Hoe je met AI het gebruik van loopbaanbegeleiding kunt bijhouden

Het gemiddelde loopbaancentrum begeleidt 1.381 studenten per medewerker, maar slechts 43% van de studenten geeft een positieve beoordeling van de dienstverlening van het loopbaancentrum. Loopbaancentra gaan ten onder aan de logistiek rond afspraken, het opvolgen van contacten met werkgevers en het verzamelen van gegevens voor enquêtes over de eerste baan, terwijl de daadwerkelijke loopbaanbegeleiding eronder lijdt. Een AI-agent die in een projectmanagementplatform is geïntegreerd, kan het bijhouden van afspraken, het beheer van relaties met werkgevers, de coördinatie van banenbeurzen en de rapportage van resultaten automatiseren, waardoor medewerkers meer tijd overhouden om zich op de studenten te richten.

Hieronder vind je een kant-en-klare AI-prompt die je in ClickUp kunt plakken om binnen enkele minuten een complete werkruimte voor loopbaanbegeleiding op te zetten. Maar voordat je deze gebruikt, is het handig om even te kijken naar de coördinatieproblemen die dit soort systemen juist moeten oplossen. Voor de meeste loopbaancentra is het probleem niet een gebrek aan vraag van studenten of activiteit van werkgevers. Het probleem is dat afspraken, contacten met werkgevers, gebeurtenissen en rapportages over resultaten verspreid zijn over te veel losstaande tools, waardoor het team deze niet efficiënt kan beheren.

Voor wie is deze installatie voor loopbaanbegeleiding bedoeld? Deze installatie is bedoeld voor directeuren van loopbaancentra, teams voor werkgeversrelaties, loopbaancoaches, medewerkers op het gebied van praktijkgericht leren, eigenaars van enquêtes over de eerste baan na afstuderen en leidinggevenden op het gebied van studentensucces die verantwoordelijk zijn voor de coördinatie van studentenondersteuning, contacten met werkgevers en rapportage over resultaten. Het is met name nuttig voor instellingen die al gebruikmaken van een platform voor loopbaanbegeleiding, maar nog steeds afhankelijk zijn van handmatige coördinatie voor het beheren van afspraken, gebeurtenissen, follow-up en rapportage.

Het probleem: uw carrièrecentrum houdt 10.000 interacties met studenten bij via een spreadsheet, Handshake en e-mail

Als je een loopbaancentrum aan een universiteit leidt, ben je deze spanning vast al bekend. Je bent verantwoordelijk voor het helpen van elke student op de campus bij het vinden van zijn of haar weg na het afstuderen, het aantonen van je resultaten aan accreditatie-instanties, het onderhouden van tientallen relaties met werkgevers, het organiseren van banenbeurzen en het op de een of andere manier vrijmaken van tijd voor daadwerkelijke individuele loopbaanbegeleiding. Van je team van 5 tot 15 mensen wordt verwacht dat het een studentenpopulatie van duizenden studenten bedient.

De praktijk is hard: afspraken worden in het ene systeem gepland, contactgegevens van werkgevers staan in een ander, gegevens van de enquête over de eerste baan in weer een derde, en de coördinatie van gebeurtenissen verloopt via e-mailthreads. 59,3% van het personeel van loopbaancentra maakt inmiddels op de een of andere manier gebruik van AI, maar meestal voor ad-hoc taken in plaats van voor systematische automatisering van werkstroomprocessen. Ondertussen blijkt uit de NACE-enquête over eerste bestemmingen dat slechts 55% van de afgestudeerden met een bachelordiploma bekend is, wat betekent dat de uitkomsten van bijna de helft van uw afgestudeerden onbekend blijven. Dat is geen gegevensprobleem. Het is een werkstroomprobleem.

Het loopbaancentrum is een van de meest zichtbare indicatoren van de waarde van een instelling. Accrediteringsinstanties willen cijfers over de arbeidsmarktparticipatie. Ouders willen resultaten zien. Studenten willen een baan. En uw team zit vast in het verwerken van gegevens in plaats van resultaten te boeken.

Hoe Miami University dit heeft opgelost: Het Center for Career Exploration and Success van Miami University (25 leden) gebruikte ClickUp om meer dan 200 studentengebeurtenissen per jaar te organiseren, met een succespercentage van 98% en een deelname van 19.107 studenten. Michael Turner, adjunct-directeur: We zijn hard op weg om een toonaangevend carrièrecentrum in de Verenigde Staten te worden. ClickUp is onmisbaar om ervoor te zorgen dat we een blauwdruk voor succes hebben.

Dat is hier de kans. Niet het vervangen van uw platform voor loopbaanbegeleiding, maar het creëren van één overzichtelijke werklaag rondom de interacties tussen studenten, werkgevers, gebeurtenissen en rapportages. De snelste manier om dat model te testen, is door binnen uw projectmanagementplatform een werkende installatie voor loopbaanbegeleiding op te zetten. Wilt u een soortgelijk model in uw eigen loopbaancentrum uitproberen? Begin dan met onderstaande vragenlijst en pas deze aan uw studentenpopulatie, werkgeversbestand en doelstellingen aan.

De opdracht: Bouw je eigen werkruimte voor het bijhouden van loopbaanbegeleiding met behulp van AI

Kopieer deze tekst, plak hem in ClickUp Brain om je eigen ClickUp Super Agent te maken, vul de gegevens van je instelling in en je krijgt een complete werkruimte voor loopbaanbegeleiding met afsprakenbijhouden, werkgevers-CRM, beheer van banenbeurzen en rapportage over resultaten.

Het resultaat zou een solide eerste ontwerp van uw organisatiestructuur moeten opleveren, inclusief taakhiërarchieën, bereikstrategieën, rapportage-controlepunten en follow-up-werkstroom. Uw team kan dit vervolgens aanpassen aan uw capaciteit, de samenstelling van uw medewerkers en de prioriteiten op het gebied van studentenbetrokkenheid.

Carrièrebegeleiding: Superagent om de gegevens bij te houden

Opdracht:

Zo stel je de instelling in ClickUp in (4 stappen)

Voordat je je Space instelt, verzamel je eerst de gegevens van de loopbaanbegeleiding die je team al gebruikt voor afspraken, contacten met werkgevers, gebeurtenissen en rapportages over resultaten. Daarbij gaat het meestal om soorten afspraken, studentensegmenten, contactgegevens van werkgevers, evenementenkalenders, tijdlijnen voor enquêtes over de eerste baan en gegevens over het bijhouden van stages. Door te beginnen met schone invoergegevens worden je automatiseringen, dashboards en follow-up-werkstroomen veel betrouwbaarder.

Stel de structuur van je werkruimte samen. Maak een aparte ruimte aan met de naam Career Services. Voeg vier mappen toe om het werk te organiseren gedurende de hele levenscyclus van studenten en werkgevers: Student Engagement voor afspraken, inloopspreekuren, coachingcasussen en het bijhouden van competenties; Employer Relations voor werkgeversprofielen, wervingsactiviteiten en het beheer van partnerschappen; Events & Career Fairs voor beurzen, netwerkevenementen, infosessies en evenementenlogistiek; en Outcomes & Reporting voor enquêtes over de eerste baan, het bijhouden van kennisniveaus, rapportage over accreditatie en jaarlijkse gegevensbeoordelingen. Aangepaste velden voor elke taak configureren Voeg aangepaste velden toe aan uw sjablonen voor loopbaanbegeleiding, zodat elk contact met een student, elke relatie met een werkgever, elk gebeurtenisverslag en elk resultaatverslag de essentiële gegevens bevat die uw team nodig heeft om de voortgang bij te houden en resultaten te rapporteren. Voeg velden toe voor student-ID, studiejaar, studierichting, aantal bezoeken, status als eerste generatie, status van het resultaat, niveau van de werkgeverspartner en kennispercentage. Deze consistente structuur maakt dashboards, automatiseringen en teamoverschrijdende rapportages veel betrouwbaarder. Plak de prompt in ClickUp Brain Open ClickUp Brain in je nieuwe ruimte en plak de bovenstaande prompt. Vul je variabelen in, waaronder de naam van de instelling, de populatie van studenten, het aantal medewerkers, de huidige tools, het aantal werkgevers, het aantal banenbeurzen, het kennispercentage en het slagingspercentage. Gebruik de gegenereerde output om een eerste concept te maken van je afspraaksysteem, werkgevers-CRM, werkstroomen en slagingsdashboards, en pas dit vervolgens aan voor de bedrijfsvoering van je centrum. Automatiseringen instellen voor doorlopend beheer Stel automatiseringen in om de werkzaamheden van de loopbaanbegeleiding op gang te houden zonder dat er voortdurend handmatig moet worden opgevolgd. Gebruik regels om contact te leggen met studenten die nog niet hebben gereageerd, taken voor de aftelling naar de banenbeurs te beheren, vervolgrondes van de enquête over de eerste baan te starten, inactieve werkgeverspartners te markeren en het aantal stage-omzettingen in de loop van de tijd bij te houden.

💡 Tip van een professional: Begin met één werkstroom, zoals enquêtes over de eerste baan, het bijhouden van afspraken of follow-up met werkgevers, voordat je het systeem in het hele carrièrecentrum implementeert. Een kleinschalige pilot helpt je team om sjablonen, regels voor eigendom en weergaven van rapportage te verfijnen voordat je het systeem op grotere schaal gaat gebruiken.

Aanbevolen aangepaste velden voor het bijhouden van loopbaanbegeleiding

Deze velden zorgen voor een consistent overzicht van activiteiten met betrekking tot studentenafspraken, contacten met werkgevers, gebeurtenissen, rapportage over resultaten en de coördinatie van stages.

Veld Type Doel ID Korte tekst Unieke studenten-ID Studiejaar Uitklapmenu Eerstejaars, tweedejaars, derdejaars, vierdejaars, afgestudeerden, alumni Hoofdvak Uitklapmenu Studieprogramma Aantal bezoekers Nummer Nummer van contactmomenten met het loopbaancentrum Status van eerste generatie Uitklapmenu Eerste generatie, Niet de eerste generatie, Onbekend Status van het resultaat Uitklapmenu Voltijds werkzaam, Deeltijds werkzaam, Bijscholing, Militair/dienst, Op zoek naar werk, Op zoek naar een opleiding, Niet op zoek, Onbekend Werkgeverspartner-niveau Uitklapmenu Potentiële klant, Geïnteresseerde, Actieve partner, Strategische partner, Inactieve Kennispercentage Nummer (%) Percentage van de bekende resultaten van afgestudeerden Soort gebeurtenis Uitklapmenu Banenbeurs, Sessie met informatie, Netwerkevenement, Paneldiscussie, Workshop Competentie op het gebied van voorbereiding op de arbeidsmarkt Labels Communicatie, Kritisch denken, Teamwork, Technologie, Gelijkheid en inclusie, Professionaliteit, Carrière en persoonlijke ontwikkeling, Leiderschap

Voorbeelden van kernautomatisering voor het bijhouden van loopbaanbegeleiding

Zodra uw aangepaste velden zijn ingesteld, kunt u automatiseringen opzetten die ervoor zorgen dat afspraken, werknemersbetrokkenheid, beurzen en rapportage over resultaten soepel verlopen, zonder dat u dit steeds handmatig hoeft op te volgen.

Wanneer… En toen… Een student begint aan het derde jaar zonder ooit bij de loopbaanbegeleiding te zijn geweest Maak een outreach-taak aan en wijs deze toe aan een begeleider of een eigenaar van studentensucces Een afgestudeerde blijft onbekend 30, 60, 90 of 120 dagen na het afstuderen Trigger de volgende ronde van de enquête over de eerste bestemming en registreer de poging Een werkgever heeft al 12 maanden geen personeel aangenomen Maak een taak voor het opnieuw betrekken van klanten aan en wijs deze toe aan de eigenaar van de relatie De banenbeurs vindt over 14 dagen plaats Stel de definitieve logistieke checklist op en verdeel de subtaaken op het gebied van standbouw, marketing en personeel Een afspraak met een student is gemarkeerd als 'Voltooid' Stel vervolgacties op en registreer de behandelde competenties De einddatum van de stage is verstreken Maak een follow-up-taak voor de conversie aan en vraag de student of werkgever om gegevens over de uitkomst van de plaatsing

Wat de agent doet gedurende de hele loopbaancyclus

Een AI-agent voor loopbaanbegeleiding is geen algoritme voor het matchen van vacatures en kandidaten. Het is een systeem dat binnen uw werkruimte voor projectmanagement draait en zorgt voor de operationele infrastructuur die uw loopbaancentrum nodig heeft: planning, bijhouden, follow-up en rapportage. De loopbaanbegeleiding blijft in menselijke handen. De logistieke aspecten worden geautomatiseerd.

Fase in de levenscyclus Wat de makelaar doet Wat het vervangt Aantal toegelaten studenten Houdt eerste bezoeken bij, signaleert achtergestelde populaties en wijst begeleiders toe op basis van studierichting en een evenwichtige werkbelasting Logboeken voor bezoekers en handmatig bijhouden van gegevens in spreadsheets Loopbaanbegeleiding Registreert de resultaten van afspraken, houdt de ontwikkeling van vaardigheden bij en triggert na elke sessie vervolgtaaken Papieren aantekeningen en losse afsprakoverzichten Betrokkenheid van werkgevers Beheert het werkgeversnetwerk, van potentiële klant tot strategische partner, en houdt campusbezoeken en wervingsresultaten bij Verspreide contacten via Handshake, e-mail en persoonlijke adresbestanden Banenbeurzen Coördineert de logistiek, van de registratie tot de nazorg na de beurs, en houdt de kosten per studentcontact bij Evenementenplanning via e-mailthreads zonder centrale checklist Resultaten bijhouden Verzamelt gegevens over de eerste bestemming uit meerdere databronnen, houdt het kennisniveau bij aan de hand van escalatiegolven en genereert rapporten per sector Handmatig opsporen van enquêtes en de jaarlijkse haast om gegevens te verzamelen Rapportage over accreditatie Groepeert resultaten op basis van demografische gegevens, studierichting en opleiding voor rapportage die voldoet aan de eisen van accreditatie-instanties Wekenlang handmatig gegevens verzamelen voorafgaand aan de bezoeken ter plaatse

Variaties voor verschillende soorten instellingen

De bovenstaande prompt werkt voor alle instellingen voor hoger onderwijs die ClickUp gebruiken. Pas de prompt aan voor uw instelling:

Type instelling Belangrijke aanpassingen R1-onderzoeksuniversiteit (20.000–50.000 studenten) Gebruik de volledige opdracht zoals deze is. Voeg faculteitsspecifieke loopbaancentra toe (techniek, business, kunst en wetenschappen). Breid het werkgevers-CRM uit tot meer dan 500 bedrijven. Bijhoud loopbaaninformatie voor promovendi en postdocs. Integreer met de werkstroom voor alumnibetrekkingen R2-universiteit (10.000–20.000 studenten) Stroomlijn het systeem tot een gecentraliseerd carrièrecentrum. Beperk het aantal werkgeverscategorieën tot drie (potentiële, actieve, strategische). Richt het bijhouden van de eerste baan voor afgestudeerden voor de efficiëntie op de top 10 van studierichtingen op basis van het aantal ingeschreven studenten. Voornamelijk instelling voor bacheloropleidingen (2.000–5.000 studenten) Leg de nadruk op het model van loopbaanbegeleiding in plaats van op het organiseren van grote gebeurtenissen. Zorg voor een betere integratie van docenten in de loopbaanbegeleiding. Verminder het aantal loopbaanbeurzen, maar houd beter de kwaliteit van de werkgevers bij. Community college (5.000–20.000 studenten) Vervang het traditionele model van banenbeurzen door adviesraden van werkgevers en wervinggebeurtenissen. Voeg hieraan toe: het bijhouden van de ontwikkeling van het personeelsbestand en leerlingplaatsen. Richt de resultaten op trajecten die leiden van een diploma naar een baan. Stem dit af op de rapportage volgens de Perkins V-wet. Beroepsopleiding (500-5000 leerlingen) Leg de nadruk op het bijhouden van het plaatsingspercentage als belangrijkste indicator (accreditatievereiste). Vervang het CRM voor werkgevers door het beheer van klinische stages en externe stages. Voeg het bijhouden van het slagingspercentage voor licentie-examens toe. Vereenvoudig tot drie uitkomstcategorieën: werkzaam in het veld, werkzaam buiten het veld, voortgezette opleiding.

Blijf je loopbaanbegeleiding bijhouden op één plek

Het bijhouden van loopbaanbegeleiding loopt spaak wanneer afspraken met studenten, relaties met werkgevers, gebeurtenissen, enquêtes en resultaten in afzonderlijke systemen worden beheerd zonder dat er een gezamenlijke weergave is. Met ClickUp Brain, aangepaste velden en automatiseringen kan uw instelling het bijhouden van afspraken, relaties met werkgevers, de coördinatie van banenbeurzen en rapportage over de eerste baan van afgestudeerden samenbrengen in één herhaalbaar operationeel systeem.

Het doel is niet om uw platform voor loopbaanbegeleiding of studenteninformatiesystemen te vervangen. Het gaat erom de coördinatie rondom deze systemen te verminderen, de zichtbaarheid in de werkstroom van zowel studenten als werkgevers te verbeteren en uw medewerkers de ruimte te geven om meer tijd te besteden aan het begeleiden van studenten in plaats van aan het achterhalen van gegevens. Begin met de bovenstaande vragenlijst, pas deze aan uw studentenpopulatie en werkgeversbestand aan en zet een installatie op die uw team elk semester daadwerkelijk kan gebruiken. Ga gratis aan de slag met ClickUp.

Veelgestelde vragen over het bijhouden van loopbaanbegeleiding met behulp van AI

AI-agenten houden geen enquêtes onder afgestudeerden. Ze automatiseren de uitgestrekte outreach-campagnes die het responspercentage verhogen. De agent stelt enquêtetaaken in bij het afstuderen, triggert na 30, 60, 90 en 120 dagen e-mails, sms’jes of berichten via de faculteit, houdt bij welke afgestudeerden nog niet bekend zijn en escaleert de situatie wanneer het responspercentage stagneert. NACE streeft naar een responspercentage van 65%. Systematische opvolging is de manier om dat doel te bereiken.

De werkruimte voor AI-agenten werkt samen met uw bestaande platform voor loopbaanbegeleiding. Werkgeversgegevens, afsprakengeschiedenis en vacatures uit Handshake of Symplicity worden gesynchroniseerd met aangepaste velden in taken. De agent vervangt uw CSM niet. Het vormt de coördinatielaag waarop uw team werkstroomprocessen beheert, resultaten bijhoudt en op basis van die gegevens carrièrebeurzen organiseert.

ClickUp beschikt over SOC 2-, ISO 27001-, ISO 27017-, ISO 27018- en ISO 42001-certificeringen en ondersteunt SSO, op rollen gebaseerde toestemmingen en versleuteling van gegevens in rust en tijdens verzending. Dankzij de toestemmingen voor het carrièrecentrum zien begeleiders alleen de studenten die aan hen zijn toegewezen. Er worden geen gegevens gebruikt om AI-modellen te trainen. Alle details vindt u op de pagina over veiligheid.

Handshake brengt studenten in contact met werkgevers en vacatures. Het is een platform. ClickUp AI vormt de operationele laag waarop uw carrièrecentrum interne werkstroomen beheert: afsprakenplanning, werkverdeling onder medewerkers, planning van carrièrebeurzen, het bijhouden van resultaten en rapportage voor accreditatie. Ze dienen verschillende doelen en werken het beste samen.

Vooral voor een klein team. Als drie mensen 5.000 studenten begeleiden, zorgt elk handmatig proces dat kan worden geautomatiseerd ervoor dat er tijd vrijkomt voor het werk dat er echt toe doet: loopbaanbegeleiding. De agent regelt het bijhouden van afspraken, opvolgingstaken en het versturen van enquêtes, zodat uw medewerkers zich kunnen richten op de studenten in plaats van op spreadsheets.