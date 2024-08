De beste risicoregistersoftware van 2024 (Free en Paid)

We weten allemaal dat elke business een bepaald risico met zich meebrengt. Daarom is robuuste risicoregistersoftware onmisbaar in de gereedschapskist van elke projectmanager.

Of het nu gaat om een financiële uitdaging of een projectgerelateerd knelpunt - met een tool voor risicoregisters kunnen jij en je team datagestuurde beslissingen nemen en naadloos door elke zakelijke bedreiging navigeren.

Als je een risicomanager voor een project bent die tools voor een risicomanagementprogramma evalueert, dan zit je hier goed! In de loop der jaren hebben de mensen van ClickUp en ik talloze risicoregistersoftware getest in een poging om de meest efficiënte tool voor dit doel te vinden.

In deze blog geef ik een lijst van 10 van de beste risicomanagementsoftware die we hebben gebruikt en die ons goed bevallen is. Laten we beginnen!

**Wat moet je zoeken in een risicoregistersoftware?

Een ideale tool voor risicoregisters dient hoofdzakelijk drie doelen- risico-identificatie beheer en beperking. Hier zijn vijf essentiële criteria die je moet zoeken in een tool om ervoor te zorgen dat je risicoblootstelling effectief kunt bijhouden en beheren:

Gebruiksgemak: Ga voor een tool met een gebruiksvriendelijke interface en een minimale leercurve. Dit helpt u en andere eigenaren van risico's om er soepel mee om te gaan en er maximaal profijt van te hebben

Ga voor een tool met een gebruiksvriendelijke interface en een minimale leercurve. Dit helpt u en andere eigenaren van risico's om er soepel mee om te gaan en er maximaal profijt van te hebben Aanpassingen: Kies een risicomanagementtool met voldoende ruimte voor aanpassingen. Zo kunt u de tool aanpassen aan de unieke behoeften van uw bedrijf op het gebied van risicobeheer

Kies een risicomanagementtool met voldoende ruimte voor aanpassingen. Zo kunt u de tool aanpassen aan de unieke behoeften van uw bedrijf op het gebied van risicobeheer Workflow automatisering: Kies een risicoregistertool die repetitieve taken kan automatiseren. Dit minimaliseert handmatig werk bij het uitvoeren van risicobeoordelingen en maakt het proces van risicobeheer soepeler

Kies een risicoregistertool die repetitieve taken kan automatiseren. Dit minimaliseert handmatig werk bij het uitvoeren van risicobeoordelingen en maakt het proces van risicobeheer soepeler Integraties: Zoek een tool die integreert met alle belangrijke tools en software waarmee u dagelijks werkt. Dit helpt uw workflow te optimaliseren

Zoek een tool die integreert met alle belangrijke tools en software waarmee u dagelijks werkt. Dit helpt uw workflow te optimaliseren Rapportage en analyses: Kies een tool die realtime risicomanagementrapportages en analyses biedt om risico's maximaal te beperken

De 10 beste risicoregistersoftware voor gebruik in 2024

Hier zijn de 10 beste betaalde en gratis risicoregistersoftware op mijn lijst:

1. ClickUp (Beste voor risicobeheer)

ClickUp's uitgebreide pakket functies maakt het tot mijn favoriete risicobeheersoftware. Maar de veelzijdigheid is slechts één eigenschap die deze tool zo'n goede keuze maakt. ClickUp is ook zeer aanpasbaar, collaboratief en efficiënt - het perfecte recept voor geoptimaliseerd risicobeheer.

Om u een idee te geven van wat ClickUp te bieden heeft, zal ik een aantal van zijn beste functies voor risicobeheer voor u op een rijtje zetten.

controleer de status van uw project, zie welke taken nog moeten worden uitgevoerd en analyseer de inspanningen van uw team om risico's nauwkeurig te berekenen met ClickUp Dashboards_

Ten eerste zijn er ClickUp Dashboards is voor mij gemakkelijk een van de beste functies van het platform. Vaak anticiperen we niet goed op de risico's van een project omdat we de status, resources, enz. niet kunnen bijhouden. ClickUp Dashboards vergemakkelijken dit. Ze geven me een snelle, gemakkelijk te begrijpen weergave van al mijn lopende projecten, waardoor ik op voorhand eventuele uitdagingen kan identificeren en oplossen.

gebruik de functies van ClickUp voor tijdsregistratie om de werkuren van werknemers bij te houden en te regelen_

Tijd is de allerbelangrijkste bron en projectmanagers weten dat maar al te goed. ClickUp's tijdsregistratie mogelijkheden stellen me in staat om dit hulpmiddel voorzichtig te gebruiken. Ik hou ervan hoe het de hoeveelheid tijd bijhoudt die aan een bepaalde taak wordt besteed en de tijdsinschatting van een project daarop afstemt.

via whitratech_ De uitgebreide Government, Risk & Compliance (GRC)-oplossingen van Mitratech behoren tot hun meest begeerde aanbod. Ze zijn ontworpen om u te helpen compliant te blijven, ongeacht de branche of normen waaronder uw bedrijf valt. De software helpt je bij het bewaken van compliance binnen de organisatie en ook met externe leveranciers. Het beperkt de juridische risico's die kunnen ontstaan door nalatigheid aanzienlijk en verhoogt je efficiëntie.

Mitratech beste functies

Kies uit een bereik van op maat gemaakte GRC-oplossingen om de meest relevante voor uw business te vinden

Meet en bewaak het complianceniveau van uw organisatie

Creëer, voer uit en beheer zero-code risicomanagement workflows in uw organisatie

Maak gebruik van in-app functies voor samenwerking om de efficiëntie van de communicatie binnen uw team te maximaliseren

Mitratech limieten

Biedt beperkte flexibiliteit op het gebied van aanpassingen

Gaat gepaard met een steile leercurve

Prijzen van Mitratech

Aangepaste prijzen

Mitratech beoordelingen en recensies

G2: N/A

N/A Capterra: Niet genoeg beoordelingen

3. Hyperproof (Beste voor het bijhouden en beheren van compliancerisico's)

via Hyperproof IHyperproof is gespecialiseerd in traditioneel risicobeheer, leveranciersbeheer en auditbeheer. Het bevat meer dan 90 sjablonen voor het nalevingsraamwerk om tegemoet te komen aan de uiteenlopende nalevingsvereisten van verschillende bedrijven.

Het platform is zeer geavanceerd. De meeste functies voor het bijhouden en beperken van risico's zijn geautomatiseerd, waardoor menselijke tussenkomst en dus fouten tot een minimum worden beperkt. Dit is nog een belangrijke reden waarom dit risicobeheersoftware staat op onze lijst.

Hyperproof beste functies

Zorg voor compliance met meer dan 100 raamwerken zoals SOC 2, HIPPA, GDPR en FedRAMP

Gebruik ingebouwde, exporteerbare dashboards om uw risicopositie in de gaten te houden

Automatiseer het beheer van leveranciersrisico's om de kans op verlies te verkleinen

Uw interne auditvoorbereiding stroomlijnen door het werk op één plaats te centraliseren

Integreer met tools zoals Azure, GitHub, Google Drive en meer

Hyperproof limieten

Complex installatie- en configuratieproces

Aangepaste functies zijn zeer beperkt

Hyperproof prijzen

Aangepaste prijzen

Hyperproof beoordelingen en recensies

G2: 4.6/5 (127 beoordelingen)

4.6/5 (127 beoordelingen) Capterra: 4.8/5 (48 beoordelingen)

4. Diligent One Platform (Beste voor IT-risicobeheer)

via iJverig_ Diligent One Platform (voorheen HighBond) is een risicobeheer- en risicobeperkingsplatform. Als je een IT business runt, kan ik deze software van harte aanbevelen. Het aanbod varieert van vendor risk management tot ERM en is precies afgestemd op de behoeften van de IT-sector.

Diligent One fungeert als een geconsolideerd platform waar je het volledige risicoprofiel van je organisatie kunt controleren - en dat is voor mij een pluspunt. Bovendien zorgt de voortdurende bewaking ervoor dat u compliant bent en geen risico's loopt op alle fronten van uw business.

Diligent One Platform beste functies

Maak gebruik van de kracht van AI om risico's bij te houden en te beperken

Verbind het platform met een databron naar keuze om de efficiëntie van de werkstroom te maximaliseren

Ontvang nauwkeurige gegevens en inzichten om risico's af te wenden en weloverwogen beslissingen te nemen

Integreer met toonaangevende software zoals Salesforce, Microsoft, Oracle, enzovoort

Diligent One Platform limieten

Complex installatieproces

Beperkte functies mobiele app

Diligent One Platform prijzen

Aangepaste prijzen

Diligent One Platform beoordelingen en recensies

G2: 4.3/5 (124 beoordelingen)

4.3/5 (124 beoordelingen) Capterra: 4.5/5 (83 beoordelingen)

5. ServiceNow (Beste voor uitgebreid risicobeheer)

via ServiceNu Dit is een ander AI-gebaseerd platform dat risicobeheer vereenvoudigt.

ServiceNow is een geïntegreerd platform waarmee je tegelijkertijd risico's kunt bijhouden, bewaken en controleren. Van risicobeheer voor beleid en naleving tot operationeel risicobeheer: deze software maakt het allemaal mogelijk. Met behulp van AI automatiseert en centraliseert ServiceNow de meeste van deze risicobeheeractiviteiten. Het is een robuuste tool waarmee u betere, datagestuurde risicomanagementbeslissingen kunt nemen.

De beste functies van ServiceNow

Maak business impact analyse mogelijk om risico's te prioriteren en er zo efficiënt mogelijk op te reageren

Risico's voorspellen en voorkomen met AI-tools en functies

Risicogegevens gebruiken om de reikwijdte en prioriteit van een voorzichtig abonnement te bepalen

Verkrijg nauwkeurige prestatieanalyses om te anticiperen op trends en de curve voor te blijven

Integreren met tools zoals Microsoft, Salesforce, Oracle, enz

ServiceNow limieten

Vereist uitgebreide configuratie

Kan te complex zijn voor bepaalde teams

Prijzen voor ServiceNow

Aangepaste prijzen

ServiceNow beoordelingen en recensies

G2: 4.4/5 (1.988 beoordelingen)

4.4/5 (1.988 beoordelingen) Capterra: 4.5/5 (246 beoordelingen)

6. TimeCamp (Beste voor het bijhouden van projectgerelateerde risico's)

via tijdkamp TimeCamp is een hulpmiddel in mijn gereedschapskist voor risicobeheer. Omdat het een tijdregistratie tool, is zal het je helpen om project te controleren tijdlijnen en daarmee samenhangende risico's te vermijden.

Wat TimeCamp onderscheidt van gewone stopwatchen op de markt is de allesomvattende aanpak van projectrisico management. Ten eerste is het een volledig geautomatiseerde tool, wat betekent dat je niets van de tijdsregistratie handmatig hoeft te doen. Bovendien dient het verschillende doeleinden, zoals het bijhouden van factureringsuren, productiviteit, winstgevendheid, aanwezigheid, enz.

De beste functies van TimeCamp

Werkuren bijhouden om beter inzicht te krijgen in de tijdsvereisten voor projecten

In realtime inzicht krijgen in de voortgang van het werk en de status van het project om overschrijdingen te voorkomen

Gebruik de functie GPS bijhouden om de locatie en productiviteit van werknemers op het veld te volgen

In- en uitgaan van werk registreren voor rapportages over productiviteit

Integreer met andere tools in uw werkstroom zoals Quickbooks, Github, Airtable, Jira, enz.

TimeCamp limieten

Voornamelijk gericht op tijdsregistratie, minder robuust voor risicobeheer

Ontbreekt integratie met belangrijke risicomanagementtools

Beperkte offline mogelijkheden

TimeCamp prijzen

Free Forever

Starter: $1.99/maand per gebruiker

$1.99/maand per gebruiker Premium: $3,99/maand per gebruiker

$3,99/maand per gebruiker Ultiem: $5,99/maand per gebruiker

$5,99/maand per gebruiker Enterprise: $14,99/maand per gebruiker

TimeCamp beoordelingen en recensies

G2: 4.7/5 (304 beoordelingen)

4.7/5 (304 beoordelingen) Capterra: 4.7/5 (597 beoordelingen)

7. GOAT (Beste voor bijhouden en beoordelen van risico's)

via GOAT Als je geen ervaring hebt in het werken met een volwaardig risicoregistertool, dan is GOAT ideaal voor jou. Naast de robuuste functies heeft het een simplistisch ontwerp en interface waardoor je er gemakkelijk mee kunt werken.

Wat betreft het aanbod, zijn er veel dingen aan GOAT Risk die ik nuttig heb gevonden. Ten eerste biedt het verschillende aanpasbare sjablonen voor risicoregisters die u kunt implementeren om aan de slag te gaan met uw initiatieven op het gebied van risicobeheer. Met zijn drag-and-drop risicobeoordeling functie kunt u risico's prioriteren voor een effectieve oplossing. Bovendien is GOAT ook zeer samenwerkingsgericht. Als je een team medewerkers hebt dat een bepaald project behandelt, kun je hen uitnodigen om samen te werken aan de tool en elk risico aan te pakken wanneer het zich voordoet.

GOAT beste functies

Risicoprofielen maken en beoordelen voor elke business afdeling, project, enz

SMART actieplannen formuleren en implementeren met de zelfevaluatiefunctie voor controlerisico's

Uw werkstroom automatiseren om elke projectactiviteit bij te houden en te beheren en toekomstige risico's te minimaliseren

Ken metrieken toe aan uw risico's om ze te bewaken en af te handelen met een prestatiegerichte aanpak

Verkrijg gedetailleerde, gegevensgestuurde risicobeoordelingsrapporten en analyses

GOAT limieten

Geen gratis proefversie/abonnement beschikbaar

Beperkte aangepaste functies

Geen integratiemogelijkheden

GOAT Risicoprijzen

Starter: $400/jaar

$400/jaar Standaard: $1.200/jaar

$1.200/jaar Enterprise: $4.800/jaar

$4.800/jaar Enterprise PRO: $7200/jaar

GOAT Risicobeoordelingen en recensies

G2: N/A

N/A Capterra: 4.7/5 (51 beoordelingen)

8. Resolver (Beste voor Enterprise risicobeheer)

via Resolver Resolver is een andere bekende naam op het gebied van risicoregistertools. Hoewel de functies ervan audit, compliance en verschillende andere formulieren van risicobeheer omvatten, vind ik het het beste voor het aanpakken van risico's voor ondernemingen.

De ERM-functies van Resolver zijn uitputtend ontworpen. De verenigde risicoregisters bevorderen de interne samenwerking door alle betrokken afdelingen binnen uw organisatie toegang te geven tot risicodata. De tool is ook voldoende aanpasbaar. U kunt elke ERM-oplossing personaliseren op basis van uw zakelijke behoeften. Bovendien vergemakkelijkt Resolver de automatisering van processen en werkstromen om de activiteiten te stroomlijnen.

De beste functies van Resolver

Krijg toegang tot het dashboard om risicogegevens in een gevisualiseerd formulier weer te geven en te delen

Ontvang gedetailleerde, nauwkeurige rapportages en analyses om datagestuurde risicomanagementbeslissingen te nemen

Gebruik robuuste software-integraties om risicogegevens van het ene systeem naar het andere te importeren

Integreer met tools zoals Slack, Jira en Microsoft Azure

Resolver limieten

Beperkte functies mobiele app

Kan te complex zijn voor bepaalde teams

Prijzen oplosser

Aangepaste prijzen

Resolver beoordelingen en recensies

G2: 4.4/5 (107 beoordelingen)

4.4/5 (107 beoordelingen) Capterra: 4.4/5 (46 beoordelingen)

9. MasterControl (Beste voor kwaliteitsrisicomanagement)

via MasterControl MasterControl Quality Excellence vereenvoudigt het kwaliteitsrisicobeheer voor ondernemingen. De uitgebreide mogelijkheden helpen u gemakkelijk te voldoen aan alle kwaliteits- en nalevingsnormen.

Voor mij is het beste aan deze tool de 360-graden benadering. Het aanbod van MasterControl voor het beheer van kwaliteitsrisico's begint met risicoanalyse en eindigt met risicobewustzijn. Deze diepgaande aanpak maakt het geschikt voor het beheren en bewaken van elk risico op elk punt van de productie. Het zorgt er ook voor dat u voldoet aan alle compliance-eisen en altijd klaar bent voor audits.

De beste functies van MasterControl

Evaluaties van kwaliteitsrisico's starten vanaf elke locatie in het systeem om productrisico's in een vroege fase te identificeren en te beperken

Trainingen van medewerkers bijhouden en beheren om naleving van kwaliteitsvoorschriften en -normen te garanderen

Planning, abonnement en uitvoering van zowel interne als externe audits automatiseren

Risicoactiviteiten versnellen door documenten direct te beoordelen en goed te keuren met elektronische workflows en handtekeningen

MasterControl limieten

Gebruikers vinden de interface moeilijk te navigeren

Biedt beperkte aangepaste functies

Prijzen van MasterControl

Aangepaste prijzen

MasterControl beoordelingen en recensies

G2: 4.3/5 (323 beoordelingen)

4.3/5 (323 beoordelingen) Capterra: 4.5/5 (422 beoordelingen)

10. Archer IT (Beste voor geïntegreerd risicomanagement)

via gemeenschap_Archer Ik sluit deze lijst af met een geïntegreerde tool voor risicobeheer-Archer IT. Archer is gespecialiseerd in alle soorten risicocompliance en -beheer. Dit omvat auditbeheer, documentbeheer, beheer van veiligheidsrisico's, ERM, enzovoort.

Hoewel het een leercurve met zich meebrengt, kun je veel doen met Archer IT als je er eenmaal aan gewend bent. Het is een zeer aanpasbaar platform dat aansluit bij de unieke compliancebehoeften van elke organisatie. Wat voor mij opvalt aan Archer is het collaboratieve ontwerp. Je kunt ook belanghebbenden uitnodigen om deel te nemen aan het efficiënt beheren van risico's, wat de meeste platforms niet bieden.

De beste functies van Archer IT

Creëer gecentraliseerde risicoregisters voor het documenteren, monitoren en beheren van verschillende bedrijfsrisico's

Samenwerken met uw teamleden binnen de organisatie voor beter risicobeheer

Identificeer en categoriseer de processen en systemen van uw organisatie om risico's vroegtijdig vast te stellen

Verkrijg uitgebreide inzichten voor verbeterde risicoprioritering

Archer IT limieten

Gaat gepaard met een steile leercurve

Gebruikers vinden het implementatieproces complex en langdradig

Archer IT prijzen

Aangepaste prijzen

Archer IT beoordelingen en recensies

G2: Niet genoeg beoordelingen

Niet genoeg beoordelingen Capterra:niet genoeg beoordelingen

Ook gelezen:_ Alles over checklists voor risicobeoordeling

Projectrisico's efficiënt beheren met ClickUp

Ongeacht de branche waarin u actief bent, zal het beheren van risico's en het automatiseren van compliance-activiteiten leiden tot succesvolle projectactiviteiten.

Maar hier zit het addertje onder het gras: de markt is overspoeld met talloze tools en software voor Enterprise Risk Register en het is moeilijker dan ooit om de ideale tool voor uw onderneming te vinden.

ClickUp kan u dat gedoe uit handen nemen.

ClickUp is een uitgebreide en alles-in-één software met functies en mogelijkheden die de basisregistratie van risico's overtreffen en het algemene risicobeheer vergemakkelijken.

Kies voor ClickUp als uw ultieme one-stop oplossing voor productiviteit, winstgevendheid en groei. Vraag vandaag nog een gratis account aan. Meld u hier aan !