Hoe gebruik je een chatbot voor je business?

"Hallo! Waarmee kan ik u vandaag van dienst zijn?" 👋

Terwijl je op een website surft, verschijnt er een vriendelijk berichtvenster in de hoek van je scherm dat je begroet of dat aanbiedt om vragen over de dienst/het product te beantwoorden. Dat is een chatbot!

Vandaag de dag betrekken chatbots gebruikers in realtime, reageren ze direct op vragen en verbeteren ze het klanttraject. Soms worden deze berichten geleverd met een foto van een ondersteunende agent, maar in werkelijkheid zijn deze gesprekken geautomatiseerd. Het is echter een geweldige ervaring voor klanten, omdat de chatbot verzoeken van gebruikers bijna net als hun menselijke tegenhangers kan interpreteren, verwerken en afhandelen.

Chatbots maken gebruik van geavanceerde AI-programmering en ML om menselijke gesprekken te simuleren en 24/7 betrouwbare ondersteuning te bieden.

Als je chatbots wilt implementeren als integraal onderdeel van je ondersteuningsstrategie, lees dan verder. We laten je zien hoe je een chatbot kunt gebruiken om je teams in staat te stellen hun inspanningen op te schalen, de eerste reactietijd te verbeteren en de efficiëntie van agenten te verhogen. 🚀

Wat is een chatbot?

Een chatbot is een computerprogramma dat menselijke gesprekken via tekst simuleert. AI-chatbots worden getraind op grote datasets met behulp van algoritmen en regels van kunstmatige intelligentie om klantgegevens te verwerken en nauwkeurige antwoorden te geven, waardoor de ervaring van de klantenservice wordt verbeterd.

Korte geschiedenis van chatbots 📝 De reis van de chatbot begon in 1960 met Eliza gemaakt door een computerwetenschapper aan het MIT. Eliza gebruikte technieken voor het matchen van patronen om te reageren op query's van gebruikers en een vriendelijk antwoord te geven. Hoewel de mogelijkheden van deze regelgebaseerde chatbots limietten, maakten ze de weg vrij voor geavanceerde modellen op basis van machinaal leren en natuurlijke taalverwerkingsalgoritmen.

Populaire voorbeelden van moderne chatbots zijn onder andere AI virtuele assistenten zoals Apple's Siri, Amazon Alexa, Facebook Messenger, Google Assistant en Samsung's Bixby.

via Bron In één oogopslag: Chatbot vs. conversationele AI : Wat is het verschil 👇

Functie: Chatbot: AI voor gesprekken Definitie Een specifieke toepassing voor het simuleren van gesprekken Een bredere reeks technologieën die interactie in natuurlijke taal mogelijk maakt Complexiteit Over het algemeen eenvoudiger; vaak gebaseerd op regels of scripts Complexer; gebruikt machine learning en NLP voor dieper begrip Domein Meestal beperkt tot specifieke Taken (bijv. FAQ's, klantenservice) Kan in meerdere domeinen werken en van interacties leren Kan in de loop van de tijd leren en verbeteren op basis van interacties met gebruikers. Contextbewustzijn Heeft vaak geen contextbewustzijn; reageert op basis van trefwoorden Kan context behouden en nuances in gesprekken begrijpen Voorbeelden Eenvoudige klantenservice bots, FAQ responders Virtuele assistenten (zoals Siri, Google Assistant), geavanceerde ondersteuningsbots Gebruikersinteractie kan een starre werkstroom hebben Ondersteunt dynamische, meer natuurlijke interacties

Chatbot vs. conversationele AI

De verschillende soorten chatbots

Met de opkomst van AI op de werkplek er zijn verschillende soorten chatbots ontwikkeld om aan specifieke behoeften te voldoen, van het behandelen van eenvoudige veelgestelde vragen tot dynamische, conversationele AI. Chatbots verminderen het grote aantal overbodige, routinematige vragen via e-mail, sociale media en andere kanalen. Ze helpen klanten antwoorden te vinden en begeleiden hen naar de volgende stappen.

De drie belangrijkste soorten chatbots zijn:

Regelgebaseerde chatbots

Deze chatbots staan ook bekend als decision-tree bots. Deze regelgebaseerde chatbots gebruiken vooraf gedefinieerde regels en patronen om klanten te helpen relevante antwoorden op hun primaire query's te krijgen. Ze zijn het meest geschikt voor bedrijven die te maken hebben met terugkerende klantinteracties.

Dergelijke chatbots kunnen echter geen vragen beantwoorden die verder gaan dan de gedefinieerde vragen, waardoor ze niet geschikt zijn voor het beantwoorden van complexe vragen als ze daar niet voor getraind zijn.

via Singapore Luchtvaartmaatschappij Voorbeeld: De Singapore Airlines chatbot Kris is een virtuele assistent die je query's beantwoordt over veelvoorkomende reisonderwerpen zoals bagagevrijstelling, vluchtstatus, volgende beschikbare vlucht, in aanmerking komen voor een lounge, de status van vluchten op wachtlijsten en nog veel meer.

AI chatbots

Een op kunstmatige intelligentie gebaseerde chatbot combineert machine learning (ML), natuurlijke taalverwerkingsalgoritmen (NLP) en neurale netwerken om de context van query's van klanten te begrijpen en vragen op een meer conversationele manier te beantwoorden.

Deze chatbots werken door eerdere gesprekken, kennisbanken en interne bronnen te analyseren om ze in de loop van de tijd te verbeteren.

via Google Tweelingen Voorbeeld: Gemini, de AI-assistent van Google, simuleert menselijke gesprekken, kan meerdere taken aan en begrijpt informatie uit verschillende bronnen, waaronder tekst, afbeeldingen, audio en code. 💻

Generatieve AI-chatbots

Een generatieve AI-chatbot maakt gebruik van generatieve modellen zoals GPT om gebruikers te begeleiden en menselijke gesprekken te simuleren zoals een ondersteunende agent. Op basis van hun uitgebreide training met behulp van grote datasets kunnen deze chatbots genuanceerde, dynamische en veelzijdige klantenservice-scenario's effectief beheren.

Vonk creativiteit aan, maak sjablonen of genereer razendsnel kopij met ClickUp Brain, 's werelds beste brainstormpartner

Voorbeeld: ClickUp Brein is 's werelds eerste AI-neuraal netwerk dat verbindingen legt tussen taken, documenten, mensen en kennisbanken om snel antwoord te geven op elke query die u zou kunnen hebben.

De voordelen van het gebruik van chatbots

Niets is dodelijker voor de efficiëntie van je ondersteuningsteam dan ze taken te laten doen die geautomatiseerd kunnen worden. Chatbots verlichten de werklast van het ondersteuningsteam met eenvoudige en routinematige vragen, zodat ze tijd hebben om zinvolle ondersteuning te bieden bij complexe query's.

Hier zijn enkele van de belangrijkste voordelen van chatbots voor je business:

Lagere operationele kosten: Verwerkt meerdere vragen van klanten tijdens drukke tijden, waardoor werknemers zich kunnen richten op complexere taken en er minder nieuw ondersteunend personeel hoeft te worden aangenomen en opgeleid. AI gebruiken voor automatisering van de werkstroom verhoogt de productiviteit en verlaagt de operationele kosten voor het inhuren en opleiden van nieuwe ondersteuningsteams

Verwerkt meerdere vragen van klanten tijdens drukke tijden, waardoor werknemers zich kunnen richten op complexere taken en er minder nieuw ondersteunend personeel hoeft te worden aangenomen en opgeleid. AI gebruiken voor automatisering van de werkstroom verhoogt de productiviteit en verlaagt de operationele kosten voor het inhuren en opleiden van nieuwe ondersteuningsteams Snelle oplossing van basisvragen: Helpt klanten problemen op te lossen met snelle antwoorden, waardoor de wachttijd van de klant korter wordt, ongeacht het volume van de vragen

Helpt klanten problemen op te lossen met snelle antwoorden, waardoor de wachttijd van de klant korter wordt, ongeacht het volume van de vragen Verbeterde efficiëntie van het team: Automatiseert tijdrovende, veelgevraagde en weinig tijdrovende taken van de klantenservice, waardoor het verkoopteam en de ondersteuningsteams zich kunnen richten op de strategie en het werkplezier en de prestaties verbeteren

Automatiseert tijdrovende, veelgevraagde en weinig tijdrovende taken van de klantenservice, waardoor het verkoopteam en de ondersteuningsteams zich kunnen richten op de strategie en het werkplezier en de prestaties verbeteren Verbeterde klantervaring: Bied consistente klantenservice en verbeter de klanttevredenheid door meertalige opties, zelfbedieningsfuncties, snelle antwoorden, gestroomlijnde checkouts en eenvoudige integratiesklantgerichtheid te verbeteren als efficiënte chatbots voor klantenservice

Laten we daarmee de mogelijke manieren verkennen om met behulp van AI voor marketingautomatisering kan uw business ten goede komen.

Hoe gebruik je een chatbot voor je business? (Met voorbeelden)

1. Behandel query's van klanten

Erica, de chatbot van Bank of America, biedt persoonlijk financieel advies. Hij kan klanten ook helpen bij het beheren van hun financiële accounts, het bijhouden van uitgaven, het betalen van rekeningen en andere Taken.

via Bank van Amerika Erica is geïntegreerd in de mobiele app van BOA en helpt gebruikers met realtime updates van transacties. Het analyseert query's van gebruikers en opent de kennisbank om relevante antwoorden te geven over de producten en diensten van de bank, waardoor een menselijke tussenpersoon bij eenvoudigere transacties overbodig wordt.

Lees meer: 10 sjablonen voor klantenservice voor reacties van clients

2. Geef persoonlijke aanbevelingen

Sephora biedt een uitstekend AI-chatbot voorbeeld voor gepersonaliseerde klantenservice. Deze beautybot is beschikbaar op Kik en Facebook Messenger en vraagt kopers om een korte quiz. Vervolgens biedt hij een één-op-één chatinterface, make-up tips, video's en tutorials. Gebruikers kunnen zelfs via Messenger een make-over boeken in een Sephora-winkel.

via Facebook AI-chatbots voor e-commerce helpen gebruikers bij het vinden van relevante producten, bevelen producten met de beste beoordeling aan en bieden gepersonaliseerde content.

3. Feedback van gebruikers verzamelen

Chatbots gebruiken gepersonaliseerde gesprekken om op een vriendelijke en beleefde manier feedback van gebruikers te verzamelen over de kwaliteit en efficiëntie van producten, de snelheid en tevredenheid van de klantenservice, wat gebruikers leuk vinden, niet leuk vinden, voorkeuren, aankopen en websitenavigatie.

via Bot Pinguïn 💡Pro Tip: Hefboomwerking ClickUp Formulier Weergave om gedetailleerde formulieren voor klantenfeedback te maken en het verzamelen van gegevens te stroomlijnen. U kunt velden aanpassen, taken voor medewerkers van de klantenservice maken op basis van reacties op formulieren, toegewezen personen toevoegen en Taken delen terwijl u werkt.

4. Leads kwalificeren

via SATO Gebruik AI voor leadgeneratie en kwalificatie versnelt de verkoop, zorgt voor meer inkomsten en verbetert de efficiëntie van het verkoopteam. De AI-chatbot gebruikt NLP om potentiële klanten te filteren die het meest waarschijnlijk bij jouw business zullen kopen.

In 2018 lanceerde L'oreal bijvoorbeeld de wervingschatbot Mya om potentiële werknemers te helpen bij het maken van een shortlist door grote kandidatenpools te screenen. De chatbot rangschikte prospects op basis van ervaring, recente activiteit, betrokkenheid en andere gegevens.

💡Pro Tip: Gebruik de ClickUp formulier voor leadkwalificatie sjabloon om essentiële klantinformatie vast te leggen en prioriteit te geven aan follow-ups met de meest veelbelovende leads.

5. Verbeter conversies/verminder drop-offs

/$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2024/10/Send-cart-abandonment-emails-using-chatbot.png Hoe een chatbot te gebruiken - E-mails versturen over het verlaten van een winkelwagen met behulp van een chatbot /%img/

via Nike Chatbots kunnen problemen met achtergelaten winkelwagentjes aanpakken. Als eigenaar van een bedrijf kun je de verkoopconversies verhogen door herinneringen, e-mails en prikkels te sturen, zoals promotiecoupons, gratis verzending of seizoenskortingen om klanten te helpen bij het aankoopproces.

6. Zorg voor een omnichannelervaring AI in uw website integreren en andere technologie kunnen chatbots communiceren met klanten en reageren op hun complexe query's via meerdere kanalen - e-mail, sociale mediaplatforms, websites en messaging apps.

Taken rechtstreeks vanuit de chat aan teamleden toewijzen

Taken direct automatiseren: Lever real-time updates over alles wat u nodig hebt, van de status van projecten tot specifieke Taak details. Bovendien is het eenvoudig om van elk chatbericht een taak te maken, zodat je geen extra stappen hoeft te nemen en je team op koers kan blijven.

Blijf op de hoogte van actie items met FollowUps™: Wijs belangrijke berichten toe aan teamgenoten als FollowUps, zodat je niets mist. Het is zichtbaar in chatten, zodat iedereen precies weet wat er moet gebeuren.

Houd alles synchroon met projectkanalen: Zorg voor een Chat-kanaal voor elke lijst, map en ruimte, zodat projectupdates en discussies op één plek plaatsvinden - niet meer wisselen tussen apps

Schep naadloze koppelingen voor context: Koppel berichten, taken en Taken automatisch aan elkaar Documenten in ClickUp Chat om gesprekken in verbinding te houden met relevant werk voor eenvoudige toegang tot essentiële informatie.

Samenwerken in realtime met SyncUps: Integreer video- en audiogesprekken in Chat, zodat u onderweg schermen kunt delen, gekoppelde taken kunt uitvoeren en opmerkingen kunt toewijzen. Zo verandert u gesprekken in uitvoerbare stappen die projecten vooruithelpen

CatchUp voor snelle samenvattingen: Condenseer lange threads in sleutelpunten, zodat je kunt zien wat je hebt gemist en meteen kunt beginnen met wat er volgt zonder eindeloos te hoeven scrollen

Door deze tools te implementeren stroomlijnt u uw werkstroom en verbetert u het moreel en de betrokkenheid van uw team. Door miscommunicatie te minimaliseren en ervoor te zorgen dat iedereen dezelfde prioriteiten heeft, kan je team zich richten op het efficiënt leveren van kwaliteitswerk.

Omarm deze functies om de manier waarop je team samenwerkt te transformeren en creëer een dynamische omgeving waarin Taken gemakkelijk kunnen worden beheerd, verantwoording duidelijk is en elk lid zich gesterkt voelt om een effectieve bijdrage te leveren. Uiteindelijk leidt dit tot betere projectresultaten en een hechtere teamcultuur.

ClickUp voor Teams Klantenservice

De ClickUp Software voor projectmanagement voor klantenservice zal uw Teams voor klantensucces stimuleren en hen helpen kampioen te worden in het succes van de client.

Stroomlijn de taken van de klantenservice met behulp van ClickUp Software voor klantenserviceprojectmanagement

Lees hier hoe het verschillende Taken optimaliseert met zijn waardevolle functies:

Delegeren van taken: Voeg een of meerdere toegewezen personen toe op basis van de complexiteit van het project en bespreek tickets wanneer ze verschijnen

Voeg een of meerdere toegewezen personen toe op basis van de complexiteit van het project en bespreek tickets wanneer ze verschijnen Werkstroom aanpassen: Pas uw velden aan op basis van hun belang en zakelijke behoeften om snel toegang te krijgen tot de vereiste informatie

Pas uw velden aan op basis van hun belang en zakelijke behoeften om snel toegang te krijgen tot de vereiste informatie **Taken voor ondersteuningsteams sorteren op basis van prioriteit en tijdsinschatting, zodat het team weet waar het zich op moet richten. Hiervoor gebruikt het vier vlaggen: dringend, hoog, normaal en laag

Kant-en-klare ClickUp sjablonen om uw processen te verbeteren

ClickUp's sjabloon voor het in kaart brengen van de klantreis

Maak vervolgens gebruik van de ClickUp sjabloon voor het in kaart brengen van de klantreis om klantpersona's op te stellen, inclusief pijnpunten, bezwaren, wensen, doelen en verwachtingen, en hun klantreis in kaart te brengen wanneer je beslist hoe je een chatbot gaat gebruiken.

ClickUp sjabloon voor klantreis in kaart brengen

Je kunt dit sjabloon gebruiken om:

Aanraakpunten van klanten te identificeren en organiseren, waaronder online advertenties, posts op sociale media, e-mailcampagnes en websitebezoeken in afzonderlijke kolommen met ClickUp Board Weergave Analyseer en stroomlijn feedback van klanten, inclusief opmerkingen, beoordelingen, vragen van klanten en reacties op enquêtes in een spreadsheet met de ClickUp Tabel Weergave Taken plannen en de voortgang ervan bijhouden, zoals het vernieuwen van de website, het vereenvoudigen van de navigatie, het verbeteren van de gebruikersinterface, het toevoegen van relevantere content en het verbeteren van de klantenservice voor teams met ClickUp-taak



ClickUp's sjabloon voor processtroomdiagrammen

Gebruik vervolgens de ClickUp Processtroomdiagram sjabloon om de voortgang bij te houden en de activiteiten van uw chatbotproject te optimaliseren.

ClickUp Processtroomdiagram sjabloon

Met deze sjabloon kunt u visuele diagrammen van uw dagelijkse processen in het chatbotontwikkelingsproces ontwerpen, beheren, delen en bijhouden met deze genuanceerde functies:

Verzamel relevante details voor uw grafiek van de processtroom, inclusief te nemen beslissingen, te voltooien activiteiten en de volgorde van Taken met behulp van ClickUp Aangepaste velden

Gebruik ClickUp Board View om het proces voor het aanmaken van uw chatbot te visualiseren en organiseer taken in categorieën met behulp van symbolen, waarbij elke stap wordt gedocumenteerd voor gemakkelijke toegang en verwijzing

Breng de volgorde van de taken in kaart en begin met het plaatsen van de beslissingen met behulp van de ClickUp-taakgrafiek om inzicht te krijgen in het grote geheel en de voortgang bij te houden

Voer een test uit, filter en los problemen op en verfijn uw grafiek met behulp van ClickUp mijlpalen

Filter taken en verfijn uw project met ClickUp-Mijlpalen

Gebruik deze beginnersvriendelijke sjabloon om uw chatbotontwerpproject te documenteren en iedereen te helpen naar één doel toe te werken. Werk statussen bij terwijl u taken voltooit, houd vergaderingen om problemen te bespreken en maak gebruik van het maximale potentieel van de sjabloon.

⚡️Template Archief: U kunt ook het ClickUp sjabloon voor werkomvang . Het is een eenvoudig te gebruiken framework zonder code dat ervoor zorgt dat alle betrokkenen op dezelfde pagina zitten. Het helpt u bij het bepalen van de reikwijdte en doelstellingen voor de chatbotimplementatie en biedt een duidelijk actieplan met gedefinieerde tijdlijnen, taken en deliverables.

Aan de slag met uw chatbotproject met ClickUp

Onthoud: Het creëren van een goede chatbot hangt af van verschillende factoren, zoals bedrijfsdoelstellingen, kosten, succesvolle implementatie, gebruik en resultaat. De beste aanpak is om klein te beginnen en je chatbot project gaandeweg op te bouwen.

ClickUp's chatbot-ClickUp Brain, de software voor projectmanagement voor klantenservice, en gebruiksvriendelijke sjablonen helpen je de juiste chatbot voor jouw bedrijf in te zetten.

Stel de doelstellingen van een chatbotproject vast, nodig leden van het team uit, wijs taken toe, houd de voortgang bij, laat opmerkingen achter en geef goedkeuring - en dat alles zonder over te schakelen op meerdere tools. Aanmelden gratis op ClickUp chatten om te beginnen. 💬