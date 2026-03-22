Hoe u institutioneel onderzoek uitvoert met behulp van AI

IR-afdelingen besteden meer dan de helft van hun tijd aan compliance-rapportages, maar slechts 39% van de IR-leiders zegt dat hun personeelsbezetting toereikend is. Een AI-agent die in een projectmanagementplatform is ingebouwd, kan het verzenden van IPEDS-rapporten, het beheer van gegevensverzoeken, het uitvoeren van enquêtes, ondersteuning bij accreditatie en werkstroomprocessen voor benchmarking met collega-instellingen automatiseren, waardoor uw IR-team zich kan richten op de strategische analyse die uw leidinggevenden daadwerkelijk nodig hebben.

Hieronder vindt u een kant-en-klare AI-agentprompt die u in ClickUp kunt plakken om binnen enkele minuten een complete werkruimte voor institutioneel onderzoek op te zetten. Maar voordat u deze gebruikt, is het nuttig om te kijken naar de operationele overbelasting die dit soort systemen moeten verhelpen. Voor de meeste IR-afdelingen is het probleem niet een gebrek aan data-expertise. Het is dat nalevingscyclusen, ad-hocverzoeken, tijdlijnen voor enquêtes en accreditatie-ondersteuning allemaal om aandacht strijden in onsamenhangende werkstroomen.

Voor wie is deze installatie voor institutioneel onderzoek bedoeld? Deze installatie is bedoeld voor directeuren van institutioneel onderzoek, analisten, teams voor institutionele effectiviteit, enquêtebeheerders, ondersteunend personeel voor accreditatie en afdelingen voor besluitvormingsondersteuning die verantwoordelijk zijn voor rapportage, analyse en coördinatie van naleving. Het is vooral nuttig voor instellingen die al beschikken over rapportage- en BI-tools, maar nog steeds afhankelijk zijn van handmatige coördinatie voor het beheren van deadlines, gegevensverzoeken, enquêtes en terugkerende rapportagecycli.

Het probleem: uw IR-afdeling is een rapportagefabriek, terwijl het een strategisch middel zou moeten zijn

Als u een bureau voor institutioneel onderzoek leidt, kent u de cyclus: IPEDS-inzendingen nemen hele maanden in beslag, ad-hocgegevensverzoeken stapelen zich sneller op dan u ze kunt verwerken, zelfevaluaties voor accreditatie vereisen historische gegevens die u helemaal opnieuw moet samenstellen, en de rector wil uiterlijk vrijdag prognoses voor het aantal inschrijvingen.

De cijfers bevestigen het. Uit een AIR-enquête uit 2021 bleek dat de meeste IR-afdelingen meer dan de helft van hun tijd besteden aan rapportage, variërend van naleving van federale regelgeving tot het verzenden van door de staat verplichte rapportages en interne analyses die besluitvorming ondersteunen. Ondertussen bleek uit een AIR-capaciteitsenquête uit 2023 dat 53% van de IR-professionals zegt dat de grootte van hun personeelsbestand onvoldoende is om de huidige werklast te verwerken, en slechts 39% van de IR-leiders beschouwt hun personeelsbezetting als toereikend. NCES schat dat alleen al de IPEDS-rapportage 157 tot 193 uur per instelling per jaar in beslag neemt, en voorgestelde federale uitbreidingen zouden sectorbreed meer dan 740.000 extra uren aan administratieve lasten kunnen toevoegen.

Het resultaat: IR-afdelingen worden reactieve rapportagefabrieken in plaats van de strategische analysepartners die hun instellingen nodig hebben. Docenten wachten weken op gegevensverzoeken. Dashboard’s met inschrijvingscijfers worden alleen bijgewerkt als iemand daar tijd voor heeft. De voorbereiding op accreditatie wordt een paniekactie. En de institutionele kennis die alles samenbindt, zit in het hoofd van één persoon.

Hoe CU Anschutz dit heeft opgelost: De CU Anschutz-campus van de Universiteit van Colorado heeft vijf verouderde systemen vervangen door ClickUp voor meer dan 170 gebruikers in het gecentraliseerde IT-team. Handmatige rapportage is tot nul gedaald. Anna Alex, directeur Campus Technology Services: Het moreel van het team ging omhoog omdat mensen problemen willen oplossen, niet draaitabellen willen maken. Dat is de kans die zich hier voordoet. Niet om uw analysetools te vervangen, maar om één overzichtelijke werklaag te creëren rond de deadlines, verzoeken en werkzaamheden rond de rapportage die daarmee gepaard gaan. De snelste manier om dat model te testen, is door een werkende installatie voor institutioneel onderzoek te genereren binnen uw projectmanagementplatform. Wilt u een soortgelijk model in uw eigen IR-afdeling testen? Begin met de onderstaande prompt en pas deze aan uw rapportageverplichtingen, grootte van het personeel en knelpunten in de werkstroom aan.

Hoe CU Anschutz dit heeft opgelost: De CU Anschutz-campus van de Universiteit van Colorado heeft vijf verouderde systemen vervangen door ClickUp voor meer dan 170 gebruikers in het gecentraliseerde IT-team. Handmatige rapportage is tot nul gedaald. Anna Alex, directeur Campus Technology Services: Het moreel van het team ging omhoog omdat mensen problemen willen oplossen, niet draaitabellen willen maken. Het moreel van het team ging omhoog omdat mensen problemen willen oplossen, niet draaitabellen willen maken.

Dat is de kans die zich hier voordoet. Niet om uw analysetools te vervangen, maar om één zichtbare werklaag te creëren rond de deadlines, verzoeken en werkzaamheden op gebied van rapportage die daarmee gepaard gaan. De snelste manier om dat model te testen, is door een werkende installatie voor institutioneel onderzoek te genereren binnen uw projectmanagementplatform.

Dat is de kans die zich hier voordoet. Niet om uw analysetools te vervangen, maar om één overzichtelijke werklaag te creëren rond de deadlines, verzoeken en werkzaamheden op gebied van rapportage die daarmee gepaard gaan. De snelste manier om dat model te testen, is door een werkende installatie voor institutioneel onderzoek te genereren binnen uw projectmanagementplatform.

Wilt u een soortgelijk model in uw eigen IR-afdeling testen? Begin met de onderstaande prompt en pas deze aan uw verplichtingen op gebied van rapportage, de grootte van uw personeel en de knelpunten in de werkstroom aan.

Wilt u een soortgelijk model in uw eigen IR-afdeling testen? Begin met de onderstaande prompt en pas deze aan uw verplichtingen op gebied van rapportage, de grootte van uw personeel en de knelpunten in de werkstroom aan.

De opdracht: Bouw uw werkruimte voor institutioneel onderzoek met AI

Kopieer deze prompt, plak hem in ClickUp Brain om je eigen ClickUp Super Agent te bouwen, vul de gegevens van je instelling in, en je krijgt een complete werkruimte voor IR-activiteiten met IPEDS-tracking, beheer van gegevensverzoeken, enquêtwerkstroomen en nog veel meer.

Het resultaat zou een solide eerste concept van uw operationele structuur moeten opleveren, inclusief taakhierarchieën, interne deadlines, overdracht van eigendom en rapportagecontrolepunten. Uw team kan dit vervolgens aanpassen aan uw type instelling, rapportageverplichtingen en capaciteit van het personeel.

Het resultaat zou een solide eerste concept van uw operationele structuur moeten opleveren, inclusief taakhierarchieën, interne deadlines, overdracht van verantwoordelijkheden en rapportagecontrolepunten. Uw team kan dit vervolgens aanpassen aan uw type instelling, rapportageverplichtingen en personeelscapaciteit.

Superagent voor institutioneel onderzoek

Prompt:

→ Klaar om uw eerste Super Agent voor subsidiebeheer te bouwen? Open ClickUp Brain en plak de bovenstaande prompt om een aangepaste Super Agent voor je ClickUp-werkruimte te maken.

Hoe u dit instelt in ClickUp (4 stappen)

Stap 1: Maak de structuur van je werkruimte

Maak een speciale ruimte aan met de naam “Institutionele onderzoek” met mappen die aansluiten bij uw kernfuncties:

IPEDS & federale rapportage: lijsten voor elk verzamelperiode (herfst, winter, lente), met taken per enquêtecomponent

Gegevensverzoeken: lijsten voor de wachtrij, in uitvoering, in beoordeling, geleverd en een kennisbankarchief

Enquêtes en beoordelingen: lijsten met actieve enquêtes, enquêtekalender, voltooide enquêtes met resultatenarchief

Accreditatie: lijsten per accreditatie-instantie of per accreditatiecyclus, met sublijsten voor elke norm

Analyses en dashboards: lijsten voor het bijhouden van inschrijvingen, retentieanalyses, benchmarking met collega-instellingen, KPI's voor strategische plannen en updates van het factbook

Stap 2: Configureer aangepaste velden voor elke IR-taak

Voeg deze velden toe aan je IR-taaksjabloon, zodat je bij elk project in één oogopslag de belangrijkste gegevens kunt zien ( bekijk alle soorten aangepaste velden ):

Veld Type Doel Naam rapport/component Korte tekst IPEDS-component, naam van de enquête of titel van het verzoek Verzamelperiode Dropdown Herfst, winter, lente, ad hoc Keyholder Mensen Hoofdverantwoordelijke voor het verzenden van gegevens Databron Dropdown Banner, PeopleSoft, Datawarehouse, Handmatig, Extern Federale deadline Datum Uiterste datum voor verzending bij NCES/accrediteringsinstantie Interne deadline Datum Stel 10 werkdagen voor de federale deadline in Prioriteit Dropdown Dringend, Standaard, Laag Aanvrager Korte tekst Persoon of afdeling die gegevens opvraagt

Stap 3: Plak de prompt in ClickUp Brain

Institutionele Onderzoeksbouwer

Open ClickUp Brain in je nieuwe ruimte en plak de prompt hierboven. Vul je variabelen in (naam van de instelling, type, aantal ingeschreven studenten, aantal medewerkers, rapportageverplichtingen, huidige tools). Brain bouwt de taakstructuur, IPEDS-kalenders, werkstroom voor gegevensverzoeken en automatiseringsregels op als taken en subtaaken die je direct kunt gebruiken. (Nieuw bij Super Agents? Bekijk hoe je stap voor stap je eerste kunt bouwen.)

Stap 4: Stel automatiseringen in voor doorlopend beheer

Automatisering van institutioneel onderzoek

Configureer deze kernautomatiseringen zodat het systeem zichzelf uitvoert ( lees hoe aangepaste velden werken in automatiseringen ):

Wanneer… Vervolgens… Het IPEDS-verzamelingsvenster wordt geopend (op datum) Maak taken aan voor elk onderdeel van de enquête, wijs verantwoordelijken toe en stel interne deadlines in Gegevensverzoek ingediend via het intakeformulier Wijs automatisch toe aan een analist op basis van onderwerp, stel een geschatte voltooiingsdatum in op basis van prioriteit De respons op enquêtes daalt onder de target bij de drempel voor herinneringen Escaleren naar de IR-directeur, extra reeks herinneringen triggeren De interne deadline is over 5 dagen en de status van de taak is niet 'In behandeling' Stuur een melding naar de sleutelbeheerder en de IR-directeur De deadline voor de zelfevaluatie voor accreditatie is over 30 dagen Maak een checklist voor gegevenslevering en breng de aan elke standaard toegewezen IR-medewerkers op de hoogte

Wat de agent omvat gedurende de hele levenscyclus van institutioneel onderzoek

Een AI-agent voor institutioneel onderzoek is geen rapportagetool of BI-dashboard. Het is een systeem dat binnen uw projectmanagementwerkruimte draait en het gestructureerde, deadline-gedreven coördinatiewerk uitvoert dat uw team momenteel handmatig doet: het beheren van IPEDS-tijdlijnen, het doorsturen van gegevensverzoeken, het bijhouden van enquêtecampagnes en het organiseren van accreditatiebewijs.

Levenscyclusfase Wat de agent doet Wat het vervangt Federale rapportage Houdt alle 12 IPEDS-componenten bij gedurende drie verzamelperiodes met toewijzingen aan beheerders, consistentiecontroles tussen componenten en bevestigingen van het verzenden van inzendingen Handmatig bijhouden van kalenders, coördinatie via e-mail met de verantwoordelijken, gegevensafstemming op het laatste moment Gegevensverzoeken Leidt binnenkomende verzoeken per onderwerp door naar analisten, houdt doorlooptijden bij en bouwt een doorzoekbare kennisbank op van voltooide werkzaamheden Intake via e-mail, wachtrijen in spreadsheets, het opnieuw uitvoeren van analyses die twee jaar geleden zijn klaargezet Enquêtes uitvoeren Beheert de volledige levenscyclus van enquêtes, van de selectie van het instrument tot de verspreiding, houdt de responspercentages bij met geautomatiseerde herinneringen en vergelijkt de resultaten met die van collega's Gescheiden enquêtebeheer, handmatige e-mails met herinneringen, resultaten die in mappen blijven liggen die niemand leest Ondersteuning bij accreditatie Brengt gegevensvereisten in kaart met de normen van accreditatie-instanties, houdt het verzamelen van bewijsmateriaal bij en beheert de datapijplijn voor zelfevaluaties met versiebeheer Gehaaste gegevensverzameling, documenten zonder versiebeheer, verspreide bewijsmateriaal over gedeelde schijven Analyses en rapportage Onderhoudt dashboards voor inschrijvingen, retentie en afstuderen met automatisering van de gegevensvernieuwing en benchmarking met collega-instellingen Jaarlijkse handmatige updates van factbooks, ad-hocvergelijkingen met collega-instellingen, verouderde dashboards Kennisbeheer Bewaar institutionele kennis in gestructureerde taakgeschiedenissen, archieven met gegevensverzoeken en gedocumenteerde methodologieën Kritieke kennis gaat verloren bij personeelswisselingen binnen IR, methodologische inconsistenties tussen analisten

Wilt u zien hoe Super Agents werken in een echte ClickUp-omgeving? Bekijk de onderstaande walkthrough om te zien hoe door AI gegenereerde werkstroomen, taken en automatiseringen in de praktijk samenkomen.

Variaties voor verschillende soorten instellingen

De bovenstaande prompt werkt voor alle instellingen voor hoger onderwijs die ClickUp gebruiken. Pas de prompt aan voor uw instelling:

Type instelling Belangrijke aanpassingen R1-onderzoeksuniversiteit (groot IR-bureau, 5+ medewerkers) Gebruik de volledige prompt zoals deze is. Voeg het bijhouden van onderzoeksuitgaven toe (HERD-enquête). Voeg analyses op masterniveau toe (tijd tot diploma, financieringspakketten, arbeidsmarktresultaten). Verwacht complex peer group-beheer met ambitieuze en actuele peer sets. R2-universiteit (middelgroot IR-bureau, 3-5 medewerkers) Vereenvoudig de uitvoering van enquêtes voor NSSE en 1-2 institutionele enquêtes. Richt peer-benchmarking op regionale concurrenten. Voeg een werkstroom voor het ondersteunen van gesponsorde programma's toe als IR de rapportagegegevens van subsidies beheert. Voornamelijk instelling voor bacheloronderwijs (klein IR-kantoor, 1-3 medewerkers) Consolideer het bijhouden van IPEDS-gegevens en verzoeken in één enkele werkstroom, aangezien één persoon beide taken kan uitvoeren. Leg de nadruk op de kennisbank, aangezien kleine kantoren het meest kwetsbaar zijn voor kennisverlies als gevolg van personeelsverloop. Voeg analyses van de onderwijseffectiviteit toe. Community college (gecombineerd IR/IE-kantoor, 1-4 medewerkers) Vervang NSSE door CCSSE. Voeg Perkins V en prestatiemaatstaven voor staatsfinanciering toe. Richt u op resultaten van ontwikkelingsonderwijs, doorstroompercentages en maatstaven voor de ontwikkeling van het personeelsbestand. Voeg het bijhouden van de effectiviteit van begeleide trajecten toe. Beroepsopleiding (minimaal IR, 1-2 medewerkers) Vereenvoudig IPEDS-rapportage, openbaarmakingen over winstgevende werkgelegenheid en gegevensvereisten van accreditatie-instanties. Richt u op slagingspercentages, plaatsingspercentages en slagingspercentages voor licenties. Voeg het bijhouden van naleving van campusveiligheid toe als IR de Clery-rapportage verzorgt.

Veelgestelde vragen

Kan AI daadwerkelijk helpen bij IPEDS-rapportage?

Ja. AI-agenten vullen geen IPEDS-enquêtes voor u in. Ze beheren de werkstroom rondom IPEDS: ze houden bij welke onderdelen moeten worden ingediend, wijzen verantwoordelijken toe, handhaven interne deadlines, voeren consistentiecontroles uit tussen verschillende onderdelen en documenteren wijzigingen. De data-expertise blijft bij uw IR-team. De overhead voor projectmanagement wordt geautomatiseerd.

Hoe gaat dit om met ad-hocgegevensverzoeken die voortdurend binnenkomen?

Het systeem voor het beheer van gegevensverzoeken zorgt voor een gestructureerde intake, classificatie naar prioriteit en wachtrij, ter vervanging van het huidige model van 'wie het eerst een e-mail stuurt naar IR, wordt het eerst beantwoord'. Verzoeken worden getagd op onderwerp, toegewezen aan analisten en gearchiveerd in een doorzoekbare kennisbank. Wanneer iemand volgend jaar dezelfde vraag stelt, is de eerdere analyse binnen enkele seconden terug te vinden.

Hoe zit het met de gegevensveiligheid en naleving van de FERPA?

ClickUp beschikt over SOC 2-, ISO 27001-, ISO 27017-, ISO 27018- en ISO 42001-certificeringen en ondersteunt SSO, op rollen gebaseerde toestemmingen en versleuteling van gegevens in rust en tijdens verzending. Toestemmingen voor de IR-werkruimte kunnen de toegang per rol beperken, zodat alleen geautoriseerde analisten toegang hebben tot gegevens op studentniveau. Er worden geen gegevens gebruikt om AI-modellen te trainen. Volledige details vindt u op de pagina over veiligheid.

Is dit een vervanging voor Tableau of Power BI?

Nee. ClickUp met een AI-agent beheert de werkstroom en projectcoördinatie rondom uw analysewerk. Tableau, Power BI en R/Python zorgen voor de visualisatie en statistische analyse. De agent houdt bij wanneer dashboards moeten worden bijgewerkt, stuurt gegevensverzoeken door naar analisten en beheert IPEDS-tijdlijnen. Ze dienen verschillende doelen en werken het beste samen.

Hoe helpt dit kleine IR-afdelingen met slechts één of twee medewerkers?

Kleine kantoren profiteren hier het meest van. Wanneer één persoon verantwoordelijk is voor IPEDS, gegevensverzoeken, enquêtes en accreditatie, is het risico op fouten het grootst. De agent zorgt ervoor dat deadlines worden gehaald, onderhoudt een kennisbank (cruciaal wanneer die ene persoon vertrekt) en biedt een structuur waardoor 1-2 mensen kunnen functioneren als een team van vijf. Bekijk ook hoe AI-agenten uw studiebegeleidings- en financiële ondersteuningsafdelingen kunnen helpen.