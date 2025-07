Hoe bedrijven hun werknemers kunnen helpen hun productiviteit te verhogen

Of mensen nu thuis, op kantoor of in een hybride model werken, bedrijven zijn altijd op zoek naar manieren om de productiviteit te verhogen, dat wil zeggen hoeveel goederen of diensten een werknemer per uur kan produceren of leveren.

Er is al veel veranderd: volgens een recente analyse van het Economic Policy Institute zijn Amerikaanse werknemers gezamenlijk 164% productiever op het werk dan in 1948.

Maar er zijn tekenen dat er mogelijk limieten zijn aan wat in de afgelopen decennia heeft gewerkt: in 2022 daalde de productiviteit van werknemers in de VS het sterkst sinds de jaren 80, toen de inflatie het reële uurloon in het derde kwartaal met meer dan 3% op jaarbasis deed dalen, volgens het Bureau of Labor Statistics.

ClickUp heeft toonaangevend onderzoek en onafhankelijke studies van het afgelopen decennium geanalyseerd en een lijst samengesteld met methoden die werknemers kunnen helpen om tijdens het werk hun maximale productiviteit te bereiken.

20 PRODUCTIVITEITSHACKS VOOR TIJDIG SUCCES

Voorkom burn-out en bereik uw doelen met deze tijdbesparende productiviteitstips van ClickUp.

Verhoog het loon

via Andrey_Popov // Shutterstock

Het verhogen van het minimumloon — het gemiddelde leefbare loon in de VS bedroeg in 2022 $ 24 per uur — is de afgelopen tien jaar een sleutelmethode geweest voor bedrijven die hun productiviteit wilden verbeteren.

Hoewel verschillende staten en Washington D.C. de afgelopen jaren het minimumloon hebben verhoogd, is het federale minimumloon sinds 2009 op $ 7,25 per uur gebleven. In ongeveer dezelfde periode, van 2007 tot 2021, constateerde het Bureau of Labor Statistics dat de productiviteit van werknemers met gemiddeld 1,4% per jaar is gestegen.

"Nationaal groeide de arbeidsproductiviteit iets sneller dan de beloning", meldde het BLS. Dus hoewel het loon niet altijd evenredig steeg, waren werknemers productiever. Maar bedrijven, vooral in een tijd van recordwinsten, hebben de kans om het beter te doen door werknemers te verrassen met loonsverhogingen.

Een rapport uit 2018 van Harvard Business Review stelt dat "uit onderzoek is gebleken dat wanneer een bedrijf onverwachte loonsverhogingen geeft, werknemers vaak [het gebaar] beantwoorden door harder te werken dan vereist is (zelfs als ze zich geen zorgen maken over ontslag)."

Een deel van het onderzoek omvat een studie uit 2016 van Management Science, waarin wordt opgemerkt dat " onverwachte geschenken " een wederkerigheid van werknemers ten opzichte van hun bedrijf genereren en hen motiveren om bij een goedbetaalde baan te blijven, zolang die beter betaalde banen meer blijven betalen dan hun concurrenten.

Betrek iedereen

via GaudiLab // Shutterstock

Werknemers die zich energiek en enthousiast voelen over hun werk – iets wat vaak wordt gemeten als werknemersbetrokkenheid – presteren beter, hebben een meer toegewijde werkethiek en blijven langer bij het bedrijf, aldus managementadviesbureau Qualtrics.

Gallup constateerde een productiviteitsstijging van 18% in de verkoop wanneer werknemers betrokken waren bij hun werk of betrokken en enthousiast werden over hun werk en hun werkplek. Maar uit de peiling van het bedrijf bleek ook dat slechts 33% van de werknemers in de VS zich in 2022 betrokken voelde bij hun werk.

Een manier om de betrokkenheid – en daarmee de productiviteit – te vergroten, is door werknemers te vragen hun eigen output bij te houden. Vooral voor kenniswerkers, zoals softwareontwikkelaars, schrijvers en onderzoekers, kan het bijhouden van hun eigen inspanningen de productiviteit verhogen door hen te helpen "inzicht te krijgen in hoe ze hun tijd besteden en daarover na te denken", aldus een academische studie uit 2019.

34 TEAMBUILDINGACTIVITEITEN OM UW TEAM TE VERENIGEN

Bekijk een uitgebreide lijst met teambuildingactiviteiten om de band tussen medewerkers en de communicatie binnen het team te versterken.

Zeg nee tegen open kantoren, omarm eenzaamheid

via nicepix // Shutterstock

Het is al lang bekend dat open kantoren de productiviteit schaden doordat werknemers veel afgeleid en gestoord worden. Uit een academisch onderzoek dat in 2020 is gepubliceerd, blijkt dat werknemers in privé-kantoren 14% beter presteren dan werknemers in open kantoren bij cognitieve taken.

De opkomst van werken op afstand tijdens de pandemie leidde inderdaad tot beweringen – en bewijzen – dat werknemers productiever waren, minder reistijd hadden, meer controle over hun omgeving en meer tijd om zich op hun eigen werk te concentreren zonder zich bezig te hoeven houden met een kamer vol collega's.

Een manier waarop werkgevers de productiviteit op peil kunnen houden, is natuurlijk door mensen thuis te laten werken. Maar als sommige werknemers ten minste een deel van de tijd op kantoor moeten zijn, kunnen werkgevers hun output toch hoog houden door privé-kantoren ter beschikking te stellen en compensatie te overwegen voor de tijd of kosten die worden besteed aan het woon-werkverkeer.

Bonus: software voor kantoorbeheer

10 EFFECTIEVE MANIEREN OM UW VERGADERGEDRAG TE VERBETEREN

Zet een professionele toon en stel normen vast voor effectieve vergaderingen met deze lijst met de 10 beste tips voor virtuele vergaderetiquette.

Dagen zonder vergaderingen

via Jaromir Urbanek // Shutterstock

We hebben het allemaal wel eens meegemaakt. Deze vergadering had ook via e-mail kunnen plaatsvinden is zowel een meme als een serieuze kritiek op tijdmanagement. Het is nuttig voor teamleden om met elkaar de voortgang van gezamenlijke inspanningen te bespreken en updates te krijgen over de prioriteiten, agenda's en beschikbaarheid van anderen.

Om deze doelen te bereiken zonder dat iedereen rond een tafel hoeft te zitten of virtueel bijeenkomt via Zoom, raden onderzoekers aan om een Slack-kanaal voor het werk op te zetten met gespreksonderwerpen die elke dag op hetzelfde tijdstip worden gepost. Volgens onderzoek van Harvard Business Review leidt minder vergaderen over het algemeen tot meer productiviteit.

Een andere manier om het aantal vergaderingen te verminderen, is door bedrijfsbrede vergaderingsvrije dagen in te voeren, ook voor supervisors, managers, leidinggevenden en zelfs clients. Uit een onderzoek van MIT Sloan Management Review uit 2022 bleek dat één vergaderingsvrije dag per week de productiviteit verhoogde en ervoor zorgde dat werknemers zich minder gestrest en minder gecontroleerd voelden.

Andere voordelen van vergaderingsvrije dagen zijn onder meer meer tijd om zich op taken te concentreren en iedereen aan te moedigen om zorgvuldiger na te denken over vergaderingen, zodat deze, wanneer ze wel plaatsvinden, "specifieker, efficiënter en verantwoordelijker" zijn, aldus bedrijfsmanagementconsultant Gordon Jenkins.

Verhoog de productiviteit en betrokkenheid van werknemers met ClickUp

Het is duidelijk dat er verschillende initiatieven zijn die werkgevers kunnen nemen om de efficiëntie op de werkplek te verhogen. Het verhogen van het salaris van werknemers, het verbeteren van de betrokkenheid van werknemers en het omarmen van werken op afstand, in combinatie met een speciale dag per week zonder vergaderingen, zijn slechts enkele manieren om uw werknemers te ondersteunen.

Uiteraard hebben deze ideeën alleen echt effect als ze adequaat worden ondersteund. Om ervoor te zorgen dat uw teams alles hebben wat ze nodig hebben om succesvol te zijn en optimaal te werken, hebt u een alles-in-één tool voor projectmanagement en productiviteit nodig, zoals ClickUp, die honderden krachtige functies en een volledig aanpasbaar platform biedt. Dat betekent dat elke gebruiker, elk team of elke organisatie ClickUp op elke gewenste manier kan aanpassen om hun unieke en complexe werkstromen, werkvoorkeuren en steeds veranderende zakelijke behoeften te ondersteunen.

Flexibiliteit was nog nooit zo eenvoudig met de uitgebreide reeks opties van ClickUp. Probeer het vandaag nog om de productiviteit van uw team te verhogen en ontdek welke wonderen het voor uw hele organisatie kan betekenen.

Sarah Dolezal