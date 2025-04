11 Beste Lark alternatieven en concurrenten voor 2025

Als je hier bent beland, dan is dat waarschijnlijk omdat je op zoek bent naar een tool voor projectmanagement en een samenwerkingsplatform die zijn ontworpen om je workflows te stroomlijnen, je productiviteit te verhogen en je team te laten draaien als een goed geoliede machine.

Natuurlijk, Lark heeft de capaciteiten om de bedrijfsvoering te vereenvoudigen, maar voldoet het echt aan alle unieke behoeften van uw team? Misschien verlangt u naar betere functies, sterkere integraties of iets dat gemakkelijker te gebruiken is.

De perfecte tool bestaat, maar het is even zoeken om hem te vinden.

Wij hebben het zware werk gedaan en hebben 11 van de beste Lark alternatieven voor je op een rijtje gezet. Of je nu een startup hebt of een grote onderneming, deze lijst met tools voor projectmanagement en werkstroom helpt je de juiste oplossing te vinden.

Colloboratie en werkstromen komen samen in ClickUp. Probeer het vandaag!

Samenvatting van 60 seconden

Dit is onze opsomming van de beste Lark alternatieven:

ClickUp: Het beste voor uitgebreid projectmanagement en samenwerking Zoom: Het beste voor video conferencing en virtuele samenwerking Microsoft Teams: Beste voor teamcommunicatie binnen het ecosysteem van Microsoft Slack: De beste oplossing voor dynamische teamberichten en georganiseerde communicatie op de werkplek Google Workruimte: De beste voor gecentraliseerd bestandsbeheer en productiviteit in de cloud Monday.com: Beste voor gestroomlijnd project bijhouden en samenwerkend projectmanagement Notion: Beste voor projectmanagement en creatieve samenwerking Bitrix24: Beste voor geavanceerde CRM en Taakbeheer Asana: Het beste voor het organiseren van taken en succes met projecten Coda: Het beste voor efficiënte samenwerking tussen documenten en werkstromen Flock: Het beste voor realtime communicatie en taakcoördinatie

Wat moet je zoeken in Lark Alternatieven?

Wanneer u op zoek gaat naar Lark alternatieven, moet u op zoek gaan naar oplossingen die dezelfde of betere functies bieden dan Lark. Hier zijn enkele belangrijke functies die u kunt overwegen om een tool te kiezen die het beste past bij uw zakelijke behoeften:

Projectmanagement : Zoek naar oplossingen met functies zoals Kanban-borden, Gantt grafieken, tijdsregistratie en aanpasbare workflows

: Zoek naar oplossingen met functies zoals Kanban-borden, Gantt grafieken, tijdsregistratie en aanpasbare workflows Samenwerking : Zoek een tool die de samenwerking tussen teams kan verbeteren door middel van real-time updates

: Zoek een tool die de samenwerking tussen teams kan verbeteren door middel van real-time updates Schaalbaarheid : Kies platforms die kunnen worden geschaald en aangepast aan de ontwikkeling van uw business

: Kies platforms die kunnen worden geschaald en aangepast aan de ontwikkeling van uw business Gebruiksgemak : Kies een oplossing die intuïtief en gebruiksvriendelijk is

: Kies een oplossing die intuïtief en gebruiksvriendelijk is Integraties : Kies voor een tool die kan worden geïntegreerd met de andere applicaties die u gebruikt in uw dagelijkse werkstromen

: Kies voor een tool die kan worden geïntegreerd met de andere applicaties die u gebruikt in uw dagelijkse werkstromen Klantenondersteuning: Selecteer een platform met een snel, responsief en betrouwbaar ondersteuningsteam

De 11 beste Lark alternatieven

Lark is een solide tool voor het verbeteren van de productiviteit op de werkplek en de communicatie tussen teams. Als je echter op zoek bent naar geavanceerde integraties, meer aangepaste functies of verbeterde samenwerkingsfuncties, dan zijn hier een aantal Lark alternatieven om te overwegen.

1. ClickUp (het beste voor uitgebreid projectmanagement en samenwerking)

ClickUp is de 'alles-app voor werk' om Taakbeheer en werkcommunicatie te centraliseren

Of je nu een consultant bent die aan kleinere projecten werkt of een onderneming die complexe, grootschalige projecten beheert, ClickUp's hulpmiddel voor projectmanagement is een goede keuze.

Het is de everything app for work die je de flexibiliteit en tools geeft om projectgerelateerde activiteiten te beheren, teamcommunicatie te stroomlijnen, aanpasbare workflows te creëren, taken te beheren, voortgang bij te houden en intelligente AI te gebruiken om werk sneller gedaan te krijgen.

Kies uit meer dan 100 kant-en-klare ClickUp Automatiseringen of stel uw eigen werkstroom samen om routinetaken aan te pakken. Automatiseer taakupdates en e-mailverzendingen of trigger zelfs AI-samenvattingen voor projecten zodat u uw aandacht kunt richten op waar dat nodig is.

Herhaalde taken automatiseren met ClickUp-taak automatiseringen

Communiceer in realtime met teamleden met behulp van ClickUp chatten . Vermeld gewoon een teamgenoot om hem uit te nodigen voor een gesprek. Verrijkt met AI superkrachten, het stelt automatisch antwoorden op vragen voor, vat threads van gesprekken samen, en creëert automatisch Taken van berichten.

Deel updates met teamleden in realtime met ClickUp Chat

U kunt zelfs direct vanuit een opmerking actie-items voor uzelf of teamleden maken met behulp van ClickUp Toegewezen opmerkingen . Onopgeloste opmerkingen worden weergegeven in de lijst met toegewezen personen als een vervolg herinnering en kunnen worden opgelost zodra het actie item is Voltooid.

ClickUp beste functies

Gecentraliseerde documentatie : Maak netjes geformatteerde helpartikelen, SOP's, bedrijfswiki's, enz. met ClickUp Documenten -een handige oplossing voor documentbeheer. Nodig leden van een team uit om documenten in realtime te bewerken, maak bronnen voor kennisbeheer aan en koppel documenten aan Taken voor gemakkelijke referentie

: Maak netjes geformatteerde helpartikelen, SOP's, bedrijfswiki's, enz. met ClickUp Documenten -een handige oplossing voor documentbeheer. Nodig leden van een team uit om documenten in realtime te bewerken, maak bronnen voor kennisbeheer aan en koppel documenten aan Taken voor gemakkelijke referentie Taakbeheer : Splits complexe projecten op in uitvoerbare taken en wijs ze toe aan teamleden met behulp van ClickUp Taken . Voeg taakbeschrijvingen, prioriteitsniveaus, aangepaste velden en deadlines toe om deadlines effectief te halen

: Splits complexe projecten op in uitvoerbare taken en wijs ze toe aan teamleden met behulp van ClickUp Taken . Voeg taakbeschrijvingen, prioriteitsniveaus, aangepaste velden en deadlines toe om deadlines effectief te halen Rapportage en dashboards : Houd de voortgang van projecten bij, krijg zichtbaarheid in knelpunten en verbeter prestaties met ClickUp Dashboards . Zet ruwe gegevens om in visueel aantrekkelijke grafieken en grafieken zodat ze gemakkelijker te consumeren zijn

: Houd de voortgang van projecten bij, krijg zichtbaarheid in knelpunten en verbeter prestaties met ClickUp Dashboards . Zet ruwe gegevens om in visueel aantrekkelijke grafieken en grafieken zodat ze gemakkelijker te consumeren zijn Intelligente AI: Krijg dingen sneller gedaan met ClickUp's eigen ClickUp AI ClickUp Brein . Automatiseer alledaagse taken zoals project- en taakupdates, statuswijzigingen, enz. Krijg binnen enkele seconden antwoord op uw werkgerelateerde vragen en gebruik Brain als uw persoonlijke schrijfassistent. Maak overtuigende e-mails, vat aantekeningen van vergaderingen samen, maak sjablonen en meer

ClickUp beperkingen

Er is een lichte leercurve vanwege de uitgebreide functieset van ClickUp

ClickUp prijzen

Free Forever : Gratis voor altijd

: Gratis voor altijd Onbeperkt : $7/maand per gebruiker

: $7/maand per gebruiker Business : $12/maand per gebruiker

: $12/maand per gebruiker Enterprise : Neem contact op voor prijzen

: Neem contact op voor prijzen ClickUp Brain: Toevoegen aan elk betaald abonnement voor $7 per lid per maand

ClickUp beoordelingen en recensies

G2 : 4.7/5 (9.000+ beoordelingen)

: 4.7/5 (9.000+ beoordelingen) Capterra: 4.6/5 (4.000+ beoordelingen)

💡Pro Tip: Vereenvoudig het plannen van projecten en het beheren van uw werk zonder elke keer vanaf nul te moeten beginnen met ClickUp's sjablonen voor projectmanagement .

2. Zoom (het beste voor video conferencing en virtuele samenwerking)

via Zoom Zoom is een platform voor videoconferenties dat bedrijven over de hele wereld gebruiken voor virtuele samenwerking, werk op afstand en vergaderingen. Het helpt hybride teams naadloos samen te werken door middel van real-time chatten, scherm delen en meerdere integraties met derden.

Zoom beste functies

Video vergaderen : Eenvoudig vergaderingen opzetten met klanten, partners en andere belanghebbenden met HD-audio en -video, ruisonderdrukking en virtuele achtergronden

: Eenvoudig vergaderingen opzetten met klanten, partners en andere belanghebbenden met HD-audio en -video, ruisonderdrukking en virtuele achtergronden AI companion : Automatisch gegenereerde samenvattingen en transcripties van vergaderingen. De AI metgezel kan ook belangrijke discussiepunten identificeren tijdens vergaderingen en deze omzetten in bruikbare items voor follow-up

: Automatisch gegenereerde samenvattingen en transcripties van vergaderingen. De AI metgezel kan ook belangrijke discussiepunten identificeren tijdens vergaderingen en deze omzetten in bruikbare items voor follow-up Vergaderruimtes: Stel deelnemers en externe medewerkers in staat om deel te nemen aan vergaderingen en in realtime te communiceren via Zoom Rooms

Zoom limieten

Klantenservice reageert vaak laat

Betaling en facturering zijn niet erg eenvoudig en veel gebruikers rapporteren dat ze moeten betalen voor functies die ze niet gebruiken

Prijzen Zoom

Free forever

**Pro: $15,99/maand per gebruiker

Business: $21,99/maand per gebruiker

Zoom beoordelingen en recensies

G2 : 4.5/5 (55.000+ beoordelingen)

: 4.5/5 (55.000+ beoordelingen) Capterra: 4.6/5 (14.000+ beoordelingen)

➡️ Lees meer: 14 Beste Zoom alternatieven

3. Microsoft Teams (het beste voor teamcommunicatie binnen het ecosysteem van Microsoft)

via Slack Slack, een populaire app voor chatten met teams, biedt een veilige, gecentraliseerde ruimte voor directe berichtenuitwisseling met interne en externe belanghebbenden en integreert met verschillende zakelijke toepassingen van derden voor een naadloze werkstroom.

Het stelt je in staat om kanalen aan te maken voor discussies op basis van onderwerpen en biedt functies voor team huddles, video en voice calls.

Slack beste functies

Externe samenwerking : Bespreek, deel en werk samen met externe belanghebbenden zonder afhankelijk te zijn van threads via e-mail

: Bespreek, deel en werk samen met externe belanghebbenden zonder afhankelijk te zijn van threads via e-mail Hulp van AI : Krijg snel een overzicht van lopende gesprekken in elk kanaal met Slack AI's thread samenvatting

: Krijg snel een overzicht van lopende gesprekken in elk kanaal met Slack AI's thread samenvatting Taak planning: Maak en beheer projecten met behulp van Slack lijsten-atool voor taakbeheer. Wijs taken toe aan teamleden, voeg deadlines toe en zet cruciale gesprekken om in actie items

Slack limieten

Gebruikers rapporteren dat ze moeite hebben om naar oudere berichten te navigeren, zelfs met de zoekfunctie

Notificaties kunnen soms nogal overweldigend zijn, vooral op drukke kanalen

Slack prijzen

Pro : $8,75/maand per gebruiker

: $8,75/maand per gebruiker Business +: $15/maand per gebruiker

+: $15/maand per gebruiker Enterprise Grid: Neem contact op voor prijzen

Slack beoordelingen en recensies

G2 : 4.5/5 (33.000+ beoordelingen)

: 4.5/5 (33.000+ beoordelingen) Capterra: 4.7/5 (20.000+ beoordelingen)

5. Google Werkruimte (het beste voor gecentraliseerd bestandsbeheer en productiviteit in de cloud)

via Monday.nl Monday.com helpt teams hun werkstromen te stroomlijnen en zichtbaarheid te krijgen in al het werk dat nog gedaan moet worden. Je kunt aanpasbare borden maken om je projecten bij te houden, brainstormen en alledaagse taken automatiseren om tijd te besparen.

Monday.com beste functies

Rapportage : Krijg een overzicht op hoog niveau van de projectgegevens die voor jou belangrijk zijn

: Krijg een overzicht op hoog niveau van de projectgegevens die voor jou belangrijk zijn Taak automatisering : Gebruik Monday AI om verzoeken te automatiseren, taken toe te wijzen aan teamleden en sentimentniveaus toe te wijzen aan tekstuele gegevens

: Gebruik Monday AI om verzoeken te automatiseren, taken toe te wijzen aan teamleden en sentimentniveaus toe te wijzen aan tekstuele gegevens Aangepaste werkstromen: Bouw no-code workflows om taken tussen meerdere afdelingen te coördineren

Monday.com limieten

Het platform heeft geen gedetailleerde functies voor rapportage, waardoor het moeilijk is om een gedetailleerde weergave van kritieke statistieken te krijgen

De instelling van de tool is vrij ingewikkeld en niet erg intuïtief in gebruik

Monday.com prijzen

Free Forever : gratis

: gratis Basic : $9/maand per gebruiker

: $9/maand per gebruiker Standaard : $12/maand per gebruiker

: $12/maand per gebruiker Pro : $19/maand per gebruiker

: $19/maand per gebruiker Enterprise: Neem contact op voor prijzen

Monday.com beoordelingen en recensies

G2 : 4.7/5 (12.000+ beoordelingen)

: 4.7/5 (12.000+ beoordelingen) Capterra: 4.6/5 (5.000+ beoordelingen)

➡️ Lees meer: 15 Gratis sjablonen voor projectcommunicatieplannen

7. Notion (Beste voor projectmanagement en creatieve samenwerking)

via Bitrix24 Bitrix24 is een platform voor bedrijfsbeheer en biedt CRM-functies samen met functies voor samenwerking, taakbeheer, het bouwen van websites, HR-beheer en automatisering van werkstromen .

Met cloudgebaseerde en on-premise oplossingen is het platform zeer geschikt voor kleine en middelgrote bedrijven die hun dagelijkse activiteiten op één plek willen beheren.

Bitrix24 beste functies

Sales pipeline management : Beheer leads, contactpersonen, klantgegevens, deals en pijplijnen in Bitrix24 CRM

: Beheer leads, contactpersonen, klantgegevens, deals en pijplijnen in Bitrix24 CRM Websitebouwer : Maak landingspagina's zonder codering, leg leads vast met aangepaste formulieren en host uw websites op een gratis CMS

: Maak landingspagina's zonder codering, leg leads vast met aangepaste formulieren en host uw websites op een gratis CMS Personeelsbeheer: Stroomlijn HR-activiteiten en houd profielen, bedrijfsstructuur, prestaties en beleid van uw werknemers bij

Bitrix24 limieten

De tool biedt beperkte integraties met systemen van andere ondernemingen

Het beheren van deals en verkooptrechters is vrij complex in vergelijking met andere CRM's

Bitrix24 prijzen

Free Forever : gratis

: gratis Basis : $49/maand voor 5 gebruikers

: $49/maand voor 5 gebruikers Standaard : $99/maand voor 50 gebruikers

: $99/maand voor 50 gebruikers Professioneel : $199/maand voor 100 gebruikers

: $199/maand voor 100 gebruikers Enterprise: $399/maand voor 250 gebruikers

Bitrix24 beoordelingen en recensies

G2 : 4.1/5 (500+ beoordelingen)

: 4.1/5 (500+ beoordelingen) Capterra: 4.2/5 (900+ beoordelingen)

9. Asana (het beste voor het organiseren van taken en projectmanagement)

via Coda.io Het veelzijdige platform van Coda brengt documenten, spreadsheets en toepassingen samen in één ruimte.

Je kunt aantekeningen maken, tabellen samenstellen en informatie vastleggen met behulp van interactieve documenten en aanpasbare elementen. Teams kunnen Coda gebruiken om hun digitale werkruimtes op te ruimen en samen te werken om het dagelijkse werk gemakkelijker te maken.

Coda beste functies

Interactieve documentatie : Leg belangrijke informatie vast in documenten die de vertrouwde interface van een tekstverwerker nabootsen, maar met interactieve tabellen, callouts, samenvouwbare content en een layout met meerdere kolommen

: Leg belangrijke informatie vast in documenten die de vertrouwde interface van een tekstverwerker nabootsen, maar met interactieve tabellen, callouts, samenvouwbare content en een layout met meerdere kolommen Verbonden tabellen : Organiseer gegevens logisch met behulp van spreadsheets en gebruik aangepaste weergaven om gegevens op de door u gewenste manier te visualiseren

: Organiseer gegevens logisch met behulp van spreadsheets en gebruik aangepaste weergaven om gegevens op de door u gewenste manier te visualiseren Werk assistent: Genereer tabellen, genereer automatisch content en krijg direct inzicht in het werk met behulp van Coda AI

Coda limieten

Coda kan behoorlijk traag zijn als het gebruikt wordt voor grote en complexe projecten

Het opbouwen van documenten vereist enige kennis van codering, waardoor het een uitdaging is voor niet-technische gebruikers

Coda prijzen

Free forever

Pro : $10/maand per gebruiker

: $10/maand per gebruiker Teams : $30/maand per gebruiker

: $30/maand per gebruiker Enterprise: Neem contact op voor prijzen

Coda beoordelingen en recensies

G2 : 4.7/5 (400+ beoordelingen)

: 4.7/5 (400+ beoordelingen) Capterra: 4.6/5 (90+ beoordelingen)

11. Flock (Beste voor real-time communicatie en Taak Coördinatie)

via Kudde Flock biedt functies zoals instant messaging, audio- en videogesprekken, chatten, taakbeheer en kanalen voor effectieve samenwerking met teamleden. Het is eenvoudig te gebruiken en geschikt voor teams die de voorkeur geven aan een productiviteitstool zonder de complexiteit van enterprise-grade tools zoals Slack of Microsoft.

Flock beste functies

Video vergaderen : Maak op elk moment verbinding met collega's via spraak of video en deel je scherm om context toe te voegen aan discussies

: Maak op elk moment verbinding met collega's via spraak of video en deel je scherm om context toe te voegen aan discussies Taken bijhouden : Maak direct in de app gedeelde to-dos aan voor jou en je team en gebruik herinneringen om Taken voor te blijven

: Maak direct in de app gedeelde to-dos aan voor jou en je team en gebruik herinneringen om Taken voor te blijven Zoek:Vind alle informatie terug die voor u van belang is - bestanden, koppelingen, afbeeldingen of specifieke berichten met de geïntegreerde zoekfunctie

Flock limieten

De zoekfunctie is niet erg handig als je oudere berichten wilt terugzoeken

Soms zijn notificaties vertraagd of ontbreken ze helemaal, waardoor je belangrijke berichten mist

Flock prijzen

Free forever

Pro : $6/maand per gebruiker

: $6/maand per gebruiker Enterprise: Neem contact op voor prijzen

Flock beoordelingen en recensies

G2 : 4.4/5 (200+ beoordelingen)

: 4.4/5 (200+ beoordelingen) Capterra: 4.5/5 (300+ beoordelingen)

ClickUp: Alles wat je nodig hebt voor beter projectmanagement

Lark is een goed hulpmiddel voor teams die op zoek zijn naar een hulpmiddel voor projectmanagement dat samenwerking, documentatie en het bijhouden van taken mogelijk maakt. Hoewel het de klus klaart, kunt u ook alternatieven voor Lark overwegen als u iets geavanceerders wilt.

ClickUp biedt een alles-in-één werkruimte verrijkt met AI - perfect voor het automatiseren van taken en het verbeteren van productiviteit. Het uitgebreide pakket tools omvat geavanceerd Taakbeheer met behulp van Aangepaste velden, Kanban-borden, lijsten en aanpasbare weergaven voor gegevensbeheer.

Voeg de geïntegreerde oplossingen van ClickUp voor documentatie, teamcommunicatie en tijdbeheer toe aan de mix en je hebt een winnaar. 🏆

Met ClickUp hebt u een functierijke en schaalbare oplossing voor al uw projectmanagementbehoeften. Gratis aanmelden bij ClickUp .