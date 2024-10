5 Beste AI-browsers in 2024

Ben je het beu om door eindeloze zoekresultaten te scrollen om de informatie te vinden die je nodig hebt? AI-browsers kunnen uw online ervaring transformeren door intelligente, gepersonaliseerde aanbevelingen en inzichten te bieden.

In tegenstelling tot gewone browsers anticiperen AI-browsers op uw behoeften en geven ze sneller relevante en actuele informatie. Ze bieden gepersonaliseerde inzichten door te leren over uw rente en voorkeuren door uw surfgedrag te analyseren.

Niet alle browsers zijn echter gelijk. Sommige vereisen dat je een aangepaste URL (CU) instelt, wat voor veel gebruikers een gedoe kan zijn. In dit bericht deel ik mijn favorieten voor de beste AI browsers waarvoor je geen CU nodig hebt. Deze browsers bieden krachtige functies zonder de extra complexiteit, waardoor ze voor iedereen toegankelijk zijn.

Wat moet je zoeken in AI-browsers?

Toen ik de huidige AI browsers testte, realiseerde ik me dat er een grote variatie is tussen de verschillende opties. Sommige zijn zeer aanpasbaar, terwijl andere niet zoveel opties of diepgaande antwoorden bieden. Op basis van mijn onderzoek zijn hier de factoren die, naar mijn mening, een AI browser geweldig maken.

Personalisatiemogelijkheden: Zoek browsers die zich aanpassen aan je voorkeuren en gewoonten. Dit omvat functies zoals gepersonaliseerde aanbevelingen, voorspellende zoekopdrachten en aanpasbare interfaces

Personalisatiemogelijkheden: Zoek browsers die zich aanpassen aan je voorkeuren en gewoonten. Dit omvat functies zoals gepersonaliseerde aanbevelingen, voorspellende zoekopdrachten en aanpasbare interfaces

Efficiëntie en productiviteitstools: AI-functies die het browsen verbeteren, informatie beheren en productiviteit stimuleren zijn belangrijk. Kies een browser met innovatieve samenvattingshulpmiddelen, AI-integraties voor chatten enautomatisering van browsers

Veiligheidsfuncties: Verbeterde AI-gestuurde veiligheidsmaatregelen zijn cruciaal. Deze kunnen geavanceerde detectie van bedreigingen, privacybescherming en veilige browsemodi omvatten

Samenwerkingsopties: Als u aan projecten in teamverband werkt, overweeg dan browsers die zijn ontworpen voor delen en samenwerking. Functies zoals gezamenlijk browsen, gedeelde aantekeningen en geïntegreerde communicatietools kunnen nuttig zijn

Integratie met andere tools: Zorg ervoor dat de browser naadloos integreert met andere tools en platforms die u gebruikt, zoals software voor projectmanagement, clients voor e-mail en opslagruimte in de cloud

Gebruikersinterface en -ervaring: Een gebruikersvriendelijke interface die intuïtief en gemakkelijk te navigeren is, kan een groot verschil maken voor uw surfervaring op het web. Zoek naar browsers die geavanceerde technologie gebruiken om een strak ontwerp en eenvoudige toegang tot AI-functies te bieden

Terwijl we de beste onderzoeken AI-tools voor browsen, laten we eens kijken hoe ze onze interactie met het web veranderen.

De 5 beste AI-browsers om te gebruiken in 2024

Hier zijn de vijf AI-browsers die er dit jaar uitsprongen. Elke browser heeft unieke functies die het surfen op het web revolutioneren en de productiviteit op verschillende manieren verhogen.

1. Boog Max

via Boog Max Arc Max kan uw go-to zijn voor dagelijkse Taken, dankzij de AI-assistent Max. Met zijn 5-seconden preview functie kun je snel de content van gekoppelde pagina's beoordelen zonder door te klikken. Dit bespaart je tijd en helpt je irrelevante pagina's te vermijden.

Het maakt ook AI-gestuurde interacties rechtstreeks in de browser interface mogelijk.

Met de functie 'Ask on Page' kun je vragen stellen over je gelezen content, waardoor je direct opheldering krijgt zonder de webpagina te verlaten. Deze methode om AI-hulp te integreren biedt meer directe en contextuele ondersteuning.

Arc Max beste functies

Gebruik maken van live schermafbeelding functie met aangepaste opties

Ingebouwde advertentie- en trackerblokkering inschakelen voor betere privacy

Gebruik de commando balk voor snelle navigatie en aangepaste snelkoppelingen

Gemakkelijk schakelen tussen profielen met de functie 'Ruimtes

Arc Max limieten

Sommige gebruikers kunnen een steile leercurve ervaren door de unieke interface

De mobiele versie (Arc Search) mist enkele functies van de desktop

Arc Max prijzen

Gratis

Arc Max beoordelingen en recensies

G2: Geen beoordelingen beschikbaar

Geen beoordelingen beschikbaar Capterra: Geen beoordelingen beschikbaar

2. Wavebox

via Wavebox Wavebox heeft een unieke aanpak voor het organiseren van online werk. Het verdeelt dagelijkse apps en websites in verschillende ruimtes, wat je helpt bij het beheren van verschillende projecten en clients.

De AI-assistent van de browser is zich bewust van de context. Hij is beschikbaar op elke pagina en biedt relevante hulp op basis van de huidige app of tab. Je kunt het gebruiken om webpagina's samen te vatten, e-mail te beantwoorden en code te debuggen zonder van context te hoeven wisselen.

Wavebox's app-centrische navigatie vermindert ook de wirwar van tabbladen aanzienlijk door ervoor te zorgen dat u niet te veel tabbladen open hebt staan. Door apps in de zijbalk te groeperen, kunt u efficiënter tussen taken schakelen, vooral wanneer u met meerdere accounts van dezelfde service werkt.

Wavebox Browser beste functies

Maak gebruik van cookiecontainers voor veilige sandboxing van apps

Naadloos multitasken met de ondersteuning voor split-screen

Navigeer snel door de browser met aangepaste sneltoetsen

Kies uit meer dan 2.500 aangepaste app integraties

De beperkingen van de Wavebox-browser

Het aanvankelijke installatieproces is een beetje tijdrovend

Documentatie moet gebruiksvriendelijker zijn voor niet-technische gebruikers

Wavebox Browser prijzen

Basic: Gratis

Gratis Wavebox Pro: $8.33/maand (jaarlijks betaald)

$8.33/maand (jaarlijks betaald) Teams: $12,50/gebruiker per maand

Wavebox Browser beoordelingen en recensies

G2: 4.6/5 (40+ beoordelingen)

4.6/5 (40+ beoordelingen) Capterra: 4.9/5 (100+ beoordelingen)

3. Dapper

via Dapper Een opvallende functie van deze browser is het privacybeleid. Als u Brave-modellen gebruikt, verdwijnen uw chats nadat u Klaar bent-er zijn geen gegevens om u zorgen over te maken.

Deze privacy-eerst benadering strekt zich uit tot Brave's CodeLLM. Als je codeerhulp nodig hebt, kan een AI-tool die programmeervragen direct in de browser kan beantwoorden erg handig zijn.

Brave laat je ook kiezen welk AI-model je wilt gebruiken, elk met duidelijke privacy-informatie. Je hebt dus volledige controle over je AI-interacties, wat bij andere browsers niet altijd het geval is.

Brave beste functies

Maak gebruik van 'AI Summarizer' voor snel inzicht in zoekresultaten op het web

Gebruik de ingebouwde blokkeringsfunctie voor advertenties en trackers voor naadloos browsen

Krijg toegang tot originele webpagina's met de De-AMP functie

Kies uit meerdere AI-modelopties (Mixtral 8x7B, Claude Instant, Llama 2)

Brave beperkingen

Sommige AI functies hebben gebruiks limieten in de gratis versie

Premium abonnement vereist voor toegang tot bepaalde AI-modellen

Brave-prijzen

Gratis te gebruiken

Leo Premium: $14.99/maand

Brave beoordelingen en recensies

G2: 4.6/5 (450+ beoordelingen)

4.6/5 (450+ beoordelingen) Capterra: 4.7/5 (300+ beoordelingen)

4. Microsoft rand

via Microsoft-winkel De AI-gestuurde virtuele assistent van Microsoft Edge, Copilot, is een perfect voorbeeld van hoe verbonden AI kan alledaagse browsertaken verbeteren.

Je kunt het vragen om instellingen te wijzigen of je browsegeschiedenis op te vragen, wat intuïtiever aanvoelt dan door menu's te navigeren.

Deze voice control strekt zich ook uit tot het uiterlijk van de browser. Je kunt de AI-themagenerator gebruiken om aangepaste ontwerpen te maken door te beschrijven wat je wilt, waardoor browsen persoonlijker en efficiënter aanvoelt.

Microsoft Edge beste functies

Maak gebruik van de AI-gestuurde Bing zoekintegratie

Webpagina's en PDF-bestanden samenvatten met AI

Tabbladen groeperen met AI voor betere organisatie

Schermafbeeldingen en webinhoud vastleggen met ingebouwde tools

Microsoft Edge limieten

Sommige gebruikers hebben meer tijd nodig om te wennen aan de functies van Copilot

Microsoft Edge prijzen

Gratis

Copilot Pro: $20/maand

$20/maand Copilot voor Microsoft 365: $30/maand

Microsoft Edge beoordelingen en recensies

G2: 4.2/5 (300+ beoordelingen)

4.2/5 (300+ beoordelingen) Capterra: 4.3/5 (450+ beoordelingen)

5. Opera

via Opera Opera's AI-assistent, Aria, heeft een aantal opvallende functies. In de modus 'Compose' kun je Aria trainen om in jouw persoonlijke stijl te schrijven. Dit kan het opstellen van e-mails en berichten op sociale media natuurlijker maken en beter afstemmen op jouw stem.

De Command Line interface voor Aria (Cmd/Ctrl + /) is een andere opvallende functie. Hiermee heb je snel toegang tot AI-hulp zonder dat je naar de zijbalk hoeft te gaan, zodat je werkstroom soepel en ononderbroken blijft verlopen.

Opera beste functies

Bescherm je privacy met een ingebouwde VPN

Rechtstreeks integreren met messaging apps zoals WhatsApp en Telegram

Webpagina's met AI samenvatten met de knop 'Verkorten

Pas je zijbalk aan voor eenvoudige toegang tot veelgebruikte diensten

Gemakkelijk schakelen tussen werk- en privémodi

Batterij besparen op laptops met een batterijbesparende modus

Opera beperkingen

Beperkte AI functies vergeleken met sommige concurrenten

Sommige AI functies werken alleen als je een Opera account hebt

Opera prijzen

Gratis

Opera beoordelingen en recensies

G2: 4.2/5 (200+ beoordelingen)

4.2/5 (200+ beoordelingen) Capterra: 4.6/5 (150+ beoordelingen)

Terwijl we AI-verbeterde browsers hebben onderzocht, is er één hulpmiddel waarvan de AI-functies mijn aandacht hebben getrokken ClickUp . Hoewel het een tool voor projectmanagement is, biedt het meer AI-functies om uw werkstroom te vereenvoudigen, content te genereren, de samenwerking te verbeteren en de algehele productiviteit te verhogen.

Met zijn AI-assistent, ClickUp Brein clickUp is echt de alles-app voor werk!

Automatiseer je werkstroom met ClickUp Brain

ClickUp Brain biedt verschillende AI-functies die kunnen concurreren met speciale ClickUp AI browsers. Hier zijn er enkele:

AI Knowledge Manager: Doorzoekbare kennisbank: Slaat de kennis van uw team op, organiseert deze en maakt deze eenvoudig toegankelijk

Slaat de kennis van uw team op, organiseert deze en maakt deze eenvoudig toegankelijk Contextueel begrip: Begrijpt de context van je query's en biedt relevante informatie

Begrijpt de context van je query's en biedt relevante informatie Natuurlijke taalverwerking: Stelt u in staat om vragen te stellen in gewone taal AI Projectmanager: Taak automatisering: Automatiseert terugkerende taken, bespaart tijd en vermindert fouten

Automatiseert terugkerende taken, bespaart tijd en vermindert fouten AI-gegenereerde samenvattingen: Genereert samenvattingen van projectbesprekingen, vergaderingen en documenten

Genereert samenvattingen van projectbesprekingen, vergaderingen en documenten Intelligente aanbevelingen: Doet suggesties voor taken, prioriteiten en deadlines op basis van projectgegevens AI-schrijver voor werk: Content aanmaken: Helpt bij het schrijven van e-mails, rapporten en documenten

Helpt bij het schrijven van e-mails, rapporten en documenten Suggesties voor stijl en toon: Doet suggesties om uw schrijfstijl en toon te verbeteren

Doet suggesties om uw schrijfstijl en toon te verbeteren Grammatica- en spellingcontroles:* Helpt u bij het identificeren en corrigeren van fouten Integratie met andere AI-tools: OpenAI integratie: Werkt naadloos samen met OpenAI's GPT-3 taalmodel voor geavanceerde AI-mogelijkheden

Werkt naadloos samen met OpenAI's GPT-3 taalmodel voor geavanceerde AI-mogelijkheden Integraties met derden: Kan worden geïntegreerd met andere AI-tools om de functie te verbeteren

ClickUp Brain, met zijn focus op projectmanagement en samenwerking, is een waardevolle tool voor teams die hun workflows willen stroomlijnen en hun productiviteit willen verbeteren.

ClickUp beste functies

Organiseer uw kennis in mappen en tags

Deel kennis met leden van het team en externe medewerkers

Integreren met andere ClickUp functies, zoals taken en projecten

Kennis exporteren naar verschillende formats, zoals PDF of CSV

Herinneringen instellen om opmerkelijke informatie op te volgen

Gebruik en analyses bijhouden om de impact van uw kennisbank te meten

ClickUp limieten

Geen gamification-opties voor wie dat leuk vindt

De optie voor tijdsregistratie kan worden verbeterd

ClickUp prijzen

Free Forever

Onbeperkt: $7/maand per gebruiker

$7/maand per gebruiker Business: $12/maand per gebruiker

$12/maand per gebruiker Enterprise: Neem contact op voor prijzen

Neem contact op voor prijzen ClickUp Brain: Voeg toe aan elk betaald abonnement voor $7 per ClickUp-werkruimte gebruiker per maand

ClickUp beoordelingen en recensies

G2: 4.7/5 (9.500+ beoordelingen)

4.7/5 (9.500+ beoordelingen) Capterra: 4.6/5 (4.000+ beoordelingen)

Verhoog uw productiviteit met AI

Terwijl ik experimenteerde met deze AI-browsers en -tools, realiseerde ik me dat het niet gaat om het omruilen van je oude browser voor een nieuwe; het gaat om het ontdekken van tools die context toevoegen en je werk verbeteren op manieren die je misschien nog niet eerder had overwogen.

Hoewel het geen browser is, liet ClickUp Brain me zien hoe AI kan worden verweven in alledaagse taken, waardoor dingen als schrijven en projectmanagement moeiteloos aanvoelen.

Mijn advies: Als je AI-tools kiest om je manier van werken te verbeteren, bedenk dan hoe ze een aanvulling kunnen zijn op wat je al doet. De nuttigste tools lossen niet alleen problemen op of beantwoorden vragen; ze ontsluiten nieuwe, efficiëntere en impactvollere manieren van werken. Aanmelden bij ClickUp en zie hoe het uw werk verandert!