10 beste Mem AI alternatieven in 2024

Toen ik Mem.ai voor het eerst ontdekte, was ik enthousiast over het potentieel om de manier waarop ik aantekeningen maak en informatie organiseer te vereenvoudigen. Na maanden van gebruik kwam ik er echter achter dat het niet helemaal aan mijn eisen voldeed - tenminste, nog niet.

Het grootste probleem met Mem.ai is de trage cyclus van updates. Nieuwe functies en belangrijke verbeteringen duren te lang, waardoor gebruikers zoals ik voor onbepaalde tijd moeten wachten op bugfixes en verbeteringen.

Dan is er nog het niet zo betrouwbare tagging-systeem van Mem.ai. Er zijn verschillende Instances geweest waar items met tags niet verschijnen als ik op die tag zoek, waardoor het moeilijk is om snel informatie te vinden.

Als iemand die dagelijks honderden aantekeningen en documenten beheert, heb ik een betrouwbaardere AI tool nodig om aantekeningen te maken. Na het uitgebreid testen van verschillende apps op de markt, heb ik een lijst samengesteld van de 10 beste Mem alternatieven om mijn proces van aantekeningen maken te stroomlijnen en dat van jou ook! Laten we ze verkennen.

Wat moet je zoeken in een Mem-alternatief?

Deze belangrijke functies zijn voor mij onmisbaar in een Mem-alternatief:

Ondersteunt NLP: Ik waardeer een tool die natuurlijke taalverwerking gebruikt om acties, triggers en voorwaarden in te stellen. Dit zorgt ervoor dat ik intuïtief met de tool kan werken en dat ik Taken sneller kan automatiseren

Ik waardeer een tool die natuurlijke taalverwerking gebruikt om acties, triggers en voorwaarden in te stellen. Dit zorgt ervoor dat ik intuïtief met de tool kan werken en dat ik Taken sneller kan automatiseren Aanpasbare opmaak: Met de tool moet ik de opmaak van mijn aantekeningen kunnen personaliseren, van lettertypes, groottes en kleuren tot de mogelijkheid om koppen, lijsten en tabellen te maken. Het moet me de vrijheid geven om mijn content te structureren op een manier die bij mijn behoeften past

Met de tool moet ik de opmaak van mijn aantekeningen kunnen personaliseren, van lettertypes, groottes en kleuren tot de mogelijkheid om koppen, lijsten en tabellen te maken. Het moet me de vrijheid geven om mijn content te structureren op een manier die bij mijn behoeften past Schrijfondersteuning: Ik waardeer een tool met functies voor schrijfondersteuning, zoals grammatica- en spellingscontrole, suggesties om mijn schrijven te verbeteren en misschien zelfs AI-gestuurde contentgeneratie. Deze functies helpen me om mijn schrijfstijl op een hoog niveau te houden zonder dat ik extra tools hoef te gebruiken

Ik waardeer een tool met functies voor schrijfondersteuning, zoals grammatica- en spellingscontrole, suggesties om mijn schrijven te verbeteren en misschien zelfs AI-gestuurde contentgeneratie. Deze functies helpen me om mijn schrijfstijl op een hoog niveau te houden zonder dat ik extra tools hoef te gebruiken Makkelijk taggen: Het organiseren van mijn aantekeningen is cruciaal, dus ik zoek een tool die gemakkelijk en intuïtief taggen ondersteunt. De mogelijkheid om mijn aantekeningen snel te taggen en te categoriseren helpt me om informatie efficiënt te vinden en terug te vinden

Het organiseren van mijn aantekeningen is cruciaal, dus ik zoek een tool die gemakkelijk en intuïtief taggen ondersteunt. De mogelijkheid om mijn aantekeningen snel te taggen en te categoriseren helpt me om informatie efficiënt te vinden en terug te vinden Soepele ervaring: De algemene gebruikerservaring is belangrijk voor mij. Ik wil een tool die snel reageert, gemakkelijk te navigeren is, geen bugs bevat en regelmatig wordt bijgewerkt. Een soepele ervaring zorgt ervoor dat ik me op mijn werk kan concentreren zonder onnodige afleiding

De algemene gebruikerservaring is belangrijk voor mij. Ik wil een tool die snel reageert, gemakkelijk te navigeren is, geen bugs bevat en regelmatig wordt bijgewerkt. Een soepele ervaring zorgt ervoor dat ik me op mijn werk kan concentreren zonder onnodige afleiding Flexibiliteit: Ik geef de voorkeur aan een flexibele tool die geschikt is voor verschillende soorten content en workflows. Of ik nu snel aantekeningen maak, gedetailleerde documenten creëer of groepsprojecten beheer, de tool moet zich aanpassen aan mijn verschillende behoeften

Ik geef de voorkeur aan een flexibele tool die geschikt is voor verschillende soorten content en workflows. Of ik nu snel aantekeningen maak, gedetailleerde documenten creëer of groepsprojecten beheer, de tool moet zich aanpassen aan mijn verschillende behoeften Samenwerking: Omdat ik vaak met een groot team werk, wil ik een tool die naadloze samenwerking ondersteunt. Functies zoals realtime bewerking, opmerkingen en deelopties zijn essentieel voor effectief teamwerk en communicatie

De 10 beste alternatieven voor Mem om te gebruiken in 2024

Ik heb hier de top 10 Mem AI alternatieven bekeken. Elke tool blinkt uit in een andere functie. Sommige zijn geweldig voor AI-ondersteund aantekeningen maken sommige bieden uitgebreide structurele opties om alles overzichtelijk te houden, terwijl andere je productiecapaciteiten voor content een boost geven met AI-gegenereerde content. Kies er een die past bij je behoeften, verwachtingen en budget.

1. ClickUp-Beste voor AI aantekeningen maken

Ik gebruik een app voor aantekeningen om twee redenen: om onderweg aantekeningen te maken of om mijn gedachten te dumpen (meestal met betrekking tot werk) en samen met mijn teamgenoten aan een stuk te werken.

Leg snel uw gedachten en ideeën vast op ClickUp Notepad

Gelukkig voor mij dient ClickUp beide doelen. Voor snelle aantekeningen, to-dos en checklists gebruik ik het liefst ClickUp Kladblok . Het biedt checklists om to-do lijsten of herinneringen te organiseren die niet noodzakelijkerwijs deel uitmaken van een groter project. Het notitieblok helpt me ook om aantekeningen van vergaderingen, lezingen of onderzoek vast te leggen. Later formatteer ik deze aantekeningen met vet, cursief, koppen en meer met de slash commando's van ClickUp.

Gebruik ClickUp Docs voor het gezamenlijk aanmaken van documenten en projectmanagement

Voor uitgebreider schrijfwerk, zoals het noteren van vergaderagenda's, aantekeningen, projectbrieven, blogberichten, etc., gebruik ik ClickUp Documenten **Het beste deel is dat ik meerdere mensen tegelijkertijd aan hetzelfde document kan laten werken en bewerkingen in realtime kan zien.

Als kers op de taart worden beide tools geleverd met ClickUp Brein , een ingebouwde AI-schrijfassistent die het aantekeningen maken gemakkelijker maakt.

Maak contextuele content (aantekeningen, technische documentatie, blogs, e-mails, enz.) op maat voor specifieke rollen in multifunctionele teams op Notepad en Docs met ClickUp Brain

Wat ik het leukste vind aan ClickUp Brain is zijn aanpassingsvermogen. Dit AI-hulpprogramma produceert content van hoge kwaliteit, gebaseerd op onderzoek, op basis van de specifieke aanwijzingen die ik invoer. Bijvoorbeeld, de toon waarop ik schrijf voor het maken van gebruikershandleidingen verschilt enorm van de toon van onze posts op sociale media. Brain past de content slim aan op basis van de prompts en schrijft in een passende toon en stijl.

Dit is hoe ik ClickUp Brain gebruik in mijn dagelijkse werkstroom:

Trek een lijst met bruikbare items uitClickUp-taak en Documenten (als ik Brain bijvoorbeeld vraag om een projectbriefing te maken voor een komende productlancering, geeft het me een checklist met stappen na analyse van de beschikbare informatie in mijn Werkruimte)

uitClickUp-taak en Documenten (als ik Brain bijvoorbeeld vraag om een projectbriefing te maken voor een komende productlancering, geeft het me een checklist met stappen na analyse van de beschikbare informatie in mijn Werkruimte) Samenvatten van grote blokken tekst , transcripties van vergaderingen en threads met commentaar op Taken

, transcripties van vergaderingen en threads met commentaar op Taken Sla writer's block de baas door content te creëren op basis van specifieke prompts

de baas door content te creëren op basis van specifieke prompts De toon van mijn stem en het creativiteitsniveau aanpassen om aan mijn eisen te voldoen

aanpassen om aan mijn eisen te voldoen Bewerk en verbeter mijn bestaande concepten, verbeter spelling en grammatica en vereenvoudig de content

verbeter spelling en grammatica en vereenvoudig de content Maak wiki's, SOP's en kennisbanken die zijn opgeslagen in een AI-gestuurde, veilige werkruimte

die zijn opgeslagen in een AI-gestuurde, veilige werkruimte Maak de content beknopter of langer (bijvoorbeeld, maak een e-mail nieuwsbrief/LinkedIn post van een blogpost met een lange vorm, of vice versa)

Aantekeningen met AI bewerken, verbeteren, complexe ideeën uitleggen/vereenvoudigen, samenvatten en meer met ClickUp Brain

Behalve dat ik Brain kan gebruiken om sneller te werken, helpt ClickUp me ook om beter georganiseerd te blijven. Als ik meerdere vergelijkbare documenten heb, gebruik ik ClickUp Doc tags om relevante content te markeren.

Zo heb ik bijvoorbeeld mijn 'bottom-of-the-funnel' blogbrieven getagd als 'BOFU'. Dus als ik die nodig heb, typ ik gewoon de tag 'BOFU' en vind ik de documenten die ik zoek. Het is altijd accuraat en ik vind mijn documenten binnen een paar seconden. Een redder in nood als ik haast heb!

ClickUp beste functies

In realtime samenwerken met teamgenoten om aantekeningen te maken, ideeën te delen, content te bewerken en elkaar te taggen met opmerkingen

Ideeën sneller uitvoeren met superieur Taakbeheer. Maak van een opmerking een ClickUp-taak en vul deze met details zoals toegewezen personen en deadline

Gebruik natuurlijke taal om acties, triggers en voorwaarden voor automatisering in te stellen

Vertaal tekst in meerdere talen, waaronder Engels, Frans, Spaans, Portugees, Duits, Italiaans, Zweeds, Nederlands, Koreaans, Japans, Chinees en Arabisch

Tabellen, bladwijzers, PDF's, schermafbeeldingen en bestanden invoegen om mijn aantekeningen boordevol informatie te maken

Toegang tot Markdown taal met /Slash commando's en voeg kleur-gecodeerde banners, opsommingstekens, vet, cursief en doorhalen toe

Deel documenten veilig met leden van het team of externe belanghebbenden, controleer de bewerkingstoegang of houd ze privé

ClickUp beperkingen

De mobiele app werkt niet zo soepel voor het maken van aantekeningen als de web versie

ClickUp prijzen

Free Forever : Gratis voor altijd

: Gratis voor altijd Onbeperkt : $7/maand per gebruiker

: $7/maand per gebruiker Business : $12/maand per gebruiker

: $12/maand per gebruiker Enterprise : Neem contact op voor prijzen

: Neem contact op voor prijzen ClickUp Brain: Toevoegen aan betaalde abonnementen voor $7 per lid per werkruimte per maand

ClickUp beoordelingen en recensies

G2: 4.7/5 (9.000+ beoordelingen)

4.7/5 (9.000+ beoordelingen) Capterra: 4.6 (4.000+ beoordelingen)

Ook gelezen:_ 13 Beste AI-schrijftools voor content in 2024

2. Notion-Beste voor het analyseren van grote hoeveelheden gegevens op basis van tekst

via Notion Toen ik Notion AI uitprobeerde, viel één functie op: de mogelijkheid om snel grote gegevensverzamelingen te sorteren.

Mijn team voert regelmatig klantenenquêtes uit om de stemming binnen de groep beter te begrijpen. Dit zijn meestal open enquêtes, dus het is een hele Taak om hier inzichten uit te halen.

Met Notion AI kan ik een groot deel van de tekst markeren en er een samenvatting in opsommingstekens of sleutelinzichten uit halen. Zo hebben we bijvoorbeeld onderzoek gedaan naar de ervaring van onze klanten na aankoop, waarbij we feedback vroegen om ons product verder te verbeteren. Ik plakte de resultaten in Notion en vroeg AI om te tellen hoeveel verzoeken 'zelfbedieningsopties' vermeldden. De resultaten waren direct beschikbaar, iets wat uren handmatig werk zou hebben gekost!

Notion beste functies

Synoniemen en definities van technisch jargon ophalen tijdens het lezen/schrijven van aantekeningen

Maak gedetailleerde paragrafen van rommelige aantekeningen of lijsten met opsommingstekens

Inklapbare schakels gebruiken om aantekeningen leesbaarder en overzichtelijker te maken

Aantekeningen van vergaderingen analyseren met AI en creëer actiepunten op basis van de discussies tijdens de vergadering

Notion limieten

Heeft een steile leercurve

Notion prijzen

Gratis

Plus: $12/maand per zetel

$12/maand per zetel Business: $18/maand per zetel

$18/maand per zetel Enterprise: Aangepaste prijzen

Aangepaste prijzen U kunt Notion AI toevoegen aan uw werkruimte voor $10/maand per lid

Notion beoordelingen en recensies

G2: 4.7/5 (5.000+ beoordelingen)

4.7/5 (5.000+ beoordelingen) Capterra: 4.7/5 (2.000+ beoordelingen)

Ook gelezen:_ 10 beste AI-tools voor aantekeningen voor vergaderingen in 2024

3. Obsidian-Beste voor weergave van grafieken

via Obsidiaan Obsidian heeft geen ingebouwde AI-functie voor het maken van aantekeningen, maar ondersteunt veel plugins van derden die door de community zijn ontwikkeld. De AI Assistant plug-in past goed in mijn werkstroom. Ik kan contextuele afbeeldingen genereren met DALL-E 2 en mijn aantekeningen dicteren met het spraak-naar-tekst commando van Whisper

Nu kom ik bij de eigen functies. Ik ben dol op de Graph View, die visueel weergeeft hoe mijn aantekeningen met elkaar verbonden zijn. Ik heb het gebruikt om een overzicht te krijgen van onze SEO-strategie.

Ik heb knooppunten gemaakt voor de belangrijkste SEO zoekwoorden en onderwerpen die relevant zijn voor ons product en heb elk knooppunt gekoppeld aan specifieke blogberichten, landingspagina's en andere content die we voor die zoekwoorden hebben geoptimaliseerd. Op deze manier kon ik zien hoe goed we target zoekwoorden dekken op onze website.

Obsidian beste functies

Maak verbindingen tussen meerdere aantekeningen om een sterke opslagplaats van kennis op te bouwen

Offline toegang tot aantekeningen. Obsidian Sync synchroniseert de wijzigingen wanneer de verbinding met internet beschikbaar is

Brainstorm, teken diagrammen en sluit aantekeningen in met PDF, afbeeldingen, audio en video op Obsidian Canvas

De versiegeschiedenis van aantekeningen tot een jaar bijhouden

Obsidian limieten

Meer geschikt voor persoonlijk gebruik dan voor gezamenlijk werk

Obsidian prijzen

Persoonlijk gebruik: Gratis

Gratis Commercieel gebruik: $50/jaar per gebruiker (jaarlijks gefactureerd)

Obsidian beoordelingen en recensies

G2: Niet genoeg beoordelingen

Niet genoeg beoordelingen Capterra: 4.9/5 (20+ beoordelingen)

4. Writesonic-Beste voor op feiten gecontroleerde en SEO-geoptimaliseerde content aanmaken

via Schrijftonic De mogelijkheid van Writesonic om snel inhoud te genereren die op feiten is gecontroleerd, is een groot pluspunt voor content teams: het stroomlijnde onderzoek, feitencontrole en citeren, zodat we meteen konden beginnen met schrijven.

De functie voor automatische interne koppelingen is ook handig. Het verbond gerelateerde onderwerpen soepel, verbeterde de werkstroom van mijn artikelen en hielp me met mijn SEO-onderwerpclusters. Hoewel het over het algemeen goed werkte, moest ik nog steeds tijd besteden aan handmatige verfijningen om de content publicatierijp te maken.

Naast het AI-schrijven, vond ik de functie voor het controleren van de SEO-kwaliteit van de content geweldig. Deze is ingebouwd in de tool, dus ik had geen externe plugins of tools nodig om mijn content te optimaliseren voor de pagina's met zoekmachineresultaten (SERP's).

Writesonic beste functies

Genereer long-form content met up-to-date informatie

Analyseer de strategie van concurrenten tot op het kleinste niveau, van het aantal woorden, koppen, onderwerpen tot trefwoorden en meer

Genereer automatisch afbeeldingen op basis van de context van het artikel

Creëer gepersonaliseerde content voor een specifieke merkstem

Writesonic limieten

De prijs kan aan de dure kant zijn, vooral voor kleinere teams

Writesonic prijzen

Voor professionals en teams

Standaard: $99/maand per gebruiker

$99/maand per gebruiker Professioneel: $249/maand voor 3 gebruikers

$249/maand voor 3 gebruikers Geavanceerd: $499/maand voor 5 gebruikers

Writesonic beoordelingen en recensies

G2: 4.7/5 (1.900+ beoordelingen)

4.7/5 (1.900+ beoordelingen) Capterra: 4.8/5 (2.000+ beoordelingen)

5. Jasper AI-Beste voor sjablonen voor AI-schrijven

via Jasper Jasper is niet per se een app om aantekeningen te maken, maar het deed het geweldig om mijn bestaande aantekeningen uit te breiden en originele content te schrijven op basis van mijn input.

Ik hou van systemen en structuren die productiviteit verhogen en tijd besparen. Ik ben dus altijd op zoek naar goede sjablonen om te schrijven. Toen ik Jasper aan het verkennen was, kwam ik de sjabloonbibliotheek tegen met meer dan 50 sjablonen. Ik heb er een paar uitgeprobeerd om blogposts te ontwerpen, conclusies te schrijven en berichten voor sociale media van minder dan 140 tekens te genereren. De sjablonen waren eenvoudig te gebruiken en hielpen me mijn werk te versnellen.

Jasper is misschien niet op maat gemaakt voor mijn specifieke aantekeningseisen, maar het is goed om een voorsprong te geven aan eenpersoonsteams voor contentmarketing.

De beste functies van Jasper AI

Upload een bestaande briefing of voeg handmatig informatie toe om een on-brand marketingcampagne te maken

Content optimaliseren voor zoekmachines met de add-on SurferSEO

Content controleren op plagiaat met de add-on Copyscape

Creëer royaltyvrije afbeeldingen met een hoge resolutie op basis van aanwijzingen

Jasper AI limieten

De content die het genereert kan generiek klinken - het moet handmatig worden aangepast

Jasper AI prijzen

Maker: $49/maand per gebruiker

$49/maand per gebruiker Pro: $69/maand per gebruiker

$69/maand per gebruiker Business: Aangepaste prijzen

Jasper AI beoordelingen en recensies

G2: 4.7/5 (1.200+ beoordelingen)

4.7/5 (1.200+ beoordelingen) Capterra: 4.8/5 (1.800+ beoordelingen)

Ook gelezen:_ Jasper AI vs Writesonic

6. Copy.ai-Beste voor het produceren van on-brand content

via kopiëren.ai Net als Jasper is Copy.ai geen traditionele app voor het maken van aantekeningen. Maar omdat ik een aantal van de beste AI-tools besloot ik het vermogen van Copy.ai te evalueren om checklists en content te maken op basis van specifieke aanwijzingen.

Bij AI-schrijfassistenten is saaie of generiek klinkende content vaak een groot probleem. Copy.ai probeert de content echter geschikt te maken voor een targeted brand voice. Om de tool te helpen begrijpen waar ik naar op zoek ben, heb ik een gedeelte content toegevoegd dat de stem van mijn merk goed weergeeft. Daarna voegde ik mijn prompt toe om nieuwe content te genereren, en het deed goed werk om de stem te vangen waarin ik van plan was te schrijven.

Hoewel het mijn aantekeningen niet bijhield, hielp het me wel bij het maken van een checklist met taken voor redactionele beoordeling. Ik kan erop vertrouwen dat het een bruikbare lijst met stappen voor verschillende Taken maakt, zonder veel handmatige inspanning.

Copy.ai beste functies

Genereer kopij van hoge kwaliteit met prompts uit de promptbibliotheek van Copy.ai

Implementeer een hypergepersonaliseerde outreachstrategie op schaal

Transcripts van verkoopgesprekken omzetten in blogposts

FAQ-documenten over producten maken met nauwkeurige informatie

Copy.ai limieten

Content mist vaak een genuanceerde aanpak en heeft menselijke tussenkomst nodig om de kwaliteit te verbeteren

Copy.ai prijzen

Gratis

Starter: $49/maand per gebruiker

$49/maand per gebruiker Geavanceerd: $249/maand voor maximaal 5 gebruikers

$249/maand voor maximaal 5 gebruikers Enterprise: Aangepaste prijzen

Copy.ai beoordelingen en recensies

G2: 4.7/5 (100+ beoordelingen)

4.7/5 (100+ beoordelingen) Capterra: 4.5/5 (60+ beoordelingen)

7. Aantekeningen weergeven-Beste voor backlinking

via Reflecteer Van het vastleggen van ideeën tot het noteren van lijsten met dagelijkse taken met AI, Reflect biedt een uitgebreide ervaring voor het maken van aantekeningen.

De beste functie was de naadloze backlinking. Omdat ik veel documenten heb die met elkaar te maken hebben (bijv. productbrochures, productdemo's, how-to gidsen, enz.), houd ik ze het liefst aan elkaar gekoppeld voor een betere organisatie. Reflect diende voor dit doel en fungeerde ook als een AI-vergaderassistent, die na het analyseren van mijn aantekeningen voor vergaderingen de belangrijkste aantekeningen en een lijst met acties maakte.

Reflect beste functies

Spraaknotities omzetten in woorden met nauwkeurigheid op menselijk niveau

Aangepaste aanwijzingen maken en opslaan voor toekomstig gebruik

Verspreide gedachten op één plaats verzamelen en er blogartikelen uit genereren

Grammatica en spelling corrigeren en de kwaliteit van het schrijven verbeteren

Reflecteer beperkingen

Niet geschikt voor teamsamenwerking

Reflecteert prijzen

$10/maand per gebruiker (jaarlijks gefactureerd)

Reflect beoordelingen en recensies

G2: Niet genoeg beoordelingen

Niet genoeg beoordelingen Capterra: Niet genoeg beoordelingen

8. MyMind-Beste voor intuïtief knippen op het web

via MyMind MyMind trok me aan met zijn eenvoudige en uitnodigende interface en het werd al snel mijn digitale plakboek. Ik consumeer dagelijks verschillende soorten content, van onderzoeksrapporten en blogposts tot interessante promovideo's, marketingcases en nog veel meer. Met MyMind kon ik aantekeningen en bronnen opslaan in een centrale opslagplaats.

Ik kon een afbeelding opslaan met één klik en MyMind AI zou automatisch de details ervan begrijpen. Toen ik bijvoorbeeld een afbeelding van een ergonomische stoel opsloeg, werd het item geïdentificeerd en opgeslagen in mijn verlanglijstje. Ik hield van de soepele en intuïtieve ervaring!

MyMind beste functies

Houd afleiding op afstand met de focusmodus

Artikelen opslaan zonder pop-ups of advertenties

Sorteer opgeslagen items automatisch in slimme ruimtes

Houd aantekeningen privé of krijg een deelbare link die binnen 24 uur verloopt

MyMind limieten

Geen samenwerkingsfuncties

MyMind prijzen

Student of Life: $6,99/maand per gebruiker

$6,99/maand per gebruiker Mastermind: $12,99/maand per gebruiker

$12,99/maand per gebruiker Newton: $299/jaar

MyMind beoordelingen en recensies

G2: niet genoeg beoordelingen

niet genoeg beoordelingen Capterra:niet genoeg beoordelingen

9. Craft-Best voor collectief brainstormen

via Ambachtelijke documenten Ik vond het prettig dat Craft tegemoet kwam aan de samenwerkingsbehoeften van mijn team. Het bood ons een werkruimte om aantekeningen te maken, documentatie te creëren, ons werk te beheren en gezamenlijk ideeën te brainstormen. De mogelijkheid om te schakelen tussen apparaten, van iPhone en Mac tot iPad, voegde nog meer gemak toe. Mijn team en ik hadden vanaf elk apparaat toegang tot onze aantekeningen.

Een andere handige toevoeging is de ingebouwde AI-hulp. Hiermee kon ik snel ideeën genereren, content samenvatten en vertalen en efficiënt omgaan met bewerking van documenten.

Craft beste functies

Aantekeningen ordenen met behulp van mappen

Push notificaties of e-mail alerts triggeren voor belangrijke Taken

Tabellen, opsommingstekens, schakelen, subpagina's en markeringen gebruiken om aantekeningen te formatteren

Aantekeningen automatisch omzetten in presentatiedia's

beperkingen van Craft ####

Geen tag functie

Craft prijzen

Starter: Free

Free Plus: $10/maand

$10/maand Familie: $18/maand voor maximaal 5 leden van de familie

$18/maand voor maximaal 5 leden van de familie Team: $60/maand voor maximaal 25 gebruikers

$60/maand voor maximaal 25 gebruikers Business: $300/maand voor het hele team

Craft beoordelingen en recensies

G2: 4.6/5 (20+ beoordelingen)

4.6/5 (20+ beoordelingen) Capterra: Niet genoeg beoordelingen

Ook gelezen:_ Hoe AI gebruiken voor documentatie

10. Evernote-Beste voor zoeken in multimedia

via Evernote Met Evernote kon ik mijn agenda beter organiseren. Van aantekeningen en taken tot vergaderingen, het hielp me al mijn to-dos te consolideren in een eenvoudige, rommelvrije ruimte.

**Ik hield vooral van de AI-zoekfunctie. De zoekfunctie is niet iets nieuws, maar ik was onder de indruk van hoe de AI-technologie onmiddellijk door PDF's, Office-documenten, afbeeldingen, presentaties en gescande documenten kamde.

Evernote beste functies

Bewerk aantekeningen met AI of schrijf nieuwe content vanaf nul

Offline toegang tot aantekeningen

Aantekeningen synchroniseren tussen apparaten

Samenwerken met teamgenoten om bij te blijven met dagelijkse to-dos

Evernote beperkingen

Navigeren door lange aantekeningen is een gedoe

Evernote prijzen

Gratis

Persoonlijk: $14,99/maand

$14,99/maand Professioneel: $17,99/maand

$17,99/maand Teams: $24,99/maand per gebruiker

Evernote beoordelingen en recensies

G2: 4.4/5 (2.000+ beoordelingen)

4.4/5 (2.000+ beoordelingen) Capterra: 4.4/5 (8.000+ beoordelingen)

Ook gelezen:_ Hoe AI gebruiken voor dagelijkse taken

Aantekeningen maken met AI met ClickUp AI

Ik heb hoge verwachtingen van een AI-programma voor het maken van aantekeningen. Er zijn zoveel apps op de markt, maar er zijn er maar weinig die voor mij aan alle eisen voldoen.

Ik wil van mijn app voor aantekeningen mijn kennisassistent maken. Het zal alle kritieke en triviale details over mijn werk en persoonlijke taken onthouden, ze ordenen in duidelijke structuren/hiërarchieën en me helpen ze terug te vinden wanneer dat mogelijk is. Ik moet op dezelfde pagina blijven met mijn teamleden, dus functies voor samenwerking zijn een must.

Bonus als de tool mijn onvolledige gedachtestrengen kan voltooien en er iets zinnigs van kan maken. Te veel gevraagd?

Niet echt! ClickUp doet het allemaal en nog veel meer. ClickUp doet er alles aan om het maken van aantekeningen en het schrijven soepeler, sneller en geautomatiseerd te laten verlopen. Of u nu in uw eigen woorden of met AI schrijft, aantekeningen en lijsten met taken organiseert of writer's block doorbreekt, ClickUp blijft bij elke stap aan uw zijde. Begin vandaag nog met ClickUp!