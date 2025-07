10 beste AI-videoanalysetools voor slimmere inzichten

Verdrink je in uren aan video's, op zoek naar dat ene sleutelmoment? Het kan een cruciale zakelijke clip zijn of een hoogtepunt dat viraal kan gaan, maar handmatig door beeldmateriaal zoeken is tijdrovend.

AI-videoanalysers zijn slimme tools die video's voor u bekijken, taggen en analyseren. Van het detecteren van objecten en het transcriberen van spraak voor belangrijke zakelijke vergaderingen tot het analyseren van sportwedstrijden, deze AI-aangedreven platforms zetten een overvloed aan video's om in directe inzichten. Geen eindeloos terugspoelen of giswerk meer, maar doorzoekbare, gestructureerde gegevens binnen handbereik.

Maar welke tool is het beste voor uw videocontent? Laten we de beste AI-videoanalysetools en hun functies eens onder de loep nemen om te zien hoe u informatie kunt extraheren en beslissingen kunt nemen.

De beste AI-videoanalysers in één oogopslag

Tool Belangrijkste functies Het beste voor Prijzen* ClickUp Scherm- en webcamvideo-opnames met Clips, AI-aangedreven transcriptie en samenvatting voor video's en spraakaantekeningen, AI Notetaker om vergaderingen vast te leggen, samen te vatten en te analyseren Teams van elke grootte (individuen, kleine bedrijven, middelgrote bedrijven, ondernemingen) die op zoek zijn naar AI-gestuurde videoanalyse en automatisering van workflows Gratis abonnement beschikbaar; aanpassing mogelijk voor ondernemingen Google Cloud Video Intelligence Detectie van shotwisselingen, bijhouden van objecten, detectie van expliciete content, spraak-naar-tekst-omzetting Kleine tot middelgrote bedrijven die behoefte hebben aan schaalbare videoanalyse Gratis proefversie beschikbaar; Business-abonnementen met extra functies Amazon Rekognition Video Gezichts- en activiteitsherkenning, detectie van onveilige content, realtime streamanalyse Kleine tot middelgrote bedrijven die realtime gezichtsherkenning en activiteitsdetectie nodig hebben Gratis proefversie beschikbaar; schaalbare prijzen voor ondernemingen Microsoft Azure Video Analyzer Bewegingsdetectie, ruimtelijke analyse, videosamenvatting, integratie met Azure-services Midden- en grote ondernemingen die AI-gestuurde video-inzichten willen integreren in cloud-gebaseerde applicaties) Gratis proefversie beschikbaar; Business-abonnementen beschikbaar; Integratie met het Microsoft-ecosysteem IBM Watson Video Analytics Realtime detectie van gebeurtenissen, gezichtsherkenning, analyse van mensenmassa's en integratie met IBM Cloud Middelgrote bedrijven tot ondernemingen die AI-gestuurde anomaliedetectie en metadata-extractie nodig hebben Business-abonnementen beschikbaar; aangepaste prijzen voor de behoeften van ondernemingen Valossa AI Video Analysis Gezichts- en logoherkenning, scèneclassificatie, markeren van expliciete content Kleine tot middelgrote bedrijven die diepgaande inzichten willen halen uit video content Gratis proefversie beschikbaar; Aangepaste abonnementen voor ondernemingen Twelve Labs Detectie van sleutelmomenten, indexering van beeld en tekst, multimodaal begrip van video Kleine tot middelgrote bedrijven die AI-aangedreven video-zoekfuncties nodig hebben Gratis proefversie beschikbaar; Business-abonnementen met API-toegang ScreenApp Schermopname met transcriptie, AI-samenvattingen, detectie van hoogtepunten Particulieren en kleine bedrijven die behoefte hebben aan geautomatiseerde videotranscripties en samenvattingen van content Gratis abonnement beschikbaar; betaalde abonnementen voor premium functies VideoInsights. ai Highlight-extractie, automatische samenvattingen, AI-tagging voor doorzoekbare clips Kleine tot middelgrote bedrijven, met name in de mediasector Gratis proefversie beschikbaar; betaalde abonnementen met extra functies Eden AI Video Analysis API Geaggregeerde API-toegang tot meerdere video-AI-modellen, eenvoudige integratie en kostenoptimalisatie Kleine tot middelgrote bedrijven die providers van multi-AI-videoanalyse nodig hebben Gratis proefversie beschikbaar; Pay-as-you-go-model

Waar moet u op letten bij een AI-videoanalysator?

De juiste AI-videoanalysator kan het verschil maken in hoe efficiënt u inzichten uit video's kunt halen. Hier zijn de functies en veelvoorkomende gebruikssituaties waar u op moet letten om de beste resultaten te behalen:

Nauwkeurigheid en herkenningsmogelijkheden: zoek naar AI-functies die gezichten, tekst en zelfs emoties nauwkeurig detecteren

Realtime verwerking: Kies een tool die beelden in realtime analyseert voor directe inzichten

Bruikbare inzichten: Zorg ervoor dat de AI niet alleen analyseert, maar ook zinvolle aanbevelingen, trends of samenvattingen biedt die helpen bij het nemen van beslissingen

Schaalbaarheid en prestaties: Zorg ervoor dat de analyzer soepel schaalbaar is, van het verwerken van enkele video's tot honderden of duizenden, afhankelijk van uw behoeften

Aanpassing en flexibiliteit: Kies een tool waarmee u de detectieparameters kunt afstemmen op uw specifieke behoeften

Integratie en compatibiliteit: Zorg ervoor dat het naadloos aansluit op uw bestaande software, clouddiensten of veiligheidssystemen

Veiligheid en compliance: Controleer of het voldoet aan privacyregels zoals GDPR of HIPAA als je met gevoelige gegevens werkt

Kosten en ROI: Overweeg gratis of pay-as-you-go-modellen voor kleine bedrijven, terwijl ondernemingen wellicht geavanceerde oplossingen nodig hebben

De 10 beste AI-videoanalysers

Bespaar tijd, verbeter inzichten, vereenvoudig video-analyse en neem snelle, datagestuurde beslissingen met deze video-analysetools:

1. ClickUp (het beste voor AI-gestuurde videoanalyse en automatisering van werkstromen)

Probeer ClickUp Clips nu Gesprekken vastleggen en transcriberen met ClickUp Clips

Lange video's bekijken en handmatig aantekeningen maken? Met ClickUp, de app voor al je werk, behoort dat tot het verleden. Het combineert projectmanagement, kennisbeheer en chat, allemaal aangedreven door AI die je helpt sneller en slimmer te werken.

Voor videoprofessionals, analisten en teams die met videocontent werken, automatiseert ClickUp het samenvatten, helpt het bij het extraheren van sleutelbeslissingen en belangrijke punten, en zet het AI-gestuurde inzichten om in actie – allemaal binnen uw werkstroom.

Hoe? Via ClickUp Clips.

Deze functie maakt het opnemen van webcam en scherm, het bewerken van video's, samenwerken en delen moeiteloos.

Benieuwd hoe Clips werkt? Bekijk ze hieronder in actie:

Of u nu tutorials, bugrapporten, trainingssessies of projectupdates maakt, met Clips kunt u eenvoudig uw scherm opnemen en een begeleidende voice-over toevoegen. Combineer dat met ClickUp's native AI-assistent, ClickUp Brain, en genereer automatisch transcripties die uw gesproken woorden omzetten in doorzoekbare, bruikbare tekst.

Zet ClickUp Clips om in bruikbare taken

Na opname kunt u snel belangrijke punten raadplegen, clips omzetten in ClickUp-taken en deze delen via een link, zodat uw team ze kan bekijken, becommentariëren en actie ondernemen, allemaal zonder ClickUp te verlaten.

ClickUp Brain transcribeert niet alleen uw video's en audio woord voor woord, maar levert ook zeer nauwkeurige transcripties met tijdstempels, waardoor u gemakkelijk specifieke delen van uw content kunt doorzoeken en bekijken.

Deze krachtige transcriptiefunctie zet uren aan gesproken tekst om in duidelijke, georganiseerde tekst, zodat teams snel precies kunnen vinden wat ze zoeken, zonder eindeloos terug te spoelen of aantekeningen te maken.

Weinig tijd? Brain vat transcripties ook samen voor een snelle beoordeling en beantwoordt al uw vragen uit de transcriptie met behulp van natuurlijke taalcommando's. In plaats van urenlang video- en audiobestanden handmatig te analyseren, kunt u direct trends ontdekken, belangrijke momenten identificeren en Clip-content omzetten in gestructureerde actiepunten.

Laat ClickUp Brain uw Clips voor u samenvatten en analyseren

In tegenstelling tot andere tools analyseert ClickUp niet alleen media, maar maakt het uw content echt verbonden en bruikbaar. Met ClickUp Connected Search kunt u direct relevante Clips, eerdere discussies en projectupdates in uw hele werkruimte vinden – u hoeft niet meer door bestanden te spitten of tussen apps te schakelen.

Dit is iets anders dan simpelweg AI om informatie vragen, want Connected Search haalt eenvoudig gegevens uit al uw ClickUp-documenten, -taken en -clips, waardoor u uitgebreide, contextrijke resultaten op één plek krijgt.

Teams kunnen eenvoudig video-inzichten aan taken toevoegen, deze toewijzen en AI-aangedreven samenvattingen rechtstreeks in hun dagelijkse werkstroom opnemen, terwijl de gegevens veilig blijven en de samenwerking wordt verbeterd. En als u een slimme assistent voor uw videovergaderingen wilt, probeer dan ClickUp AI Notetaker om alles nauwkeurig op te nemen en te transcriberen.

Leg moeiteloos elk detail vast met ClickUp's Notetaker

U ontvangt een overzichtelijk gelabeld, bewerkbaar transcript rechtstreeks in uw inbox, waarin de belangrijke punten, beslissingen en actiepunten zijn gemarkeerd, zodat u niets hoeft te missen. Op deze manier blijft uw team zonder extra inspanningen op dezelfde pagina.

🦄 Door ClickUp Clips, ClickUp Brain, ClickUp Connected Search en AI-aangedreven tools zoals AI Notetaker te combineren, organiseert ClickUp hoe u videocontent beheert, analyseert en eraan samenwerkt, allemaal binnen één verbonden werkruimte.

De beste functies van ClickUp

Vat lange video's samen in doorzoekbare transcripties , waardoor u tijd bespaart bij beoordelingen en besluitvorming

Werk in realtime samen aan opgenomen Clips en gekoppelde taken door opmerkingen toe te voegen, taken toe te wijzen en inzichten te delen binnen ClickUp

Zet video-inzichten direct om in taken, actie-items en projectupdates

Stroomlijn video met AI-aangedreven tagging en categorisatie voor snel terugvinden

Synchroniseren tussen platforms—integreer AI-videoanalyse met meer dan 1000 tools zoals Zoom en Loom in ClickUp

Beperkingen van ClickUp

Een breed bereik aan functies kan leiden tot een steilere leercurve

Prijzen van ClickUp

Beoordelingen en recensies van ClickUp

G2: 4,7/5 (meer dan 10.000 beoordelingen)

Capterra: 4,6/5 (meer dan 4.400 beoordelingen)

Wat zeggen gebruikers uit de praktijk over ClickUp?

Een recensie op Reddit luidt:

De functie Clip opnemen is geweldig, bedankt ClickUp Het is geweldig om taken te maken op basis van een korte video, zonder ClickUp te verlaten! Ik kan taken maken op basis van problemen die ik met een korte video kan laten zien, in plaats van ze op te schrijven. Dus bedankt!

De functie Clip opnemen is geweldig, bedankt ClickUp

Het is geweldig om taken te maken op basis van een korte video, zonder ClickUp te verlaten! Ik kan taken maken op basis van problemen die ik met een korte video kan laten zien, in plaats van ze op te schrijven. Dus bedankt!

2. Google Cloud Video Intelligence (het beste voor schaalbare videoanalyse met objectdetectie en spraakherkenning)

via Google Cloud Video Intelligence

Google Cloud Video Intelligence biedt zeer nauwkeurige analyses en is daarmee perfect voor contentmoderatie, mediabeheer en veiligheid.

Moet u objecten herkennen, spraak transcriberen of expliciete content markeren? Deze tool biedt u ondersteuning in meerdere talen.

Of u nu werkt met YouTube-video's, bewakingsbeelden of media-archieven, het maakt audio- en videobestanden doorzoekbaar en bruikbaar, terwijl uw gegevens veilig blijven en uw werkstroom efficiënt verloopt.

De beste functies van Google Cloud Video Intelligence

Identificeer personen, objecten en scènes met hoge nauwkeurigheid

Converteer audio naar doorzoekbare transcripties

Analyseer videobeelden voor realtime inzichten

Integreer met bestaande applicaties en werkstromen

Implementeer met machine learning aangestuurde metadata-tagging

Limieten van Google Cloud Video Intelligence

Handhaaft gebruiksquota's die de verwerkingssnelheid en het aantal verzoeken kunnen beperken

Interpreteert subtiele manipulaties verkeerd, wat leidt tot onnauwkeurige labeling of detectie

Prijzen voor Google Cloud Video Intelligence

Aangepaste prijzen

Beoordelingen en recensies van Google Cloud Video Intelligence

G2: Onvoldoende beoordelingen

Capterra: Onvoldoende beoordelingen

Wat zeggen gebruikers uit de praktijk over Google Cloud Video Intelligence?

Een G2-recensie zegt:

We hebben een enorme videocatalogus voor onze marketinginspanningen bij het bedrijf en dankzij Google Cloud Video Intelligence konden we snel momenten in de video's zoeken en identificeren, signalen van ruis scheiden en relevante informatie ophalen.

We hebben een enorme videocatalogus voor onze marketinginspanningen bij het bedrijf en dankzij Google Cloud Video Intelligence konden we snel momenten in de video's zoeken en identificeren, signalen van ruis scheiden en relevante informatie ophalen.

📮 ClickUp Insight: Uit gegevens van ClickUp over de effectiviteit van vergaderingen blijkt dat bijna de helft van alle vergaderingen (46%) slechts 1-3 deelnemers telt. Hoewel deze kleinere vergaderingen wellicht meer gefocust zijn, kunnen ze worden vervangen door efficiëntere communicatiemethoden, zoals betere documentatie, opgenomen asynchrone updates of oplossingen voor kennisbeheer. Met toegewezen opmerkingen in ClickUp-taken kunt u rechtstreeks context toevoegen aan taken, snelle audioberichten delen of video-updates opnemen met ClickUp Clips. Zo helpen teams waardevolle tijd te besparen en zorgen ze ervoor dat belangrijke discussies niet verloren gaan, zonder dat dit ten koste gaat van de tijd! 💫 Echte resultaten: Teams zoals Trinetrix ervaren een vermindering van 50% in onnodige gesprekken en vergaderingen met ClickUp.

3. Amazon Rekognition Video (het beste voor realtime gezichtsherkenning en activiteitsdetectie)

via Amazon Rekognition Video

Op zoek naar een manier om video-analyse op grote schaal te automatiseren? Amazon Rekognition Video is populair omdat het objecten, personen en activiteiten in realtime kan detecteren en analyseren.

Het biedt ook robuuste functies voor gezichtsherkenning en moderatie van content, waardoor het ideaal is voor veiligheidsgevoelige en gepersonaliseerde videocontent, klantinzichten en compliance. Dankzij de realtime inzichten en naadloze integratie met AWS-services kunnen bedrijven machine learning inzetten voor videoanalyse zonder een complexe installatie.

De beste functies van Amazon Rekognition Video

Analyseer video- en audiobestanden in grootschalige video content

Modereer content door ongepaste of beperkte beelden te detecteren

Integreer met AWS-services voor verwerking van grote volumes

Limieten van Amazon Rekognition Video

Ondersteunt alleen H. 264-gecodeerde MPEG-4- en MOV-formaten

Gebrek aan gedetailleerde documentatie voor bepaalde programmeertalen

Prijzen van Amazon Rekognition Video

Aangepaste prijzen

Beoordelingen en recensies van Amazon Rekognition Video

G2: 4,3/5 (meer dan 20 beoordelingen)

Capterra: Onvoldoende beoordelingen

Wat zeggen gebruikers in de praktijk over Amazon Rekognition Video?

Een G2-recensent blikt terug op zijn ervaring:

Gebruiksvriendelijke API, zeer geclassificeerde pakketten ter referentie. Kan eenvoudig worden geconfigureerd voor verschillende vereisten.

Gebruiksvriendelijke API, zeer geclassificeerde pakketten ter referentie. Kan eenvoudig worden geconfigureerd voor verschillende vereisten.

4. Microsoft Azure Video Analyzer (het beste voor het integreren van AI-gestuurde video-inzichten in cloudgebaseerde applicaties)

via Microsoft Azure Video Analyzer

Wilt u AI-aangedreven videoanalyse integreren in uw cloud-based apps? Microsoft Azure Video Analyzer kan u helpen. De service maakt het extraheren, analyseren en integreren van video-inzichten eenvoudig met behulp van de robuuste AI-services van Azure.

De videoanalyse van Azure helpt retailers ook om hun winkelactiviteiten te verbeteren zonder handmatige registratie. AI monitort het voetgangersverkeer, de werkstroom en de verblijftijden in belangrijke gebieden. Zo komen patronen aan het licht, zoals knelpunten bij de kassa of onderbenutte ruimte, waarop teams snel kunnen reageren.

Het resultaat? Vlottere bedrijfsvoering, betere personeelsbezetting en een efficiëntere winkelervaring.

De beste functies van Microsoft Azure Video Analyzer

Eenvoudig te integreren met Azure AI-services, IoT en cloudopslagruimte

Analyseer videostreams voor gegevensbeveiliging, compliance en operationele efficiëntie

Automatiseer werkstromen door acties te triggeren op basis van gedetecteerde gebeurtenissen

Verwerk video op grote schaal met behulp van cloudgebaseerde AI, waardoor de lokale infrastructuurbehoeften worden verminderd

Beperkingen van Microsoft Azure Video Analyzer

Ondersteunt alleen RTSP met geïnterleaved RTP-streams (waarbij zowel de besturingssignalen (zoals afspelen, pauzeren) als de mediadata (de daadwerkelijke video/audio) samen via één kanaal worden verzonden), met uitzondering van RTP via UDP (waarbij de video/audio afzonderlijk via een sneller, maar minder betrouwbaar pad wordt verzonden)

Prijzen voor Microsoft Azure Video Analyzer

Aangepaste prijzen

Beoordelingen en recensies van Microsoft Azure Video Analyzer

G2: Onvoldoende beoordelingen

Capterra: Onvoldoende beoordelingen

Wat zeggen gebruikers in de praktijk over Microsoft Azure Video Analyzer?

Een G2-recensent zegt:

Ik vind de automatische transcriptie en vertaling erg handig, omdat deze nauwkeurige spraak-naar-tekst-transcriptie in meerdere talen biedt. Daarnaast zijn gezichtsherkenning, objectdetectie, sentinal-analyse, trefwoordextractie en doorzoekbaarheid andere functies die ik erg waardeer.

Ik vind de automatische transcriptie en vertaling erg handig, omdat deze nauwkeurige spraak-naar-tekst-transcriptie in meerdere talen biedt. Daarnaast zijn gezichtsherkenning, objectdetectie, sentimentanalyse, trefwoord extractie en doorzoekbaarheid andere functies die ik erg waardeer.

🧠 Leuk weetje: Hollywood zet AI in voor slimmere filmproducties. Lionsgate werkt samen met Runway aan de ontwikkeling van tools voor videoanalyse die de planning, bewerking en tagging van content verbeteren en het productiebeheer op een geheel nieuwe manier organiseren.

5. IBM Watson Video Analytics (het beste voor geavanceerde AI-gestuurde anomaliedetectie en metadata-extractie)

via IBM Watson Video Analytics

IBM Watson Video Analytics is ontworpen om bedrijven te helpen de kracht van realtime video-inzichten te benutten. Het maakt uw fabrieksvloer veiliger en efficiënter. De AI kan werkruimtes monitoren om veiligheidsovertredingen te detecteren, zoals ontbrekende apparatuur of mensen in verboden zones.

Het signaleert ook vertragingen, stilstaande apparatuur of geblokkeerde paden die de productie vertragen. Door video om te zetten in realtime inzichten helpt IBM Watson u risico's te verminderen en uw activiteiten soepel te laten verlopen.

De beste functies van IBM Watson Video Analytics

Detecteer afwijkingen door ongebruikelijke bewegingen te identificeren

Extracteer gedetailleerde metadata, waaronder objecten en gezichten

Gebruik voorspellende kunstmatige intelligentie om potentiële risico's te voorspellen door ongebruikelijke patronen in videofeeds te analyseren

Analyseer menselijke interacties door gebaren, bewegingen en gedragspatronen te bestuderen

Haal inzichten uit audiobestanden en vereenvoudig de analyse van gesproken content

Beperkingen van IBM Watson Video Analytics

Limieten API-oproepen en verwerkingsmogelijkheden in de proefversie

Prijzen voor IBM Watson Video Analytics

Aangepaste prijzen

Beoordelingen en recensies van IBM Watson Video Analytics

G2: Onvoldoende beoordelingen

Capterra: Onvoldoende beoordelingen

📖 Lees ook: De beste AI-videogeneratoren voor verbluffende content

6. Valossa AI Video Analysis (het beste voor diepgaand begrip van content)

via Valossa AI Video Analysis

Valossa AI Video Analysis onderzoekt video content door verhalen, context en emotionele signalen te analyseren, waardoor u direct zinvolle inzichten krijgt.

Valossa is ontworpen met het oog op reclame en moderatie van mediacontent en helpt bedrijven bij het automatiseren van het taggen van video's, het detecteren van gevoelige content en het personaliseren van kijkervaringen. Het is een handige tool die onbewerkte video's omzet in waardevolle informatie, waardoor werkstromen eenvoudiger en sneller verlopen en content wordt afgestemd op merkrichtlijnen en de voorkeuren van het publiek.

De beste functies van Valossa AI Video Analysis

Herken scènes en thema's en identificeer locaties, omgevingen en stemmingen

Detecteer gevoelige content en expliciete scènes voor geautomatiseerde moderatie

Analyseer de context van video's om advertenties beter te targeten

Limieten van Valossa AI Video Analysis

Limiet van de gratis proefversie tot 30 minuten

Ongebruikte analyse kredieten vervallen aan het einde van elk abonnement

Prijzen voor Valossa AI Video Analysis

Aangepaste prijzen

Beoordelingen en recensies van Valossa AI Video Analysis

G2: Onvoldoende beoordelingen

Capterra: Onvoldoende beoordelingen

🧠 Leuk weetje: In de thriller Fall uit 2022 gebruikte regisseur Scott Mann AI om de dialogen te verzachten nadat improvisaties van acteurs de film in gevaar brachten voor een R-rating. In plaats van opnieuw opnemen of onhandige nasynchronisatie werd AI gebruikt om de taal digitaal aan te passen, waardoor de film binnen de gewenste beoordeling bleef zonder ook maar iets te missen!

7. Twelve Labs (beste voor AI-aangedreven video zoeken)

via Twelve Labs

U probeert die ene zin van dat bijpersonage in die ene scène te vinden, maar de hele video opnieuw bekijken is geen optie. Dat is waar de AI-aangedreven video-zoekfunctie van Twelve Labs om de hoek komt kijken.

Het lokaliseert direct specifieke momenten en concepten, waardoor u tijd en moeite bespaart. Deze tool is perfect voor mediaprofessionals, docenten en bedrijven en transformeert videobibliotheken in volledig doorzoekbare, gegevensrijke bronnen.

De beste functies van Twelve Labs

Pas machine learning toe om spraak, beelden en acties te analyseren voor videocontext

Integreer werkstromen met API-ondersteuning voor ontwikkelaars

Ondersteuning voor meertalig zoeken

Scan YouTube-video's, detecteer sleutelmomenten en genereer transcripties

Beperkingen van Twelve Labs

Vertrouwt op grote datasets voor effectieve modeltraining

Prijzen van Twelve Labs

Aangepaste prijzen

Beoordelingen en recensies van Twelve Labs

G2: Onvoldoende beoordelingen

Capterra: Onvoldoende beoordelingen

👀 Wist u dat? AI helpt niet alleen bij het bewerken van video's, het wordt ook een fulltime bron van inkomsten! Sommige makers verdienen $ 60.000 per maand met door AI gegenereerde content.

8. ScreenApp (het beste voor geautomatiseerde videotranscripties en samenvattingen van content)

via ScreenApp

Stel u voor dat u een berg video content moet doorzoeken. In plaats van urenlang te herbekijken, kunt u met ScreenApp automatisch nauwkeurige transcripties en beknopte samenvattingen genereren in enkele seconden, waardoor uw video wordt omgezet in doorzoekbare, gestructureerde tekst. Dit maakt het eenvoudig om content te bekijken, delen en hergebruiken met slechts een paar klikken.

Bovendien is het dankzij de ondersteuning voor vele talen perfect voor internationale teams die in verschillende regio's werken.

De beste functies van ScreenApp

Analyseer YouTube-video's, detecteer sleutelmomenten en genereer transcripties voor eenvoudige doorzoekbaarheid

Begrijp en gebruik uw video's effectiever

Vat lange video's samen in sleutelpunten

Integreer met cloudopslag en samenwerkingstools

Beperkingen van ScreenApp

Beperkt de opnamelengte en opslagruimte bij het gratis abonnement

Prijzen van ScreenApp

Free

Groei: $30/maand

Business: $69/maand

Beoordelingen en recensies van ScreenApp

G2: Onvoldoende beoordelingen

Capterra: Onvoldoende beoordelingen

Wat zeggen gebruikers in de praktijk over ScreenApp?

Een recensent van Capterra en gebruiker van ScreenApp beschrijft zijn ervaring:

Wat wij het leukste vinden aan Screenapp is hoe gemakkelijk het is om video's te maken en te delen. We hebben een redelijk groot team en iedereen kan Screenapp gebruiken om zijn of haar content op te nemen met een enkele link, wat een van de beste functies is.

Wat wij het leukste vinden aan Screenapp is hoe gemakkelijk het is om video's te maken en te delen. We hebben een redelijk groot team en iedereen kan Screenapp gebruiken om zijn of haar content op te nemen met een enkele link, wat een van de beste functies is.

💡 Pro-tip: Gebruik AI-videoanalysetools om te bepalen welke scènes de meeste aandacht van kijkers trekken. Door de betrokkenheid van het publiek te analyseren, kunt u uw video's optimaliseren voor een maximale impact.

9. VideoInsights. ai (Beste voor intelligente video-inzichten voor bedrijven en media)

Urenlang video's doorzoeken om trends, sleutelmomenten of publieksbetrokkenheid te vinden, hoeft geen tijdverspilling te zijn. VideoInsights. ai maakt het ongelooflijk eenvoudig om videocontent snel te hergebruiken.

De AI detecteert automatisch momenten die het vermelden waard zijn, zodat teams niet urenlang beeldmateriaal hoeven door te spitten. Of het nu gaat om een quote, een piek in de betrokkenheid van het publiek of een belangrijke vermelding van een product, de tool brengt het direct naar voren.

Dit betekent dat videomarketingteams lange video's snel kunnen omzetten in korte clips voor sociale media, e-mailcampagnes of betaalde advertenties. Als u content op grote schaal creëert, kan deze functie alleen al de snelheid waarmee u publiceert en promoot transformeren.

VideoInsights. ai beste functies

Analyseer de betrokkenheid van uw publiek en help bedrijven hun contentstrategie te optimaliseren

Genereer geautomatiseerde rapporten met inzichten in prestaties en trends

Gebruik realtime videoanalyse voor livestreaming en bewaking

Integreer met cloud opslagruimte en AI-tools voor eenvoudige automatisering van de werkstroom

Beperkingen van VideoInsights.ai

Vereist video's van hoge kwaliteit

Prijzen van VideoInsights. ai

Free

Geavanceerd: $10/gebruiker per maand

Professioneel: $ 20/gebruiker per maand

Enterprise: Aangepaste prijzen

VideoInsights. ai beoordelingen en recensies

G2: Onvoldoende beoordelingen

Capterra: Onvoldoende beoordelingen

Wat zeggen gebruikers in de praktijk over VideoInsights. ai?

Een Capterra-recensent deelt zijn ervaring:

Ik vind het prettig om al mijn camera's op één plek te hebben, waar ik alle live feeds kan zien. Ik vind het ook fijn dat ik deze software kan aanpassen en implementeren wanneer er een update voor het programma is.

Ik vind het prettig om al mijn camera's op één plek te hebben, waar ik alle live feeds kan zien. Ik vind het ook fijn dat ik deze software kan aanpassen en implementeren wanneer er een update voor het programma is.

10. Eden AI Video Analysis API (het beste voor een vlekkeloze integratie van meerdere AI-providers)

via Eden AI

Waarom zou u zich beperken tot slechts één AI als u de kracht van vele kunt benutten? Eden AI Video Analysis API biedt een flexibele, kosteneffectieve oplossing om meerdere AI-aangedreven videoanalyseproviders in één werkstroom te integreren.

Deze flexibiliteit stelt bedrijven in staat om verschillende AI-modellen te vergelijken, eenvoudig van provider te wisselen en kosten te optimaliseren, zonder gebonden te zijn aan één leverancier. Met Eden AI kunt u de beste tools voor uw behoeften kiezen, waardoor video-analyse slimmer en efficiënter wordt.

De beste functies van Eden AI Video Analysis API

Haal inzichten uit video's, zoals objectdetectie, scèneherkenning en spraak-naar-tekst

Maak eenvoudig van provider wisselen mogelijk om prestaties en prijzen te optimaliseren

Vereenvoudig API-integratie om AI-videoanalyse toegankelijk te maken

Profiteer van een pay-as-you-go-model, dat kostenefficiëntie en schaalbaarheid garandeert

Limieten van Eden AI Video Analysis API

Beperkt de toegang tot bepaalde AI-providers, waardoor sommige functies exclusief zijn

Prijzen van Eden AI Video Analysis API

Betaal per gebruik

Premium: Aangepaste prijzen

Beoordelingen en recensies van Eden AI Video Analysis API

G2: Onvoldoende beoordelingen

Capterra: Onvoldoende beoordelingen

Wat zeggen gebruikers in de praktijk over Eden AI Video Analysis API?

Een recensent van Product Hunt en gebruiker van Eden AI Video Analysis API zegt:

De aanpak van Eden AI voor AI-integratie is erg netjes. Ze abstraheren de verschillende providers en bieden een zeer eenvoudige functie voor vergelijken en contrasteren, waardoor ontwikkelaars meteen de juiste leverancier kunnen kiezen.

De aanpak van Eden AI voor AI-integratie is erg netjes. Ze abstraheren de verschillende providers en bieden een zeer eenvoudige functie voor vergelijken en contrasteren, waardoor ontwikkelaars meteen de juiste leverancier kunnen kiezen.

