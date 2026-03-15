Hoe u academische begeleiding kunt geven met behulp van AI

De gemiddelde studieadviseur begeleidt 296 studenten, en bij grote instellingen loopt dat aantal op tot 600. Een AI-agent die in een projectmanagementplatform is ingebouwd, kan het plannen van afspraken, het bijhouden van diploma-audits, het oplossen van registratieblokkades en het signaleren van risicostudenten automatiseren, waardoor studieadviseurs weer de tijd krijgen die ze nodig hebben voor de gesprekken die daadwerkelijk het studieresultaat van studenten beïnvloeden.

Hieronder vind je een kant-en-klare AI-agentprompt die je in ClickUp kunt plakken om binnen enkele minuten een complete werkruimte voor studieadvies op te zetten. Maar voordat je deze gebruikt, is het handig om te kijken naar de operationele overbelasting die dit soort systemen moeten oplossen. Voor de meeste studieadviescentra is het probleem niet dat adviseurs niet weten wat studenten nodig hebben. Het is dat caseloads, blokkeringen, outreach en documentatie verspreid zijn over te veel losstaande tools, waardoor het team niet proactief kan werken.

Voor wie is deze installatie voor studiebegeleiding bedoeld? Deze installatie is bedoeld voor directeuren van studieadviescentra, studieadviseurs, teams voor studentensucces, medewerkers die zich bezighouden met studentenbehoud, ondersteuningsteams voor inschrijvingsondersteuning en beheerders die verantwoordelijk zijn voor het coördineren van studieadvies, outreach en studentenopvolging. Het is vooral nuttig voor instellingen die al over studentensystemen beschikken, maar nog steeds afhankelijk zijn van handmatige coördinatie voor het beheer van caseloads, blokkeringen, interventies en documentatie van studieadvies.

Het probleem: uw studieadviescentrum houdt zich bezig met triage in plaats van studieadvies

Als je een studieadviescentrum beheert, werken de cijfers tegen je. Uit een nationaal onderzoek van NACADA bleek dat de gemiddelde caseload voor een fulltime studieadviseur 296 studenten bedraagt, waarbij grote instellingen gemiddelden van 600 rapporteren. Bij die verhoudingen worden individuele afspraken een luxe. De meeste interacties zijn standaard transactioneel: de blokkering opheffen, de override goedkeuren, voor de derde keer vandaag dezelfde vraag over toelatingseisen beantwoorden.

De kosten op de lange termijn zijn meetbaar. Uit een enquête van Inside Higher Ed/College Pulse bleek dat bijna de helft van de studenten geen advies heeft gekregen over de cursussen en volgordes die nodig zijn om af te studeren, en slechts 52% zegt überhaupt advies te hebben gekregen over de voortgang van hun studie. De kloof is niet te wijten aan adviseurs die er niet om geven. Het komt doordat adviseurs overspoeld worden door handmatige processen: studieplannen overnemen in spreadsheets, herinneringen voor inschrijvingen e-mailen, aantekeningen over advies vastleggen in drie verschillende systemen en studenten achterna zitten die hun afspraak hebben gemist.

Wanneer begeleiding reactief is, vallen studenten tussen wal en schip. Studenten die nog geen studierichting hebben gekozen, raken op een zijspoor. Overgedragen kredieten blijven onbeoordeeld. Eerste generatie studenten, die de meeste begeleiding nodig hebben, krijgen juist het minst, omdat zij het minst geneigd zijn om proactief een afspraak te maken.

Hoe Miami University dit heeft opgelost: Miami University heeft versnipperde studentgerichte activiteiten gebundeld in ClickUp en losstaande tools vervangen door een gecentraliseerd platform dat de opslagplaats werd voor het bijhouden van 19.107 studentinteracties. Michael Turner, adjunct-directeur: ClickUp is een geweldige tool die we gebruiken om georganiseerd te blijven en op koers te blijven. Het platform biedt ons een opslagplaats voor kennis.

Dat is de kans die zich hier voordoet. Niet het vervangen van begeleidingssystemen, maar het creëren van één zichtbare operationele laag rondom de werkstroom voor studentenondersteuning. De snelste manier om dat model te testen, is door een werkende installatie voor begeleidingsactiviteiten te genereren binnen uw projectmanagementplatform.

Wilt u een soortgelijk model in uw eigen studieadviescentrum testen? Begin met de onderstaande prompt en pas deze aan uw adviesmodel, caseloadgrootte en prioriteiten voor studentenondersteuning aan.

De opdracht: Bouw uw werkruimte voor studieadvies met AI

Kopieer deze prompt, plak hem in ClickUp Brain om je eigen ClickUp Super Agent te bouwen, vul de gegevens van je instelling in en je krijgt een complete werkruimte voor studieadvies met dashboards voor caseloads, het bijhouden van diploma's, werkstroomworkflows en nog veel meer.

Het resultaat zou een solide eerste ontwerp van uw operationele structuur moeten opleveren, inclusief taakhierarchieën, outreach-logica, risicocontrolepunten en begeleidingswerkstroomen. Uw team kan dit vervolgens aangepast aan uw begeleidingsmodel, studentenpopulatie en personeelscapaciteit.

Superagent voor studiebegeleiding

Prompt:

Hoe u dit instelt in ClickUp (4 stappen)

Voordat je je Space instelt, verzamel je de begeleidingsgegevens die je team al gebruikt voor caseloads, afspraken, studievoortgang, registratieblokkades en interventieworkflows. Dat omvat meestal de studentenclassificatie, de status van hoofdvak of nog niet gekozen, de toegewezen begeleider, GPA, behaalde kredieten, informatie over de studievoortgang, registratieblokkades en de recente contactgeschiedenis met betrekking tot begeleiding. Door te beginnen met schone invoer worden je automatiseringen, dashboards en outreach-werkstroomen veel betrouwbaarder.

Maak uw werkruimte-structuur aan Maak een speciale ruimte aan met de naam Academische begeleiding. Voeg mappen toe die uw begeleidingswerkstroom weerspiegelen: 'Actieve caseloads' voor lijsten met studenten per adviseur of faculteit, 'Afspraken & Outreach' voor geplande afspraken, inloopspreekuren, groepsbegeleiding en proactieve outreach-campagnes, 'Registratie & Blokkeringen' voor het oplossen van blokkeringen, override-verzoeken en registratiegereedheid, 'Studierichtingsverkenning' voor studenten die nog geen studierichting hebben gekozen en workflows voor studierichtingskeuze, en 'Interventies' voor risicostudenten, ondersteuning bij proeftijd en follow-up-plannen. Configureer aangepaste velden voor elke studenttaak Voeg aangepaste velden toe aan je sjablonen voor studenttaken, zodat elk dossier van een student de belangrijkste gegevens bevat die je team nodig heeft om proactief advies te geven en de voortgang bij te houden. Voeg velden toe voor student-ID, classificatie, hoofd- of bijvak, toegewezen adviseur, cumulatief GPA, behaalde kredieten, risiconiveau, datum van laatste adviesgesprek, blokkades bij inschrijving en volgende afspraak. Deze consistente structuur maakt dashboards, automatiseringen en caseloadbeheer veel betrouwbaarder. Plak de prompt in ClickUp Brain Open ClickUp Brain in je nieuwe ruimte en plak de bovenstaande prompt. Vul je variabelen in, waaronder de naam van de instelling, het type instelling, het begeleidingsmodel, het aantal begeleiders, de gemiddelde caseload en de huidige tools. Gebruik de gegenereerde output om een eerste concept te maken van je caseload-dashboards, werkstroom voor afspraken, het systeem voor het beheer van blokkeringen en interventieprocessen, en verfijn dit vervolgens voor jouw begeleidingsmodel. Stel automatiseringen in voor doorlopend beheer Creëer automatiseringen om het begeleidingswerk op gang te houden zonder constante handmatige opvolging. Gebruik regels om proactieve outreach te triggeren, onopgeloste registratieblokkades te escaleren, studenten zonder studierichting die de kredietgrens naderen te markeren, documentatie na afspraken te stimuleren en risicostudenten te signaleren voordat ze uit de weergave verdwijnen.

💡 Pro-tip: Begin met één werkstroom, zoals registratieblokkades, outreach naar risicostudenten of het opvolgen van afspraken, voordat je het systeem uitrolt naar de volledige begeleidingsactiviteiten. Een kleinschalige pilot helpt je team om sjablonen, overdrachten en regels voor automatisering te verfijnen voordat je opschaalt.

Aanbevolen aangepaste velden voor taken op het gebied van studiebegeleiding

Deze velden zorgen voor een consistent werkdossier voor caseloads van studenten, afspraken, studieplanning, het oplossen van blokkades en interventiewerkstroomen.

Veld Type Doel Studenten-ID Korte tekst Unieke studenten-ID Classificatie Dropdown Eerstejaars, tweedejaars, derdejaars, vierdejaars, afgestudeerden, overstappers Hoofdvak/bijvak Dropdown Status van het academische programma of de oriëntatie van de student Toegewezen adviseur Mensen Hoofdadviseur verantwoordelijk voor de student Cumulatief GPA Nummer Overzicht van de academische status Voltooide kredieten Aantal Voortgang bij het voltooien van een diploma Risiconiveau Dropdown Groen, geel, rood Laatste contactmoment voor studieadvies Datum Meest recente interactie tussen student en studieadviseur Registratieblokkades Labels of vervolgkeuzelijst Adviesblokkering, financiële blokkering, vaccinatieblokkering, gedragsblokkering, overschrijving vereist Volgende afspraak Datum Aankomende vergadering over begeleiding Status van de studievoortgang Dropdown Op schema, Beoordeling nodig, Risico, Afstudeerbeoordeling Status 'Nog niet gekozen' Dropdown Aangemeld, Verkennend, Beperkte opties, Van plan om zich aan te melden

Voorbeelden van kernautomatisering voor studiebegeleiding

Nadat je aangepaste velden zijn ingesteld, kun je automatiseringen bouwen die ervoor zorgen dat caseloads, outreach, blokkeringen en interventiewerkstroomen blijven draaien zonder herhaaldelijke handmatige follow-up.

Wanneer… Vervolgens… Een student heeft al 60 dagen geen contact gehad met een studieadviseur Maak een proactieve outreach-taak aan en wijs deze toe aan de studieadviseur Een tussentijds cijfer voor een hoofdvak daalt onder een C Markeer de student als 'geel risico' en maak een Taak aan voor een vervolgafspraak Een student heeft een blokkering voor studieadvies voordat de inschrijving opengaat Maak een taak voor het oplossen van blokkades aan en geef prioriteit aan outreach op basis van classificatie Een student die nog geen studierichting heeft gekozen, bereikt 45 kredieten zonder een studierichting te hebben gekozen Trigger de checklist voor studierichtingen en breng de studieadviseur op de hoogte Een student is gemarkeerd als 'rood risico' Maak een taak voor een interventieplan met follow-upcontroles na 2 en 6 weken Een afspraak wordt gemarkeerd als Voltooid Vraag de studieadviseur om aantekeningen, actiepunten, doorverwijzingen en de volgende follow-updatum vast te leggen

Wat de agent doet gedurende de hele begeleidingscyclus

Een AI-agent voor studieadvies is geen chatbot die vragen over studiegidsen beantwoordt. Het is een systeem dat binnen je werkruimte voor projectmanagement draait en het gestructureerde, repetitieve werk uitvoert dat je team momenteel handmatig doet: caseloads bijhouden, risicostudenten signaleren, blokkades beheren en adviesgesprekken documenteren.

Levenscyclusfase Wat de medewerker doet Wat het vervangt Intake en toewijzing Wijs nieuwe studenten automatisch toe aan studieadviseurs op basis van studierichting, studiejaar en capaciteit; genereer checklists voor pre-adviesgesprekken Handmatig balanceren van caseloads op basis van spreadsheets en introducties via e-mail Studieplanning Houdt diploma-eisen, volgorde van vakken en kredietvoortgang bij; signaleert studenten die op achterstand staan voor een vierjarige opleiding De studieadviseur vergelijkt elk semester handmatig DegreeWorks en spreadsheets Proactieve outreach Activeert outreach wanneer studenten mijlpalen missen: geen contact in 60 dagen, nog geen studierichting gekozen na 45 kredieten, waarschuwingen voor tussentijdse cijfers Reactief model waarbij studenten zichzelf moeten aanmelden en afspraken moeten boeken Ondersteuning bij registratie Beheert wachtrijen voor het oplossen van blokkades, verwerkt adviesgoedkeuringen in batches vóór de inschrijfperiodes en houdt verzoeken om uitzonderingen bij E-mailketens, wachtrijen bij de balie en last-minute registratieglazen Studierichtingen verkennen Volgt de voortgang van studenten die nog geen studierichting hebben gekozen via verkenningactiviteiten, loopbaanbeoordelingen en faculteitsvergaderingen, met het oog op het kiezen van een studierichting Informele check-ins zonder documentatie of verantwoording Interventie en overdracht Markeer risicostudenten met risicoscores, stel interventieplannen op met follow-upschema's en draag de volledige geschiedenis over bij wisselingen van adviseur Kennis van de gemeenschap gaat verloren wanneer adviseurs vertrekken of studenten van studierichting veranderen

Variaties voor verschillende soorten instellingen

De bovenstaande prompt werkt voor alle instellingen voor hoger onderwijs die ClickUp gebruiken. Pas de prompt aan voor uw instelling:

Type instelling Belangrijke aanpassingen R1-onderzoeksuniversiteit (meer dan 600 studenten per studieadviseur) Gebruik de volledige prompt zoals deze is. Voeg een coördinatielaag voor afdelingsadviseurs toe. Neem begeleidingstrajecten voor masterstudenten op. Integreer met de overdracht van begeleiding tussen centrale en afdelingsniveau bij het kiezen van een hoofdvak. R2-universiteit (300-500 studenten per studieadviseur) Vereenvoudig de risicoscore tot twee niveaus (op schema / aandacht nodig). Beperk de werkstroom voor studierichtingsverkenning zodat deze zich richt op studenten die nog geen studierichting hebben gekozen en meer dan 30 kredieten hebben behaald. Voeg de evaluatie van overstapstudenten toe als een werkstroom met prioriteit. Voornamelijk instelling voor bacheloropleidingen (100-250 studenten per studieadviseur) Leg de nadruk op de documentatie van relatiegerichte begeleiding. Voeg coördinatie met faculteitsadviseurs toe, aangezien veel PUIs gedeelde modellen gebruiken. Neem een sjabloon voor een vierjarenplan op dat samen met elke student tijdens de introductie wordt opgesteld. Community college (meer dan 400 studenten per studieadviseur) Richt u op begeleide trajecten en verkenning van meta-majors. Vervang het bijhouden van vierjarige opleidingen door het bijhouden van associate degrees en overstaptrajecten. Voeg monitoring van gelijktijdige inschrijvingen en dubbele kredieten toe. Geef prioriteit aan het bijhouden van financiële steun (SAP) Carrière/beroepsopleiding (loopt sterk uiteen) Vervang het bijhouden van studieplannen door het bijhouden van de voltooiing van opleidingen. Voeg het bijhouden van mijlpalen voor diploma's en certificeringen toe. Richt u op de wervingspijplijn voor de arbeidsmarkt en de coördinatie van samenwerkingsverbanden met werkgevers. Neem tijdlijnen voor de voorbereiding op licentie-examens op.

Voer academische begeleiding uit op één plek

Studieadvies loopt spaak wanneer caseloads, studievoortgang, afspraakaantekeningen, registratieblokkades en interventieplannen in afzonderlijke systemen staan zonder gedeelde weergave. Met ClickUp Brain, aangepaste velden en automatiseringen kan uw instelling studieadvies omzetten in één herhaalbaar systeem dat caseloadbeheer, het bijhouden van studievoortgang, het oplossen van blokkades en proactieve studentenoutreach op één plek ondersteunt.

Het doel is niet om je SIS, diploma-auditplatform of begeleidingsplatform te vervangen. Het is bedoeld om het werk rondom deze systemen te verminderen, de zichtbaarheid in de volledige studentcyclus te verbeteren en adviseurs meer tijd te geven voor de gesprekken die daadwerkelijk tot betere resultaten leiden. Begin met de bovenstaande prompt, pas deze aan je begeleidingsmodel en studentenpopulatie aan en bouw een installatie die je team elk semester daadwerkelijk kan gebruiken.

Veelgestelde vragen over studiebegeleiding met behulp van AI

Nee. AI-agenten automatiseren het administratieve werk dat adviseurs ervan weerhoudt om advies te geven: het bijhouden van caseloads, het beheren van blokkades, het documenteren van aantekeningen en het signaleren van risicostudenten. De relationele, ontwikkelingsgerichte begeleiding die de resultaten van studenten verandert (een eerste generatie student helpen bij het verkennen van studierichtingen, een student die het moeilijk heeft coachen tijdens een academische proefperiode) vereist nog steeds een menselijke adviseur. De agent geeft adviseurs meer tijd voor die gesprekken.

De AI-agentwerkruimte werkt samen met uw bestaande studenteninformatie- en diploma-auditsystemen. Gegevens over de voortgang van het diploma uit uw SIS (Banner, PeopleSoft, Colleague) en audittools (DegreeWorks, uAchieve) worden gesynchroniseerd met aangepaste velden bij elke studenttaak. De agent vervangt uw registratiesysteem niet. Het wordt de operationele laag waar uw begeleidingsteam taken, outreach en samenwerking bijhoudt bovenop die studentgegevens.

ClickUp beschikt over SOC 2-, ISO 27001-, ISO 27017-, ISO 27018- en ISO 42001-certificeringen en ondersteunt SSO, op rollen gebaseerde toestemming en versleuteling van gegevens in rust en tijdens verzending. Dankzij toestemming op adviseursniveau ziet elke adviseur alleen de studenten die aan hem of haar zijn toegewezen. Er worden geen gegevens gebruikt om AI-modellen te trainen. Volledige details vindt u op de pagina over veiligheid.

Elke begeleidingsinteractie wordt vastgelegd in de taakgeschiedenis van de student: aantekeningen, actiepunten, doorverwijzingen, interventieplannen en follow-upschema's. Wanneer een student van begeleider verandert (vanwege een verandering van studierichting, het vertrek van de begeleider of een herschikking van de caseload), wordt de volledige begeleidingsgeschiedenis mee overgedragen met de taak. Er gaat geen institutionele kennis verloren, wat de meest voorkomende klacht is bij het wisselen van begeleider.

Nee. De prompt bevat variabelen voor het type instelling en het begeleidingsmodel. Een kleine liberal arts college met 150 studenten per begeleider profiteert net zo veel van de automatiseringen voor documentatie, overdracht en proactieve outreach als een R1-universiteit met caseloads van 600 studenten. Bekijk ook hoe AI-agenten kunnen helpen bij subsidiebeheer en institutioneel onderzoek op uw campus.