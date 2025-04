Coders en gegevensanalisten hebben het in het verleden moeilijk gehad met ChatGPT.

Hoewel de tool veel op tekst gebaseerde functies bood, zoals onderzoek, ideeën, schrijven en samenvatten, voldeed het niet aan behoeften zoals het aanmaken van scripts en gegevensanalyse, tot voor kort!

Met de introductie van plugins is de veelzijdigheid van ChatGPT toegenomen, vooral op het gebied van code. Dankzij de ChatGPT Code Interpreter kun je nu datasets manipuleren voor de gewenste resultaten.

In deze blog bekijken we hoe u de Code Interpreter kunt gebruiken om uw vaardigheden op het gebied van werkstroom en projectmanagement te verbeteren.

Wat is de ChatGPT Code Interpreter?

De ChatGPT Code Interpreter, nu bekend als Data Analyst, is een GPT-plugin van OpenAI die de kernfuncties van het ChatGPT-platform uitbreidt.

De tool analyseert gegevens, vindt codeerfouten om de efficiëntie te verbeteren en genereert code snippets voor bestaande workflows. Het verbetert zelfs je vaardigheden op het gebied van projectmanagement met automatisering van taken, datavisualisaties en het genereren van scripts voor samenwerkingstools voor teams!

Terwijl ChatGPT antwoorden geeft, tekst samenvat of schrijft wat je maar wilt (inclusief code), voert de Data Analyst complexere AI-gebaseerde functies uit, zoals data parsing of audio transcriptie van je media- of tekstbestanden. 🧩

📌 A.u.b. aantekening: In eerste instantie was de Code Interpreter een premium functie die alleen beschikbaar was voor abonnees van ChatGPT Plus. Maar na de rebranding als Data Analyst is het beschikbaar voor iedereen. We zullen het in dit artikel echter nog steeds Code Interpreter noemen, omdat deze naam populair blijft onder gebruikers.

Belangrijkste functies en gebruikssituaties van Code Interpreter van ChatGPT

Het meeste gebruik van ChatGPT Code Interpreter kan worden gegroepeerd in vier belangrijke use cases, die hieronder worden beschreven:

1. Gegevensanalyse en visualisatie

Je hoeft niet veel geld uit te geven aan gegevensanalisten als je de plugin ChatGPT Code Interpreter hebt. Het kan uw gegevens analyseren en gemakkelijk te begrijpen uitleg geven, voltooien met visualisaties en grafieken, om u te helpen uw datasets te begrijpen. 🧠

Als u bijvoorbeeld een aandelenhandelaar bent, kunt u een dataset nemen die de volumegegevens en marktbewegingen van S&P 500-aandelen voor een maand in een CSV-bestand verzamelt. Upload het bestand naar ChatGPT Code Interpreter en vraag het om de patronen in je gegevens te vinden. Het programma ontdekt alle patronen tussen marktbewegingen en volume en deelt ze met je in platte tekst en grafieken.

2. Code debuggen en testen

Als je een ontwikkelaar bent die zich afvraagt hoe je AI kunt gebruiken voor softwareontwikkeling chatGPT Code Interpreter is een goede plek om te beginnen. Je kunt het gebruiken om je code te debuggen en te testen.

U kunt uw codebestand(en) uploaden en het vragen om alle bugs te identificeren die mogelijk fouten in uw code veroorzaken.

Een open haakje hier en daar, een verkeerde variabele die ergens wordt aangeroepen, of misschien een functie die je vergeten bent te definiëren -ode Interpreter kan ze allemaal detecteren en oplossen door middel van nauwkeurige prompting en je helpen een betere programmeur te worden . Het is tijd om die AI-instellingen voor het nakijken van code af te ronden.

3. Bestandsmanipulatie

Naast het helpen bij gegevensanalyse en softwareontwikkelingsuitdagingen met ChatGPT Code Interpreter kun je je bestanden converteren, bijsnijden en zelfs bewerken.

Je kunt bijvoorbeeld een afbeelding in een bepaald format uploaden en een prompt schrijven waarin je de plugin vraagt om:

Converteren naar een ander format

Bijsnijden of verkleinen (met of zonder knijpen)

Een versie in grijstinten te leveren

Hetzelfde geldt voor tekstbestanden: je kunt je bestand in een bepaald format uploaden, een uitvoer in een ander format aanvragen of de Code Interpreter vragen om wijzigingen in het bestand aan te brengen. 📝

4. Wiskundevergelijkingen oplossen

ChatGPT Code Interpreter kan ook complexe wiskundevergelijkingen oplossen waar je anders moeite mee zou hebben met de basisversie van ChatGPT. Wanneer je een complex probleem in je wiskundeboek vindt, kun je een afbeelding ervan aanklikken, uploaden naar Code Interpreter en vragen om de vergelijking in je afbeelding op te lossen.

Het zal je niet alleen het juiste antwoord geven, maar ook in detail uitleggen hoe het tot het antwoord is gekomen. Een nachtmerrie voor wiskundeleraren die sceptisch zijn over hun studenten, niet? 😉

Deze functie kan nuttig zijn in het onderwijs, cryptografie, gegevensmodellering en de bouw.

Hoe activeer je de ChatGPT Code Interpreter Plugin?

Nu je weet wat je kunt bereiken met ChatGPT Code Interpreter, vraag je je vast af hoe je ermee aan de slag kunt, toch? Nou, het is heel eenvoudig.

Echter, voordat je het kunt gebruiken, moet je het activeren. Volg de stappen hieronder:

Stap 1: Ga naar GPT's verkennen

Meld je aan bij ChatGPT met je account als je dat nog niet hebt gedaan. Als je nog geen account hebt, maak er dan een aan. Zodra je bent aangemeld, zie je een Verken GPT's optie in de zijbalk. Klik erop om de lijst met beschikbare plugins van ChatGPT te openen.

via ChatGPT

Stap 2: Zoek de GPT van de gegevensanalist

De volgende stap is het vinden van de Data Analyst GPT. Nog te doen door naar beneden te scrollen en te navigeren naar de sectie 'By ChatGPT' of door te zoeken in de zoekbalk. Als je het gevonden hebt, klik je erop.

In het Data Analyst popup venster kun je zien dat de functies de "Code Interpreter en Data Analyse" functie omvatten. Klik op de knop 'Start chatten' om Data Analyst GPT te activeren in plaats van de standaard ChatGPT.

Stap 3: Klik op de knop Chat starten

Stap 4: Begin met chatten en werk

Nu kom je in een nieuw chatvenster van Data Analyst terecht. Hier kunt u werken met zijn AI-gestuurde code-interpreter en upload uw bestanden voor gegevensanalyse en -verwerking.

Hoe de code-interpreter gebruiken?

Het gebruik van ChatGPT Code Interpreter is vrij eenvoudig. Voeg het bestand toe waarmee je wilt werken, stuur het vervolgens met de gewenste prompt. 📎

Het kan een codebestand, een afbeelding, een tekstdocument, een Excel-spreadsheet of een ander soort bestand zijn (behalve uitvoerbare bestanden).

Code Interpreter zal het voor je analyseren, de gewenste actie uitvoeren en een uitvoer terugsturen. Vervolgens kun je het uitvoerbestand downloaden of om verdere wijzigingen vragen als je niet tevreden bent met het resultaat. Laten we het proces in detail bekijken.

Stap 1: Upload uw gegevens of bestand

De eerste stap is het uploaden van de gegevens of bestanden die je door ChatGPT Code Interpreter wilt laten analyseren:

Hoe upload je bestanden naar ChatGPT met Code Interpreter?

Je kunt je bestanden uploaden naar ChatGPT Code Interpreter net zoals je ze zou uploaden naar een e-mail of een tekstbericht op WhatsApp. Klik op het paperclip-pictogram naast het tekstvak om je gegevensbestand als bijlage toe te voegen met je aanwijzingen/instructies.

Meerdere selecties zijn toegestaan, dus je kunt de Ctrl-toets op je toetsenbord ingedrukt houden terwijl je de bestanden selecteert als je meerdere bestanden wilt uploaden. 📚

Stap 2: Interpreteer je gegevens

Zodra je gegevens zijn geüpload, moet je de ChatGPT Code Interpreter vragen om ze te analyseren, zodat hij de content van het bestand kan begrijpen. Je kunt een prompt als deze meesturen met je geüploade bestand:

"Interpreteer deze gegevens."

Zodra je je bestand met deze prompt meestuurt, zal de Code Interpreter het analyseren en je laten weten wat het in het bestand heeft gevonden.

Je kunt controleren of de interpretaties correct zijn of niet. Als er iets mis is, kun je een andere prompt sturen om de fout aan te geven, en dan wordt de gegevensinterpretatie op de achtergrond gecorrigeerd.

Stap 3: Je gegevens opschonen

Het volgende dat je wilt doen is je gegevens opschonen om lege rijen, duplicaten of andere problemen te verwijderen die de resultaten van je gegevensanalyse kunnen beïnvloeden. Nog te doen: stuur de volgende prompt naar ChatGPT Code Interpreter:

"Maak deze gegevens schoon en verwijder alle fouten die de uitvoerkwaliteit kunnen beïnvloeden."

Zodra u deze vraag hebt verzonden, zal de Code Interpreter uw gegevens opschonen en de wijzigingen en de redenen daarvoor samenvatten. Het kan het datatype en de veelvoorkomende fouten detecteren, en ze opschonen zonder dat er instructies van jouw kant nodig zijn. 🙌

Stap 4: Trends extraheren en wijzigingen aanbrengen

Afhankelijk van wat u van uw gegevens wilt leren, kunt u beginnen met het sturen van prompts om die informatie te extraheren. U kunt trends, patronen, afwijkingen, bugs en andere soorten informatie uit uw gegevens of bestand halen. Je kunt ook wijzigingen in het bestand aanbrengen door een bewerkingsprompt te sturen.

🌟 ChatGPT prompt sjablonen om de resultaten te extraheren en wijzigingen in uw gegevens aan te brengen

"Analyseer de verborgen patronen in deze gegevens"

"Analyseer de trends in deze gegevens"

"Identificeer de uitschieters in deze dataset"

"Identificeer de anomalieën in deze dataset"

"Deel met mij de 10 cruciale lessen uit deze gegevens"

"Geef individuele grafieken voor elke trend/patroon/lering"

"Zoek de bugs in deze code"

"Bewerk dit bestand om alle Instances van [wat je ook wilt laten verwijderen] te verwijderen"

"Debug deze code"

Dit zijn maar een paar voorbeelden. Als je een andere actie wilt laten uitvoeren, kun je deze prompts aanpassen of zelfs nieuwe schrijven volgens jouw wensen.

Stap 5: Download uw resultaten

Tot slot zal de ChatGPT Code Interpreter, gebaseerd op de prompts die je hebt verzonden, de gewenste analyse uitvoeren en een uitvoer leveren.

Als u had gevraagd om trends of patronen, zou het een uitleg geven van geïdentificeerde trends met grafieken en visualisaties. Als u had gevraagd om uw code te debuggen of een bestand te bewerken, zou het een uitvoerbestand leveren na het maken van de gevraagde wijzigingen.

Vervolgens kun je het bestand downloaden en gebruiken wat je wilt. 🤩

Hoe download ik bestanden van ChatGPT met Code Interpreter?

De uitvoerbestanden downloaden van ChatGPT Code Interpreter is net zo eenvoudig als ze downloaden van een e-mail of een chatbericht. U kunt ze downloaden door op de downloadbare link te klikken die bij de uitvoer is gekoppeld.

Als er geen link naar het bestand is (zoals meestal het geval is met trends en patronen), kun je de Code Interpreter vragen een downloadbaar bestand te genereren met die informatie. Hier is de prompt om dat te doen:

"Zet deze informatie in een downloadbaar document/pdf-bestand en deel de downloadlink."

Zodra je deze vraag verstuurt, wordt de uitvoer met je gedeeld in het bestandsformaat waar je om hebt gevraagd. Je kunt op de downloadbare link klikken en het bestand downloaden.

Veiligheidsoverwegingen voor de Code Interpreter

Tot zover alles goed. De functie om code uit te voeren gaat echter ook gepaard met veiligheidsproblemen, zoals de mogelijkheid van code-injecties en ongepatchte fouten. ChatGPT Code Interpreter is niet anders.

De mogelijkheid om Python code uit te voeren en toegang te krijgen tot websites van derden maakt het kwetsbaar voor prompt injectie aanvallen, waarmee aanvallers kwaadaardige scripts van een andere website kunnen uitvoeren.

Deze scripts kunnen de plugin vragen om een actie op de server uit te voeren. Het kan bijvoorbeeld vragen om de content van bestanden in een specifieke map uit te pakken. Tom's hardware onderzocht deze kwetsbaarheid in detail en liet zien hoe de ChatGPT Code Interpreter wordt misleid om kwaadaardige scripts van een server van derden uit te voeren. Toen ik de Code Interpreter specifiek vroeg of zijn AI kwetsbaar is voor prompt injection aanvallen, zei hij het volgende:

Het is duidelijk dat niemand zijn eigen tekortkomingen accepteert! Zelfs AI niet. 😄

Deze kwetsbaarheid werd voor het eerst ontdekt in november 2023. OpenAI heeft echter nog geen direct bewijs geleverd dat dit probleem is opgelost.

Bovendien zijn deze aanvallen complex om uit te voeren - ze vereisen dat gebruikers een prompt sturen om toegang te krijgen tot een kwaadaardige website. Hoewel mensen met behulp van social engineering kunnen worden overgehaald om dergelijke commando's te sturen, is de kans hierop vrij klein.

Beperkingen van de Code Interpreter

Hoewel Code Interpreter een van de meer geavanceerde functies van ChatGPT is, heeft het ook zijn eigen beperkingen. Er zijn verschillende beperkingen op wat je er wel en niet mee kunt doen, waaronder:

Bestandsgrootte beperkingen: Je kunt geen bestand uploaden dat groter is dan 100MB

Je kunt geen bestand uploaden dat groter is dan 100MB Tijdbeperkingen: Er is een limiet aan hoeveel tijd een taak mag duren. Als een Taak langer dan 60 seconden duurt, zal dit resulteren in een time-out

Er is een limiet aan hoeveel tijd een taak mag duren. Als een Taak langer dan 60 seconden duurt, zal dit resulteren in een time-out Bestandsbeperkingen: Hoewel de meeste populaire formaten voor tekst en afbeeldingen (PNG, JPEG, CSV, JSON) worden ondersteund, worden videobestanden, geanimeerde GIF's en andere eigen bestandsformaten niet ondersteund

Hoewel de meeste populaire formaten voor tekst en afbeeldingen (PNG, JPEG, CSV, JSON) worden ondersteund, worden videobestanden, geanimeerde GIF's en andere eigen bestandsformaten niet ondersteund Concurrency: Verzoeken worden sequentieel uitgevoerd, dus meerdere processen kunnen niet tegelijkertijd worden uitgevoerd

Deze beperkingen zijn er om ervoor te zorgen dat ChatGPT Code Interpreter nuttig blijft voor gebruikers.

Als u eromheen wilt werken en grotere bestanden wilt verwerken die meer rekentijd vergen, kunt u proberen ze op te splitsen in meerdere kleinere bestanden voordat u ze uploadt naar Code Interpreter. 🙌

Hoe ClickUp uw werkstroom verbetert met ChatGPT Code Interpreter

Als u een softwareontwikkelaar of gegevensanalist bent en uw productiviteit wilt verhogen met ChatGPT Code Interpreter, dan bent u op de juiste weg.

Maar u kunt het echt naar een hoger niveau tillen als u ClickUp combineert met de Code Interpreter. ClickUp is de everything app for work met robuuste functies voor Taakbeheer, Samenwerking en AI waarmee u alle aspecten van uw werk vanaf één plek kunt beheren.

De combinatie van ClickUp's sterke punten op het gebied van projectmanagement met de geavanceerde gegevensanalyse en automatiseringsmogelijkheden van AI-tools zoals de Code Interpreter ontsluit een superieur efficiëntieniveau.

Laten we eens kijken hoe u de ChatGPT Code Interpreter kunt gebruiken in combinatie met ClickUp.

1. Voltooi uw code sneller

ClickUp's ingebouwde AI assistent, ClickUp Brein helpt u uw codeerprojecten sneller te voltooien door codesuggesties te geven terwijl u uw code schrijft (veel zoals GitHub Copilot ).

Het werkt perfect met alle populaire programmeertalen, dus je krijgt suggesties ongeacht de taal waarin je codeert. Dat maakt het een robuust

ChatGPT-alternatief voor programmeurs

.

Krijg codeersuggesties van ClickUp Brain

Maar de genialiteit van ClickUp voor softwareontwikkelaars eindigt hier niet.

De Github-integratie voor ClickUp maakt ingebouwd versiebeheer mogelijk zonder tussen verschillende platforms te hoeven springen. U kunt uw volledige Github-activiteit zien in de ClickUp feed en handelen op pull-aanvragen vanuit de ClickUp omgeving.

Hetzelfde geldt voor het bijwerken van uw werk voortgang in ClickUp vanuit Github-update taak statussen vanuit Github zelf door vermelding van de Taak-ID of beschrijving in uw toewijzing berichten. Zodra je je code hebt Voltooid met behulp van deze functies, kun je ChatGPT Code Interpreter gebruiken om het te debuggen en te testen. 🧪

2. Samenwerking tussen teams stroomlijnen

Op de afdeling voor teamsamenwerking, ClickUp heeft geen concurrentie van ChatGPT .

Dankzij de sterke functies voor samenwerking kunt u met uw teamleden werken aan coderingsbestanden. U kunt coderingsbestanden delen met teamleden binnen de ClickUp-omgeving en noodzakelijke wijzigingen bespreken in het commentaar bij de taak of in de Taak ClickUp chatten , de geïntegreerde chatten functie van het platform.

Managers kunnen ook verschillende codebestanden toewijzen aan individuele leden van het team op basis van hun werklast. Als je werk klaar is, markeer je het gewoon als Klaar in ClickUp-taak werkt de voortgang van het project automatisch bij. ✅

Commentaar toewijzen aan teamleden in ClickUp-taaken om de verantwoording en samenwerking te verbeteren

💡Pro Tip: Als uw team Slack gebruikt voor communicatie, kunt u ook het volgende gebruiken ClickUp's Slack integratie om de communicatie en het delen van bestanden te stroomlijnen.

3. Organiseer je codeer projecten

Tot slot kunt u ook de voortgang van al uw codeerprojecten bijhouden met behulp van aangepast ClickUp Dashboards .

Visualiseer werklast van teams, individuele productiviteit, sprintsnelheid en meer op uw dashboards en deel ze indien nodig met uw clients.

Maak meerdere dashboards om verschillende projecten of parameters bij te houden en haal eenvoudig informatie op van elk dashboard door vragen te stellen aan ClickUp Brain.

/img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2024/09/image-743.png ClickUp Dashboard /$$$img/

Krijg een overzicht van werklasten, voortgang van taken, mijlpalen en Sprints met ClickUp Dashboards

Maximaliseer uw mogelijkheden voor gegevensanalyse met ClickUp en ChatGPT Code Interpreter

Uw productiviteit verhogen met AI is de norm geworden, vooral voor projecten op het gebied van softwareontwikkeling en gegevensanalyse.

Door gebruik te maken van projectmanagementplatforms met AI zoals ClickUp AI, in combinatie met tools zoals ChatGPT Code Interpreter, kunt u uw efficiëntie en productiviteit verhogen, zodat u altijd voorop loopt. Probeer ClickUp gratis uit en breng het beste van AI-mogelijkheden en functies voor projectmanagement samen op één platform.