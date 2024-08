Tijdmanagement Spelletjes: Een inleiding

Onderzoek heeft aangetoond dat bijna 49% van de werknemers zich minder productief voelt dan voor de pandemie. Tegelijkertijd voelt 71% van de leidinggevenden de druk om de teamproductiviteit te verbeteren.

Is het wel mogelijk om deze productiviteitsparadox te overwinnen?

Op het meest basale niveau zou je het volgende kunnen gebruiken

sjablonen voor dagelijkse planningen

bijvoorbeeld, of stel

prioriteitslijsten

voor het team.

Maar in plaats van traditionele strategieën voor productiviteit te omarmen, kun je overwegen om tijdmanagementspelletjes met het team te spelen. Het klinkt leuker, nietwaar? En je zult versteld staan van de resultaten.

We hebben de 10 beste spellen voor timemanagement op een rijtje gezet om de productiviteit van het team te verbeteren

vaardigheden op het gebied van tijdmanagement

op een leuke en interactieve manier. Aan de slag!

Wat zijn tijdmanagement spelletjes?

Een tijdmanagementspel is een genre waarin spelers kritisch denken en communicatievaardigheden gebruiken om taken binnen een bepaalde tijd te voltooien.

Spelers jongleren met meerdere taken binnen een bepaalde tijd en beheren beperkte middelen om de hoogste score te halen. Het is een geweldige, stressvrije manier om tijdmanagementvaardigheden te ontwikkelen en te verbeteren

Het spelen van tijdmanagementspellen helpt je om:

Je werktijd beter te beheren en taken sneller af te ronden

Je bewuster te worden van hoe je je tijd besteedt en met je werkdruk omgaat

Samen te werken met je team en effectief te oefenen resource planning

Verlaag uw stressniveaus op een leuke manier

Of je nu deadlines wilt halen of nieuwe uitdagingen wilt aangaan, het spelen van een spelletje of twee zorgt voor een veel beter begrip van efficiënt omgaan met tijd.

Voordelen van het gebruik van tijdmanagementspellen in je dagelijkse routine

Het is geen geheim dat de aandachtsspanne tegenwoordig tot een dieptepunt is gedaald. Op het werk worstelen mensen voortdurend met afleidingen van app-notificaties, telefoontjes, e-mailmeldingen, af en toe een bezoekje aan de waterkoeler voor roddelsessies en nog veel meer.

Focus en productiviteit staan op het spel.

Enter: Tijdmanagementgames.

Je zult blij zijn om te weten dat zelfs recreatieve spelletjes waardevol zijn voor het verbeteren van je vaardigheden op het gebied van tijdmanagement en het effectief beheren van bronnen.

Deze spellen helpen om de mindset van je team te veranderen, zodat mensen hun manier van werken kunnen veranderen en hun tijd op de juiste manier kunnen gebruiken, ook hun niet-werktijd.

En laten we de adrenalinekick van de hoogste score niet vergeten!

Het spelen van tijdmanagementspellen heeft ook andere voordelen:

Met spelletjes voor middelenbeheer oefen je het efficiënt toewijzen van beperkte middelen, delegeren en het halen van deadlines

Het spelen van videogames in teamverband helpt het teamwork te verbeteren

Jij en je team scherpen jullie probleemoplossende en kritische denkvaardigheden aan

Door je te laten oefenen met het afhandelen van routinematige activiteiten binnen een specifiek tijdsbestek, verbeteren ze jetijdmanagement vaardigheden

Teams verbeteren hun vermogen om taken te prioriteren, tijd toe te wijzen en essentiële taken te delegeren

Spelers leren georganiseerd te zijn in echte situaties en verschillende taken te beheren zonder zich in het zweet te werken

De gemene deler tussen zeer productieve teams is tijdmanagement (waarover later meer).

Populaire soorten timemanagement spellen

Sommige van de populairste spellen voor tijdmanagement bootsen situaties uit het echte leven na, zodat je snel kunt nadenken en productief kunt werken.

Tijdmanagementspellen zijn er in twee soorten: online en offline.

Online spellen zijn spellen voor meerdere spelers waarin je in teams deelneemt om een bepaald doel te bereiken. Ze omvatten alles van restaurant- en landbouwuitdagingen tot populaire videospellen zoals Clash of Clans, Game Dev Story en Youtuber Life.

Offline tijdmanagementspellen zijn leuke activiteiten die je overal met je teams kunt organiseren, zonder dat je specifieke videogame-programma's nodig hebt.

Laten we eens kijken naar voorbeelden van offline tijdmanagementspellen en zien hoe ze jou (en je team) leren om verstandig met je tijd om te gaan.

10 Beste spellen voor tijdmanagement om met je team te spelen

Hier zijn 10 gratis tijdmanagementspellen waarmee je je team kunt trainen om slimmer te werken en meer te bereiken, en waarmee ze hun volgende functioneringsgesprek met glans kunnen doorstaan:

Spel #1: Wat ik gisteren heb gedaan

Ideaal voor: Begrijpen hoe prestaties samenhangen met activiteiten

Spelregels:

Vraag de spelers om tien dingen op te schrijven die ze gisteren op het werk hebben gedaan en ze te rangschikken naar urgentie en belangrijkheid. Ze kunnen ClickUp Taak Checklists om een lijst met eenvoudige taken te maken door eenvoudig items te slepen en neer te zetten

organiseer uw checklist en voer taken efficiënt uit met ClickUp_

Vraag hen vervolgens om vijf dingen op te schrijven die ze verwachten in hun volgende functioneringsgesprek

Vergelijk de twee lijsten voor elk individu samen en leid verbanden tussen de twee af

Leren: Dit tijdmanagementspel helpt spelers om te zien of de activiteiten waaraan ze tijd besteden een directe invloed hebben op hun prestaties. Als er een kloof is, kunnen ze van richting veranderen en zich richten op taken die helpen om de gewenste resultaten te behalen.

Spel #2: Circadiaan ritme

Ideaal voor:Het bepalen van de beste tijd om te werken

Spelregels:

Vraag het team om hun routine te schetsen in de vorm van een tijdschema, van wanneer ze opstaan tot wanneer ze naar bed gaan. Gebruik ClickUp Kalenderweergave -een flexibele kalender om uw tijdlijn te visualiseren en te delen met anderen.

Bekijk uw ClickUp kalender per dag, week of maand

Vraag hen vervolgens om de uren op te schrijven en hun energieniveau ernaast voor dat specifieke deel van de dag

Gebruik de volgende energieniveautabel als referentiepunt: A - Veel energie B - Op de automatische piloot C - Energieniveau (75%) D - Afgeleide gemoedstoestand E - Lui, hongerig F - uitgeput

Elk teamlid moet blokken van een uur toekennen aan zijn of haar werktijdmanagement

Stimuleer gesprekken en help de spelers nadenken met deze vragen:

In welk uurblok ben je het meest actief? Op welk moment van de dag kun je taken gemakkelijk afronden? Op welk moment ben je in staat om complexe en kritieke taken af te ronden? Wanneer voel je je afgeleid gedurende de dag? Op welk moment wil je een pauze nemen?



Leren: Leer meer over het circadiane ritme van het team, identificeer hun individuele werkpatronen en beoordeel wanneer mensen het meest productief zijn. Door het zelfbewustzijn te verbeteren, kun je het team helpen hun timemanagementvaardigheden te verbeteren.

Spel #3: Tijd in het kwadraat

Ideaal voor: Het identificeren van tijdverspillers en leren hoe de productiviteit kan worden verhoogd

Spelregels:

Geef de deelnemers drie verschillend gekleurde pagina's met elk 24 vierkantjes (waarbij 24 staat voor de uren van een dag); zorg ervoor dat er geen kleuren overeenkomen

Op de eerste pagina moeten de spelers hun dagelijkse routine invullen. Bijvoorbeeld, 8 uur slapen = 8 vakjes, 3 uur eten = 3 vakjes, enz;

Je kunt ook de

ClickUp Whiteboard

om iedereen samen ideeën in kaart te laten brengen

Brainstormen, strategieën uitstippelen of workflows in kaart brengen met visueel samenwerkende ClickUp Whiteboards

Vraag hen op de tweede pagina te schrijven over hun niet-productieve activiteiten zoals toiletpauzes, koffiepauzes, telefoneren, enz.

Vraag hen op de derde pagina alles op te tellen en de activiteiten van de eerste twee pagina's samen te voegen

Bij het tellen geven de lege vierkantjes die overblijven hun productieve tijd aan

Leren: Dit eenvoudige tijdmanagementspel helpt spelers begrijpen hoe productief ze hun tijd besteden en hoe ze die optimaal kunnen gebruiken.

Spel #4: Uitdaging voor het grote geheel

Ideaal voor: Leren hoe duidelijke doelen teams kunnen helpen sneller te werken

Spelregels:

Geef spelers stukjes van een puzzel om in elkaar te zetten - laat ze het uiteindelijke plaatje nog niet zien

Geef het team de opdracht om samen te werken en de puzzel in elkaar te passen - zonder een idee te hebben hoe de voltooide puzzel eruitziet

Moedig ze aan om de taak zo snel mogelijk te voltooien

Stop de deelnemers na drie minuten en vraag ze wat de activiteit zo uitdagend maakt.

Meestal is het niet kunnen zien van de complete puzzel het antwoord

Onthul dan de volledige afbeelding en vraag ze de puzzel af te maken

Leren: Dit tijdmanagementspel verbetert de teamvaardigheden als spelers in een groep werken. Het scherpt ook hun probleemoplossend vermogen, besluitvaardigheid en doelgerichtheid aan. Het grootste voordeel van dit spel is dat het iedereen laat zien hoe belangrijk het is om duidelijk gedefinieerde doelen te hebben waar het team achter kan staan.

kan teams helpen om traceerbare doelen te maken en op schema te blijven met duidelijke tijdlijnen.

doelen instellen in ClickUp Goals is eenvoudig, snel en resultaatgericht_

Spel #5: Mayo pot activiteit

Ideaal voor: Begrijpen hoe je de belangrijkste dingen het eerst doet

Spelregels:

Verdeel de deelnemers in kleine groepjes

Geef elke groep een lege pot (zoals een mayonaise pot), golfballen/stenen, grind en zand

Vraag de teamleden om de pot naar wens te vullen met de bijgeleverde materialen

Als ze klaar zijn, toon hen dan de juiste volgorde - ze moeten de pot eerst vullen met golfballen/grote stenen, dan met grind, gevolgd door zand. Als ze eerst zand vullen, hebben ze geen ruimte meer voor grind en stenen.

Sluit de activiteit af door uit te leggen wat elk materiaal voorstelt:

Pot = ons dagelijks leven Grote stenen/golfballen = prioritaire taken zoals gezondheid, werk, familie, enz. Grind = minder waardevolle dingen zoals het bezitten van een auto, het nakomen van kleinere verplichtingen, enz. Zand = de onbelangrijke dingen



Leren: Deze tijdmanagementactiviteit brengt de dagelijkse activiteiten van de spelers in verband met de materialen. Het helpt hen te begrijpen hoe ze hun energie en tijd aan prioritaire taken moeten besteden door belangrijke dingen op de eerste plaats te zetten! Een andere manier om het meeste uit je tijd te halen (naast het gebruik van beproefde tips voor tijdmanagement ) is het gebruik van een hulpmiddel zoals Klikken AI die zorgt voor uw repetitieve taken, zodat u zich kunt concentreren op grotere dingen.

Pak belangrijke taken eerst aan met slimme aanwijzingen van ClickUp AI

Spel #6: Schoppenaas

Ideaal voor:Leren hoe goede organisatievaardigheden samengaan met timemanagementvaardigheden

Spelregels:

Geef twee deelnemers twee kaartspellen (vertel ze niet over het verschil in de kaartspellen)

Eén deelnemer krijgt een geschud en gerandomiseerd kaartspel

De andere speler moet een opeenvolgend georganiseerd kaartspel krijgen

Ze moeten het tegen elkaar opnemen en als eerste de Schoppenaas vinden!

Degene met het opeenvolgende spel zal het doel sneller bereiken, wat het belang van georganiseerd blijven benadrukt

Leren: Dit is een van de gemakkelijkste kaartspellen en laat zien hoe georganiseerd werken tot snellere en efficiëntere resultaten leidt.

Naast kaartspellen kunt u ook georganiseerd raken en blijven met ClickUp Notepad.

Creëer snel takenlijsten en checklists met ClickUp

Spel #7: Het levenslint

Ideaal voor: Meten hoeveel tijd teamspelers hebben om taken af te ronden

Spelregels:

Neem een lint van 100 cm lang; merk op dat een centimeter hier staat voor een jaar

Knip het lint af volgens de geschatte levensduur van mensen (meestal tussen 75-85 jaar)

Knip het lint vervolgens bij volgens de gemiddelde leeftijd van de deelnemers in de groep

Snijd het lint verder bij voor activiteiten zoals gezinstijd, slaap, eten en andere persoonlijke verplichtingen

Uiteindelijk blijft er een korte lintstreng over die de resterende tijd om te werken aangeeft

Leren: Dit eenvoudige spel laat ons zien hoe weinig tijd we hebben om taken te voltooien en doelen te bereiken. Gemiddeld hebben we allemaal maar zes tot zeven jaar. Het helpt ons te focussen op de noodzaak om onze tijd goed te beheren. Teams die de waarde van tijd en snelle besluitvorming kennen, gebruiken ClickUp voor optimaal tijdbeheer .

vereenvoudig uw inspanningen voor tijdregistratie en versnel uw werkresultaten met ClickUp_

Spel #8: Hoe lang is een minuut?

Ideaal voor:Herkennen hoe verschillende mensen in hetzelfde team anders tegen tijd aankijken

Spelregels:

Verzamel het team in een ruimte zonder klokken

Verzamel de horloges, telefoons en laptops van het team

Vraag de teamleden om op te staan en hun ogen te sluiten

Instrueer ze om hun ogen te openen zodra ze denken dat 60 seconden voorbij zijn

Leren: Sommige spelers openen hun ogen misschien al voordat er een minuut voorbij is, terwijl anderen een vertraagde reactie kunnen hebben.

Met deze tijdmanagementactiviteit kun je teamleden laten begrijpen hoe ze tijd waarnemen en deze inzichten gebruiken om tijd beter te begrijpen. Met een gedetailleerd inzicht in hoe je je tijd moet besteden, kun je ClickUp Mindmaps om uw taken, projecten, ideeën en natuurlijk tijd beter te organiseren:

Leg verbanden tussen bestede tijd en taken om intelligent te werken _met ClickUp

Spel #9: Gekleurde blokken

Ideaal voor:Het belang van prioriteiten stellen benadrukken

Spelregels:

Schik blokken van verschillende kleuren op een tafel

Ken numerieke waarden toe aan de blokken afhankelijk van hun kleur (bijvoorbeeld rood = 1, blauw = 2, oranje = 3, enzovoort)

Vraag de spelers om zoveel mogelijk punten te verzamelen in één minuut, maar door slechts één blok tegelijk te verzamelen met hun niet-dominante hand

Leren: Prioriteiten stellen is de basis van succesvol timemanagement. Dit tijdmanagementspel leert teams om de belangrijkste dingen eerst aan te pakken. Om je werk makkelijker te maken, gebruik je ClickUp Gantt-diagrammen en prioriteiten beheren terwijl u altijd een goed overzicht hebt van de voortgang van het werk.

prioriteiten sorteren zonder een slag te missen met ClickUp Gantt View_

Spel #10: 86.400 dollar

Ideaal voor: Begrijpen hoe je tijd verstandig gebruikt

Spelregels:

Geef elk teamlid een leeg vel papier

Stel je voor dat je $86.400 te besteden hebt binnen een dag

Leg de regel uit: Gebruikers kunnen niet overdragen wat ze niet binnen een dag hebben uitgegeven - al het geld dat niet is uitgegeven, is verloren

Vraag iedereen om op te schrijven waaraan ze dit geld zouden uitgeven

Bespreek wat iedereen heeft opgeschreven en vraag naar de redenen daarvoor

Leg tot slot uit hoe de $86.400 zich verhoudt tot de 86.400 seconden die mensen op een dag krijgen

Leren: Deze timemanagementactiviteit versterkt het belang van verstandig omgaan met tijd en dat elke seconde te kostbaar is om te verspillen

Geef je team de kracht van krachtige werkrooster apps en tijdvriendelijke functies zoals de ClickUp Universeel Zoeken functionaliteit om hun werk te versnellen.

Deze functie bespaart gebruikers kostbare tijd die anders zou worden besteed aan het zoeken naar bestanden, documenten, enz.

Heb je favoriete apps, bestanden, documenten, enz. binnen handbereik met ClickUp

Maak tijd beter voor u en verbeter de vaardigheden van uw team op het gebied van tijdbeheer met ClickUp

In het snelle leven van vandaag moeten managers en teams jongleren met meerdere deadlines en consequent op schema blijven om hun doelen te halen.

Zonder een georganiseerde mentaliteit wordt dit een lastige opgave.

Je kunt je werk echter beter organiseren en je productiviteit verbeteren met de juiste timemanagementstrategieën en een paar goedgekozen timemanagementtools. De beste manier om te beginnen met timemanagement is bijhouden waar je tijd aan besteedt. Win verloren tijd terug en krijg meer gedaan met ClickUp's projecttijdregistratie functies.

volg tijd, stel schattingen in, voeg notities toe en bekijk rapporten over uw tijd vanaf elke locatie met de globale timer in ClickUp_

Neem tijd op vanaf uw bureaublad, smartphone of webbrowser en begrijp hoe uw tijd aan elke taak wordt besteed. Voeg persoonlijke notities toe aan uw tijdsvermeldingen en raadpleeg precies waaraan u tijd hebt besteed.

Nu u uw tijd niet meer hoeft bij te houden, kunt u zich gemakkelijk concentreren op de belangrijkste taken.

Met de globale timer kun je tijd starten en stoppen vanaf elk apparaat en tussen taken springen. De tool maakt het ook mogelijk om tijd met terugwerkende kracht toe te voegen en invoer per datumbereik aan te maken met handmatige tijdsregistratie.

Dankzij de project- en tijdregistratiemogelijkheden van ClickUp kunnen teams de bijgehouden tijd eenvoudig koppelen aan de taken waaraan ze in ClickUp werken. Werk slimmer en haal het meeste uit uw tijd op het werk - vervang meerdere tijdregistratie-, projectbeheer- en andere apps binnen uw technologiestapel door ClickUp -een alles-in-één platform voor uw productiviteitsbehoeften. Aanmelden vandaag nog in voor een gratis proefversie.