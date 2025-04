Top 10 AI-tools voor hotels om gastvrijheid opnieuw te definiëren

De horeca heeft zich altijd aangepast aan veranderende behoeften van klanten, maar met de snelle vooruitgang in technologie, met name kunstmatige intelligentie (AI) voor hotels, is de manier waarop we aan die behoeften voldoen drastisch veranderd.

AI in hotels is uitgegroeid van een modewoord tot een kernonderdeel van de bedrijfsvoering. Volgens een recent rapport denkt meer dan de helft (58%) van de hotelgasten dat AI hun verblijf kan verbeteren.

Als je eenmaal weet hoe je AI-tools op een doordachte manier kunt gebruiken, kun je uitzonderlijke ervaringen voor gasten creëren zonder de persoonlijke touch te verliezen.

Op basis van het onderzoek en de tests van het ClickUp AI team heb ik in dit artikel een lijst samengesteld van de 10 beste AI tools voor hospitality.

De AI-tool moet geavanceerd genoeg zijn om complexe gegevens en automatisering van taken aan te kunnen en gebruikersvriendelijk genoeg zodat je team het gemakkelijk kan gebruiken.

Dit is wat je moet zoeken in AI voor hotels:

Personalisatie voor gasten: AI-tools die de voorkeuren en het gedrag van gasten analyseren om persoonlijke aanbevelingen te doen, zoals kamervoorstellen op maat, eetopties en activiteiten, verbeteren de algehele gastervaring

Automatisering van routinetaken: De juiste AI-tool moet repetitieve taken automatiseren, zoals inchecken, kamertoewijzingen en query's van gasten, zodat het personeel zich kan richten op complexere, klantgerichte verantwoordelijkheden

Integratie met bestaande systemen: De AI-tool moet naadloos integreren met vastgoedbeheersystemen (PMS), reserveringsplatforms en andere hotelsoftware

Gegevensanalyse en inzichten: Een real-time tool voor gegevensanalyse en -rapportage moet geïnformeerde besluitvorming vergemakkelijken door functies te bieden zoals vraagvoorspelling, inkomstenbeheer en het bijhouden van de bezettingsgraad

Schaalbaarheid: De AI-tool moet meegroeien met de groei van je hotel, zich aanpassen aan bedrijven van elke grootte, van boetiekhotels tot grote resorts, en tegelijkertijd voldoen aan de toegenomen vraag

Kosteneffectiviteit: AI moet de bedrijfsvoering verbeteren en tegelijkertijd waarde voor je geld opleveren. Denk aan de voordelen op lange termijn, zoals verbeterde efficiëntie en gasttevredenheid, in plaats van alleen aan de initiële kosten

🧠 Leuk weetje: In een recent onderzoek rapporteerde bijna 60% van de Noord-Amerikaanse vakantiegangers onder de 45 jaar dat ze AI gebruikten voor reisinspiratie en -abonnementen.

60-seconden samenvatting Ontdek hoe AI-tools de gastvrijheidindustrie veranderen door de ervaringen van gasten te verbeteren en hotelactiviteiten te stroomlijnen. ClickUp : Het beste voor uitgebreid hotelbeheer met AI-taken Zingle: Het beste voor AI-gestuurde communicatie Revinate: Het beste voor het beheer van gastgegevens ALICE: het beste voor AI-gestuurd operationeel beheer Guestline: De beste voor vastgoedbeheer Kipsu: Het beste voor Unified Communication AskSuite: De beste voor AI-gestuurde ondersteuning van gasten StayNTouch: Het beste voor mobiel hotelmanagement IDeaS Inkomsten Oplossingen: De beste voor inkomstenbeheer RoomRaccoon: Het beste voor frontdeskbeheer

Laten we beginnen met het interessante gedeelte: begrijpen wat deze tools van elkaar onderscheidt en hoe ze de werking van hotels kunnen verbeteren.

1. ClickUp (de beste voor uitgebreid hotelbeheer met AI-taken)

ClickUp, de alles-in-één app voor werk, maakt hotelmanagement en klantenservice moeiteloos. De AI-gestuurde mogelijkheden voor Taak Automatisering maken het een ideale oplossing voor het beheren van de complexiteit van hotelplanning, personeelscoördinatie en dagelijkse werkzaamheden.

Door ClickUp Brain 's AI functies toe te voegen aan uw werkstroom kunt u repetitieve taken automatiseren, zoals schoonmaakschema's, onderhoudsaanvragen en follow-ups van de gastendienst, waardoor u tijd bespaart en minder fouten maakt.

Creëer content op maat voor uw gasten met ClickUp Brain

Bovendien kunt u met ClickUp Brain een gecentraliseerde kennisbank creëren en het aanmaken van content stroomlijnen, zodat teamleden gemakkelijk toegang hebben tot essentiële informatie. Of het nu gaat om een welkomst e-mail, een roomservice menu of een FAQ, ClickUp Brain kan deze maken, personaliseren en organiseren, waardoor klantenservice een fluitje van een cent wordt!

Van lijsten voor het gestructureerd organiseren van taken tot borden voor een visuele werkstroom, ClickUp biedt flexibele weergaven voor verschillende werkstijlen. Teams kunnen taken toewijzen, prioriteiten instellen, voortgang bijhouden en moeiteloos samenwerken - alles in één platform.

Gebruik lijsten, borden en nog veel meer functies om meerdere Taken te beheren met ClickUp-taak

Het centraliseren van de communicatie en het toewijzen van taken aan leden van het team met duidelijke prioriteiten en deadlines zorgt voor een naadloze samenwerking tussen afdelingen.

Houd belangrijke taken en tijdlijnen bij met ClickUp Gantt-grafiek weergave

ClickUp's grafiekweergave en Kanban-bord geven taken en tijdlijnen van verschillende afdelingen visueel weer, zodat teams op één lijn kunnen blijven en op de hoogte blijven van de status van projecten.

ClickUp Dashboards biedt niet alleen robuuste mogelijkheden voor het beheren van Taken, maar ook gedetailleerde rapportages die het hotelmanagement in staat stellen om datagestuurde beslissingen te nemen.

ClickUp integreert ook naadloos met andere hotelbeheertools, waardoor een soepele werkstroom van gegevens wordt gegarandeerd die de algehele gastervaring verbetert. Hierdoor kunnen hotels verschillende toepassingen met elkaar verbinden, waardoor handmatige invoer van gegevens tot een minimum wordt beperkt en de operationele samenhang wordt gemaximaliseerd.

📮ClickUp Inzicht: Een typische kenniswerker moet gemiddeld met 6 mensen verbinding maken om werk gedaan te krijgen. Dit betekent dat hij of zij dagelijks contact moet leggen met 6 belangrijke verbindingen om essentiële context te verzamelen, prioriteiten af te stemmen en projecten vooruit te helpen. De strijd is echt - voortdurende follow-ups, verwarring over versies en zwarte gaten in de zichtbaarheid ondermijnen de productiviteit van teams. Een gecentraliseerd platform zoals ClickUp, met Connected Search en AI Knowledge Manager, pakt dit aan door context direct beschikbaar te maken binnen handbereik.

In het algemeen verbeteren de uitgebreide functies van ClickUp de operationele efficiëntie binnen het hotelbeheer en verhogen ze de gastervaring door ervoor te zorgen dat het personeel snel en effectief kan reageren op behoeften.

ClickUp beste functies

Integreer ClickUp met andere hoteltools om de communicatie met gasten en teams te consolideren

Bouw een kennisbank met ClickUp Brain, waar het personeel direct toegang heeft tot SOP's, richtlijnen en details van het pand

Pas aangepaste formules toe binnen velden met taken om budgetten, kosten of andere specifieke statistieken direct in je workstroom te berekenen voor nauwkeurig financieel bijhouden

Gebruik ClickUp Docs om marketingmateriaal te ontwikkelen, zodat veelgebruikte informatie zoals FAQ's, eetgelegenheden of lokale gidsen gemakkelijk toegankelijk is voor het personeel of zelfs voor zelfbediening door gasten

Versterk veiligheid en compliance door toestemming en rolgebaseerde toegang binnen ClickUp in te schakelen

ClickUp limieten

Nieuwe gebruikers kunnen de functies overweldigend vinden, maar kunnen gidsen gebruiken om de software sneller te gebruiken

De mobiele versie mist een deel van de functionaliteit en vloeiendheid van de desktop-app

ClickUp prijzen

Free Forever

Onbeperkt: $7/maand per gebruiker

Business: $12/maand per gebruiker

Enterprise: Contact voor prijzen

ClickUp Brein: toevoegen aan elk betaald abonnement voor $7 per lid per maand

ClickUp beoordelingen en recensies

G2: 4. 7/5 (9.000+ beoordelingen)

Capterra: 4. 6/5 (4.000+ beoordelingen)

Wat gebruikers over ClickUp zeggen

Het geeft zoveel gemoedsrust als je weet dat ideeën en to-dos gedocumenteerd en gepland zijn. Zo kunt u zich concentreren op wat u moet doen. Dat is het verschil dat ClickUp heeft gemaakt. Het heeft gezorgd voor meer transparantie tussen de afdelingen en voor één manier van werken.

2. Zingle (het beste voor AI-gestuurde communicatie)

via Medallia

De AI-functies van Zingle maken het berichtenverkeer met gasten ongelooflijk efficiënt en bieden gepersonaliseerde interacties via verschillende kanalen. Ik was onder de indruk van de sentiment analyse, die vaststelt wanneer gasten extra aandacht nodig hebben. Hierdoor kunnen hotels mogelijke problemen direct aanpakken, wat zorgt voor een meer proactieve gastervaring.

De beste functies van Zingle

Vereenvoudig de bediening door berichten automatisch te categoriseren, zodat het personeel zich kan concentreren op taken met een hoge prioriteit

Controleer de gasttevredenheid met realtime gespreksgegevens

Vooraf gedefinieerde automatisering instellen voor specifieke trefwoorden of verzoeken

Limieten opheffen

Ik heb aangetekend dat Zingle niet effectief massaberichten kan versturen, wat limiterend kan zijn voor hotels die veel gasten tegelijk willen bereiken

Sommige gebruikers vinden de functies voor geautomatiseerde berichten beperkend, met beperkte aanpassingsopties voor het plannen of bewerken van geautomatiseerde workflows

Zingle prijzen

Aangepaste prijzen

Beoordelingen en recensies van Zingle

G2: Niet genoeg beoordelingen

Capterra: 4. 6/5 (100+ beoordelingen)

Ook lezen: Hoe de klantgerichtheid verbeteren

3. Revinate (de beste voor het beheer van gastgegevens)

via Revin at e

Revinate blinkt uit in het gebruik van AI-technologieën om de gastbetrokkenheid en marketingpersonalisatie te verbeteren. Het gebruikt AI-algoritmen om gegevens van gasten te analyseren en dynamische, gepersonaliseerde e-mailcampagnes op te zetten.

De beste functies van Revinate

Krijg een duidelijke momentopname van de gezondheid van uw database via het Revinate Guests dashboard

Integreer inzichten met behulp van Revinate's suite van producten (Marketing, Reserveringsverkoop, Ivy en Feedback van gasten) in een verenigde weergave met één oogopslag

Maak filters voor een doorlopend datumbereik om trends in aankomst en vertrek van gasten bij te houden

Voer analyses uit van klantgedrag op basis van statistieken over campagnebetrokkenheid, sentiment scores, upsell geschiedenis, NPS en andere parameters

Beperkingen beperken

De interface van het platform is enigszins complex en vereist een leercurve, vooral voor teams die niet bekend zijn met CRM-tools

Sommige gebruikers hebben problemen gemeld met betrekking tot inconsistente bezorgbaarheid van e-mails, wat van invloed kan zijn op de mate van betrokkenheid van gasten

Revinate prijzen

Aangepaste prijzen

Revinate beoordelingen en recensies

G2: Niet genoeg beoordelingen

Capterra: Niet genoeg beoordelingen

Lees ook: Beste AI-reisplannerassistenten voor vakantieplanning

4. ALICE (het beste voor AI-gestuurd operationeel beheer)

via Ac tlab

ALICE van Actabl is als een persoonlijke assistent voor uw hotelactiviteiten. Het centraliseert verzoeken van gasten, het toewijzen van Taken en het huishouden. Wat ik vooral handig vond is hoe het naadloos integreert met bestaande systemen, waardoor het bijhouden en beheren van workflows makkelijker wordt zonder het wiel opnieuw uit te vinden.

De beste functies van ALICE

Blijf op de hoogte van de nachtelijke omzet door de voortgang bij te houden via de PM board weergave, die een duidelijk overzicht geeft van de gereedheid van de kamers

Maak binnen elk gesprek met gasten speciale tickets aan om verzoeken moeiteloos te beheren

Organiseer een database met vertrouwde lokale leveranciers, restaurants en attracties op basis van Google Places

Integreer OpenTable naadloos in Actabl om moeiteloos reserveringen voor gasten te maken, te bevestigen en te wijzigen

Beperkingen van ALICE

ALICE heeft de neiging om veel notificaties te genereren, wat overweldigend en mogelijk storend is

ALICE prijzen

Aangepaste prijzen

Beoordelingen en recensies over ALICE

G2: Niet genoeg beoordelingen

Capterra: Te weinig beoordelingen

Wat gebruikers over ALICE zeggen

Onze communicatie is sterk verbeterd wat betreft tijdigheid en de mogelijkheid om tickets aan te maken, te beheren en op te lossen via verschillende communicatiekanalen.

👀 Wist je dat? Uit recent onderzoek blijkt dat het enthousiasme van consumenten voor kunstmatige intelligentie (AI) groter is dan dat van bedrijven.

5. Guestline (Beste voor vastgoedbeheer)

via Sophia Paganessi

In de horeca betekent concurrerend blijven dat je voortdurend je prijzen moet aanpassen aan de vraag. Guestline vereenvoudigt dit. Het is een AI-gestuurd vastgoedbeheersysteem dat prijsstrategieën automatiseert en de beschikbaarheid van kamers optimaliseert op verschillende boekingsplatforms. De functies voor het realtime aanpassen van tarieven zorgen voor een dynamische prijsstelling op basis van de vraag.

Guestline beste functies

Houd de prijzen van concurrenten in de gaten en pas je hoteltarieven dynamisch aan om concurrerend te blijven

Beoordeel de real-time vraag naar kamers om prijsaanpassingen aan te bevelen

Automatiseer de reconciliatie van betalingen met dagelijkse rapportages en geconsolideerde overzichten met GuestPay

Gebruik Rezlynx PMS om kamertoewijzingen te beheren, problemen met onderhoud te registreren en de kamerinventaris bij te houden, alles op één plek

Guestline limieten

Guestline heeft beperkte aanpassingsmogelijkheden, waardoor het een uitdaging is voor hotels met specifieke branding of operationele behoeften

Regelmatige updates zijn nodig om de prestaties op peil te houden

Guestline prijzen

Aangepaste prijzen

Beoordelingen en recensies van Guestline

G2: Niet genoeg beoordelingen

Capterra: Niet genoeg beoordelingen

Ook lezen: Hoe implementeer je een effectief feedbackmanagementsysteem?

6. Kipsu (Beste voor Unified Communication)

via Kipsu

Kipsu's realtime messaging helpt de communicatie met gasten te verbeteren en stelt teams in staat om persoonlijkere, responsievere servicemomenten te creëren. Of het nu gaat om instant messaging met gasten of inzichtelijke analyses die richting geven aan serviceverbeteringen, Kipsu biedt een oplossing om de etiquette van de klantenservice te verbeteren.

De beste functies van Kipsu

Breng communicatie samen door berichten van sms, e-mail en sociale media samen te brengen

Lever gepersonaliseerde diensten aan gasten met functies voor full-suites die zijn ontworpen voor luxe hotels

Betrek gasten in elke fase, van voor aankomst tot na het uitchecken

Reageer proactief door waarschuwingen te ontvangen wanneer zich problemen voordoen, zodat je team een voorsprong heeft om een potentieel probleem om te zetten in een positieve ervaring

Kipsu limieten

Gebruikers zijn af en toe fouten tegengekomen bij de verbinding, zoals waarschuwingen voor "niet beveiligd", wat frustrerend kan zijn en de communicatie kan verstoren

Er zijn uitdagingen bij complexe installaties voor integratie, vooral bij het synchroniseren met systemen van derden of verouderde software

Kipsu prijzen

Aangepaste prijzen

Beoordelingen en recensies van Kipsu

G2: Reviews niet beschikbaar

Capterra: Niet genoeg beoordelingen

Wat gebruikers over Kipsu zeggen

Het is een fantastische oplossing voor hoteliers om direct met hun klanten te communiceren, heel eenvoudig in gebruik en een goede prijs. Communicatie kan op verschillende manieren.

Het is een fantastische oplossing voor hoteliers om direct met hun klanten te communiceren, heel eenvoudig in gebruik en een goede prijs. Communicatie kan op verschillende manieren.

7. AskSuite (het beste voor AI-gestuurde ondersteuning van gasten)

via AskSuite

AskSuite is niet zomaar een AI-chatbot. Het is een intuïtief platform dat hotelactiviteiten vereenvoudigt, gastbetrokkenheid verbetert en boekingsefficiëntie verhoogt, terwijl het naadloos integreert met uw bestaande technologie.

De beste functies van AskSuite

Leg leads automatisch vast en volg ze op, voeg vragen van gasten toe aan uw CRM en trigger tijdige reacties om boekingskansen te maximaliseren

Genereer realtime offertes voor gasten met behulp van AI-technologie die zich aanpast aan de beschikbaarheid en prijzen van uw kamers

Verkort de reactietijden door gastinteracties op meerdere platforms te automatiseren (webchat, WhatsApp, Instagram, enz. )

AskSuite limieten

Hoewel Asksuite sterke integratie en automatisering biedt, kan het de flexibiliteit missen die nodig is voor nichebehoeften van hotels

De instelling van Asksuite kan een aanzienlijke initiële inspanning vereisen

AskSuite prijzen

Aangepaste prijzen

AkSuite beoordelingen en recensies

G2: Niet genoeg beoordelingen

Capterra: Reviews niet beschikbaar

👀 Wist je dat? The Cosmopolitan in Las Vegas gebruikt een AI-chatbot genaamd Rose, waarmee gasten kunnen sms'en voor hulp bij Taken zoals het boeken van restaurantreserveringen of het krijgen van snelle stadstips.

8. StayNTouch (Beste voor mobiel hotelbeheer)

via StayNTouch

Met StayNTouch kunnen gasten inchecken op hun telefoon of bij een kiosk, zodat ze de rij kunnen overslaan en supersnel naar hun kamer kunnen, wat hun verblijf veel aangenamer maakt. Hun intuïtieve, cloudgebaseerde property managementsysteem maakt het runnen van een hotel veel eenvoudiger.

StayNTouch beste functies

Integreer met meer dan 1200 oplossingen van derden voor een aanpasbare hotelmanagementervaring

Verbind naadloos met grote boekingsplatforms en OTA's, zoals Agoda, Booking.com, Hotwire, enz. waardoor u overboekingen kunt verminderen en de bezettingsgraad kunt verhogen

Verkort de wachttijden in de lobby door mobiele selfservice check-in aan te bieden, zodat gasten meteen naar hun kamer kunnen gaan

StayNTouch limieten

De financiële rapportages van StayNTouch kunnen wat star zijn en missen de aanpassingen die sommige hotels nodig hebben

De mobiele app is handig voor basistaken, maar voltooit niet alles. Instance, je kunt geen gedetailleerde vragen stellen aan gasten of specifieke rapportages uitvoeren via de mobiele interface

StayNTouch prijzen

StaynTouch PMS: $12/maand per kamer

StaynTouch 2. 0: $17/maand per kamer

Beoordelingen en recensies van StayNTouch

G2: 4. 4/5 (60+ beoordelingen)

Capterra: 4. 6/5 (80+ beoordelingen)

Wat gebruikers over StayNTouch zeggen

We begonnen StaynTouch te gebruiken toen we ons boetiekhotel openden en hebben het sindsdien uitgerold naar onze andere twee hotels. De eerste installatie was eenvoudig door deskundige trainingsmedewerkers die toegankelijk zijn gebleven. Het feit dat we een vaste contactpersoon hebben, maakt het eenvoudig om aan al onze behoeften te voldoen. We genieten ook van de mogelijkheid om de homepage aan te passen aan de behoeften van de gebruiker en van de uitgebreide rapportageopties en integraties.

Ook lezen: Hoe Hypercare implementeren in klantenservice

9. IDeaS Revenue Solutions (Beste voor inkomstenbeheer)

via IdeaS

Van de instelling van optimale kamerprijzen tot nauwkeurige prognoses van de vraag, IDeaS Revenue Solutions vereenvoudigt het inkomstenbeheer. De AI-gebaseerde inzichten en nauwkeurige gegevensaanbevelingen stellen hotels in staat om de ideale gasten aan te trekken tegen de beste tarieven.

Je kunt scenariosimulaties uitvoeren door prijsveranderingen en potentiële strategieën te testen met 'wat als'-analyses, zodat je inzicht krijgt in de mogelijke gevolgen voordat je tot implementatie overgaat.

De beste functies van IDeaS Revenue

Gebruik geavanceerde prijsmodellering om vraagtrends en boekingsvensters op elkaar af te stemmen

Verbeter de nauwkeurigheid van prognoses door gebruik te maken van machine learning-algoritmen die seizoentrends, dag-van-de-week-variaties en de invloed van lokale gebeurtenissen vastleggen

Beheer meerdere gebouwen naadloos met gecentraliseerde dashboards die realtime inzicht bieden in uw portfolio

IDeaS Revenue Solutions limieten

De installatie kan tijdrovend en complex zijn, vooral in het begin, en er is veel fijnafstelling nodig om optimaal te werken

De opties voor aangepaste rapportage zijn enigszins limiet, wat frustrerend kan zijn als je op zoek bent naar specifieke, gedetailleerde inzichten of unieke weergaven van gegevens

IdeaS Revenue Solutions prijzen

Aangepaste prijzen

IdeaS Revenue Solutions beoordelingen en recensies

G2: Niet genoeg beoordelingen

Capterra: Niet genoeg beoordelingen

10. RoomRaccoon (het beste voor frontdeskbeheer)

via RoomRaccoon

RoomRaccoon kan het uitgebreide platform zijn dat je nodig hebt om je hotelactiviteiten te vereenvoudigen. Met alles op één plek stroomlijnt het moeiteloos de communicatie met gasten, de toewijzing van personeel en prijsstrategieën, waardoor het beheer soepeler verloopt dan ooit.

De beste functies van Room Raccoon

Krijg toegang tot realtime analyses en neem slimmere beslissingen over het beheer van bedrijfsprocessen met betrekking tot bezettingsgraden, hotelinkomstenbeheer en boekingstrends

Stimuleer directe boekingen met een aanpasbare boekingsengine die afhankelijkheid van OTA's van derden vermindert

Gebruik een gebouwbeheersysteem om frontdeskprocessen te automatiseren en kantooractiviteiten te bewaken

Integreer boekhoudsoftware, zoals QuickBooks en Xero, om geautomatiseerde financiële rapportages te genereren

Beperkingen van Room Raccoon

De tool ondervindt soms vertragingen bij het opslaan en bijwerken van gegevens, vooral tijdens piekuren

Integraties met diensten van derden zijn beperkt

Prijzen van Room Raccoon

Invoer: $226/maand per kamer

Starter: $287/maand per kamer

Premium: $424/maand per kamer

Enterprise: $593/maand per kamer

Beoordelingen en recensies van Room Raccoon

G2: Niet genoeg beoordelingen

Capterra: 4. 1/5 (55+ beoordelingen)

Wat gebruikers over Room Raccoon zeggen

Het product is gemakkelijk en eenvoudig te gebruiken, het is zeer betrouwbaar, we hebben geen technische problemen ondervonden, de booking engine en verbindingen met OTA werken perfect.

Hernieuwde definitie van gastvrijheid in het tijdperk van AI met ClickUp AI

Het implementeren van AI-technologieën is niet langer optioneel voor iedereen in de horeca; het is essentieel om concurrerend te blijven. Bij AI-tools voor hotels gaat het niet alleen om het verbeteren van de efficiëntie, maar ook om het creëren van gepersonaliseerde ervaringen die gasten echt waarderen.

Tools zoals ClickUp onderscheiden zich door hun uitgebreide beheeroplossingen. Ze combineren AI-functies met gebruiksvriendelijke interfaces om alles eenvoudig op één plek te beheren, van dagelijkse Taken tot verzoeken van gasten.

Klaar om je spel in de horeca te verbeteren?

Meld u vandaag nog aan voor ClickUp!