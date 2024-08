Staten met het hoogste percentage nieuwe ondernemers

Wist je dat Amerikaanse staten in het zuiden meer ondernemers voortbrachten dan enige andere regio in het land? ClickUp gebruikt Kauffman Ondernemerschapsindicatoren gegevens om de 15 staten met de hoogste percentages van nieuw ondernemerschap te vinden. Kauffman gebruikt gegevens van het Census Bureau en het Bureau of Labor Statistics om ondernemerschap in het hele land te analyseren.

Deze analyse van Kauffman-gegevens rangschikt staten op basis van het aantal eigenaren van nieuwe bedrijven als percentage van de populatie van de staat. Het omvat bedrijven met en zonder rechtspersoonlijkheid en bedrijven met en zonder werknemers.

Banden worden verbroken door het aantal banen per hoofd van de bevolking. De overlevingskansen van starters gedurende een jaar zijn ook opgenomen, maar worden niet in de beoordeling meegenomen. De ranglijst laat de voortzetting zien van langetermijntrends in het aanmaken van banen in de VS.

De ondernemerscultuur is zich al enige tijd aan het uitbreiden van de kustregio's naar zuidelijke populaties. En de ontslagen en verstoringen van de werkplek die zich voordeden met de pandemie in 2020 en 2021 dienden alleen maar als een schot in de roos voor de startup-cultuur en stimuleerden de oprichting van nieuwe bedrijven over de hele linie, volgens gegevens over nieuwe bedrijfsaanvragen van de IRS.

Zuidelijke staten, waaronder Texas, Oklahoma en Arkansas -hebben de afgelopen jaren met veel publiciteit gestreden om hightechbanen. Elke staat behoorde vaak tot de laatste kanshebbers voor nieuwe fabrieken en de verhuizing van hoofdkantoren.

Startups voor elektrische voertuigen, die in 2020 en 2021 een enorme impuls kregen van investeerders, zijn slechts één voorbeeld. De door Amazon gesteunde EV-maker Rivian is misschien wel de meest opvallende recente Instance hiervan heen en weer geloop door staatsambtenaren die gewapend met belastingvoordelen meer banen en innovatie willen aantrekken.

Zuidelijke staten behoren ook tot de snelst groeiende regio's voor binnenlandse migratie uit het hele land, omdat Amerikanen massaal naar plaatsen trekken waar hun dollar het meest opbrengt. Veel van deze regio's, zoals Texas, worden door bedrijven en gekozen functionarissen geprezen om hun unieke code die zich leent voor het aanmaken van banen.

Op basis van de meest recente Kauffman Indicators of Entrepreneurship-gegevens lijkt het erop dat diezelfde staten nu aanzienlijke concentraties ondernemers hebben die nieuwe bedrijven opzetten.

Texas staat op de 15e plaats in deze ranglijst. Oklahoma, Georgia en staten in het zuidwesten (inclusief Arizona en New Mexico) staan echter ook hoog. Lees verder om te zien of jouw staat een van de meest ondernemende staten van het land is.

15. Texas

via Canva

Beoordeling van nieuwe ondernemers : 0.4%

: 0.4% Banen gecreëerd door eerstejaars startups : 5.2 per 1.000 inwoners

: 5.2 per 1.000 inwoners Overlevingskans van startende ondernemers na één jaar: 81.9%

14. Missouri

via Canva

Beoordeling van nieuwe ondernemers : 0.4%

: 0.4% Banen gecreëerd door eerstejaars startups : 4.7 per 1.000 inwoners

: 4.7 per 1.000 inwoners Overlevingskans van startende ondernemers na één jaar: 77.1%

13. New Jersey

via Canva

Beoordeling van nieuwe ondernemers : 0.4%

: 0.4% Banen gecreëerd door eerstejaars startups : 5.9 per 1.000 inwoners

: 5.9 per 1.000 inwoners Overlevingskans van startende ondernemers na één jaar: 79.9%

12. New York

via Canva

Beoordeling van nieuwe ondernemers : 0.4%

: 0.4% Banen gecreëerd door eerstejaars startups : 4.1 per 1.000 inwoners

: 4.1 per 1.000 inwoners Overlevingskans van startende ondernemers na één jaar: 79.2%

11. Arizona

via Canva

Beoordeling van nieuwe ondernemers : 0.4%

: 0.4% Banen gecreëerd door eerstejaars startups : 4.7 per 1.000 inwoners

: 4.7 per 1.000 inwoners Overlevingskans van startende ondernemers na één jaar: 81.7%

10. Wyoming

via Canva

Beoordeling van nieuwe ondernemers : 0.4%

: 0.4% Banen gecreëerd door eerstejaars startups : 3.9 per 1.000 inwoners

: 3.9 per 1.000 inwoners Overlevingskans van startende ondernemers na één jaar: 76.6%

9. Maine

via Canva

Beoordeling van nieuwe ondernemers : 0.4%

: 0.4% Banen gecreëerd door eerstejaars startups : 4.3 per 1.000 inwoners

: 4.3 per 1.000 inwoners Overlevingskans van startende ondernemers na één jaar: 82.9%

8. Alaska

via Canva

Beoordeling van nieuwe ondernemers : 0.4%

: 0.4% Banen gecreëerd door eerstejaars startups : 3.6 per 1.000 inwoners

: 3.6 per 1.000 inwoners Overlevingskans van startende ondernemers na één jaar: 80.3%

7. Colorado

via Canva

Beoordeling van nieuwe ondernemers : 0.4%

: 0.4% Banen gecreëerd door eerstejaars startups : 6.1 per 1.000 inwoners

: 6.1 per 1.000 inwoners Overlevingskans van startende ondernemers na één jaar: 81.9%

6. Vermont

via Canva

Beoordeling van nieuwe ondernemers : 0.4%

: 0.4% Banen gecreëerd door eerstejaars startups : 2.5 per 1.000 inwoners

: 2.5 per 1.000 inwoners Overlevingskans van startende ondernemers na één jaar: 78.5%

5. Californië

via Canva

Beoordeling van nieuwe ondernemers : 0.4%

: 0.4% Banen gecreëerd door eerstejaars startups : 5.7 per 1.000 inwoners

: 5.7 per 1.000 inwoners Overlevingskans van startende ondernemers na één jaar: 82.6%

4. Oklahoma

via Canva

Beoordeling van nieuwe ondernemers : 0.4%

: 0.4% Banen gecreëerd door eerstejaars startups : 5.7 per 1.000 inwoners

: 5.7 per 1.000 inwoners Overlevingskans van startende ondernemers na één jaar: 82.3%

3. Georgië

via Canva

Beoordeling van nieuwe ondernemers : 0.5%

: 0.5% Banen gecreëerd door eerstejaars startups : 5.7 per 1.000 inwoners

: 5.7 per 1.000 inwoners Overlevingskans van startende ondernemers na één jaar: 79.8%

2. New Mexico

via Canva

Beoordeling van nieuwe ondernemers : 0.5%

: 0.5% Banen gecreëerd door eerstejaars startups : 3.3 per 1.000 inwoners

: 3.3 per 1.000 inwoners Overlevingskans van startende ondernemers na één jaar: 77.6%

1. Florida

via Canva

Beoordeling van nieuwe ondernemers : 0.6%

: 0.6% Banen gecreëerd door eerstejaars startups : 6.5 per 1.000 inwoners

: 6.5 per 1.000 inwoners Overlevingskans van startende ondernemers na één jaar: 80.5%

Ontketen uw ondernemersgeest en breng uw ideeën tot leven met ClickUp

Zoals u kunt zien, is ondernemerschap echt in opkomst in de Verenigde Staten en verandert het onze manier van leven. Het is opwindend om te zien hoe eigenaars van bedrijven hun passies omzetten in inspirerende succesverhalen en zulke prestaties hebben de betekenis van succes over de hele wereld compleet veranderd.

Ondernemer worden is meer dan gewoon je eigen business hebben. Het gaat ook over het verfijnen van vaardigheden, het ontwikkelen van strategieën en het creëren van principes die nieuwe kansen kunnen bieden op elk veld. Ondernemerschap is echter niet zonder uitdagingen - je hebt een betrouwbaar hulpmiddel nodig om je werk en je bedrijf te beheren. Met de hulp van een tool voor projectmanagement zoals ClickUp, hebben ondernemers overal toegang tot de tools die ze nodig hebben voor het plannen, bijhouden en beheren van actiepunten, projecten, deadlines en al het andere dat ze nodig hebben om van hun lumineuze ideeën een succesvol bedrijf te maken.

Laat uw ondernemersgeest de vrije loop- probeer ClickUp vandaag nog gratis uit ! ---

Gastschrijver:_

Dom Difurio