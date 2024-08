Wat zijn technische vereisten? Een gids voor gevorderden

Als projectmanager moet je de vele variabelen van een project inschatten en beheren. Dit omvat het definiëren van business requirements zodat deze vertaald kunnen worden naar specifieke taken voor het project.

Projectvereisten definiëren de 'minimale' benchmark die een product moet bereiken om de pijnpunten van de eindgebruiker effectief op te lossen. Eisen die betrekking hebben op technische functies en aspecten van het project worden technische eisen genoemd projectmanagement termen .

In deze uitgebreide gids voor technische vereisten in projectmanagement behandelen we de verschillende soorten technische vereisten waarmee je te maken kunt krijgen en hoe je ze efficiënt kunt verzamelen en beheren.

**Wat zijn technische eisen?

In projectmanagement zijn technische requirements de blauwdruk van de functionaliteiten, functies en technische aspecten waaraan een project moet voldoen.

Deze omvatten ook alle technische beperkingen die overwonnen moeten worden voor een succesvolle oplevering van het project.

Vanuit het perspectief van een softwareproduct zijn de technische projecteisen verwijzen naar hoe een product is gebouwd. Deze eisen hebben dus betrekking op hardware, software, prestaties, betrouwbaarheid en veiligheid.

Laten we zeggen dat je een remote-first ondernemingstool wilt bouwen waarmee je team van thuis uit kan werken.

De sleuteloverwegingen waarover je moet nadenken, zijn onder andere hoe gebruikers worden geverifieerd, hoe ze toegang krijgen tot gegevens, wat voor communicatiefuncties ze moeten hebben (diensten zoals chatten, e-mails, videoconferenties, enz.

Je technische vereisten zullen gericht zijn op het verzekeren van naadloze communicatie, samenwerking, toegankelijkheid en vergadering met je veiligheidseisen.

start projecten snel met de_ ClickUp Projectmanagement Eisen sjabloon Technische vereisten verschillen afhankelijk van de aard van het product dat wordt ontwikkeld.

De verschillende soorten technische vereisten

Functionele eisen

Deze specificeren wat het product moet bereiken om specifiek gedrag van gebruikers aan te vullen. Ze benadrukken functies die het product moet uitvoeren met behulp van use cases, user stories, enz.

Niet-functionele eisen

Deze specificeren sleutelcriteria zoals prestaties, veiligheid, betrouwbaarheid, bruikbaarheid, enz. om de prestaties van het product te beoordelen

Systeemeisen

Deze definiëren de technische specificaties waaraan het product moet voldoen om aan de behoeften van de gebruikers te voldoen en omvatten hardwarevereisten, softwarevereisten, enzovoort

Eisen voor gebruikers

Deze lijsten bevatten wat gebruikers nodig hebben van het product en de bijbehorende beschrijvingen van specifieke functies waar vraag naar is

Business eisen

Deze vereisten vertegenwoordigen doelstellingen op hoog niveau die het product moet bereiken om aan de behoeften van de organisatie te voldoen en de investering te rechtvaardigen.

Interface-eisen

Deze specificeren hoe het product zal interageren met bestaande systemen en componenten, met inbegrip van vereisten voor API's, data formats, communicatieprotocollen, enzovoort

Wettelijke en nalevingsvereisten

Dit zijn de essentiële vereisten om te voldoen aan relevante wetten, voorschriften en industrienormen over privacy, veiligheid, toegankelijkheid, enz. van gegevens.

Er is nog een andere manier om verschillende aspecten van technische vereisten te onderscheiden.

Een overzicht van de tien soorten technische vereisten waarmee rekening moet worden gehouden bij het ontwikkelen van software

Beschikbaarheid: Verwijst naar de "tijd" die uw eindgebruikers/teams hebben om met de software te werken en ze te gebruiken; het wordt uitgedrukt als een percentage en wordt gedefinieerd door de "uptime" metric. Hoe dichter bij 100%, hoe beter

Verwijst naar de "tijd" die uw eindgebruikers/teams hebben om met de software te werken en ze te gebruiken; het wordt uitgedrukt als een percentage en wordt gedefinieerd door de "uptime" metric. Hoe dichter bij 100%, hoe beter Betrouwbaarheid : Geeft de gemiddelde tijd aan dat de software zonder storing werkt - hoe langer de tijd, hoe betrouwbaarder de software. U kent deze metriek misschien ook als MTBF (mean time between failures)

: Geeft de gemiddelde tijd aan dat de software zonder storing werkt - hoe langer de tijd, hoe betrouwbaarder de software. U kent deze metriek misschien ook als MTBF (mean time between failures) Gegevenskwaliteit : Geeft aan hoe bruikbaar en kwalitatief de gegevens zijn

: Geeft aan hoe bruikbaar en kwalitatief de gegevens zijn Informatiebeveiliging : Zorgt ervoor dat het delen van gegevens veilig is en dat gevoelige gegevens tegen elke prijs worden beschermd

: Zorgt ervoor dat het delen van gegevens veilig is en dat gevoelige gegevens tegen elke prijs worden beschermd Prestaties : Geeft de laadtijd van het product aan

: Geeft de laadtijd van het product aan Toegankelijkheid: Zorgt ervoor dat kritieke informatie altijd en met zo min mogelijk inspanning voor iedereen beschikbaar is

Zorgt ervoor dat kritieke informatie altijd en met zo min mogelijk inspanning voor iedereen beschikbaar is Beschikbaarheid: Beschrijft hoe snel het merk technische problemen oplost. Dit wordt gemeten met de MTTR-metriek (mean time to repair), waarbij het magische nummer minder dan 60 minuten is

Beschrijft hoe snel het merk technische problemen oplost. Dit wordt gemeten met de MTTR-metriek (mean time to repair), waarbij het magische nummer minder dan 60 minuten is Beschikbaarheid van service : Verwijst naar de snelheid waarmee teams upgrades, wijzigingen, enz. in de software doorvoeren zonder het gebruik te onderbreken

: Verwijst naar de snelheid waarmee teams upgrades, wijzigingen, enz. in de software doorvoeren zonder het gebruik te onderbreken Menselijke fouten: Dit betekent dat de software of het product in staat moet zijn om te herkennen wanneer een gebruiker een fout maakt en om hem te informeren.

Ongeacht het type technische vereisten dat u moet verzamelen, volg een vast proces om uw vereisten goed te krijgen (meer hierover hieronder).

Hoe verzamel je technische requirements in projectmanagement?

Het verzamelen van technische requirements is een eenvoudig, lineair proces. We hebben het voor je opgedeeld in vijf eenvoudige stappen.

Stap 1: Verzamel input uit alle relevante bronnen

Zorg er bij het verzamelen van input voor dat u geen enkele belangrijke stakeholder of groep gebruikers mist. Verzamel tegelijkertijd alleen input van relevante bronnen die het product begrijpen en er ervaring mee hebben. Tips om te volgen:

Raadpleeg mensen die direct met het product te maken hebben, zoals eindgebruikers, klanten, belanghebbenden, productmanagers, ontwikkelaars, enz.

Maak aangepaste enquêtes en voer persoonlijke interviews over de 'minimumverwachtingen' van het product

Organiseer een interne vergadering met het team om de verzamelde lijst met technische vereisten te valideren

Stap 2: Analyseer het gebruik

Om de prestatievereisten van uw product te bepalen, moet u uit uw comfortzone stappen.

Dit houdt onder meer in dat u enquêtes moet houden onder externe belanghebbenden, experts in het veld moet raadplegen en op alle mogelijke manieren met uw klanten moet spreken.

Tips om te volgen:

Voer marktonderzoek uit om de huidige trends te begrijpen

Maak profielen van uw eindgebruikers om hun gedragspatronen beter te begrijpen

Combineer de resultaten om te leren hoe goed uw product presteert en hoe tevreden klanten zijn.

Stap 3: Use Cases maken en focussen op prototyping

Zodra u een benchmarkkader hebt opgezet, is het tijd om uw handen vuil te maken en een prototype te bouwen.

Tips om te volgen:

Creëer een reeks uiteenlopende use cases om uw framework te testen

Zorg voor directe interacties met gebruikers om te begrijpen wat wel en niet werkt

Schrijf een diepgaand rapport, inclusief case diagrammen

Stap 4: Technische kwaliteiten opnemen

Het kwantificeren van de hardware- en softwarecomponenten is belangrijk.

Standaardparameters om te kwantificeren zijn onder andere prestaties, schaalbaarheid, beschikbaarheid van bronnen, systeemlatentie en veiligheid.

Houd check-ins en vergaderingen met het team om de vereiste technische attributen vast te leggen.

De technische vereisten voor het ontwikkelen van een app zijn bijvoorbeeld uptime, reactiesnelheid van de app, beveiligingsprotocol, gebruiksgemak, frequentie van back-ups, schaalbaarheid, onderhoud, enzovoort.

Stap 5: Valideer het document met technische vereisten

Nu het basiswerk achter de rug is, kunt u het document met de technische vereisten opstellen.

U wilt elke functionele en technische vereiste rechtvaardigen die u op papier zet.

Nog te doen, neem de volgende elementen op en maak het waterdicht:

Eindgebruikers in kaart gebracht aan de hand van de bruikbaarheid van het product

Mijlpalen en bijbehorende deadlines

De structuur van het team, samen met de benodigde vaardigheden en competenties

De levenscyclus van hetprojectontwikkeling proces, inclusief projectbereik, planning, wijzigingsbeheer, middelen, werkstromen en abonnementen voor onvoorziene omstandigheden

Productdetails, van initieel onderzoek tot functies geïdentificeerd in het abonnement van het project

Protocollen en bijbehorende resultaten die klanten verwachten

Systeemvereisten enrisicobeperking maatregelen

Externe overwegingen zoals milieu, regelgeving, enz.

Specificaties zoals grootte, gewicht, hoogte, kleur, vorm, enz. in het geval van fysieke goederen en besturingssystemen, interface, enz. in het geval van digitale producten

Tips om te volgen:

Werk samen met teamleden, klanten en andere belanghebbenden om hun input te krijgen

Overleg met leidinggevenden en het leadership team om hun uiteindelijke goedkeuring te krijgen

Schrijf nauwkeurige, gedetailleerde technische vereisten met ClickUp

Registreer de vereisten voor een project zonder cruciale details weg te laten met de ClickUp sjabloon voor rapportagevereisten Tijdens het plannen van een project moeten projectmanagers meerdere factoren beoordelen om ervoor te zorgen dat het uiteindelijke projectabonnement aan alle zakelijke en technische behoeften voldoet. Afhankelijk van het soort project kunnen alleen al de technische vereisten in de tientallen punten lopen.

Je hoeft geen uitgebreide aantekeningen te maken om hiervan op de hoogte te blijven - gebruik gewoon de gratis sjablonen voor technische documentatie in ClickUp.

ClickUp is een robuust tool voor projectmanagement dat u de volledige controle geeft, zodat u met één klik op de knop technische vereisten kunt verzamelen en beheren.

Hier volgt een overzicht van de nuttige functies die ClickUp biedt voor het beheren van uw technische vereisten:

ClickUp Formulier Weergave voor het beheren van realtime enquêtes

ClickUp Formulier weergave met aangepaste velden

Wat doe je als je op het laatste moment een interview met de CEO wilt houden om je nieuwe product te promoten in een gerenommeerd digitaal tijdschrift, maar ze hebben weinig tijd?

Gebruik formulieren zodat de CEO vragen kan beantwoorden op het moment dat het hem uitkomt.

Maak gebruik van ClickUp Formulier Weergave om enquêtes, interviews, opiniepeilingen enz. uit te voeren met belanghebbenden, managers, ontwikkelaars en meer.

Een van onze meest gevraagde functies, ClickUp Forms heeft voorwaardelijke logica, waarmee u intelligente, dynamische formulieren kunt maken voor het krijgen van productfeedback, het afhandelen van creatieve verzoeken, het routeren van verkoopleads en nog veel meer.

hoe voorwaardelijke logica werkt in ClickUp Formulieren_

U mist nooit een slag bij het verkrijgen van tijdgevoelige informatie en kritische feedback van gebruikers.

Met deze functie kunt u:

Reacties registreren en werk direct naar het juiste team op het juiste moment routeren

Reacties omzetten in traceerbare Taken en ze direct in uw werkstroom plaatsen voor onmiddellijke actie

De vragen aanpassen en relevante informatie vastleggen

ClickUp Formulieren passen zich aan aan scenario's uit het dagelijks leven:

Gebruikers kunnen functieverzoeken indienen, bugs rapporteren of UX-verbeteringen voorstellen, waarbij hun antwoorden worden omgezet in traceerbare taken voor de productbacklog van uw team

Product Feedback Formulier in ClickUp

IT-intake formulieren maken voor rapportage van incidenten, wijzigingsbeheer, aanvragen van apparatuur en meer

Aangepaste formulieren bouwen die in realtime worden bijgewerkt op basis van de behoeften van de klant voor een zeer persoonlijke ervaring

ClickUp Docs en AI voor het analyseren van gegevenskwaliteit en het verkrijgen van inzichten

Feedback van klanten verzamelen is geweldig, maar de informatie is zinloos als u er geen inzichten uit kunt genereren en ze niet kunt gebruiken om de prestaties te verbeteren.

Ga naar ClickUp Documenten en ClickUp AI .

ClickUp Docs zijn geweldig voor het maken en bewerken van het document met technische vereisten in realtime met uw team. Tag anderen met opmerkingen, wijs actiepunten toe en zet tekst om in traceerbare Taken.

toegewezen opmerkingen in ClickUp_

Maak uitgebreide technische specificaties waarin de reikwijdte en doelstellingen van het project duidelijk worden beschreven.

Documenteren en communiceren van productvereisten zoals must-have functies, kritieke functionaliteit en verwachte gebruikerservaring.

Zet doelstellingen en vereisten om in taken en subtaken en houd ze op één plaats bij.

voorbeeld van een Product Requirements Document in ClickUp_

Om de nauwkeurigheid en snelheid te verbeteren, kunt u documenten met technische vereisten genereren met ClickUp AI, dat meer dan 100 volledig op maat gemaakte sjablonen biedt. Hier is een voorbeeld van de ClickUp Technisch rapport voorblad sjabloon dat klaar is voor gebruik.

ClickUp Technical Report Cover Page Template

Een van ClickUp's populaire rolgebaseerde AI-tools is de Documentengenerator voor technische specificaties waarmee technische specificatiedocumenten kunnen worden gegenereerd, klantgegevens kunnen worden geanalyseerd op factoren zoals eindgebruikersprofielen, gedragspatronen, enzovoort, processen kunnen worden gestroomlijnd en productiviteit kan worden verbeterd.

Bespaar kostbare tijd die anders besteed zou worden aan het formatteren en structureren van het document met technische vereisten. Voeg de nodige informatie toe (denk aan: ontwerpoverwegingen, implementatiedetails en meer) en laat de generator het overnemen!

Duidelijk geformuleerde technische vereisten om de kloof tussen functionaliteit en prestaties te dichten

Technische vereisten mogen niet als bijzaak worden behandeld - ze zijn net zo belangrijk voor je project als de koningin in een schaakspel!

Technische vereisten zijn concrete beschrijvingen van de technische specificaties van het project, inclusief de hardware- en softwarevereisten, coderingsstandaarden processtandaardisatie , testprocedures, enz.

Duidelijk en gedetailleerd geformuleerd leiden ze het project naar succes.

Dat gezegd hebbende, het ware kenmerk van een waardig document met technische vereisten is dat het visueel gedreven is, feitelijk correct, gezamenlijk opgesteld en gemakkelijk te begrijpen.

Een projectmanagement tool zoals ClickUp levert op alle accounts van technisch beheer en projectplanning - van het definiëren van de technische vereisten van uw project tot het beheren van de verwachtingen van de klant en alles daartussenin. Aanmelden vandaag nog gratis!