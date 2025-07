11 beste alternatieven voor Brandfolder voor digitaal activabeheer

De campagne moet van start, het logo ontbreekt en niemand weet waar de nieuwste versie zich bevindt.

Klinkt bekend? 📁

Iemand zweert dat het in een gedeelde map staat. Een ander heeft een verouderde versie. De ontwerper is 'niet op kantoor'. Nu loopt de deadline weg.

Een goed systeem voor digital asset management (DAM) moet samenwerking vereenvoudigen, niet nog meer chaos veroorzaken. Brandfolder is een populaire keuze, maar het is niet de enige optie. Als u op zoek bent naar betere automatisering, naadloze samenwerking of flexibelere prijzen, zijn er tal van alternatieven voor Brandfolder die het ontdekken waard zijn.

Laten we de beste opties bekijken om uw assets georganiseerd te houden en uw team aan het werk te houden. 🙌🏼

Waarom kiezen voor alternatieven voor Brandfolder?

Hoewel Brandfolder een solide DAM-tool is, voldoet het mogelijk niet aan de behoeften van elk team.

Dit is waar Brandfolder tekortschiet – en wat een modern DAM-systeem in plaats daarvan zou moeten doen.

Prijs: De prijzen van Brandfolder kunnen hoog oplopen, vooral voor kleine bedrijven of start-ups die op zoek zijn naar kosteneffectieve oplossingen

Beperkte automatisering van werkstromen: Hoewel het basisautomatisering biedt, bieden sommige alternatieven meer geavanceerde Hoewel het basisautomatisering biedt, bieden sommige alternatieven meer geavanceerde optimalisatie van werkstromen voor naadloze goedkeuring van assets en samenwerking

Beperkingen op maat: Gebruikers die zeer aangepaste metadatastructuren of brandingopties nodig hebben, kunnen de aanpassingsmogelijkheden van Brandfolder beperkend vinden

Geavanceerde zoekmogelijkheden: Sommige alternatieven bieden AI-gestuurde zoekfuncties, betere tagging of meer gedetailleerde filters voor het sneller vinden van assets

Problemen met schaalbaarheid: Groeiende teams of ondernemingen hebben mogelijk behoefte aan flexibelere opslagruimte, toestemmingen en integraties die beter aansluiten bij hun veranderende behoeften

Klantenservice: Afhankelijk van uw abonnement kan de responstijd van de ondersteuning minder snel of minder uitgebreid zijn dan die van concurrenten

Integratiebehoeften: Als uw team afhankelijk is van specifieke Als uw team afhankelijk is van specifieke tools voor ontwerp, project- of contentmanagement , is een alternatief met diepere integraties wellicht een betere keuze

🧐 Wist u dat? 92% van de werknemers geeft toe dat ze tot wel acht uur per week besteden (of verspillen) aan het zoeken naar bestanden. Tools voor data asset management kunnen dit verlies aan productiviteit eenvoudig verhelpen.

Brandfolder-alternatieven in één oogopslag

De juiste tool voor digitaal activabeheer maakt het organiseren en delen van assets eenvoudig. Hier volgt een kort overzicht van de beste alternatieven en hun sterke punten.

Tool Belangrijkste functies Het beste voor Prijzen ClickUp – Alles-in-één project- en assetmanagement – AI-gestuurde zoekfunctie – Bijhouden van aangepaste metadata – Automatisering voor assets Teams die zowel project- als assetmanagement op één plek nodig hebben, met AI-gestuurde automatisering en werkstroom Free Forever; Aanpassing beschikbaar voor ondernemingen Canto – AI-aangedreven visuele zoekfunctie – Organisatie van collecties en metadata – Branded content portals Organisaties die AI-aangedreven functies en eenvoudigere asset-organisatie met ingebouwde analytics nodig hebben Aangepaste prijzen Filecamp – Aanpasbare branding – Veilig delen van bestanden – Toestemming voor samenwerking Teams die aangepaste branding willen en controle willen over wie toegang heeft tot assets en deze kan bewerken Basic: $ 29/maand per gebruiker; Advanced: $ 59/maand per gebruiker; Professional: $ 89/maand per gebruiker Bynder – Gecentraliseerde opslagruimte voor assets – Aanpasbare sjablonen – AI-gestuurde metadata-tagging Ondernemingen die gestructureerde merkmiddelen beheren en goedkeuringswerkstromen nodig hebben Aangepaste prijzen Nuxeo – Beheer van de levenscyclus van content – AI-gestuurde classificatie – Schaalbare opslagruimte Bedrijven met content die aan strenge compliance-eisen moet voldoen en waarvoor geavanceerde automatisering van werkstromen en content lifecycle management nodig is Aangepaste prijzen Frontify – Integratie van huisstijlhandleidingen – Realtime samenwerking – Schaalbare modules voor werkstromen Marketingteams die zich richten op het handhaven van merkconsistentie en efficiënte samenwerking op het gebied van content Aangepaste prijzen Adobe Experience Manager – Integratie met Adobe Creative Cloud – Gepersonaliseerde contentlevering – Beheer via meerdere kanalen Grote organisaties die een uitgebreide oplossing nodig hebben voor content- en digital asset management Aangepaste prijzen Acquia DAM (Widen) – AI-gestuurde automatische tagging – Robuuste analyses – Schaalbare opslagruimte en toegangscontrole Bedrijven die hun behoeften op het gebied van assetmanagement willen opschalen met krachtige analyse- en AI-functies Aangepaste prijzen MediaValet – Collaboratief assetbeheer – AI-aangedreven tagging – Aanpasbare toestemmingen voor gebruikers Teams die naadloze samenwerking en het delen van bestanden nodig hebben met krachtige zoekmogelijkheden voor assets Aangepaste prijzen Aprimo – Beheer van marketingmiddelen – Automatisering van werkstromen – Gecentraliseerde merkmiddelen Marketingteams die budgetten, assets en projecten beheren met krachtige mogelijkheden voor werkstroombeheer Aangepaste prijzen Lytho – Automatisering van creatieve werkstromen – Realtime samenwerking – AI-gestuurde tagging en zoekfunctionaliteit Creatieve teams die behoefte hebben aan assetmanagement, merkconsistentie en automatisering van de werkstroom Aangepaste prijzen

🎉 Leuk weetje: Items in games zoals Fortnite en CS:GO hebben een echte waarde, met zeldzame skins die voor duizenden dollars worden verkocht.

De 11 beste alternatieven voor Brandfolder

Brandfolder is niet de enige optie voor digital asset management systemen. Of u nu op zoek bent naar betere prijzen, meer aanpassingsmogelijkheden of geavanceerde functies, er zijn tal van alternatieven die aan uw behoeften kunnen voldoen.

Laten we eens kijken naar de beste opties. 📑

1. ClickUp (het beste voor alles-in-één project- en assetmanagement)

Digitaal activabeheer zou niet alleen om opslagruimte moeten gaan, maar ook om het stroomlijnen van uw volledige content-werkstroom. Of u nu een nieuwe campagne lanceert of de merkconsistentie binnen teams beheert, ClickUp helpt u bij het aanmaken en uitvoeren van assets zonder van tool te hoeven wisselen.

Als app voor alles op het werk is ClickUp het beste alternatief voor Brandfolder. Het combineert bestandsopslag, documentatie, taakbeheer en AI-gestuurde zoekfuncties in één platform, zodat uw assets zich bevinden waar het werk daadwerkelijk plaatsvindt.

📝 Real-time samenwerking met ClickUp Docs

De meeste DAM-tools slaan assets op, maar hoe zit het met de bijbehorende briefings, concepten of strategiedocumenten? Met ClickUp Docs kunt u content in realtime creëren, bewerken en samenwerken, rechtstreeks vanuit uw projectruimte.

Moet u een socialemediastrategie opstellen? Open een document, voeg uw content toe, plaats ontwerpmockups en tag teamgenoten voor snelle feedback. Documenten blijven verbonden met gerelateerde taken, zodat elke update contextueel gekoppeld is.

U kunt documenten ook openbaar maken, ideaal voor het delen van merkpakketten of campagne-briefings met clients of freelancers. Bovendien is het vinden van de juiste content snel en intuïtief, omdat deze zich binnen de gestructureerde hiërarchie van ClickUp bevindt.

ClickUp fungeert ook als een kennisbeheersysteem, waardoor het eenvoudig is om wiki's, onboarding hubs en asset glossaries te bouwen met geneste pagina's en slimme koppelingen.

📮ClickUp Insight: We hebben onlangs ontdekt dat ongeveer 33% van de kenniswerkers dagelijks 1 tot 3 mensen een bericht stuurt om de context te krijgen die ze nodig hebben. Maar wat als u alle informatie gedocumenteerd en direct beschikbaar had? Met ClickUp Brain's AI Knowledge Manager aan uw zijde behoort contextwisseling tot het verleden. Stel de vraag gewoon vanuit uw werkruimte en ClickUp Brain haalt de informatie uit uw werkruimte en/of verbonden apps van derden!

🔎 Vind alles direct met ClickUp Connected Search

Vind bestanden en assets direct met ClickUp Connected Search

Bent u het beu om in verspreide mappen, chats en e-mails te zoeken naar één enkel bestand?

ClickUp Connected Search maakt een einde aan de chaos door uw hele werkruimte te indexeren, van documenten en taken tot opmerkingen en bijlagen. Typ gewoon een trefwoord en haal direct tevoorschijn wat u nodig hebt, zelfs als u bent vergeten waar u het hebt opgeslagen.

Dit maakt ClickUp veel meer dan een oplossing voor opslagruimte: het is de interne zoekmachine van uw team.

🧠 AI-aangedreven werkstromen en content met ClickUp Brain

Haal relevante documenten tevoorschijn, creëer heldere inzichten en blijf op de hoogte van uw volledige kennisbank met ClickUp Brain

Zelfs de best georganiseerde systemen falen wanneer werkstromen handmatig worden uitgevoerd. Dat is waar ClickUp Brain een stap verder gaat.

ClickUp Brain gaat nog een stap verder door het aanmaken van content en automatisering voor u te verzorgen. Het begrijpt natuurlijke taal, zodat u met eenvoudige instructies content kunt genereren, informatie kunt samenvatten en werkstromen kunt automatiseren.

Stel dat u een e-mail nodig hebt voor de lancering van een nieuw product. U kunt het volgende typen: 'Schrijf een professionele e-mail waarin de lancering van het nieuwe product van XYZ Corp wordt aangekondigd. ' ClickUp Brain genereert direct een gestructureerd concept, waardoor u tijd bespaart.

Het helpt ook bij het instellen van ClickUp-automatisering.

U kunt bijvoorbeeld zeggen: 'Wanneer een ontwerp wordt goedgekeurd, verplaats de taak dan naar 'Afgerond' en breng het marketingteam op de hoogte. ' De AI-assistent configureert deze werkstroom automatisch, waardoor handmatige updates overbodig worden.

🏷️ Organiseer en automatiseer met aangepaste velden van ClickUp

Metadata is de levensader van elk DAM-systeem. Met ClickUp kunt u verder gaan dan eenvoudige tagging met aangepaste velden die zijn afgestemd op uw werkstroom.

Houd gebruiksrechten, goedkeuringsstatus, campagnerelevantie of asset-type bij, allemaal binnen uw werkruimte. U kunt deze attributen zelfs filteren, automatiseren of visualiseren in dashboards en rapporten.

Een creatief leider kan bijvoorbeeld automatisch alle assets weergeven die deze week 'Goedgekeurd voor social media' zijn en werkstromen voor overdracht triggeren.

📦 Gestroomlijnd assetbeheer met sjablonen

Gratis sjabloon De sjabloon voor activabeheer van ClickUp is ontworpen om u te helpen de activa van uw bedrijf bij te houden.

De sjabloon voor activabeheer van ClickUp helpt teams bij het organiseren van bestanden, het bijhouden van de status van activa en het verminderen van handmatige overdrachten, zonder dat ze helemaal opnieuw systemen hoeven op te bouwen.

Kalenderweergave repareren: Plan en volg onderhoudstaken met een duidelijke tijdlijn

Weergave reparatiekosten: registreer reparatiekosten voor een betere budgettering

Lijstweergave: Houd al uw assets georganiseerd op één doorzoekbare locatie

Het is een kant-en-klaar systeem waarmee u direct kunt beginnen met het beheren van assets en gerelateerde werkstromen.

ClickUp is ontworpen om meerdere tools te vervangen door één enkel, uniform platform en helpt teams bij het beheren van digitale assets, het bijhouden van projecten en het samenwerken aan content, allemaal aangedreven door AI die alles met elkaar verbindt.

Beste functies van ClickUp

Houd gerelateerde assets verbonden: Koppel taken, bestanden en documenten met Koppel taken, bestanden en documenten met ClickUp Relationships , zodat teams altijd beschikken over de nieuwste versie van stijlgidsen, logo's of campagne-assets

Stroomlijn goedkeuringen: bekijk afbeeldingen, PDF's en video's rechtstreeks met bekijk afbeeldingen, PDF's en video's rechtstreeks met Redactie in ClickUp door opmerkingen en markeringen toe te voegen, zodat feedback duidelijk is

Bepaal wie toegang heeft tot bestanden en deze kan bewerken: Beperk bewerkingsrechten, geef freelancers alleen weergaverechten en bescherm gevoelige merkmiddelen

Bestanden overal beheren: open, keur en deel assets onderweg met de mobiele app, zodat teams op afstand gemakkelijk verbonden blijven

Beperkingen van ClickUp

Het Free Forever-abonnement biedt beperkte opslagruimte, wat mogelijk niet geschikt is voor teams die werken met ontwerpbestanden met een hoge resolutie of grote video-assets

De uitgebreide aanpassingsmogelijkheden en functies kunnen in eerste instantie overweldigend zijn, waardoor het tijd kost om de werkstromen voor digitaal activabeheer effectief in te stellen

Prijzen ClickUp

Beoordelingen en recensies van ClickUp

G2: 4,7/5 (meer dan 10.040 beoordelingen)

Capterra: 4,6/5 (meer dan 4.000 beoordelingen)

Wat zeggen echte gebruikers over ClickUp?

Een G2-gebruiker deelde dit over zijn ervaring met ClickUp:

Met ClickUp kunnen we al onze projecten eenvoudig op één plek onderbrengen. Bij elk project kunnen er problemen of hindernissen zijn die het team moet overwinnen, maar met ClickUp kunnen we snel communiceren met degenen die we moeten bereiken. Dankzij automatisering hebben we een zeer verouderd en tijdrovend proces kunnen stroomlijnen, waardoor het nu sneller en nauwkeuriger verloopt.

Met ClickUp kunnen we al onze projecten eenvoudig op één plek onderbrengen. Bij elk project kunnen zich problemen of hindernissen voordoen die het team moet overwinnen, maar met ClickUp kunnen we snel communiceren met degenen die we moeten bereiken. Dankzij automatisering hebben we een zeer verouderd en tijdrovend proces kunnen stroomlijnen, waardoor het nu sneller en nauwkeuriger verloopt.

2. Canto (het beste voor AI-aangedreven organisatie van digitale assets)

via Canto

Canto maakt het bijhouden van uw digitale assets eenvoudiger zonder dat u eindeloze mappen hoeft door te spitten. Met behulp van AI kunt u afbeeldingen, video's en documenten vinden op basis van eenvoudige beschrijvingen, kleuren of objecten.

Wilt u bestanden delen? Met deze tool voor het beheer van merkmiddelen kunt u eenvoudig middelen verdelen onder teams, clients of partners. De tool kan ook worden geïntegreerd met Adobe Creative Suite, WordPress en andere marketingtools, zodat uw content naadloos aansluit op bestaande werkstromen.

Beste functies van Canto

Vind assets direct met een zoekfunctie die afbeeldingen, video's en documenten herkent op basis van trefwoorden, kleuren en objecten

Deel moeiteloos bestanden met behulp van branded content portals die de verdeling van assets naadloos laten verlopen en tegelijkertijd de consistentie van het merk behouden

Blijf georganiseerd met collecties door assets te categoriseren, metadata toe te voegen en toegangsrechten in te stellen voor meer controle

Gebruik de ingebouwde asset analytics om bij te houden wie content bekijkt, downloadt en deelt

Beperkingen van Canto

Gebruikers hebben gemeld dat pagina's tijdens zoekopdrachten onverwacht opnieuw worden geladen, wat ongemak en mogelijk verlies van voortgang veroorzaakt

Aangepaste branding en integraties zijn alleen beschikbaar bij duurdere abonnementen

Prijzen van Canto

Aangepaste prijzen

Beoordelingen en recensies van Canto

G2: 4,5/5 (meer dan 1470 beoordelingen)

Capterra: 4,5/5 (680+ beoordelingen)

Wat zeggen gebruikers in de praktijk over Canto?

Een G2-recensie luidt:

Canto maakt het eenvoudig om veel assets uit dynamische bronnen te organiseren en het zoeken is heel eenvoudig. Ik vind het prettig dat ik heel gedetailleerd kan aangeven hoe en waar assets worden opgeslagen, en dat het aanpassen van aangepaste velden in metadata heel eenvoudig is.

Canto maakt het eenvoudig om veel assets uit dynamische bronnen te organiseren en het zoeken is heel eenvoudig. Ik vind het prettig dat ik heel gedetailleerd kan aangeven hoe en waar assets worden opgeslagen, en dat het aanpassen van aangepaste velden in metadata heel eenvoudig is.

3. Filecamp (het beste voor aanpasbaar digitaal activabeheer)

via Filecamp

Filecamp maakt het beheer van digitale assets eenvoudig. Bestanden worden netjes op één plek opgeslagen, waardoor ze gemakkelijk te vinden zijn met slimme zoekfuncties, tags en metadata.

Het delen van assets is net zo eenvoudig. Aangepaste branding geeft portals voor clients een gepolijste uitstraling en gedetailleerde toestemmingen zorgen ervoor dat alleen de juiste personen toegang hebben. Ingebouwde samenwerkingstools organiseren feedback, zodat goedkeuringen niet verloren gaan in e-mailthreads.

Beste functies van Filecamp

Deel bestanden veilig via met een wachtwoord beveiligde links en aanpasbare toestemmingen

Werk naadloos samen door teamleden en externe partners toegang te geven tot assets binnen het platform, zodat ze deze kunnen bekijken en goedkeuren

Monitor het gebruik van assets met gedetailleerde analyse- en rapportagetools die inzicht geven in hoe en wanneer bestanden worden geopend

Krijg onderweg toegang tot uw digitale assets met de mobiele app van Filecamp

Beperkingen van Filecamp

Sommige gebruikers vinden de zoekfunctie frustrerend en maken de aantekening dat het vinden van specifieke bestanden tijdrovend kan zijn

Het ontbreken van een robuuste functie voor slepen en neerzetten vertraagt de bewerking

Hoewel functioneel, wordt de gebruikersinterface door sommigen als verouderd beschreven

Prijzen Filecamp

Basis: $ 29/maand per gebruiker

Geavanceerd: $ 59/maand per gebruiker

Professional: $ 89/maand per gebruiker

Beoordelingen en recensies van Filecamp

G2: 4,7/5 (meer dan 30 beoordelingen)

Capterra: 4,7/5 (meer dan 100 beoordelingen)

Wat zeggen echte gebruikers over Filecamp?

Een recensie op Capterra luidt:

Goed geprijsde software, met geweldige functies en opslagruimte. Het uploaden is een beetje frustrerend, maar dat is mijn ervaring met andere bestandsbeheerders. De thumbnails van bestanden zijn een uitkomst om snel een document/bestand te vinden dat je zoekt.

Goed geprijsde software, met geweldige functies en opslagcapaciteit. Het uploaden is een beetje frustrerend, maar dat is mijn ervaring met andere bestandsbeheerders. De thumbnails van bestanden zijn een uitkomst om snel een document/bestand te vinden dat je zoekt.

4. Bynder (het beste voor gestructureerd beheer van merkassets)

via Bynder

Bynder biedt bedrijven een gestroomlijnde manier om digitale assets op te slaan, te beheren en te verdelen met behoud van de merkrichtlijnen. Het platform biedt marketingteams gecontroleerde toegang tot goedgekeurde content, waardoor merkconsistentie in alle kanalen wordt gewaarborgd.

De werkstroomtools vereenvoudigen goedkeuringen, waardoor creatieve teams zonder onnodig heen-en-weer-gepraat van concept naar publicatie kunnen gaan.

Beste functies van Bynder

Sla assets op en categoriseer ze op een centrale locatie, zodat merkmateriaal up-to-date en gemakkelijk te vinden blijft

Verkort de productietijd met aanpasbare sjablonen waarmee marketingteams merkconforme materialen kunnen genereren

Automatiseer goedkeuringen voor realtime feedback, versiebeheer en gestructureerde contentbeoordelingen

Verbeter de vindbaarheid van assets door middel van AI-aangedreven metadata-tagging die zoekresultaten verbetert op basis van contenttype en gebruik

Beperkingen van Bynder

De sjabloonopties en aanpassingsfuncties zijn vrij beperkt

Er is een leercurve voor gebruikers die niet bekend zijn met gestructureerde assetmanagementsystemen

De eerste installatie kan enige tijd duren vanwege de noodzaak van werkstroomconfiguratie en instellingen voor toestemming

Prijzen van Bynder

Aangepaste prijzen

Beoordelingen en recensies van Bynder

G2: 4,5/5 (920+ beoordelingen)

Capterra: 4,5/5 (meer dan 220 beoordelingen)

Wat zeggen gebruikers in de praktijk over Bynder?

Een recensie op Capterra luidt:

Hoewel Bynder alles goed doet, ontbreken enkele functies die in andere DAMS wel aanwezig zijn. Bynder zoekt bijvoorbeeld niet binnen afbeeldingen naar tekst (voor tagging) en Bynder Studio ondersteunt geen InDesign-bestanden. Hoe belangrijk deze kleine functies voor u zijn, is een kwestie van persoonlijke voorkeur.

Hoewel Bynder alles goed doet, ontbreken enkele functies die in andere DAMS wel aanwezig zijn. Bynder zoekt bijvoorbeeld niet binnen afbeeldingen naar tekst (voor tagging) en Bynder Studio ondersteunt geen InDesign-bestanden. Hoe belangrijk deze kleine functies voor u zijn, is een kwestie van persoonlijke voorkeur.

5. Nuxeo (het beste voor het beheer van complexe contentlevenscycli)

via Nuexo

De kracht van Nuxeo ligt in het automatiseren van content-werkstromen, waardoor assets naadloos worden verplaatst van het aanmaken naar de opslagruimte, de verdeling en de archivering.

Dankzij de modulaire architectuur van de tool kunnen bedrijven het platform aanpassen aan branchespecifieke vereisten, waaronder sectoren met strenge compliance-eisen, zoals de financiële sector en de gezondheidszorg. Het systeem kan ook worden geïntegreerd met ERP- en documentcollaboratiesoftware, waardoor het een natuurlijke keuze is voor bedrijven met complexe content-ecosystemen.

Beste functies van Nuxeo

Automatiseer het beheer van de levenscyclus van assets door werkstromen te definiëren die goedkeuringen, opslagruimte en vervaldata controleren

Gebruik AI-aangedreven classificatie om bestanden intelligent te taggen op basis van visuele herkenning, tekstuele content of eerdere gebruikstrends

Configureer metadata-velden om te voldoen aan industriële regelgeving en zorg voor naleving van wet- en regelgeving en veiligheid voor digitale assets

Schaal de opslagruimte om uitgebreide mediabibliotheken te huisvesten zonder dat dit ten koste gaat van de systeemprestaties

Beperkingen van Nuxeo

Vereist technische expertise voor volledige aanpassing, waardoor het minder toegankelijk is voor niet-technische teams

De gebruikersinterface geeft prioriteit aan functionaliteit boven eenvoud, wat de acceptatie door nieuwe gebruikers kan vertragen

Sommige integraties vereisen aangepaste ontwikkeling, waardoor de installatietijd voor organisaties met unieke software stacks wordt verlengd

Prijzen van Nuxeo

Aangepaste prijzen

Beoordelingen en recensies van Nuxeo

G2: 4/5 (70+ beoordelingen)

Capterra: 4,2/5 (meer dan 30 beoordelingen)

Wat zeggen gebruikers in de praktijk over Nuxeo?

Een recensie van Gartner luidt:

Het platform is betrouwbaar, flexibel en schaalbaar. De navigatie kan soms wat inconsistent zijn en we hebben vaak behoefte aan aanpassingen via ontwikkeling in plaats van een ingebouwde mogelijkheid om zelf aanpassingen door te voeren.

Het platform is betrouwbaar, flexibel en schaalbaar. De navigatie kan soms wat inconsistent zijn en we moeten vaak aanpassingen laten doen door ontwikkelaars in plaats van zelf aanpassingen te kunnen doen.

🧐 Wist u dat? De allereerste tweet van Twitter-oprichter Jack Dorsey, 'Just setting up my twttr', werd als digitaal activum geveild voor 2,9 miljoen dollar.

6. Frontify (beste keuze voor merkconsistentie en samenwerking op het gebied van content)

via Frontify

Frontify biedt een gestructureerde aanpak voor merkbeheer door een centrale ruimte te bieden voor het opslaan, delen en handhaven van merkrichtlijnen. Het koppelt digitale assets rechtstreeks aan merkstijlgidsen, zodat teams altijd verwijzen naar de meest recente goedgekeurde materialen.

Interactieve goedkeuringswerkstromen helpen ontwerpers, marketeers en brand managers om in realtime samen te werken, waardoor miscommunicatie wordt verminderd.

Beste functies van Frontify

Behoud de merkintegriteit door digitale assets te koppelen aan een centrale stijlgids die teams op één lijn houdt wat betreft visuele standaarden

Vereenvoudig goedkeuringen met functies voor realtime samenwerking, waaronder live feedback en gestructureerde beoordelingswerkstromen

Verbeter de efficiëntie van uw werkstroom door logo's, campagne-assets en ontwerpsjablonen op te slaan in een gemakkelijk te navigeren bibliotheek

Pas het platform aan verschillende teamgroottes en brandingbehoeften aan met schaalbare modules die meegroeien met uw bedrijf

Beperkingen van Frontify

De eerste installatie vergt enige inspanning, vooral wanneer bestaande merkmiddelen naar het systeem worden gemigreerd

Sommige integraties vereisen handmatige configuratie, wat de acceptatie kan vertragen voor teams met gevestigde software-ecosystemen

Prijzen Frontify

Aangepaste prijzen

Beoordelingen en recensies van Frontify

G2: 4,5/5 (meer dan 200 beoordelingen)

Capterra:4,8/5 (80+ beoordelingen)

Wat zeggen gebruikers in de praktijk over Frontify?

Een TrustRadius-recensie luidt:

Zeer geschikt voor organisaties die beginnen met het aanmaken van een ontwerpsysteem. Het biedt een kant-en-klare basis die met minimale inspanning kan worden opgezet en in gebruik genomen. Het kan beperkt zijn als het wordt opgeschaald naar duizenden ontwerpelementen en meerdere gebruikers – we hebben het niet getest op meer dan 10 gebruikers.

Zeer geschikt voor organisaties die beginnen met het aanmaken van een ontwerpsysteem. Het biedt een kant-en-klare basis die met minimale inspanning kan worden ingesteld en in gebruik genomen. Het kan beperkt zijn als het wordt opgeschaald naar duizenden ontwerpelementen en meerdere gebruikers – we hebben het niet getest op meer dan 10 gebruikers.

🎉 Leuk weetje: Digitale assets kunnen van alles zijn, zoals Snapchat-filters, door AI gegenereerde stemmen en persona's, virtueel onroerend goed en zelfs digitale huisdieren (zoals die in Nintendogs)!

7. Adobe Experience Manager (het beste voor uitgebreid contentbeheer)

via Adobe Experience Manager

Adobe Experience Manager (AEM) biedt een robuust platform dat digital asset management combineert met content managementmogelijkheden, speciaal voor ondernemingen die op zoek zijn naar een geïntegreerde oplossing.

Met AEM kunnen teams gepersonaliseerde digitale ervaringen creëren, beheren en leveren via verschillende kanalen, waardoor consistentie en efficiëntie worden gegarandeerd. De integratie met andere Adobe Creative Cloud-applicaties stroomlijnt werkstromen, waardoor naadloze samenwerking tussen creatieve en marketingteams mogelijk wordt.

Beste functies van Adobe Experience Manager

Naadloze integratie met Adobe Creative Cloud-applicaties, waardoor efficiënte samenwerking tussen ontwerpers en marketeers mogelijk wordt

Lever gepersonaliseerde content door gebruik te maken van de geavanceerde targeting- en segmentatietools van AEM om de betrokkenheid van gebruikers te vergroten

Beheer en publiceer content via meerdere kanalen en zorg voor een consistente merkbeleving

Beperkingen van Adobe Experience Manager

Implementatie en aanpassing kunnen complex zijn en vereisen vaak gespecialiseerde expertise

De uitgebreide functies van het platform brengen hogere kosten met zich mee, wat voor kleinere organisaties een belemmering kan vormen

Sommige gebruikers hebben aantekeningen gemaakt dat de klantenservice van Adobe niet altijd aan de verwachtingen voldoet

Het onderhouden en bijwerken van AEM vereist aanzienlijke technische expertise en speciale middelen

Prijzen Adobe Experience Manager

Aangepaste prijzen

Beoordelingen en recensies van Adobe Experience Manager

G2: 4,5/5 (meer dan 3400 beoordelingen)

Capterra: 4,7/5 (meer dan 3900 beoordelingen)

Wat zeggen gebruikers uit de praktijk over Adobe Experience Manager

Een G2-recensie luidt:

Experience Manager is een krachtige tool en waarschijnlijk het meest geschikt voor ondernemingen. Door de assetbibliotheek apart aan te sluiten, kunnen gebruikers hun visuele elementen afzonderlijk ordenen en kan de bibliotheek naadloos worden aangesloten voor gebruik op pagina's. De taggingtool is ook uiterst robuust en stelt gebruikers in staat om met behulp van tags direct dynamische pagina's te maken.

Experience Manager is een krachtige tool en waarschijnlijk het meest geschikt voor ondernemingen. Door de assetbibliotheek apart aan te sluiten, kunnen gebruikers hun visuele elementen afzonderlijk ordenen en kan de bibliotheek naadloos worden gekoppeld voor gebruik op pagina's. De taggingtool is ook uiterst robuust en stelt gebruikers in staat om met behulp van tags direct dynamische pagina's te maken.

8. Acquia DAM (Widen) (Beste keuze voor schaalbaar digitaal activabeheer)

via Acquia DAM

Acquia DAM (voorheen Widen) biedt een flexibel platform waarmee merken digitale assets efficiënt kunnen beheren en distribueren binnen teams en kanalen. De gebruiksvriendelijke interface en het configureerbare metadataschema verbeteren de doorzoekbaarheid en de aanpassing van de werkstroom.

Dankzij de schaalbaarheid is het geschikt voor organisaties van verschillende grootte die hun assetmanagement willen centraliseren.

Beste functies van Acquia DAM (Widen)

Verbeter de vindbaarheid van assets met AI-gestuurde automatische tagging die automatisch relevante metadata toewijst aan nieuwe assets

Gebruik robuuste analyses om de prestaties van assets en de betrokkenheid van gebruikers te monitoren, zodat u datagestuurde beslissingen kunt nemen

Zorg voor veilige toegang door de toestemmingen en rollen van gebruikers in te stellen en gevoelige content te beschermen tegen ongeoorloofd gebruik

Beperkingen van Acquia DAM (Widen)

Sommige gebruikers hebben opgemerkt dat de interface verouderd aanvoelt en gebaat zou zijn bij modernisering

Integratie met bepaalde tools van derden vereist mogelijk extra configuratie

Prijzen Acquia DAM (Widen)

Aangepaste prijzen

Beoordelingen en recensies van Acquia DAM (Widen)

G2: 4,5/5 (meer dan 500 beoordelingen)

Capterra: 4,4/5 (meer dan 300 beoordelingen)

Wat zeggen gebruikers in de praktijk over Acquia DAM (Widen)

Een G2-recensie luidt:

Ik vind het DAM relatief gebruiksvriendelijk. Net als bij andere databases is het even wennen. Er zijn een aantal handige trainingsvideo's beschikbaar. Als je eenmaal aan de slag bent met het aanpassen van individuele assets, kun je dat op verschillende manieren doen: via het systeem zelf of door een csv-bestand te downloaden waarin je de wijzigingen offline kunt aanbrengen en vervolgens het document kunt uploaden om gemakkelijk metadata toe te voegen.

Ik vind het DAM relatief gebruiksvriendelijk. Net als bij andere databases is het even wennen. Er zijn een aantal handige trainingsvideo's die u kunt bekijken. Zodra u begint met het aanpassen van individuele assets, kunt u dat op verschillende manieren doen: via het systeem zelf of door een csv-bestand te downloaden waarin u de wijzigingen offline kunt aanbrengen en vervolgens het document kunt uploaden om gemakkelijk metadata toe te voegen.

🧐 Wist u dat? Blockchain-gebaseerde domeinen zoals .eth of .crypto kunnen traditionele website-URL's vervangen en worden beschouwd als digitaal eigendom.

9. MediaValet (het beste voor collaboratief digitaal activabeheer)

via MediaValet

MediaValet biedt een cloudgebaseerd platform voor digitaal activabeheer voor marketing- en creatieve teams die op zoek zijn naar tools voor samenwerking. Dankzij de gebruiksvriendelijke interface en krachtige zoekmogelijkheden kunnen teams assets efficiënt vinden en verdelen.

Het platform ondersteunt integraties met verschillende creatieve en productiviteitstools, waardoor de continuïteit van de werkstroom wordt verbeterd. Het is veelzijdig voor teams die de samenwerking en efficiëntie van assetmanagement willen verbeteren.

Beste functies van MediaValet

Vergemakkelijk samenwerking met functies waarmee teams assets in realtime kunnen delen, beoordelen en goedkeuren

Implementeer geavanceerde zoekfunctionaliteit met AI-aangedreven tagging en metadata, waardoor assets beter vindbaar worden

Pas de toestemmingen van gebruikers aan om de toegang te beheren en de veiligheid voor verschillende gebruikersgroepen te waarborgen

Beperkingen van MediaValet

Sommige gebruikers hebben aangegeven dat ze graag meer aangepaste opties binnen het platform zouden willen zien

De interface van het platform zou intuïtiever en gebruiksvriendelijker kunnen zijn

Prijzen MediaValet

Aangepaste prijzen

Beoordelingen en recensies van MediaValet

G2: 4,6/5 (meer dan 220 beoordelingen)

Capterra: 4,7/5 (meer dan 130 beoordelingen)

Wat zeggen gebruikers in de praktijk over MediaValet?

Een G2-recensie luidt:

Ik vertegenwoordig een lidorganisatie met aangesloten afdelingen. Er moet regelmatig een grote hoeveelheid digitale assets worden uitgewisseld, dus ik waardeer het gemak waarmee we ervoor kunnen zorgen dat we allemaal de juiste bestanden gebruiken. Daarnaast zoeken we naar manieren om resources met onze leden te delen via webgalerijen en merkportals. Ze hoeven geen toegang te hebben tot de back-end, maar de interface biedt een zeer overzichtelijke en georganiseerde methode voor het delen van bestanden.

Ik vertegenwoordig een lidorganisatie met aangesloten afdelingen. Er moet regelmatig een groot aantal digitale assets worden uitgewisseld, dus ik waardeer het gemak waarmee we ervoor kunnen zorgen dat we allemaal de juiste bestanden gebruiken. Daarnaast zoeken we naar manieren om middelen te delen met onze leden via webgalerijen en merkportals. Zij hoeven geen toegang te hebben tot de back-end, maar de interface biedt een zeer overzichtelijke en georganiseerde methode voor het delen van bestanden.

10. Aprimo (het beste voor marketingresourcebeheer)

via Aprimo

Aprimo combineert digital asset management met marketing resource management en is daarmee geschikt voor organisaties die hun marketingactiviteiten willen stroomlijnen. Het platform stelt teams in staat om marketingactiviteiten efficiënt te plannen, uit te voeren en te beheren, waarbij de merkrichtlijnen worden nageleefd.

De robuuste tools voor automatisering van werkstromen en samenwerking van Aprimo zorgen voor een naadloze coördinatie tussen teamleden.

Beste functies van Aprimo

Integreer marketing resource management om marketingbudgetten, campagnes en projecten effectief te plannen en te overzien

Zorg voor merkconsistentie door gebruik te maken van de gecentraliseerde opslagplaats voor goedgekeurde assets en merkrichtlijnen

Krijg inzicht in marketingprestaties en assetgebruik met analyse- en rapportagefuncties

Beperkingen van Aprimo

Het is moeilijk om meerdere stukken in één keer met een gebruiker te delen

De installatie en het aanpassingsproces zijn uitgebreid

Gebruikers melden dat de gebruikersinterface en gebruikerservaring verbeterd kunnen worden, omdat deze erg onhandig zijn

Prijzen Aprimo

Aangepaste prijzen

Beoordelingen en recensies van Aprimo

G2: 4,3/5 (meer dan 100 beoordelingen)

Capterra: Onvoldoende beoordelingen

Wat zeggen echte gebruikers over Aprimo?

Een recensie op Capterra luidt:

Over het algemeen is dit programma nuttig, maar het kost wat tijd om het onder de knie te krijgen. Ik zou zeker een kleine groep mensen opleiden tot experts en daarna verder trainen. We hebben een bedrijfsbrede sessie van 3 uur gehad, dus dat is best veel.

Over het algemeen is dit programma nuttig, maar het kost wat tijd om het onder de knie te krijgen. Ik zou zeker een kleine groep mensen opleiden tot experts en daarna verder trainen. We hebben een bedrijfsbrede sessie van 3 uur gehad, dus dat is best veel.

11. Lytho (het beste voor creatieve werkstroom en merkconsistentie)

via Lytho

Lytho integreert functies voor creatief projectmanagement, waardoor marketing- en ontwerpteams efficiënt abonnementen kunnen plannen, beoordelen en verdelen.

Ingebouwde merkrichtlijnen zorgen ervoor dat alle teamleden toegang hebben tot goedgekeurde assets en deze kunnen gebruiken, waardoor inconsistenties in campagnes worden verminderd. Het systeem ondersteunt ook automatische tagging en zoekfunctionaliteit, waardoor teams snel bestanden kunnen vinden zonder handmatig door mappen te hoeven zoeken.

Beste functies van Lytho

Automatiseer het taggen en doorzoekbaar maken van assets met AI-gestuurd metadatabeheer, waardoor het eenvoudiger wordt om de juiste digitale bestanden te vinden in grote contentbibliotheken

Maak realtime samenwerking mogelijk met annotatie- en goedkeuringsfuncties waarmee teams feedback kunnen geven op ontwerpen voordat de content wordt afgerond

Meet de prestaties van assets met behulp van ingebouwde analyses die de betrokkenheid, gebruikstrends en efficiëntie van teams in de loop van de tijd bijhouden

Beperkingen van Lytho

Vereist initiële installatie en training om werkstroomprocessen aan te passen aan de vereisten van het team

Prijzen kunnen een punt van zorg zijn voor kleinere teams die geen volledige creatieve projectmanagementmogelijkheden nodig hebben

Sommige gebruikers vinden de interface minder intuïtief in vergelijking met eenvoudigere systemen voor het beheer van digitale assets

Prijzen Lytho

Aangepaste prijzen

Beoordelingen en recensies van Lytho

G2: 4,5/5 (meer dan 170 beoordelingen)

Capterra: 4,2/5 (70+ beoordelingen)

Wat zeggen gebruikers in de praktijk over Lytho?

Een recensie op Capterra luidt:

Sommige accountinstellingen zijn een beetje verwarrend om in te stellen, maar de training en klantenservice zijn uitstekend. Ik heb de rapportagefunctie nog niet veel gebruikt, maar deze lijkt niet te bieden wat ik zocht, zoals hoeveel taken zijn ingediend, hoeveel zijn voltooid, welke reviewers achterlopen met redigeren, enz.

Sommige accountinstellingen zijn een beetje verwarrend om in te stellen, maar de training en klantenservice zijn uitstekend. Ik heb de rapportagefunctie nog niet veel gebruikt, maar deze lijkt niet te bieden wat ik zocht, zoals hoeveel taken zijn ingediend, hoeveel zijn voltooid, welke reviewers achterlopen met redigeren, enz.

🧐 Wist u dat? De markt voor digital asset management zal naar verwachting in 2030 een grootte van 13,02 miljard dollar bereiken.

Breng uw assets samen met ClickUp

Het beheren van digitale assets moet eenvoudig, efficiënt en frustratievrij zijn. De juiste software voor digital asset management houdt alles georganiseerd, toegankelijk en gemakkelijk samen te werken, zodat uw team zich kan concentreren op het creëren in plaats van het zoeken. Als uw huidige systeem beperkend aanvoelt, is het verstandig om betere alternatieven te verkennen.

ClickUp onderscheidt zich door het combineren van digitaal activabeheer met krachtige samenwerkingstools. Met AI-gestuurde zoekfuncties, geautomatiseerde werkstromen en realtime bewerking van documenten wordt alles op één plek bewaard, zodat u altijd met de juiste bestanden op het juiste moment werkt.

