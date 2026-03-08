Hoe u onderzoeksadministratie uitvoert met behulp van AI

Faculteitsonderzoekers aan Amerikaanse universiteiten besteden 44,3% van hun door de federale overheid gefinancierde onderzoekstijd aan administratieve taken in plaats van aan daadwerkelijk onderzoek. In de hele sector kost alleen al de naleving van onderzoeksgerelateerde voorschriften naar schatting 10 miljard dollar per jaar. Een AI-agent die in een projectmanagementplatform is ingebouwd, kan het bijhouden van protocollen, het controleren van naleving, het openbaar maken van belangenconflicten, laboratoriumveiligheidsinspecties en de coördinatie van meerdere hoofdonderzoekers automatiseren, waardoor onderzoeksadministrateurs en faculteitsmedewerkers elke week uren tijd besparen.

Hieronder vindt u een kant-en-klare AI-agentprompt die u in ClickUp kunt plakken om binnen enkele minuten een complete werkruimte voor onderzoeksadministratie op te zetten. Maar voordat u deze gebruikt, is het handig om te kijken naar de operationele wildgroei die dit soort systemen juist moeten oplossen. Voor de meeste onderzoeksbureaus is het probleem niet een gebrek aan systemen. Het is het handmatige coördinatiewerk dat verspreid is over protocolplatforms, spreadsheets, inboxen en losstaande nalevingstools.

Voor wie is deze onderzoeksadministratieinstallatie bedoeld: Deze installatie is bedoeld voor onderzoekscompliancebureaus, IRB- en IACUC-beheerders, leiders van onderzoeksactiviteiten, compliancecoördinatoren, exportcontroleteams en ondersteunend personeel van faculteiten die onderzoeksomgevingen beheren waar veel protocollen of compliancevoorschriften gelden. Dit is vooral nuttig voor instellingen die al over verzendsystemen beschikken, maar nog steeds afhankelijk zijn van handmatige coördinatie voor het beheren van verlengingen, inspecties, openbaarmakingen en teamoverschrijdende follow-up.

Het probleem: uw onderzoeksbureau wordt overspoeld met compliance-papierwerk terwijl PI's wachten op antwoorden

Als u op een onderzoeksbureau werkt, komt dit u vast bekend voor. Uw team beheert honderden actieve protocollen voor IRB, IACUC, IBC en exportcontrole, elk met hun eigen vereisten voor verzending, beoordelingstermijnen en verlengingsdeadlines. Openbaarmakingen van belangenconflicten komen binnen op verschillende tijdstippen van verschillende instanties. Laboratoriumveiligheidsinspecties worden bijgehouden in het ene systeem, gegevensbeheerplannen in een ander en openbaarmakingen van uitvindingen in een derde.

De werklast-enquête 2018 van het Federal Demonstration Partnership bevestigde wat onderzoeksbeheerders al wisten: docenten gaven aan 44,3% van hun onderzoekstijd aan administratieve taken te besteden, een stijging ten opzichte van 42% in eerdere enquêtes, zonder dat er tekenen van verbetering waren ondanks jarenlange beloften van de federale overheid om de lasten te verminderen. Ondertussen geeft de hele hogeronderwijssector naar schatting 27 miljard dollar per jaar uit aan naleving van federale regelgeving, waarvan 10 miljard dollar rechtstreeks naar onderzoeksgerelateerde naleving gaat.

Dit verschilt van subsidiebeheer, dat zich richt op de financiële levenscyclus van toekenningen. Onderzoeksadministratie is breder. Het omvat de naleving, het bestuur en de operationele systemen die protocolgoedkeuringen, openbaarmakingen, inspecties, gegevensbeheer en coördinatie tussen meerdere teams binnen de onderzoeksorganisatie ondersteunen. In veel instellingen wordt dat werk nog steeds bij elkaar gehouden door institutionele kennis, e-mailketens en spreadsheets die niemand volledig vertrouwt.

Hoe CU Anschutz dit heeft opgelost: De CU Anschutz-campus van de Universiteit van Colorado heeft vijf verouderde systemen vervangen door ClickUp voor meer dan 170 gebruikers in zijn gecentraliseerde IT-team. Handmatige rapportage is tot nul gedaald. Anna Alex, directeur Campus Technology Services: Het moreel van het team ging omhoog omdat mensen problemen willen oplossen, niet draaitabellen willen maken. Het moreel van het team ging omhoog omdat mensen problemen willen oplossen, niet draaitabellen willen maken.

Dat is hier de kans. Niet om institutionele systemen te vervangen, maar om het handmatige coördinatiewerk rondom deze systemen te verminderen. De snelste manier om dat model te testen, is door een werkende onderzoeksadministratie-installatie op te zetten binnen uw projectmanagementplatform.

De prompt: bouw uw onderzoeksadministratiewerkruimte met AI

Kopieer deze prompt, plak hem in ClickUp Brain om uw eigen ClickUp Super Agent te bouwen, vul de gegevens van uw instelling in en u krijgt een voltooide werkruimte voor onderzoeksadministratie met protocoltrackers, nalevingskalenders, automatiseringsregels en gerelateerde werkstroom.

Het resultaat zou een solide eerste ontwerp van uw bedrijfsstructuur moeten opleveren, inclusief taakhiërarchieën, deadline-logica en nalevingscontrolepunten. Uw team kan dit vervolgens aangepast aanpassen aan uw type instelling, beoordelingscommissies en sponsorvereisten.

Superagent voor onderzoeksadministratie

Wilt u een soortgelijk model testen in uw eigen onderzoeksbureau? Begin dan met de onderstaande prompt voor onderzoeksadministratie en pas deze aan uw instelling aan!

Prompt:

→ Klaar om uw eerste Super Agent voor onderzoeksadministratie te bouwen? Open ClickUp Brain en plak de bovenstaande prompt om een werkruimte te genereren met protocoltracking, nalevingsmijlpalen en escalatiewerkstroomen. Gratis om te beginnen.

Zodra uw agentblauwdruk is gegenereerd, is de volgende stap om deze om te zetten in een praktische werkruimte die uw onderzoeksbureau dagelijks kan gebruiken.

Hoe u dit instelt in ClickUp (4 stappen)

Voordat u uw Space instelt, verzamelt u de informatie die uw team al gebruikt om onderzoeksactiviteiten te beheren. Dat omvat doorgaans actieve protocollijsten, PI-eigendom, vervaldata, openbaarmakingscyclusen, inspectieschema's, sponsorvereisten, trainingsgegevens en alle systemen die momenteel worden gebruikt voor het bijhouden van IRB, IACUC, IBC of COI. Door te beginnen met schone invoer worden uw automatiseringen, dashboards en escalatiewerkstroomen veel betrouwbaarder.

Creëer uw werkruimte-structuur Maak een speciale ruimte aan met de naam Onderzoeksadministratie. Voeg vijf mappen toe om het werk gedurende de hele levenscyclus van de onderzoeksadministratie te organiseren: Protocolbeheer voor IRB-, IACUC-, IBC- en exportcontrolebeoordelingen, Naleving en openbaarmakingen voor openbaarmakingen van belangenconflicten en naleving van opleidingen, Laboratoriumveiligheid voor inspecties en corrigerende maatregelen, IP en uitvindingen voor openbaarmakingen en octrooiactiviteiten, en Onderzoeksteams voor projecten met meerdere hoofdonderzoekers, subawards en personeelswijzigingen. Configureer aangepaste velden voor elke onderzoekstaak Voeg aangepaste velden toe aan uw protocol- en nalevingstaken-sjablonen, zodat uw team dezelfde kerngegevens in alle onderzoekswerkstroomen kan bijhouden. Voeg velden toe voor protocolnummer, hoofdonderzoeker, beoordelingstype, sponsorinstantie, nalevingsstatus, vervaldatum, risiconiveau en bijbehorende subsidies. Deze consistente structuur maakt dashboards, automatiseringen en escalatieworkflows veel betrouwbaarder. Plak de prompt in ClickUp Brain Open ClickUp Brain in uw nieuwe ruimte en plak de prompt van hierboven. Vul uw variabelen in, waaronder de naam van de instelling, het type instelling, de onderzoeksuitgaven, het aantal actieve protocollen, de grootte van het personeelsbestand en de belangrijkste sponsors. Gebruik de gegenereerde output om een eerste versie van uw protocolvolgsysteem, nalevingskalenders en automatiseringslogica te maken en verfijn deze vervolgens voor de werkstroom van uw instelling. Stel automatiseringen in voor doorlopend beheer Creëer automatiseringen om onderzoeksadministratiewerkzaamheden te laten verlopen zonder voortdurende handmatige follow-up. Gebruik regels om taken voor het verlengen van protocollen te triggeren, jaarlijkse COI-openbaarmakingscyclusen te starten, onopgeloste bevindingen op het gebied van laboratoriumveiligheid te escaleren, Bayh-Dole-rapportagetaken te creëren en belangrijke personeelswijzigingen te markeren die moeten worden gemeld aan de sponsor.

Maak een speciale ruimte aan met de naam Onderzoeksadministratie. Voeg vijf mappen toe om het werk gedurende de hele levenscyclus van de onderzoeksadministratie te organiseren: Protocolbeheer voor IRB-, IACUC-, IBC- en exportcontrolebeoordelingen, Naleving en openbaarmakingen voor openbaarmakingen van belangenconflicten en naleving van opleidingen, Laboratoriumveiligheid voor inspecties en corrigerende maatregelen, IP en uitvindingen voor openbaarmakingen en octrooiactiviteiten, en Onderzoeksteams voor projecten met meerdere hoofdonderzoekers, subawards en personeelswijzigingen.

Voeg aangepaste velden toe aan uw protocol- en nalevingstaken-sjablonen, zodat uw team dezelfde kerngegevens in alle onderzoekswerkstroomen kan bijhouden. Voeg velden toe voor protocolnummer, hoofdonderzoeker, type beoordeling, sponsorinstantie, nalevingsstatus, vervaldatum, risiconiveau en bijbehorende subsidies. Deze consistente structuur maakt dashboards, automatiseringen en escalatieworkflows veel betrouwbaarder.

Open ClickUp Brain in uw nieuwe ruimte en plak de bovenstaande prompt. Vul uw variabelen in, waaronder de naam van de instelling, het type instelling, de onderzoeksuitgaven, het aantal actieve protocollen, de grootte van het personeelsbestand en de belangrijkste sponsors. Gebruik de gegenereerde output om een eerste ontwerp te maken van uw protocolvolgsysteem, nalevingskalenders en automatiseringslogica, en verfijn dit vervolgens voor de werkstroom van uw instelling.

Creëer automatiseringen om onderzoeksadministratiewerkzaamheden te laten verlopen zonder voortdurende handmatige follow-up. Gebruik regels om protocolvernieuwingstaken te triggeren, jaarlijkse COI-openbaarmakingscycli te starten, onopgeloste bevindingen op het gebied van laboratoriumveiligheid te escaleren, Bayh-Dole-rapportagetaken te creëren en belangrijke personeelswijzigingen te markeren die moeten worden gemeld aan de sponsor.

Klaar om deze werkstroomen om te zetten in een herhaalbaar systeem? Bouw uw onderzoeksadministratie-werkruimte in ClickUp.

💡 Pro-tip: Begin met één kantoor, protocoltype of nalevingswerkstroom voordat u het systeem in de hele onderzoeksonderneming implementeert. Een kleinschalige pilot helpt uw team om structuren, regels voor automatisering en toestemmingen te verfijnen voordat u opschaalt.

Aanbevolen aangepaste velden voor taken op het gebied van onderzoeksadministratie

Deze velden creëren een consistent operationeel overzicht van protocollen, openbaarmakingen, inspecties en werkstroom van onderzoeksteams, waardoor dashboards en automatiseringen veel nuttiger worden.

Veld Type Doel Protocolnummer Korte tekst IRB-, IACUC- of IBC-identificatiecode Hoofdonderzoeker Mensen Hoofdonderzoeker Type beoordeling Dropdown Vrijgesteld, Versneld, Volledig, Niet van toepassing Sponsorinstantie Dropdown NSF, NIH, DOE, DOD, ED, Stichting, Staat, Overig Compliance-status Dropdown Conform, Actie vereist, Achterstallig, In behandeling Vervaldatum Datum Verloop van protocollen of referenties Risiconiveau Dropdown Laag, gemiddeld, hoog, kritiek Bijbehorende subsidies Relatie Koppel taken aan subsidies in de werkruimte voor subsidies.

Voorbeelden van kernautomatisering voor onderzoeksadministratie

Nadat je aangepaste velden zijn ingesteld, kun je automatiseringen bouwen die deadlines, verlengingen en escalatiewerkstroomen in gang houden zonder herhaalde handmatige follow-up.

Wanneer… En dan... Het protocol verloopt over 90 dagen Maak een doorlopende beoordelingstaak aan en wijs deze toe aan de hoofdonderzoeker en de nalevingscoördinator. De deadline voor COI-openbaarmakingen valt aan het begin van het boekjaar Maak openbaarmakingstaken aan voor alle actieve PI's en stel een deadline van 30 dagen in. De bevinding inzake laboratoriumveiligheid is niet binnen 30 dagen opgelost Escaleer het probleem, breng de afdelingsvoorzitter op de hoogte en wijzig het risiconiveau naar Hoog. Openbaarmaking van uitvindingen wordt ingediend voor een door de federale overheid gefinancierd project Maak een Bayh-Dole-rapportage-taak met de deadline voor notificatie aan het agentschap. Belangrijke personeelswijziging is ingediend Maak een taak voor notificaties over sponsors en controleer updates van de toewijzing van inspanningen.

Wat de agent behandelt gedurende de levenscyclus van onderzoeksadministratie

Een AI-agent voor onderzoeksadministratie is geen chatbot die federale regelgeving interpreteert. Het is een systeem dat binnen uw projectmanagementwerkruimte draait en het gestructureerde, herhaalbare werk doet dat uw onderzoeksbureau momenteel met de hand doet: het bijhouden van protocolvernieuwingen, het controleren van nalevingsdeadlines, het coördineren van multi-PI-teams en het escaleren van achterstallige items.

Levenscyclusfase Wat de agent nog doet Wat het vervangt Protocolverzending Structureert protocoltaken met agentschapsspecifieke vereisten, houdt de beoordelingsstatus bij door de commissiefasen heen en beheert revisiecycli. Bijhouden van inzendingen via e-mail en statusoverzichten in spreadsheets Nalevingscontrole Beheer COI-openbaarmakingscycli, naleving van opleidingen (CITI, RCR) en exportcontrolebeoordelingen met automatisering om deadlines te bijhouden. Jaarlijkse spreadsheetcontroles en handmatige e-mails met herinneringen Laboratoriumveiligheid Plan inspecties op basis van laboratoriumtype en frequentie, houd bevindingen bij via werkstroom voor corrigerende maatregelen en escaleer onopgeloste problemen. Papieren inspectieformulieren en logboeken in archiefkasten Databeheer Houdt gegevensbeheerplannen bij op basis van de vereisten van financiers, controleert de naleving van DMP's voor actieve toekenningen en beheert de gegevensarchivering voor gesloten projecten. DMP-documenten die bij aanvang van de toekenning zijn ingediend en nooit meer zijn bekeken IP-beheer Houdt openbaarmakingen van uitvindingen bij door middel van octrooieerbaarheidsbeoordelingen en licenties, en zorgt ervoor dat uitvindingen die met federale middelen zijn gefinancierd, voldoen aan de Bayh-Dole-wetgeving. Reactief bijhouden van openbaarmakingen na vragen van het bureau voor technologieoverdracht Teamcoördinatie Beheert mijlpalen voor meerdere hoofdonderzoekers, monitoring van subawards, personeelswijzigingen waarvoor een notificatie aan de sponsor moet worden gedaan en schema's voor vergaderingen van onderzoeksteams. Losstaande e-mailthreads en door PI beheerde spreadsheets

Wilt u zien hoe Super Agents werken in een echte ClickUp-omgeving? Bekijk de onderstaande walkthrough om te zien hoe door AI gegenereerde werkstroomen, taken en automatiseringen in de praktijk samenkomen.

Variaties voor verschillende soorten instellingen

De bovenstaande prompt werkt voor alle instellingen voor hoger onderwijs die ClickUp gebruiken. Pas de prompt aan voor uw instelling:

Type instelling Belangrijkste aanpassingen R1-onderzoeksuniversiteit (meer dan 1000 actieve protocollen) Gebruik de volledige prompt zoals deze is. Voeg nalevingsdashboards op afdelingsniveau toe. Verwacht meer dan 15 actieve IRB/IACUC/IBC-commissies. Neem exportcontrole en CUI-tracking op. Integreer met werkstroommaten voor subsidiebeheer R2-universiteit (200–500 actieve protocollen) Vereenvoudig het bijhouden van IRB en IACUC (verwijder IBC en exportcontrole, tenzij van toepassing). Verminder het aantal escalatieniveaus met één niveau. Combineer laboratoriumveiligheid en naleving in één map. Voornamelijk instelling voor bacheloronderwijs (20–100 actieve protocollen) Focus op IRB voor onderzoeksprojecten van bachelorstudenten. Vereenvoudig COI tot alleen jaarlijkse openbaarmaking door faculteitsleden. Voeg checklists voor begeleiding van studentonderzoekers toe. Verwijder monitoring van subawards, tenzij u externe samenwerkingsverbanden hebt. Community college (5–20 actieve protocollen) Focus op IRB-vrijgestelde beoordelingen voor onderzoek in de klas. Vereenvoudig tot basiscompliance-training om te bijhouden (CITI). Verwijder IP/uitvindingstracking. Voeg community-based participatieve onderzoekscoördinatie toe. Carrière/beroepsschool (minimale onderzoeksactiviteit) Focus op naleving van door de industrie gesponsord onderzoek en overeenkomsten voor gegevensgebruik. Vervang IRB/IACUC door het bijhouden van industriële certificeringen. Voeg eigen werkstroom voor gegevensbescherming toe voor zakelijke partnerschappen.

Voer onderzoeksadministratie uit op één plek

Onderzoeksadministratie loopt niet vast omdat instellingen geen systemen hebben. Het loopt vast wanneer cruciaal werk over te veel systemen verspreid is. Met ClickUp Brain, aangepaste velden en automatiseringen kan uw team het bijhouden van protocollen, het controleren van naleving, openbaarmakingen, inspecties en coördinatie tussen meerdere teams omzetten in één herhaalbaar besturingssysteem.

In plaats van te vertrouwen op uw geheugen, e-mailketens en losstaande tools, krijgt uw kantoor een gedeelde werkruimte waarmee iedereen deadlines eerder kan zien, sneller kan handelen en gedurende de volledige onderzoekscyclus op één lijn kan blijven. Begin met de bovenstaande prompt, pas deze aan uw instelling aan en bouw een installatie die uw team elke dag met vertrouwen kan gebruiken.

Veelgestelde vragen over onderzoeksadministratie met behulp van AI

Ja. De agent interpreteert geen regelgeving, maar handhaaft agentschapsspecifieke werkstroomprocessen. NIH, NSF, DOE en DOD hebben elk verschillende COI-drempels, tijdlijnen voor rapportage en vereisten voor gegevensbeheer. De prompt bouwt aparte nalevingssporen per agentschap, zodat uw team voor elke toekenning de juiste checklist volgt zonder te hoeven onthouden welke regels van toepassing zijn.

Nee. Systemen zoals IRBManager, Cayuse IRB en iRIS zijn platforms voor het verzenden en beoordelen van aanvragen. De ClickUp-agent is de operationele laag die de status van protocollen bijhoudt, verlengingsdeadlines beheert, coördineert tussen het onderzoeksbureau en PI's, en ervoor zorgt dat er niets tussen de mazen van het net valt tussen verzendcyclen. Ze dienen verschillende doelen en werken het beste samen.

ClickUp beschikt over SOC 2-, ISO 27001-, ISO 27017-, ISO 27018- en ISO 42001-certificeringen en ondersteunt SSO, op rollen gebaseerde toestemming en versleuteling bij opslag en tijdens verzending. Dankzij toestemming op protocolniveau kunnen PI's alleen hun eigen inzendingen zien. Er worden geen gegevens gebruikt om AI-modellen te trainen. Neem voor CUI- of exportgecontroleerd onderzoek contact op met uw afdeling voor informatiebeveiliging voor aanvullende configuratie.

Subsidiebeheer richt zich op de financiële levenscyclus: budgetten, burn rates, inspanningsrapportage en afsluiting. Onderzoeksadministratie omvat de bredere naleving en operationele infrastructuur: protocollen, COI, laboratoriumveiligheid, gegevensbeheer en IP. De meeste instellingen hebben beide nodig en ze delen gegevens (protocollen zijn gekoppeld aan subsidies, COI-openbaarmakingen verwijzen naar financieringsbronnen), maar ze bedienen verschillende afdelingen en verschillende werkstroomen.

Absoluut. Bij kleinere instellingen is vaak één persoon verantwoordelijk voor alle nalevingsverplichtingen op het gebied van onderzoek. De agent is in die gevallen bijzonder waardevol, omdat hij de structuur en herinneringen creëert die een volledig bemande afdeling zou bieden. Hij verandert een eenmansoperatie in een systeem dat niet afhankelijk is van het geheugen.