Word fit, word georganiseerd: Gratis sjablonen voor fitnessenthousiastelingen

**Weet je dat? 1.8 miljard volwassenen , ofwel 31% van de volwassen populatie in de wereld, voldoen niet aan de aanbevolen niveaus van lichaamsbeweging.

In een tijd waarin we voortdurend tijd proberen vrij te maken voor verschillende aspecten van het leven - carrière, gezin, vaardigheden en meer - komen gezondheid en fitness vaak op de tweede plaats. Deze verwaarlozing is een zorgwekkende trend.

Een trainingslogboek is een geweldige manier om prioriteit te geven aan je dagelijkse fitheid. In plaats van te vertrouwen op willekeurige aantekeningen of spreadsheets, helpen deze sjablonen voor trainingslogboeken je de juiste informatie vast te leggen om je te helpen je fitnessdoelen te bereiken.

Of je nu spieren opbouwt, afvalt of traint voor een marathon, het goed bijhouden van je training is cruciaal om te begrijpen wat werkt en wat niet.

Laten we eens kijken naar enkele van de beste sjablonen voor trainingslogboeken om je te helpen je fitnessdoelen te bereiken. 🏋️

**Wat zijn trainingslogboek sjablonen?

Trainings- of trainingslogsjablonen zijn een gestructureerde aanpak voor het bijhouden van uw lichamelijke activiteit. Deze sjablonen bevatten meestal voorgedefinieerde secties voor het vastleggen van details zoals het type oefening, duur, intensiteit, herhalingen en sets.

Met deze gestructureerde aanpak kunt u uw workouts bijhouden en de ideale trainingssjabloon creëren zelfzorg abonnement voor uw behoeften.

Afhankelijk van je doelen en type fitnessactiviteit bevatten deze sjablonen velden zoals:

Datum: De datum van uw training

De datum van uw training Soort training: Cardio, krachttraining, yoga, enz.

Cardio, krachttraining, yoga, enz. Duur: De duur van uw training

De duur van uw training Intensiteit: Hoe uitdagend de training was (bijv. licht, gemiddeld, hoog)

Hoe uitdagend de training was (bijv. licht, gemiddeld, hoog) Uitgevoerde oefeningen: Een lijst met voltooide oefeningen

Een lijst met voltooide oefeningen Sets en herhalingen: Het aantal sets en herhalingen voor elke oefening

Het aantal sets en herhalingen voor elke oefening Gewicht/weerstand: Het gewicht of de weerstand die voor elke oefening is gebruikt

Het gewicht of de weerstand die voor elke oefening is gebruikt Rustperiodes: De duur van de rust tussen sets

De duur van de rust tussen sets Verbrande afstand/calorieën: Indien van toepassing, de afgelegde afstand of verbrande calorieën

Indien van toepassing, de afgelegde afstand of verbrande calorieën Aantekeningen: Eventuele opmerkingen, zoals hoe u zich voelde of de uitdagingen waarmee u werd geconfronteerd om je week te abonneren en trainingsintensiteit dienovereenkomstig te plannen

Sjablonen voor trainingslogs zijn dus als een routekaart voor uw fitnessreis, helpen u uw doelen te bereiken en visualiseren de voortgang in de loop van de tijd.

💡 Pro Tip: Sjablonen voor zelfzorgabonnementen zijn je blauwdruk voor mentaal, emotioneel en fysiek welzijn. Ze helpen u stress te herkennen, realistische doelen te stellen en voortgang bij te houden, terwijl ze zelfdiscipline stimuleren. Pas ze aan om strategieën voor evenwicht te creëren en zie hoe uw innerlijke en uiterlijke gezondheid opbloeien.

**Wat maakt een goed trainingslogboek sjabloon?

Een trainingslog sjabloon werkt ongeveer hetzelfde als een sjabloon voor gewoontetracker dit geeft u een gestructureerd format om lichamelijke activiteit te loggen, herinneringen in te stellen en voortgang te visualiseren. Omdat zowel beginners als fitnessexperts deze sjablonen gebruiken, zouden ze idealiter:

Gemakkelijk te gebruiken: Het sjabloon moet intuïtief en eenvoudig te gebruiken zijn, zodat u snel en gemakkelijk uw trainingsgegevens kunt vastleggen

Het sjabloon moet intuïtief en eenvoudig te gebruiken zijn, zodat u snel en gemakkelijk uw trainingsgegevens kunt vastleggen Aanpasbaar: Het moet kunnen worden aangepast aan uw specifieke fitnessdoelen en voorkeuren. Je moet de velden en het format kunnen aanpassen aan je behoeften

Het moet kunnen worden aangepast aan uw specifieke fitnessdoelen en voorkeuren. Je moet de velden en het format kunnen aanpassen aan je behoeften Visueel aantrekkelijk: Een goed ontworpen sjabloon kan uw motivatie verhogen en het bijhouden van uw voortgang plezieriger maken

Een goed ontworpen sjabloon kan uw motivatie verhogen en het bijhouden van uw voortgang plezieriger maken Draagbaar: Het sjabloon moet toegankelijk zijn vanaf elk apparaat. Je moet je trainingen onderweg kunnen bijhouden of een printbaar format hebben

Het sjabloon moet toegankelijk zijn vanaf elk apparaat. Je moet je trainingen onderweg kunnen bijhouden of een printbaar format hebben Integraties: Idealiter zou het sjabloon moeten synchroniseren met apps voor het bijhouden van doelen of fitnesstrackers voor betere gegevens en bijhouden van voortgang

10 Trainingslogboek sjablonen

Hoewel het bijhouden van uw fitness en het zorgen voor een evenwicht werk-privé is vaak lastig, sjablonen voor trainingslogs kunnen dit verbeteren.

Hier is een lijst met de beste trainingslogsjablonen die je gemakkelijk kunt aanpassen aan je unieke voorkeuren en fitnessactiviteiten.

1. ClickUp Trainingslogboek Sjabloon

ClickUp Trainingslogboek Sjabloon

De ClickUp Oefenlogboek sjabloon laat u oefeningen, sets, herhalingen en extra details zoals gewichten of duur in een gestructureerd format vastleggen. Bovendien kunt u het volledig aanpassen aan uw fitnessdoelen, of u nu tilt, hardloopt of uw limieten oprekt.

Waarom je het geweldig zult vinden

Registreer verschillende oefeningen met sets, reps en gewichten

Stel specifieke fitnessdoelen om de voortgang in de loop van de tijd bij te houden

Visualiseer verbeteringen met grafieken en overzichten

Persoonlijke reflecties of aanpassingen voor de toekomst toevoegen

Vereenvoudig het loggen met de eenvoudig te navigeren layout

Ideaal voor: Fitnessliefhebbers die een digitaal logboek zoeken om trainingen en doelen bij te houden

💡 Bonus tip: Wil je je fitness doelen verpletteren? Of je nu kilo's wilt verliezen of spieren wilt opbouwen, vergeet niet dat dieet en voeding de sleutel zijn! Pak onze sjablonen voor maaltijdplanning om je winst te vergroten en je op het goede spoor te houden.

2. ClickUp 75 Hard Wellness Challenge sjabloon

ClickUp 75 Hard Wellness Challenge sjabloon

Je aan je fitness doelen houden kan moeilijk zijn, zelfs als je jezelf belooft 'maar één week' Stel je voor dat je dat 75 dagen achter elkaar doet - over een fitnessuitdaging gesproken! De ClickUp 75 Hard Wellness Challenge sjabloon is het perfecte hulpmiddel om u door het volledige 75 Hard-programma te begeleiden.

Dit sjabloon helpt u op schema te blijven door dagelijkse taken zoals water drinken, lezen en trainen te organiseren. Bovendien kunt u terugkerende taken en herinneringen instellen zodat u nooit een dag overslaat.

Waarom u het geweldig zult vinden

Houd de dagelijkse taken bij die nodig zijn voor de uitdaging

Stel specifieke fitness- en wellnessdoelen om de voortgang te volgen

Evalueer uw voortgang aan het einde van elke week om verantwoordelijk te blijven

Houd uw voortgang bij met statussen zoals ' Ik heb het gedaan ', ' In uitvoering ' en ' Nog te doen '

', ' ' en ' ' Meerdere weergaven openen (Challenge Summary, Gantt Chart, Tabel) om uw reis effectief te visualiseren

Gebruik tagging, geneste subtaak en prioriteit labels voor verbeterde abonnementen

Ideaal voor: Iedereen die de 75 Moeilijke uitdagingen aangaat en structuur zoekt om op schema te blijven

3. ClickUp Dagelijks Actieplan Sjabloon

ClickUp Dagelijks Actieplan Sjabloon

De ClickUp dagelijks actieplan sjabloon helpt u om gefocust te blijven, Taken op te splitsen en uw dag te prioriteren voor fitness en persoonlijke groei.

U kunt gemakkelijk deadlines, herinneringen en subtaken toevoegen om ervoor te zorgen dat u niets mist. Bovendien kun je met de aanpasbare functies het sjabloon aanpassen aan je doelen en dagelijkse gewoonten. Neem dus de leiding over je schema en zorg ervoor dat je dagelijkse werkzaamheden overeenkomen met je grote abonnementen.

Waarom je het geweldig zult vinden

Houd de status van je taken bij met opties als Voltooid , In uitvoering en Nog te doen

, en Gebruik beschrijvingen zoals Taak complexiteit , Departement , Taak type en Doel voortgang voor betere organisatie

, , en voor betere organisatie Toegang tot verschillende weergaven, waaronder Actiestappen, Aanvanggids, Doelen en Tijdlijn voor uitgebreid projectmanagement

Aanvanggids, Doelen Tijdlijn voor uitgebreid projectmanagement De aan Taken bestede tijd bewaken om de efficiëntie te verbeteren

Taak afhankelijkheden identificeren om tijdige voltooiing van gerelateerde activiteiten te garanderen

Ideaal voor: Personen die hun dag systematisch willen plannen, hun productiviteit willen verhogen en fitnessgerelateerde of persoonlijke doelen willen bereiken

4. ClickUp Dagplanner sjabloon

ClickUp Dagplanner sjabloon

De ClickUp dagplanner sjabloon is perfect voor iedereen die georganiseerd wil blijven en productiviteit wil maximaliseren. Met dit sjabloon kunt u uw hele dag plannen als een pro, van het prioriteren van belangrijke Taken tot het verplaatsen van doelen tot het plannen van pauzes.

Je kunt gemakkelijk je to-dos bijhouden en voltooide trainingsdagen afvinken, zodat je een gevoel van voldoening krijgt terwijl je bezig bent. Dit sjabloon is je one-stop shop voor gezondheid, productiviteit, welzijn en alles daartussenin, zodat je je dag slim aanpakt.

Waarom je het geweldig zult vinden

Wijs specifieke tijdslots toe voor beweging en maaltijden om je schema efficiënt te beheren

Rangschik de dag op prioriteit om ervoor te zorgen dat de meest belangrijke activiteiten het eerst aan bod komen

Persoonlijke aantekeningen of herinneringen toevoegen om de hele dag door belangrijke informatie bij te houden

Vereenvoudig je dagelijkse abonnement en verbeter de gebruiksvriendelijkheid met de intuïtieve layout

Ideaal voor: Mensen die dagelijkse Taken en fitness doelen willen organiseren in één tool

5. ClickUp Persoonlijk Ontwikkelingsplan Sjabloon

ClickUp Persoonlijk Ontwikkelingsplan Sjabloon

De ClickUp sjabloon voor persoonlijk ontwikkelingsplan is uw sleutel tot succes en groei op lange termijn.

Met dit sjabloon kunt u fitnessdoelen definiëren, voortgang bijhouden en die mijlpalen verpletteren. Van gewichtsverlies tot spiertoename, zie hoe je workouts en reps je dichter bij de finish brengen.

Bovendien kun je de sjabloon aanpassen aan je carrière, gezondheid of welzijn, met tools voor het prioriteren van taken, herinneringen en het maken van aantekeningen, zodat je jezelf kunt voltooien.

Waarom je het geweldig zult vinden

Definieer specifieke persoonlijke ontwikkelingsdoelen met duidelijke tijdlijnen

Splits elk groot gezondheidsdoel op in behapbare taken met deadlines

Bewaak de voortgang met visuele indicatoren en voltooiingspercentages

Het sjabloon aanpassen aan individuele behoeften en voorkeuren

Ideaal voor: Individuen die duidelijke, werkbare doelen voor persoonlijke groei willen stellen en hun voortgang consequent willen bijhouden

💡 Vriendelijke tip: Lichaamsbeweging is niet alleen voor het lichaam; het kan ook je geheugen scherp maken en voorkomen dat hersenrot dat Oxfords woord van het jaar 2024 was. Dus, bekijk wat neuroplasticiteit oefeningen om je hersenen te versterken en opnieuw te bedraden.

6. ClickUp sjabloon voor het bijhouden van persoonlijke gewoonten

ClickUp sjabloon voor het bijhouden van persoonlijke gewoonten

Klaar om duurzame gewoonten op te bouwen met sjablonen voor trainingslogboeken? De ClickUp sjabloon voor het bijhouden van persoonlijke gewoontes helpt u alles bijhouden, van fitness tot geestelijke gezondheid. Stel doelen, blijf consistent en blijf gemotiveerd. Bovendien kunt u elke rep bijhouden en die winst op peil houden!

Met dit sjabloon kun je ook herinneringen instellen voor elke gewoonte, je voortgang visualiseren en bijsturen om op koers te blijven naar je doelen.

Waarom je het geweldig zult vinden

Registreer dagelijkse gewoonten en activiteiten om consistentie te controleren

Grafieken en grafieken gebruiken om je gewoonte-ontwikkeling te visualiseren

Stel specifieke targets voor elke gewoonte om jezelf gemotiveerd te houden

Neem ruimte op voor persoonlijke reflecties over successen en uitdagingen

Pas het sjabloon aan uw unieke gewoonten en voorkeuren aan

Ideaal voor: Iedereen die nieuwe gewoonten wil bijhouden en cultiveren voor consistentie en succes op de lange termijn

7. ClickUp Persoonlijke Productiviteit Sjabloon

ClickUp Persoonlijke Productiviteit Sjabloon

Of je nu jongleert met dagelijkse taken of grote projecten aanpakt, de ClickUp sjabloon voor persoonlijke productiviteit helpt u om uw lijst met taken bij te houden en u te concentreren op persoonlijke doelen. U kunt taken, deadlines en prioriteiten instellen terwijl u uw productiviteit de hele dag bijhoudt.

Bovendien kunt u met de aanpasbare functies van ClickUp het in uw werkstroom integreren, terugkerende taken instellen, aantekeningen toevoegen en de voortgang bijhouden met visuele hulpmiddelen.

Waarom u het geweldig zult vinden

Taken ordenen op urgentie en belang om u te concentreren op wat het belangrijkst is

Volg de voortgang van taken met aanpasbare statussen zoals Voltooid , In uitvoering en Niet gestart

, en De voortgang visualiseren met voltooiingspercentages en statusupdates

Persoonlijke aantekeningen of herinneringen bij elke taak toevoegen voor een betere context

Ideaal voor: Individuen die hun productiviteit willen verhogen en hun dagelijkse taken op schema willen houden

8. ClickUp Dagelijkse Nog te doen lijst sjabloon

ClickUp Dagelijkse Nog te doen lijst sjabloon

De ClickUp sjabloon voor dagelijkse takenlijsten is ontworpen om uw dagelijkse taken in één eenvoudige weergave te stroomlijnen. Het helpt u bij het organiseren, prioriteren en efficiënt bijhouden van uw takenlijst. Of u nu werk-gerelateerde projecten of workouts doet, met deze sjabloon is het gemakkelijk om doelen te stellen, deadlines te creëren en ervoor te zorgen dat niets wordt vergeten.

Het beste aan deze sjabloon is dat hij naadloos aansluit op de intuïtieve layout van ClickUp. Taken kunnen met kleur worden gecodeerd, deadlines kunnen worden toegevoegd en herinneringen kunnen worden ingesteld, zodat u alles in de gaten kunt houden.

Waarom u het geweldig zult vinden

Taken markeren als Voltooid met een eenvoudig selectievakjessysteem

Prioriteitsniveaus toekennen aan taken om je te concentreren op wat het belangrijkst is

Deadlines instellen voor elke taak om tijdig te voltooien

Voeg extra details of herinneringen toe aan elke Taak

Voeg ruimte toe om prestaties aan het einde van de dag te markeren

Ideaal voor: Personen die op zoek zijn naar een eenvoudig maar krachtig hulpmiddel om dagelijkse Taken en trainingen moeiteloos te beheren

9. Trainingslogboek sjabloon door Vertex42

via Vertex42 Het Vertex42 Trainingslogboek sjabloon is een eenvoudig en effectief hulpmiddel voor het bijhouden van uw voortgang in fitness. Dit sjabloon in Excel biedt aanpasbare secties voor het bijhouden van oefeningen, sets, reps, gewichten en duur van de training.

Of u nu een beginner bent of dagelijks naar de sportschool gaat, dit afdrukbare trainingssjabloon biedt voldoende flexibiliteit voor verschillende routines.

Waarom deze favoriet

Houd sets, reps en lichaamsgewicht bij voor elke oefening

Geef je wekelijkse trainingsschema in één oogopslag weer

Uw One-Rep Max (1RM) registreren als referentie tijdens trainingen in de sportschool

De duur, afstand en intensiteit van aerobe oefeningen bijhouden

Ideaal voor: Iedereen die op zoek is naar een eenvoudig, op Excel gebaseerd hulpmiddel om trainingen, gewichten, herhalingen en spiergroepen bij te houden

Dit sjabloon downloaden

10. Excel trainingslogboek sjabloon by TEMPLATE.NET

via Sjabloon.net De lijst wordt gecompleteerd door Excel Workout Log Template van Template.net. Het biedt een gestructureerde aanpak voor het loggen van trainingen in een spreadsheet format. Met dit sjabloon kunnen gebruikers essentiële trainingsdetails invoeren, zoals trainingstypes, sets, reps, gewicht en duur, in één gemakkelijk te navigeren layout.

Op zoek naar eenvoud? Het strakke ontwerp maakt het bijhouden van je workouts gemakkelijk - perfect voor degenen die hun prestaties willen bijhouden zonder rommel.

Waarom je het geweldig zult vinden

Elke dag uitgevoerde oefeningen registreren

Volg verbeteringen in de loop van de tijd met visuele gegevensweergave

Pas velden aan op basis van persoonlijke trainingsvoorkeuren

Print het logboek voor het gemak tijdens de sessies in de sportschool

Ideaal voor: Gebruikers van Microsoft Excel die op zoek zijn naar een aanpasbaar, visueel aantrekkelijk sjabloon voor het trainingslogboek

Het bijhouden van uw workouts is meer dan alleen het loggen van reps en sets. Het gaat over waardevolle inzichten krijgen in uw prestaties, verbeterpunten identificeren en gemotiveerd blijven op uw fitnessreis.

Sjablonen voor trainingslogs kunnen je helpen om nummers bij te houden en jezelf te motiveren om door te gaan op de ingeslagen weg. Maar wat is de echte kracht van deze sjablonen?

Ze kunnen u op tijd herinneringen geven, u helpen uw week te plannen en workouts in te plannen - of het nu een ochtendroutine of tussen vergaderingen door!

Voor deze fijnmazige beslissingen is ClickUp de alles-in-één app voor werk, productiviteit en fitness.

Met aanpasbare weergaven, voortgang bijhouden en synchroniseren met uw schema, verandert ClickUp workout-logs van 'meh' naar 'mission control'

Dus, meld u gratis aan bij ClickUp en bereik vandaag nog uw doelen!