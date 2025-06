Top 10 alternatieven voor Deep AI om uw projecten in 2025 te verbeteren

Hebt u al eens een AI-aangedreven beeldgenerator geprobeerd?

Onderzoek toont aan dat 76% van de marketeers AI gebruikt voor het aanmaken van content, en door AI gegenereerde afbeeldingen, tekst en video's worden steeds belangrijker.

DeepAI, een pionier op het gebied van AI-beeldgeneratie, lanceerde in 2016 de eerste tool voor tekst-naar-beeld. Tegenwoordig biedt het API's voor NLP, het genereren van ideeën en data-analyse, waarmee bedrijven AI kunnen inzetten zonder technische expertise.

DeepAI is echter niet voor iedereen ideaal.

80% van de leiders van kleine en middelgrote bedrijven worstelt met de implementatie van AI.

Het vinden van de juiste AI-tools is de sleutel tot het afstemmen op bedrijfsdoelen. Door DeepAI-alternatieven te verkennen, kunnen bedrijven AI-oplossingen ontdekken die beter aansluiten bij hun behoeften, of het nu gaat om marketing, productontwikkeling of het genereren van content.

Deep AI-alternatieven in één oogopslag

Tool Het beste voor Sleutel functies Prijzen ClickUp AI-aangedreven creativiteit voor individuen, marketingteams en ondernemingen die complexe creatieve werkstromen beheren AI-taakbeheer, AI-beeldgeneratie op whiteboard, automatisering van werkstromen Gratis abonnement beschikbaar; aanpassingen beschikbaar voor ondernemingen OpenAI Achtergrondvrije elementen, snelle beeldgeneratie, realtime bewerking Grote taalmodellen, op tekst gebaseerde creativiteit, voorspellende analyses Aangepaste prijzen op basis van het type API en het aantal gebruikte tokens Midjourney AI-beeldgeneratie voor kunstenaars, ontwerpers en solopreneurs die op zoek zijn naar hoogwaardige, gestileerde beelden via Discord Gebruiksvriendelijke interface, hoogwaardige graphics, levendige community Betaalde abonnementen beginnen bij $ 10/maand Leonardo. AI AI-beeldgeneratie voor gaming-assets en creatieve content voor indie-gameontwikkelaars, kleine ontwerpstudio's en e-commerce teams Achtergrondvrije elementen, snel aanmaken van afbeeldingen, realtime bewerking Gratis abonnement beschikbaar; betaalde abonnementen vanaf $ 12/maand Google Cloud Vertex AI Schaalbare implementatie van AI-modellen en ML-ontwikkeling voor datawetenschapsteams, ML-ingenieurs en grote ondernemingen Generatieve AI-apps, TensorFlow/PyTorch-integratie, AutoML Aangepaste prijzen Stability AI Open-source AI-modellen voor ontwikkelaars, onderzoekers en AI-liefhebbers die op zoek zijn naar aanpasbare en veelzijdige generatieve tools Veelzijdige toepassingen, hoogwaardige audio, open-access taalmodellen Krediet begint bij $ 0,01 (min. 25 kredieten) Hugging Face Toegang tot een breed bereik van ML-modellen voor NLP-ingenieurs, academische onderzoekers en AI-ontwikkelaars die werken met open-source frameworks Vooraf getrainde modellen, Transformers API, een samenwerkende community Gratis abonnement beschikbaar; betaalde abonnementen vanaf $ 9/maand IBM Watson AI-oplossingen voor data-analyse, automatisering en branchespecifieke use cases Gegevensvoorbereiding, aangepaste ML-modellen, IBM Cloud-integratie Aangepaste prijzen Hotpot. ai Vereenvoudig het genereren van creatieve content voor marketeers, eigenaren van kleine bedrijven en niet-ontwerpers die snel visuals willen maken Marketingafbeeldingssjablonen, AI-gegenereerde stockfoto's, apparaatmockups Krediet begint bij $ 12 Vereenvoudigd Vooraf getrainde modellen, Transformers API en een samenwerkende community Merkpakketten, achtergrondverwijdering, sjabloon aanpassing Gratis proefversie beschikbaar (14 dagen); betaalde abonnementen vanaf $ 29,99/maand; aangepaste prijzen voor ondernemingen

Waar moet u op letten bij alternatieven voor Deep AI?

Hoewel DeepAI een van de populairste AI-platforms voor creatieve taken is, is het niet de enige optie. Er zijn tal van andere AI-kunstgenerators die wellicht beter aansluiten bij uw behoeften.

Dit is waar u op moet letten bij uw volgende DeepAI-alternatief:

Gebruiksgemak: Kies een platform met een intuïtieve gebruikersinterface, zodat er geen technische kennis nodig is om alledaagse taken uit te voeren

Integratiemogelijkheden: Zorg ervoor dat de tool kan worden geïntegreerd met uw tech stack, inclusief content brainstorming, marketing en CRM-platforms

Gegevensbeveiliging en privacy: Controleer of het platform voldoet aan de industrienormen en veilige API's biedt voor de bescherming van gevoelige gegevens

Snelheid van het genereren van afbeeldingen: Kies een tool die tekstprompts binnen enkele seconden omzet in afbeeldingen, zonder dat u urenlang hoeft te zoeken naar de juiste prompt

Gebruiksrechten afbeeldingen: Controleer of u de afbeeldingsrechten voor commercieel gebruik hebt om juridische problemen te voorkomen

Nauwkeurigheid en prestaties: Beoordeel de outputkwaliteit om te zorgen voor nauwkeurige, relevante content die voldoet aan de businessbehoeften

Geavanceerde functies: Overweeg tools met natuurlijke taalverwerking (NLP), named entity recognition (NER), part-of-speech tagging of spraaksynthese, afhankelijk van uw behoeften

Nu u weet waar u op moet letten bij alternatieven voor DeepAI, gaan we de tools eens bekijken!

🧠 Leuk weetje: In 2021 werd een door AI gegenereerd kunstwerk, Portrait of Edmond de Belamy, voor $ 432.500 verkocht op een veiling van Christie's. Dit hielp AI-gegenereerde kunst niet alleen als technologische curiositeit te vestigen, maar ook als legitieme aanwinst op de kunstmarkt!

De 10 beste alternatieven voor Deep AI

Hier is een lijst met de beste alternatieven voor DeepAI die krachtige en creatieve mogelijkheden voor het genereren van afbeeldingen bieden. Deze tools leveren resultaten van hoge kwaliteit met verschillende aanpassingsopties, perfect voor bedrijven, makers en marketeers.

1. ClickUp (het beste voor collaboratieve AI-aangedreven creativiteit)

Maak AI-afbeeldingen in ClickUp Whiteboards Converteer tekst naar afbeeldingen en ideeën naar taken rechtstreeks vanuit ClickUp Whiteboards met behulp van AI

Als je creatief vastloopt, is het fijn om tools te hebben die je ideeën tot leven brengen, zoals ClickUp, de alles-in-één app voor werk.

Van het visualiseren van ideeën tot het beheren van middelen en meer, ClickUp bevordert creatief projectmanagement door alles wat uw team nodig heeft op één plek te integreren. Of u nu concepten schetst, werkstromen opstelt of verspreide gedachten organiseert, ClickUp transformeert brainstormen in een collaboratief en uitvoerbaar creatief proces met ClickUp Whiteboards.

Genereer AI-afbeeldingen met eenvoudige prompts op ClickUp Whiteboards

Met Whiteboards kunnen teams ook kunst en AI-aangedreven afbeeldingen maken binnen hun werkruimte. Door tekstprompts in te voeren, kunnen gebruikers ideeën omzetten in beelden – ideaal voor brainstormen, projectplanning (whiteboard-ideeën koppelen aan uitvoerbare taken) en creatieve samenwerking zonder te schakelen tussen apps of tabbladen.

Bekijk hoe het werkt:

🧠 Leuk weetje: ClickUp heeft Whiteboards een boost gegeven, waardoor ze nu 10 keer sneller en betrouwbaarder zijn dan ooit. Of u nu in realtime samenwerkt of ingewikkelde werkstromen uitstippelt, met ClickUp Whiteboards kunt u uw ideeën net zo snel uitvoeren als uw creativiteit.

De ingebouwde AI-engine die dit mogelijk maakt, is ClickUp Brain. Als contextbewuste AI-assistent baseert het zijn suggesties en antwoorden op de gegevens in uw ClickUp-werkruimte.

Het resultaat? U krijgt:

Een AI-kennismanager die binnen enkele seconden informatie uit uw taken en projecten ophaalt

Een AI-projectmanager die helpt taken automatisch op te splitsen in subtaak, de juiste toegewezen personen voorstelt, de voortgang bijhoudt en automatisch updates en samenvattingen deelt wanneer dat nodig is

Een AI-schrijver voor werk die allerlei soorten content kan genereren (en bewerken) die is afgestemd op uw stem en stijl, van samenvattingen voor complexe documenten tot creatieve blogposts voor uw nieuwste campagne, en dat ook nog eens in meerdere talen

Gebruik ClickUp Brain om snel blogposts, casestudy's en andere soorten content te schrijven

U kunt Brain ook gebruiken om aangepaste taakautomatisering te bouwen voor uw repetitieve taken. Voer gewoon iets als dit in: Wanneer de status van de taak in de lijst Content verandert in "klaar", wijs deze dan toe aan het Design-team.

Maak aangepaste ClickUp-automatisering in natuurlijke taal met ClickUp Brain

Omdat de AI van ClickUp het drukke werk overneemt, besparen teams tijd met minder vergaderingen, snellere samenvattingen en geautomatiseerde werkstromen. Middelgrote bedrijven besparen bijvoorbeeld doorgaans ongeveer $ 94.000 per jaar door onnodige uitgaven aan andere AI-tools te verminderen. Iedereen in de organisatie wordt beter op elkaar afgestemd en richt zich op gedeelde doelen.

Met de toevoeging van ClickUp AI ben ik efficiënter dan ooit! Het bespaart me drie keer zoveel tijd als ik voorheen aan projectmanagementtaken besteedde. Het heeft niet alleen mijn productiviteit verbeterd, maar ook mijn creativiteit aangewakkerd. In vergelijking met andere aanbiedingen op de markt kan ik zeggen dat ClickUp goed heeft nagedacht over hoe de technologie in het platform kan worden geïntegreerd en hoe het gebruik ervan kan worden geoptimaliseerd om klanten te helpen.

De beste functies van ClickUp

Vertaal content naar meerdere talen, verfijn uw schrijfstijl en corrigeer grammaticale problemen met ClickUp Brain

Krijg toegang tot ingebouwde sjablonen voor werkstromen om uw ideale creatieve proces te ontwerpen

Werk samen aan creatieve briefings met ClickUp Documenten

Deel duidelijke feedback en versnel ontwerpwijzigingen met Redactie op ClickUp

Integreer met meer dan 1000 apps zoals Figma, Miro en Adobe Creative Cloud om uw creatieve werkstroom te stroomlijnen

Beperkingen van ClickUp

Nieuwe gebruikers kunnen overweldigd worden door de uitgebreide functies en aanpassingsmogelijkheden

Whiteboards zijn momenteel niet beschikbaar in de mobiele app

Prijzen van ClickUp

Beoordelingen en recensies van ClickUp

G2: 4,7/5 (meer dan 10.000 beoordelingen)

Capterra: 4,6/5 (meer dan 4.300 beoordelingen)

Wat zeggen echte gebruikers over ClickUp?

Een Reddit-gebruiker deelt:

ClickUp Brain bespaart me eerlijk gezegd een hoop heen en weer gepraat. Ik weet dat er AI-tools zijn met een behoorlijk efficiënte gratis versie, maar het voortdurend schakelen tussen tabbladen eist zijn tol. En eerlijk gezegd is dat het laatste wat ik wil doen als ik in mijn werkzone zit. Ik gebruik de AI voornamelijk voor het schrijven van teksten, aangezien ik in de contentindustrie werk. Het bewerkt ook wat ik heb geschreven (geweldig!). Een ander ding dat me echt helpt, is Documenten. Ik ben dol op de opmaakopties, vooral die banners. Zo schattig!

2. OpenAI (het beste voor geavanceerde NLP en tekstgeneratie)

via OpenAI

Kunstmatige intelligentie heeft de manier waarop we met technologie omgaan ingrijpend veranderd, en OpenAI loopt sinds de oprichting in 2015 voorop in deze transformatie. OpenAI richtte zich aanvankelijk op het ontwikkelen van tools voor reinforcement learning en introduceerde vervolgens zijn eerste innovatie, OpenAI Gym, een open-source toolkit die de rente voor AI-onderzoek voor bredere toepassingen aanwakkerde.

In 2018 onthulde OpenAI GPT, een neuraal netwerk dat de menselijke gegevensverwerking nabootst. In 2022 werd ChatGPT de toonaangevende generatieve AI-tool.

OpenAI biedt een breed bereik aan deep learning-modellen voor verschillende behoeften. GPT-4o voert complexe taken uit, waaronder het genereren van levensechte afbeeldingen op basis van tekstprompts, terwijl GPT-3. 5 Turbo is geoptimaliseerd voor kosteneffectief gebruik. GPT-4 Turbo en GPT-4o Mini bieden een evenwicht tussen prestaties en betaalbaarheid, en de o1-preview-serie is gespecialiseerd in geavanceerde redeneringen.

Beste functies van OpenAI

Vervang handmatige processen zoals het taggen van foto's door intelligente algoritmen om kosten te verlagen

Identificeer patronen in het gedrag van gebruikers met behulp van voorspellende analyses

Ondersteun tekstuele creativiteit door cv's op te stellen en chatbot-dialogen te genereren

Krijg toegang tot grote taalmodellen die complexe redeneringen mogelijk maken

Genereer AI-afbeeldingen met behulp van geavanceerde AI-modellen, met name de DALL·E-serie en de multimodale GPT-4o

👀 Wist u dat? De GPT-modellen van OpenAI zijn getraind met meer dan 570 GB aan tekstgegevens, waardoor ze zeer veelzijdig zijn voor verschillende NLP-taken.

Beperkingen van OpenAI

Producten zoals ChatGPT kunnen gebaseerd zijn op verouderde of bevooroordeelde trainingsdata van het open web

Er zijn zorgen gerezen over schadelijke content, zoals schadelijke instructies, in generatieve AI-voorbeelden

Prijzen van OpenAI

Aangepaste prijzen op basis van het type API en het aantal gebruikte tokens

OpenAI beoordelingen en recensies

G2: 4,6/5 (meer dan 900 beoordelingen)

Capterra: Onvoldoende beoordelingen

🧠 Leuk weetje: Je hebt toegang tot de nieuwste modellen van OpenAI, waaronder GPT-4o, 30-mini en o1 binnen ClickUp via ClickUp Brain! Schakel binnen ClickUp Brain tussen LLMs om uw AI-ervaring te personaliseren en bespaar op abonnementskosten voor externe AI-tools

3. Midjourney (het beste voor het genereren van AI-afbeeldingen)

via Midjourney

Midjourney is een AI-beeldgenerator die eenvoudige tekstbeschrijvingen omzet in verbluffende beelden in talloze artistieke stijlen.

In tegenstelling tot veel DeepAI-alternatieven werkt Midjourney via een Discord-bot, waardoor het gemakkelijk toegankelijk is voor iedereen die graag AI-kunstprompts wil verkennen.

Of het nu voor persoonlijke projecten of professionele doeleinden is, Midjourney helpt mensen AI te gebruiken voor grafisch ontwerp zoals nooit tevoren, waardoor eindeloze mogelijkheden ontstaan voor unieke en opvallende artistieke creaties.

De beste functies van Midjourney

Maak moeiteloos afbeeldingen met een gebruiksvriendelijke interface

Verbeter de grafische kwaliteit voor gepolijste, professionele resultaten

Bevorder creatieve verbindingen via een levendige Discord-community

Midjourney-limieten

Het opschalen van afbeeldingen kan het uiteindelijke ontwerp enigszins wijzigen

Het kan voor beginners lastig zijn om Discord te leren gebruiken

Prijzen van Midjourney

Basis: $10/maand

Standaard: $30/maand

Pro: $60/maand

Mega: $ 120/maand

Midjourney beoordelingen en recensies

G2: 4,4/5 (80+ beoordelingen)

Capterra: Onvoldoende beoordelingen

Wat zeggen gebruikers in de praktijk over Midjourney?

Een Reddit-recensie zegt:

Over het algemeen is Midjourney nog steeds de beste keuze als hyperrealisme je doel is en je houdt van het gebruiksgemak dat het biedt via Discord (ook al vind ik de website zelf nu betrouwbaarder).

4. Leonardo. AI (het beste voor AI-beeldgeneratie gericht op gaming-assets en creatieve content)

Leonardo.Ai is misschien niet de da Vinci van de digitale wereld, maar het maakt zeker furore als AI-kunstgenerator. Oorspronkelijk ontworpen om te helpen bij het maken van gaming-assets, is het uitgegroeid tot een volwaardige tool voor het aanmaken van AI-content, die alles biedt van het genereren van afbeeldingen tot videobewerking.

Beste functies van Leonardo. AI

Maak visuele elementen zonder achtergrond om uw ontwerpproces te vereenvoudigen

Genereer snel afbeeldingen, vooral met het snelle "Lightning XL"-model

Krijg toegang tot een verscheidenheid aan artistieke stijlen voor verschillende creatieve behoeften

Bewerk in realtime voor snelle aanpassingen aan prompts en afbeeldingen

Leonardo. AI-limieten

Beperkte gratis functies, waarvoor een betaald abonnement vereist is voor geavanceerde bewerkingstools

De gegenereerde afbeeldingen moeten soms handmatig worden aangepast om aan de gewenste artistieke normen te voldoen

Prijzen van Leonardo. AI

Free

Apprentice : $12/maand

Artisan Unlimited : $30/maand

Maestro Unlimited : $ 60/maand

Leonardo for Teams: $ 24/zetel

Leonardo. AI beoordelingen en recensies

G2: 4,5/5 (20 beoordelingen)

Capterra: Onvoldoende beoordelingen

Wat zeggen gebruikers in de praktijk over Leonardo. AI?

Een G2-recensie luidt:

Deze tool zal altijd mijn eerste keuze zijn voor elk project dat consistentie in high-definition beelden vereist, met name taken die een snelle doorlooptijd vereisen, zoals het verbeteren van afbeeldingen voor e-commerce.

Deze tool zal altijd mijn eerste keuze zijn voor elk project dat consistentie in high-definition beelden vereist, met name taken die een snelle doorlooptijd vereisen, zoals het verbeteren van afbeeldingen voor e-commerce.

📮ClickUp Insight: Bijna 88% van de respondenten van onze enquête vertrouwt nu op AI-tools om persoonlijke taken te vereenvoudigen en te versnellen. Wilt u dezelfde voordelen op het werk realiseren? ClickUp staat voor u klaar! ClickUp Brain, de ingebouwde AI-assistent van ClickUp, kan u helpen uw productiviteit met 30% te verbeteren met minder vergaderingen, snelle AI-gegenereerde samenvattingen en geautomatiseerde taken.

5. Google Cloud Vertex AI (het beste voor schaalbare AI-modelimplementatie en ML-ontwikkeling)

via Google Cloud Vertex AI

Als u een dynamisch platform nodig hebt om de ontwikkeling en implementatie van machine learning-modellen te versnellen, kan Google Cloud's Vertex AI u helpen. Het integreert een breed scala aan tools en meer dan 100 basismodellen, waardoor ontwikkelaars snel en efficiënt AI-toepassingen kunnen maken en verfijnen.

Wat Vertex AI onderscheidt, is de mogelijkheid om de ML-levenscyclus te verenigen. Het platform biedt tools die datawetenschappers nodig hebben om ML-systemen te bouwen en op te schalen, van het automatiseren van gegevensvoorbereiding tot modelevaluatie.

Bovendien kunt u met Vertex AI Pipelines werkstromen coördineren en handmatige interventies verminderen, waardoor ML-processen soepel en gestroomlijnd verlopen.

De beste functies van Google Cloud Vertex AI

Krijg toegang tot tools om generatieve AI-toepassingen te creëren

Integreer met TensorFlow en PyTorch voor meer flexibiliteit

Ondersteun de volledige werkstroom van datawetenschap, van gegevensvoorbereiding tot modelevaluatie

Bouw en train modellen met AutoML en vooraf getrainde/aangepaste modellen zonder code

Test Gemini (de AI-assistent van Google) in Vertex AI Studio met tekst, afbeeldingen, video of code

Limieten van Google Cloud Vertex AI

Technische expertise vereist om geavanceerde functies effectief te gebruiken

Afhankelijk van het Google Cloud-ecosysteem, wat mogelijk integratieproblemen met externe systemen kan veroorzaken

Prijzen van Google Cloud Vertex AI

AutoML-modellen:

Afbeeldingsgegevens : Training begint bij $ 1,375 per knooppuntuur

Videogegevens : Training en voorspelling vanaf $ 0,462 per knooppuntuur

Tabelgegevens : Aangepaste prijzen

Tekstgegevens: Training en voorspelling vanaf $ 0,05 per uur

Aangepaste modellen:

Training: Aangepaste prijzen

Vertex AI Notebooks:

Reken- en opslagruimte: kosten in overeenstemming met standaardtarieven voor Compute Engine en Cloud Storage

Vertex AI Pipelines:

Pipeline-runs: vanaf $ 0,03

Vertex AI Matching Engine:

Servicekosten en bouwkosten: aangepaste prijzen

Beoordelingen en recensies van Google Cloud Vertex AI

G2: 4,3/5 (meer dan 500 beoordelingen)

Capterra: Onvoldoende beoordelingen

6. Stability AI (het beste voor open-source AI-modellen)

via Stability AI

Stability AI, opgericht in 2020 door Emad Mostaque, heeft als doel AI toegankelijk te maken door gebruikers in staat te stellen hun ideeën om te zetten in tastbare innovaties. Van het genereren van beschrijvende beelden tot het maken van levensechte video's, Stability AI heeft een reeks tools die de grenzen van wat mogelijk is opnieuw definiëren.

De beste functies van Stability AI

Maak kennis met Stable Diffusion XL, een open-source project dat veelzijdige toepassingen mogelijk maakt

Creëer hoogwaardige audio content met Stable Audio, aangedreven door geavanceerde audiodiffusietechnologie

Krijg toegang tot open-access taalmodellen via Stable LM

Genereer gedetailleerde 3D-objecten uit afzonderlijke afbeeldingen met Stable Zero123

Stabiliteit AI-beperkingen

Heeft een steile leercurve voor nieuwe gebruikers

Prijzen van Stability AI

Eén krediet: $0,01 (een minimale aankoop van 25 kredieten is vereist en elke functie kost tussen 1 en 20 kredieten)

Stability AI beoordelingen en recensies

G2: 4,6/5 (meer dan 20 beoordelingen)

Capterra: Onvoldoende beoordelingen

💡 Pro-tip: Negatieve prompts helpen ongewenste elementen uit uw AI-gegenereerde afbeeldingen te verwijderen. U kunt uitsluitingen specificeren zoals 'geen tekst', 'geen vervaging' of 'geen watermerk' om de afbeeldingsuitvoer effectiever te verfijnen.

7. Hugging Face (het beste voor toegang tot een breed bereik van ML-modellen)

via Hugging Face

AI-ontwikkeling is toegankelijker met een platform dat NLP-taken zoals tekstclassificatie, vertaling en samenvatting vereenvoudigt. Hugging Face biedt veel vooraf getrainde modellen, gebruiksvriendelijke tools en een samenwerkingscommunity. De open-sourceaanpak en modellen maken het ideaal voor het oplossen van diverse AI-uitdagingen.

De beste functies van Hugging Face

Verken een uitgebreide bibliotheek met vooraf getrainde modellen voor diverse NLP-taken

Vereenvoudig de implementatie van modellen met de gebruiksvriendelijke Transformers API

Maak verbinding met een actieve community en deel kennis en innovaties

Blijf op de hoogte van de nieuwste tools en regelmatige verbeteringen

Beperkingen van Hugging Face

Veel Hugging Face-modellen zijn groot, waardoor ze moeilijk te gebruiken zijn zonder toegang tot krachtige systemen zoals GPU's

Vereist visualisatietools voor de weergave van de modelarchitectuur

Prijzen van Hugging Face

HF Hub: Gratis

Pro-account : $ 9/maand

Enterprise Hub : $ 20/maand per gebruiker

Ruimte Hardware: Vanaf $0/uur

Inference Endpoints: Vanaf $ 0,032/uur

Beoordelingen en recensies van Hugging Face

G2: Onvoldoende beoordelingen

Capterra: Onvoldoende beoordelingen

Wat zeggen gebruikers in de praktijk over Hugging Face?

Een TrustRadius-recensie deelt:

Hugging Face is een uitstekend startpunt voor het werken aan NLP-projecten; het is ook zeer geschikt voor het maken van prototypes en het ontwikkelen van pijplijnen voor NLP-taken, of deze taken nu algemeen zijn, zoals het inbedden van representaties, of specifiek, zoals SQUAD-modellen en datasets.

8. IBM Watson (het beste voor AI-oplossingen in data-analyse, automatisering en branchespecifieke use cases)

via IBM Watson

IBM Watson biedt tools voor datawetenschappers, ontwikkelaars en analisten om het aanmaken van modellen en gegevenswerkstromen te stroomlijnen. Het ondersteunt taken die variëren van gegevensvoorbereiding tot het beheren van complexe modellen, waardoor snellere besluitvorming mogelijk wordt.

Watson Studio schaalbaar met groeiende behoeften en ondersteunt sectoren zoals de gezondheidszorg en de financiële sector, waardoor aanpassing aan specifieke uitdagingen mogelijk is. Het kan ook worden geïntegreerd met de clouddiensten van IBM en biedt een alternatief voor Microsoft Copilot voor teams die op zoek zijn naar een uitgebreide oplossing.

De beste functies van IBM Watson

Reinig en bereid gegevens voor om nauwkeurigere modellen te trainen

Bouw aangepaste machine learning-modellen voor specifieke bedrijfsbehoeften

Integreer met IBM Cloud en andere diensten voor flexibel computergebruik

Werk samen met ingebouwde tools voor het delen van gegevens en inzichten

Beperkingen van IBM Watson

Een complexe interface die voor minder technische gebruikers overweldigend kan zijn

Hogere kosten zijn mogelijk niet geschikt voor kleinere organisaties met een krapper budget

Prijzen van IBM Watson

Aangepaste prijzen

Beoordelingen en recensies van IBM Watson

G2: 4,2/5 (meer dan 160 beoordelingen)

Capterra: Onvoldoende beoordelingen

📖 Lees ook: Beste AI-apps om werkstromen te optimaliseren

9. Hotpot. ai (het beste voor het vereenvoudigen van creatieve contentgeneratie)

Heb je er ooit aan gedacht om eenvoudige ideeën om te zetten in digitale kunst? Hotpot.ai zit boordevol tools om dat mogelijk te maken.

Van het maken van verbluffende AI-avatars tot het restaureren van oude foto's of het verwijderen van ongewenste objecten, het biedt uw creativiteit de uitlaatklep die het nodig heeft. Als u nieuwsgierig bent naar voorbeelden van AI-kunst, biedt Hotpot een verscheidenheid aan tools waarmee u ideeën tot leven kunt brengen en tegelijkertijd een persoonlijk tintje aan uw projecten kunt geven.

Hotpot. ai beste functies

Gebruik platformspecifieke sjablonen om marketinggerichte afbeeldingen te maken

Krijg toegang tot een database met door AI gegenereerde stockfoto's voor commerciële projecten

Experimenteer met verschillende ingebouwde tools om afbeeldingen aan te passen en te verbeteren

Ontwerp productvisuals met Device MockUps en Graphics

Beperkingen van Hotpot.ai

Beperkte aanpassingsmogelijkheden in vergelijking met andere platforms voor het aanmaken van kunst

Bewerkingen zijn niet mogelijk na het definitief aanmaken

Prijzen van Hotpot.ai

1000 kredieten: $12

2500 kredieten: $30

5000 kredieten: $60

10.000 kredieten: $ 120

20.000 kredieten: $ 240

Beoordelingen en recensies van Hotpot.ai

G2: Onvoldoende beoordelingen

Capterra: Onvoldoende beoordelingen

💡 Pro-tip: Prompts met precieze stijlthema's zoals 'cinematografische belichting' of 'isometrisch perspectief' leveren betere resultaten op. Door te experimenteren met beschrijvende stijlen kunt u uw AI-gegenereerde afbeeldingen verfijnen voor een professionelere uitstraling.

10. Vereenvoudigd (het beste voor AI-aangedreven ontwerp en het aanmaken van content)

via Simplified

Als een van de beste alternatieven voor Dall-E brengt Simplified uw creatieve visie tot leven met AI-gestuurde tools voor kunst, copywriting en sociale media. Van het ontwerpen van visuals tot het schrijven van AI-gegenereerde content, het platform doet het allemaal met slechts één klik en biedt toegang tot miljoenen gratis sjablonen en bronnen.

Simplified vereenvoudigt het ontwerp, het schrijven en het marketingbeheer. Het biedt een editor zonder code, sjablonen, merkkits, meerdere werkruimtes en publicatie in de app om het aanmaken van content en de organisatie van de werkstroom te ondersteunen.

Vereenvoudigde beste functies

Creëer consistente ontwerpen met merkkits voor een uniforme visuele stijl

Verwijder achtergronden direct voor snellere bewerking

Pas visuals aan met professionele sjablonen, inclusief animatiemakers

Pas het formaat van afbeeldingen moeiteloos aan voor verschillende platforms met de magische resizer-tool

Vereenvoudigde beperkingen

Een steile leercurve vanwege de uitgebreide functies en sjablonen van het platform

Het kan lastig zijn om door een ietwat rommelige interface te navigeren om specifieke tools te vinden

Vereenvoudigde prijsstelling

Simplified One: $29,99/maand per gebruiker

Vereenvoudigde groei: $ 119,99/maand per 5 gebruikers

Vereenvoudigde Enterprise: Aangepaste prijzen

Vereenvoudigde beoordelingen en recensies

G2: 4,6/5 (4.900+ beoordelingen)

Capterra: 4,7/5 (meer dan 280 beoordelingen)

Wat zeggen gebruikers in de praktijk over Simplified?

Een G2-recensie zegt:

Ik vind het geweldig hoe eenvoudig Simplified het aanmaken van content maakt. Dankzij het intuïtieve ontwerp, de geweldige sjablonen en de AI-aangedreven tools kun je snel hoogwaardige afbeeldingen, video's en posts maken. Het is een alles-in-één oplossing, dus ik heb niet langer meerdere tools nodig.

📖 Lees ook: Beste tools voor feedback op ontwerpen voor creatieve teams

Waarom ClickUp het beste alternatief voor Deep AI is

Deze alternatieven voor DeepAI maken het eenvoudiger dan ooit om tekst om te zetten in afbeeldingen en zelfs aangepaste AI-modellen te bouwen en te trainen die zich aanpassen aan uw behoeften. Met deze krachtige tools kunt u tijd besparen en uw creativiteit een boost geven.

Het enige nadeel? Deze apps ondersteunen geen naadloze creatieve werkstromen van begin tot eind.

Dat is waar ClickUp zich onderscheidt. In tegenstelling tot standalone tools brengt ClickUp uw hele creatieve proces onder één dak, van het bedenken van campagneconcepten en het beheren van de productie van assets tot het toewijzen van taken, samenwerken aan feedback en het bijhouden van deadlines. Het is het ontbrekende stukje dat verspreide ideeën en losstaande tools omzet in een samenhangende, efficiënte en schaalbare creatieve pijplijn.

Meld u vandaag nog aan voor ClickUp en gebruik AI om uw processen over de hele linie te optimaliseren.