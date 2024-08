Hoe de marketingefficiëntieverhouding (MER) optimaliseren

Wat is je marketingbudget?

En hoeveel verkoop heeft dat opgeleverd?

De verhouding tussen deze twee - totale omzet en totaal marketingbudget - is uw marketingefficiëntie. Voor elke marketeer, eigenaar van een bedrijf of bureau dat zijn dollaruitgaven wil optimaliseren, is de marketingefficiëntieratio (MER) een belangrijke maatstaf.

De MER vertelt je duidelijk of je marketingactiviteiten de moeite waard zijn. Laten we in deze blogpost eens kijken hoe.

Wat is Marketing Efficiëntie Ratio (MER)?

Marketing efficiency ratio (MER) is de verhouding tussen je totale omzet en je totale marketinguitgaven. Hoe hoger je MER, hoe beter je efficiëntie.

MER = Totale omzet/totale marketinguitgaven

Instance, als je bijvoorbeeld 120.000 dollar hebt uitgegeven aan reclame en marketing en 900.000 dollar aan omzet hebt behaald, dan is je MER 900.000/120.000 = 7,5. Dit betekent dat je 7,5x omzet verdient op je totale marketinguitgaven. Dit betekent dat je 7,5x omzet verdient op je marketinguitgaven.

Als je denkt dat je al ROI-berekeningen doet, dan heb je gelijk. Elk marketing team berekent de return on investment (ROI) op hun uitgaven op verschillende manieren.

Return on Ad Spend (ROAS) meet de inkomsten die worden gegenereerd voor elke dollar die wordt uitgegeven aan advertenties

meet de inkomsten die worden gegenereerd voor elke dollar die wordt uitgegeven aan advertenties Customer Lifetime Value (CLV) meet hoeveel inkomsten er worden gegenereerd per klant gedurende zijn hele levensduur bij jou gekocht

meet hoeveel inkomsten er worden gegenereerd per klant gedurende zijn hele levensduur bij jou gekocht SaaS-bedrijven gebruiken Customer Retention Rate (CRR), het percentage klanten dat aan het eind van een bepaalde periode bij een bedrijf blijft

Hoewel dit allemaal geweldige statistieken zijn, meten ze niet de efficiëntie van marketinginspanningen in hun totaliteit. Instance, ROAS richt zich op het kanaal en de totale advertentie-uitgaven. Customer lifetime value omvat meerdere jaren.

De marketingefficiëntieverhouding beantwoordt één enkele cruciale vraag: Leveren al onze marketinginspanningen samen een positieve omzet op?

Rol van MER in digitale marketing

In tegenstelling tot traditionele kanalen zoals televisie of gedrukte reclame, biedt digitale marketing de mogelijkheid om gegevens te verzamelen en te analyseren om de resultaten te optimaliseren. U kunt in detail kijken naar elke kop of elke vanity URL in uw campagne.

Deze obsessie met details moet zich ook vertalen naar het begrijpen van de algehele impact van je inspanningen. Hoewel je sociale advertentie misschien het beste presteert, hoe kunnen we weten dat de remarketing zoekadvertenties de klant niet hebben beïnvloed?

Hier speelt MER een cruciale rol.

360-graden weergave: Marketing efficiency ratio meet de prestaties van alle marketingactiviteiten samen. Hierbij wordt rekening gehouden met alle directe en indirecte marketinginspanningen in dat jaar.

Outcome-gedreven: In tegenstelling tot kosten-per-klik, kosten-per-lead, etc., die slechts leidende statistieken zijn, richt MER zich op de bottom line van het bedrijf. Het schetst een duidelijk, verenigend beeld van marketing en verkoop KPI's voor bedrijfsleiders.

Gericht op de business: MER verhoogt marketing KPI's van klantenwerving/betrokkenheid tot het rendement in dollars van elke marketingactie. Marketinghoofden kunnen zeggen, "dit is hoeveel geld we hebben verdiend", wat veel overtuigender is dan, "dit is hoeveel mensen op onze zoekadvertentie hebben geklikt"

Elimineert 'attributie' problemen: Elk marketingteam heeft conflicten over attributie - SEO, search, sociale media en gebeurtenissen willen allemaal een lead/verkoop als hun eigen lead claimen. In werkelijkheid doorloopt geen enkele klant een rechte, korte reis via één kanaal.

MER elimineert dit conflict door te focussen op algehele efficiëntie in plaats van op individuele toeschrijvingen. Het berekenen van MER is dus ook veel minder complex. Laten we eens kijken hoe we dit stap voor stap doen.

Hoe de Marketing Efficiëntie Ratio van je team berekenen

MER heeft twee elementen: Inkomsten en uitgaven. De nauwkeurigheid van je MER berekening hangt af van de volledigheid en nauwkeurigheid van de gegevens van deze twee. Begin daar.

1. Tel je inkomsten op

Inkomsten moeten alle inkomsten omvatten die kunnen worden toegeschreven aan marketing, van directe verkoopcijfers tot indirecte inkomstenstromen zoals een grotere naamsbekendheid die leidt tot verkoop.

Als je echter omzet hebt door directe doorverwijzing naar de CEO, kan het zijn dat dit niet kan worden toegeschreven aan marketing en daarom niet wordt meegerekend.

2. Tel uw kosten op

Neem aan de uitgavenkant elk kostenelement in verband met marketing in overweging. Hoewel reclame-uitgaven de gemakkelijkste kostenpost zijn, moet je zorgvuldig overwegen of je de salarissen van het marketingteam, de kosten van tools, sponsoring, diensten van derden, enz. mee wilt rekenen.

3. Maak de berekeningen

Deel nu de totale inkomsten door de totale uitgaven. Dit is het eenvoudige gedeelte. Instance, als je totale inkomsten 800.000 zijn en je uitgaven 500.000. Dan is je MER 800.000/500.000 = 1,6. Je MER is 800.000/500.000 = 1,6.

Geavanceerde berekeningen binnen ClickUp

Als u een tool zoals ClickUp gebruikt om uw marketingprojecten te beheren, is deze berekening heel eenvoudig in hetzelfde venster. Met ClickUp's geavanceerde formule functies kunt u berekeningen maken wanneer u maar wilt!

Is 1.6 een goed genoeg MER? Om dat te beantwoorden, heb je context nodig.

4. Resultaten analyseren

In theorie duidt een hogere MER op een efficiëntere marketingstrategie, wat suggereert dat je marketinginspanningen leiden tot aanzienlijke inkomsten. Omgekeerd kan een lagere MER erop wijzen dat de strategie opnieuw moet worden beoordeeld.

Wat hoog en wat laag is, hangt echter af van verschillende factoren, zoals:

Verkoopcyclus: Als je verkoopcyclus drie maanden is, dan heeft het geen zin om elke maand je MER te berekenen - de inspanningen zullen niet overeenkomen met de verkoop in dezelfde periode.

Verleden prestaties: Heb je je MER verhoogd ten opzichte van de vorige meetperiode? Zo ja, dan doe je het goed.

Industriebenchmarks: MER is geen universele metriek om te zeggen dat 5 goed is of 2 slecht. Een nummer dat goed is in SaaS is misschien niet goed genoeg in e-commerce. Begrijp dus de industrie en geografische benchmarks.

Eén ding is echter zeker: als je MER lager is dan 1, betekent dit dat je meer uitgeeft dan dat je verdient. Dit is in de meeste scenario's goed.

5. Verkrijg bruikbare inzichten

Bij de analyse van MER gaat het niet alleen om het erkennen van een hoge of lage verhouding, maar ook om het begrijpen wat deze nummers betekenen voor de marketinggezondheid en -efficiëntie van uw bedrijf. Gebruik de MER in combinatie met andere statistieken.

Gebruik complementaire meetcijfers: Maak gebruik van ROAS en customer lifetime value voor een betere context. MER geeft de algehele marketingefficiëntie, maar ROAS geeft je ROI voor het advertentiekanaal alleen. Je kunt je uitgaven optimaliseren door ROAS weer te geven als een metriek die oprolt in je MER.

Bedenk bijdragende factoren: Overweeg hoe verschillende reclamecampagnes en klantcontactpunten de ROAS beïnvloeden. Een social media-campagne kan bijvoorbeeld meer inkomsten opleveren dan een gedrukte advertentie. Touchpoints met de klant, zoals een directe enquête, kunnen tot veel hogere conversies leiden dan toevallige websitebezoeken. Let op de uitschieters in uw gegevens. Houd ook rekening met hun afwijkingen.

Drill down in details: Zoom in op Cost per Action (CPA) en Cost per Mille (CPM) statistieken. CPA zijn de kosten voor het werven van een klant die een specifieke actie onderneemt, zoals het doen van een aankoop of het inschrijven voor een nieuwsbrief. CPM zijn de kosten per duizend vertoningen.

Gebruik MER als weergave in vogelvlucht van uw marketingefficiëntie en CPA/CPM als detailweergave. Als uw CPA hoog is voor een specifieke actie, bijvoorbeeld inschrijven voor een nieuwsbrief kost meer dan deelnemen aan een webinar, optimaliseer uw marketingbudget dan dienovereenkomstig.

Hoewel MER om verschillende redenen een uitstekende metriek is, is het niet zonder uitdagingen. Laten we eens kijken welke dat zijn en hoe je ze kunt overwinnen.

Uitdagingen die de Marketing Efficiëntie Ratio negatief beïnvloeden

De berekening en toepassing van de MER hebben hun eigen unieke set uitdagingen, zoals de volgende.

Gegevenskwaliteit: Onnauwkeurige of onvolledige gegevens kunnen uw MER ernstig vertekenen, wat kan leiden tot verkeerde beslissingen. Zo kan het over het hoofd zien van indirecte marketingdollars een vertekend beeld geven van de efficiëntie.

Schaal van activiteiten: MER is een metriek op hoog niveau. Dit betekent dat het rekening moet houden met alle marketinginspanningen en -kosten. In een organisatie die miljoenen dollars uitgeeft aan tientallen marketingkanalen, kan belangrijke informatie door de mazen van het net vallen, wat een negatieve invloed heeft op de MER.

Veranderende marktdynamiek: Factoren zoals seizoensgebonden schommelingen, economische verschuivingen en veranderend consumentengedrag kunnen allemaal van invloed zijn op de effectiviteit van een specifieke marketingcampagne, waardoor de MER wordt beïnvloed.

Toewijzingsmodellen: Het model dat u kiest, zoals eerste-klik, laatste-klik of multi-touch, kan van invloed zijn op de MER. Als bijvoorbeeld first-click uw toewijzingsmodel is en uw verkoopcyclus 12 maanden lang is, zullen de resultaten van uw inspanningen niet verschijnen in de huidige periode.

Focus op de korte termijn: MER is niet geschikt voor wekelijkse/maandelijkse beoordelingen. De algehele efficiëntie van marketinginspanningen zal niet dagelijks veranderen. Door te veel te focussen op kortetermijnwinsten, kunnen teams MER gebruiken op manieren waarvoor het niet bedoeld is.

Offline inspanningen integreren: MER combineert alle marketinginspanningen. Niet alle marketingactiviteiten zijn echter gelijk. Voor bedrijven die een mix van online en offline marketingstrategieën gebruiken, kan het niet vastleggen van het volledige spectrum van deze inspanningen de berekening van de MER beïnvloeden.

Ondanks deze uitdagingen kunnen organisaties een MER meten, bijhouden en verbeteren voor betere resultaten. Dit is hoe.

Marketing Efficiëntie Ratio Verbeteren

De beste manier om de marketingefficiëntieratio te verbeteren is om terug te gaan naar de basis en elke activiteit te versterken.

Betrokkenheid van klanten verbeteren

Een betrokken klant is een kopende klant. Om de MER te verbeteren, moet je investeren in het verbeteren van klantbetrokkenheid via verschillende kanalen. Dit kan het creëren van content voor sociale media zijn die de klant geïnteresseerd houdt of het houden van educatieve webinars om een gemeenschap op te bouwen.

Verhoog de waarde van de klantlevenscyclus

MER wordt meestal berekend voor een specifieke periode. Instance, om de MER voor Q1 van 2024 te berekenen, deelt u de totale inkomsten van jan-mrt 2024 door de totale marketinguitgaven voor dezelfde periode. U kunt de MER in de loop van de tijd meten door klantbehoudpercentages en inkomsten uit behouden klanten op te nemen.

Begrijp en pas best practices toe voor het gebruik van MER

Enkele veelgebruikte best practices zijn:

Systemen bouwen om alle marketinginspanningen en -resultaten bij te houden

Marketinggerelateerde gegevens verzamelen met tools voor klantrelatiebeheer en projectmanagement

Zorgen voor de nauwkeurigheid van marketinggegevens door de verantwoordelijkheid toe te wijzen aan een marketing operations medewerker/team

De juiste benchmarks gebruiken om de prestaties op MER te evalueren

De metriek gebruiken voor een algemene weergave en niet voor een gedetailleerde analyse

Voorspellende analyses en A/B-tests gebruiken met MER

MER is een geweldige metriek om de efficiëntie van uw inspanningen aan te geven, maar het doet weinig om uw investeringen te optimaliseren. Instance, MER is nutteloos als je wilt beslissen welk kanaal prioriteit moet krijgen, omdat het helemaal geen rekening houdt met attributie.

MER is echter wel een geweldige manier om je marketingmix te ontwerpen om de algehele resultaten te verbeteren. Dit is waar voorspellende analyses en A/B-testen aanzienlijk kunnen helpen.

Voorspellende analyses voor scenarioplanning: Stel dat je marketingmix bestaat uit 30% search, 30% social media en 40% partnerships. Als deze mix 4x MER oplevert, kun je predictive analytics gebruiken om scenario's te simuleren met verschillende combinaties om de resultaten te optimaliseren.

A/B-testen: Als je nog niet klaar bent om veel geld te investeren in tools voor voorspellende analyses, probeer dan eenvoudige A/B-tests. Gebruik twee verschillende marketingmixen voor twee verschillende periodes en meet de MER. Optimaliseer op basis van welke optie een hogere MER oplevert.

Vergeet de traditionele wijsheid niet: De meest effectieve marketingcampagnes zijn die campagnes die de prospect bewegen. Gebruik personalisatie en relatiemarketing om dichter bij uw publiek te komen. Test de impact van deze campagnes op je MER en maak dubbel gebruik van de beste campagnes door gebruik te maken van marketing automatiseringstools.

Waarom moeite doen als een MER leiders niet helpt om specifieke beslissingen te nemen over de toewijzing van budgetten of de effectiviteit van kanalen? Laten we dat eens uitzoeken.

MER in marketingstrategie en -planning

De marketingeffectiviteitsratio is een strategische metriek, geen operationele. Het speelt een cruciale rol in het werpen van licht op het grote geheel. Het biedt een startpunt van waaruit marketing teams kunnen inzoomen op hun problemen of mogelijkheden voor optimalisatie kunnen vinden.

Begin met de MER

Begin met de marketingefficiëntieratio tijdens uw driemaandelijkse/jaarlijkse evaluaties of vergaderingen met leidinggevenden. Gebruik het om de directe impact van marketing op de omzet te laten zien.

Vergelijk uw marketingprestaties met die uit het verleden en met de industriestandaarden. Als u ver van de benchmark af zit, ga dan dieper en identificeer de hoofdoorzaak.

Gebruik het om groei te laten zien

Vooral bij starters en kleine bedrijven speelt marketing een grote rol in de groei van het bedrijf. Gebruik de MER om groei aan te tonen: een kleine verbetering in de MER kan een grote toename in inkomsten betekenen.

Instance, uw marketinguitgaven bedroegen vorig jaar $100.000 en uw omzet was $400.000, dus uw MER is 4. Dit jaar kan zelfs een verbetering van één punt een grote stijging in omzet betekenen. Dit jaar kan zelfs een stijging van één punt in de MER leiden tot een stijging van $ 100.000 in inkomsten.

Dit kan vooral invloed hebben op het meten van productiviteit van marketingbureaus . Het bureau dat een hogere MER levert, is duidelijk de betere keuze.

Abonneer u op uw marketingvisie

Als gevolg hiervan kunt u ook uw marketinginspanningen plannen op basis van uw MER. In hetzelfde voorbeeld als hierboven, als uw huidige MER 4 is en uw marketing doel is $ 800.000 aan inkomsten, dan heb je een marketingbudget van $ 200.000 nodig.

Zie het als een som der delen

Voor een goede MER moet elk proces efficiënt zijn, inclusief reclame, SEO, sociale media, partnerschappen, teamprestaties en meer. Als je eenmaal je algemene MER weet, zoom dan in op de efficiëntiecijfers van elk van je factoren/kanalen.

We hebben alle grote ideeën en processen rondom MER besproken. Voordat we afsluiten, bespreken we een aantal acties die u vandaag kunt ondernemen om uw marketingefficiëntie te optimaliseren.

Hoe MER optimaliseren en uw marketingdoelen bereiken

We hebben keer op keer gezegd dat je voor betrouwbare statistieken gegevens van goede kwaliteit nodig hebt. Leg de basis daarvoor met een robuuste tool voor projectmanagement zoals ClickUp.

Uw informatie consolideren

Consolideer al uw marketinginformatie, zoals taken, campagnes, doelen, teamleden en werklast, om een volledige context te krijgen. Teams gebruiken meestal verschillende tools voor Taakbeheer, CRM's, apps voor het bijhouden van doelen enz. voor specifieke doeleinden. Het samenvoegen van al deze informatie kan onhandig worden.

Een uitgebreid hulpmiddel zoals ClickUp-werkruimte voor marketingteams maakt dit alles en nog veel meer mogelijk.

Zet team werk om in gegevens met ClickUp

Verschillende organisaties gebruiken ook ClickUp als hun CRM en brengt gegevens over relaties met klanten mee.

Abonneer uw marketinginspanningen

MER wordt beïnvloed door twee dingen: De productiviteit van uw team en de ROI op marketingbudgetten. Houd beide bij in ClickUp.

ClickUp Werklastweergave voor toewijzing van bronnen

Werklastweergave is uwsoftware voor marketing resourcebeheer waarmee u lopend werk, productiviteit en beschikbaarheid kunt zien

Weergave van kalender toont u de levenscyclus van campagnes

Overzicht van projecten geeft zichtbaarheid in de statussen van alle lopende activiteiten

Als u niet weet waar u moet beginnen, gebruik dan een van deze opties sjablonen voor marketingplannen als springplank.

Efficiënte marketing implementeren

Maak uw marketingpraktijk efficiënt met een uitgebreide tool voor projectmanagement. Bureaus en marketingteams over de hele wereld gebruiken ClickUp om efficiënte marketingcampagnes te creëren en uit te voeren.

ClickUp doelen en voortgang bijhouden

Deel uw projecten op in werkruimten, mappen, taken en subtaken om georganiseerd te blijven

Wijs gebruikers toe aan taken voor een betere verantwoording. ClickUp-taaken hebben ook een ingebouwde functie voor chatten, zodat teams contextueel kunnen samenwerken

Blijf gefocust op uw doelstellingen metClickUp Doelen. Houd uw voortgang bij om het team op één lijn te houden over wat belangrijk is

Elimineer het drukke werk met marketing automatiseringstools zoalsClickUp Automatisering U kunt ook uw creatieve briefings op ClickUp Docs en deel ze naar wens met uw agentschappen en consultants!

Blijf op de hoogte van prestaties

Ontvang realtime rapportage over uw marketingefficiëntieverhouding met ClickUp Dashboard . Pas het aan uw behoeften aan. Klik op de verschillende elementen op het dashboard om in te zoomen op de rapportages.

Rijke inzichten met ClickUp Dashboard

Veelgestelde vragen over marketingefficiëntieverhouding

1. Wat is een goede marketingefficiëntieverhouding?

Als vuistregel geldt dat alles boven de drie beschouwd kan worden als een goede marketingefficiëntieverhouding. Dit kan echter aanzienlijk variëren afhankelijk van de grootte van de organisatie, de locatie, de bedrijfstak, het marketingbudget, enz.

2. Hoe wordt marketingefficiëntie berekend?

Marketingefficiëntie wordt berekend als een verhouding tussen de totale inkomsten uit marketing en de totale marketinguitgaven. Een lagere MER betekent dat teams hun marketinguitgaven moeten optimaliseren.

3. Wat is de efficiëntie van een marketingproces?

Efficiëntie van het marketingproces is het rendement dat het kan opleveren voor elke geïnvesteerde dollar. Het primaire doel van een marketingleider is het maximaliseren van de efficiëntie om de inkomsten te optimaliseren.

Verbeter uw marketingresultaten met ClickUp

Voor elke groeiende organisatie is marketing een van de grootste uitgavenposten. Toch wordt de directe correlatie tussen inkomsten en marketinguitgaven vaak genegeerd.

Terwijl marketingleiders zich richten op kosten-per-klik, kosten-per-actie, campagneprestaties, enz., missen ze vaak het grote geheel, d.w.z. de algehele marketingeffectiviteit, omdat het een complexe berekening is.

Dat hoeft het niet te zijn!

Wanneer u ClickUp gebruikt als projectmanagement tool voor uw marketinginitiatieven, verzamelt u organisch de gegevens die nodig zijn om de MER te berekenen. En wat is er nog meer? U kunt de geavanceerde calculator gebruiken om uw berekeningen te doen of het ClickUp Dashboard het Nog voor u laten doen. Stroomlijn uw marketing en optimaliseer uw efficiëntie. Probeer ClickUp vandaag nog gratis uit .