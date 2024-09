Heb je ooit geworsteld met het verzamelen van feedback, het beheren van verzoeken of het uitvoeren van enquêtes? Het is een uitdaging om de juiste informatie te verzamelen en deze georganiseerd te houden.

Daarom zijn formulieren in Asana zo handig. Met deze functie kunt u het proces van het verzamelen van inzichten van uw team, klanten of prospects stroomlijnen. Het is een eenvoudige manier om al uw feedback en binnenkomende verzoeken georganiseerd te houden, samen met de rest van uw projectgegevens.

Laten we stap voor stap bekijken hoe je een Asana formulier maakt.

Een formulier maken in Asana

Met formulieren in Asana kunt u snel beginnen met het verzamelen van feedback/intake verzoeken. Het goede nieuws? U kunt uw formulieren in Asana in zes eenvoudige stappen maken, bewerken, instellen en publiceren.

1. Het formulier maken

Volg deze stappen om een formulier aan te maken in Asana:

Open een project in uw Asana account

Ga naar het menu Aanpassen

Navigeer naar Toevoegen en klik op Formulieren. Pas de content van uw formulier aan volgens uw vereisten

Klik op Publiceren

De formulieren maken deel uit van uw Asana projecten. Wanneer een respondent een formulier invult en indient, verschijnt het formulier als een nieuwe taak binnen het project. Standaard heeft het formulier dezelfde naam als het project waar het deel van uitmaakt, maar u kunt de naam en beschrijving bewerken.

via Asana

2. Koppen toevoegen aan het formulier

Voeg koppen toe om de vragen in secties te verdelen. Dit maakt het formulier overzichtelijker en begeleidt de respondenten beter.

Dit is hoe je het kunt doen:

Klik op het tabblad Inhoud van het formulier

Scroll naar beneden naar de sectie Content

Klik op Kop

Sleep de kop naar de gewenste positie in het formulier

Je kunt ook met de muis over je formulier gaan en op + Kop toevoegen klikken.

via Asana

4. Instellingen formulier beheren

Op het tabblad Instellingen (naast het tabblad Formulier content) kunt u de volgende acties uitvoeren:

Selecteer een veld voor de titel van de Taak

Een standaard toegewezen persoon aanwijzen voor elk verzonden formulier

Alle reacties kopiëren naar de beschrijving van de Taak

Bepalen wie toegang heeft tot het formulier

Een bevestigingsbericht toevoegen

Een knop toevoegen om Nog een verzending toe te voegen

via Asana

5. Bijlagen bij het formulier toestaan

Bij sommige vragen moeten respondenten een bijlage meesturen, zoals afbeeldingen, PDF's en andere documenten.

Wanneer iemand een formulier met bijlagen indient, worden de bijlagen automatisch gekoppeld aan de taak die is aangemaakt in uw Asana project.

Om een bijlage aan een formulier toe te voegen, klikt u op het pictogram Bijlage onder de lijst met vragen.

via Asana

Nadat u uw vraag hebt toegevoegd, hebt u de optie om:

De vraagnaam te wijzigen/bewerken en een vraagbeschrijving toe te voegen

Meerdere bijlagen toestaan

Het veld Verplicht in- of uitschakelen

via Asana

6. Bekijk een voorbeeld van uw formulier

Terwijl je je formulier maakt, kun je een voorbeeld bekijken door op Formulier weergeven te klikken en te zien hoe het eruitziet voor respondenten.

Gemakkelijk formulieren maken, bewerken, aanpassen en delen met behulp van de formulierweergave van ClickUp

U hebt uw nieuwe formulier gemaakt en kunt het vinden in de zijbalk. Voeg een naam en beschrijving toe aan het formulier zodat u het gemakkelijk kunt herkennen.

U vindt de velden voor Taken aan de linkerkant, waaronder Prioriteit, Startdatum, Deadline, Bijlage, tijdsinschatting, en Assignee, om er een paar te noemen. Sleep de gewenste velden uit het linkerpaneel en zet ze op je Formulier.

ClickUp ondersteunt ook uitgebreide aanpassingen, dankzij Aangepaste velden. Deze helpen u om uw formulier aan te passen voor verschillende doeleinden. Aangepaste velden van ClickUp omvatten onder andere Tekst, Lange tekst, Website, Dropdown, E-mail, Telefoon, Datum, Selectievakje, Nummer, Geld, en labels,.

Daar houdt het aanpassen niet op. Ga naar het tandwielpictogram in de rechterbovenhoek om je formulieropties te wijzigen (beschikbaar op het Business Plus-abonnement en hoger). Hier is een snelle blik op wat je kunt configureren met Formulier opties:

Avatar : Kies een afbeelding die u bovenaan uw formulier wilt weergeven

: Kies een afbeelding die u bovenaan uw formulier wilt weergeven Gebruiker : Kies standaard toegewezen personen voor elk formulier verzenden

: Kies standaard toegewezen personen voor elk formulier verzenden Responsbericht : Maak een aangepast bericht voor gebruikers die een formulier voltooien

: Maak een aangepast bericht voor gebruikers die een formulier voltooien Kleuren: Kies de kleur van de knoppen op uw formulier

Kies de kleur van de knoppen op uw formulier Branding: Verberg de ClickUp branding van uw formulieren

Verberg de ClickUp branding van uw formulieren Nog een reactie verzenden: Voeg een link toe om nog een reactie in te dienen op de bevestigingspagina voor het verzenden van formulieren, zodat gebruikers meerdere reacties op hetzelfde formulier kunnen verzenden

Het beste aan de weergave ClickUp Formulieren is de flexibiliteit. Het ondersteunt voorwaardelijke logica en werkt de vragen dynamisch bij op basis van reacties. Deze functie ondersteunt tot 25 regels per beslissingsveld, zodat u preciezere gegevens kunt vastleggen (beschikbaar op de Business Plus- en Enterprise-abonnementen).

Je kunt bijvoorbeeld een regel maken die automatisch een veld Due Date weergeeft als de respondent Urgent als prioriteit selecteert.

/$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2024/08/image-85.gif ClickUp Formulier weergave /$$$img/

Maak intuïtieve formulieren door voorwaarden en regels te gebruiken in de weergave ClickUp Formulier

Een andere verdienste van deze tool is zijn veelzijdigheid. Of het nu een opvoeder bent die informatie verzamelt of functieverzoeken en bugfixes beheren als onderdeel van een softwareteam kunt u de weergave van het ClickUp Formulier aanpassen aan uw branche.

Ook lezen: 14 Beste software voor formulierbouwers (functies, voordelen, nadelen, prijzen)

2. Maak traceerbare taken van je formulieren

ClickUp-formulieren stroomlijnen het intakeproces van uw organisatie voor verschillende routinetaken, waaronder het verzamelen van productfeedback, projectverzoeken afhandelen en creatieve verzoeken, het beheren van IT verzendingen, het routeren van verkoopleads en het uitvoeren van tevredenheidsonderzoeken onder werknemers . Maar dit is nog maar het begin.

Zodra u reacties in de velden van formulieren hebt vastgelegd, kunt u deze omzetten in traceerbare ClickUp-taak ingebed in uw werkstroom en teamleden toewijzen om de juiste acties te ondernemen. Als bijvoorbeeld een productfeedback een bug in het systeem rapporteert, kun je van het antwoord een taak maken en deze toewijzen aan je ontwikkelingsteam.

Schakel het actieve schakelaartje in of uit om het delen van een formulier in ClickUp met het publiek te openen/uit te schakelen

Het formulier delen is super eenvoudig - kopieer de directe link naar het formulier en deel het met uw interne teams, externe belanghebbenden, klanten en meer. U kunt ook een HTML formulier toevoegen aan uw landingspagina via de sectie Embed code.

Klanten houden van de ClickUp functie voor de weergave van formulieren vanwege de eenvoud en het gebruiksgemak. Hier volgt een getuigenis:

De communicatie tussen clients, leidinggevenden en managers verloopt gestroomlijnd met behulp van formulieren en het toewijzen van taken en lijsten. ClickUp is perfect om met grote teams te werken en ze allemaal te beheren met de Teams functie."_ Christian Gonzalez , Administratief Coördinator, Cámara Nacional de Comercio, Servicios y Turismo de Guadalajara

Dynamische formulieren maken met uitgebreide aanpassingen met ClickUp

Als u op zoek bent naar een eenvoudige tool die gemakkelijk de basisvereisten voor formulieren afhandelt, dan is Asana een handige keuze.

Maar als u te maken hebt met complexere workflows en een veelzijdige online formulierbouwer wilt, kunt u misschien beter kijken naar Asana alternatieven waaronder Google formulieren en ClickUp Formulieren.

ClickUp komt hier naar voren als een haalbare optie omdat het is ontworpen om die ingewikkelde details af te handelen en u meer controle te geven over hoe uw formulieren werken. Bovendien stopt het niet bij het verzamelen van reacties; u kunt ze ook opvolgen door direct uitvoerbare taken te maken en de voortgang ervan bij te houden.

Dus waarom wachten? Aan de slag met ClickUp -Maak aangepaste formulieren met geavanceerde functies om gegevens effectief vast te leggen en te gebruiken.