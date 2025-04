10 Beste HR Werkstroom Software om uw HR-processen te stroomlijnen in 2025

Het dagelijkse werk van een HR team bestaat meestal uit verschillende handmatige taken of repetitief papierwerk dat saai kan worden. Van verlofaanvragen en het bijwerken van verlofsaldi tot het bijhouden van verlofdagen, salarissen en comp-offs, de lijst is eindeloos!

Als je je er ooit door overvallen voelt, ben je niet de enige.

Gelukkig zijn er tegenwoordig tools en apps die veel van de saaie onderdelen van je werk kunnen automatiseren en je kunnen helpen andere taken te volbrengen die je aandacht nodig hebben. Software voor automatisering van HR-werkstroom is ontworpen om een revolutie teweeg te brengen in hun activiteiten met behulp van technologie om repetitieve processen te verminderen en de efficiëntie te verbeteren.

Stelt u zich het typische onboardingproces voor nieuwe werknemers eens voor: veel papierwerk, instellingen voor accounts en het coördineren van trainingssessies. Met HR-software voor automatisering van de werkstroom kunnen deze taken worden geautomatiseerd.

Wanneer een nieuwe medewerker in dienst treedt, verstuurt de software automatisch documenten, levert IT-resources en plant trainingssessies. Het is alsof je een virtuele assistent hebt die alle administratieve details afhandelt, zodat jij je kunt richten op het opbouwen van goede relaties met je team.

Bonus content: Hier zijn enkele voorbeelden en use cases van werkstromen die u kunnen helpen uw werk te automatiseren

Wat moet je zoeken in HR-werkstroom software?

Zonder optimalisatie van de werkstroom kunnen HR-processen niet efficiënt zijn. Automatisering van de werkstroom maakt tijd vrij om u te richten op strategieën en zinvolle interacties met uw werknemers.

Met de hulp van technologie en AI-tools voor HR kunt u er moeiteloos voor zorgen dat uw kantoorprocessen voldoen aan de regelgeving en het bedrijfsbeleid. U hoeft zich geen zorgen te maken over compliance-risico's en hoofdpijn.

Op welke functies moet je letten bij het kopen van goede software voor de automatisering van de personeelsstroom?

Het moet het wervingsproces, onboarding, verlofbeheer, prestatiebeoordelingen en meer verbeteren met aanpasbare geautomatiseerde workflows

De oplossing moet een selfserviceportaal voor werknemers hebben waarmee je team persoonlijke gegevens kan inzien en bijwerken, loonstrookjes kan weergeven, verlof kan aanvragen en verlofsaldi kan bijhouden

HR-software moet moeiteloos werkuren van werknemers bijhouden, ploegendiensten beheren en aanwezigheidsprocessen automatiseren voor nauwkeurige loonberekeningen

U moet het volgende kunnen instellen HR doelen beoordelingen uitvoeren en de ontwikkeling van werknemers ondersteunen met intuïtieve functies voor prestatiebeheer

Het moet naadloze gegevensuitwisseling bieden met andere HRMS-systemen voor een soepel personeelsbeheer

De 10 beste HR werkstroom software voor gebruik in 2024

Hier is een goed onderzochte lijst met de top 10 HR workflow automatisering software. Deze gids geeft van elke tool de beste functies, limieten, prijzen, beoordelingen en beoordelingen om je te helpen de juiste te kiezen.

1. ClickUp

organiseer uw HR-proces en bespaar tijd met ClickUp HR Project Management_

De ClickUp platform voor projectmanagement is een tool die het allemaal nog kan doen.

Of u nu uw wervingsproces wilt bijhouden, uw onboarding- en offboardingmateriaal wilt organiseren, of gewoonweg uw HR-processen wilt organiseren clickUp voor Human Resource Teams is een geweldig hulpmiddel om ze te vereenvoudigen!

Dit is hoe het platform het doet:

Aanpasbare weergaven

volg al uw ClickUp- taken met 15+ aanpasbare weergaven van uw workflow_

ClickUp biedt meer dan 15 manieren om uw taken op het platform weer te geven. Kies uit opties zoals Lijstweergave, Gantt-weergave, Tijdlijn, Bord, Kalender of Mindmap!

Bijhouden van taken, sollicitanten of onboarding stappen van werknemers in een oogopslag met sorteerbare kolommen zoals status, prioriteit of deadlines visueel met ClickUp weergaven . Geef deadlines, interviews of trainingssessies weer in een layout van de kalender om overlappingen te zien.

ClickUp Whiteboards

ideeën brainstormen met je team en ze omzetten in haalbare Taken op het ClickUp Whiteboard_ ClickUp's Whiteboard is een virtueel Whiteboard om met uw team te brainstormen over campagne-ideeën, rekruteringsstrategieën of ideeën over employee branding en deze om te zetten in bruikbare items. Het stelt iedereen in staat om in realtime samen te werken op het platform.

Bovendien kunt u deze ideeën binnen ClickUp omzetten in bruikbare items of taken. Dit digitale whiteboard kan u helpen om ervoor te zorgen dat er geen gaten vallen in uw werk en om uw Taken op tijd uit te voeren.

Whiteboard sjabloon voor processtroom

/cta/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2024/05/image-54.gif Implementeer nieuwe processen sneller met behulp van ClickUp's Process Flow Sjabloon https://app.clickup.com/signup?template=kkmvq-6319330 Dit sjabloon downloaden /$$$cta/

ClickUp biedt verschillende gratis HR sjablonen zoals de sjablonen voor loopbaantrajecten, vergaderingen of functioneringsgesprekken om HR-processen te vereenvoudigen en te automatiseren.

Maar om het nog eenvoudiger te maken, biedt ClickUp een Whiteboard sjabloon voor processtroom om elk type HR-proces te beheren.

Bepaal aan welk proces - werving, training, aanwezigheid - je wilt werken, schets de stappen die je moet nemen om het proces te voltooien en maak vervolgens een grafiek van de processtroom op het platform!

Dit sjabloon is een kant-en-klaar, volledig aanpasbaar Whiteboard dat vooral handig is om Taken duidelijker te maken en het proces te begrijpen.

ClickUp beste functies

Houd uw werknemers betrokken, host online games en geef shoutouts met ClickUp Mentions

Voer werknemersonderzoeken uit, krijg feedback of organiseer polls voor uw volgende uitje met ClickUp Formulieren Automatiseer alle repetitieve of tijdrovende taken met ClickUp Automatiseringen Plan uw dag met ClickUp-taak prioriteiten waarmee u taken kunt markeren als Dringend, Hoog, Normaal en Laag

Gebruik ClickUp Brein om contacten, overeenkomsten en beleid te schrijven om een kennis hub te bouwen

ClickUp limieten

Het kan een steile leercurve zijn voor beginners om door het platform te navigeren

Hoewel ClickUp verschillende integraties met derden ondersteunt, kan het een uitdaging zijn om te integreren met uw bestaande HR-systemen of andere essentiële tools

ClickUp prijzen

Free Forever : Gratis voor altijd

: Gratis voor altijd Onbeperkt : $10/gebruiker per maand

: $10/gebruiker per maand Business : $19/gebruiker per maand

: $19/gebruiker per maand Enterprise : Neem contact op voor prijzen

: Neem contact op voor prijzen ClickUp Brain is beschikbaar op alle betaalde abonnementen voor $5 per lid van de werkruimte per maand

ClickUp beoordelingen en recensies

G2: 4.7/5 (9.000+ beoordelingen)

4.7/5 (9.000+ beoordelingen) Capterra: 4.7/5 (4.000+ beoordelingen)

Bonus content: We hebben een lijst gemaakt van de top 15 HR boeken die je moet lezen om te groeien in je HR-carrière.

2. Kissflow

/$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2024/05/image-396.png Kissflow /%img/

via Kissflow Kissflow is een cloud-gebaseerd platform dat bedrijven helpt bij het automatiseren en beheren van hun workflows zonder te hoeven coderen. Gebruikers kunnen aangepaste workflows creëren voor HR-abonnementen, onboarding van werknemers, goedkeuring van onkosten en IT-ticketing.

Kissflow vereenvoudigt taken door terugkerende stappen te automatiseren, goedkeuringen te routeren en inzichten te verschaffen via rapportage en analyses.

Kissflow beste functies

Moeiteloos werkstromen creëren, bijhouden en beheren met de gebruiksvriendelijke, intuïtieve interface

Kissflow gebruiken voor verschillende afdelingen en processen in uw organisatie

Verkrijg inzicht in de efficiëntie van processen, identificeer knelpunten en houd prestatiecijfers bij dankzij de uitgebreide rapportage

Creëer eenvoudige of complexe HR-workflows, inclusief parallelle vertakkingen en voorwaardelijke taken, zonder code te gebruiken

Kissflow beperkingen

Het bouwen van zeer complexe HR-workflows kan technische expertise vereisen vanwege de aanpassingsmogelijkheden van Kissflow

Kissflow's selectie van integraties met tools van derden is beperkter in vergelijking met sommige andere software voor werkstroombeheer Kissflow prijzen

Basis: $1.500/maand

$1.500/maand Enterprise: Aangepaste prijzen

Kissflow beoordelingen en reviews

G2: 4.3/5 (534 beoordelingen)

4.3/5 (534 beoordelingen) Capterra: 4.1/5 (56 beoordelingen)

3. Formstack

via Formstack Formstack is een oplossing voor automatisering van werkstromen en het maken van online formulieren waarmee u aangepaste enquêtes, registraties en formulieren voor bestellingen kunt maken en beheren.

Het vereenvoudigt het verzamelen en verwerken van gegevens door intuïtieve hulpmiddelen te bieden om formulieren te ontwerpen zonder code.

U kunt Formstack gebruiken om betalingen te verzamelen, leads vast te leggen en nog veel meer. Vervolgens kunt u die gegevens invullen in prachtig ontworpen online documenten met e-handtekeningen.

Formstack beste functies

Formulieren maken en aanpassen met een eenvoudige drag-and-drop editor met een intuïtieve interface

Dynamische formulieren maken op basis van voorwaardelijke logica, die verandert op basis van de reacties van gebruikers, zodat u gepersonaliseerde ervaringen met formulieren kunt creëren

Integreer met toepassingen van derden zoals Salesforce, Google Spreadsheets en Zapier om een voltooide werkstroom te creëren

Verzonden formulieren automatisch naar verschillende goedkeurders of afdelingen sturen op basis van specifieke criteria of reacties

Formstack limieten

De prijs kan duur zijn voor kleinere organisaties of organisaties die op zoek zijn naar geavanceerde functies zoals automatisering van de workflow

Aanpassingsopties voor formulierontwerp en layout kunnen beperkt zijn voor mensen die op zoek zijn naar formulieren op maat

Formstack prijzen

Vormen: $59/maand (één gebruiker)

$59/maand (één gebruiker) Suite: $229/maand (drie gebruikers)

$229/maand (drie gebruikers) Enterprise: Aangepaste prijzen

Formstack beoordelingen en recensies

G2: 4.6/5 (938 beoordelingen)

4.6/5 (938 beoordelingen) Capterra (Formstack Forms): 4.1/5 (106 beoordelingen)

4. Sprout Oplossingen

via Sprout oplossingen Sprout Solutions is een cloudgebaseerde tool die is ontworpen om het personeelsbeheer te verbeteren, met name op het gebied van HR en compensatie.

Het biedt een uitgebreid pakket HR-oplossingen, waaronder salarisverwerking, tijdregistratie, selfservice voor werknemers, werving en prestatiebeheer.

Sprout beste functies

Aanwezigheid, verlofaanvragen, vakantiedagen, in- en uitchecktijd en overuren bijhouden in een compacte, handige interface

Medewerkers in staat stellen hun informatie en verzoeken te beheren op het zelfbedieningsportaal voor medewerkers

De administratieve rompslomp verminderen door sleutel HR taken zoals salarisverwerking, tijdregistratie en prestatiemanagement te automatiseren

Sprout limieten

Sprout-oplossingen kunnen duur zijn, vooral voor kleinere bedrijven

Het schalen van het platform als een bedrijf groeit kan hogere kosten met zich meebrengen, wat een probleem kan zijn voor bedrijven met een kleiner budget

Sprout prijzen

Aangepaste prijzen

Sprout beoordelingen en recensies

G2: 4.7/5 (390+ beoordelingen)

4.7/5 (390+ beoordelingen) Capterra: 4.7/5 (400+ beoordelingen)

5. Zoho Mensen

via Zoho Mensen Zoho People is een cloud-gebaseerde HR-managementsoftware ontwikkeld door Zoho, een populair softwarebedrijf dat een bereik van zakelijke toepassingen biedt. Het is speciaal ontworpen om verschillende soorten HR functies en processen binnen organisaties van elke grootte te vereenvoudigen en te automatiseren.

Zoho People vereenvoudigt HR-activiteiten door de betrokkenheid van werknemers en de efficiëntie van de organisatie te verbeteren via de gebruiksvriendelijke interface en uitgebreide HR-managementtools.

Zoho People's beste functies

Volg aanwezigheid, verlof en verlof eenvoudig met een aanpasbaar verlofbeleid, geautomatiseerde aanwezigheidsregistratie en beheer van verlofaanvragen

Cycli voor prestatiebeoordeling instellen, doelen en sleutel prestatie indicatoren (KPI's) definiëren, beoordelingen uitvoeren en prestatierapporten genereren op het platform

Beheer werknemersgegevens, waaronder persoonlijke informatie, arbeidsverleden, vaardigheden en prestatiegegevens, via een probleemloze, veilige interface

Zoho People limieten

Het aanpassen van bepaalde werkstromen of rapportages vereist technische expertise

Het heeft een leercurve voor nieuwe gebruikers

Zoho People prijzen

Essentiële HR: $0,83/gebruiker per maand (jaarlijks gefactureerd)

$0,83/gebruiker per maand (jaarlijks gefactureerd) Professioneel: $1,66/gebruiker per maand (jaarlijks gefactureerd)

$1,66/gebruiker per maand (jaarlijks gefactureerd) Premium: $2,5/gebruiker per maand (jaarlijks gefactureerd)

$2,5/gebruiker per maand (jaarlijks gefactureerd) Enterprise: $4,16/gebruiker per maand (jaarlijks gefactureerd)

*Prijzen overgenomen van een externe bron

Zoho People beoordelingen en recensies:

G2: 4.4/5 (320+ beoordelingen)

4.4/5 (320+ beoordelingen) Capterra: 4.4/5 (240+ beoordelingen)

6. Processtraat

via Processtraat Process Street is een op AI gebaseerde procesbeheer- en workflowsoftware waarmee bedrijven repetitieve taken, processen en workflows kunnen creëren, beheren en optimaliseren.

Het platform is ontworpen om activiteiten te standaardiseren, efficiëntie en samenwerking te verbeteren en consistentie te garanderen bij het uitvoeren van kantoortaken en -procedures.

Process Street's beste functies

Creëer een werkstroom met behulp van een checklist-definieer opeenvolgende stappen, wijs taken toe, stel deadlines in en voeg gedetailleerde instructies toe

Toegang tot een uitgebreide bibliotheek met vooraf gemaakte sjablonen voor verschillende bedrijfsprocessen, zoals het inwerken van werknemers, het publiceren van content, IT-activiteiten, nalevingscontroles en nog veel meer

Taken toewijzen aan teamleden, opmerkingen achterlaten, bestanden bijvoegen en naadloos communiceren binnen werkstromen

Processtraat limieten

Het instellen van geavanceerde automatisering met voorwaardelijke logica kan complex zijn voor mensen met beperkte technische expertise

Beperkte functie in offline modus of op plaatsen met een onbetrouwbare internetverbinding

Prijzen voor Process Street

Startup: $100/maand

$100/maand Pro: $1500/maand

$1500/maand Enterprise: Aangepaste prijzen

Process Street beoordelingen en recensies

G2: 4.6/5 (390+ beoordelingen)

4.6/5 (390+ beoordelingen) Capterra: 4.7/5 (620+ beoordelingen)

7. Frevvo

via Frevvo Frevvo is gespecialiseerd in no-code formulieren en automatisering van werkstromen. Hiermee kun je eenvoudig elektronische formulieren maken met geavanceerde functies zoals voorwaardelijke logica en validaties zonder code.

Frevvo automatiseert bedrijfsprocessen door het creëren van workflows die repetitieve taken, goedkeuringen en notificaties automatiseren en integreren met andere systemen voor eenvoudige gegevensuitwisseling en procesbeheer.

Frevvo beste functie

Gebruik de formulierbouwer om elektronische formulieren te maken met verschillende veldtypen en validaties

Gebruik responsieve en mobielvriendelijke formulieren vanaf elk mobiel apparaat

Automatiseer werkstromen door opeenvolgende stappen, routingregels en goedkeuringen te definiëren

Frevvo beperkingen

Kan problemen hebben met het aanpassen van complexe workflows en formulieren die verder gaan dan de basisconfiguraties

Voor niet-technische gebruikers kan het een uitdaging zijn om geavanceerde workflows en integraties op te zetten

Prijzen Frevvo

Aangepaste prijzen

Frevvo beoordelingen en recensies:

G2: Te weinig beoordelingen

Te weinig beoordelingen Capterra: 4.5/5 (25+ beoordelingen)

8. Kabbelend

/$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2024/05/image-401-1400x1008.png Rippling /%img/

via Kabbelend Rippling is een uitgebreid personeelsbeheersysteem dat taken op het gebied van personeelsbeheer zoals salarisadministratie, arbeidsvoorwaarden, apparaten en apps integreert en automatiseert.

Het biedt een gecentraliseerde hub voor het inwerken van nieuwe werknemers, het beheren van werknemersgegevens en het naleven van regelgeving.

Rippling beste functies

Automatisering van onboardingprocessen voor werknemers, waaronder de provisioning van IT-accounts, de instelling van de salarisadministratie en de inschrijving voor secundaire arbeidsvoorwaarden

Centraliseer het beheer van werknemersgegevens, waaronder salarisadministratie, secundaire arbeidsvoorwaarden, tijdsregistratie en compliance

Beheer bedrijfsapparaten (laptops, telefoons, enz.) op afstand, inclusief implementatie, instellingen voor veiligheid en software-updates.

Zorgen voor naleving van HR- en arbeidsregelgeving door taken zoals belastingrapportage, personeelsdocumentatie en beleidshandhaving te automatiseren - geweldig voor wereldwijde teams

Rippling limieten

De prijs is relatief hoog in vergelijking met andere HR- en salarisadministratieplatforms

Het kan een steile leercurve hebben en vereist een aanzienlijke installatie en configuratie, vooral voor organisaties met unieke of complexe vereisten

Rippling prijzen

Begint bij $8/maand per gebruikeraangepaste prijzen afhankelijk van de gekozen apps

Rippling beoordelingen en recensies:

G2: 4.8/5 (2.200+ beoordelingen)

4.8/5 (2.200+ beoordelingen) Capterra: 4.9/5 (3.000+ beoordelingen)

9. BambooHR

via BambooHR BambooHR is een populair HR-platform dat verschillende HR-functies standaardiseert en automatiseert. People teams gebruiken het om alle aspecten van de levenscyclus van werknemers te beheren.

Als centrale hub voor HR-gerelateerde Taken stelt BambooHR organisaties in staat om personeelsgegevens efficiënt te verwerken, processen te standaardiseren en het personeelsbeheer te verbeteren.

BambooHR beste functies

Afwezigheden, vakanties, ziekteverzuim en andere soorten betaald en onbetaald verlof van werknemers bijhouden

De administratieve last verminderen via de selfserviceportal voor werknemers, waarmee werknemers hun persoonlijke gegevens kunnen inzien, loonstrookjes kunnen weergeven, verlof kunnen aanvragen en contactgegevens kunnen bijwerken

HR-professionals kunnen aangepaste rapporten genereren over personeelsverloop, trends in verlofuren, demografische gegevens van het personeelsbestand en meer dankzij de robuuste functies voor rapportage en analyse

beperkingen van BambooHR ####

Het implementeren van gedetailleerde werkstromen of unieke bedrijfsregels kan extra configuratie of workaround-oplossingen vereisen

De rapportagemogelijkheden zijn soms beperkt of minder aanpasbaar dan bij andere oplossingen HR-software BambooHR prijzen

Core: Aangepaste prijzen

Aangepaste prijzen Pro: Aangepaste prijzen

BambooHR beoordelingen en recensies

G2: 4.4/5 (2.000+ beoordelingen)

4.4/5 (2.000+ beoordelingen) Capterra: 4.6/5 (2.700+ beoordelingen)

10. OrangeHRM

via OrangeHRM OrangeHRM is een open-source human resource management software ontworpen om HR-processen binnen organisaties te stroomlijnen. Het is een platform voor het beheren van werknemers, het werven van nieuwe werknemers, compensatie, prestatie-evaluatie, het bijhouden van aanwezigheid en andere HR-gerelateerde taken.

OrangeHRM heeft als doel het personeelsbeheer te verbeteren, de betrokkenheid van werknemers te vergroten en de naleving van HR-regelgeving te garanderen door middel van een uitgebreide lijst met functies.

OrangeHRM beste functies

Vacatures plaatsen, sollicitaties beheren, sollicitatiegesprekken plannen en onboarding- en offboardingprocessen stroomlijnen

Werkuren en diensten van werknemers bijhouden en aanwezigheidsprocessen automatiseren voor een nauwkeurige salarisadministratie

HR doelen stellen, functioneringsgesprekken voeren en professionele ontwikkeling voor werknemers faciliteren

OrangeHRM limieten

De gebruikersinterface van OrangeHRM kan minder intuïtief of gedateerd zijn, met name voor complexe werkstromen

Af en toe problemen met het ondersteunen en de beschikbaarheid van uitgebreide documentatie voor het oplossen van problemen en het trainen van gebruikers

OrangeHRM prijzen

Starter: Free

Free Geavanceerd: Aangepaste prijzen

OrangeHRM beoordelingen en recensies

G2: 4.2/5 (30+ beoordelingen)

4.2/5 (30+ beoordelingen) Capterra: 4.2/5 (180+ beoordelingen)

De juiste HR-werkstroom kiezen

Een complexe HR-omgeving heeft een krachtige bondgenoot nodig die taken kan automatiseren, gegevens kan centraliseren en inzichtelijke rapportages kan bieden. Deze tools stellen HR teams in staat om organisatiebrede processen te verbeteren, een accurate salarisadministratie te realiseren en zich te richten op strategische initiatieven voor personeelsontwikkeling.

Eén tool springt eruit: Met ClickUp kunnen uw HR-processen naar nieuwe hoogten stijgen!

ClickUp is de perfecte one-stop oplossing voor al uw HR-behoeften. De robuuste functies voor HR, projectmanagement en AI helpen u om al uw HR-processen in één centrale hub te combineren. Aanmelden bij ClickUp vandaag nog!