van de risicobeoordeling Er is een doorverwijzing verzonden, maar de student maakt geen verbinding binnen de verwachte termijn Breng de casemanager op de hoogte en maak een follow-up-Taak aan Een student krijgt risiconiveau 4 of 5 toegewezen Trigger de werkstroom voor intensieve interventie en breng het volledige responsteam op de hoogte Er is een vervolgafspraak gepland zonder dat er een bijgewerkt contact is geregistreerd Maak een opvolgingstaak aan en wijs deze toe aan de casemanager Een casus wordt gemarkeerd als 'Opgelost' Plan een controlepunt voor de afsluitingsbeoordeling en genereer de prompt voor de samenvatting van de uitkomst

Wat de agent doet gedurende de hele levenscyclus van studentenondersteuning

Een AI-agent voor studentencasemanagement is geen chatbot die studenten advies geeft. Het is een systeem dat binnen uw projectmanagement-werkruimte draait en de gestructureerde, herhaalbare coördinatietaken uitvoert die uw CARE-team momenteel handmatig doet, waaronder het doorsturen van verwijzingen, het bijhouden van interventies, het beheren van overdrachten tussen afdelingen en het vastleggen of studenten daadwerkelijk contact hebben met de ondersteuning.

Levenscyclusfase Wat de medewerker doet Wat het vervangt Intake en triage van casussen Standaardiseert doorverwijzingen, wijst urgentie toe, markeert duplicaten en leidt zaken naar de juiste werkstroom E-mailketens, spreadsheetlogboeken en inconsistente intake-antekeningen Risicobeoordeling Houdt risicofactoren bij, werkt de prioriteit van zaken bij en ondersteunt escalatie per niveau Teamgeheugen, handmatige beoordeling en giswerk tijdens wekelijkse vergaderingen Doorverwijzingen tussen afdelingen Houdt bij waar doorverwijzingen naartoe zijn gestuurd, of studenten verbinding hebben gemaakt en welke follow-up nodig is Gefragmenteerde overdrachten en onduidelijke eigendommen tussen afdelingen Bijhouden van interventies Houdt een chronologische tijdlijn bij van contacten, vergaderingen, interventies en beslissingen over casussen Aantekeningen die begraven liggen in inboxen, notulen van vergaderingen of afzonderlijke kantoordossiers Naleving en rapportage Ondersteunt op toestemming gebaseerde tracking, geaggregeerde rapportage en tijdlijnbeheer voor gerelateerde Clery- of Title IX-verplichtingen Afzonderlijke rapportage-spreadsheets en reactieve nalevingscontroles Vroegtijdige respons op waarschuwingen Zet academische en gedragsmatige waarschuwingspatronen om in actieve casussen wanneer het risico toeneemt Meldingen via één kanaal die nooit worden samengevoegd tot een totaalbeeld

In tegenstelling tot generieke AI-tools is dit een ClickUp Super Agent die draait binnen dezelfde werkruimte waar je team al taken beheert. Elke actie vindt plaats waar mensen al aan het werk zijn. Geen extra login, geen apart systeem om te controleren.

Wilt u zien hoe Super Agents werken in een echte ClickUp-omgeving? Bekijk de onderstaande walkthrough om te zien hoe door AI gegenereerde werkstroomen, taken en automatiseringen in de praktijk samenkomen.

Variaties voor verschillende soorten instellingen

De bovenstaande prompt werkt bij alle instellingen voor hoger onderwijs die ClickUp gebruiken. Pas de prompt aan voor uw instelling:

Type instelling Belangrijke aanpassingen R1-onderzoeksuniversiteit Gebruik de volledige prompt zoals deze is. Voeg complexere teamstructuren, een hoger doorverwijzingsvolume en een betere coördinatie tussen studieadvies, gedrag, huisvesting en begeleiding toe. Regionale universiteit Behoud de volledige casemanagementstructuur, maar vereenvoudig de doorverwijzingsroutes naar specialisten waarbij minder afdelingen betrokken zijn. Leg de nadruk op efficiënte overdrachten en bescheiden rapportage. Liberal arts college Richt je op intensieve interventies, coördinatie binnen kleinere teams en overdrachten met toestemming binnen een hechte omgeving voor studentenondersteuning. Community college Leg de nadruk op het bereiken van studenten die pendelen, financiële en academische zorgen, doorverwijzingen naar externe instanties en kleinere teams die meerdere rollen vervullen. Carrière- of beroepsopleiding Richt je op interventies die gericht zijn op voortgang, aanwezigheidsproblemen, eventuele belemmeringen op het gebied van huisvesting of vervoer, en gestroomlijnde doorverwijzingsroutes.

Beheer studentenzaken op één plek

Het casemanagement voor studenten loopt spaak wanneer doorverwijzingen, interventienotities, vroegtijdige waarschuwingen en overdrachten tussen afdelingen in afzonderlijke systemen staan zonder gedeelde operationele weergave. Met ClickUp Brain, aangepaste velden en automatiseringen kan uw instelling de intake van casussen, triage, het bijhouden van doorverwijzingen en de follow-up van interventies omzetten in één herhaalbaar operationeel systeem.

Het doel is niet om uw gedragsreglement, begeleidingsdossiers of institutionele registratiesystemen te vervangen. Het is bedoeld om het werk hieromheen te verminderen, de zichtbaarheid in het volledige ondersteuningsproces te verbeteren en ervoor te zorgen dat geen enkele student tussen afdelingen in de vergetelheid raakt. Begin met de bovenstaande prompt, pas deze aan uw teamstructuur en nalevingsvereisten aan en bouw een installatie die uw team daadwerkelijk dagelijks kan gebruiken.

Ga gratis aan de slag met ClickUp.

Veelgestelde vragen

Kan een AI-agent omgaan met studentengegevens die onder de FERPA vallen?

Ja, mits correct geconfigureerd. De werkruimte maakt gebruik van op rollen gebaseerde toestemmingen, zodat alleen geautoriseerde CARE-leden casusdetails kunnen zien. ClickUp ondersteunt SOC 2-, ISO 27001-, ISO 27017-, ISO 27018- en ISO 42001-certificeringen, SSO-integratie en versleuteling van gegevens in rust en tijdens verzending. Toestemmingen op casusniveau kunnen de zichtbaarheid beperken tot specifieke teamleden. Er worden geen gegevens gebruikt om AI-modellen te trainen. De FERPA-functionaris van uw instelling dient de toestemmingsinstellingen tijdens de installatie te controleren.

Vervangt dit Maxient of andere systemen voor studentengedrag?

Nee. Maxient en soortgelijke platforms zijn systemen voor het bijhouden van gedragsgegevens, ontworpen voor beoordeling, sancties en het bijhouden van nalevingsgegevens. De AI-agent-werkruimte is de coördinatie- en werkstroomlaag waar uw CARE-team zaken triageert, doorverwijzingen bijhoudt, interventies documenteert en overdrachten tussen afdelingen beheert. Veel instellingen gebruiken beide: Maxient als het registratiesysteem voor gedrag, ClickUp als de operationele laag voor de coördinatie van casemanagement.

Hoe helpt dit bij systemen voor vroegtijdige waarschuwing?

De medewerker zet vroege waarschuwingstriggers (gemiste lessen, dalende cijfers, zorgen van docenten) om in casemanagement-taken wanneer patronen wijzen op een verhoogd risico. In plaats van dat een docent een waarschuwing indient die naar één adviseur gaat, verzamelt het systeem waarschuwingen samen met doorverwijzingen vanwege gedragsproblemen en andere signalen om het CARE-team een totaalbeeld te geven. Dit is dezelfde coördinatieaanpak die wordt gebruikt voor andere werkstroom-werkprocessen in het hoger onderwijs, zoals compliance en subsidiebeheer.

Hoe zit het met de privacy van studenten wanneer er meerdere afdelingen bij betrokken zijn?

De werkruimte dwingt 'need-to-know'-toegang af via het systeem voor toestemming van ClickUp. Een casemanager kan de volledige tijdlijn van de casus zien. Een contactpersoon van het counselingcentrum die de doorverwijzing heeft gedaan, ziet alleen dat er een doorverwijzing is gedaan en of de student contact heeft opgenomen, niet de onderliggende details over het gedrag. Een docent die de oorspronkelijke melding heeft ingediend, ziet alleen de bevestiging dat de casus is ontvangen en wordt behandeld. De niveaus voor toestemming komen overeen met de norm voor legitieme educatieve belangen van FERPA.

Is dit alleen nuttig voor grote universiteiten met speciale CARE-teams?

Nee. Community colleges en kleine instellingen met beperkte personeelsbezetting profiteren het meest van geautomatiseerde triage en het bijhouden van doorverwijzingen, omdat ze vaak minder mensen hebben die meer rollen moeten vervullen. Een studentenzakenbureau met twee personen krijgt dezelfde gestructureerde werkstroom, escalatiepaden en documentatietraject als een CARE-team van 15 personen aan een onderzoeksuniversiteit. De prompt schaalt mee op basis van de grootte van uw team en het aantal doorverwijzingen.