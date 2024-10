Of het nu gaat om een inbreuk op de cyberbeveiliging of een operationele storing, uitval en systeemstoringen kunnen aanzienlijke financiële gevolgen hebben voor uw bedrijf.

Volgens een Wereldwijde enquête over de betrouwbaarheid van serverhardware en serverbesturingssystemen wordt een gemiddelde onderneming geconfronteerd met 15 ongeplande onderbrekingen per jaar en 91% van deze onderbrekingen resulteert in downtimekosten van meer dan $300.000 per uur.

Systeemstoringen kunnen nog duurdere gevolgen hebben, vooral als het gaat om gezondheid en veiligheid. In 2023 implodeerde de Titan-onderzeeër in de Atlantische Oceaan, waarbij vijf mensen omkwamen en een ramp werd veroorzaakt rechtszaak van $50 miljoen tegen OceanGate .

Hier komen robuuste risicobeoordelingsprocessen om de hoek kijken-helpen je potentiële risico's te identificeren, evalueren en beperken voordat ze tot ernstige negatieve gevolgen leiden.

We zullen hier één zo'n kader bekijken: de foutenboomanalyse. In een foutenboomanalyse begin je met de hoofdoorzaak (de belangrijkste gebeurtenis) en werk je terug naar de kleinere problemen (basisgebeurtenissen) die daartoe leiden.

Bekijk de gratis sjablonen voor foutenboomanalyse hieronder en ontdek hoe ze u helpen bij het identificeren en beheren van kritieke risico's, ongeacht de complexiteit van uw branche of systeem.

Wat zijn sjablonen voor foutenboomanalyse?

Een sjabloon voor foutenboomanalyse (FTA) is een gestructureerd raamwerk waarmee veiligheids- en betrouwbaarheidsingenieurs de faalwijzen van een systeem en hun bijdragende oorzaken visueel kunnen weergeven met behulp van een top-down, deductieve logische techniek.

Hoewel de specifieke structuur en content van foutenboomdiagrammen kan variëren afhankelijk van de complexiteit van het geanalyseerde systeem, zijn hier enkele kernelementen:

De topstoring definiëren: Dit is de ongewenste gebeurtenis of faalwijze die u wilt analyseren. Het is het beginpunt van de foutenboom

Dit is de ongewenste gebeurtenis of faalwijze die u wilt analyseren. Het is het beginpunt van de foutenboom Redenen van het eerste niveau : Dit zijn de directe oorzaken die direct kunnen leiden tot de top-tier storing

: Dit zijn de directe oorzaken die direct kunnen leiden tot de top-tier storing Fouten op het tweede niveau: Dit zijn de bijdragende factoren die de redenen op het eerste niveau kunnen veroorzaken

Dit zijn de bijdragende factoren die de redenen op het eerste niveau kunnen veroorzaken Fouten op het derde niveau: Dit zijn de oorzaken die kunnen leiden tot de fouten op het tweede niveau

U kunt meer foutniveaus blijven toevoegen als dat nodig is om de complexiteit van het systeem vast te leggen. Het doel is om de belangrijkste systeemfout op te splitsen in de hoofdoorzaken.

Het sjabloon voor foutenboomanalyse kan u helpen inzicht te krijgen in potentiële storingswijzen en de factoren die ertoe bijdragen in uw systeem.

Wat maakt een goed sjabloon voor foutenboomanalyse?

De effectiviteit van uw risicobeoordeling is direct gekoppeld aan de kwaliteit van uw FTA sjabloon. Daarom is het cruciaal om een sjabloon te kiezen dat een soepele deductieve analyse mogelijk maakt. Foutenboomanalysediagrammen moeten duidelijke verbindingen mogelijk maken tussen potentiële fouten en u helpen de onderliggende oorzaken te bepalen.

Hier zijn enkele punten om rekening mee te houden bij het kiezen van een sjabloon:

Logische structuur: De faalwijzen en hun oorzaken moeten in een logische volgorde in een foutenboomdiagram worden gerangschikt, zodat u gemakkelijk de causale relaties tussen componenten kunt zien

De faalwijzen en hun oorzaken moeten in een logische volgorde in een foutenboomdiagram worden gerangschikt, zodat u gemakkelijk de causale relaties tussen componenten kunt zien Flexibiliteit: Het sjabloon voor de foutenboom moet kunnen worden aangepast aan verschillende systemen en niveaus van detail en complexiteit

Het sjabloon voor de foutenboom moet kunnen worden aangepast aan verschillende systemen en niveaus van detail en complexiteit Traceerbaarheid : Het moet een duidelijke top-down boom bieden voor het bijhouden van faalwijzen terug naar de oorspronkelijke hoofdoorzaak

: Het moet een duidelijke top-down boom bieden voor het bijhouden van faalwijzen terug naar de oorspronkelijke hoofdoorzaak Risicoprioritering: Zoek naar foutenboomsjablonen met ingebouwde opties om risico's te prioriteren op basis van hun waarschijnlijkheid en gevolgen

Zoek naar foutenboomsjablonen met ingebouwde opties om risico's te prioriteren op basis van hun waarschijnlijkheid en gevolgen Gebruiksvriendelijkheid: Controleer of uw sjabloon voor zichzelf spreekt, zodat zelfs mensen met beperkte ervaring in FTA de analyse kunnen begrijpen

Controleer of uw sjabloon voor zichzelf spreekt, zodat zelfs mensen met beperkte ervaring in FTA de analyse kunnen begrijpen Visueel aantrekkelijk: Zoek naar een sjabloon met grafische en labelopties zodat u uw boodschap gemakkelijk kunt overbrengen

En tot slot: zorg ervoor dat u uw sjabloon voor FTA regelmatig herziet om er zeker van te zijn dat het wordt bijgewerkt om wijzigingen in het systeem of de processen weer te geven.

7 Gratis sjablonen voor foutenboomanalyse

Nu komt het leuke gedeelte. We hebben een lijst samengesteld met zeven gratis FTA sjablonen om u te helpen bij het diagnosticeren van risico's in uw systemen en processen. Gebruik ze om uw bedrijfsmiddelen te beschermen en te voldoen aan de veiligheids- en betrouwbaarheidseisen in uw branche.

1. ClickUp sjabloon voor foutenanalyse ClickUp's sjabloon voor foutenboomanalyse volgt nauwgezet het officiële raamwerk voor foutenboomanalyse. Dit maakt het perfect voor veiligheidsingenieurs, betrouwbaarheidsdeskundigen en ontwerpers die werken met complexe machines en systemen.

Gebouwd op ClickUp's Whiteboard krijgt u een oneindig canvas om zoveel niveaus als nodig aan uw analyse toe te voegen. Bovendien maken de diagram- en illustratieopties van het Whiteboard het voor iedereen gemakkelijk om visueel aantrekkelijke en gemakkelijk te ontcijferen foutenboomanalyses te maken.

Het sjabloon heeft een diagram voor foutenboomanalyse met zes componenten:

De storing op systeemniveau (of de hoofdoorzaak) wordt aangeduid als een blauw vierkant

Fouten op het eerste niveau zijn oranje vierkanten in het diagram

Fouten op het tweede niveau zijn gele vierkanten

Vierkanten op het derde niveau zijn grijze vierkanten

Dit sjabloon wordt ook geleverd met twee soorten connectors-een groene driehoek om OR aan te duiden en een groene cirkel om AND aan te duiden. Deze vormen met kleurcodering kunnen oorzaak aan gevolg koppelen en een hiërarchisch foutenboomanalyserapport maken.

💡Pro Tip: Voeg uw risicobeperkende maatregelen als Taken toe aan ClickUp Projecten rechtstreeks vanuit het sjabloon, zodat u er zeker van kunt zijn dat ze effectief worden geïmplementeerd.

2. ClickUp sjabloon voor risicobeheer

Als u op zoek bent naar een meer actiegericht sjabloon voor risicobeoordeling, dan is het ClickUp sjabloon voor risicobeheer is voor u. Hier benadert u risicomanagement en foutenboomanalyse zoals u elk project zou benaderen - stap voor stap en systematisch.

Het sjabloon bestaat uit twee delen:

Het sjabloon bestaat uit twee delen:

Een risicomanagement abonnement dat beschrijft hoe uw organisatie risico's beoordeelt en beperkt, samen met wie erbij betrokken is

dat beschrijft hoe uw organisatie risico's beoordeelt en beperkt, samen met wie erbij betrokken is Een risicomanagement project waar u elk risico als een Taak kunt toevoegen, samen met andere details zoals:

Het risiconiveau en de impact De waarschijnlijkheid dat het gebeurt Gebieden met impact Hoe het te beperken De DRI (rampenrisico-index) om het risico te beheersen

waar u elk risico als een Taak kunt toevoegen, samen met andere details zoals:

Dit ongecompliceerde karakter van het sjabloon, in combinatie met de start-tot-eind componenten voor risicomanagement, maakt het sjabloon perfect voor startende bedrijven en kleine teams die een eenvoudig, gestroomlijnd sjabloon nodig hebben om risico's te beoordelen en te beperken.

💡Pro Tip: Gebruik bij deze sjabloon de Weergave bord en risico's groeperen op prioriteit om de ernst ervan te visualiseren en de aandacht eerst te richten op risico's met een grote impact.

3. ClickUp Whiteboard sjabloon voor risicobeoordeling

Bent u op zoek naar een eenvoudig, visueel aantrekkelijk sjabloon voor risicobeoordeling ? Bekijk dan de ClickUp Whiteboard sjabloon voor risicobeoordeling .

Bent u op zoek naar een eenvoudig, visueel aantrekkelijk sjabloon voor risicobeoordeling ? Bekijk dan de ClickUp Whiteboard sjabloon voor risicobeoordeling .

In tegenstelling tot het vorige sjabloon is dit geen stroomschema. In plaats daarvan is het een combinatie van een raster en een grafiek waarmee u een lijst kunt maken van uw risico's en deze kunt categoriseren op basis van de mate van intensiteit en waarschijnlijkheid dat het zou gebeuren.

Dit sjabloon is uitstekend voor zowel het identificeren van uw risico's als het prioriteren ervan. Zo werkt het sjabloon:

Begin met het maken van een grafiek waarbij de verticale as aangeeft hoe waarschijnlijk het is dat een risico zich voordoet en de horizontale as de intensiteit aangeeft

Gebruik vervolgens gekleurde plakbriefjes om uw risico's in de grafiek te ordenen op basis van de mate van intensiteit en de waarschijnlijkheid dat het risico zich voordoet

Dat is alles. U hebt nu een eenvoudig systeem om risico's te prioriteren, van zeer waarschijnlijke en ernstige risico's tot zeer onwaarschijnlijke en kleine risico's.

Ook lezen: Risico-identificatie in projectmanagement: Nuttige strategieën en voorbeelden

4. ClickUp Whiteboard sjabloon voor risicoanalyse

De ClickUp Whiteboard sjabloon voor risicoanalyse is een andere uitstekende optie voor kleine teams die een sjabloon voor whiteboards voor visuele duidelijkheid.

De ClickUp Whiteboard sjabloon voor risicoanalyse is een andere uitstekende optie voor kleine teams die een sjabloon voor whiteboards voor visuele duidelijkheid.

Net als in het vorige sjabloon kunt u risico's organiseren in een grafiek, waarbij de verticale as de waarschijnlijkheid van het risico aangeeft en de horizontale as de ernst van het risico. Maar hier heeft de grafiek al een achtergrond met kleurcode om de mate van prioriteit aan te geven.

Het enige wat je hoeft te doen is je risico's als plakbriefjes te plaatsen door de ernst en waarschijnlijkheid ervan in te schatten.

💡Pro Tip: Voor de beste resultaten gebruikt u dit sjabloon in combinatie met het ClickUp Fault Tree Analysis Template. In het eerste sjabloon kunt u oorzaak en gevolg bijhouden, een deductieve analyse uitvoeren en vervolgens het geleerde gebruiken om de impact van risico's te analyseren bij de instelling van dit sjabloon.

5. ClickUp Oorzaak en Gevolg Whiteboard Sjabloon

Een moderne variant op de traditionele foutenboomanalyse, de ClickUp Oorzaak en Gevolg Whiteboard Sjabloon biedt een hiërarchisch raamwerk voor het herleiden van effecten naar hun oorzaken.

Een moderne variant op de traditionele foutenboomanalyse, de ClickUp Oorzaak en Gevolg Whiteboard Sjabloon biedt een hiërarchisch raamwerk voor het herleiden van effecten naar hun oorzaken.

Dit sjabloon bestaat uit twee elementenvormen en verbindingslijnen. U voegt risicodetails toe aan de vormen en gebruikt verbindingslijnen om oorzaak en gevolg aan elkaar te koppelen.

In tegenstelling tot de traditionele foutenboomanalyse vermijdt dit sjabloon de complexiteit van EN/OF-voorwaarden en richt het zich in plaats daarvan op een vertakkingsstructuur om de verschillende componenten van een bepaald risico te verkennen. Dit maakt het ideaal voor abstracte risico's, waar meerdere potentiële oorzaken en gevolgen bestaan, maar de onderliggende voorwaarden minder concreet zijn.

💡Pro Tip: Voor een uitgebreidere weergave van elk risico kunt u een ClickUp document . Hiermee krijgt je team toegang tot gedetailleerde informatie over de gevolgen van risico's en strategieën voor risicobeperking zelfs als de ruimte in het diagram beperkt is.

6. ClickUp sjabloon voor analyse van de oorzaak

U speelt vaak whack-a-mole met uw debugging- of risicomanagementinspanningen omdat de hoofdoorzaak niet wordt aangepakt.

Dit is waar de ClickUp sjabloon voor analyse van de oorzaak kan helpen.

Dit is waar de ClickUp sjabloon voor analyse van de oorzaak kan helpen.

Het sjabloon biedt twee perspectieven: een geprioriteerde lijst die risico's groepeert op basis van ernst en een voltooide lijst met alle ontdekte risico's.

Dit werkt als volgt: telkens wanneer een risico opduikt in uw beoordeling, stopt u niet bij dat risico, maar gebruikt u de 'waarom'-vraag om te analyseren wat de oorzaak van dat risico is. Herhaal vervolgens het proces om het tweede waarom te achterhalen, het derde waarom, enzovoort, totdat je het volgende begrijpt hoofdoorzaak van het risico begrijpt .

Dit sjabloon downloaden

Dankzij ClickUp kan ons team duidelijke en transparante prioriteiten stellen, mogelijkheden identificeren om elkaar te ondersteunen en potentiële risico's identificeren en beheren. Sinds we ClickUp gebruiken, is de productiviteit van ons team drastisch gestegen door het verminderen van het aantal vergaderingen en onnodig heen en weer gemail._

Katie Cameron, Sr. Product Marketing Manager bij STANLEY Veiligheid

Ook lezen: 10 beste tools voor gegevensvisualisatie voor projecten voor 2024

7. Microsoft Powerpoint sjabloon voor foutenboomanalyse door Powerslides

Veel vergaderingen draaien om diavoorstellingen. Dus als je op zoek bent naar een professioneel sjabloon om een presentatie te maken voor je foutenboomdiagram, dan is de Microsoft PowerPoint sjabloon voor foutenboomanalyse door Powerslides is een uitstekende keuze.

via Powerlides Het sjabloon biedt een bereik van aanpasbare dia's om u te helpen uw foutenboomanalyse te presenteren. De sjabloon heeft een strak en professioneel ontwerp met twee kleuren. Pas de dia's aan aan uw specifieke behoeften en pas de elementen eenvoudig toe op andere presentaties.

Dit sjabloon is ideaal voor teamleiders die wekelijkse Sprints uitvoeren met ontwikkelteams. Het biedt een gestructureerd raamwerk voor het analyseren van mogelijke fouten en het identificeren van hoofdoorzaken.

Overweeg echter het gebruik van een meer gedetailleerd foutenboomsjabloon voor de diepgaande analyse. Zo bent u verzekerd van zowel een grondig rapport als een gemakkelijk te begrijpen format voor de presentatie.

Ook lezen: 10 beste sjablonen en voorbeelden van geleerde lessen in Excel & ClickUp

Potentiële risico's sneller identificeren en aanpakken met ClickUp

Risicobeoordeling en risicobeperking is een serieuze aangelegenheid en het kan helpen om een failsafe systeem te hebben als er meerdere belanghebbenden of wijzigingen in uw risicobeoordelingscommissie zijn.

Daarom is het cruciaal om een sjabloon voor foutenboomanalyse of een risicobeheerproces in te stellen, uw strategie en bevindingen te documenteren en gestroomlijnde samenwerkingskanalen op te zetten om alle belanghebbenden erbij te betrekken.

Een flexibele tool voor werkbeheer zoals ClickUp is hier van onschatbare waarde. Het biedt ingebouwde tools voor alles van interne communicatie en projectmanagement tot projectborden en documentatiebeheer.

Het biedt ook verschillende gratis sjablonen voor risicobeheer om het werk te versnellen en gebruikers aan te moedigen om risicobeoordeling anders aan te pakken. Aanmelden bij ClickUp gratis en stel een faalveilig, organisatiebreed risicobeheersysteem in.