10 Gratis sjablonen voor het plannen van dinermenu's

Wat is het moeilijkste aan volwassen worden? Makkelijk: je realiseren dat je eten op tafel moet krijgen vanaf nu tot het einde der tijden. 🍽️

Het abonnement op maaltijden is een universele uitdaging, of je nu alleenstaand bent, een gezinshuishouden runt of een druk restaurant runt. Als je constant denkt: "Wat zal ik vanavond maken?", heb je een sjabloon nodig om je menu te plannen.

Een maaltijdplanning voorkomt voedselverspilling, vermindert de kosten voor afhaalmaaltijden en bezorging en bespaart je hectische en onhandige boodschappen. Dit verlaagt je maandelijkse boodschappenrekening en voorkomt midweekse stress. 🧘

Sjablonen voor het plannen van een menu worden gebruikt door gezinnen, particulieren en restaurants. En hoewel alle partijen je zullen verzekeren dat het plannen van maaltijden noodzakelijk is, is het werk vooraf vaak overweldigend.

Om je op weg te helpen, hebben we 10 handige sjablonen voor het plannen van dinermenu's voor je verzameld.

Wat is een sjabloon voor het plannen van een menu?

Met een sjabloon voor het plannen van een menu kun je eenvoudig maaltijden voor een bepaalde periode plannen (meestal een dag, week of maand). Deze sjablonen zijn handig voor jonge professionals, gezinnen, restaurants, planners van gebeurtenissen, cateringbedrijven en andere organisaties.

Sjablonen voor het plannen van een menu zijn er in verschillende ontwerpen, zijn gemaakt voor verschillende groepen mensen en omvatten verschillende bereiken. Bijvoorbeeld, een maandelijkse maaltijdplanner behandelt maaltijden voor de hele maand, terwijl een wekelijkse maaltijdplanner zondag tot en met zaterdag organiseert. Sommige eenvoudige sjablonen zijn gemaakt voor gewone huishoudens, terwijl meer ingewikkelde lay-outs speciaal zijn ontworpen voor restaurants, planners van gebeurtenissen of cateringbedrijven. 🧑‍🍳

Sjablonen voor maaltijdplanning helpen je om recepten te bedenken, boodschappenlijsten te maken en uiteindelijk een menu samen te stellen voor elke maaltijd van de dag. Door aan het begin van de week maaltijden te abonneren, houd je je budget in de gaten, bespaar je jezelf kopzorgen en verminder je voedselbederf.

Wat maakt een goed sjabloon voor het plannen van een menu?

Met het juiste sjabloon voor een dinermenu of maaltijdplanning kun je abonnementen maken voor elke maaltijd, elke dag van de week (of maand).

Met de beste sjabloon voor het plannen van een dinermenu kun je:

Maaltijden voor de week visualiseren: De beste menuplanner laat ruimte voor elke maaltijd van de dag. Zoek er een met ruimte voor recepten voor ontbijt, lunch, diner en snacks

De beste menuplanner laat ruimte voor elke maaltijd van de dag. Zoek er een met ruimte voor recepten voor ontbijt, lunch, diner en snacks Voedselverspilling voorkomen: Een van de grootste voordelen van het plannen van een menu is limiet op voedselverspilling, wat ook je maandelijkse boodschappenbudget verlaagt. Zoek naar maaltijdplanners met sjablonen voor boodschappenlijsten, zodat je boodschappen kunt doen op basis van je ideeën voor het avondeten en kunt bijhouden wat er in je keuken staat

Een van de grootste voordelen van het plannen van een menu is limiet op voedselverspilling, wat ook je maandelijkse boodschappenbudget verlaagt. Zoek naar maaltijdplanners met sjablonen voor boodschappenlijsten, zodat je boodschappen kunt doen op basis van je ideeën voor het avondeten en kunt bijhouden wat er in je keuken staat Prioriteer gezonde maaltijden : Door je maaltijden van tevoren te plannen, kun je eenvoudig prioriteiten stellen voor gezond eten en ervoor zorgen dat je je dagelijkse maaltijden wekelijks of maandelijks in balans houdt 🥒 Zorg dat iedereen op dezelfde lijn zit

Door je maaltijden van tevoren te plannen, kun je eenvoudig prioriteiten stellen voor gezond eten en ervoor zorgen dat je je dagelijkse maaltijden wekelijks of maandelijks in balans houdt 🥒 Zorg dat iedereen op dezelfde lijn zit Houd iedereen op dezelfde pagina: Beantwoord de eindeloze kreten "Wat eten we?" met een handige print van een sjabloon voor een wekelijks of maandelijks maaltijdplan, zodat het hele gezin weet wat er op het programma staat

10 sjablonen voor het plannen van een menu voor het avondeten in 2024

Kun je niet beslissen wat je deze week gaat maken? Deze 10 handige sjablonen voor het plannen van een menu helpen je om zelfgemaakte maaltijden te kiezen in plaats van afhaalmaaltijden, je boodschappenrekening te verlagen en beslismoeheid gedurende de week te voorkomen. 🤩

1. ClickUp sjabloon voor menuplanning

Plan maaltijden voor de hele week met dit handige sjabloon van ClickUp

Eten op tafel krijgen is moeilijk. Maar om het eten de hele week op tafel te krijgen? _ Dat lijkt vaak onmogelijk.

Met de ClickUp sjabloon voor menuplanning maak het onmogelijke mogelijk met een week aan maaltijdabonnementen. Begin met het bepalen van het aantal personen, de start- en einddatum, het aantal maaltijden per dag en het weekbudget. Van daaruit kunt u uw maaltijden plannen, uw voorbereidingen plannen of recepten opslaan in uw "receptenbox" 🗃️

Met secties voor het plannen van maaltijden, boodschappenlijsten en dagelijkse Taken (tot het schoonmaken van de koelkast!), maakt dit sjabloon het voorbereiden van maaltijden verrassend beheersbaar.

Dankzij de ruimte voor recepten en ingrediënten hoef je met dit sjabloon niet meerdere keren naar de supermarkt. Binnenkort zul je een efficiënte workflow creëren om elke week een maaltijd op tafel te zetten.

2. ClickUp Restaurant Actieplan Sjabloon

Run uw keuken als een restaurant met dit sjabloon voor een actieplan van ClickUp

Geeft u dit jaar Thanksgiving of bent u van plan een grote familiebijeenkomst te organiseren? Om etentjes een beetje georganiseerder te laten verlopen en het in kaart brengen van processen verbeteren voor uw keuken, maak gebruik van de ClickUp Restaurant Actieplan sjabloon .

Met dit sjabloon werkt je thuiskeuken als een restaurant met een Michelinster. Maak een overzichtelijke lijst met alle items die je moet doen, zoals het menu plannen, boodschappen doen of uitnodigingen versturen. Als je een verdeel-en-heersstrategie gebruikt, stel dan prioriteiten, plan deadlines en wijs taken toe aan andere gezinsleden. 📋

Om een grote bijeenkomst uit te voeren, heb je een efficiënt project abonnement . Gelukkig maken de ingebouwde tools van ClickUp het eenvoudig om een strategie voor projectontwikkeling . Gebruik het kleurcodesysteem van de sjabloon om meteen te begrijpen welke taken zijn voltooid of in uitvoering zijn en of taken een hoge prioriteit hebben. Gratis sjablonen als deze worden niet veel beter.

3. ClickUp Restaurant SOP Sjabloon

Begin met het plannen van uw droomrestaurant, van menu's tot facilitair management, met dit handige sjabloon van ClickUp

Wilt u het eten op tafel krijgen in uw restaurant? Voordat u begint met het bereiden van maaltijden, moet u ervoor zorgen dat elk aspect van uw bedrijf gestroomlijnd is. Delegeer Taken en zorg voor kwaliteitscontrole in uw hele zaak met ClickUp's restaurant SOP sjabloon .

Dit sjabloon bevat standaard werkprocedures (SOP) voor faciliteiten, gezondheid en hygiëne, voedselbereiding, menuproductie, bestellingenbeheer en communicatie. Stel bijvoorbeeld een SOP op voor faciliteiten en apparatuur met instructies voor wassen, sanitaire voorzieningen, afwassen en het reinigen van de ijsmachine. Beschrijf elke SOP uiteindelijk de efficiëntie van het proces verbeteren voor je keuken.

Bovendien kun je met een overzicht op hoog niveau van je vestiging, inclusief je doelstellingen, interne beleidsregels en het concept van je restaurant, nieuwe medewerkers gemakkelijk inwerken en tegelijkertijd je restaurantservice verbeteren.

4. ClickUp Restaurant Werkomvang sjabloon

Zorg ervoor dat iedereen in uw restaurant zijn rol en verantwoordelijkheden kent met dit sjabloon van ClickUp

Als u een restaurant runt, is een maaltijd abonnement zoveel meer dan het plannen van een geweldig menu - het gaat ook over het plannen van een geweldige service. Het runnen van een restaurant vereist nauwgezette aandacht voor detail. Om ervoor te zorgen dat iedereen van uw personeel - inclusief gastheren, servers en chef-koks - weet wat hun dagelijkse taken zijn, kunt u gebruikmaken van ClickUp's sjabloon voor restaurantomvang van werk .

Dit sjabloon geeft een duidelijk overzicht van te leveren prestaties, tijdlijnen, budgetten en communicatie abonnementen voor elk lid van het team. Begin met een kort overzicht van een rol en duik dan in een beschrijving van elke dagelijkse taak of verantwoordelijkheid. Schets tot slot de goedkeuringsprocessen en communicatieabonnementen, zodat de leden van het team weten waar ze terecht kunnen met vragen of problemen. 🙋

Met dit handige sjabloon van ClickUp weet iedereen in uw zaak precies wat er van hem of haar wordt verwacht, zodat hij of zij uw klanten beter van dienst kan zijn.

5. ClickUp sjabloon voor werkverklaring voedselontwikkeling

Lanceer een nieuw product of recept met dit gemakkelijk te begrijpen sjabloon van ClickUp

Hebt u een nieuw recept of voedingsproduct ontwikkeld? Deze zorgvuldig georganiseerde sjabloon stroomlijnt elk aspect van voedselontwikkeling. 🍔

Met ClickUp's sjabloon voor werkverklaring voor voedselontwikkeling coördineert elk aspect van de lancering van een nieuw product. Begin met het opsommen van de naam van uw recept of product en duik vervolgens in het productbereik, maak een lijst van alle mogelijke deliverables en stel een budget in voor uw project.

Als je het vóór de lancering rustig wilt houden, gebruik dan dit sjabloon om de wetten voor elektronische handel, auteursrechten en handelsmerken door te nemen. Houd bovendien je team en potentiële leveranciers op dezelfde pagina door je voorwaarden op te nemen, zoals overeenkomsten, overmacht en beëindiging.

6. Sjabloon voor wekelijkse maaltijden door OnPlanners

via OnPlanners

Deze wekelijkse maaltijdplanner voorkomt stress en hoofdpijn door de week heen. Dit gemakkelijk te volgen sjabloon voor de wekelijkse maaltijdplanning van OnPlanners is ontworpen voor het berekenen van ontbijt, lunch en diner van zondag tot zaterdag.

Bovendien biedt het ruimte voor je boodschappenlijstje, waarbij items worden onderverdeeld in zuivel, producten, granen, vlees en andere categorieën. Print je sjabloon uit, voeg je wekelijkse maaltijden toe en hang het schema in je keuken zodat je het makkelijk kunt raadplegen.

Met deze eenvoudige weekmenu-planner zul je tijd besparen plannen, voorbereiden en boodschappen doen. Het resultaat? Je besteedt minder tijd in de winkel en in de keuken, waardoor je elke week talloze uren bespaart. 🕰️

7. Wekelijkse maaltijdplanner sjabloon by GooDocs

via GooDocs

Een onderdeel van het abonnementsproces is om genoeg ruimte over te laten. Gelukkig biedt het sjabloon Weekly Meal Planner van GooDocs voldoende ruimte voor elke dag van de week. Krabbel aantekeningen, noteer ideeën voor elke dag of schrijf jezelf een herinnering om te controleren welke ingrediënten je al in huis hebt.

Deze gratis printbare maaltijdplanner is verdeeld in twee hoofdgedeeltes: je dagelijkse maaltijden en een boodschappenlijst. Vul gewoon het rooster in om je maaltijden aan te duiden en schrijf vervolgens elk ingrediënt op dat je in de winkel nodig hebt. 🛒

Het beste deel? Dit sjabloon voor een afdrukbare maaltijdplanner kun je gemakkelijk op je koelkast plakken om je keuken georganiseerd te houden.

8. Menusjabloon door Template.net

via sjabloon.net

Als je een restaurant opent, een feest geeft of een grote gebeurtenis organiseert, bouw je met dit prachtige menusjabloon van Template.net een spetterend menu voor de avond.

Deel gerechten in als voorgerechten, hoofdgerechten, drankjes en andere gangen en lijst hun namen, beschrijvingen en prijzen (indien van toepassing). Zet de puntjes op de i door deze bewerkbare menusjabloon aan te passen aan je huisstijl.

Met deze doe-het-zelf-sjabloon kun je een chique gebeurtenis organiseren of een speciale gelegenheid thuis opluisteren. Bewerk de sjabloon eenvoudig online en download hem vervolgens in PNG of PDF format. Plaats vervolgens je professionele menu bij elke instelling en maak je klaar om je gasten te imponeren. ✨

9. Wekelijks Maaltijd sjabloon door PDFFiller

via PDFFiller

Wil je een printbare wekelijkse maaltijdplanner zonder poespas? Dan moet je dit ongelooflijk eenvoudige sjabloon voor de wekelijkse maaltijdplanning van PDFFiller proberen.

Voor degenen die het plannen van maaltijden als een noodzakelijk kwaad zien, is dit de perfecte oplossing. Dit sjabloon heeft een eenvoudig te volgen format waarmee je ontbijt, lunch, diner en snacks voor elke maaltijd van de week kunt plannen. Schrijf gewoon de datum bovenaan de planner en maak vervolgens een lijst met je dagelijkse maaltijden - dat is alles! 📅

Met dit eenvoudige sjabloon kun je maaltijden voor je hele gezin plannen zonder dat je overweldigd wordt door het planningsproces. Print het sjabloon uit, vul je maaltijdideeën in en neem het mee naar de winkel (of maak er een foto van met je telefoon). En het beste van alles is dat je hetzelfde sjabloon elke week opnieuw kunt afdrukken, zodat je minder vaak hoeft te plannen in de keuken.

10. Menu sjabloon door Template.net

via sjabloon.net

Of je nu een restaurant, fastfoodtent of afhaalrestaurant opent, je wilt misschien je heerlijke gerechten laten zien. Met dit veelzijdige sjabloon van Template.net zullen je potentiële klanten hun ogen uitkijken op de visuals van je menu. 🤤

Pas het sjabloon eenvoudig aan uw merk aan door uw logo, kleuren en typografie toe te voegen. Vervolgens maak je een lijst met verschillende items en voeg je een foto van elk gerecht toe om je aanbod te illustreren. Binnenkort heb je een visuele en geschreven beschrijving van elk gerecht in je restaurant.

Dit stijlvolle sjabloon zal nieuwe klanten aantrekken en de verkoop van je bedrijf verhogen. Verwissel tekst en afbeeldingen online, download het PNG-bestand en print je menu uit om het met klanten te delen. Deel het menu vervolgens met je potentiële klanten door het op elke tabel te leggen, het als PDF te uploaden naar je website, een direct mail campagne te lanceren of het buiten je restaurant op te hangen.

Begin met het plannen van maaltijden met ClickUp's sjablonen voor het plannen van dinermenu's

Het bereiden van maaltijden is een ontmoedigende Taak - vooral als u niet weet wat u moet maken. Haal wat stress van uw bord met het juiste sjabloon voor het plannen van een menu. Brainstorm maaltijdideeën, combineer recepten met elke maaltijd van de dag en maak van tevoren boodschappenlijsten om voedselverspilling te voorkomen, gezond eten prioriteit te geven en op de kosten te besparen. 🙌

ClickUp tilt uw maaltijdabonnement naar een hoger niveau. Met de handige sjablonen van ClickUp voor het plannen van menu's kunt u menu's maken, SOP's voor de keuken organiseren, het werk van uw restaurant schetsen of zelfs een nieuw voedingsproduct lanceren.

Om toegang te krijgen tot sjablonen voor het plannen van dinermenu's, duizenden integraties en talloze tools voor projectmanagement, vandaag nog lid worden van ClickUp .