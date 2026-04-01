ClickUp AI로 Claude의 기능을 더욱 효과적으로 활용하세요

ClickUp과 Claude 중 하나를 선택해야 할까요? 둘 다 선택할 수 있습니다.

귀사의 팀이 Claude를 AI 표준으로 선택했습니다. 이는 ClickUp의 가치를 더욱 높여줍니다. Claude는 파워 유저를 위한 추론 엔진입니다. ClickUp AI는 조직 전체를 위한 인텔리전스 레이어입니다. Claude는 추론을 수행하기 위해 구조화된 데이터가 필요하며, ClickUp은 이를 제공하는 시스템입니다.

한편, ClickUp AI는 작업 공간을 지속적으로 풍부하게 만들고, 별도의 프롬프트 없이도 작동하는 에이전트를 지원하며, 모든 팀의 모든 구성원이 이미 사용하고 있는 워크플로우 내에서 AI를 활용할 수 있도록 합니다.

Claude는 기술 전문 사용자를 위해 심층적이고 시스템 전반에 걸친 추론을 처리합니다. ClickUp AI는 나머지 95%의 인력을 지원합니다. 이 둘이 결합되어 업무 현장에서 AI를 효율적으로 확장할 수 있는 스마트한 방법을 제공합니다.

ClickUp AI를 통해 Claude를 더욱 효과적으로 활용하는 방법을 알아보세요.

💡 ClickUp AI와 Claude를 여러분의 워크플로우에 어떻게 적용할 수 있을지 고민 중이신가요?

ClickUp AI의 작동 원리

ClickUp AI는 팀이 이미 일을 관리하고 있는 플랫폼에 내장된 포괄적인 AI 기능 세트입니다.

ClickUp은 AI를 업무 맥락과 무관한 별도의 애드온으로 취급하는 대신, 세계 최초의 통합 AI 작업 공간을 제공합니다. 이곳에서 AI는 여러분의 작업, 문서, 대화를 깊이 있게 이해하여 워크플로우의 모든 단계에서 관련성 높고 맥락을 고려한, 시간을 절약해 주는 지원을 제공합니다.

이를 가능하게 하는 요소는 다음과 같습니다:

ClickUp Brain

ClickUp Brain은 ClickUp에 내장된 인텔리전스 레이어입니다. 사람이 데이터를 읽든, Claude가 MCP를 통해 데이터를 가져오든 상관없이 전체 작업 공간을 더욱 스마트하게 만들어 줍니다.

ClickUp Brain의 상황 인식 응답 기능을 활용하여 작업 공간에서 실행할 작업의 우선순위를 정하세요

@멘션 Brain : 작업, 문서, 채팅 어디서든 팀원처럼 Brain을 태그하세요. 24시간 365일 대기 중인 여러분의 지능형 비서입니다. : 작업, 문서, 채팅 어디서든 팀원처럼 Brain을 태그하세요. 24시간 365일 대기 중인 여러분의 지능형 비서입니다.

Ambient Answers : AI가 채팅 및 댓글 스레드에서 질문에 자동으로 응답하므로 사람이 직접 답변할 필요가 없습니다. : AI가 채팅 및 댓글 스레드에서 질문에 자동으로 응답하므로 사람이 직접 답변할 필요가 없습니다.

컨텍스트 인텔리전스 : 모든 일 맥락을 모니터링하여 지식 기반을 지속적으로 수집하고 업데이트합니다

기업 검색 : 자연어로 질문하면 작업, 문서, 채팅, 댓글, 첨부 파일에서 답변을 얻을 수 있습니다. 작업 공간 권한을 준수합니다. : 자연어로 질문하면 작업, 문서, 채팅, 댓글, 첨부 파일에서 답변을 얻을 수 있습니다. 작업 공간 권한을 준수합니다.

AI 사용자 정의 필드 : 작업 콘텐츠에 기반하여 자동으로 채워지는 필드: 감정 분석, 우선순위 점수, 카테고리 분류 및 요약. 별도의 프롬프트 요청이 필요하지 않습니다.

AI 프로젝트 관리자: 대시보드에서 프로젝트를 자동으로 요약하고, 장애 요인을 감지하며, 담당자를 제안하고, 실제 활동 내역을 바탕으로 상태 업데이트를 생성합니다.

📮ClickUp 인사이트: 응답자의 62%가 ChatGPT나 Claude와 같은 대화형 AI 도구를 활용하고 있습니다 . 친숙한 챗봇 인터페이스와 콘텐츠 생성, 데이터 분석 등 다재다능한 기능 덕분에 다양한 역할과 산업 분야에서 큰 인기를 끌고 있는 것으로 보입니다. 하지만 매번 AI에게 질문할 때마다 다른 탭으로 전환해야 한다면, 이에 따른 전환 부담과 맥락 전환 비용은 시간이 지날수록 누적됩니다. 하지만 ClickUp Brain은 다릅니다. 작업 공간 내에 바로 위치해 있으며, 현재 진행 중인 작업을 파악하고, 일반 텍스트 프롬프트를 이해하여 업무와 밀접하게 연관된 답변을 제공합니다! ClickUp으로 생산성을 2배 향상시켜 보세요!

📚 함께 읽어보세요: AI 프로젝트를 성공적으로 수행하는 방법: AI 전환 매트릭스

슈퍼 에이전트

슈퍼 에이전트는 슈퍼 에이전트 빌더를 통해 지침, 트리거, 도구, 지식 및 기억을 설정하여 구성하는 AI 팀원입니다.

ClickUp의 노코드(No-code) 슈퍼 에이전트 빌더를 사용하여 몇 시간 대신 단 몇 분 만에 나만의 맞춤형 에이전트를 출시하세요

작업 중인 바로 그 자리에서 팀원에게 태그를 지정하고, 작업을 할당하고, 채팅으로 메시지를 보내거나 @멘션할 수도 있습니다. 이들은 마치 실제 팀원처럼 행동하며, 할당된 작업을 완료하기 위해 필요한 단계를 스스로 취합니다.

매 단계마다 프롬프트할 필요가 없습니다. 팀이 자율적으로 일을 수행합니다.

🎥 슈퍼 에이전트 구축 및 활용 방법에 대해 자세히 알아보기 위해서는 이 비디오를 시청하세요:

모든 부서에는 바로 사용할 수 있는 사전 구축된 에이전트 팩이 준비되어 있습니다:

부서 에이전트 프로젝트 관리 인테이크 에이전트, 할당 에이전트, PM 에이전트, 라이브 답변 에이전트 마케팅 브리프 에이전트, 콘텐츠 에이전트, 브랜드 에이전트, 라이브 인텔 에이전트 제품 및 엔지니어링 PRD 에이전트, 트라이아지 에이전트, 코드 생성 에이전트, 라이브 답변 에이전트 인사 온보딩 에이전트, 펄스 체크 에이전트, 트레이너 에이전트, 라이브 답변 에이전트 리더십 목표 알림 에이전트, 협업 에이전트, 핵심 성과 에이전트, 상태 업데이트 에이전트 영업 팀 영업 팀 워크플로우를 위한 맞춤형 에이전트

Bell Direct의 사례는 ClickUp을 활용하면 기술 팀 없이도 AI를 효과적으로 도입할 수 있음을 입증합니다.

팀은 ClickUp 슈퍼 에이전트를 활용해 코드를 작성하거나 새로운 도구를 추가하지 않고도 엔드투엔드(end-to-end) 접수 및 분류 워크플로우를 자동화했습니다.

💡 팀에서도 이와 같은 효율성 향상을 원하시나요?

오토파일럿 및 앰비언트 에이전트

이 에이전트들은 프롬프트 없이도 백그라운드에서 항상 작동합니다. 예를 들어:

매일 아침 생성되는 대시보드 요약

별도의 확인 절차 없이 상태 업데이트가 자동으로 전송됩니다

작업이 우선순위에 따라 자동으로 분류 및 배정됩니다

기한이 지난 항목 표시 및 상급자에게 보고

작업 공간 전반에 걸쳐 지속적으로 데이터가 보강됩니다

공인 에이전트

중요도가 높아 맞춤형 구축이 필요한 워크플로우의 경우, ClickUp의 현장 배치 엔지니어(Forward Deployed Engineers)가 귀사의 특정 프로세스에 맞춰 에이전트를 설계하고 배포해 드립니다. 인증된 에이전트( Certified Agents)를 이용하면 세심한 설정 지원과 함께 사용량 제한 없이 서비스를 이용할 수 있습니다.

👀 알고 계셨나요? ClickUp의 공인 에이전트는 실행 준비가 완료된 프로젝트 플랜에 대한 직접 벤치마크 평가에서 100점 만점에 96점을 획득했습니다. 가장 근접한 경쟁사는 61점을 기록했으며, 나머지 대부분은 40~50점대에 머물렀습니다. 실질적으로 팀은 최소한의 수작업만으로도 아이디어 → 플랜 → 실행 단계를 한 번에 진행할 수 있습니다. 바로 이 점이 Certified Agent가 이번 벤치마크에서 두각을 나타내는 이유입니다.

AI 회의

ClickUp 달력과 AI 노트 테이커를 활용하면 팀은 상황에 맞는 회의 일정을 잡고 자동으로 노트를 기록할 수 있습니다.

ClickUp AI가 회의 일정 잡기부터 회의록 작성 및 요약까지 모든 과정을 자동화해 드립니다.

자연어 명령어를 사용하여 팀 달력을 확인하여 일정을 확인하고 회의를 예약하세요

탭을 전환하지 않고도 ClickUp 내에서 바로 회의에 참여하세요

ClickUp 받은 편지함에서 발표자 라벨, 요약, 주요 주제 및 결정 사항이 강조 표시된 자동 회의 노트를 받아보세요

AI가 회의 노트에서 실행 항목을 추출하여 추적 가능한 ClickUp 작업으로 변환합니다

후속 조치 추적은 관련 프로젝트와 연결되어 있습니다

요약 내용은 관련 ClickUp 스페이스에 게시됩니다

모든 회의 참가자는 논의된 내용, 다음 단계로 수행해야 할 사항, 그리고 담당자의 가시성을 명확히 파악할 수 있습니다.

하나의 플랫폼에서 다양한 AI 모델 선택 가능

ClickUp은 특정 모델에 구애받지 않습니다. 사용자는 플랫폼을 벗어나지 않고도 ClickUp 도구 모음에서 바로 ChatGPT, Claude(Opus 4.6 포함), Gemini 및 12개 이상의 다른 주요 AI 모델을 토글할 수 있습니다.

ClickUp Brain을 통해 하나의 가격으로 다양한 AI 모델을 활용하세요

Brain은 작업 공간 인텔리전스를 위해 내부적으로 이러한 모델을 활용하며, 슈퍼 에이전트는 사용 가능한 모든 모델을 활용하도록 구성할 수 있습니다. 관리자는 작업 공간별로 사용 가능한 모델을 제한할 수 있습니다.

즉, 팀은 이미 ClickUp 내에서 전체 업무 맥락에 적용된 Claude의 추론 기능을 활용할 수 있습니다.

📚 함께 읽어보세요: ClickUp에서 외부 AI 모델 활용하기

Claude가 제공하는 가치

Claude는 강력한 추론 엔진으로, ClickUp과 함께 사용하면 진정한 크로스 시스템 인텔리전스를 제공합니다:

Claude Code : 터미널 기반 에이전트형 코드 작성. 자율적인 다중 파일 편집, 리팩토링 및 디버깅. 개발자에게 이상적입니다. : 터미널 기반 에이전트형 코드 작성. 자율적인 다중 파일 편집, 리팩토링 및 디버깅. 개발자에게 이상적입니다.

Claude Cowork : 배경 지식을 기반으로 하는 업무 지원 에이전트. 스프레드시트, 보고서, 데이터 분석 등을 자율적으로 처리합니다.

Claude 데스크탑: 개인의 심도 있는 업무, 연구 및 분석을 위한 범용 AI 어시스턴트

Claude는 모든 AI 도구가 외부 시스템에 읽고 쓸 수 있게 해주는 개방형 표준인 MCP(Model Context Protocol)를 통해 ClickUp과 연결됩니다. ClickUp의 MCP 서버는 Claude가 작업, 문서, 댓글, 사용자 지정 필드 및 검색 기능에 대한 전체 액세스 권한을 부여합니다.

🌟 이건 좋은 일입니다. MCP를 통해 ClickUp과 연결되는 AI 도구가 늘어날수록, ClickUp은 맥락을 제공하는 시스템으로서 더욱 필수적인 역할을 하게 됩니다.

ClickUp과 Claude가 함께할 때 더 뛰어난 4가지 이유

ClickUp과 Claude는 경쟁하는 대신 분석, 실행, 팀 전체 도입에 걸쳐 서로를 보완합니다. 두 서비스는 심층적인 추론과 운영 맥락을 결합하여, 지능적인 사고를 체계적이고 효율적인 일로 전환할 수 있도록 지원합니다.

방법은 다음과 같습니다:

1. Claude로 분석하고, ClickUp으로 체계화하세요

👉🏼 Claude는 분석에 탁월합니다—조사, 종합, 워크플로우의 가능성 탐색, 시스템 간 데이터 수집, 그리고 권장 사항 생성 등. 이것이 바로 추론 엔진이 잘하는 일입니다.

🏆 ClickUp은 이러한 인사이트를 견고한 워크플로우로 구현하는 곳입니다.

분석 결과는 소유자와 마감일이 지정된 작업으로 전환됩니다

이 추천 사항은 상태가 변경될 때마다 실행되는 '슈퍼 에이전트'가 됩니다

연구 결과는 프로젝트에 연결된 문서로 체계화됩니다

일회성 결과물이 조직 전체가 실행하는 반복 가능하고 체계적인 프로세스로 변모합니다.

Claude는 무엇을 해야 할지 파악하는 데 도움을 줍니다. ClickUp AI는 누구도 다시 프롬프트를 입력할 필요 없이, 모든 팀을 위해 대규모로 실제로 실행할 수 있도록 지원합니다.

2. 조직을 위한 공유 AI 대 개인을 위한 개인용 AI

👉🏼 Claude에서 구축한 내용은 오직 본인만 소유합니다: 여러분의 기술, MCP 구성, 프로젝트 컨텍스트 등입니다. 훌륭한 것을 만들어도 나머지 팀원들은 이를 보거나, 사용하거나, 그 혜택을 누릴 방법이 없습니다.

🏆 ClickUp AI는 공유를 위해 설계되었습니다:

슈퍼 에이전트는 작업 공간 전체에서 가시성을 가집니다. 한 사람이 에이전트를 구축하면 조직 전체가 혜택을 누리게 됩니다

ClickUp 자동화는 설정한 사람뿐만 아니라 모든 사용자에게 적용됩니다

전체 팀을 위한 AI 사용자 정의 필드 자동 생성

공유 지식베이스는 모든 사용자와 상담원이 이용할 수 있습니다

3. 상시 작동하는 인텔리전스 vs. 필요 시 제공되는 답변

👉🏼 클로드는 프롬프트가 있을 때만 작동합니다. 아무도 요청하지 않으면 아무 일도 일어나지 않습니다.

🏆 ClickUp AI는 누군가 주의를 기울이고 있든 없든 상관없이 지속적으로 작동합니다:

Brain 은 백그라운드에서 데이터를 보강합니다: 프로젝트 요약, 사용자 지정 필드 채우기, 지식베이스 업데이트

오토파일럿 에이전트 는 24시간 내내 작업 공간을 모니터링하여 기한이 지난 항목을 표시하고, 새로운 작업을 자동으로 분류하며, 대시보드 집계 정보를 생성합니다.

슈퍼 에이전트는 워크플로우 이벤트(상태 변경, 새 작업 생성, 멘션, 일정 등)에서 트리거됩니다.

누군가 직접 관리하지 않아도 ClickUp 작업 공간은 매시간 더 스마트해집니다. ClickUp AI는 Claude를 사용하는 방식과는 다릅니다. ClickUp AI는 그저 자동으로 작동할 뿐입니다.

4. Claude를 더욱 스마트하게 만드는 심층적인 맥락

ClickUp AI는 워크스페이스에 저장된 데이터를 지속적으로 보강합니다. 따라서 Claude가 MCP를 통해 ClickUp에 연결할 때, 단순한 원시 작업 목록을 읽는 것이 아닙니다. 대신 사전 처리된 정보를 읽게 됩니다. 즉, Brain이 생성한 요약, AI가 분류한 사용자 정의 필드, 그리고 별도의 프롬프트 없이도 생성된 구조화된 프로젝트 인사이트를 활용합니다.

상승 효과의 선순환:

🤝 결과: ClickUp AI가 클로드가 데이터를 다루기 전에 이미 데이터를 정리하고, 요약하고, 분류하는 힘든 작업을 수행했기 때문에 클로드는 더 나은 결과를 얻을 수 있습니다. 그리고 클로드가 작업 결과를 작성하면, ClickUp AI가 이를 받아 처리하며 이 주기를 지속적으로 이어갑니다.

📮 ClickUp 인사이트: 당사의 AI 성숙도 설문조사에 따르면, 업무 현장에서 AI를 이용할 수 있는 기회는 여전히 제한적입니다. 응답자의 36%는 AI를 전혀 이용할 수 없으며, 대부분의 직원이 실제로 AI를 실험해 볼 수 있다고 답한 비율은 14%에 불과합니다. AI가 권한 설정, 별도의 도구, 또는 복잡한 설정 뒤에 숨어 있다면, 팀은 실제 일상 업무에서 AI를 시도해 볼 기회조차 얻지 못합니다. ClickUp Brain은 여러분이 이미 사용하고 있는 작업 공간 내에 AI를 직접 통합함으로써 이러한 모든 불편함을 해소합니다. 도구를 전환하거나 집중력을 잃지 않고도 다양한 AI 모델을 활용하고, 이미지를 생성하며, 코드를 작성하거나 디버깅하고, 웹 검색을 수행하고, 문서를 요약하는 등 다양한 작업을 수행할 수 있습니다. 이는 팀원 누구나 쉽게 사용할 수 있는, 항상 곁에 있는 AI 파트너입니다.

적절한 사용 사례에 맞는 AI 도구

중요한 점은 클로드(Claude)를 ClickUp AI로 대체하는 것이 아닙니다. 적절한 업무에 적합한 AI를 활용하는 것입니다.

사용 사례 최고의 tool 왜 심층적인 조사 및 분석 Claude 시스템 간 추론, 장문 맥락 종합 에이전트 기반 코드 작성 및 디버깅 Claude 코드 터미널 기반, 자율적인 다중 파일 변경 시스템 간 데이터 통합 Claude + MCP ClickUp, Salesforce, 데이터베이스의 데이터를 통합합니다 프로젝트 상태 업데이트 ClickUp AI 실시간 활동 데이터를 기반으로 항상 가동되며 자동 생성됩니다 문서 내 콘텐츠 초안 ClickUp AI 문맥에 맞춰, 브리프 및 작업과 연결되어 일 관련 질문 Brain 작업, 문서, 채팅, 댓글에서 즉시 답변을 확인하세요 작업 배정 및 우선순위 분류 슈퍼 에이전트 이벤트 기반, 작업 공간 인식, 권한 범위 지정 회의 노트 및 후속 조치 AI 회의 자동 캡처, 작업 항목 생성 배경 모니터링 오토파일럿 에이전트 연중무휴, 프롬프트 없이 항상 가동 중 중요한 업무용 맞춤형 워크플로우 공인 에이전트 특정 목적에 맞게 설계되었으며, FDE를 지원하고, 사용량 제한이 없습니다 개인적인 심층 일 Claude 데스크탑 개별적인 추론, 초안 작성, 탐색 공유 팀 워크플로우 슈퍼 에이전트 조직 전체에 공개되며, 작업 공간 수준에서 관리됩니다

🔑 핵심 인사이트: Claude는 개인적이고 심층적이며 시스템 간에 걸쳐 있는 업무를 처리합니다. ClickUp AI는 팀 전체에 걸쳐 항상 가동되는 공유 워크플로우를 관리합니다. 이 두 가지를 결합하면 조직 전체를 아우를 수 있습니다.

귀사에 미치는 의미

모든 팀 회원에게

ClickUp을 여는 순간 바로 작동하는 AI로, MCP 설정이나 터미널 명령어, 프롬프트 기술은 필요 없습니다. Brain이 질문에 답하고, 에이전트가 반복적인 업무를 처리하며, 사용자 지정 필드가 작업을 자동으로 분류하고, 회의 노트는 자동으로 작성됩니다.

기술에 능숙한 사용자분들을 위해

심층 추론, 코딩, 크로스 시스템 오케스트레이션을 위한 Claude Code, Claude Cowork, Claude 데스크탑. ClickUp의 MCP 서버를 통해 이들은 작업 공간에 대한 전체 액세스 권한을 갖습니다. Claude에서 구축한 내용은 ClickUp으로 다시 전송되며, 에이전트가 이를 추가로 처리합니다.

지멘스 인디아는 이를 직접 경험했습니다. ClickUp의 프로젝트 서비스 팀은 총 150년에 달하는 프로젝트 관리 전문 지식을 ClickUp의 AI 기반 워크플로우에 접목했습니다. 포트폴리오 리스크 검토 시간이 12~15시간에서 15분으로 단축되었으며, 입사 3개월 차의 프로젝트 매니저도 이제 노련한 베테랑과 동등한 수준의 전문 지식을 활용할 수 있게 되었습니다.

IT 및 경영진을 위한

ClickUp의 다른 서비스와 동일한 SSO, 권한, 규정 준수 체계를 갖춘 단일 통합 AI 플랫폼입니다. AI 관리에 대한 ISO 42001 인증을 획득했으며, AI 파트너로부터 데이터를 전혀 보관하지 않고, 활성화할 모델, 에이전트 및 기능을 중앙에서 관리할 수 있습니다. 이를 조직 전체에서 200개의 개별 Claude 인스턴스가 실행되고 있으며, AI가 회사 데이터를 어떻게 처리하고 있는지 중앙에서 가시성이 없는 상황과 비교해 보십시오.

AI 전략을 위한

ClickUp은 특정 모델에 구애받지 않으므로, 오늘은 팀이 Claude Opus 4.6을 선호할지 몰라도 내일은 전혀 다른 곳에서 최고의 모델이 등장할 수도 있습니다. ClickUp은 워크플로우를 재구축하거나 에이전트를 재훈련하거나 MCP 연결을 재구성할 필요 없이 최신 모델을 통합합니다. 모델 환경이 계속 변화하더라도 귀사의 AI 전략은 유연성을 유지합니다.

MCP를 통해 ClickUp과 Claude가 연결되는 방식: 아키텍처

ClickUp AI와 Claude가 만나 심층 추론과 실질적인 실행을 실현합니다

Claude는 모델 계층에서 여러분의 AI 표준이 될 수 있습니다. ClickUp AI는 그 지능을 조직 전체에서 실질적으로 활용할 수 있게 해주는 도구입니다.

세계에서 가장 완벽하고 맥락을 이해하는 업무용 AI인 Brain은 작업 공간의 내부부터 더 스마트하게 만듭니다. Super Agents는 모든 팀에 연중무휴 24시간 가동되는 AI 팀원을 제공하며, Certified Agents는 복잡하고 중요한 맞춤형 워크플로우를 관리하는 데 도움을 줍니다.

Claude는 MCP를 통해 외부에서 얻은 풍부한 정보를 활용합니다.

이 모든 것이 결합되어 시너지를 발휘합니다.