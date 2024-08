11 Beste Vanta Alternatieven om processen te automatiseren in 2024

Van lastige oplichters tot onopzettelijke inbreuken, digitale beveiliging en compliance zijn nog nooit zo belangrijk geweest. De keerzijde? Het is moeilijk om aan compliance-eisen te voldoen zonder gestructureerde processen en tools.

Vanta is een populaire oplossing voor het automatiseren van nalevings- en beveiligingsbeoordelingen, maar is niet geschikt voor alle bedrijven. Gelukkig zijn er genoeg alternatieven voor Vanta op de markt. Of je nu processen wilt automatiseren of beveiligingsbeoordelingen wilt stroomlijnen, het juiste beveiligingsplatform houdt je kleine of middelgrote bedrijf veilig en compliant. ✅

Bekijk deze complete gids voor een lijst met must-have functies voor elke compliance software, plus onze 11 favoriete alternatieven voor Vanta in 2024 (en een bonuskandidaat!).

Wat moet je zoeken in alternatieven voor Vanta?

Vanta is een platform voor nalevingsbeheer dat automatiseringen gebruikt om risicobeheer te verenigen en beveiligingsbeoordelingen te stroomlijnen. De meeste concurrenten van Vanta bieden dat allemaal en nog meer. Zoek naar software met de volgende functionaliteiten om voorop te blijven lopen op het gebied van compliance:

Compliance framework coverage: Ga eerst en vooral op zoek naar een platform dat de beveiligingsframeworks die je volgt, ondersteunt. Veel voorkomende opties zijn SOC 2 GDPR, ISO 27001, HIPAA en PCI DSS. Een brede dekking is mooi, maar zorg ervoor dat het platform er echt verstand van heeft - soms is het beter om voor een gespecialiseerd platform te gaan dan voor een generalist

Ga eerst en vooral op zoek naar een platform dat de beveiligingsframeworks die je volgt, ondersteunt. Veel voorkomende opties zijn SOC 2 GDPR, ISO 27001, HIPAA en PCI DSS. Een brede dekking is mooi, maar zorg ervoor dat het platform er echt verstand van heeft - soms is het beter om voor een gespecialiseerd platform te gaan dan voor een generalist **De juiste automatisering stroomlijnt het compliancebeheer en de beveiligingsbeoordelingen. Zoek naar software voor compliancebeheer van risicobeveiliging die geautomatiseerde verzameling van bewijsmateriaal, risicobeoordelingen, beveiligingsvragenlijsten en meer ondersteunt

Realtime monitoring en rapportage: U moet uw beveiligingsstatus en compliance in real-time monitoren. Solide Vanta-alternatieven bieden functies voor continu scannen en rapporteren, zodat uw bedrijf 24/7 klaar is voor audits

U moet uw beveiligingsstatus en compliance in real-time monitoren. Solide Vanta-alternatieven bieden functies voor continu scannen en rapporteren, zodat uw bedrijf 24/7 klaar is voor audits Integraties: Zoek naar alternatieven voor Vanta die al integreren met je bestaande SaaS-platforms, API's en andere zakelijke tools. Dit maakt het veel eenvoudiger om gegevens in je hele bedrijf te synchroniseren. Je kunt altijdintegratiesoftware zoals Zapier gebruiken als je een aangepaste verbinding wilt, maar native integraties zijn altijd een slimme eerste keuze.

Zoek naar alternatieven voor Vanta die al integreren met je bestaande SaaS-platforms, API's en andere zakelijke tools. Dit maakt het veel eenvoudiger om gegevens in je hele bedrijf te synchroniseren. Je kunt altijdintegratiesoftware zoals Zapier gebruiken als je een aangepaste verbinding wilt, maar native integraties zijn altijd een slimme eerste keuze. Gebruikersvriendelijke interface: Natuurlijk zijn beveiligingsteams behoorlijk technisch onderlegd, maar waarom zou je compliance moeilijker maken dan nodig is? Zoek een platform met een intuïtieve en gebruiksvriendelijke interface om de time-to-value te versnellen

De 11 beste Vanta alternatieven voor gebruik in 2024

Als je de cyberbeveiliging en compliance probeert te verbeteren, ben je zeker niet de enige. Meer MKB-bedrijven wenden zich tot compliance-platforms om hun gegevens, klanten en reputatie te beschermen. Dit zijn de 11 beste alternatieven voor Vanta in 2024 voor kleine en middelgrote bedrijven.

1. Scytale

via Scytale Scytale is een nieuwere leider op het gebied van compliance en risicobeheer en een van de beste Vanta-alternatieven voor bedrijven in verschillende sectoren en van elke grootte. Dit cloudgebaseerde platform vertrouwt sterk op AI-gestuurde automatiseringen om lange en ingewikkelde complianceworkflows te vereenvoudigen.

Scytale is uitgerust om vrijwel elk risico aan te pakken door middel van de begeleiding van een toegewijde compliance-expert om ervoor te zorgen dat het klaar is voor audits en de mogelijkheid om meer dan een dozijn raamwerken te ondersteunen. Deze ondersteuning, in combinatie met een uitgebreide lijst van integraties en beveiligingsfuncties, voorkomt administratieve rompslomp en bespaart bedrijven kostbare tijd terwijl ze zich minder zorgen hoeven te maken over beveiliging, risico's en compliance-inspanningen.

Scytale beste eigenschappen

Ondersteunt meer dan 15 raamwerken zoals SOC 2, ISO 27001, HIPAA, GDPR, PCI-DSS compliance en meer

Biedt specifieke oplossingen voor verschillende branches en use cases, waaronder compliance-experts, penetratietesten, startups en GRCaaS

Kan worden geïntegreerd met tal van andere werktools om uw complianceprocessen te stroomlijnen, waaronder GitHub, Slack, Google Workspace, Okta en ClickUp, en er komen er nog meer aan

Geautomatiseerde controlebewaking, verzameling van bewijsmateriaal en een aangepaste beleidsgenerator voor startups

In-app chat om in contact te komen met het team en een notificatiecentrum om snel op de hoogte te zijn van alle beveiligingsupdates

Scytale beperkingen

Af en toe bugs, waaronder vertragingstijd bij het uploaden of bekijken van grotere bestanden

Er is geen exportfunctie voor CSV- of Excel-bestanden

Beperkte CI/CD-integraties (hoewel er meer in de maak zijn)

Scytale biedt geen gratis versie of gratis proefversie aan

Scytale prijzen

Neem contact op met Scytale voor alle prijsinformatie

Scytale beoordelingen en recensies

G2 : 4.8/5 (100+ beoordelingen)

: 4.8/5 (100+ beoordelingen) Capterra: 5/5 (5 beoordelingen)

2. Drata

via Drata Met Drata kun je in een paar klikken een effectief nalevingsprogramma opzetten. Het verzamelt automatisch bewijsmateriaal, zodat je afscheid kunt nemen van de dagen van het handmatig maken van schermafbeeldingen. Vertrouw op Drata om al het bewijsmateriaal, controles en documenten op één plek te loggen voor een volledig overzicht dat u voorbereidt op zowel audits als echte beveiligingsrisico's. 🔒

Drata beste eigenschappen

Data heeft meer dan 85 native integraties

Bescherm gevoelige informatie met toegangsrechten op basis van rollen

Drata ondersteunt meer dan 17 raamwerken, waaronder NIST CSF en CCPA

Volgt u een aangepast raamwerk? Voeg het toe aan Drata om aangepaste controles te maken voor uw compliancebehoeften

Drata beperkingen

Sommige gebruikers zeggen dat het platform documenten per werknemer opslaat, waardoor het moeilijk kan zijn om informatie te vinden

Anderen zeggen dat de integraties van Drata af en toe haperen

Drata prijzen

Neem contact op voor prijzen

Drata beoordelingen

G2: 4.9/5 (600+ beoordelingen)

4.9/5 (600+ beoordelingen) Capterra: 5/5 (1 beoordeling)

3. Sprinto

via Sprinto Sprinto is een solide Vanta-alternatief voor technische bedrijven die ondersteuning nodig hebben voor beveiligingsaudits. Het biedt door auditors goedgekeurde nalevingsprogramma's om je team door een gesjabloneerd beveiligings- en auditproces te leiden. Maak je nooit meer zorgen dat je de bal laat vallen: Sprinto vult audit-gerelateerde taken in, prioriteert ze en stelt je team op de hoogte om de bal aan het rollen te houden.

De beste functies van Sprinto

Sprinto ondersteunt meer dan 12 beveiligingsraamwerken, waaronder CMMC, PIPEDA en FedRamp

Sprinto geeft u toegang tot beveiligings- en compliance-experts om vragen te beantwoorden

Het integreert risicobeoordelingen, controle-inspecties en contactloze audits met automatisch gegenereerd bewijsmateriaal

Bereid u voor op uw volgende audit zonder stress met Sprinto's internationale auditpartners in India, Groot-Brittannië, de VS en Israël

Sprinto beperkingen

Sprinto is ontworpen voor techbedrijven, dus het is niet geschikt voor alle sectoren

Sommige gebruikers zouden willen dat Sprinto meer praktische hulpmiddelen en documentatie bood

Prijzen van Sprinto

Neem contact op voor prijzen

Sprinto beoordelingen en recensies

G2: 4.8/5 (690+ beoordelingen)

4.8/5 (690+ beoordelingen) Capterra: 4.8/5 (4 beoordelingen)

4. Controle

via Controle Dit Vanta-alternatief is gespecialiseerd in risicobeoordeling en -bewaking. Hoewel het de industriestandaard beveiligingsraamwerken volgt, blinkt Scrut echt uit met zijn op maat gemaakte infosec-programma's. Het geeft je niet alleen de vrijheid om beveiliging en compliance te personaliseren, maar het platform wordt ook geleverd met ingebouwde collaboratieve workflows voor een eenvoudiger beheer van risico's projectbeheer .

De beste eigenschappen van Crut

Veilig samenwerken met pentesters, auditors en teamleden met de kant-en-klare workflows van Scrut

Kies uit meer dan 70 integraties

Scrut wordt geleverd met real-time dashboards voor snelle inzichten

Beheer alle middelen, leveranciers, medewerkers en processen in één overzicht

De beperkingen van Scrut

Sommige gebruikers zouden willen dat Scrut meer automatiseringen bood

Anderen zeggen dat er problemen zijn met de gebruikersinterface

Scrut prijsstelling

Neem contact op voor prijzen

Scrut beoordelingen en recensies

G2: 4.9/5 (650+ beoordelingen)

4.9/5 (650+ beoordelingen) Capterra: 4.8/5 (190+ beoordelingen)

5. UpGuard

via UpGuard UpGuard is een robuust Vanta-alternatief dat oplossingen biedt voor risicobeoordeling van leveranciers, beveiligingsbeoordelingen, rapportage, lekdetecties en zelfs een AI-tool voor het automatisch invullen van leveranciersbeoordelingen. UpGuard heeft veel belangrijke functies, maar het is vooral bekend om zijn risicobeheer voor derden. Als leveranciers of aannemers zich in je systemen bevinden, zorgt UpGuard ervoor dat iedereen zich aan de regels houdt.

UpGuard beste eigenschappen

Stroomlijn het beheer van leveranciersrisico's met de AI Autofill-functie om sneller vragenlijsten te verzamelen

Gebruik UpGuard BreachSight om te controleren op datalekken

UpGuard Vendor Risk controleert leveranciersrisico's van derden

Het integreert met Jira, Slack en ServiceNow

UpGuard beperkingen

Sommige gebruikers zeggen dat de prijs vrij hoog is

Anderen wilden dat het platform meer bulkacties aanbood

UpGuard prijs

Starter: $18.999/jaar

$18.999/jaar Professioneel: $39.999/jaar

$39.999/jaar Zakelijk: $89.999/jaar

$89.999/jaar Onderneming: Neem contact op voor prijzen

UpGuard beoordelingen en recensies

G2: 4.5/5 (150+ beoordelingen)

4.5/5 (150+ beoordelingen) Capterra: 5/5 (1 beoordeling)

6. Beveiligd frame

via Secureframe Secureframe wordt geleverd met twee producten: Secureframe Comply voor automatisering van compliance en Secureframe Trust voor gegevensbeveiliging en klantvertrouwen. Probeer Secureframe AI om bemiddelingsinstructies te automatiseren, risicobeoordelingen te voltooien en compliant beleid te schrijven. 📝

Secureframe beste eigenschappen

Kies uit meer dan 200 integraties

Secureframe-dashboards meten uw voortgang naar naleving van regelgeving voor raamwerken zoals SOC 2 of ISO 27001

Secureframe wordt geleverd met geïntegreerde training en certificering van werknemers

Automatiseer risicobeoordelingen met de Secureframe AI Risk Management tool

Secureframe beperkingen

Sommige gebruikers zeggen dat Secureframe nog steeds toezicht vereist, wat ten koste gaat van de tijdsbesparing die je normaal zou krijgen door AI en automatisering

Anderen zeggen dat het leveranciersbeheerproces omvangrijk en moeilijk te beheren is

Secureframe prijsstelling

Neem contact op voor prijzen

Secureframe beoordelingen

G2: 4.7/5 (280+ beoordelingen)

4.7/5 (280+ beoordelingen) Capterra: 5/5 (4 beoordelingen)

7. OneTrust

via OneTrust Vertrouwen is alles, daarom richt OneTrust zich zo sterk op beveiliging en compliance als vertrouwensbouwers. Dit Vanta-alternatief wordt geleverd met vier cloudgebaseerde oplossingen: Privacy & Data Governance, Ethics & Compliance, GRC & Security Assurance en ESG & Sustainability.

De beste eigenschappen van OneTrust

Vraag OneTrust om gegevens in uw systemen te ontdekken en te beveiligen

Een ESG-programma opzetten en beheren binnen OneTrust

Volg leveranciersrisico's en ESG-toezeggingen in de OneTrust-portal

OneTrust ondersteunt een speak-up programma om structuur aan te brengen in intern ethisch management

De beperkingen van OneTrust

Verschillende gebruikers zeggen dat het moeilijk is om OneTrust te integreren met andere oplossingen

Anderen zeggen dat OneTrust niet zoveel functies heeft als andere alternatieven voor Vanta

OneTrust prijsstelling

Neem contact op voor prijzen

OneTrust beoordelingen en recensies

G2: 4.2/5 (140+ beoordelingen)

4.2/5 (140+ beoordelingen) Capterra: 4.1/5 (20 beoordelingen)

8. AuditBoard

via AuditBoard "Audit" zit in de naam, dus je kunt maar beter geloven dat AuditBoard een solide Vanta-alternatief is voor compliance-gerichte organisaties. Dit platform is gespecialiseerd in samenwerkend risicobeheer en helpt je meer potentiële risico's te identificeren en te bemiddelen voordat er ooit een probleem is.

AuditBoard beste eigenschappen

AuditBoard automatiseert analyses, het genereren van inhoud en interacties voor IT-beveiliging, ESG-programma's en meer

Bouw dashboards met eigen analyses met AuditBoard's no-code dashboard builder

De AI van het platform biedt intelligente aanbevelingen, meldingen enworkflow automatiseringen Hyperproof is een alternatief voor Vanta dat de complexiteit van het volgen van meerdere beveiligings- en nalevingsraamwerken vereenvoudigt. Het biedt niet alleen functies voor leveranciers-, beveiligings- en nalevingsbeheer, maar Hyperproof heeft zelfs een tool voor auditbeheer om de samenwerking tussen controleurs te stroomlijnen.

Hyperproof beste eigenschappen

Hyperproof ondersteunt meer dan 70 raamwerken

Risico's centraal beheren, evalueren en bijhouden

Hyperproof brengt controles over raamwerken heen in kaart om snel hiaten te identificeren

Snel de status van een audit controleren zonder Hyperproof te verlaten

Hyperproof beperkingen

Sommige gebruikers zeggen dat ze meerdere tabbladen moeten openen om een idee te krijgen van hun werkelijke Hyperproof-prestaties

Anderen zeggen dat het platform buggy kan zijn

Hyperproof prijsstelling

Neem contact op voor prijzen

Hyperproof beoordelingen en recensies

G2: 4.6/5 (80+ beoordelingen)

4.6/5 (80+ beoordelingen) Capterra: 4.8/5 (35+ beoordelingen)

11. Egnyte

via Egnyte Draait uw bedrijf voornamelijk in de cloud? Zo ja, dan heb je Egnyte nodig. Dit Vanta-alternatief combineert samenwerking, compliance, beveiliging en gegevensprivacy in één keurig pakket. Het is een solide tool om snel controle te krijgen over je cloud content.

Egnyte beste eigenschappen

Veilig bestanden delen en samenwerken met elke goedgekeurde gebruiker in realtime

Egnyte vereenvoudigt toegangsbeheer in één overzichtelijk dashboard

Snel detectereneen actieplan maken , projecten en processen voor beveiliging en compliance.

Klik hier

Stel eenvoudig en snel start- en vervaldatums in binnen een taak of gebruik voorwaardelijke instellingen om datums te laten herhalen of een nieuwe taak te maken na voltooiing

Vergeet uw team regelmatig beveiligingstaken uit te voeren? Of laten ze misschien de bal liggen met bepaalde projecten? Wat uw productiviteitsuitdaging ook is, ClickUp is er om uw hachje te redden. ClickUp taken geven u volledige flexibiliteit om projecten aan te passen zoals u dat wilt. Volg teamchats, bestanden en raamwerkvereisten voor elk project in één eenvoudige weergave in ClickUp.

Het beste van alles, ClickUp Automatiseringen maakt het een makkie om meer van uw werklast te automatiseren. We hebben meer dan 100 vooraf geladen no-code automatiseringen om uw dag te vereenvoudigen, variërend van taakoverdrachten tot statuswijzigingen.

Gebruik kant-en-klare automatiseringsrecepten of pas ze aan op basis van uw behoeften, zodat uw team zich kan concentreren op wat het belangrijkst is

Natuurlijk, we zijn 's werelds favoriete projectmanagementoplossing, maar dat betekent niet dat de beveiliging hier laks is. ClickUp beveiliging is altijd top-of-mind. We voldoen aan SOC 2, GDPR, HIPAA en ISO 27001 en voeren regelmatig geautomatiseerde beveiligingscontroles uit om prestaties en beveiliging in balans te houden.

ClickUp wordt volledig gehost op AWS, met end-to-end beveiligings- en privacyfuncties ingebouwd in het platform. We hebben zelfs top-notch datacenter beveiliging en gebruiken TLS 1.2 encryptie voor onze web apps. Maar we weten dat zelfs interne controles dingen kunnen missen, daarom gebruikt ClickUp ook een derde partij voor regelmatige penetratietests.

De beste eigenschappen van ClickUp

Moet u beveiligingsdocumentatie schrijven of een strategie uitstippelen voor uw volgende audit? Gebruik eenClickUp sjabloon* om dingen te versnellen.

ClickUp AI* kan kopij in uw sjablonen en documenten schrijven, samenvatten of bewerken om beter en sneller te werken.

GebruikClickUp Doelen* om uw voortgang bij te houden voor herstel, het voldoen aan audit checklists en meer.

Maak u geen zorgen meer dat u de bal laat vallen en laat alles automatisch gebeuren met ClickUp Automations

ClickUp beperkingen

Functies zoals ClickUp AI zijn alleen beschikbaar op betaalde abonnementen

ClickUp heeft veel functies, dus geef uzelf wat tijd om vertrouwd te raken met het platform

ClickUp prijzen

Gratis voor altijd

Onbeperkt: $7/maand per gebruiker

$7/maand per gebruiker Zakelijk: $12/maand per gebruiker

$12/maand per gebruiker Onderneming: Neem contact op voor prijzen

Neem contact op voor prijzen ClickUp AI is beschikbaar op alle betaalde plannen voor $5 per Workspace-lid per maand

ClickUp beoordelingen en recensies

G2: 4.7/5 (9.200+ beoordelingen)

4.7/5 (9.200+ beoordelingen) Capterra: 4.6/5 (3.900+ beoordelingen)

Stroomlijn Bedrijfsprocessen en bespaar tijd met Clickup

De 11 automatiseringsplatforms voor compliance op deze lijst zullen je zeker helpen met beveiligingscontroles en audits, maar ze kunnen niet alles aan. Als het de hoogste tijd is om lastige processen overboord te gooien ten gunste van handsfree werken, kies dan voor ClickUp. ✨

Wij combineren de probleemloze ervaring van een alles-in-één platform met de tijdbesparende voordelen van automatisering, AI, sjablonen en meer. Zie zelf het verschil: Maak nu uw gratis ClickUp Workspace.