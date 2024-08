De 10 beste software voor klantcommunicatiebeheer in 2024

Stel je voor dat je je inbox opent met een stortvloed aan e-mails, teksten en berichten op sociale media, allemaal van klanten die dringend je aandacht nodig hebben. Ik heb het ook meegemaakt!

Het voelt als een constante evenwichtsoefening, waarbij elk bericht om aandacht vraagt. Ondanks mijn inspanningen glippen er onvermijdelijk berichten door de mazen van het net, wat leidt tot gefrustreerde klanten en de aanhoudende zorg dat ik mijn team teleurstel.

Ik realiseerde me dat ik een effectievere manier nodig had om verbinding te maken met mijn klanten, dus ben ik overgestapt op Customer Communication Management (CCM) software voor mijn organisatie.

Tools voor communicatiebeheer hebben me geholpen om de communicatie met klanten via verschillende kanalen te verbeteren en het gegevensbeheer te centraliseren, een kaart van het klanttraject te maken volg klantinteracties en zorg voor een on-time, perfecte levering.

Als ook jij je aanpak van het beheer van klantcommunicatie wilt verbeteren en optimaliseren, dan zit je hier goed. In deze blog heb ik de 10 beste CCM-software voor klanttevredenheid op een rijtje gezet.

Wat moet je zoeken in Software voor klantcommunicatiebeheer?

Bij het kiezen van software voor het beheer van klantcommunicatie is het essentieel om een oplossing te vinden die efficiëntie, personalisatie en schaalbaarheid naadloos integreert in je communicatiestrategie. Hier zijn enkele sleutel factoren die u moet overwegen:

Ondersteuning via meerdere kanalen: Ga op zoek naar een oplossing voor het beheer van klantcommunicatie die helpt bij het stroomlijnen van de communicatie via verschillende kanalen, zoals sociale media, e-mails, teksten en tickets voor klantenservice

Ga op zoek naar een oplossing voor het beheer van klantcommunicatie die helpt bij het stroomlijnen van de communicatie via verschillende kanalen, zoals sociale media, e-mails, teksten en tickets voor klantenservice Samenwerking tussen teams: Kies een platform waarmee u gemakkelijk kunt samenwerken. Dit helpt om werklasten te beheren en problemen van klanten sneller op te lossen

Kies een platform waarmee u gemakkelijk kunt samenwerken. Dit helpt om werklasten te beheren en problemen van klanten sneller op te lossen Het klanttraject in kaart brengen: Kies voor een oplossing die klantinteracties en ervaringen op alle contactpunten bijhoudt en analyseert. Hiermee kunt u gebieden identificeren waar de klantcommunicatie kan worden verbeterd

Kies voor een oplossing die klantinteracties en ervaringen op alle contactpunten bijhoudt en analyseert. Hiermee kunt u gebieden identificeren waar de klantcommunicatie kan worden verbeterd Automatisering: Kies CCM-software met AI-integratiefuncties om inkomende en uitgaande interacties met uw klanten te automatiseren en klanten snel antwoord te geven

Kies CCM-software met AI-integratiefuncties om inkomende en uitgaande interacties met uw klanten te automatiseren en klanten snel antwoord te geven Personalisatie: Kies een tool waarmee je de communicatie kunt personaliseren. De beste software voor het beheer van klantcommunicatie moet een gedetailleerde analyse kunnen maken van het gedrag, de query's, het profiel en de interactiegeschiedenis van klanten om berichten op maat op te stellen

De 10 beste beheersoftware voor klantcommunicatie die u kunt gebruiken

Laten we nu eens kijken naar de beste platforms voor klantcommunicatie op basis van hun sleutel functies, prijzen, limieten en klantbeoordelingen.

1. ClickUp (het beste voor communicatiebeheer en samenwerking)

beheer alle klantgegevens op één plaats om de communicatie met klanten te verbeteren met de ClickUp CRM Solution_

De eerste stap naar een betere klantervaring is een efficiënt beheer van klantgegevens. Ik heb dit op de harde manier geleerd. Vroeger vertrouwde mijn team op onnauwkeurige en onvolledige klantgegevens en vroegen we ons af waarom onze klanten niet zo blij of responsief waren als verwacht.

Uiteindelijk heb ik de client management uitdaging met ClickUp. De CRM-oplossing door ClickUp vereenvoudigt het beheer van klantgegevens door een centrale database te creëren waarin ik alle interacties met klanten en query's kan weergeven.

Het helpt me om relaties met klanten te visualiseren en projectupdates te sturen voor rapportage aan klanten en klanten aan boord te nemen via één platform.

Een andere handige functie voor efficiënte klantcommunicatie en het realiseren van klantverwachtingen is ClickUp e-mail integratie . Hiermee kan ik e-mails van klanten rechtstreeks binnen ClickUp verzenden en ontvangen, zodat ik alles op één locatie kan doen en niet van tabblad hoef te wisselen.

Ik kan taken aanmaken en mijn teamleden taggen, e-mails aan taken koppelen voor een betere context, reageren op bijlagen, projectupdates naar klanten sturen en taken automatiseren.

schakel niet langer tussen verschillende tabbladen en beheer alle communicatie met klanten op één plaats met ClickUp E-mailintegratie_

De ClickUp Klantenservice-oplossing helpt mijn team hun werkstroom beter te beheren door aangepaste velden toe te voegen. Ze kunnen nu informatie categoriseren op basis van de client, tickets of problemen om de klantervaring en interacties bij te houden en te verbeteren.

Bovendien helpen tags bij het identificeren van veelvoorkomende problemen, zodat we ze kunnen prioriteren. Taken delegeren is ook veel gemakkelijker geworden omdat ik meerdere toegewezen personen aan een taak kan toevoegen.

/$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2024/08/ClickUps-Customer-Service.gif ClickUp's Klantenservice /%img/

gebruik ClickUp's Customer Service Solution om zakelijke gebruikers meer mogelijkheden te geven en de klanttevredenheid te verhogen_ ClickUp Brein clickUp Brain, de AI-assistent van ClickUp, is nog een reden waarom ik de voorkeur geef aan ClickUp als platform voor klantcommunicatie. Ik gebruik het om e-mails naar klanten te genereren, antwoorden van klanten op te stellen, klantenenquêtes te maken en gesprekken met klanten samen te vatten.

clickUp Brain gebruiken om e-mails naar klanten op te stellen en samenvattingen van klantgesprekken te krijgen_

De aanpak die mij heeft geholpen de communicatie met de client te verbeteren is het definiëren van stakeholderprofielen, het instellen van duidelijke communicatierichtlijnen en het bepalen van communicatiedoelstellingen met sjablonen voor communicatieplannen .

U kunt proberen ClickUp's sjabloon voor communicatieabonnementen om een uitvoerbaar communicatie abonnement te maken. Het helpt communicatiedoelen te stellen bouw een communicatiestrategie , creëer overtuigende boodschappen voor klanten, identificeer de juiste communicatiekanalen en meet de impact van de communicatie-inspanningen.

ClickUp's communicatie abonnement

ClickUp beste functies

Gegevensvisualisaties: Visualiseer klantgegevens en monitor hun levenslange waarde metClickUp Dashboards om communicatie te personaliseren

klantinteractie visualiseren met ClickUp Dashboards_

Workstroom automatisering: Creëer geautomatiseerde klantcommunicatie Taken voor elke fase van uw pijplijn en onderneem onmiddellijk actie metClickUp Automatiseringen *Accountbeheer: Maak afzonderlijke mappen en lijsten voor verschillende accounts en deel ze met het relevante team om de communicatie te stroomlijnen

Creëer geautomatiseerde klantcommunicatie Taken voor elke fase van uw pijplijn en onderneem onmiddellijk actie metClickUp Automatiseringen *Accountbeheer: Maak afzonderlijke mappen en lijsten voor verschillende accounts en deel ze met het relevante team om de communicatie te stroomlijnen Feedbackbeheer voor klanten: Verzamel feedback van klanten met behulp vanClickUp Formulieren om verbeterpunten te vinden en klantreacties om te zetten in traceerbare Taken

clickUp formulieren gebruiken om feedback van klanten te verzamelen_

Integraties met verschillende kanalen: Gebruik ClickUp's integratie met Intercom om automatische Taken aan te maken wanneer een lead converteert. Dit helpt uw team om klanten snel een antwoord te sturen

creëer en koppel ClickUp- taken rechtstreeks vanuit uw Intercom inbox en onderneem snel actie door ze automatisch naar de geselecteerde ClickUp-lijst te sturen_

ClickUp beperkingen

Nieuwe gebruikers kunnen een leercurve ervaren als gevolg van de uitgebreide functies van ClickUp

ClickUp prijzen

Free Forever : Gratis voor altijd

: Gratis voor altijd Onbeperkt : $7/gebruiker/maand

: $7/gebruiker/maand Business: $12/gebruiker/maand

$12/gebruiker/maand Enterprise: Neem contact op voor prijzen

Neem contact op voor prijzen ClickUp Brain: Voeg toe aan elk betaald abonnement voor $7 per lid van de werkruimte per maand.

ClickUp beoordelingen en recensies

G2: 4.7/5 (9.500+ beoordelingen)

4.7/5 (9.500+ beoordelingen) Capterra: 4.6/5 (4.100+ beoordelingen)

2. Front (het beste voor het beheren van gesprekken met klanten op één plaats)

via Front Front centraliseert alle communicatie met klanten op één plek via de functie Inbox voor alle kanalen. Je hoeft je geen zorgen te maken dat je berichten van klanten mist, want je kunt alle gesprekken van verschillende communicatiekanalen, waaronder e-mails, sms, Instagram, Slack en WhatsApp op Front weergeven en beheren.

Front geeft automatisch prioriteit aan gesprekken met klanten, zodat je je kunt richten op dringende berichten via meerdere kanalen. De functie voor het bijhouden van klanten biedt een snel overzicht van actieve en nieuwe gesprekken, waardoor je de efficiëntie van je team kunt bijhouden en middelen beter kunt toewijzen.

Front werkt ook geweldig voor workflow management en automatisering. Berichten worden automatisch gerouteerd en toegewezen aan verschillende leden van het team om de oplostijd te verbeteren.

Front beste functies

Herinneringen instellen om chats opnieuw te bezoeken zodat geen enkel bericht onbehandeld blijft

Filter klantgesprekken om te focussen op kritieke items

Gebruik ingebouwde analysetools om de teamprestaties te bewaken en automatisch talrijke KPI's en statistieken bij te houden, zoals berichtafhandeling per uur, tijd om te antwoorden, enz

AI-chatbots maken voor uitgaande communicatie, query's van klanten oplossen en de klantervaring direct verbeteren

Front limieten

De zoekfunctie loopt soms achter en je moet handmatig berichten zoeken

Prijzen Front

Free: 7 dagen gratis proefversie

7 dagen gratis proefversie Starter: $29/maand per gebruiker

$29/maand per gebruiker Groei: $79/maand per gebruiker

$79/maand per gebruiker Schaal: $99/maand per gebruiker, jaarlijks gefactureerd

$99/maand per gebruiker, jaarlijks gefactureerd Premium: $229/maand per gebruiker, jaarlijks gefactureerd

Front beoordelingen en recensies

G2: 4.7/5 (2.000+ beoordelingen)

4.7/5 (2.000+ beoordelingen) Capterra: 4.5/5 (200+ beoordelingen)

3. Intercom (het beste voor automatisering van klantcommunicatie met AI)

via Intercom Intercom is een AI-gericht klantenserviceplatform dat helpt bij het implementeren van een realtime klantcommunicatiestrategie. De intuïtieve interface combineert een AI-helpdesk, een AI-bot en proactieve ondersteuning om de beste klantervaring te leveren. Het platform heeft ook een gedeelde inbox waarmee teams samen e-mails en berichten kunnen beheren op één platform.

Ik gebruik vaak de Business Messenger, de live chat functie, om gepersonaliseerde berichten te sturen voor klantconversie en onboarding. Het beste aan het gebruik van Intercom is dat mijn team alle telefoontjes van klanten in hun inbox krijgt, zodat ze alle context hebben en query's van klanten snel kunnen oplossen.

Intercom beste functies

Eén ticket aanmaken voor problemen die meerdere gebruikers raken

Problemen van klanten oplossen met chatten, bellen, video's en delen van schermen op basis van ervaringen en voorkeuren van de klant

Los vragen van klanten direct op met de AI-chatbot

Ticketformulieren verzenden via een bot of rechtstreeks in uw product om de communicatie te verbeteren en heen-en-weer e-mails te verminderen

Intercom beperkingen

De routing- en automatiseringsprocessen voor support tickets in Intercom kunnen complex zijn en vereisen extra inspanning om te configureren

De functies voor het aanpassen van e-mail zijn beperkt

Intercom prijzen

Free: 14 dagen gratis proefversie

14 dagen gratis proefversie Essentieel: $39/maand per gebruiker

$39/maand per gebruiker Geavanceerd: $99/maand per gebruiker

$99/maand per gebruiker Expert: $139/maand per gebruiker

Intercom beoordelingen en recensies

G2: 4.5/5 (2.000+ beoordelingen)

4.5/5 (2.000+ beoordelingen) Capterra: 4.5/5 (1.000+ beoordelingen)

4. Respond.io (Beste voor het converteren van leads via chatten)

via Podium Podium is een andere top software voor het beheer van klantcommunicatie die bedrijven helpt in contact te komen met klanten via gesprekken, teksten, e-mails, sociale mediakanalen en websites.

Met behulp van de functie AI Employee kun je klanten direct antwoorden om ervoor te zorgen dat gesprekken via tekst doorgaan, zelfs nadat ze de site hebben verlaten. Het beste aan deze tool is dat leads binnen 30 seconden worden beantwoord.

Wanneer iemand het formulier 'Contact opnemen' op de website van het bedrijf invult, stuurt het een automatische tekst om het communicatieproces te starten.

Podium beste functies

Beheer en beantwoord beoordelingen van platforms zoals Google en Facebook rechtstreeks vanuit Podium

Een persoonlijke klantervaring bieden door aangepaste berichten op te stellen vanuit sjablonen

Geautomatiseerde tekstberichten naar bellers sturen om ze opnieuw te benaderen en ervoor te zorgen dat alle leads worden vastgelegd

Podium limieten

Leads overbrengen naar CRM-systemen kan traag zijn

Met de zoekfunctie kunnen gebruikers alleen oude gesprekken opzoeken door de naam te onthouden van de persoon met wie ze aan het chatten waren, wat onhandig kan zijn

Podium prijzen

Core: $ 399/maand per gebruiker

$ 399/maand per gebruiker Pro: $599/maand per gebruiker

$599/maand per gebruiker Handtekening: Neem contact op met verkoop

Podium beoordelingen en recensies

G2: 4,5/5 (1.500+ beoordelingen)

4,5/5 (1.500+ beoordelingen) Capterra: 4.3/5 (500+ beoordelingen)

9. Quadient Inspire (Beste voor het leveren van gepersonaliseerde in-brand berichten)

via LiveAgent Wilt u alle inkomende communicatie van klanten bijhouden en omzetten in tickets voor eenvoudiger beheer? Probeer LiveAgent. Het biedt een robuust ticketingsysteem met een live chatapplicatie waarmee een team in realtime kan reageren op berichten van klanten en websitebezoekers.

Je kunt ook berichtanalyses bijhouden om veelvoorkomende verzoeken of feedback van klanten, de reactietijd en andere gegevens te bekijken. De meertalige software helpt bij het aanpassen van chatvensters in 40 talen.

LiveAgent biedt een functie voor websitebewaking waarmee u kunt zien hoe bezoekers op uw site surfen, zodat u gepersonaliseerde chatuitnodigingen kunt sturen.

LiveAgent beste functies

Ga face-to-face met klanten in gesprek met behulp van de geïntegreerde functie voor videogesprekken

Gebruik het ticketbeheersysteem om verzoeken om te zetten in tickets en deze te verdelen onder de leden van het team voor een sneller beheer van de klantcommunicatie

Verzoeken van klanten vanuit verschillende ondersteuningskanalen afhandelen, waaronder e-mail, live chat, sociale berichten, telefoongesprekken, videogesprekken, forumberichten en contactformulieren op één plek

LiveAgent limieten

Het heeft beperkte integraties met bedrijfssystemen

Het biedt geen AI-chatbots voor automatische reacties op berichten van klanten

LiveAgent prijzen

Gratis Forever

Klein: $9/maand per gebruiker

$9/maand per gebruiker Medium: $29/maand per gebruiker

$29/maand per gebruiker Groot: $49/maand per gebruiker

$49/maand per gebruiker Enterprise: $69/maand per gebruiker

LiveAgent beoordelingen en recensies

G2: 4.5/5 (1.000+ beoordelingen)

4.5/5 (1.000+ beoordelingen) Capterra: 4.7/5 (1.500+ beoordelingen)

Verbeter klantcommunicatie met ClickUp

Het gebruik van een CCM-oplossing is de beste manier om relaties met klanten te verbeteren, de kosten voor klantenservice te verlagen en uw werknemers in staat te stellen zich te concentreren op de kernfuncties.

Als u het communicatiebeheer met uw klanten en teams op één platform wilt optimaliseren, zoek dan niet verder dan ClickUp. Het is ontworpen om elk type werk te beheren, van het verbeteren van de samenwerking tussen teams en het automatiseren van communicatie tot het stimuleren van productiviteit en het verhogen van operationele efficiëntie. Meld u gratis aan op ClickUp om een samenhangend of instant messaging-systeem voor uw klanten te ontwikkelen en diepere relaties met hen op te bouwen via alle kanalen.