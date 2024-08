Hoe de Triple Peak werkdag de productiviteit beïnvloedt

Wanneer heb je voor het laatst je computer om 18.00 uur afgesloten en je dag meteen afgesloten? De meeste professionals sluiten tegenwoordig helemaal niet af en werken op tijden die hen het beste uitkomen.

Vooral sinds de pandemie, waarbij iedereen op afstand/hybride werkt, heeft de traditionele 9-5 plaatsgemaakt voor wat een drievoudige piekdag wordt genoemd.

Wat is een drievoudige piekdag?

Er is sprake van een drievoudige piekdag wanneer een professional drie verschillende productiviteitsspurts heeft binnen een werkdag - één 's ochtends, één na de lunch en de derde laat in de avond.

Of het nu gaat om het 's avonds nog een keer beantwoorden van e-mails of het schrijven van een rapport nadat je de kinderen naar bed hebt gebracht, de derde piek wordt een integraal onderdeel van het moderne werk.

De driepiek werkdag begrijpen

Tijdens de pandemie zagen onderzoekers van Microsoft een toename in het gebruik van Teams in de avonduren. Die trend zette zich lang daarna voort, met ongeveer 30% van de Microsoft-werknemers die 's avonds een piek in werk hadden, niet alleen intern berichtenverkeer, zoals gemeten in onderstaande gebeurtenissen op het toetsenbord.

Met zijn vijf verschillende weergaven en drie verschillende statussen is deze sjabloon voor beginners een geweldige manier om uw dagelijkse blok tijd te maximaliseren, wat uiteindelijk resulteert in een hogere productiviteit.

Prioriteiten stellen

Geef taken prioriteit op basis van urgentie en belangrijkheid. Dit helpt u te beslissen wat u Nog te doen hebt tijdens piektijden van productiviteit en wat u kunt delegeren of inplannen voor later.

Stel het prioriteitsniveau voor elke taak in met behulp van ClickUp-taak prioriteiten weergave. Dit helpt u en uw team te weten wat nog te doen en in welke bestelling, waardoor vertragingen in de levering van dringende taken worden voorkomen.

Neem regelmatig pauzes

Plan korte pauzes in tussen piekperiodes om een burn-out te voorkomen en een hoge energie te behouden zodat u zich de hele dag kunt concentreren. Een pauze kan tijd in de sportschool zijn, een wandeling, een hobby of een dutje. Nog te doen wat bij jou past.

En zorg ervoor dat jouw pauze ook jouw pauze is. Laat niemand daar vergaderingen overheen plannen, die uw productiviteit volledig kunnen doen ontsporen. Gebruik een van ClickUp's sjablonen voor tijdmanagement om uw dagen structuur te geven.

Gebruik Werklastweergave van ClickUp en activiteitsweergave om te begrijpen hoeveel werk je hebt. Plan je pauzes daaromheen. Gebruik het om te zien hoe anderen in je team bezig zijn voor het geval je vergaderingen of werktijd moet instellen.

Async werk met de chattenweergave van ClickUp

Aanpassen

Controleer regelmatig de effectiviteit van uw drievoudige piekdagen met behulp van apps voor werkschema's . Meet je energieniveaus. Sta open voor feedback van collega's over hoe het de samenwerking beïnvloedt. Pas je productiviteitstijden aan op basis van je eigen veranderende behoeften en die van je team.

ClickUp Dashboards kunnen u helpen om uw persoonlijke activiteiten over taken en projecten heen te zien om productiviteit te verbeteren niveaus.

De drievoudige piekdag is een belangrijke verandering in de manier waarop we werken. Zoals alles wat nieuw is, biedt het zowel kansen als uitdagingen. Hier lees je hoe je de eerste kunt benutten en de tweede kunt overwinnen.

Kansen en uitdagingen van de drievoudige piekdag

Elk argument heeft twee kanten, zo ook de drievoudige piekdag. Enkele van de grootste kansen en gerelateerde uitdagingen zijn:

Het creëert nieuwe mogelijkheden voor productiviteit. Maar als het niet goed gemanaged wordt, kan het leiden tot een burn-out

Sommige leden van een team kunnen onder druk komen te staan om de derde piek te gebruiken om de ongelijke verdeling van het werk op te vangen

De extra tijd die mogelijk wordt gemaakt door de drievoudige piek kan leiden totwerklastverlamming* Het ergste van alles is dat de drievoudige piek meer persoonlijke tijd van een werknemer in beslag kan nemen, waardoor het eigenlijke doel teniet wordt gedaan

Haal uw productiviteit naar het maximum met ClickUp

De drievoudige piekdag mag dan wel productief klinken, er hangt een prijskaartje aan. Door het alleen als extra productiviteit te beschouwen, kunt u uiteindelijk overwerken en burn-out raken.

Vooral voor externe werknemers kunnen werkdagen samenvoegen met nachten, waardoor een eindeloze cyclus van activiteiten ontstaat. Om dit te voorkomen, heb je de juiste tools en processen nodig.

ClickUp's software voor projectmanagement, zichtbaarheid van werklast en flexibele sjablonen bieden u alles wat u nodig hebt om uw drievoudige piekdagen optimaal te benutten. Probeer ClickUp vandaag gratis uit !

Veelgestelde vragen

1. Wat is een drievoudige piekwerkdag?

Een drievoudige piekwerkdag is een productiviteitstrend die de werkdag structureert rond drie verschillende periodes van hoge energie of piekproductiviteit. Deze zijn:

Focuspiek of ochtendpiek Samenwerkingspiek of middagpiek Herstelpiek of late avondpiek

2. Wat is de derde piek in de drievoudige piekdag?

De derde piek in de drievoudige piekdag wordt de herstelpiek of late avondpiek genoemd.

Deze piek wordt gekenmerkt door een opleving van energie en focus, waardoor het een geschikt moment is om de taken van de dag af te ronden, te focussen op lichter administratief werk, een abonnement voor de volgende dag te nemen of creatieve taken uit te voeren die baat hebben bij een meer ontspannen gemoedstoestand.

3. Wat zijn de piekuren voor productiviteit?

Productieve piekuren zijn specifieke momenten gedurende de dag waarop energie, concentratie en algemene productiviteit het hoogst zijn. Deze periodes kunnen per persoon sterk verschillen. De meest voorkomende piektijden voor productiviteit zijn: