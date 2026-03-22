Hoe u gebeurtenissen op de campus kunt beheren met behulp van AI

Universiteiten die de betrokkenheid van studenten bij gebeurtenissen bijhouden, zien het retentiepercentage stijgen van 78% naar 92% voor zeer betrokken studenten. Een AI-agent die is ingebouwd in een projectmanagementplatform kan werkstroomen voor evenementenplanning, het reserveren van locaties, de coördinatie van leveranciers, budgetbewaking en analyses na afloop van gebeurtenissen automatiseren voor honderden gebeurtenissen per jaar.

Hieronder vind je een kant-en-klare AI-prompt die je in ClickUp kunt plakken om binnen enkele minuten een complete werkruimte voor campusevenementenbeheer op te zetten. Maar voordat je deze gebruikt, is het handig om te kijken naar de coördinatiekloof die dit soort systemen moeten dichten. Voor de meeste teams die campusevenementen organiseren, is het probleem niet een gebrek aan ideeën of activiteiten. Het is dat planning, goedkeuringen, leveranciers en rapportage verspreid zijn over te veel tools, waardoor niemand het volledige plaatje duidelijk kan overzien.

Voor wie is deze installatie voor het beheer van gebeurtenissen op de campus bedoeld? Deze installatie is bedoeld voor studentenzaken, evenementenbureaus op de campus, carrièrecentra, alumniteams, academische afdelingen en operationeel personeel dat verantwoordelijk is voor het plannen, promoten en evalueren van gebeurtenissen op de campus. Het is vooral handig voor instellingen die al gebruikmaken van tools voor zaalreservering of kalenders, maar nog steeds afhankelijk zijn van handmatige coördinatie voor het beheer van leveranciers, budgetten, tijdlijnen en de follow-up na afloop van gebeurtenissen.

Het probleem: uw evenemententeam organiseert meer dan 200 gebeurtenissen per jaar via e-mailthreads en een gedeelde schijf

Als je campusgebeurtenissen beheert, of dat nu via studentenzaken, een carrièrecentrum, alumnibetrekkingen of een faculteitsbureau is, weet je al hoe lastig de coördinatie kan zijn. Alleen al de introductieweek omvat tientallen locaties, cateringbestellingen, AV-installaties, risicobeoordelingen en marketingtijdlijnen. Vermenigvuldig dat dan met reünies, diploma-uitreikingen, gastcolleges, carrièrebeurzen, evenementen van studentenverenigingen en de tientallen kleinere programma's die elke week plaatsvinden.

De meeste teams coördineren nog steeds via een combinatie van Google Documenten, e-mailketens, spreadsheets en verouderde reserveringssystemen. Het resultaat: dubbelgeboekte locaties, gemiste deadlines van leveranciers, budgetoverschrijdingen die niemand opmerkt totdat de creditcardafrekening binnenkomt, en geen gestandaardiseerde manier om te meten of een gebeurtenis daadwerkelijk succesvol was. Georgia Southern University hield in één herfstsemester meer dan 1.162 gebeurtenissen en 79.408 bezoekers bij, en uit hun gegevens bleek dat 79,4% van de studenten die ten minste één gebeurtenis bijwoonden, bleef studeren, vergeleken met 72% in het algemeen. De gebeurtenissen zijn belangrijk, maar de infrastructuur om ze op grote schaal te organiseren, houdt zelden gelijke tred.

Het coördinatieprobleem wordt nog groter naarmate instellingen de impact proberen te meten. Uit gegevens van de Universiteit van Houston bleek dat studenten met vier of meer campusactiviteiten een retentiepercentage van 92% hadden, vergeleken met 78% voor studenten zonder gebeurtenissen. Iedereen is het erover eens dat gebeurtenissen de retentie bevorderen, maar weinig campussen beschikken over de operationele systemen om deze te plannen, uit te voeren en te analyseren zonder hun team uit te putten.

Hoe Miami University dit heeft opgelost: Het Center for Career Exploration and Success van Miami University organiseert meer dan 200 studentengebeurtenissen per jaar met een succespercentage van 98%, waarbij 19.107 studenten betrokken zijn. Vóór ClickUp vertrouwden ze op e-mail, Google Documenten en persoonlijke vergaderingen, zonder gestandaardiseerde processen. Michael Turner, adjunct-directeur: ClickUp is een geweldige tool die we gebruiken om georganiseerd te blijven en gebeurtenissen op schema te houden. Het platform heeft ons een opslagplaats voor kennis opgeleverd. Hij voegde eraan toe: "We zijn hard op weg om een vooraanstaand carrièrecentrum in de Verenigde Staten te worden. ClickUp is essentieel om ervoor te zorgen dat we een blauwdruk voor succes hebben.

Dat is de kans die hier ligt. Niet het vervangen van evenementenexpertise, maar het creëren van één zichtbare operationele laag rond het werk dat plaatsvindt tussen locaties, leveranciers, budgetten en teams. De snelste manier om dat model te testen, is door een werkende installatie voor het beheer van campusgebeurtenissen te genereren binnen uw projectmanagementplatform. Wilt u een soortgelijk model testen in uw eigen organisatie voor gebeurtenissen? Begin met de onderstaande prompt en pas deze aan uw locaties, mix van gebeurtenissen en personeelsmodel aan.

Dat is de kans die zich hier voordoet. Niet het vervangen van evenementenexpertise, maar het creëren van één zichtbare operationele laag rond het werk dat plaatsvindt tussen locaties, leveranciers, budgetten en teams. De snelste manier om dat model te testen, is door een werkende installatie voor campusgebeurtenissenbeheer te genereren binnen uw projectmanagementplatform.

Wilt u een soortgelijk model testen in uw eigen organisatie voor gebeurtenissen? Begin met de onderstaande prompt en pas deze aan uw locaties, mix van gebeurtenissen en personeelsmodel aan.

Wilt u een soortgelijk model testen in uw eigen organisatie voor gebeurtenissen? Begin met de onderstaande prompt en pas deze aan uw locaties, mix van gebeurtenissen en personeelsmodel aan.

De opdracht: Bouw uw werkruimte voor evenementenbeheer op de campus met AI

Kopieer deze prompt, plak hem in ClickUp Brain om je eigen ClickUp Super Agent te bouwen, vul de gegevens van je instelling in en je krijgt een voltooide werkruimte voor evenementenbeheer met planningssjablonen, budgettrackers, werkstroommodes voor leverancierscoördinatie en analyses na afloop van de gebeurtenis.

Het resultaat zou een solide eerste concept van uw operationele structuur moeten opleveren, inclusief tijdlijnsjablonen, overdrachten van verantwoordelijkheden, budgetcontrolepunten en werkstroom voor rapportage. Uw team kan dit vervolgens aanpassen aan uw evenementvolume, de grootte van de campus en uw operationele behoeften.

Het resultaat zou een solide eerste concept van uw operationele structuur moeten opleveren, inclusief tijdlijnsjablonen, overdrachten van verantwoordelijkheden, budgetcontrolepunten en werkstroom voor rapportage. Uw team kan dit vervolgens aanpassen aan uw evenementvolume, de grootte van de campus en uw operationele behoeften.

Superagent voor evenementenbeheer op de campus

→ Klaar om je eerste Super Agent te bouwen? Open ClickUp Brain en plak de bovenstaande prompt om een aangepaste Super Agent voor je werkruimte te maken.

Hoe u deze instelling instelt in ClickUp (4 stappen)

Stap 1: Maak de structuur van je werkruimte

Maak een speciale ruimte aan met de naam “Campus Events” met vier mappen (of begin met een sjabloon voor evenementenplanning en pas deze aan):

Evenementenpijplijn: lijsten voor gebeurtenisvoorstellen, goedgekeurd/in planning en afgewezen/uitgesteld

Actieve gebeurtenissen: lijsten ingedeeld naar type gebeurtenis (introductieweek, banenbeurzen, studentenleven, alumni, academisch/lezingen, sport)

Leveranciers- en locatiebeheer: lijsten voor de locatiekalender, het leveranciersregister en het bijhouden van contracten

Na het evenement & archief: lijsten voor gebeurtenissen in de afwikkelingsfase en een doorzoekbaar archief van eerdere gebeurtenissen met sjablonen en geleerde lessen

Stap 2: Configureer aangepaste velden voor elke Taak van een gebeurtenis

Voeg deze velden toe aan je sjabloon voor taaken van gebeurtenissen, zodat elk gebeurtenis over de belangrijkste gegevens beschikt ( bekijk alle soorten aangepaste velden ):

Veld Type Doel Datum van de gebeurtenis Datum Wanneer de gebeurtenis plaatsvindt Locatie Dropdown Studentenvereniging, centrum voor podiumkunsten, stadion, binnenplaats, enz. Verwacht aantal bezoekers Aantal Verwachte personeelsbezetting voor de planning Werkelijke opkomst Aantal Aantal check-ins na de gebeurtenis Totaal budget Valuta Goedgekeurd budget voor de gebeurtenis Werkelijke uitgaven Valuta Lopend totaal van de uitgaven Type gebeurtenis Dropdown Introductiedag, banenbeurs, gastcollege, reünie, studentenvereniging, alumni Risiconiveau Dropdown Laag, gemiddeld, hoog (op basis van de grootte van het aantal bezoekers, alcohol, buitenactiviteiten, enz.)

Stap 3: Plak de prompt in ClickUp Brain

Campus Gebeurtenissenbeheer Super Agent Builder

Open ClickUp Brain in je nieuwe ruimte en plak de bovenstaande prompt. Vul je variabelen in (naam van de instelling, populatie studenten, grootte van het team, aantal gebeurtenissen per jaar, locaties, budget). Brain stelt de taakstructuur, planningssjablonen, leveranciersoverzichten en automatiseringsregels samen als taken en subtaaken die je direct kunt gebruiken. (Nieuw bij Super Agents? Bekijk hier hoe je stap voor stap je eerste kunt bouwen.)

Stap 4: Stel automatiseringen in voor doorlopend beheer

Campus Evenementenbeheer Super Agent Automatisering Trigger

Configureer deze kernautomatiseringen zodat het systeem zichzelf beheert ( lees hoe aangepaste velden werken in automatiseringen ):

Wanneer… Vervolgens… De gebeurtenis vindt over 8 weken plaats Maak een planningschecklist op basis van een sjabloon en wijs een verantwoordelijke voor gebeurtenissen toe De gebeurtenis vindt over 6 weken plaats Maak promotietaak aan: socialemediakalender, e-mailcampagne, verzoeken voor bewegwijzering De werkelijke uitgaven bedragen meer dan 90% van het totale budget Wijzig het risiconiveau naar Hoog, breng de verantwoordelijke voor de gebeurtenis en het afdelingshoofd op de hoogte De status van de gebeurtenis verandert in 'Voltooid' Maak taken voor na de gebeurtenis aan: verdeling van enquêtes, budgetafstemming, vergadering over de gebeurtenis Taak voor enquête na de gebeurtenis niet binnen 14 dagen voltooid Escaleren: Dag 7 → herinnering, Dag 14 → directeur

Wat de agent doet gedurende de hele levenscyclus van beheer van gebeurtenissen

Een AI-agent voor het beheer van gebeurtenissen op de campus is geen chatbot die vragen over gebeurtenissenplanning beantwoordt. Het is een systeem dat binnen uw werkruimte voor projectmanagement draait en het gestructureerde, repetitieve werk uitvoert dat uw evenemententeam momenteel handmatig doet: checklists maken, leveranciers bijhouden, budgetoverschrijdingen signaleren en gegevens na afloop van de gebeurtenis verzamelen.

Levenscyclusfase Wat de agent doet Wat het vervangt Concept & goedkeuring Genereert taken voor voorstellen voor gebeurtenissen met goedkeuringsfasen, controleert de beschikbaarheid van locaties aan de hand van de hoofdkalender en stuurt de voorafgaande goedkeuring van het budget door naar de juiste afdeling E-mailthreads, mondelinge goedkeuringen, handmatige controles van de kalender Planning Stelt een volledige planningschecklist op aan de hand van een sjabloon, wijst taken toe aan teamleden met deadlines die zijn afgestemd op de datum van de gebeurtenis, en houdt offertes en contracten van leveranciers bij Het Google-document van vorig jaar kopiëren en hopen dat er niets is overgeslagen Promotie Maak een marketingtijdlijn met kanaalspecifieke taken (social media, e-mail, signage, website), houd het aantal aanmeldingen bij en markeer lage registratiecijfers ten opzichte van de targets Verspreide herinneringen en last-minute posts op sociale media Uitvoering Maak een tijdlijn voor de dag zelf met de inlaadschema's van leveranciers, taken voor vrijwilligers en contactpersonen voor noodgevallen op één plek Gedrukte programma-mappen en groeps-sms'jes met teksten Na de gebeurtenis Activeert automatisch de verdeling van enquêtes, budgetafstemming en het aanmaken van debriefingsvergaderingen na voltooiing van de gebeurtenis Handmatige opvolging die vaak achterwege blijft Portfolio-analyse Verzamelt gegevens over bezoekersaantallen, uitgaven, tevredenheid en retentie voor alle gebeurtenissen voor semester- en jaarrapportage Eindejaarsdrukte om gegevens uit vijf verschillende systemen te halen

Wilt u zien hoe Super Agents werken in een echte ClickUp-omgeving? Bekijk de onderstaande walkthrough om te zien hoe door AI gegenereerde werkstroomen, taken en automatiseringen in de praktijk samenkomen.

Variaties voor verschillende soorten instellingen

De bovenstaande prompt werkt voor alle instellingen voor hoger onderwijs die ClickUp gebruiken. Pas de prompt aan voor uw instelling:

Type instelling Belangrijke aanpassingen R1-onderzoeksuniversiteit (meer dan 500 gebeurtenissen per jaar) Gebruik de volledige prompt zoals deze is. Voeg budgetoverzichten op afdelingsniveau toe. Voeg sjablonen voor onderzoekssymposia en conferenties toe. Neem het bijhouden van de naleving van gesponsorde gebeurtenissen voor industriële partners op. R2-universiteit (200–500 gebeurtenissen/jaar) Vereenvoudig leveranciersbeheer door te werken met een lijst van voorkeursleveranciers in plaats van het volledig bijhouden van RFP-documenten. Beperk de risicobeoordeling tot twee niveaus (standaard/verhoogd). Richt analyses op de 20 grootste gebeurtenissen. Voornamelijk instelling voor bacheloropleidingen (100–200 gebeurtenissen per jaar) Leg de nadruk op ondersteuning van gebeurtenissen van studentenorganisaties met vereenvoudigde werkstroomen. Voeg goedkeuringsstappen door adviseurs toe. Richt de promotie op Instagram en kanalen op de campus in plaats van op LinkedIn. Community college (50–150 gebeurtenissen per jaar) Richt je op carrièrebeurzen, overstapdagen en gebeurtenissen in samenwerking met de gemeenschap. Voeg indien van toepassing de coördinatie van locaties op meerdere campussen toe. Vereenvoudig het bijhouden van budgetten tot toewijzingen op afdelingsniveau. Beroepsopleiding (20–75 gebeurtenissen per jaar) Richt je op netwerkevenementen voor werkgevers, diploma-uitreikingen en open dagen. Voeg het bijhouden van werkgeversrelaties toe. Vervang sjablonen voor alumni-evenementen door sjablonen voor gebeurtenissen met branchepartners.

Beheer campusgebeurtenissen op één plek

Het beheer van gebeurtenissen op de campus loopt spaak wanneer checklists voor de planning, het reserveren van locaties, het opvolgen van leveranciers, het bijhouden van budgetten en de rapportage na afloop van de gebeurtenis in afzonderlijke systemen plaatsvinden zonder gedeelde weergave. Met ClickUp Brain, aangepaste velden en automatiseringen kan uw instelling de organisatie van gebeurtenissen op de campus omzetten in één herhaalbaar systeem dat de planning ondersteunt, minder gemiste overdrachten voorkomt, meer zichtbaarheid biedt voor het budget en duidelijke rapportage levert over de impact van de gebeurtenis.

Het doel is niet om je tools voor zaalreservering of opslagruimte voor bestanden te vervangen. Het is bedoeld om de coördinatie rondom deze zaken te verminderen, de zichtbaarheid gedurende de volledige levenscyclus van een gebeurtenis te verbeteren en je team te helpen meer gebeurtenissen te organiseren zonder zichzelf uit te putten. Begin met de bovenstaande prompt, pas deze aan de grootte van je campus en je portfolio aan, en bouw een installatie die je team het hele jaar door daadwerkelijk kan gebruiken.

Veelgestelde vragen

Kan AI de complexiteit van grote campusgebeurtenissen zoals diploma-uitreikingen daadwerkelijk aan?

Ja. De AI-agent neemt geen beslissingen over de opzet van de gebeurtenis. Hij zorgt ervoor dat de planningswerkstroom wordt gevolgd: checklists maken op basis van sjablonen, taken toewijzen met deadlines in verhouding tot de datum van de gebeurtenis, bevestigingen van leveranciers bijhouden en achterstallige zaken escaleren. Voor een afstudeerceremonie met meer dan 50 subtaaken is die structuur precies wat voorkomt dat er dingen door de mazen van het net glippen.

Hoe worden gebeurtenissen die meerdere afdelingen en budgetten omvatten hiermee afgehandeld?

Elke gebeurtenisstaak bevat aangepaste velden voor afdeling, financieringsbron en budgettoewijzing. De medewerker houdt de uitgaven bij op gebeurtenisniveau en rapporteert deze naar de dashboards van de afdeling en de portefeuilles. Wanneer studentenzaken en academische zaken een gebeurtenis gezamenlijk sponsoren, zien beide afdelingen hun deel van het budget en de taken op één plek, in plaats van in afzonderlijke spreadsheets.

Hoe zit het met de veiligheid van de gegevens over studentengebeurtenissen?

ClickUp beschikt over SOC 2-, ISO 27001-, ISO 27017-, ISO 27018- en ISO 42001-certificeringen en ondersteunt SSO, op rollen gebaseerde toestemming en versleuteling van gegevens in rust en tijdens verzending. De aanwezigheidsgegevens van studenten blijven binnen uw werkruimte dankzij toestemmingcontroles. Er worden geen gegevens gebruikt om AI-modellen te trainen.

Kan dit worden geïntegreerd met ons bestaande reserveringssysteem, zoals 25Live of EMS?

De AI-agent-werkruimte werkt samen met uw bestaande planningstools. Gegevens over de beschikbaarheid van locaties uit 25Live of EMS kunnen worden gebruikt voor de aangepaste velden bij elke gebeurtenis-taak. De agent vervangt uw officiële reserveringssysteem niet. Het wordt de operationele laag waar uw team gebeurtenissen plant, coördineert en rapporteert op basis van die reserveringen. U kunt systemen ook koppelen via de integraties en API van ClickUp.

Waarin verschilt dit van het gebruik van een gedeelde Google Drive voor de planning van gebeurtenissen?

Een gedeelde schijf slaat bestanden op. Het wijst geen taken toe, houdt geen deadlines bij, escaleert geen achterstallige items, berekent geen budgetafwijkingen en genereert geen rapporten na afloop van de gebeurtenis. ClickUp met een AI-agent is de operationele laag die uw gebeurtenisplanningsproces omzet in een geautomatiseerd, traceerbaar systeem. De planningsdocumenten kunnen nog steeds in ClickUp Docs worden bewaard, maar ze zijn nu gekoppeld aan taken, tijdlijnen en automatiseringen. U kunt ook ontdekken hoe andere campussen subsidiebeheer en resourceplanning aanpakken met dezelfde methode.