Hoe indirecte concurrenten in Business identificeren en analyseren

Stel je dit eens voor: Je bent samen met je gezin en probeert te kiezen tussen thuis een nieuwe film streamen of pizza gaan eten. Hoewel een restaurant en een streamingdienst misschien geen rivalen lijken, strijden ze allebei om hetzelfde: het besteedbare inkomen en de vrije tijd van je gezin.

Elk bedrijf heeft concurrentie, maar het zijn niet altijd de eerste paar namen die in je opkomen.

Dit is de essentie van indirecte concurrentie. Maar wat zijn indirecte concurrenten precies? Het zijn bedrijven die verschillende producten of diensten aanbieden, maar concurreren om vergelijkbare behoeften, doelen of middelen van klanten.

Klaar om te zien hoe indirecte concurrenten je volgende grote strategie kunnen beĆÆnvloeden? Laten we beginnen. šŸ“

ā° 60-seconden samenvatting

Dit zijn de stappen om indirecte concurrenten te identificeren:

Ontdek uw markt: Verruim uw visie. Kijk verder dan de directe concurrentie en onderzoek vergelijkbare en aangrenzende industrieƫn. Daar kunnen je indirecte concurrenten uit naar voren komen

Verruim uw visie. Kijk verder dan de directe concurrentie en onderzoek vergelijkbare en aangrenzende industrieƫn. Daar kunnen je indirecte concurrenten uit naar voren komen Spot trends: Houd marktverschuivingen en opkomende kansen in de gaten

Houd marktverschuivingen en opkomende kansen in de gaten Volg de behoeften van uw klanten: Let op hoe de voorkeuren van uw klanten veranderen

Let op hoe de voorkeuren van uw klanten veranderen Analyseer gegevens van concurrenten: Gebruik inzichten om trends te visualiseren en hiaten te identificeren

Gebruik inzichten om trends te visualiseren en hiaten te identificeren Blijf aanpasbaar: Wees klaar om uw marketingstrategieƫn aan te passen als er nieuwe concurrenten opduiken

Wees klaar om uw marketingstrategieƫn aan te passen als er nieuwe concurrenten opduiken Samenwerken en plannen: Werk samen met je team om te brainstormen over manieren om directe en indirecte concurrentie te slim af te zijn

Werk samen met je team om te brainstormen over manieren om directe en indirecte concurrentie te slim af te zijn Gebruik onderzoekstools:Gebruik de uitgebreide functies van ClickUp, zoals Whiteboards, Dashboards en documenten om strategieƫn tegen indirecte concurrenten te identificeren, te onderzoeken en op te stellen

**Wat zijn indirecte concurrenten?

Indirecte concurrenten zijn bedrijven die niet hetzelfde product of dezelfde dienst aanbieden als u, maar wel een vergelijkbaar publiek targetten of in een vergelijkbare behoefte voorzien.

Zo kunnen coffeeshops indirect concurreren met coworking spaces omdat beide een omgeving bieden voor werk en gezelligheid.

Het herkennen van indirecte concurrenten helpt bedrijven om een beter inzicht te krijgen in de bredere markt. Het laat zien waar je potentiƫle klanten hun middelen zouden kunnen inzetten en biedt inzicht in hoe je je aanbod effectiever kunt positioneren.

Indirecte concurrenten delen de volgende kenmerken:

Bedienen verschillende industrieƫn of markten

Voldoen aan vergelijkbare behoeften of wensen van klanten

Target hetzelfde publiek maar met verschillende producten of diensten

Concurreren om gedeelde middelen zoals tijd, geld of aandacht

šŸ” Wist u dat? In markten met te veel gelijksoortige producten kan overkeuze klanten overweldigen. Volgens onderzoek van Columbia Business School wanneer consumenten met te veel opties worden geconfronteerd, is de kans kleiner dat ze een beslissing nemen.

Directe versus indirecte concurrenten: Een vergelijking

Het begrijpen van de verschillen tussen directe en indirecte concurrenten is essentieel voor het opstellen van effectieve strategieƫn. Hier is een snelle vergelijking:

Directe concurrenten Indirecte concurrenten Bieden dezelfde of vergelijkbare producten/diensten aan, maar richten zich op hetzelfde publiek Overlappende bedrijfstakken_ Functioneren binnen dezelfde bedrijfstak Opereren in verschillende bedrijfstakken Behoeften van de klant_ Behandelen identieke of nauw verwante behoeften Voldoen op verschillende manieren aan vergelijkbare behoeften Twee kledingmerken concurreren om stijlbewuste kopers Een kledingmerk en een elektronicawinkel concurreren om besteedbaar inkomen

Hoe identificeer je indirecte concurrenten?

Concurrentie in business komt vaak uit onverwachte hoek. De uitdaging is om deze verborgen spelers te ontdekken en te begrijpen hoe ze de keuzes van je publiek beĆÆnvloeden. Zonder een duidelijk proces is het gemakkelijk om belangrijke inzichten te missen. ClickUp , de alles app voor werk, helpt je deze Taak helder en efficiĆ«nt aan te pakken. Van het organiseren van onderzoek tot het visualiseren van verbindingen, ClickUp biedt de tools om elke stap effectief aan te pakken.

Laten we het eens onder de loep nemen. šŸ‘‡

Stap #1: Bepaal de behoeften en voorkeuren van uw publiek

De eerste stap in het identificeren van indirecte concurrenten is een grondig begrip van je publiek. Waar hechten zij waarde aan? Welke problemen proberen ze op te lossen? Denk na over hun doelen, pijnpunten en gewoonten.

Een voorbeeld: een fitnessstudio kan mensen aantrekken die waarde hechten aan gezondheid, gemak en gemeenschap.

Als je deze details onderzoekt, realiseer je je misschien dat concurrenten andere fitnessstudio's, wellness apps, meditatieplatforms of zelfs lokale cafƩs met een sociale ervaring zijn. Het doel is om het bredere ecosysteem waar je publiek zich mee bezighoudt in kaart te brengen.

ClickUp Docs

Stel gedetailleerde doelgroepprofielen op en werk in realtime samen met ClickUp Docs ClickUp Documenten fungeert als uw digitale notitieboek, zodat u al uw publieksinzichten op ƩƩn plaats kunt organiseren. Creƫer gedetailleerde doelgroeppersona's, schets hun voorkeuren en maak een lijst van alle patronen die u waarneemt.

Met de functies voor samenwerking kan je team in realtime bijdragen aan deze profielen, zodat ieders inzichten worden vastgelegd. Als u fitnessenthousiastelingen analyseert, kunt u een ClickUp Doc maken met een lijst van hun voorkeuren, zoals trainingstypes, voorkeurstijden en uitgavengewoonten.

Tag leden van het team met @mentions om inzichten toe te voegen of opkomende trends te benadrukken.

šŸ’” Pro Tip: Gebruik de vijf krachten van Porter om de concurrentiedynamiek in uw bedrijfstak te analyseren. Dit raamwerk helpt u bij het beoordelen van factoren zoals de dreiging van nieuwkomers, de onderhandelingspositie van leveranciers en kopers, de dreiging van substituten en rivaliteit in de sector om uw bedrijfsstrategie vorm te geven.

Stap 2: Onderzoek uw bedrijfstak en markttrends

Zodra u uw doelgroep begrijpt, onderzoekt u uw bedrijfstak en de huidige markttrends. Identificeer de bedrijven die de beslissingen van uw publiek beĆÆnvloeden, zelfs als ze tot verschillende bedrijfstakken behoren. Deze stap helpt u patronen te herkennen en uw strategie af te stemmen op veranderend consumentengedrag.

Als je bijvoorbeeld een maaltijdbezorgservice hebt, merk je misschien indirecte concurrentie van apps voor het bezorgen van maaltijden, restaurants met afhaalopties of zelfs foodblogs met DIY-ideeƫn voor het bereiden van maaltijden.

ClickUp Whiteboards

Triggers instellen om terugkerende taken te automatiseren en up-to-date te blijven met ClickUp-taak Automatiseringen ClickUp Automatisering bespaart hier veel tijd.

U kunt notificaties automatiseren voor updates van concurrenten, zoals prijswijzigingen of nieuwe campagnes. Het is ook eenvoudig om triggers in te stellen om taken toe te wijzen, workflows bij te werken of je team op de hoogte te stellen van belangrijke inzichten.

Je kunt bijvoorbeeld een automatisering maken die updates in de promotionele activiteiten van een concurrent markeert en een taak toewijst aan je marketingteam om de impact ervan te analyseren.

šŸ§ Leuk weetje: Veel analyses van concurrenten volgen de 80/20-regel (Pareto-principe), waarbij bedrijven zich richten op de 20% concurrenten die 80% van de marktactiviteit vertegenwoordigen.## StrategieĆ«n om indirecte concurrentie aan te pakken

Omgaan met indirecte concurrentie vereist meer dan alleen het in de gaten houden van directe rivalen. U moet zich proactief aanpassen aan de veranderende marktdynamiek, het gedrag van klanten begrijpen en uw aanbod differentiƫren.

Hier zijn vier strategieĆ«n die u kunnen helpen uw voorsprong te behouden. āœ

1. Begrijp uw unieke verkoopvoorstel (USP)

Uw USP is wat u onderscheidt van de concurrentie. Het is essentieel om te benadrukken wat uw product of dienst uniek maakt, vooral wanneer u te maken hebt met indirecte concurrentie.

Of het nu gaat om kwaliteit, gemak of klantenservice, je publiek moet weten waarom jouw aanbod de beste keuze is. Herzie je USP regelmatig om ervoor te zorgen dat het relevant en sterk blijft in een veranderende markt.

šŸ§ Leuk weetje: De opkomst van streamingplatforms zoals Netflix, Hulu en Disney+ heeft indirect invloed gehad op providers van kabeltelevisie. Hoewel deze platforms niet direct concurreren met de kabel (aangezien de kabel live programmering biedt), hebben ze het traditionele tv-model aanzienlijk uitgehold door flexibel entertainment op aanvraag aan te bieden.

2. Aanpassen aan veranderende klantbehoeften

Indirecte concurrenten ontstaan vaak als de voorkeuren van klanten veranderen. Een voorbeeld: een toenemende rente op duurzaamheid kan indirecte concurrentie opleveren voor een bedrijf dat eerder geen rekening hield met milieubewustzijn bij het ontwikkelen van zijn aanbod

Voortdurend feedback van klanten monitoren en markttrends onderzoeken om vast te stellen wanneer er verschuivingen plaatsvinden. Blijf flexibel en bereid om uw strategieƫn aan te passen aan deze behoeften.

3. Breid partnerschappen en samenwerkingsverbanden uit

Door samen te werken met andere bedrijven kunt u uw positie ten opzichte van indirecte concurrentie versterken. Samenwerkingsverbanden kunnen wederzijdse voordelen opleveren, zoals een groter bereik, meer geloofwaardigheid en gedeelde middelen.

Zoek naar mogelijkheden om samen te werken met bedrijven die je aanbod aanvullen of je target doelgroep delen.

šŸ” Wist u dat? Prijsoorlogen tussen concurrerende bedrijven kunnen hevig zijn. Een bekend voorbeeld is de luchtvaartindustrie, waar bedrijven vaak hun prijzen drastisch verlagen om klanten aan te trekken wanneer een nieuwe concurrent de markt betreedt. Sommige bedrijven bieden zelfs 'loss leaders' aan, producten die met verlies worden verkocht om klanten aan te trekken.

4. Verbeter de klantervaring

Bij indirecte concurrentie wordt de klantervaring nog belangrijker.

Verbeter elk contactpunt van uw klanttraject, van gebruiksgemak tot persoonlijke service. Investeren in een naadloze, positieve ervaring kan uw klanten veranderen in loyale pleitbezorgers, waardoor het moeilijker wordt voor indirecte concurrenten om ze weg te lokken.

šŸ§ Leuk weetje: Bedrijven als Blue Apron en HelloFresh bieden maaltijdkitdiensten aan die indirect concurreren met fastfoodketens. Terwijl fastfood snel en gemakkelijk is, bieden maaltijdpakketten een iets gezonder alternatief met meer aangepaste producten, waardoor fastfoodketens gedwongen worden hun productaanbod te herzien.

āš”ļø Sjabloon Archief: Bekijk onze sjablonen voor industrie-analyse om diep in je markt te duiken en indirecte en directe concurrentie te ontdekken.

Waarom Business indirecte concurrenten moet monitoren Indirecte concurrenten controleren is cruciaal om voorop te blijven in de markt.

Dit is waarom:

Trendspotting: Door indirecte concurrentie in de gaten te houden, kunt u opkomende marktverschuivingen signaleren voordat ze mainstream worden. Door nieuwe zakelijke kansen vroegtijdig te identificeren, kunt u inspelen op trends en relevant blijven

Door indirecte concurrentie in de gaten te houden, kunt u opkomende marktverschuivingen signaleren voordat ze mainstream worden. Door nieuwe zakelijke kansen vroegtijdig te identificeren, kunt u inspelen op trends en relevant blijven Strategie op lange termijn: Door indirecte concurrenten regelmatig bij te houden, kunt u anticiperen op veranderingen in het gedrag en de behoeften van klanten. Deze verschuivingen helpen je om je langetermijnstrategie aan te passen en je marktpositie te beschermen tegen potentiƫle bedreigingen

Door indirecte concurrenten regelmatig bij te houden, kunt u anticiperen op veranderingen in het gedrag en de behoeften van klanten. Deze verschuivingen helpen je om je langetermijnstrategie aan te passen en je marktpositie te beschermen tegen potentiƫle bedreigingen Aanpassingsvermogen: Indirecte concurrentie is niet altijd een directe bedreiging, maar kan de markt op onverwachte manieren veranderen. Als je je bewust bent van deze verschuivingen, kun je je strategieƫn snel aanpassen

šŸ“– Ook lezen: Hoe ClickUp's Marketing Team ClickUp gebruikt

Verbeter uw concurrentie-onderzoek met ClickUp

Indirecte concurrenten bijhouden is een slimme zet om voorop te blijven lopen. Het stelt u in staat trends te herkennen, u aan te passen aan verschuivingen bij klanten en uw strategie af te stemmen voordat veranderingen toeslaan. Door deze concurrenten regelmatig te controleren, blijft u proactief en op alles voorbereid.

ClickUp maakt het eenvoudig om inzichten in concurrenten te organiseren en bij te houden. Gebruik ClickUp Docs om alles op Ć©Ć©n plaats te verzamelen, Dashboards om gegevens te visualiseren en Automatiseringen om tijd te besparen.

Alles wat u nodig hebt om voorop te blijven lopen, met ClickUp, de alles-in-Ć©Ć©n app voor werk. Aanmelden voor ClickUp vandaag nog!