10 TikTok Groei Hacks om je merk viraal te laten gaan in 2025

Iedereen zit op TikTok, vastgelijmd aan hun scherm, zich niet bewust van de wereld.

TikTok domineert sociale media met meer dan een miljard gebruikers, die dagelijks ongeveer 80 minuten doorbrengen op de app. Het is een populair marketingkanaal voor bedrijven vandaag. Eén mega-virale TikTok video kan je merk binnen enkele uren van obscuriteit naar populariteit brengen, miljoenen weergaven op het internet binnenharken en tonnen leads voor je bedrijf genereren.

Maar de weg naar viraliteit is niet altijd rechttoe rechtaan: er is creativiteit, strategie en een grondig begrip van het algoritme en de dynamiek van het platform voor nodig.

In deze blog bespreken we de beste TikTok hacks die je kunnen helpen om je publiek op de app te vergroten en te laten groeien. Maak je klaar om je TikTok-game op te voeren met deze hacks!

Inzicht in de populariteit van TikTok

De meeste merken deden TikTok aanvankelijk af als een dance video rage voor jongeren, maar nu erkennen de meeste merken het bereik en de kracht ervan in 2024!

Met zijn explosieve groei en ongeëvenaarde bereik biedt TikTok bedrijven een uitstekende kans om hun merk onder de aandacht te brengen, in contact te komen met een divers publiek en resultaten te boeken.

De unieke benadering van sociale media -met zijn korte video's, hypergepersonaliseerde algoritmen en virale trends en uitdagingen- heeft het een hit gemaakt in verschillende publiekssegmenten.

Hier zijn enkele redenen waarom TikTok een waardevol marketingkanaal kan zijn voor zowel grote als kleine bedrijven:

Gigantisch gebruikersbestand : TikTok heeft een enorm en divers gebruikersbestand, verspreid over verschillende demografische achtergronden, interesses en geografische locaties. Het is een smeltkroes van gebruikers uit alle lagen van de bevolking. Dit kan je gouden kans zijn om een breed bereik van potentiële klanten te bereiken en met hen in contact te komen

: TikTok heeft een enorm en divers gebruikersbestand, verspreid over verschillende demografische achtergronden, interesses en geografische locaties. Het is een smeltkroes van gebruikers uit alle lagen van de bevolking. Dit kan je gouden kans zijn om een breed bereik van potentiële klanten te bereiken en met hen in contact te komen Potentieel voor viraliteit : Het algoritme van TikTok is ontworpen om content te promoten en op de markt te brengen die betrokkenheid aanmoedigt. Een goed ontworpen TikTok-video heeft het potentieel om miljoenen gebruikers organisch te bereiken, waardoor je merk tot waanzinnige nieuwe hoogten stijgt

: Het algoritme van TikTok is ontworpen om content te promoten en op de markt te brengen die betrokkenheid aanmoedigt. Een goed ontworpen TikTok-video heeft het potentieel om miljoenen gebruikers organisch te bereiken, waardoor je merk tot waanzinnige nieuwe hoogten stijgt Authenticiteit : TikTok's nadruk op authenticiteit en relateerbaarheid maakt het een ideaal platform voor je om je merk te vermenselijken en verbinding te maken met klanten op een persoonlijk niveau

: TikTok's nadruk op authenticiteit en relateerbaarheid maakt het een ideaal platform voor je om je merk te vermenselijken en verbinding te maken met klanten op een persoonlijk niveau Influencer marketing: Of het nu via gesponsorde content, merkpartnerschappen of influencer marketing campagnes, u kunt gebruikmaken van het ecosysteem van TikTok-influencers om het bereik van uw merk te vergroten, de geloofwaardigheid van influencers te benutten en de betrokkenheid te vergroten

TikTok is een krachtig marketingkanaal dat veel voordelen biedt voor marketeers: de enorme en diverse gebruikersbasis en het potentieel voor viraliteit en betrokkenheid.

TikTok Groei Hacks: Tips en trucs voor business en marketeers

Een van de grootste redenen voor de populariteit van TikTok is dat iedereen - zelfs de meest gewone persoon - een virale sensatie kan worden. Dat brengt ons bij de vraag: wat kun jij (of je social media marketeer) doen om je merk viraal te laten gaan op TikTok?

Met tools voor werkruimte- en productiviteitsbeheer, zoals ClickUp, kunt u leren om uw TikTok-strategie voor social listening en de productie van content te optimaliseren. Je marketingteam heeft een goede installatie nodig die consistent posten tot een peulenschil maakt en je helpt je werk efficiënter in te plannen.

Hoewel de reis van elk merk naar TikTok-viraliteit uniek is en er geen oplossing is die je kunt afspoelen en herhalen, kunnen enkele 'groei'-hacks je een duwtje in de rug geven.

1. Gebruik marketing software voor projectmanagement

Je hebt een marketingprojectmanagementtool nodig die je groeistrategie voor TikTok efficiënter maakt.

Vertrouw op Software voor projectmanagement van ClickUp om u bij elke stap te begeleiden!

De tool biedt robuuste functies die de productiviteit maximaliseren en waarmee u al uw marketingprojecten en -campagnes naadloos kunt plannen, afhandelen en uitvoeren via verschillende kanalen. Je kunt ClickUp gemakkelijk gebruiken om je TikTok content te beheren.

ClickUp biedt verschillende opties voor het visualiseren van taken, ongeacht de ClickUp-weergave die u selecteert, zoals Lijst, Bord, Gantt-weergave, Kalender en meer.

Dit sjabloon downloaden

Wat je ook nog kunt doen is een content kalender . Dit kan de consistentie van je berichten verbeteren en zorgen voor een soepel proces voor het maken van content. Gebruik een van ClickUp's kant-en-klare sjablonen , pas deze aan uw wensen aan en ga binnen enkele minuten aan de slag.

Met ClickUp's kalender weergave kunt u uw berichten weergeven op een kalender en in vogelvlucht zien wanneer uw berichten live zullen gaan. U kunt berichten filteren om te zien welke op een bepaalde datum live gaan, tags toevoegen om ze te categoriseren of statussen toevoegen om hun aanmaak en voortgang bij te houden.

2. Sneller content aanmaken met AI

Of je nu een videoscript maakt of een bijschrift schrijft, AI-schrijftools kunnen het maken van content schrijven en bieden binnen enkele seconden meerdere variaties. Ze kunnen ook worden gebruikt voor bewerking, lokalisatie en meer.

Met ClickUp's kalender weergave kunt u uw berichten weergeven op een kalender en in vogelvlucht zien wanneer uw berichten live zullen gaan. U kunt berichten filteren om te zien welke op een bepaalde datum live gaan, tags toevoegen om ze te categoriseren of statussen toevoegen om hun aanmaak en voortgang bij te houden.

Gebruik ClickUp Brain om paragrafen in blogs om te zetten in boeiende bijschriften voor uw TikTok-video's ClickUp Brein kan uw one-stop schrijfassistent zijn, die dit doet met opmerkelijke snelheid en nauwkeurigheid. Of u nu een videoscript opstelt, bijschriften in een andere taal vertaalt of uw strategiedocument bewerkte, ClickUp's generatieve AI mogelijkheden kan u helpen dit en nog veel meer te doen.

Stel ClickUp Brain vragen en krijg direct nauwkeurige antwoorden binnen enkele seconden

U kunt ClickUp Brain ook vragen om rapporten samen te vatten, posts te vinden, kalenders te maken en nog veel meer. U hoeft niet langer door documenten van meerdere pagina's of oude postarchieven en databases te graven.

3. Maak gebruik van door gebruikers gegenereerde content

Moedig gebruikers aan om content te creëren die gerelateerd is aan uw merk met behulp van een specifieke hashtag. Dit kan je merk versterken en je bereik vergroten. Je kunt bijvoorbeeld een uitdaging starten met een eigenzinnige danspas of een creatieve manier om je product te gebruiken. Een ander idee is om gebruik te maken van de liefde van TikTok voor DIY en voor- en nabewerkingen.

Presenteer UGC content die je product of dienst aanprijst in impactvolle advertentiecampagnes. Werk samen met de beste makers van UGC voor een programma voor belangenbehartiging van klanten om de merkloyaliteit te versterken en meer organische groei te stimuleren.

4. Post wanneer uw publiek online is

Begrijp de demografische gegevens van uw target publiek - leeftijd, locatie en meer. Wanneer scrollen ze waarschijnlijk door TikTok? Zijn het studenten met gratis tijd 's avonds of werkende professionals die hun telefoon checken tijdens de pauzes?

Hoewel uit onderzoek blijkt dat er over het algemeen een aantal 'optimale' tijden zijn om berichten op TikTok te plaatsen om het bereik te maximaliseren, kunnen deze variëren op basis van de locatie van je publiek. Sommige merken zweren echter bij 's avonds (19.00 tot 22.00 uur) en 's middags (12.00 tot 15.00 uur).

We raden je echter aan om te experimenteren met verschillende blokken op basis van de betrokkenheidspatronen van je publiek.

5. Host TikTok-lives

Een andere geweldige manier om in contact te komen met je volgers is via TikTok Lives. Hiermee kun je in realtime verbinding maken met je publiek en ze beter leren kennen. Live streaming heeft meestal ook een betere betrokkenheid.

Hier zijn enkele tips om boeiende TikTok Lives te hosten:

Bouw anticipatie op voor je Live door het thema, onderwerp of speciale gasten aan te kondigen om opwinding te genereren en kijkers aan te moedigen om af te stemmen

Kies een boeiende host die gemakkelijk kan communiceren met het publiek en ter plekke vragen kan beantwoorden

Gebruik interactieve elementen zoals opiniepeilingen en functies voor vragen en antwoorden om je publiek bij je te betrekken en ze op je te laten reageren

Tot slot, zorg ervoor dat je fragmenten van je Live hergebruikt als onderdeel van je reguliere postschema of deel een hoogtepuntenreeks op andere sociale platforms om meer van je bestaande publiek naar TikTok te brengen

6. Ga in op trending uitdagingen

Deelnemen aan trending hashtag uitdagingen is een van de meest effectieve manieren om je zichtbaarheid op TikTok te vergroten. Deze uitdagingen worden vaak geleverd met speciale hashtags, waardoor het voor gebruikers gemakkelijker wordt om gerelateerde content te ontdekken.

Zorg ervoor dat je in een vroeg stadium meedoet aan een uitdaging. Door je eigen unieke draai aan de video te geven, kun je verbinding maken met je publiek en je content laten opvallen.

7. Optimaliseer je profiel

Begin met het kiezen van een gedenkwaardige gebruikersnaam en een bio die overeenkomt met de huisstijl van je bedrijf.

Houd je gebruikersnaam eenvoudig en vermijd het gebruik van te veel emoji's in je bio om ervoor te zorgen dat deze gemakkelijk te vinden is op TikTok. Een heldere bio zorgt ook voor een goede leesbaarheid.

Richt je op creatieve logovariaties, slimme bijschriften en andere aantrekkelijke elementen om de persoonlijkheid van je merk te laten zien en meer volgers naar je profiel te trekken.

8. Meester TikTok SEO

Net als bij zoekmachines kan het gebruik van relevante trefwoorden in bijschriften, hashtags en audio de ranking van je video's verhogen. Dus maak deze elementen tot je vrienden en geniet van je nieuwe roem op TikTok!

TikTok beschouwt de betrokkenheid van gebruikers ook als een kritieke factor voor zichtbaarheid en bereik. Daarom is het essentieel dat gebruikers commentaar geven en interactie hebben met je content. Moedig discussies aan door vragen te stellen of gesprekken te starten in je bijschriften.

Dit zal de betrokkenheid van je video verhogen, waardoor TikTok de video aan een groter publiek zal tonen.

Bovendien kun je de analysetools van TikTok gebruiken om inzicht te krijgen in het gedrag van je publiek en je contentstrategie optimaliseren voor SEO succes. Door de beste tijden om te posten te beheersen, kun je het bereik maximaliseren en genieten van zichtbaarheid tijdens piekperioden.

Je kunt de analyses van TikTok ook gebruiken om je contentstrategie aan te passen. Zo kun je bijvoorbeeld het engagementpercentage gebruiken om te bepalen welk type content aanslaat bij je publiek, wat de optimale lengte van je video is en nog veel meer.

Blijf tot slot creatief door unieke formats voor verhalen te verkennen, te experimenteren met verschillende visuele stijlen of nicheonderwerpen aan te snijden die je publiek aanspreken. Schroom niet om berekende risico's te nemen of nieuwe trends uit te proberen, want al deze inspanningen zullen je SEO een boost geven.

9. Werk samen met beïnvloeders

Samenwerken met beïnvloeders kan je bereik vergroten en je content introduceren bij een nieuw publiek. Bij het zoeken naar potentiële partners is het cruciaal om influencers te selecteren waarvan de content overeenkomt met die van jou en waarvan de volgers overeenkomen met je target demografie.

Wanneer je contact opneemt met beïnvloeders, presenteer dan een voorstel waarin je de wederzijdse voordelen van de samenwerking schetst. Het is sleutel tot het samen brainstormen over creatieve ideeën.

Dat gezegd hebbende, denk verder dan influencers. Denk aan merken met een vergelijkbaar publiek waarmee je kunt samenwerken. Zo'n samenwerking kan je zichtbaarheid en betrokkenheid op TikTok vergroten!

10. Geef weg

Een andere faalveilige manier om je engagement op TikTok te verhogen is het aanbieden van giveaways. Dit kunnen steekproeven van producten zijn, een volledig betaalde reis naar je bedrijf of zelfs een cadeaubon.

Weggeefacties kunnen op twee manieren helpen. Gebruikers die investeren in de resultaten van de giveaway zullen je automatisch volgen om op de hoogte te blijven; ze kunnen hun vrienden taggen om je video te bekijken zodat zij zich ook aanmelden en meedoen, waardoor je bereik wordt vergroot.

Stroomlijn uw TikTok content planning en productie met ClickUp

Terwijl TikTok zich blijft ontwikkelen en de gebruikersbasis blijft uitbreiden, kunnen merken die het potentieel omarmen verschillende van de voordelen plukken die we hierboven hebben besproken.

Het beste voordeel is dat u onmiddellijk toegang krijgt tot een levendige en zeer betrokken community, die u kan helpen uw omzet te verhogen en uw concurrenten voor te blijven.

Maar vergeet niet om authentiek, consistent en innovatief te blijven in je kunst en aanpak, en je zult in een mum van tijd een toegewijd aantal fans hebben!

Bovendien kunt u de tools van ClickUp voor projectmanagement en productiviteit gebruiken om uw TikTok-aanwezigheid efficiënter te beheren . Van het bijhouden van een kalender voor sociale media en het brainstormen over posts tot het bijhouden van taken en het analyseren van prestaties, ClickUp kan u en uw team helpen uw TikTok-aanwezigheid efficiënter te plannen en te beheren.

Bent u benieuwd hoe u uw sociale-mediabeheer kunt optimaliseren met ClickUp? Gratis aanmelden vandaag nog!

Veelgestelde vragen

1. Hoe haal ik het meeste uit TikTok?

Maak een consistent postschema om relevant te blijven en je publiek aan je te binden. Gebruik de functies van TikTok, zoals filters en effecten, om de kwaliteit van de content te verbeteren.

Ga ook de dialoog aan met je volgers - reageer op hun commentaar en neem deel aan trends. Identificeer je specifieke publiek en pas content aan hun smaak aan, dat is een bonus!

Je kunt ook software zoals TikTok-marketingtools of sjablonen voor sociale media gebruiken om de planning en productie van content te stroomlijnen.

2. Hoe krijg je meer weergaven op TikTok?

Richt je op het maken van boeiende en authentieke content die aanslaat bij je publiek. Je kunt ook samenwerkingsmogelijkheden met andere makers onderzoeken om je bereik te vergroten en de interactie binnen de gemeenschap te bevorderen.

Vergeet niet dat op het juiste moment posten een goede gewoonte is om je weergave te verhogen. Daarnaast kun je tools voor social listening en TikTok-analyse gebruiken om inzicht te krijgen in wat er trending is op het platform en wat je concurrenten onder andere doen.

3. Hoe kan ik viraal gaan op TikTok?

Je kunt gebruikmaken van de nieuwste TikTok-trends -htags, onderwerpen en zelfs audio- om de vindbaarheid van je video's te vergroten. Je kunt ook je eigen audio maken door geluiden uit het geluidsarchief van TikTok te bewerken en aan te passen.

Een andere gemakkelijke manier om viraal te gaan (vooral als je nieuw bent in de app) is influencer marketing. Werk samen met populaire influencers en makers van content in jouw niche en maak gebruik van hun publiek om je volgers te vergroten en viraal te gaan.