Hoe u registratietaken uitvoert met behulp van AI

62% van de instellingen heeft de afgelopen vijf jaar een toename gezien in het aantal verzoeken om cijferlijsten, terwijl 40% van de huidige registrators naar verwachting binnen de komende 5-10 jaar met pensioen gaat. De registratieafdeling heeft contact met elke student en elke academische afdeling, maar draait op verouderde systemen die nauwelijks met elkaar communiceren. Een AI-agent die in een projectmanagementplatform is ingebouwd, kan werkstroomen voor lesroostering, de afhandeling van uitzonderingen bij inschrijvingen, de verwerking van cijferlijsten, diploma-audits en het bijhouden van FERPA-naleving automatiseren.

Hieronder vindt u een kant-en-klare AI-agentprompt die u in ClickUp kunt plakken om binnen enkele minuten een complete werkruimte voor registratietaken op te zetten. Maar voordat u deze gebruikt, is het handig om te kijken naar de operationele druk die dit soort systemen moeten verlichten. Voor de meeste registratiekantoren is het probleem niet dat het werk onduidelijk is. Het probleem is dat het werk verspreid is over te veel systemen, deadlines en goedkeuringen, waardoor niemand het volledige proces duidelijk kan overzien.

Voor wie is deze installatie voor registratietaken bedoeld? Deze installatie is bedoeld voor registrators, assistent-registrators, planningsteams, archiefmedewerkers, beheerders van diploma-audits, beoordelaars van overgedragen kredieten, coördinatoren van diploma-uitreikingen en compliance-medewerkers die verantwoordelijk zijn voor het verwerken van registratiewerkzaamheden in meerdere systemen en binnen verschillende deadlines. Het is vooral nuttig voor instellingen die al een SIS hebben, maar nog steeds afhankelijk zijn van handmatige coördinatie voor het beheren van uitzonderingen, goedkeuringen, archiefwerkstroomen en beleidsgestuurde processen.

Het probleem: uw registratiekantoor vormt de ruggengraat van de instelling en wordt bij elkaar gehouden met banner en ducttape

Als je op de onderwijsadministratie werkt, weet je iets wat de rest van de campus niet helemaal beseft: jouw afdeling is betrokken bij bijna elk contactmoment met studenten, van inschrijving tot diploma-uitreiking. Roostering van cursussen, inschrijving, beoordeling, cijferlijsten, diploma-audits, overdracht van kredieten, naleving van FERPA, catalogusbeheer, afhandeling van diploma-uitreikingen. En op de een of andere manier verloopt dit alles via een combinatie van een 20 jaar oud SIS, e-mail en een archiefsysteem dat slechts twee mensen van uw personeel begrijpen.

De operationele druk is meedogenloos. Uit een GAO-onderzoek bleek dat gemiddeld 43% van de kredieten die aan een oorspronkelijke instelling waren behaald, verloren ging tijdens de overstap, en de evaluatie van overgedragen kredieten is een van de meest arbeidsintensieve processen op kantoor. Voeg daar nog aan toe: uitzonderingen bij de inschrijving die handmatig moeten worden aangepast, verzoeken om cijferlijsten die aan het einde van elk semester pieken, diploma-audits waarbij studiejaren van wel tien jaar geleden moeten worden vergeleken, en FERPA-training die elke nieuwe medewerker nodig heeft en die elke terugkerende medewerker vergeet.

De registratieafdeling is de plek waar het beleid van de instelling in de praktijk wordt gebracht. Wanneer curriculumcommissies wijzigingen goedkeuren, verwerkt de registratieafdeling deze in de studiegids. Wanneer docenten de beoordelingsschalen aanpassen, past de registratieafdeling het systeem aan. Wanneer studenten hun dossiers nodig hebben, is de registratieafdeling de beheerder. Het is de administratieve afdeling op de campus met de meeste regelgeving en de meest procesintensieve taken, en er is chronisch een tekort aan personeel.

Hoe CU Anschutz dit heeft opgelost: De CU Anschutz-campus van de Universiteit van Colorado heeft vijf verouderde systemen vervangen door ClickUp voor meer dan 170 gebruikers in het gecentraliseerde IT-team. Handmatige rapportage is tot nul teruggebracht. Anna Alex, directeur Campus Technology Services: Het moreel van het team ging omhoog omdat mensen problemen willen oplossen, niet omdat ze draaitabellen willen maken.

Dat is de kans die zich hier voordoet. Niet het SIS vervangen, maar één zichtbare operationele laag creëren rond het werk dat plaatsvindt tussen systemen, medewerkers en goedkeuringen. De snelste manier om dat model te testen, is door een werkende installatie voor registratietaken te genereren binnen uw projectmanagementplatform.

Dat is de kans die zich hier voordoet. Niet het SIS vervangen, maar één zichtbare operationele laag creëren rond het werk dat plaatsvindt tussen systemen, medewerkers en goedkeuringen. De snelste manier om dat model te testen, is door een werkende installatie voor registratietaken te genereren binnen uw projectmanagementplatform.

Wilt u een soortgelijk model testen in uw eigen registratieproces? Begin met de onderstaande prompt en pas deze aan uw SIS, het aantal records en de knelpunten in uw werkstroom aan.

Wilt u een soortgelijk model testen in uw eigen registratieproces? Begin met de onderstaande prompt en pas deze aan uw SIS, het aantal records en de knelpunten in uw werkstroom aan.

De opdracht: Bouw uw werkruimte voor registratietaken met AI

Kopieer deze prompt, plak deze in ClickUp Brain om je eigen ClickUp Super Agent te bouwen, vul de gegevens van je instelling in en je krijgt een complete werkruimte voor registratietaken met werkstroomprocessen voor planning, het bijhouden van uitzonderingen, het beheer van cijferlijsten en het monitoren van naleving.

Het resultaat zou een solide eerste ontwerp van uw operationele structuur moeten opleveren, inclusief taakhierarchieën, routeringslogica, controlepunten op serviceniveau en goedkeuringswerkstroom. Uw team kan dit vervolgens aanpassen aan uw type instelling, SIS-installatie en de werklast van de registratieafdeling.

Het resultaat zou een solide eerste ontwerp van uw operationele structuur moeten opleveren, inclusief taakhierarchieën, routeringslogica, controlepunten op serviceniveau en goedkeuringswerkstroom. Uw team kan dit vervolgens aanpassen aan uw type instelling, SIS-installatie en de werklast van de registratieafdeling.

→ Klaar om je eerste Super Agent te bouwen? Open ClickUp Brain en plak de bovenstaande prompt om een aangepaste Super Agent voor je werkruimte te maken.

Zo stelt u de instelling in ClickUp in (4 stappen)

Stap 1: Maak de structuur van je werkruimte aan

Maak een speciale ruimte aan met de naam “Registrar Operations” met vier mappen:

Planning en inschrijving: lijsten voor het opstellen van lesroosters, sectiebeheer, uitzonderingen bij inschrijvingen en het monitoren van inschrijvingen

Dossiers in cijferlijsten: lijsten voor aanvragen van cijferlijsten, diploma-audits, afstudeerverklaringen en evaluaties van overgedragen kredieten

Naleving en beleid: lijsten voor het bijhouden van FERPA-trainingen, openbaarmakingslogboeken, catalogusupdates en de implementatie van curriculumwijzigingen

Afstuderen en ceremonies: lijsten voor afstudeeraanvragen, logistiek rondom de ceremonie, verwerking van diploma's en verificatie van onderscheidingen

Stap 2: Configureer aangepaste velden voor elke taak

Voeg deze velden toe aan je sjablonen voor registratietaak-sjablonen ( bekijk alle soorten aangepaste velden ):

Veld Type Doel Studenten-ID Korte tekst Studenten-ID voor het koppelen van records Type verzoek Dropdown Cijferlijst, Uitzondering, Audit, Overdrachtsevaluatie, FERPA, Overig Prioriteit Dropdown Standaard, Spoed, Versneld, Nood Catalogusjaar Korte tekst Het relevante catalogusjaar van de student voor de diploma-audit Status 'In afwachting' Dropdown Geen, Financieel, Academisch, Disciplinair, Meerdere Verwerking van SLA Datum Target datum voor voltooiing op basis van het type verzoek Goedkeuringsketen Mensen Adviseur, afdeling, registrar toegewezen aan dit verzoek FERPA-markering Selectievakje Geeft aan dat de taak betrekking heeft op door FERPA beschermde gegevens

Stap 3: Plak de prompt in ClickUp Brain

Registratietaken Super Agents Builder

Open ClickUp Brain in je nieuwe ruimte en plak de bovenstaande prompt. Vul je variabelen in (naam van de instelling, populatie studenten, SIS, aantal cijferlijsten, aantal medewerkers). Brain stelt de werkstroom voor planningsactiviteiten, uitzonderingsrouting, pijplijnen voor cijferlijsten en het bijhouden van naleving samen als taken en subtaaken die je direct kunt gebruiken. (Nieuw bij Super Agents? Bekijk hoe je stap voor stap je eerste kunt bouwen.)

Stap 4: Stel automatiseringen in voor doorlopend beheer

Super Agent-automatisering

Configureer deze kernautomatiseringen zodat het systeem zichzelf uitvoert ( lees hoe aangepaste velden werken in automatiseringen ):

Wanneer… Vervolgens… Cijferlijstaanvraag ontvangen met de status 'in behandeling' ≠ Geen De verwerking pauzeren, de student op de hoogte stellen van het type blokkering, een Taak voor het oplossen van de blokkering aanmaken Registratie-uitzondering niet binnen 48 uur verwerkt Escaleren naar de supervisor van de registratieafdeling, de student op de hoogte stellen van de vertraging De deadline voor de FERPA-training is over 30 dagen voor alle medewerkers Maak een taak aan als herinnering voor training, en stuur een melding naar de leidinggevende als deze niet voor de deadline is voltooid Aanvraag voor diploma-uitreiking ingediend Voer een geautomatiseerde controle van de diploma-eisen uit, markeer resterende vereisten en maak een handmatige beoordelingstaak aan voor grensgevallen Beoordeling van overgedragen kredieten ontvangen Controleer de equivalentiedatabase voor eerdere evaluaties van dezelfde cursus/instelling; vul automatisch in als er een overeenkomst wordt gevonden

Wat de agent doet gedurende de hele levenscyclus van de registratietaken

Een AI-agent voor registratietaken is geen vervanging voor het SIS. Het is een systeem dat binnen uw werkruimte voor projectmanagement draait en de complexiteit van de werkstroom beheert waarvoor uw SIS niet is ontworpen: het doorsturen van goedkeuringen, het bijhouden van uitzonderingen, het handhaven van SLA's en het coördineren tussen afdelingen. Het SIS slaat de gegevens op. De agent zorgt voor de verwerking.

Levenscyclusfase Wat de agent doet Wat het vervangt Planning opstellen Beheert de meerstapswerkstroom van afdelingsaanvragen via conflictoplossing tot de uiteindelijke SIS-upload, houdt het ruimtegebruik en de bezettingsgraad bij Planning op basis van spreadsheets met conflictoplossing via e-mail Registratie Leidt uitzonderingsverzoeken door goedkeuringsketens op basis van type, handhaaft deadlines en houdt doorlooptijden bij Papieren formulieren en e-mailketens voor het overschrijden van vereisten en uitzonderingen op de capaciteit Verwerking van cijferlijsten Beheer de pijplijn van aanvraag tot levering met controles op blokkeringen, SLA-bijhouden en waarschuwingen voor personeelsbehoefte tijdens piekperiodes Handmatig wachtrijbeheer zonder zichtbaarheid op knelpunten in de verwerking Diploma-audits Houdt vervangingsverzoeken, werkstroom voor afstudeervergunningen en afstemming van catalogusjaren bij programmawijzigingen bij Individuele auditbeoordelingen met tribale kennis over welke uitzonderingen zijn goedgekeurd Naleving van FERPA Houdt bij of trainingen zijn voltooid, registreert openbaarmakingen, beheert incidentonderzoeken en houdt toezicht op overeenkomsten met derden Jaarlijkse e-mails over training die ongelezen blijven en openbaarmakingslogboeken in ordners Kredietoverdracht Onderhoudt gelijkwaardigheidsdatabases, stuurt afdelingsconsultaties door, houdt toelatingspercentages bij en beheert overstapovereenkomsten Elke keer opnieuw een evaluatie per cursus, zelfs voor eerder geëvalueerde cursussen

Wilt u zien hoe Super Agents werken in een echte ClickUp-omgeving? Bekijk de onderstaande walkthrough om te zien hoe door AI gegenereerde werkstroomen, taken en automatiseringen in de praktijk samenkomen.

Variaties voor verschillende soorten instellingen

De bovenstaande prompt werkt voor alle instellingen voor hoger onderwijs die ClickUp gebruiken. Pas de prompt aan voor uw instelling:

Type instelling Belangrijke aanpassingen R1-onderzoeksuniversiteit (meer dan 30.000 studenten) Gebruik de volledige prompt zoals deze is. Voeg de complexiteit van graduate/professionele opleidingen toe (kredieten voor scripties, het bijhouden van uitgebreide examens, stagevereisten). Breid de evaluatie van overgedragen kredieten uit voor cursussen op graduate-niveau. Integreer met werkstroomen voor subsidiebeheer voor de inschrijving van onderzoeksassistenten. R2-universiteit (10.000-30.000 studenten) Vereenvoudig de planning tot een gecentraliseerd model. Verminder de complexiteit van de evaluatie van overgedragen kredieten door je te richten op de 20 belangrijkste aanleverende instellingen. Voeg werkstroom(s) voor afdelingscoördinatie toe voor het beheer van curriculumwijzigingen. Voornamelijk instelling voor bacheloropleidingen (2.000-5.000 studenten) Leg de nadruk op de persoonlijke benadering bij het afhandelen van uitzonderingen (minder verzoeken, maar elk verzoek is belangrijker). Vereenvoudig het bijhouden van FERPA voor kleinere teams. Zorg voor een betere integratie van studieadviseurs bij het controleren van studievoortgang, aangezien de verhouding tussen studieadviseurs en studenten lager is. Community college (5.000-20.000 studenten) Leg de nadruk sterk op de evaluatie van overgedragen kredieten en het beheer van overstapovereenkomsten (dit is de belangrijkste uitdaging). Voeg het bijhouden van dubbele inschrijving/gelijktijdige inschrijving toe. Vereenvoudig de diploma-audit naar de vereisten voor certificaten en associate degrees. Stem af op de overstapkaders van de staat. Beroepsopleiding/vakschool (500-5000 studenten) Richt u op het bijhouden van de voltooiing van opleidingen en de uitgifte van diploma's (certificaten, diploma's). Vervang de traditionele verwerking van cijferlijsten door werkstroommodes voor diplomaverificatie. Voeg het bijhouden van de geschiktheid voor licenties toe als onderdeel van de diploma-audit. Vereenvoudig tot branchespecifieke opleidingseisen.

Voer registratietaken op één plek uit

Registratietaken lopen vast wanneer planning, uitzonderingen, cijferlijsten, audits, evaluaties van overstappen en het bijhouden van nalevingsgegevens in afzonderlijke systemen plaatsvinden zonder gedeelde weergave. Met ClickUp Brain, aangepaste velden en automatiseringen kan uw instelling registratietaken omzetten in één herhaalbaar systeem dat registratietaken ondersteunt door snellere doorsturing te garanderen, beter zichtbaar te maken waar knelpunten liggen, soepelere overdrachten te realiseren en de naleving van de regels te verbeteren.

Het doel is niet om uw SIS- of cijferlijstleverancier te vervangen. Het is bedoeld om de coördinatie rondom deze processen te verminderen, de zichtbaarheid over deadlines en goedkeuringen te verbeteren en uw afdeling te helpen bij het verwerken van grote hoeveelheden werk met veel beleidsregels, zonder afhankelijk te zijn van het doorzoeken van e-mailarchieven en het lokale geheugen. Begin met de bovenstaande prompt, pas deze aan uw instellingstype en SIS-omgeving aan en bouw een installatie die uw registratieteam elk semester daadwerkelijk kan gebruiken.

Veelgestelde vragen

Kan AI de complexiteit van cursusplanning met ruimteconflicten en beperkingen van docenten aan?

AI-agenten lossen geen NP-harde optimalisatieproblemen op. Ze beheren de werkstroom rondom de planning: het verzamelen van verzoeken van afdelingen, het bijhouden van overtredingen van beperkingen, het doorsturen van taken voor het oplossen van conflicten en het vastleggen van wijzigingen nadat de planning is gepubliceerd. De registrar neemt nog steeds de beslissingen over de planning, maar de agent zorgt ervoor dat er niets tussen de mazen van het net valt tussen het verzoek en de definitieve planning.

Werkt dit met Banner, Colleague of PeopleSoft?

De AI-agent-werkruimte werkt samen met uw bestaande SIS. Het leest niet rechtstreeks uit uw SIS en schrijft er ook niet rechtstreeks naar. In plaats daarvan beheert het de operationele werkstroom (goedkeuringen, uitzonderingen, nalevingscontrole) rondom SIS-transacties. Zie het als de projectmanagementlaag bovenop uw registratiesysteem, vergelijkbaar met hoe CU Anschutz vijf verouderde systemen samenvoegde tot één operationele laag.

Hoe zit het met FERPA-naleving voor studentendossiers in de werkruimte?

ClickUp beschikt over SOC 2-, ISO 27001-, ISO 27017-, ISO 27018- en ISO 42001-certificeringen en ondersteunt SSO, op rollen gebaseerde toestemming en versleuteling van gegevens in rust en tijdens verzending. De werkruimte is geconfigureerd met toestemmingsniveaus die aansluiten bij uw FERPA-toegangscontroles. Medewerkers zien alleen de taken die relevant zijn voor hun rol. Er worden geen gegevens gebruikt om AI-modellen te trainen. Volledige details op de pagina van de veiligheid.

Hoe worden verzoeken om cijferlijsten tijdens piekperiodes afgehandeld?

De automatisering houdt het aantal cijferlijsten per week bij en vergelijkt dit met historische patronen. Wanneer het volume de drempel van uw personeelscapaciteit overschrijdt, worden er waarschuwingen geactiveerd voor het inzetten van tijdelijk personeel of het goedkeuren van overuren. SLA-tracking zorgt ervoor dat spoed- en versnelde verzoeken prioriteit krijgen, en automatisering van het controleren van blokkeringen voorkomt verspilde verwerkingstijd aan verzoeken die worden geblokkeerd.

Kan dit helpen bij de golf van pensioneringen onder registratiebeambten?

Ja, maar niet door registrators te vervangen. De agent legt institutionele kennis vast in gestructureerde werkstroomprocessen: gedocumenteerde goedkeuringsprocessen, databases met gelijkwaardigheden, precedenten voor uitzonderingen en nalevingsprocedures. Wanneer ervaren registrators met pensioen gaan, blijft de operationele kennis in het systeem bewaard in plaats van met de persoon mee te gaan.