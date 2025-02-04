Top 10 PTO Tracking Software voor Effectieve Verlofbeheer

Een efficiënt beheer van de vrije tijd van werknemers zorgt voor een gezonde balans tussen werk en privéleven en een optimale productiviteit.

Omdat traditionele methoden zoals spreadsheets of het handmatig bijhouden van vakantiedagen vatbaar zijn voor menselijke fouten, is software voor het bijhouden van PTO de ideale oplossing.

Software voor het bijhouden van PTO helpt bij het efficiënt controleren en beheren van betaald verlof van werknemers. Het vereenvoudigt vakantieaanvragen, houdt de opbouw bij en verbetert het personeelsbestand tijdmanagement .

Het kiezen van de juiste software kan overweldigend zijn. Daarom hebben we de sleutel functies, voor- en nadelen, prijzen en beoordelingen van producten opgesplitst om je beslissing gemakkelijk te maken.

**Wat moet je zoeken in software voor het bijhouden van je PTO?

Bij het kiezen van software voor PTO-beheer moet uw prioriteit liggen bij het bieden van een naadloze ervaring voor uw team.

Hier zijn de vijf belangrijkste punten waar je naar moet zoeken bij software voor het bijhouden van je PTO:

Schaalbaarheid : Kies voor een oplossing die geschikt is voor een groeiend personeelsbestand en veranderende behoeften van de organisatie

: Kies voor een oplossing die geschikt is voor een groeiend personeelsbestand en veranderende behoeften van de organisatie Robuuste functies voor rapportage : Evalueer de rapportage die cruciaal is voor de besluitvorming, de toewijzing van middelen en het abonnement op personeel. De software moet waardevolle inzichten bieden in de aanwezigheidspatronen van werknemers, het gebruik van vakantiedagen en algemene trends op het gebied van verlof

: Evalueer de rapportage die cruciaal is voor de besluitvorming, de toewijzing van middelen en het abonnement op personeel. De software moet waardevolle inzichten bieden in de aanwezigheidspatronen van werknemers, het gebruik van vakantiedagen en algemene trends op het gebied van verlof Prijzen : Vergelijk functies en pakketten voordat u zich aanmeldt. De software moet afgestemd zijn op uw budget en uw behoeften op het gebied van verlofbeheer

: Vergelijk functies en pakketten voordat u zich aanmeldt. De software moet afgestemd zijn op uw budget en uw behoeften op het gebied van verlofbeheer Aanpasbaarheid : Ga na of de software voor het bijhouden van vakantiedagen van werknemers aangepast kan worden voor beheer onderweg en de toegankelijkheid voor werknemers. De software moet u helpen dringende verlofaanvragen te behandelen en op korte termijn in personeelsbehoeften te voorzien

: Ga na of de software voor het bijhouden van vakantiedagen van werknemers aangepast kan worden voor beheer onderweg en de toegankelijkheid voor werknemers. De software moet u helpen dringende verlofaanvragen te behandelen en op korte termijn in personeelsbehoeften te voorzien Veiligheidsmaatregelen: Geef prioriteit aan gegevensbescherming en bescherming tegen cyberbedreigingen om gevoelige werknemersinformatie te beschermen. De software mag alleen geautoriseerd personeel toegang geven tot dergelijke informatie

Beoordelingen van gebruikers op platforms zoals G2 en Capterra bieden waardevolle inzichten in ervaringen uit de praktijk. Bekijk deze beoordelingen voor een holistisch overzicht van elke optie.

De 10 beste software voor het bijhouden van vakantiedagen in 2024

Of je nu op zoek bent naar gratis software voor het bijhouden van je PTO of naar een uitgebreide oplossing die voldoet aan de behoeften van je personeelsbestand, het is van cruciaal belang om de juiste oplossing te vinden.

Bekijk onze lijst en kies de software die voldoet aan uw specifieke behoeften om uw verlof effectief te beheren.

1. ClickUp

ClickUp biedt een uitgebreide oplossing om het bijhouden van vakantiedagen te vereenvoudigen. Naast de opmerkelijke functies voor projectmanagement is ClickUp een allesomvattend HR-software .

Bekijk de 15+ weergaven in ClickUp om uw HR-workflow aan te passen aan uw behoeften

Het resultaat is gestroomlijnde processen en verbeterde productiviteit .

De software heeft functies voor notificaties en waarschuwingen die u informeren over in behandeling zijnde aanvragen, goedkeuringen en andere belangrijke gebeurtenissen. Dit zorgt voor een proactieve benadering van efficiënt PTO-beheer.

ClickUp biedt een intuïtief ontwerp en navigatie. U kunt moeiteloos verlofaanvragen indienen, bekijken en goedkeuren.

De toegankelijkheid van het systeem zorgt ervoor dat de leden van het team de software gemakkelijk kunnen gebruiken.

Human resources mogelijkheden met veelzijdige oplossingen Personeelszaken (HR) platform handelt verschillende HR functies en dagelijkse Taken efficiënt af en consolideert essentiële operaties onder één platform.

Het helpt bij het bijhouden van de prestaties en betrokkenheid van werknemers, het stroomlijnen van uw wervingspijplijn en het creëren van oplossingen voor onboarding. Deze veelzijdigheid positioneert ClickUp als een PTO tracker software en een holistische HR-oplossing.

PTO kalender sjabloon voor efficiënte planning ClickUp PTO kalendersjabloon helpt teams en individuen hun werk goed te plannen. Het toont een gedetailleerde weergave van de vrije dagen van teamleden, waardoor het voor managers en leden van het team gemakkelijk wordt om werk in die periodes in te plannen.

Organiseer vakantieroosters op één plek voor alle Teams met ClickUp PTO Kalender sjabloon

Dit sjabloon downloaden /$$cta/

HR-managers profiteren van een georganiseerd overzicht van lopende aanvragen, wat het goedkeuringsproces vereenvoudigt.

PTO sjabloon voor aanvragen vrije tijd

De ClickUp sjabloon voor aanvraag van vrije tijd vermindert uw administratieve last door uw personeel in staat te stellen zelf hun verlof aan te vragen en bij te houden.

Managers gebruiken dit sjabloon om aanvragen voor ziekteverlof, incidenteel verlof en persoonlijk verlof te beoordelen en goed of af te keuren. Het helpt bij het bijhouden van een centraal overzicht van verlofaanvragen van werknemers voor een beter HR- en middelenbeheer.

Als je een betere manier nodig hebt om verlofaanvragen in je team bij te houden, probeer dan dit sjabloon van ClickUp

Dit sjabloon downloaden /$$cta/

ClickUp beste functies

Stroomlijn PTO-aanvragen met behulp van een intuïtieve interface en een snelle goedkeuringsworkflow

Automatiseer de opbouw van vakantiedagen om handmatige berekeningen te elimineren, zorg voor een nauwkeurige en eerlijke toewijzing van betaald verlof, bespaar tijd en voorkom fouten

Het PTO-beleid afstemmen op de unieke behoeften van uw organisatie, waardoor flexibiliteit en naleving van specifieke richtlijnen voor verlof worden bevorderd

Directe toegang tot PTO-saldi en roosters, voor meer transparantie voor teams en managers

Iedereen op de hoogte houden met geautomatiseerde herinneringen, waardoor het risico op gemiste deadlines afneemt

Aangepaste sjablonen gebruiken om kalenders en verlofaanvragen snel te synchroniseren

ClickUp beperkingen

Sommige nieuwe gebruikers tonen een steile leercurve aan

ClickUp prijzen

Free Forever: Ideaal voor kleine teams of voor degenen die de mogelijkheden van ClickUp willen verkennen

Ideaal voor kleine teams of voor degenen die de mogelijkheden van ClickUp willen verkennen Unlimited: $7/maand per gebruiker

$7/maand per gebruiker Business: $12/maand per gebruiker

$12/maand per gebruiker Enterprise: Aangepaste prijzen voor grote organisaties

Aangepaste prijzen voor grote organisaties ClickUp AI: Kan worden toegevoegd aan elke betaalde ClickUp-werkruimte voor $5 per lid

ClickUp beoordelingen en recensies

G2: 4.7/5 (9.201+ beoordelingen)

4.7/5 (9.201+ beoordelingen) Capterra: 4.7/5 (3.948+ beoordelingen)

2. CakeHR/SageHR

CakeHR is software voor verlofbeheer met geautomatiseerde goedkeuringsworkflows. HR-beheerders kunnen het systeem zo configureren dat verlofaanvragen automatisch worden doorgestuurd naar de juiste supervisors of managers op basis van vooraf gedefinieerde criteria.

CakeHR staat bekend om zijn intuïtieve ontwerp, het stroomlijnen van het bijhouden van PTO en de toegankelijkheid voor werknemers en HR-professionals.

/$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2023/12/CakeHR-Dashboard-Image.png CakeHR /%img/

via CakeHR Het overzichtelijke dashboard biedt een overzicht van verlofsaldi, aanstaande vakantiedagen en lopende aanvragen om het verlofbeheerproces te helpen stroomlijnen.

CakeHR beste functies

Verlof beheren via een selfserviceportal

Plan personeelsplanning en urenregistratie voor effectieve coördinatie

Navigeer naadloos met een gebruikersvriendelijke interface

Integreer met populaire platforms zoals Slack, Google Agenda en Microsoft Teams

CakeHR beperkingen

Smalle functieset, wat de aantrekkingskracht beperkt tot grote ondernemingen

Je moet gegevens exporteren naar andere analysetools voor diepgaande analyse en complexe rapportagevereisten

CakeHR prijzen

Gratis proefversie: 14 dagen

14 dagen Startprijs: $5,5/medewerker per maand

$5,5/medewerker per maand Prijzen stijgen naarmate het aantal werknemers en modules toeneemt

CakeHR beoordelingen en reviews

G2: 4.3/5 (71+ beoordelingen)

4.3/5 (71+ beoordelingen) Capterra: 4.5/5 (343+ beoordelingen)

3. Kissflow

Kissflow biedt een veelzijdige oplossing voor het vereenvoudigen en verbeteren van on-site, op afstand en hybride personeelsbeheer .

via Kissflow Kissflow staat bekend om zijn proactieve aanpak met een geautomatiseerd verlofbeheersysteem. Het stroomlijnt het aanvraag- en goedkeuringsproces voor verlof, vermindert de administratieve overhead en bevordert een transparante workflow.

Kissflow beste functies

Verlofaanvragen vastleggen, bewaken en beheren met een direct overzicht

Goedkeuringsworkflows automatiseren om medewerkers zelfredzaam te maken bij het beheren van hun verlofaanvragen en de administratieve last te verminderen

Verlofbeleid aanpassen aan specifieke organisatorische eisen

Kissflow beperkingen

Moeilijke integratie met bestaande platforms

Beperkte functies voor mobiele apps en rapportage

Kissflow prijzen

Basis: $1.500/maand (beperkte functies)

$1.500/maand (beperkte functies) Enterprise: Aangepaste prijzen (alle functies)

Kissflow beoordelingen en reviews

G2: 4.3/5 (532+ beoordelingen)

4.3/5 (532+ beoordelingen) Capterra: 4.0/5 (40+ beoordelingen)

4. BambooHR

De software voor het bijhouden van PTO van BambooHR is een uitgebreid hulpmiddel voor het beheren van betaald verlof en vakanties. De innovatieve berekening van de opbouw zorgt ervoor dat de tijdsregistratie nauwkeurig wordt bijgehouden.

/$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2023/12/BambooHR-Dashboard-image-1.png BambooHR /%img/

via BambooHR Managers ontvangen notificaties wanneer een verlofaanvraag wordt ingediend. Dit helpt hen om verzoeken snel goed te keuren of af te wijzen. Dit snelle goedkeuringsproces verbetert de communicatie en voorkomt vertragingen.

BambooHR beste functies

Verlofaanvragen verzenden via de selfserviceportal

Vrije tijd berekenen en dagelijkse afwezigheden weergeven met behulp van meerdere persoonlijke en openbare kalenders

Op de hoogte blijven van beschikbare verlofdagen met realtime zichtbaarheid van PTO-saldi voor werknemers en managers

beperkingen van BambooHR ####

Verwarrende structuur voor toestemming van gebruikers

Beperkte rapportage

Prijzen van BambooHR

Essentials: Vanaf $5,25/maand

Vanaf $5,25/maand Voordelen: Vanaf $8.75/maand

BambooHR beoordelingen en recensies

G2: 4.5/5 (1689+ beoordelingen)

4.5/5 (1689+ beoordelingen) Capterra: 4.6/5 (2666+ beoordelingen)

5. Klokkenspel

Clockify's software voor het bijhouden van vakantiedagen is een eenvoudig hulpmiddel voor geautomatiseerd verlofbeheer.

Het staat bekend om zijn integratie met tijdsregistratie voor projecten, waarmee je de tijd kunt bijhouden en een holistische weergave van de productiviteit van medewerkers kunt krijgen. Clockify laat projectleiders moeiteloos werkuren en betaalde verlofuren bijhouden binnen dezelfde interface.

Het platform heeft een intuïtieve interface voor betaalde verlofaanvragen. Managers kunnen deze aanvragen moeiteloos bekijken en goedkeuren, waardoor het hele PTO management proces gestroomlijnd wordt.

/$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2023/12/Clockify-Dashboard-image-1.png Clockify /%img/

via Klokweergave De software biedt real-time zichtbaarheid in de PTO-saldi, opbouw en gebruikstrends van werknemers. Dit helpt bij het plannen van het personeelsbestand en zorgt voor nauwkeurige financiële prognoses.

Clockify beste functies

Detecteer inactieve tijd om periodes buiten het werkstation te registreren

Toegang tot gegevens op verschillende apparaten met cross-platform tijdsdetectie

Automatiseer overlopende posten en saldi voor naadloos bijhouden

Genereer real-time rapportage en analyses voor onmiddellijke inzichten

Clockify beperkingen

Beperkte tijdsregistratie automatisering functies

Vereist extra configuraties om clockify te integreren met uw tech stack

Clockify prijzen

Free: Heeft functies zoals tijdsregistratie en urenregistratie

Heeft functies zoals tijdsregistratie en urenregistratie Basis: $3.99/gebruiker/maand jaarlijks gefactureerd of $4.99 maandelijks gefactureerd

$3.99/gebruiker/maand jaarlijks gefactureerd of $4.99 maandelijks gefactureerd Standaard: $5.49/gebruiker/maand jaarlijks gefactureerd of $6.99 maandelijks gefactureerd

$5.49/gebruiker/maand jaarlijks gefactureerd of $6.99 maandelijks gefactureerd Pro: $7,99/gebruiker/maand jaarlijks gefactureerd of $9,99 indien maandelijks gefactureerd

$7,99/gebruiker/maand jaarlijks gefactureerd of $9,99 indien maandelijks gefactureerd Enterprise: $ 11,99/gebruiker/maand jaarlijks gefactureerd of $ 14,99 indien maandelijks gefactureerd

Klokify beoordelingen en recensies

G2: 4.5/5 (158+ beoordelingen)

4.5/5 (158+ beoordelingen) Capterra: 4.7/5 (4727+ beoordelingen)

6. Buddy Punch

Buddy Punch is een cloud-gebaseerde software voor het bijhouden van PTO. Het is een ideale oplossing voor organisaties die op zoek zijn naar gebruiksvriendelijk tijdsbeheer met veel functies.

Met de intuïtieve mobiele app kunnen werknemers verlof aanvragen en beheren.

/$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2023/12/BuddyPunch-dashboard.png

/$$$img/

via Buddy Stoot Buddy Punch heeft een extra laag om de algemene PTO-agenda in realtime weer te geven om te zien hoe Voltooid of beschikbaar de urenstaten zijn, wat de tool nuttiger maakt.

Buddy Punch beste functies

Genereer gevarieerde en nuttige rapportages voor uitgebreide inzichten

Integreer met je bestaande platforms voor verbeterde compatibiliteit

Inklokken via meerdere opties via browsers en apps voor flexibiliteit

Zichtbaarheid van werknemers bijhouden met GPS voor verbeterde controle

Buddy Punch limieten

Moeilijke toegang tot records

Inconsistente en onnauwkeurige invoer van uren

Storingen in de functie van de mobiele app

Buddy Punch prijzen

Gratis proefversie beschikbaar voor alle abonnementen

beschikbaar voor alle abonnementen Standaard: $3,99/gebruiker/maand per jaar gefactureerd of $4,99 per maand gefactureerd + $19 basiskosten per maand

$3,99/gebruiker/maand per jaar gefactureerd of $4,99 per maand gefactureerd + $19 basiskosten per maand Pro: $4,99/gebruiker/maand per jaar of $5,99 per maand + $19 basiskosten per maand

$4,99/gebruiker/maand per jaar of $5,99 per maand + $19 basiskosten per maand Premium: $6,99/gebruiker/maand per jaar gefactureerd of $7,99 per maand gefactureerd + $19 basiskosten per maand

$6,99/gebruiker/maand per jaar gefactureerd of $7,99 per maand gefactureerd + $19 basiskosten per maand Enterprise: Aangepaste prijzen voor grote organisaties

Buddy Punch beoordelingen en recensies

G2: 4.8/5 (220+ beoordelingen)

4.8/5 (220+ beoordelingen) Capterra: 4.8/5 (917+ beoordelingen)

7. Jibble

Jibble's systeem voor het bijhouden van PTO vereenvoudigt het toezicht op de vrije tijd van uw personeel voor gestroomlijnde loonlijst en aanwezigheidsmanagement .

Het is een kosteneffectieve en veelzijdige oplossing voor de vereisten van kleine bedrijven.

Dankzij het ontwerp kunnen zowel werknemers als beheerders moeiteloos door het platform navigeren.

via Jibble Het dashboard biedt een uitgebreid overzicht van verlofsaldi, aanstaande vakantiedagen en lopende aanvragen. Gebruikers waarderen zo'n overzicht waarmee ze hun verlof strategisch kunnen plannen.

Jibble beste functies

Toegang tot meerdere platforms voor meer gebruikersgemak en efficiëntie

GPS-locatie bijhouden voor realtime zichtbaarheid van werknemers

Gebruik biometrie om veiligheid en verificatie te verbeteren

Afstemmen op uw niche om te voldoen aan uw branchespecifieke zakelijke behoeften

Jibble beperkingen

Beperkte aanpassingsmogelijkheden

Storingen in de functie van de mobiele app

Jibble prijzen

Free: Ideaal voor essentiële tijdsregistratie met biometrische verificatie

Ideaal voor essentiële tijdsregistratie met biometrische verificatie Premium: $2/gebruiker per maand

$2/gebruiker per maand Ultiem: $4/gebruiker per maand

$4/gebruiker per maand Enterprise: Aangepaste prijzen

Jibble beoordelingen en recensies

G2: 4.6/5 (47+ beoordelingen)

4.6/5 (47+ beoordelingen) Capterra: 4.8/5 (722+ beoordelingen)

8. GoCo

GoCo helpt u bij het beheren van meerdere soorten verlof en biedt ruimte voor onbeperkt PTO-beleid. Het maakt het gemakkelijk om werkuren in te plannen en PTO op één plaats te beheren.

GoCo maakt gebruik van automatisering voor een efficiënt opbouwsysteem. Deze innovatieve functie maakt handmatige berekeningen overbodig en zorgt ervoor dat het saldo van de vakantiedagen van elke werknemer nauwkeurig en up-to-date is.

Het zelfbedieningsportaal vermindert de administratieve last.

/$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2023/12/GoCo-Dashboard-Image-1-1400x634.png GoCo /%img/

via GoCo Het strakke ontwerp zorgt voor een naadloze ervaring, waardoor gebruikers minder hoeven te leren.

GoCo beste functies

Werk- en verlofuren synchroniseren met digitale roosters met kleurcodes

De opbouw van PTO automatiseren op basis van vooraf gedefinieerde regels, zodat handmatige berekeningen niet meer nodig zijn

Integreer met uw bestaande platforms om de workflow te stroomlijnen

Gebruikerservaring verbeteren met naadloze navigatie om de frustratie van werknemers te verminderen

Zorgen voor naleving van arbeidswetgeving en bedrijfsbeleid met betrekking tot PTO om juridische problemen en inbreuken op de veiligheid te voorkomen

GoCo beperkingen

Rapporten kunnen maar beperkt worden aangepast

Voor het configureren van complex PTO-beleid of specifieke functies is een leercurve nodig

GoCo prijzen

Vanaf $5/werknemer per maand

GoCo beoordelingen en recensies

G2: 4.6/5 (307+ beoordelingen)

4.6/5 (307+ beoordelingen) Capterra: 4.6/5 (106+ beoordelingen)

9. DagUit

DayOff is een lichtgewicht, gebruiksvriendelijke tool die HR-managers en teamleiders helpt bij het bijhouden van verlof en vakanties.

Het staat bekend om de automatische balansfunctie waarmee verlofsaldi automatisch en in realtime worden aangepast en bijgewerkt.

De oplossing is beschikbaar als mobiele app, zodat je altijd en overal verlofaanvragen kunt versturen of beheren.

/$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2023/12/DayOff-Dashboard-Image-1400x617.png DayOff /%img/

via DayOff

DayOff beste functies

Houd vakanties en vakantieverlof van teams bij tegen een kosteneffectief tarief, bespaar middelen en optimaliseer de toewijzing van budgetten

Pas het systeem aan verschillende bedrijfstypes aan en zorg voor aanpasbaarheid en afstemming op specifieke branchevereisten

Beleid en werkdagen van teams aanpassen met flexibele opties, waardoor de tevredenheid en productiviteit van werknemers verbetert

Genereer gedetailleerde en efficiënte rapportage tools en metrics, die waardevolle inzichten verschaffen in de prestaties van teams

DayOff limieten

Storingen in de functie van de mobiele app

Moeilijkheden bij het plannen van verlof

DayOff prijzen

Free Forever: Ideaal voor één polis, team en locatie

Ideaal voor één polis, team en locatie Pro: $1 per werknemer/maand

DayOff beoordelingen en recensies

G2: 0/5 (10 beoordelingen)

0/5 (10 beoordelingen) Capterra: 4.7/5 (99+ beoordelingen)

10. Zoho People

Zoho People heeft een dynamische verlofplanner die de beschikbaarheid van teams visueel weergeeft. Managers gebruiken deze functie om een optimale personeelsdekking te garanderen en planningsconflicten te minimaliseren.

Het is geschikt voor bedrijven van verschillende grootte en nationaliteiten. Het biedt ondersteuning voor tien belangrijke talen en aanpasbare formats.

via Zoho

Zoho People beste functies

Verlofbeleid en formats voor aanvragen aanpassen aan verschillende vereisten

Stimuleer naadloze adoptie en bereik met meertalige ondersteuning

Gebruik een zelfbedieningsportal om het aanvragen en bijhouden van verlof te versnellen

Automatiseer workflows om het verzenden van verlofaanvragen, goedkeuringen en notificaties te stroomlijnen

Integreer met je bestaande salarissystemen om de operationele efficiëntie te verbeteren

Zoho People limieten

API limiet van 200 records per verzoek

Integratie uitdagingen met bestaande tech stack

Zoho People prijzen

Free: Gratis voor vijf gebruikers

Gratis voor vijf gebruikers Essentiële HR: $0,83/medewerker/maand jaarlijks gefactureerd of $1 indien maandelijks gefactureerd

$0,83/medewerker/maand jaarlijks gefactureerd of $1 indien maandelijks gefactureerd Professioneel: $1,66/medewerker/maand jaarlijks gefactureerd of $2 indien maandelijks gefactureerd

$1,66/medewerker/maand jaarlijks gefactureerd of $2 indien maandelijks gefactureerd Premium: $2,5/werknemer/maand jaarlijks gefactureerd of $3 indien maandelijks gefactureerd

$2,5/werknemer/maand jaarlijks gefactureerd of $3 indien maandelijks gefactureerd Enterprise: $4,16/werknemer/maand jaarlijks gefactureerd of $5 indien maandelijks gefactureerd

Zoho People beoordelingen en recensies

G2: 4.4/5 (304+ beoordelingen)

4.4/5 (304+ beoordelingen) Capterra: 4.3/5 (241+ beoordelingen)

Kies de juiste PTO Management Software voor je team

Betaalde vrije tijd van werknemers is cruciaal voor betrokkenheid van werknemers . Richt je dus op het afstemmen van de software voor het bijhouden van PTO op de unieke behoeften van je team om betaald verlof bij te houden.

Test potentiële oplossingen met gratis proefversies en zorg ervoor dat ze naadloos integreren in je systeem projectmanagement werkstroom.

ClickUp profileert zich als uitgebreide software voor het bijhouden van vakantiedagen van werknemers. Maak gebruik van de functies van ClickUp om naadloos alle HR-functies en dagelijkse taken.

Met de aanpasbare sjablonen kunt u de functies van ClickUp aanpassen aan uw unieke behoeften op het gebied van het bijhouden van PTO. Dankzij deze flexibiliteit kunt u oplossingen op maat creëren die precies aansluiten bij uw verlofbeleid.

ClickUp is bovendien kosteneffectief en maakt gebruik van innovatieve automatisering om HR teams kostbare tijd te besparen. Meld u vandaag nog aan voor ClickUp en begin met het creëren van HR-processen die uw mensen op de eerste plaats zetten. 🏆