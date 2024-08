10 Screen Studio-alternatieven voor naadloze schermopname in 2024

Screen Studio is een professionele schermopnametool om snel en efficiënt video content van hoge kwaliteit te maken. Het was een tijdje mijn go-to.

Toen ik Screen Studio begon te gebruiken om korte demo's te maken of om video's met feedback te delen met mijn team, was de tool een game-changer. Ik begon me zelfverzekerd te voelen voor de camera en het hielp me om gepolijste, professionele video's te maken met minimale inspanning.

Nu zijn er enkele Screen Studio alternatieven opgedoken die het maken van video's nog beter doen. Het was dus tijd om te upgraden. Maar voordat ik overstapte en een tool aan mijn werkstroom toevoegde, hebben mijn team en ik urenlang grondig onderzoek gedaan

Ik ben blij dat ik vandaag de resultaten van ons onderzoek met jullie kan delen. Ik heb een lijst samengesteld met Screen Studio-alternatieven die opnames met een hogere natuurgetrouwheid, gebruiksvriendelijkere interfaces en nieuwere functies voor bewerking bieden.

Maar vergeet niet dat het onderzoek van ons is, maar de keuze is aan jou. Dus blijf lezen en kies verstandig.

**Wat moet je zoeken in Screen Studio alternatieven?

Voordat we beginnen, zijn hier de factoren waarmee je rekening moet houden als je op zoek bent naar Screen Studio alternatieven:

Gebruiksgemak: Overweeg alternatieven met een gebruikersvriendelijke interface voor opname en bewerking zonder steile leercurve. Zoek naar tools met eenvoudige bediening en navigatie

Overweeg alternatieven met een gebruikersvriendelijke interface voor opname en bewerking zonder steile leercurve. Zoek naar tools met eenvoudige bediening en navigatie Opname van hoge kwaliteit : Kies tools die opnamemogelijkheden met een hoge resolutie bieden voor video's van professionele kwaliteit, zoals een resolutie van 1080p of 4K met 30 of 60 frames per seconde. Het moet opnames ondersteunen in verschillende formaten, zoals MP4, MOV en AVI, om aan uw behoeften te voldoen

: Kies tools die opnamemogelijkheden met een hoge resolutie bieden voor video's van professionele kwaliteit, zoals een resolutie van 1080p of 4K met 30 of 60 frames per seconde. Het moet opnames ondersteunen in verschillende formaten, zoals MP4, MOV en AVI, om aan uw behoeften te voldoen Real-time bewerking : Overweeg tools die realtime bewerkingsopties bieden. Dit betekent dat je wijzigingen zoals het toevoegen van annotaties, tekst, overlays, webcamfeeds en audio-input in realtime kunt maken om het aanmaken efficiënter te maken.

: Overweeg tools die realtime bewerkingsopties bieden. Dit betekent dat je wijzigingen zoals het toevoegen van annotaties, tekst, overlays, webcamfeeds en audio-input in realtime kunt maken om het aanmaken efficiënter te maken. Deelopties : Zoek naar tools die direct kunnen worden geüpload naar YouTube en andere sociale mediaplatforms en die in veel formaten kunnen worden geëxporteerd

: Zoek naar tools die direct kunnen worden geüpload naar YouTube en andere sociale mediaplatforms en die in veel formaten kunnen worden geëxporteerd Efficiëntie : Bedenk hoe de tool de prestaties van je systeem beïnvloedt. Het moet soepel werken zonder uw computer te veel te vertragen

: Bedenk hoe de tool de prestaties van je systeem beïnvloedt. Het moet soepel werken zonder uw computer te veel te vertragen Prijs: Vergelijk abonnementen om te zien of de tool waar voor zijn geld biedt; lees de kleine lettertjes voor eventuele extra kosten voor geavanceerde functies of abonnementen

De 10 beste Screen Studio alternatieven om te gebruiken in 2024

Hier zijn de tien beste Screen Studio alternatieven om uit te kiezen:

1. ClickUp (Beste voor schermopname en samenwerking)

ClickUp is een tool voor productiviteit en projectmanagement ontworpen om workflows te stroomlijnen en de samenwerking tussen teams te verbeteren. Ik gebruikte ClickUp al voor mijn project- en projectmanagement.

Mijn zoektocht naar een alternatief voor Screen Studio leidde me er echter toe om het dichter bij huis te zoeken - en het stelde niet teleur. ClickUp clips hiermee kan ik gemakkelijk schermopnames maken en delen zonder tussen platforms te hoeven schakelen.

Ik druk op opnemen, deel mijn scherm en stuur onmiddellijk duidelijke instructies naar mijn team - allemaal sneller dan het typen van een lang antwoord. Dit maakt het een geweldige alternatief voor Loom en je kunt er ook promotievideo's mee maken.

schermopnamen van hoge kwaliteit verzenden en onmiddellijk delen met uw team met ClickUp Clips_

Dit is echter wat ik het leukst vind aan Clips: ik kan alle informatie uit een clip omzetten in een duidelijke, uitvoerbare Taak in ClickUp-taak . Ik kan dan een eigenaar toewijzen en de taak in de meest relevante projectruimte plaatsen. Heb je de clip nodig voor de context? Voeg het direct toe aan de beschrijving van de Taak zodat u het gemakkelijk kunt terugvinden.

En dat is nog niet alles. De geavanceerde en gebruiksvriendelijke AI-assistent, ClickUp Brein maakt werk nog leuker.

Ik gebruik ClickUp Brain om clips automatisch te transcriberen, wat me helpt om snel samenvattende documenten van demovideo's te versturen. U kunt door opnames scannen met gedetailleerde tijdstempels om snel naar secties te navigeren. Haal clips uit uw opnamen om belangrijke informatie te markeren en te verdelen.

ClickUp Brain lost ook het enige nadeel op van het sturen van clips naar mijn team - het vinden van specifieke informatie uit de video's. Automatisch getranscribeerde clips maken het gemakkelijker om naar trefwoorden te zoeken. Op basis van het transcript kunt u Brain vragen stellen over de content van de video, zodat u de informatie kunt extraheren die u nodig hebt.

💡 Pro Tip: Ik gebruik ClickUp AI Writer van Brain als een blok aan het been is. Het helpt me om snel beschrijvingen op te stellen, tekst te overlappen en bijschriften toe te voegen voor video's die ik wil uploaden naar YouTube.

Samenwerking is een groot onderdeel van mijn werkstroom en ClickUp maakt het op meer dan één manier efficiënt. Sjablonen zijn een van mijn favoriete ClickUp aanbiedingen.

/cta/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2024/03/image-261.png ClickUp's sjabloon voor videoproductie https://app.clickup.com/signup?template=t-38266537&department=marketing Dit sjabloon downloaden /$$$cta/

Voorbeeld, ClickUp's sjabloon voor videoproductie organiseert uw video's snel en effectief. Aangepaste statussen en lijstweergaven houden alles gestructureerd, met alle projectdetails direct beschikbaar. Samenwerken is een koud kunstje. Nodig gewoon je team en clients uit, wijs Taken toe, deel bestanden en bespreek alles binnen het platform.

ClickUp is een van de beste alternatieven voor Screen Studio en biedt functies die de mogelijkheden van videoproductie en schermopname.

De beste functies van ClickUp

Schermvideo's snel opnemen en delen binnen uw team

Maak gebruik van ClickUp Brain en zijn AI-mogelijkheden om informatie in Clips te zoeken, ze gemakkelijk te transcriberen of direct kopieën te schrijven

Stroomlijn uw werkstroom door de interface aan te passen met verschillende sjablonen.

Gebruik deClickUp Clips extensie voor Chrome voor snelle opnames

Beheer zelfs de meest complexe werkstroom voor videoproductie met ClickUp-taaken

ClickUp beperkingen

Het uitwerken van de beste sjabloonconfiguratie vereist enige proefversie en fouten

Het is even wennen aan de instelbare weergaven

Prijzen ClickUp

Free Forever

Unlimited: $7/maand per gebruiker

$7/maand per gebruiker Business: $12/maand per gebruiker

$12/maand per gebruiker Enterprise: Neem contact op voor prijzen

Neem contact op voor prijzen ClickUp Brain: Voeg toe aan elk betaald abonnement voor $7 per ClickUp-werkruimte lid per maand

ClickUp beoordelingen en recensies

G2: 4.7/5 (9.500+ beoordelingen)

4.7/5 (9.500+ beoordelingen) Capterra: 4.6/5 (4.000+ beoordelingen)

2. Loom (Beste voor snelle videoberichten)

via kamer_ Loom is een populaire schermrecorder voor het delen van AI-gestuurde videoberichten. Hiermee kan ik opgenomen video's direct delen via koppelingen, voor snelle, eenvoudige communicatie. Ik kan emoji's, opmerkingen, taken en CTA's toevoegen aan videoberichten.

Met transcripties en bijschriften in meer dan 50 talen kan ik effectiever communiceren met mijn team op afstand in verschillende tijdzones. Als ik een fout maak, kan ik met Loom de opname terugspoelen en delen opnieuw doen, zodat ik de best mogelijke opname kan maken. Het is perfect voor het maken van videoberichten, tutorials en feedbacksessies zonder het gedoe van lange uploads of ingewikkelde bewerkingsprocessen.

De beste functies van Loom

Neem je scherm op en deel het direct met een link

Terugspoelen tijdens het opnemen om de beste opname te maken

Analyseren wie je video's heeft bekeken en hoe lang

Limiet ruimte

Het gratis abonnement heeft een beperkte opslagruimte voor video-opnamen

Functies voor bewerking van video's zijn beperkt in vergelijking met andere tools

Prijzen voor Loom

Starter: Free

Free Business: $15/maand per maker

$15/maand per maker Enterprise: Aangepaste prijzen

Loom beoordelingen en recensies

G2: 4.7/5 (1.900+ beoordelingen)

4.7/5 (1.900+ beoordelingen) Capterra: 4.7/5 (400+ beoordelingen)

3. Tella (Beste voor het aanmaken van gepersonaliseerde video's)

via tella Tella maakt het aanmaken van unieke en boeiende schermopnamen . Het heeft een bereik van sjablonen en bewerkingsmogelijkheden die me helpen professioneel uitziende video's te maken, allemaal met een sterke nadruk op aanpassen. Ik kan ook verschillende effecten en overgangen gebruiken, aangepaste achtergronden toevoegen en mijn branding toevoegen.

Met Tella kan ik kleine, werkbare segmenten maken die ik aan het einde naadloos aan elkaar kan bewerken. De functie Speaker Notes helpt me om bij de les te blijven tijdens het opnemen. De gebruiksvriendelijke interface van Tella maakt het een uitstekende optie voor het personaliseren van video's.

Tella beste functies

Gebruik sjablonen en aangepaste achtergronden om je schermopnamen te personaliseren

Gebruik intuïtieve bewerkingstools om te knippen, snijden en effecten toe te voegen

Maak video segmenten en bewerk ze later samen

Tella limieten

Het biedt minder integraties vergeleken met sommige concurrenten

Het biedt slechts een beperkte proefversie aan

Het biedt nog geen gedetailleerde analyses

Tella prijzen

Pro: $19/maand

$19/maand Premium: $49/maand

$49/maand Team: Aangepaste prijzen

Tella beoordelingen en recensies

G2: Niet genoeg beoordelingen

Niet genoeg beoordelingen Capterra:niet genoeg beoordelingen

4. CleanShot (Beste voor schermafbeeldingen en opnames van hoge kwaliteit)

via schoonmaakfoto_ CleanShot is een flexibele optie voor professionals die snel nauwkeurige visuele informatie moeten produceren en verdelen. Het biedt fantastische functies voor het opnemen van GIF's en een soepele verbinding met de cloud.

Ik gebruik graag de ingebouwde editor om de nodige aantekeningen toe te voegen en bepaalde delen van mijn schermafbeeldingen te markeren of te verbergen. CleanShot is een sterke concurrent als je eenvoudig verbluffende productvideo's wilt maken.

De achtergrondtool is ongelooflijk handig voor het combineren van meerdere schermafbeeldingen, het toevoegen van achtergronden en het aanpassen van attributen zoals beeldverhouding, opvulling en uitlijning. Als iemand die waarde hecht aan specificiteit in schermafbeeldingen, is CleanShot een geweldig hulpmiddel voor mij.

De beste functies van CleanShot

Schermafbeeldingen en opnames met een hoge resolutie vastleggen

Achtergronden toevoegen en verschillende attributen zoals beeldverhouding aanpassen

Snel toegang tot tools vanuit een kleine overlay op uw scherm

CleanShot limieten

Alleen beschikbaar voor macOS

Mist geavanceerde gereedschappen voor bewerking van video

Prijzen voorleanShot

Eenmalige aankoop: $29,99

$29,99 Cloud Pro: $10/maand

Beoordelingen en beoordelingen van CleanShot

G2: Niet genoeg beoordelingen

Niet genoeg beoordelingen Capterra:Niet genoeg beoordelingen

5. Descript (Beste voor video en audio bewerking)

via Descript Descript is een robuust hulpprogramma dat zich onderscheidt door zijn creatieve bewerkingsmethoden, vooral met zijn transcriptie- en Overdub-tools. Met Descript kan ik mijn audio- en videobestanden bewerken als een tekstdocument, omdat het automatisch mijn teksten transcribeert. Met de functie Overdub kan ik fouten in mijn opnames herstellen zonder dat ik hele sessies opnieuw moet opnemen.

Met de AI-gestuurde video editor van Descript kan ik nauwkeurig bewerkingen uitvoeren, het format van de video aanpassen aan verschillende schermen en effecten toevoegen zoals audio, afbeeldingen en bijschriften. Het is een ongelooflijk effectief hulpmiddel voor het aanmaken van content.

De beste functies van Descript

Opgenomen video's automatisch transcriberen

AI-gestuurde stemkloon gebruiken voor eenvoudige audiocorrecties

Video- en audiotracks tegelijkertijd bewerken

Beperkingen beschrijven

Geavanceerde functies vereisen tijd om onder de knie te krijgen

Hogere kosten in vergelijking met basis schermopnametools

Prijzen

Gratis

Hobbyist: $19/maand per gebruiker

$19/maand per gebruiker Maker: $35/maand per gebruiker

$35/maand per gebruiker Business: $50/maand per gebruiker

$50/maand per gebruiker Enterprise: Aangepaste prijzen

Beschrijving beoordelingen en recensies

G2: 4.6/5 (500+ beoordelingen)

4.6/5 (500+ beoordelingen) Capterra: 4.8/5 (160+ beoordelingen)

6. Movavi (Beste voor eenvoudige bewerking van video)

via Movavi Movavi is een solide optie voor wie nieuw is met schermopname en bewerking van video dankzij de intuïtieve gebruikersinterface. De bewerking via slepen en neerzetten, brede selectie van speciale effecten en snelle exportopties maken het aanmaken van video ongelooflijk eenvoudig.

Je kunt zelfs op de video tekenen terwijl je opneemt om het aantrekkelijker te maken. Het markeren van de muiscursor en toetsaanslagen in mijn opnames verbetert de communicatie op het scherm. Movavi is een perfecte keuze voor beginners die geen geavanceerde functies nodig hebben.

De beste functies van Movavi

Gebruik een eenvoudige drag-and-drop interface voor video bewerking

Markeer muiscursor en toetsaanslagen

Uw scherm en webcam tegelijkertijd opnemen

Movavi limieten

De gratis versie bevat watermerken en beperkte functies

Sommige gebruikers rapporteren vertraging tijdens bewerking

Prijzen voor Movavi

Schermrecorder: $19,95/maand

$19,95/maand Schermrecorder + Video Editor: $133,95 (1-jarig abonnement)

$133,95 (1-jarig abonnement) Video Suite: $164,95 (1-jarig abonnement)

Movavi beoordelingen en recensies

G2: 4.5/5 (50+ beoordelingen)

4.5/5 (50+ beoordelingen) Capterra: 4.6/5 (20+ beoordelingen)

7. ShareX (Beste voor krachtige gebruikers)

via DelenX ShareX is een open-source schermopnametool met geavanceerde bewerkingsmogelijkheden, aangepaste workflows en verschillende opnameopties. Omdat het open-source is, kun je het gebruiken voor gratis zonder watermerken . Ik hou ervan hoe licht ShareX is; het houdt mijn computer niet bezig met opnemen of bewerking.

Ik kan hele webpagina's of documenten vastleggen door scrollende schermafbeeldingen te maken die verschillende afbeeldingen naadloos combineren. De interface is wat ingewikkelder, maar de uitgebreide functies maken het de moeite waard.

De beste functies van ShareX

Profiteer van geavanceerde ondersteuning voor aangepaste uploaders

Maak schermafbeeldingen om hele pagina's vast te leggen

Aangepaste workflows ontwerpen voor geautomatiseerde taken

ShareX limieten

Niet erg gebruikersvriendelijk voor beginners

Alleen beschikbaar voor Windows

Prijzen voorShareX

Gratis

ShareX beoordelingen en recensies

G2: 4.8/5 (70+ beoordelingen)

4.8/5 (70+ beoordelingen) Capterra: 4.8/5 (15+ beoordelingen)

8. Flashback (Beste voor het opnemen van presentaties)

via terugblik Flashback is een software voor trainingsvideo's met functies ontworpen voor docenten en trainers, ideaal voor het opnemen van presentaties en trainingsvideo's . Flashback is een krachtig hulpmiddel voor het ontwikkelen van gedegen educatieve content omdat het tegelijkertijd webcambeelden, microfoongeluiden en schermactiviteit vastlegt.

Ik kan meerdere schermen tegelijk opnemen en dankzij de onbeperkte opnametijd kan ik uitgebreide trainingssessies of presentaties opnemen zonder onderbrekingen.

Met de tijdlijn voor bewerking op meerdere sporen kan ik moeiteloos gepolijste en boeiende video's maken. Flashback biedt ook veelzijdige exportopties, zodat ik mijn video's in verschillende formaten kan opslaan of ze direct kan delen op FlashBack Connect of YouTube.

De beste functies van Flashback

Zo lang opnemen als u wilt, zonder beperkingen

Neem tegelijkertijd webcam- en microfoongeluid op

Opnames plannen om op specifieke tijden te starten

Flashback beperkingen

Minder export formats vergeleken met andere tools

Alleen beschikbaar voor Windows

prijzen

Flashback Express: $29 (1 pc)

$29 (1 pc) Flashback Pro: $49 (eenmalige betaling)

$49 (eenmalige betaling) FlashbackPro + Video converter: $68 (eenmalige betaling)

Flashback beoordelingen en recensies

G2: Niet genoeg beoordelingen

Niet genoeg beoordelingen Capterra:Niet genoeg beoordelingen

9. Camtasia (Beste voor interactief video's aanmaken)

via TechSmith Camtasia staat bekend om zijn krachtige functies voor bewerking, waarmee gebruikers eenvoudig video's van hoge kwaliteit kunnen produceren. Als een software voor videomarketing is populair onder professionals en docenten. Met Rev, de nieuwe werkstroom die het aanmaken van video's versnelt, kan ik mijn video's moeiteloos verbeteren met dynamische bijschriften, achtergronden en interactieve onderdelen.

Of ik nu beelden van een ingebouwde of externe camera gebruik, ik kan meer dynamiek toevoegen aan mijn content. Met Rev kan ik snel de grootte, layout, achtergrond, effecten en filters bewerken, waardoor mijn videoproductie sneller verloopt. Ik kan ook muisbewegingen opnemen en verschillende effecten toepassen om de zichtbaarheid op het scherm te verbeteren.

De beste functies van Camtasia

Gebruik geavanceerde bewerkingsfuncties voor video's van professionele kwaliteit

Dynamische bijschriften en achtergronden met verschillende effecten toevoegen

Achtergronden verwijderen en aangepaste scènes toevoegen

Camtasia beperkingen

Het kan tijd kosten om geavanceerde functies te leren

Vereist aanzienlijke systeembronnen voor een soepele werking

Prijzen voor Camtasia

Camtasia Essentials: $179,88/jaar

$179,88/jaar Camtasia Create: $249/jaar

$249/jaar Camtasia Pro: $599/jaar

Camtasia beoordelingen en recensies

G2: 4.6/5 (1.200+ beoordelingen)

4.6/5 (1.200+ beoordelingen) Capterra: 4.5/5 (400+ beoordelingen)

10. Icecream (Beste voor eenvoudige en snelle opnames)

via ijs_ Voor snelle schermopnames is Icecream een favoriete optie. Het is perfect voor gebruikers die op zoek zijn naar eenvoud en efficiëntie en biedt essentiële functies zoals annotatiegereedschappen, een opnameplanner en ondersteuning voor verschillende bestandsformaten.

Ik kan gemakkelijk tekenen, schrijven, pijlen toevoegen en aantekeningen maken bij mijn screen grabs. Met Icecream's bewerkingsmogelijkheden voor video kan ik knippen, de afspeelsnelheid aanpassen, de audio dempen en nog veel meer voordat ik mijn opnames upload met slechts één klik.

De beste functies van Icecream

Voeg annotaties, tekst en pijlen toe aan je opnames

Opnames opslaan in verschillende formaten, zoals MP4 en AVI

Aangepaste watermerken toevoegen aan je opnames

Icecream limieten

Mist geavanceerde functies voor bewerking in andere tools

Sommige gebruikers rapporteren af en toe bugs en crashes

Prijzen van Icecream

Gratis

Pro: $59.95 (eenmalige betaling)

Icecream beoordelingen en recensies

G2: 4.1/5 (25+ beoordelingen)

4.1/5 (25+ beoordelingen) Capterra: 4.0/5 (30+ beoordelingen)

Schermopname op de geavanceerde manier met ClickUp

Deze tien beste Screen Studio alternatieven zijn een perfecte manier om schermopnames op te nemen en te delen binnen uw organisatie vanuit verschillende bronnen.

Als u op zoek bent naar een schermopnameplatform dat verder gaat dan de basisfuncties, dan is ClickUp uw perfecte bondgenoot. Het biedt een breed bereik aan functies die mijn productiviteit verhogen en werkstromen stroomlijnen.

Neem contact op met ons team of meld je gratis aan om te zien hoe u zoveel meer uit uw account op ClickUp kunt halen.