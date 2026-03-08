Hoe u curriculumplanning uitvoert met behulp van AI

De meeste universiteiten voeren programma-evaluaties uit in cycli van vijf tot zeven jaar, en regionale accreditatie-instanties zoals HLC eisen uitgebreide evaluaties in cycli van tien jaar. Dat betekent dat beslissingen over het curriculum vaak gebaseerd zijn op gegevens die al jaren oud zijn. Een AI-agent die in een projectmanagementplatform is ingebouwd, kan de werkstroom voor cursusvoorstellen, de planning van programma-evaluaties, het in kaart brengen van leerresultaten, het beheer van vereiste vooropleidingen en de afstemming op accreditatie automatiseren, waardoor een traag bestuursproces wordt omgezet in een traceerbaar, verantwoordelijk systeem.

Hieronder vindt u een kant-en-klare AI-agentprompt die u in ClickUp kunt plakken om binnen enkele minuten een complete werkruimte voor curriculumplanning te bouwen. Maar voordat u deze gebruikt, is het handig om te kijken naar de operationele knelpunten die dit soort systemen moeten oplossen. Voor de meeste instellingen is het probleem niet een gebrek aan processen. Het is dat voorstellen, evaluatiecycli, beoordelingskaarten en bestuursverslagen verspreid zijn over e-mails, gedeelde schijven en het geheugen van commissies in plaats van in één zichtbare werkstroom.

Voor wie is deze curriculumplanning-installatie bedoeld? Deze installatie is bedoeld voor academische teams, voorzitters van curriculumcommissies, medewerkers van het decanaat, beoordelingsleiders, accreditatiecoördinatoren, registratoren en faculteitsbesturen die zich bezighouden met curriculumgoedkeuringen, programma-evaluaties en resultaatbeoordelingen. Het is vooral nuttig voor instellingen die al over formele bestuursstructuren beschikken, maar nog steeds afhankelijk zijn van handmatige coördinatie om voorstellen door te voeren, evaluatiecycli bij te houden en documentatie bij te werken.

Het probleem: uw curriculumcommissie bestuurt via e-mail en institutionele kennis

Als u lid bent van een curriculumcommissie of verantwoordelijk bent voor de evaluatie van academische programma's, kent u het patroon. Een faculteitslid stelt een nieuwe cursus voor door een Word-document te e-mailen naar de afdelingsvoorzitter, die het doorstuurt naar de curriculumcommissie van de faculteit, die per e-mail om herzieningen vraagt en het uiteindelijk naar de universiteitsbrede commissie stuurt, die het mogelijk naar de faculteitsraad stuurt. In elke fase blijft het voorstel wekenlang in iemands inbox liggen. Niemand heeft een duidelijke weergave van waar het voorstel zich in het proces bevindt, welke feedback er is gegeven of dat het een cursus is die een andere afdeling al aanbiedt.

Het bredere plaatje is al even gefragmenteerd. Programma-evaluaties vinden plaats in lange cyclusen, vaak om de vijf tot zeven jaar, en het zelfevaluatieproces levert honderden pagina's aan documenten op die op gedeelde schijven worden opgeslagen en nooit meer worden bekeken tot de volgende evaluatie. Leerresultaten worden in spreadsheets in kaart gebracht aan de hand van accreditatiestandaarden, die al in het semester na hun opstelling verouderd zijn. Vereiste vooropleidingen worden gedocumenteerd in de cursuscatalogus, maar nooit gevisualiseerd, waardoor er knelpunten ontstaan die het afstuderen vertragen en adviseurs in verwarring brengen.

Uit een onderzoek naar academische programma-evaluaties aan de Universiteit van Cincinnati bleek dat het proces aanbeveelt om het programma-aanbod terug te brengen van 574 naar 328 door overtollige onderdelen te schrappen en de samenwerking te verbeteren. Dat soort rationalisatie is onmogelijk wanneer curriculumgegevens verspreid zijn over losstaande documenten, notulen van commissies die niemand leest en de herinneringen van docenten die misschien al met pensioen zijn.

Hoe CU Anschutz dit heeft opgelost: Wake Forest University heeft teams van gescheiden platforms samengevoegd tot één systeem met behulp van ClickUp dashboards, waardoor realtime rapportage en afstemming tussen afdelingen mogelijk werd. Morey Graham, directeur Alumni & Donor Services project: We kunnen nu binnen één systeem samenwerken en hebben zichtbaarheid op cruciale gegevens. Hierdoor kunnen onze verschillende teams de voortgang rapporteren, problemen met de werklast en capaciteit identificeren en nauwkeuriger plannen. We kunnen nu binnen één systeem samenwerken en hebben zichtbaarheid op cruciale gegevens. Hierdoor kunnen onze verschillende teams de voortgang rapporteren, problemen met de werklast en capaciteit identificeren en nauwkeuriger plannen.

Dat is hier de kans. Niet om bestuursstructuren te vervangen, maar om het werk rondom deze structuren zichtbaar en traceerbaar te maken. De snelste manier om dat model te testen, is door een werkende curriculumplanning-installatie op te zetten binnen uw projectmanagementplatform. Wilt u een soortgelijk model testen in uw eigen werkstroom voor academische zaken? Begin met de onderstaande prompt voor curriculumplanning en pas deze aan uw bestuursstructuur, accreditatie-instantie en programma-portfolio aan.

Dat is hier de kans. Niet om bestuursstructuren te vervangen, maar om het werk rondom deze structuren zichtbaar en traceerbaar te maken. De snelste manier om dat model te testen, is door een werkende curriculumplanning-installatie op te zetten binnen uw projectmanagementplatform. Wilt u een soortgelijk model testen in uw eigen werkstroom voor academische zaken? Begin met de onderstaande prompt voor curriculumplanning en pas deze aan uw bestuursstructuur, accreditatie-instantie en programma-portfolio aan.

Dat is hier de kans. Niet om bestuursstructuren te vervangen, maar om het werk rondom deze structuren zichtbaar en traceerbaar te maken. De snelste manier om dat model te testen, is door een werkende curriculumplanning-installatie op te zetten binnen uw projectmanagementplatform.

Wilt u een soortgelijk model testen in uw eigen werkstroom voor academische zaken? Begin met de onderstaande prompt voor curriculumplanning en pas deze aan uw bestuursstructuur, accreditatie-instantie en programma-portfolio aan.

Wilt u een soortgelijk model testen in uw eigen werkstroom voor academische zaken? Begin met de onderstaande prompt voor curriculumplanning en pas deze aan uw bestuursstructuur, accreditatie-instantie en programma-portfolio aan.

De prompt: bouw uw werkruimte voor curriculumplanning met AI

Kopieer deze prompt, plak hem in ClickUp Brain om je eigen ClickUp Super Agent te bouwen, vul de gegevens van je instelling in en je krijgt een complete werkruimte voor curriculumplanning met werkstroom-werkflows, evaluatiekalenders, mappingtools en gerelateerde governanceprocessen.

Het resultaat zou een sterke eerste versie van uw operationele structuur moeten opleveren, inclusief taakhiërarchieën, goedkeuringswerkstroomen, beoordelingsmijlpalen en documentatiecontrolepunten. Uw team kan dit vervolgens aangepast aanpassen aan uw bestuursstructuur, accreditatie-eisen en curriculumportfolio.

Curriculum Orchestrator Super Agent

Prompt:

→ Klaar om uw eerste Super Agent voor subsidiebeheer te bouwen? Open ClickUp Brain en plak de bovenstaande prompt om een aangepaste Super Agent voor uw werkruimte te bouwen.

Zodra uw agentblauwdruk is gegenereerd, is de volgende stap om deze om te zetten in een praktische werkruimte die uw academische team elke dag kan gebruiken.

Hoe u dit instelt in ClickUp (4 stappen)

Voordat je je Space opzet, verzamel je de informatie die je team al gebruikt om het curriculum te beheren. Dat omvat meestal commissiestructuren, voorstelformulieren, evaluatiecycluskalenders, leerresultatenkaarten, inventarissen van samenwerkingsovereenkomsten, regels voor vereiste voorkennis en catalogustijdlijnen. Als je begint met schone inputs, worden je automatiseringen, dashboards en governance-werkstroomen veel betrouwbaarder.

Creëer uw werkruimte structuur Maak een speciale ruimte aan met de naam Curriculum & Academische Programma's. Voeg vijf mappen toe om het werk gedurende de levenscyclus van het curriculum te organiseren: Cursusvoorstellen voor actieve voorstellen per beoordelingsfase en definitieve beslissingen, Programma-evaluaties voor het plannen van de evaluatiecyclus en zelfstudie, Leerresultaten voor het in kaart brengen van institutionele en programma-resultaten plus het bijhouden van beoordelingen, Articulatieovereenkomsten voor partnerovereenkomsten en cursusgelijkwaardigheden, en Commissiegovernance voor agenda's, notulen, stemmingen en jaarrapportage. Configureer aangepaste velden voor elke curriculumtaak Voeg aangepaste velden toe aan uw sjablonen voor voorstellen, evaluaties en governance, zodat elke curriculumtaak de belangrijkste gegevens bevat die uw team nodig heeft om beslissingen te nemen en de voortgang bij te houden. Voeg velden toe voor cursusvoorvoegsel en -nummer, type voorstel, voorstellende afdeling, studiepunten, geldigheidsduur, evaluatiefase, accreditatie-afstemming en programma-evaluatiejaar. Deze consistente structuur maakt dashboards, automatiseringen en het bijhouden van commissies veel betrouwbaarder. Plak de prompt in ClickUp Brain Open ClickUp Brain in je nieuwe ruimte en plak de prompt van hierboven. Vul je variabelen in, waaronder de naam van de instelling, het aantal programma's, de accreditatie-instantie, de commissiestructuur en de evaluatiecyclus. Gebruik de gegenereerde output om een eerste concept te maken van je werkstroom-sjablonen, evaluatiesjablonen, resultatenkaarten en bestuursprocessen, en verfijn dit vervolgens voor de structuur van je instelling. Stel automatiseringen in voor doorlopend beheer Creëer automatiseringen om het curriculumwerk op gang te houden zonder voortdurende handmatige follow-up. Gebruik regels om voorstellen door de governancefasen te loodsen, vastgelopen beoordelingen te markeren, zelfstudiesjablonen voor aankomende programma-evaluaties te lanceren, verlengingen van samenwerkingsovereenkomsten te starten en de registrar op de hoogte te stellen wanneer voorstellen volledig zijn goedgekeurd.

Maak een speciale ruimte aan met de naam Curriculum & Academic Programs. Voeg vijf mappen toe om het werk gedurende de hele levenscyclus van het curriculum te organiseren: Cursusvoorstellen voor actieve voorstellen per beoordelingsfase en definitieve beslissingen, Programma-evaluaties voor het plannen van beoordelingscyclusen en zelfstudie, Leerresultaten voor het in kaart brengen van institutionele en programma-resultaten plus het bijhouden van beoordelingen, Samenwerkingsovereenkomsten voor partnerovereenkomsten en cursusgelijkwaardigheden, en Commissiegovernance voor agenda's, notulen, stemmingen en jaarrapportage.

Voeg aangepaste velden toe aan uw voorstel-, evaluatie- en beheerssjablonen, zodat elke curriculumtaak de belangrijkste gegevens bevat die uw team nodig heeft om beslissingen te nemen en de voortgang bij te houden. Voeg velden toe voor cursusvoorvoegsel en -nummer, type voorstel, voorstellende afdeling, studiepunten, geldigheidsduur, evaluatiefase, accreditatie-afstemming en programma-evaluatiejaar. Deze consistente structuur maakt dashboards, automatiseringen en het bijhouden van commissies veel betrouwbaarder.

Open ClickUp Brain in uw nieuwe ruimte en plak de bovenstaande prompt. Vul uw variabelen in, waaronder de naam van de instelling, het aantal programma's, de accreditatie-instantie, de commissiestructuur en de evaluatiecyclus. Gebruik de gegenereerde output om een eerste concept te maken van uw werkstroom-sjablonen, evaluatiesjablonen, resultatenkaarten en bestuursprocessen, en verfijn deze vervolgens voor de structuur van uw instelling.

Creëer automatiseringen om het curriculumwerk op gang te houden zonder voortdurende handmatige follow-up. Gebruik regels om voorstellen door de governancefasen te loodsen, vastgelopen beoordelingen te markeren, zelfstudiesjablonen voor aankomende programma-evaluaties te lanceren, verlengingen van samenwerkingsovereenkomsten te starten en de registrar op de hoogte te stellen wanneer voorstellen volledig zijn goedgekeurd.

Klaar om deze werkstroomen om te zetten in een herhaalbaar systeem? Bouw uw subsidiebeheer-werkruimte in ClickUp.

💡 Pro-tip: Begin met één werkstroom, zoals cursusvoorstellen of programma-evaluaties, voordat je het systeem in het volledige curriculumbeheerproces implementeert. Een kleinschalige pilot helpt je team om taakstructuren, evaluatiefasen en toestemmingen te verfijnen voordat je opschaalt.

Aanbevolen aangepaste velden voor taken op het gebied van curriculumplanning

Deze velden zorgen voor een consistent operationeel overzicht van cursusvoorstellen, programma-evaluaties, resultaatbeoordelingen, samenwerkingsovereenkomsten en governance-werkstroom.

Veld Type Doel Cursusvoorvoegsel/nummer Korte tekst Cursusidentificatiecode, zoals BIOL 301 Type voorstel Dropdown Nieuwe cursus, wijziging, deactivering, programmawijziging Voorstel van de afdeling Dropdown Academische afdeling verantwoordelijk voor het voorstel Kredieturen Aantal Waarde van kredieten Effectieve termijn Dropdown Herfst 2026, lente 2027, enzovoort Beoordelingsfase Dropdown Afdeling, collegecommissie, universiteitscommissie, senaat, rector, registrar Afstemming op accreditatie Labels SACSCOC, HLC, AACSB, ABET, NCATE en anderen Programma-evaluatiejaar Datum Volgende geplande beoordelingsdatum Status van het voorstel Dropdown Concept, In behandeling, Goedgekeurd, Teruggestuurd voor herziening, Afgewezen Gerelateerd programma Relatie Koppel voorstellen, beoordelingen, resultatenkaarten of articulatieregisters die aan hetzelfde programma zijn gekoppeld.

📘 Lees ook: Bekijk alle aangepaste veldtypen om te bepalen welke velden het beste werken voor uw subsidiewerkstroom.

Voorbeelden van kernautomatisering voor curriculumplanning

Nadat je aangepaste velden zijn ingesteld, kun je automatiseringen bouwen die voorstellen, beoordelingen en commissie-werkstroomen in gang houden zonder herhaalde handmatige follow-up.

Wanneer… En dan... Een cursusvoorstel wordt goedgekeurd door de afdelingscommissie Breng het naar de beoordelingsfase van de universiteitscommissie en breng de voorzitter van de universiteitscommissie op de hoogte. Een voorstel bevindt zich al meer dan 21 dagen in een beoordelingsfase Stuur een herinnering naar de huidige beoordelaar en markeer deze in het curriculum-dashboard. Een programma-evaluatie vindt over 12 maanden plaats Maak de structuur voor zelfstudietaken op basis van een sjabloon en wijs auteurs aan voor de verschillende onderdelen. De verlenging van de samenwerkingsovereenkomst is over 12 maanden. Maak een vernieuwingstaak aan en breng de afdelingsvoorzitter en het bureau van de rector op de hoogte. Alle beoordelingsfasen van een voorstel zijn goedgekeurd Verplaats het naar 'Klaar voor registratie' en breng de registratiebeambte op de hoogte voor een catalogusupdate. De deadline voor het bijwerken van de catalogus nadert over 7 dagen Breng de registrar en de eigenaar van het voorstel op de hoogte en markeer het item vervolgens als tijdgevoelig.

📘 Lees ook: Leer hoe aangepaste velden werken in automatiseringen

Wat de agent behandelt gedurende de levenscyclus van het curriculum

Een AI-agent voor curriculumplanning is geen chatbot die cursusbeschrijvingen schrijft. Het is een systeem dat binnen uw projectmanagementwerkruimte draait en het gestructureerde, herhaalbare werk doet dat uw academische afdeling momenteel met de hand doet: voorstellen door de bestuursfasen leiden, tijdlijnen voor programma-evaluaties bijhouden, resultaten in kaart brengen en ervoor zorgen dat er niets in iemands inbox blijft liggen.

Levenscyclusfase Wat de agent nog doet Wat het vervangt Cursusvoorstellen Leid voorstellen in de fases van de afdelingen, hogescholen, universiteiten, senaat en rectoraten met het bijhouden van de status, toewijzing van beoordelaars en handhaving van deadlines. E-mailketens met Word-bijlagen en geen zichtbaarheid op de status van de pijplijn Programma-evaluatie Plant beoordelingen op cyclusbasis, genereert structuren voor zelfstudietaken, houdt het verzenden van documenten bij, beheert de logistiek van externe beoordelaars en controleert de uitvoering van actieplannen. Op spreadsheets gebaseerde evaluatiekalenders en zelfstudiedocumenten in gedeelde schijven Resultaten in kaart brengen Houdt curriculumkaarten bij die CLO's gekoppeld aan PLO's en ILO's, houdt beoordelingscycli bij en identificeert hiaten waar resultaten niet op masterniveau liggen. Statische spreadsheets die één keer per accreditatiebezoek worden bijgewerkt Vereisten Documenteert vereiste ketens, markeert knelpuntcursussen, beoordeelt de gevolgen van voorgestelde wijzigingen en controleert de consistentie van de catalogus. Catalogustekst handmatig gecontroleerd tijdens cursusvoorstel Articulatie Houdt inventarissen en verlengingsdata bij, onderhoudt databases met gelijkwaardige cursussen en controleert het gebruik door transferstudenten. Archiefkasten met ondertekende overeenkomsten en ad-hocbeslissingen over gelijkwaardigheid Bestuur Beheert de agenda's van commissievergaderingen, houdt stemmen en actiepunten bij, genereert jaarlijkse doorvoerapporten en coördineert tussen commissieniveaus. Notulen van vergaderingen in gedeelde schijven en mondelinge overdrachten tussen commissievoorzitters

Wilt u zien hoe Super Agents werken in een echte ClickUp-omgeving? Bekijk de onderstaande walkthrough om te zien hoe door AI gegenereerde werkstroomen, taken en automatiseringen in de praktijk samenkomen.

Variaties voor verschillende soorten instellingen

De bovenstaande prompt werkt voor alle instellingen voor hoger onderwijs die ClickUp gebruiken. Pas de prompt aan voor uw instelling:

Type instelling Belangrijkste aanpassingen R1-onderzoeksuniversiteit (meer dan 200 programma's) Voeg een afzonderlijk bestuurstraject toe voor de commissie voor graduate curricula. Neem interdisciplinaire programma's van verschillende hogescholen op. Blijf substantiële wijzigingen bijhouden voor accreditatie-instanties (nieuwe modaliteiten, locaties, opleidingsniveaus). Verwacht meer dan 50 voorstellen per semester. R2-universiteit (100–200 programma's) Combineer het beheer van curricula voor graduate- en undergraduate-opleidingen als commissies elkaar overlappen. Voeg het bijhouden van programmaontwikkeling afgestemd op het personeelsbestand toe. Richt programma-evaluaties op statistieken over de haalbaarheid van inschrijvingen naast academische kwaliteit. Voornamelijk instellingen voor bacheloronderwijs (30–100 programma's) Leg de nadruk op het beheer van het algemene onderwijsprogramma en het in kaart brengen van de kernvereisten. Voeg ervaringsgericht leren (stages, afstudeerprojecten, studeren in het buitenland) toe als een onderdeel van het curriculum dat wordt bijgehouden. Vereenvoudig het bestuur tot twee commissieniveaus. Community college (50–150 programma's) Focus op de afstemming van overstapmogelijkheden en de actualiteit van arbeidsmarktprogramma's. Voeg het bijhouden van input van adviesraden toe voor loopbaanprogramma's. Neem vereisten voor afstemming van leerplannen op staatsniveau op. Houd de gelijkwaardigheid van cursussen met dubbele inschrijving bij. Carrière-/beroepsschool (10–50 programma's) Focus op programmatische accreditatievereisten (bijv. ACICS, COE) en afstemming op branchecertificering. Voeg feedbackloops van werkgevers toe voor curriculumupdates. Houd het slagingspercentage van licentie-examens bij als maatstaf voor de effectiviteit van het curriculum. Vervang het bestuur van de faculteitsraad door eenvoudigere goedkeuringsprocedures.

Voer curriculumplanning uit op één plek

Curriculumplanning mislukt wanneer voorstellen, evaluaties, resultatenkaarten en bestuursdocumenten in afzonderlijke inboxen, spreadsheets en gedeelde schijven worden bewaard. Met ClickUp Brain, aangepaste velden en automatiseringen kan uw instelling het doorsturen van cursusvoorstellen, het plannen van programma-evaluaties, het in kaart brengen van leerresultaten, het bijhouden van vereisten en het bestuur van commissies omzetten in één herhaalbaar operationeel systeem.

Het doel is niet om uw catalogus, voorstel of accreditatietools te vervangen. Het doel is om het coördinatiewerk rondom deze tools te verminderen, de zichtbaarheid in alle bestuursfasen te verbeteren en ervoor te zorgen dat beslissingen over het curriculum worden genomen op basis van actuele, toegankelijke documentatie in plaats van institutionele kennis. Begin met de bovenstaande prompt, pas deze aan uw bestuursstructuur en accreditatie-instantie aan en bouw een installatie die uw team daadwerkelijk elke dag kan gebruiken. Ga gratis aan de slag met ClickUp.

Veelgestelde vragen over curriculumplanning met behulp van AI

Ja. De agent neemt geen beslissingen over het curriculum; faculteitscommissies behouden de volledige zeggenschap. De agent beheert de werkstroom: hij stuurt voorstellen door elke bestuursfase, houdt stemmen bij, beheert deadlines en maakt de hele pijplijn zichtbaar. Het faculteitsbestuur wordt efficiënter wanneer het proces transparant is en niemand via e-mail hoeft te vragen "waar is mijn voorstel?".

Nee. Curriculog en CourseLeaf zijn curriculumbeheersystemen die zijn ontworpen voor voorstelformulieren en het publiceren van catalogi. De ClickUp-agent is de bredere operationele laag die programma-evaluaties, resultaatbeoordelingen, samenwerkingsovereenkomsten, commissiegovernance en de afdelingsoverschrijdende coördinatie beheert die voorstelbeheersystemen niet dekken. Ze werken goed samen: Curriculog behandelt het formele voorstelformulier, ClickUp beheert de volledige levenscyclus van het curriculum.

ClickUp beschikt over SOC 2-, ISO 27001-, ISO 27017-, ISO 27018- en ISO 42001-certificeringen en ondersteunt SSO, op rollen gebaseerde toestemmingen en versleuteling bij opslag en tijdens verzending. Werkruimten van commissies kunnen worden beperkt, zodat alleen commissieleden voorstellen in behandeling kunnen zien. Er worden geen gegevens gebruikt om AI-modellen te trainen.

De agent houdt continu de documentatie bij die accreditatie-instanties vragen: leerresultatenkaarten, bewijsmateriaal van beoordelingscycli, actieplannen voor programma-evaluaties en bestuursdocumenten. In plaats van een hectische accreditatievoorbereidingsperiode om de 5-10 jaar, houdt uw instelling documentatie bij die voldoet aan de compliance-eisen als onderdeel van de lopende activiteiten. Wanneer het locatiebezoek plaatsvindt, is het bewijsmateriaal al geordend en actueel.

Beslissingen over het curriculum hebben gevolgen voor de hele instelling. Nieuwe programma's zijn van invloed op de planning van middelen (behoefte aan klaslokalen, faculteitslijnen, budget). Gegevens over cursusinschrijvingen worden gebruikt voor de inschrijvingsprocedures (signalen over de vraag naar programma's). De werkdruk van docenten wordt gekoppeld aan het bijhouden van professionele ontwikkeling. Met de relatievelden van ClickUp kunt u curriculumtaken koppelen aan al deze downstream-werkstroomen.