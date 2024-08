7 Free Software Evaluatie Sjablonen om uit te proberen in 2024

De evaluatie van software is een langdurig maar cruciaal proces. Je moet de evaluatiecriteria definiëren, een evaluatie abonnement opstellen, marktonderzoek doen, de software laten beoordelen door interne experts of daadwerkelijke gebruikers, hun inzichten verzamelen en meerdere belanghebbenden beheren.

Stel je voor dat je elk item handmatig moet bijhouden en beheren. Je zult waarschijnlijk stappen missen en inconsistente gegevens hebben. Hierdoor zal de lancering van je product vertraging oplopen.

Sjablonen voor software-evaluatie kunnen je helpen om je evaluatieprocessen beter te structureren. Ze bieden een standaardkader voor kwaliteitsborging, het meten van gebruikerstevredenheid en het testen van zwakke punten in de veiligheid.

Ontdek de belangrijkste bouwblokken van een effectief sjabloon voor software-evaluatie en krijg toegang tot zeven gratis sjablonen om uw softwarelancering of implementatieproces te stroomlijnen!

Wat zijn Software Evaluatie Sjablonen?

Sjablonen voor software-evaluatie zijn gestructureerde documenten of raamwerken voor het beoordelen van de prestaties, kwaliteit en bruikbaarheid van softwareoplossingen. Ze bieden een systematische aanpak voor projectmanagers, softwareontwikkelaars, teams voor kwaliteitsborging en bedrijfsanalisten om softwaretoepassingen te evalueren en ervoor te zorgen dat ze voldoen aan de eisen van gebruikers.

Stel dat je software ontwikkelt voor workflow automatisering. Een sjabloon voor software-evaluatie biedt een gedetailleerde checklist om ervoor te zorgen dat de software aansluit bij de doelen van het bedrijf.

Biedt de software alle vereiste functies?

Hoe gebruikersvriendelijk is de interface?

Integreert de software goed met de bestaande systemen?

Kan het groeiende bedrijfsbehoeften en grotere datasets aan?

Wat zijn de functies van de oplossing op het gebied van veiligheid?

Is de software waarde voor zijn geld?

Welk niveau van klantenservice biedt de softwareleverancier?

Wat maakt een goed sjabloon voor softwarebeoordeling?

De overzicht Tech Trends 2024 van Capterra onthulde dat 58% van de Amerikaanse bedrijven spijt heeft van softwareaankopen in de afgelopen 12-18 maanden.

Om een softwareproduct te maken dat echt voldoet aan de behoeften van je klanten, heb je een sjabloon voor software-evaluatie nodig dat je helpt bij het beoordelen van technische functies en ervoor zorgt dat deze aansluiten op de behoeften van gebruikers.

Voor productmanagers of softwareontwikkelaars betekent dit dat ze zich tijdens de testfase beter moeten richten op de gebruikerservaring. Dit zijn de sleutelelementen die je in een sjabloon voor software-evaluatie moet opnemen:

Aanpasbaarheid : Het moet gemakkelijk aanpasbaar zijn om verschillende softwaretypes te evalueren

: Het moet gemakkelijk aanpasbaar zijn om verschillende softwaretypes te evalueren Structuur en duidelijkheid : Het sjabloon moet duidelijke secties bevatten met relevante aspecten van software-evaluatie. Het moet eenvoudig te begrijpen zijn , zelfs voor niet-technische gebruikers

: Het sjabloon moet duidelijke secties bevatten met relevante aspecten van software-evaluatie. Het moet eenvoudig te begrijpen zijn zelfs voor niet-technische gebruikers Scoringssysteem : Het sjabloon voor software-evaluatie moet een consistent scoresysteem hebben voor de beoordeling van softwareoplossingen op basis van verschillende factoren, zoals UI, integratie en compliance

: Het sjabloon voor software-evaluatie moet een consistent scoresysteem hebben voor de beoordeling van softwareoplossingen op basis van verschillende factoren, zoals UI, integratie en compliance Gedetailleerde criteria : Er moeten specifieke secties/vragen zijn voor elke evaluatiefactor om een grondige beoordeling te garanderen

: Er moeten specifieke secties/vragen zijn voor elke evaluatiefactor om een grondige beoordeling te garanderen Controlepunten voor naleving : Het sjabloon moet een sectie bevatten om te controleren of de software voldoet aan de relevante regelgeving

: Het sjabloon moet een sectie bevatten om te controleren of de software voldoet aan de relevante regelgeving Perspectieven van belanghebbenden : Controleer of het sjabloon samenwerking ondersteunt en input vraagt van verschillende belanghebbenden, zoals IT-managers, softwareontwikkelaars en eindgebruikers

: Controleer of het sjabloon samenwerking ondersteunt en input vraagt van verschillende belanghebbenden, zoals IT-managers, softwareontwikkelaars en eindgebruikers Versiebeheer: Het sjabloon voor software-evaluatie moet een wijzigingslogboek bevatten met de gegevens van het lid van het team dat de wijzigingen heeft aangebracht. Dit helpt bij het bijhouden van nieuwe functies en bugfixes

10 Free Software Evaluatie Sjablonen

Hier zijn zeven gratis sjablonen om softwareoplossingen te vergelijken. ⬇️

1. ClickUp Heuristisch evaluatie sjabloon

Beoordeel de bruikbaarheid van software en verbeter de klanttevredenheid met ClickUp's Heuristische Evaluatie Sjabloon

Complexe software kan werkstromen verstoren, wat kan leiden tot fouten, lage productiviteit en hoge opleidingskosten. Om de kwaliteit van een interface te beoordelen, kun je een heuristische evaluatie uitvoeren. Dit is een proces waarbij experts gevestigde richtlijnen toepassen om gebreken in de bruikbaarheid te identificeren die van invloed kunnen zijn op de tevredenheid van de gebruiker. ClickUp's sjabloon voor heuristische evaluatie maakt dit proces soepeler door uw team te voorzien van een gedetailleerde software-evaluatie checklist voor het beoordelen van de app-interface en de kwaliteit ervan- gebaseerd op bruikbaarheidsprincipes, industriestandaarden en eisen van de client.

Gebruik dit sjabloon om wrijving bij de gebruiker, navigatieproblemen en andere inconsistenties in de software te identificeren die de gebruikerservaring kunnen beïnvloeden voordat het product wordt uitgerold. Het organiseert alle evaluatie-informatie op één plaats en maakt automatisch testtaken aan voor nieuwe functies of verbeteringen.

Het helpt uitdagingen op het gebied van softwareontwikkeling aan te pakken door de meest cruciale aspecten van bruikbaarheid te evalueren, zoals:

Toegankelijkheid : Is de interface toegankelijk voor technische en niet-technische gebruikers, inclusief mensen met een handicap?

: Is de interface toegankelijk voor technische en niet-technische gebruikers, inclusief mensen met een handicap? Efficiëntie : Hoe snel kunnen gebruikers hun Taken voltooien?

: Hoe snel kunnen gebruikers hun Taken voltooien? Klaarheid : Is de interface duidelijk en gemakkelijk te begrijpen?

: Is de interface duidelijk en gemakkelijk te begrijpen? Feedback : Laat het ruimte voor feedback van klanten?

: Laat het ruimte voor feedback van klanten? Leercurve : Is de interface beginnersvriendelijk?

: Is de interface beginnersvriendelijk? Navigatie : Is de navigatie eenvoudig?

: Is de navigatie eenvoudig? Foutenpreventie : Zijn er maatregelen om te voorkomen dat gebruikers fouten maken?

: Zijn er maatregelen om te voorkomen dat gebruikers fouten maken? Flexibiliteit: Kunnen gebruikers gemakkelijk schakelen tussen functies?

2. Sjabloon voor softwareontwikkeling door ClickUp

ClickUp sjabloon voor softwareontwikkeling

Als u op zoek bent naar één hulpmiddel om productontwikkeling, ontwerpproces en testen te stroomlijnen, probeer dan eens ClickUp's sjabloon voor softwareontwikkeling . Het helpt teams voor product-, ontwerp- en kwaliteitsbeoordeling (QA) om samen te werken en producten te bouwen, projecten te evalueren en bijhouden softwareontwikkeling KPI's . Sjablonen voor softwareontwikkeling zoals deze stellen u in staat om een speciale ruimte te creëren voor productontwikkeling. U kunt dit sjabloon gebruiken om productroutekaarten te ontwerpen, Sprints te beheren, functieverzoeken aan te pakken en productreleases bij te houden met behulp van Agile-, Scrum- of Kanban-methodologieën.

Dit is hoe het sjabloon helpt:

Productroadmap en backlog : Software deliverables en hun huidige status weergeven, roadmaps maken, verzoeken voor functies en bugrapporten in behandeling nemen, backlog beheren, afhankelijkheid visualiseren en tijdlijnen bijhouden om belanghebbenden op de hoogte te houden

: Software deliverables en hun huidige status weergeven, roadmaps maken, verzoeken voor functies en bugrapporten in behandeling nemen, backlog beheren, afhankelijkheid visualiseren en tijdlijnen bijhouden om belanghebbenden op de hoogte te houden Design map : Werk samen met ontwerpers in een ruimte waar ze taken kunnen toevoegen en beheren, tools zoals Figma kunnen verbinden, reviewcycli kunnen implementeren, de functionele en visuele aspecten van het product kunnen creëren en de juiste aantekeningen voor elke stap kunnen documenteren

: Werk samen met ontwerpers in een ruimte waar ze taken kunnen toevoegen en beheren, tools zoals Figma kunnen verbinden, reviewcycli kunnen implementeren, de functionele en visuele aspecten van het product kunnen creëren en de juiste aantekeningen voor elke stap kunnen documenteren Squad 1 (Scrum Sprints) : Gebruik vooraf opgestelde lijsten voor het plannen, bijhouden, beheren en itereren van Sprints. Gebruik teamdocumenten om uw productvereisten te standaardiseren en rollen en verantwoordelijkheden te documenteren

: Gebruik vooraf opgestelde lijsten voor het plannen, bijhouden, beheren en itereren van Sprints. Gebruik teamdocumenten om uw productvereisten te standaardiseren en rollen en verantwoordelijkheden te documenteren Team 2 (Kanban) : Organiseer backlog items en werk de voortgang bij met drag-and-drop kaarten. Voer dagelijkse stand-ups uit met een voorgebouwde bordweergave en documenteer proces- en projectvereisten

: Organiseer backlog items en werk de voortgang bij met drag-and-drop kaarten. Voer dagelijkse stand-ups uit met een voorgebouwde bordweergave en documenteer proces- en projectvereisten Testscenario's en cases : Maak lijsten met taken voor uw QA team om testcases en testscenario's te bouwen en te beoordelen om uw testruns en logs bij te houden

: Maak lijsten met taken voor uw QA team om testcases en testscenario's te bouwen en te beoordelen om uw testruns en logs bij te houden Technische map: Gebruik vooraf gebouwde formulieren voor bugs om potentiële problemen en limieten en lijsten met workarounds te documenteren om processen voor het rapporteren van bugs te standaardiseren

3. Software Integratie Sjabloon van ClickUp

ClickUp sjabloon voor software-integratie

ClickUp's sjabloon voor software-integratie is een handig hulpmiddel voor teams die verschillende software willen integreren. Het vereenvoudigt het integratieproces door u te helpen de verbinding tussen verschillende toepassingen te visualiseren.

Het sjabloon voor software-integratie bevat alle benodigde integratiecodes, waardoor het eenvoudiger wordt om alle applicaties op één plek te onderhouden en bij te werken. Je kunt het gebruiken om integratiegerelateerde taken te maken en toe te wijzen aan leden van het team.

Het sjabloon helpt u ook om samen te werken met partners en leveranciers, waardoor de totale kosten en kwaliteit van het project verbeteren. Lees hier hoe u het meeste uit deze sjabloon kunt halen:

Voeg de sjabloon toe aan je werkruimte

Maak projecten voor elk integratiedoel

Taken toewijzen en organiseren met behulp van 15 statussen

Samenwerken met belanghebbenden om te brainstormen

Notificaties instellen om op de hoogte te blijven

Taken bewaken voor maximale efficiëntie en productiviteit

4. Sjabloon voor softwareveranderingen door ClickUp

ClickUp sjabloon voor softwarewijzigingen

Mogelijk moet u functies in uw software toevoegen of wijzigen als onderdeel van bruikbaarheidstests. Het vastleggen van deze wijzigingen is essentieel voor het begrijpen hoe de software is geëvolueerd tijdens bruikbaarheidstesten. ClickUp's sjabloon voor het logboek voor softwarewijzigingen vereenvoudigt dit proces door een speciale ruimte te bieden om alle softwareactiviteiten te documenteren. Deze sjabloon kan een gecentraliseerd verslag zijn van de updates, bugfixes en wijzigingen van uw testproject.

Deze sjabloon bevat een gecentraliseerde database, georganiseerde geschiedenis en een visuele tijdlijn om de hele levenscyclus van bruikbaarheidstesten te helpen beheren.

Gebruik het om:

Softwareveranderingen stap voor stap bijhouden door aangepaste statussen voor Taken te maken

Softwarewijzigingen organiseren en categoriseren met labels en attributen voor een betere zichtbaarheid voor teams en belanghebbenden

Softwarewijzigingen beter bijhouden met commentaar, het maken van testtaken automatiseren en meer

5. Sjabloon voor bruikbaarheidstesten door ClickUp

ClickUp sjabloon voor gebruiksvriendelijkheidstests

Is uw product klaar voor de lancering in bèta? Je kunt het soepeler laten verlopen met ClickUp's sjabloon voor bruikbaarheidstesten . Dit whiteboard sjabloon helpt u productfeedback en inzichten uit sessies van gebruikerstests te verzamelen en te organiseren. U kunt het ook gebruiken om de resultaten van gebruikstests bij te houden en indien nodig iteraties of verbeteringen te abonneren.

Dit sjabloon helpt je om de gebruikerservaring te evalueren:

Sneller verbeterpunten identificeren

Verbeter de gebruikerservaring door de geïdentificeerde problemen aan te pakken met specifiekeTaken in ClickUp-taak* Verzamel feedback over hoe gebruikers omgaan met uw product

Gedetailleerde inzichten krijgen in het algehele succes van uw productontwerp

Lees meer: 10 voorbeelden van gebruikerstests om de prestaties van websites te verbeteren

6. Sjabloon voor gebruiksvriendelijkheidstests door ClickUp

Sjabloon voor bruikbaarheidstestplan door ClickUp

Als u momenteel aan een prototype werkt en wilt weten hoe gebruikers ermee omgaan voordat de uiteindelijke release plaatsvindt, is het tijd om een bruikbaarheidstestplan te ontwikkelen. Het helpt gebruikersbehoeften, potentiële pijnpunten en verwachtingen in een vroeg stadium te identificeren, zodat u een product kunt maken waarbij de gebruiker centraal staat.

Met ClickUp's sjabloon voor een bruikbaarheidstestplan kunt u uitgebreide gebruikerstests plannen en organiseren. Het sjabloon biedt aangepaste velden zoals projectnaam en -beschrijving, team, testmethode, testleider en voortgang van de test om gegevens te sorteren en te focussen op prioriteiten.

Gebruik deze sjabloon om testdoelen te schetsen, middelen voor te bereiden, testomgevingen in te stellen, gegevens te analyseren en rapporten met klantfeedback op te stellen.

7. Excel Software Evaluatie Sjabloon door pdfFiller

via pdfVullerpdfFiller's Excel Software Evaluatie Sjabloon helpt bij het beoordelen van software functies, prestaties en functionaliteiten.

Stel, u test een code test tool met een testgroep onder leiding van gebruikers. Je kunt dit sjabloon gebruiken als checklist om de gebruikers te helpen bij het evalueren van de oplossing. Zo weet je hoe de software presteert ten opzichte van de behoeften van de klant.

Met de sjabloon kunnen gebruikers ook afbeeldingen toevoegen, tekst markeren en opmerkingen achterlaten. Zodra u de input van gebruikers hebt ontvangen, kunt u de sjabloon delen met belanghebbenden om de feedback te benadrukken. Zo gebruik je deze sjabloon:

Stel uw evaluatiedoel in

Verzamel de nodige informatie over benchmarks in de sector

Stel de sleutel evaluatiecriteria vast

Test elk criterium met gebruikers

Vat de bevindingen samen en doe productaanbevelingen

Software evaluatieproces stroomlijnen met ClickUp

Het aanpakken van pijnpunten bij gebruikers en een snellere time-to-market zijn de twee belangrijkste prioriteiten in elk softwareproject.

Om aan deze prioriteiten te kunnen voldoen, hebt u een efficiënt software-evaluatiesysteem nodig om de veranderende gebruikerseisen en behoeften van belanghebbenden te beheren, de gebruikerservaring te beoordelen en potentiële risico's te identificeren.

Hoewel het ontmoedigend klinkt, kunt u dit hele proces optimaliseren met de software-evaluatiesjablonen van ClickUp. Van het stroomlijnen van de ontwikkeling en het testen van gebruikers tot gedetailleerde checklists voor gefundeerde besluitvorming, deze software evaluatie sjablonen kunnen helpen bij elk aspect van software evaluatie. Gratis aanmelden op ClickUp om software systematisch te evalueren en de tevredenheid van gebruikers te vergroten.